Inizia con il piede giusto il Mondiale della Francia di Deschamps: a New York, dopo un primo tempo sottotono e con troppi spazi lasciati al Senegal (palo di Jakcson e due gol divorati da Sarr), i transalpini si portano in vantaggio al 66' con Mbappé, raddoppiano all'82' con Barcola e in pieno recupero, dopo l'1-2 di Mbaye, chiudono il match con la magia di Mbappé da distanza siderale.
La Francia conquista tre punti al debutto in questo Mondiale e si porta in testa al Gruppo I, nell'attesa che scendano in campo Norvegia e Iraq (fischio d'inizio alle 00.00 italiane).
Grazie per aver seguito la diretta di Francia-Senegal e arrivederci ai prossimi appuntamenti del Mondiale 2026!23:19
90'+9'
Finisce qui: la Francia batte 3-1 il Senegal grazie alla doppietta di Mbappé e al gol di Barcola e inaugura al meglio il suo Mondiale. 23:06
90'+8'
Senegal vicino al secondo gol: Mbaye mette dentro e Tchouameni rischia l'autogol, ma Maignan fa suo il pallone e riesce a ternerlo al di qua della linea. 23:09
90'+6'
GOOL!! FRANCIA-Senegal 3-1. Rete di Kylian Mbappé: magia del capitano della Francia, che mette il punto esclamativo con una prodezza da 30 metri. 23:03
90'+5'
GOOL! Francia-SENEGAL 2-1. Rete di Ibrahim Mbaye, che lascia sul posto Theo Hernandez e calcia forte sul primo palo bucando un Maignan non impeccabile.23:02
90'+3'
Possesso per il Senegal, ma la Francia è compatta e non concede spazi. 22:58
90'
Concessi otto minuti di recupero. 22:57
89'
Chance dalla bandierina per il Senegal, che prova a riaprire il match. 22:55
88'
Sostituzione Senegal: out Idrissa Gueye, al suo posto Pathé Ciss.22:52
87'
Sostituzione Francia: Désiré Doué lascia il posto a Rayan Cherki.22:52
83'
Sostituzione Senegal: Nicolas Jackson lascia il posto a Bamba Dieng.22:48
83'
Sostituzione Senegal: fuori Pape Gueye, dentro Iliman Ndiaye.22:48
82'
GOOOL!!! FRANCIA-Senegal 2-0. Rete di Bradley Barcola, che sfrutta l'assist chirurgico di Rabiot e con un delizioso tocco sotto scavalca Mendy e sigla il raddoppio per le Bleus. 22:48
80'
Sostituzione Francia: out Ousmane Dembélé, al suo posto Bradley Barcola. 22:44
79'
Pericolo per la Francia: traversone di Pape Gueye dalla corsia di sinistra per Jackson, che però non trova la porta. 22:45
76'
Sostituzione Senegal: Lamine Camara lascia il posto a Habib Diarra.22:41
75'
Sostituzione Senegal: Ismaïla Sarr lascia il posto a Ibrahim Mbaye.22:40
74'
Ci prova anche Doué per la Francia, ma il sinistro sul primo palo si scontra ancora con un attentissimo Mendy che devia in corner. 22:40
73'
Corner per il Senegal: la parabola di Diouf attraversa tutta l'area e non crea pericoli. 22:39
69'
Secondo cooling break del match. 22:37
68'
Pareggio annullato al Senegal: destro sotto la traversa di Jackson, ma la posizione di partenza era in netto fuorigioco. 22:36
67'
Kylian Mbappé ha raggiunto Olivier Giroud come miglior marcatore di sempre della nazionale francese (57 gol) e Just Fontaine (13) come miglior marcatore della Francia ai Mondiali.22:34
66'
GOOOL!!! FRANCIA-Senegal 1-0. Rete di Kylian Mbappé: l'attaccante del Real raccoglie l'assist al bacio di Olise, scappa a Koulibaly in area e con un diagonale di prima trafigge Mendy. 22:34
61'
Niente calcio di rigore per la Francia: l'arbitro conferma la sua decisione iniziale. 22:27
60'
On-field review per Faghani. L'arbitro australiano va a rivedere il contatto al monitor dopo il richiamo del VAR. 22:41
