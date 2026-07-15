Dopo un primo tempo all'insegna dell'agonismo, nella ripresa a scuotere la serata ad Atlanta è la rete di Anthony Gordon che sembrava aver instradato la qualificazione verso l'Inghilterra. Ma è proprio quella rete che cambia completamente l'inerzia, spostandola a favore dell'Argentina: l'Albiceleste aumenta i giri e Tuchel, dal canto suo, opta per un atteggiamento troppo conservativo a protezione dell'1-0 confezionando di fatto un vero e proprio suicidio tattico. E a salire in cattedra sono Enzo Fernandez prima e Lautaro Martinez nel recupero poi, imbeccati da due assist di un infinito Lionel Messi. A 40 anni di distanza dallo storico successo del 1986, l'Argentina si ripete proprio contro l'Inghilterra e si qualifica per la finale.
Domenica 19 luglio, dunque, saranno Spagna e Argentina a contendersi a New York la Coppa del Mondo: il giorno prima, invece, Francia e Inghilterra scenderanno in campo per la finale 3°-4° posto.
Per la prima volta nella storia dei Mondiali la finale vedrà di fronte le detentrici dell'Europeo (Spagna) e della Copa América (Argentina).
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Anche stavolta è tutto per i Mondiali 2026, l'appuntamento è con gli ultimi due atti della competizione nel weekend.23:08
90'+12'
FINISCE QUI! L'Argentina compie l'impresa in rimonta e con un grandissimo secondo tempo supera l'Inghilterra: a Gordon rispondono nel finale prima Enzo Fernandez e poi Lautaro Martinez.23:04
90'+12'
Cross alla disperata all'interno dell'area di rigore dell'Argentina, Martinez esce e in due tempi fa sua la sfera guadagnando fallo.23:02
90'+9'
Cross dal fondo di Rashford, chiude Romero all'interno dell'area piccola.22:59
90'+6'
Sostituzione Inghilterra: esce Djed Spence, in campo Marcus Rashford22:57
90'+6'
Sostituzione Inghilterra: fuori John Stones, dentro Ivan Toney22:57
90'+4'
Cartellino giallo Argentina: ammonito Rodrigo De Paul22:55
90'+4'
Siamo a 12 assist in carriera ai Mondiali per Messi, di cui 10 nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali: sono entrambi record nella competizione dal 1966 in avanti.22:55
90'+2'
GOL! Inghilterra-ARGENTINA 1-2, rete di Lautaro Martínez. Infinita l'Albiceleste, infinito Lionel Messi: cross meraviglioso con il destro della Pulce e zuccata vincente da due passi del centravanti dell'Inter, che ribalta clamorosamente la partita nel recupero.
OCCASIONE ARGENTINA! Altro palo di Mac Allister, Albiceleste vicinissima al gol.22:53
90'+1'
Concessi 9 minuti di recupero.22:51
85'
GOL! Inghilterra-ARGENTINA 1-1, rete di Enzo Fernandez. Ha preso le misure in due o tre occasioni, poi stavolta ha colpito: il centrocampista del Chelsea da fuori area pesca stavolta l'angolino giusto e batte Pickford, trovando il pareggio a 5' dal termine.22:48
85'
OCCASIONE ARGENTINA! Da fuori Enzo Fernandez è sempre pericoloso: stavolta va centrale, Pickford alza in corner.22:46
84'
Prova il cross da posizione defilata Messi, ma stavolta nessuno dei compagni arriva puntuale sul pallone.22:45
Ultimi 10 minuti più recupero: l'Argentina è alla disperata ricerca del gol del pareggio, che ha già sfiorato in almeno due occasioni.22:41
78'
OCCASIONE ARGENTINA! Nico Gonzalez mette a lato di testa da due passi: viene fischiato fuorigioco, ma la sensazione è che l'ex Juve fosse in posizione regolare.22:38
