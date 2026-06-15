Grazie per aver seguito la diretta di Arabia Saudita-Uruguay 1-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Coppa del Mondo 2026.02:13

90'+10' Finisce la partita! Arabia Saudita e Uruguay pareggiano per 1-1.02:06

90'+9' Ultima occasione del match per l'Uruguay su calcio d'angolo, ma l'Arabia fa ancora ottima guardia e sventa il pericolo.02:05

90'+6' Intervento magistrale del portiere saudita su un destro dalla distanza di Valverde diretto all'angolino, che l'estremo difensore arabo devia in angolo.02:01

90'+4' Esce inoltre Saud Abdulhamid per Ali Lajami.02:02

90'+4' Fuori anche Feras Al Brikan e centro Alaa Al Hejji.02:00

90'+3' Fuori Moteb Al Harbi e dentro Abdullah Al Hamddan.02:03

90'+2' Gran sinistro di prima intenzione di Nicolás de la Cruz appena dentro l'area di rigore, ma Mohammed Al Owais interviene e devia di lato la conclusione.01:58

90'+1' Saranno ben sette i minuti di recupero a fine partita.01:56

90' Fuori Federico Viñas per l'Uruguay e dentro Rodrigo Aguirre.01:56

87' Bella conclusione di Saud Abdulhamid, che scarica un destro potente dal limite dell'area che finisce di poco sopra la traversa.01:53

86' L'Uruguay cerca di sfruttare molto il gioco sulle fasce, producendo cross da entrambi i lati del campo.01:52

84' L'Uruguay spinge adesso sull'acceleratore, alla ricerca del vantaggio.01:50

82' Fuori anche Mohammed Abu Al Shamat nell'Arabia per l'ingresso di Nawaf Bu Washl.01:49

81' Maxi Araújo esce dopo aver trovato la rete dell'1-1, lasciando spazio a Brian Rodríguez.01:48

80' PAREGGIO DELL'URUGUAY! Gol di Maxi Araújo! Ancora un colpo di testa di Federico Viñas, ma questa volta il portiere saudita respinge senza allontanare a dovere il pericolo e Araújo si avventa su un pallone vagante in area e corregge in rete.01:50

77' Nella ripresa il possesso palla a favore dell'Uruguay è addirittura del 76%, ma i sudamericani non trovano l'affondo decisivo.01:43

74' L'Arabia Saudita fa buona guardia, nonostante i sudamericani si trovino spesso nell'area di rigore avversaria.01:40

72' Altro cambio nell'Uruguay: fuori Manuel Ugarte e dentro Nicolás de la Cruz.01:38

69' Secondo hydraton break del match, le squadre ne approfittano per recuperare le energie.01:35

68' Valverde mette un pallone insidioso al centro dell'area, battendo un calcio di punizione dal limite dell'area da posizione defilata, ma il portiere arabo scaccia via con un intervento deciso.01:34

65' L'Uruguay è sempre riversato nella metà campo avversaria, con buona parte dei palloni che passano tra i piedi di Maxi Araújo, che ha creato finora cinque occasioni per i compagni mandandoli al tiro.01:31

63' Esce Musab Al Juwayr ed entra Nasser Al Dawsari.01:29

63' Movimento sulla panchina saudita, la squadra araba è pronta al primo cambio.01:28

61' PALO DELL'URUGUAY! Manuel Ugarte riceve palla nella trequarti e sulla linea dei 25 metri scaglia un destro potente e rasoterra, che colpisce in pieno la base del palo, alla destra del portiere.01:28

57' Agustín Canobbio lamenta un intervento pericoloso subito nella trequarti avversaria, ma l'arbitro non concede fallo a favore dell'Uruguay.01:23

56' I sudamericani stanno spingendo molto in questo avvio di secondo tempo, alla ricerca del pareggio.01:21

52' L'Uruguay sta cercando con insistenza il suo terminale offensivo, al centro del gioco in questa fase iniziale della ripresa.01:18

51' Ancora Federico Viñas ad impensierire il portiere saudita con un colpo di testa, che termina di poco a lato dopo la battuta di un calcio d'angolo.01:17

49' Bel colpo di testa in avvitamento di Federico Viñas, ma Mohammed Al Owais compie un ottimo intervento allungandosi sulla sua destra.01:15

48' Avvio deciso dell'Uruguay, con Valverde che penetra di prepotenza palla al piede in area avversaria ma viene fermato al momento del tiro.01:14

47' Si riparte con il secondo tempo!01:12

47' Fuori anche Darwin Núñez per Agustín Canobbio.01:11

46' Doppio cambio per l'Uruguay: fuori Matías Viña per Juan Manuel Sanabria.01:11

Sarà curioso vedere nel secondo tempo quale sarà la reazione dell'Uruguay e come l'Arabia Saudita amministrerà il vantaggio.00:56

Dopo una partenza nel primo tempo piuttosto timida, l’Arabia Saudita è cresciuta nel corso della prima frazione, creando due chiare occasioni da gol negli ultimi 10 minuti del primo tempo, entrambi con Abdulelah Al Amri, autore del gol del vantaggio saudita. L’Uruguay ha avuto una ghiotta occasione alla mezzora con Federico Viñas, il cui colpo di testa non è riuscito a superare il portiere saudita, abile a parare su un colpo di testa insidioso.00:55

