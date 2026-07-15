Dopo un primo tempo all'insegna dell'agonismo, nella ripresa a scuotere la serata ad Atlanta è la rete di Anthony Gordon che sembrava aver instradato la qualificazione verso l'Inghilterra. Ma è proprio quella rete che cambia completamente l'inerzia, spostandola a favore dell'Argentina: l'Albiceleste aumenta i giri e Tuchel, dal canto suo, opta per un atteggiamento troppo conservativo a protezione dell'1-0 confezionando di fatto un vero e proprio suicidio tattico. E a salire in cattedra sono Enzo Fernandez prima e Lautaro Martinez nel recupero poi, imbeccati da due assist di un infinito Lionel Messi. A 40 anni di distanza dallo storico successo del 1986, l'Argentina si ripete proprio contro l'Inghilterra e si qualifica per la finale.

Domenica 19 luglio, dunque, saranno Spagna e Argentina a contendersi a New York la Coppa del Mondo: il giorno prima, invece, Francia e Inghilterra scenderanno in campo per la finale 3°-4° posto.

Per la prima volta nella storia dei Mondiali la finale vedrà di fronte le detentrici dell'Europeo (Spagna) e della Copa América (Argentina).