76'
Ancora Mac Allister, ancora di testa: stavolta blocca a terra Pickford.22:37
76'
OCCASIONE ARGENTINA! Palo clamoroso colpito di testa da Mac Allister, che colpisce a Pickford ampiamente battuto e centra in peino il legno.22:36
72'
Sostituzione Argentina: lascia il campo Nahuel Molina, entra Gonzalo Montiel22:34
72'
Sostituzione Argentina: esce Lisandro Martínez, in campo Nicolás Otamendi22:33
72'
Sostituzione Inghilterra: esce Anthony Gordon, entra Ezri Konsa22:33
72'
Sostituzione Argentina: fuori Giuliano Simeone, dentro Rodrigo De Paul22:33
69'
OCCASIONE ARGENTINA! Colpo di testa di Nico Gonzalez su cross al bacio di Messi, parata strepitosa di Pickford che con grande reattività salva l'Inghilterra.22:30
66'
Rice si mette in proprio e sceglie la soluzione di prima dalla distanza: blocca a terra Martinez.22:27
64'
Sostituzione Argentina: esce Leandro Paredes, dentro Nico González22:25
63'
L'Argentina ora ha alzato il baricentro a caccia del pareggio, Inghilterra al momento col baricentro molto basso a protezione della propria area di rigore.22:24
61'
Ci prova da fuori Enzo Fernandez, palla alta sopra la traversa.22:21
60'
Anthony Gordon è il quarto diverso marcatore dell'Inghilterra in questi Mondiali: per lui è la prima rete nella competizione.22:21
58'
Chiusura spettacolare di Spence, che recupera alla disperata su Giuliano Simeone e con il tempo giusto in scivolata salva i suoi: intervento fantastico dell'esterno del Tottenham.22:18
55'
GOL! INGHILTERRA-Argentina 1-0, rete di Anthony Gordon. Recupero alto dei Tre Leoni e cross al bacio da destra di Rogers per il neo acquisto del Barcellona, che sfrutta a centro area la dormita di Molina e da due passi batte Martinez.22:17
54'
Bella trama dell'Argentina, che va ancora al cross stavolta con Julian Alvarez: allontana a fatica la difesa dell'Inghilterra.22:14
51'
Cartellino giallo Argentina: ammonito Cristian Romero per una chiara trattenuta su Bellingham.22:12
50'
Spence prende il fondo e mette in mezzo un pallone forte rasoterra, bravo ancora una volta in copertura Lisandro Martinez.22:10
47'
OCCASIONE ARGENTINA! Due grandi chance per Julian Alvarez, che prima scappa in profondità e calcia in porta all'interno dell'area e poi ribadisce da posizione defilata: in entrambe le circostanze ha risposto presente Pickford.22:08
46'
SI RICOMINCIA! L'Inghilterra muove il primo pallone della ripresa. 22:11
Sul piano delle occasioni è successo davvero poco in questo primo tempo: da una parte un colpo di testa di Stones, dall'altra una bella conclusione da fuori di Enzo Fernandez. Tanta tensione, intervallata da qualche sporadica giornata di qualità, ha caratterizzato una prima frazione di gioco interlocutoria con pochissime chance da una parte e dall'altra.21:50
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Ad Atlanta tanto agonismo e poche emozioni: ancora 0-0 tra Inghilterra e Argentina.21:49
45'
Concessi tre minuti di recupero.21:45
42'
Cartellino giallo Argentina: ammonito Lisandro Martínez per una netta trattenuta su Rogers.21:42
38'
OCCASIONE ARGENTINA! Bordata dai 25 metri di Enzo Fernandez, che sfiora l'incrocio dei pali con un gran destro.21:38
37'
Cartellino giallo Inghilterra: ammonito Elliot Anderson per il fallo su Messi.21:37
36'
Splendida giocata di Messi, che scappa via in dribbling e viene atterrato fallosamente: ne nasce un altro parapiglia, che l'arbitro dovrà risolvere con dei provvedimenti stavolta.21:37