45'+5' Fine del primo tempo. L'Arabia Saudita conduce per 1-0-00:54

45'+4' Sono quattro i minuti di recupero concessi dall'arbitro alla fine del primo tempo.00:53

45'+1' L'Uruguay sta chiudendo la prima frazione all'attacco, alla ricerca del pareggio.00:50

44' Cartellino giallo per Abdulelah Al Amri per gioco aereo pericoloso a danno di Maxi Araújo.00:48

41' RETE DELL'ARABIA SAUDITA! Gol di Abdulelah Al Amri! Poco dopo la grande occasione avuta, il numero 4 saudita è rapace nell’area di rigore e corregge in rete, sfruttando una respinta corta di Muslera a seguito di un colpo di testa avversario, nato dalla battuta di un calcio d’angolo.00:47

39' OCCASIONE ARABIA SAUDITA! Abdulelah Al Amri si ritrova a pochi passi dalla porta e con un destro ben piazzato indirizza la palla verso la porta ma Muslera compie un intervento poderoso e devia con la mano sinistra sopra la traversa.00:44

37' Musab Al Juwayr mette una palla velenosa al centro dell'area dalla battuta del calcio di punizione, ma Muslera esce deciso e scaccia via il pallone col pugno chiuso.00:42

36' Bella avanzata palla al piede di Moteb Al Harbi, che ottiene un fallo interessante nella trequarti avversaria.00:40

35' Bel duello aereo tra Darwin Núñez e Al Owais, ma il portiere arabo scaccia via il pericolo con i pugni.00:39

34' Dopo l'occasione con Viñas, l'Uruguay sta assumendo un atteggiamento più offensivo rispetto alla prima fase del primo tempo.00:38

30' OCCASIONE URUGUAY! Federico Viñas colpisce di testa a pochi passi dalla porta avversaria, sfruttando un cross arrivato dalla sinistra, ma Mohammed Al Owais compie una gran parata e sventa il pericolo.00:37

28' L'Arabia Saudita, insieme a Capo Verde e Sudafrica, è una delle tre squadre in questo Mondiale a non aver toccato palla nell'area avversaria nei primi 20 minuti delle proprie partite.00:32

27' Si riparte con un lancio lungo con i piedi effettuato da parte del portiere saudita.00:31

24' Il primo cooling break della gara è in corso, è tempo per le squadre di rinfrescarsi e ripassare la tattica di gioco.00:28

20' Buon fallo guadagnato da Matías Viña, all'altezza della bandierina: ne nasce una carambola al centro dell'area saudita, ma senza conseguenze.00:25

18' Anche l'Arabia va alla conclusione per la prima volta nel match, con un tiro a giro da fuori area del capitano, Salem Al Dawsari, che termina lontano dalla porta, alla sinistra di Muslera.00:22

14' Solo 11 dei primi 100 passaggi completati dall'Arabia Saudita sono stati effettuati nella metà campo avversaria. 00:19

13' Ritmo compassato al momento, entrambe le squadre stanno incentrando il loro palleggio nella parte centrale del rettangolo di gioco.00:17

11' Adesso è l'Arabia Saudita a gestire il possesso, senza però creare particolari pericoli.00:15

9' Gli arabi provano ad imbastire un attacco, ma al momento dell'ultimo passaggio nella trequarti avversaria manca la precisione.00:13

7' L'Arabia cerca di allontanare l'Uruguay dalla propria metà campo, dopo aver subito per diversi minuti il palleggio avversario.00:11

5' Maxi Araújo scalda i guantoni del portiere arabo, con una conclusione dalla distanza, forte ma centrale.00:09

2' L'Uruguay amministra il possesso in queste battute iniziali.00:06

Si comincia! Primo possesso affidato all'Arabia Saudita.00:04

Sarà l’italiano Maurizio Mariani a dirigere la gara, nella fantastica cornice del Miami Stadium alle ore 18:00 locali.23:39

Modulo speculare per l’Uruguay, formato da: Muslera – Varela, Caceres, Olivera, Vina – Valverde, Ugarte, Bentancur, Araujo – Vinas, Nunez.23:37

L'Arabia Saudita si schiera con un 4-4-2, composto da: Alowais – Abdulhamid, Altambakti, Alamri, Alharbi - Abu Alshamat, Kanno, Alkhaibari, Aldawsari – Aljuwayr, Albrikan.23:37

Quella attuale è la 15ª partecipazione dell'Uruguay alla Coppa del Mondo, la quinta consecutiva. Il miglior piazzamento ottenuto dopo il trionfo del 1950 è stato il quarto posto, raggiunto nelle edizioni 1954, 1970 e 2010.23:27

L'Arabia Saudita ha ottenuto la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 passando per il quarto turno delle qualificazioni AFC, grazie a una vittoria per 3-2 contro l'Indonesia e un pareggio per 0-0 contro l'Iraq.23:26

Arabia Saudita e Uruguay si affrontano per la seconda volta in Coppa del Mondo. Il primo precedente risale alla fase a gironi del 2018, quando l'Uruguay vinse 1-0 grazie a un gol di Luis Suárez.23:25

Il gruppo H si è aperto con il pareggio a sorpresa tra Spagna e Capo Verde, che dà dunque la possibilità ad Arabia Saudita e Uruguay di portarsi da sole in testa alla classifica del girone in caso di successo.23:24

Benvenuti alla diretta di Arabia Saudita-Uruguay, gara della prima giornata del gruppo H della Coppa del Mondo 2026.23:17

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