36'
Bella punizione di James, Martinez allontana con i pugni.21:36
34'
Grande intervento di Lisandro Martinez, che vince l'uno contro uno nella sua area di rigore con Gordon e salva l'Argentina.21:35
33'
OCCASIONE INGHILTERRA! Cross di Rice e zuccata di Stones, che non va lontano dallo specchio della porta.21:33
31'
Si mette in partita Bellingham, che va via con la sua solita classe e viene atterrato sulla trequarti da Enzo Fernandez.21:32
30'
Buona uscita in palleggio stavolta dell'Argentina: applaude il pubblico di Atlanta.21:31
28'
Si riprende a giocare dopo l'Hydration Break con l'Argentina che spreca una buona occasione con Messi, che sbaglia soffiando di fatto il pallone ad Alvarez.21:28
23'
Simeone prende l'esterno e mette dentro, Spence attento devia in corner.21:23
22'
Partita decisamente poco spettacolare in questi primi 20 minuti abbondanti: una gara dura e ricca di duelli, in cui finora c'è stato poco spazio per il bel gioco.21:23
19'
Scappa a destra e calcia James, blocca a terra Martinez.21:19
17'
Sembra aver preso campo ora l'Inghilterra, che manovra nel tentativo di trovare il varco giustro.21:18
15'
Si accentra dopo una serpentina nel tentativo di calciare Gordon, ma è bravissimo Enzo Fernandes a rinvenire su di lui e a impedirgli la conclusione.21:15
11'
Scappa a sinistra e crossa al centro Gordon, attento Martine in uscita.21:11
7'
Cross di Bellingham e intervento importante in ripiegamento di Mac Allister: corner Inghilterra.21:07
6'
Pressione forsennata dell'Argentina, che con grande intensità non vuole far ragionare l'Inghilterra.21:07
5'
Grande iniziativa personale di Spemce, che salta due avversari sulla sinistra prima di essere fermato appena prima del cross.21:05
3'
Si scaldano subito gli animi in campo: c'è già un accenno di rissa dopo soli tre minuti di partita.21:04
SI PARTE! Iniziata la partita, primo pallone mosso dall'Argentina.21:16
Squadre in campo per gli inni nazionali: tra poco il fischio d'inizio di Inghilterra-Argentina.20:52
Arbitra la sfida il direttore di gara statunitense di origini marocchine Ismail Elfath.20:34
Jude Bellingham ha segnato una doppietta in ciascuna delle ultime due partite giocate ai Mondiali; solo Harry Kane (4) e Gary Lineker (3) hanno realizzato almeno due reti in più match differenti per i Tre Leoni nella competizione. Nella storia del torneo, l'unico centrocampista ad avere segnato almeno due marcature in più incontri rispetto a Bellingham è il peruviano Téofilo Cubillas (3).20:33
Con l'assist contro la Svizzera, Lionel Messi è diventato il secondo giocatore (dal 1966) ad avere preso parte ad almeno 10 reti in più edizioni dei Mondiali (2022 e 2026), dopo Kylian Mbappé (2022 e 2026). Nel corso della sua carriera nella Coppa del Mondo, i 10 assist di Messi hanno propiziato il gol di 10 compagni di squadra diversi.20:32
L'Inghilterra ha perso soltanto due delle 14 partite internazionali (6V, 6N) contro l'Argentina, sebbene la sconfitta più recente sia arrivata proprio ai Mondiali, ovvero il 2-1 subito nell'edizione del 1986 (doppietta di Diego Maradona). Si gioca infatti a 40 anni esatti da quella partita leggendaria, decisa dalla famosa "Mano de Dios".20:31
Kane e Bellingham contro Messi e l'Albiceleste campione in carica: due squadre imperfette, ma stracolme di grandissimi campioni. Sarà una sfida spettacolare: in palio c'è la finale dove ad attendere la vincitrice c'è la Spagna, che ieri ha superato 2-0 la Francia.21:02
L’Argentina risponde con un 4-4-2: E. Martínez - Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico - Simeone, Paredes, Mac Allister, Fernández - Messi, Alvarez. A disposizione: Almada, Barco, De Paul, González, Lo Celso, López, L. Martínez, Medina, Montiel, Musso, Otamendi, Palacios, Paz, Rulli, Senesi.20:26
L’Inghilterra scende in campo con un 4-2-3-1: Pickford - James, Stones, Guéhi, Spence - Rice, Anderson - Rogers, Bellingham, Gordon - Kane. A disposizione: Burn, Chalobah, Eze, D. Henderson, J. Henderson, Konsa, Madueke, Mainoo, O’Reilly, Rashford, Saka, Toney, Trafford, Watkins.20:25
L'Argentina anche ha faticato eccome ai quarti, dove ha superato per 3-1 la Svizzera: a segno per l'Albiceleste Mac Allister, Julian Alvarez e Lautaro Martinez.20:21
L'Inghilterra è riuscita a qualificarsi al penultimo atto della competizione dopo il successo in rimonta per 2-1 ai supplementari contro la Norvegia: decisiva la doppietta di Jude Bellingham.20:20
Buonasera e benvenuti a un'altra empozionante sfida dei Mondiali 2026: seguiremo in diretta la seconda semifinale, che mette di fronte Inghilterra e Argentina al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.20:19
Dove si gioca la partita:
Stadio: Atlanta Stadium Città: Atlanta, Georgia Capienza: 75000 spettatori20:19
Formazioni Inghilterra - Argentina
Inghilterra
Argentina
TITOLARI INGHILTERRA
(1) JORDAN PICKFORD (P)
(5) JOHN STONES (D)
(24) REECE JAMES (D)
(25) DJED SPENCE (D)
(6) MARC GUÉHI (D)
(10) JUDE BELLINGHAM (C)
(8) ELLIOT ANDERSON (C)
(17) MORGAN ROGERS (C)
(4) DECLAN RICE (C)
(18) ANTHONY GORDON (C)
(9) HARRY KANE (A)
PANCHINA INGHILTERRA
(7) BUKAYO SAKA (A)
(23) JAMES TRAFFORD (P)
(3) NICO O'REILLY (D)
(15) DAN BURN (D)
(20) NONI MADUEKE (A)
(11) MARCUS RASHFORD (A)
(12) TREVOH CHALOBAH (D)
(21) EBERECHI EZE (C)
(2) EZRI KONSA (D)
(13) DEAN HENDERSON (P)
(14) JORDAN HENDERSON (C)
(22) IVAN TONEY (A)
(16) KOBBIE MAINOO (C)
(19) OLLIE WATKINS (A)
ALLENATORE INGHILTERRA
Thomas Tuchel
TITOLARI ARGENTINA
(23) EMILIANO MARTÍNEZ (P)
(3) NICOLÁS TAGLIAFICO (D)
(26) NAHUEL MOLINA (D)
(6) LISANDRO MARTÍNEZ (D)
(13) CRISTIAN ROMERO (D)
(20) ALEXIS MAC ALLISTER (C)
(24) ENZO FERNÁNDEZ (C)
(5) LEANDRO PAREDES (C)
(17) GIULIANO SIMEONE (C)
(9) JULIÁN ALVAREZ (C)
(10) LIONEL MESSI (A)
PANCHINA ARGENTINA
(25) FACUNDO MEDINA (D)
(16) THIAGO ALMADA (C)
(19) NICOLÁS OTAMENDI (D)
(7) RODRIGO DE PAUL (C)
(11) GIOVANI LO CELSO (C)
(14) EXEQUIEL PALACIOS (C)
(1) JUAN MUSSO (P)
(4) GONZALO MONTIEL (D)
(15) NICO GONZÁLEZ (A)
(18) NICO PAZ (A)
(2) MARCOS SENESI (D)
(12) GERÓNIMO RULLI (P)
(8) VALENTÍN BARCO (C)
(22) LAUTARO MARTÍNEZ (A)
(21) JOSÉ MANUEL LÓPEZ (A)
ALLENATORE ARGENTINA
Lionel Scaloni
PREPARTITA
Inghilterra - Argentina è valevole per la semifinali della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 15 luglio alle ore 21:00 allo stadio Atlanta Stadium di Atlanta, Georgia. Arbitro di Inghilterra - Argentina sarà Ismail Elfath. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Dove vedere Inghilterra-Argentina di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Inghilterra-Argentina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 15 luglio. Inghilterra-Argentina verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Inghilterra - Argentina sulla Guida TV.