58'
Intervento rischioso di Mané su Mbappé nell'area di rigore del Senegal. L'arbitro indica la bandierina ma poi il gioco si ferma per un possibile calcio di rigore. 22:24
57'
Altro salvataggio di Mendy, questa volta su Mbappé servito a perfezione da Olise. Il portiere del Senegal ci mette lo stinco e concede un altro giro dalla bandierina. 22:22
55'
Imbucata del Senegal: Jackson si smarca bene sulla trequarti francese ma Upamecano fa buona guardia e favorisce la presa sicura di Maignan. 22:20
52'
Salvataggio clamoroso di Mendy su Olise: il talento del Bayern supera Koulibaly nell'area piccola e calcia forte in porta, trovando però la deviazione in corner del portiere senegalese. 22:19
51'
Avanzata della Francia quattro contro quattro, ma Koulibaly recupera egregiamente; sul ribaltamento di fronte si distingue con un intervento chirurgico sul pallone anche Saliba. 22:17
48'
Subito squillo della Francia a inizio ripresa: Doué ci prova sul suggerimento di Upamecano, ma il pallone termina a lato. 22:13
46'
Si riparte dallo 0-0 a East Rutherford. Nessun cambio per le due formazioni. 22:14
Punteggio in equilibrio a East Rutherford, ma la Francia è apparsa in difficoltà e con poche idee: gli undici di Deschamps dovranno cambiare passo per evitare di subire come nella prima frazione. 22:02
Nessun gol nella prima frazione di gara tra Francia e Senegal, ma a fare la partita finora è la squadra di Thiaw, che colpisce un palo con Jackson e spreca due ottime occasioni con Sarr. 21:59
45'+7'
Termina qui il primo tempo di Francia-Senegal: squadre a riposo sullo 0-0. 21:57
45'+6'
Altra clamorosa chance per il Senegal: Mané dalla sinistra mette in mezzo per Sarr che da posizione comodissima calcia alto. 21:57
45'+4'
Theo Hernandez prova a lanciare in profondità Mbappé, ma il pallone è fuori misura. 21:53
45'+3'
Metà recupero giocato: è sempre il Senegal a far girare la palla. 21:52
45'
Saranno sei i minuti di recupero di questo primo tempo. 21:49
44'
Due piazzati nel giro di poco per la Francia, ma gli uomini di Deschamps non si rendono pericolosi né su punizione né sul calcio d'angolo battuto da Olise. 21:49
40'
Dopo il tentativo di Mané arriva una chance anche per la Francia con Koundé che crossa in mezzo, trovando però l'opposizione della retroguardia senegalese. 21:46
38'
Ci prova Mané dalla distanza, ma la sua conclusione è troppo centrale: Maignan blocca senza problemi.21:45
35'
Primi 35' di gara andati: la Francia fatica a trovare spazi e il Senegal non sfrutta due grandi occasioni. 21:42
31'
Altra occasione per il Senegal: Jackson serve Sarr ma la conclusione dell'attaccante del Crystal Palace è alta. 21:34
29'
Si riparte: Niakhaté pronto per la rimessa laterale. 21:35
26'
Primo cooling break del match. 21:31
25'
Palo di Jackson! L'attaccante del Bayern calcia forte sul primo palo, il pallone rimbalza sul tacco di Maignan e poi si spegne sul fondo. Francia graziata.21:29
24'
Che rischio per Mendy: il portiere del Senegal tenta il dribbling su Mbappé e l'intervento di Pape Gueye è provvidenziale. 21:37
23'
Avanzata di Rabiot che scambia con Mbappé al limite; intervento provvidenziale di Diatta che scombina i piani dei francesi. 21:26
21'
Corner Francia, ma Tchouameni sotto porta spinge il pallone oltre la linea: rimessa dal fondo per Mendy. 21:24
19'
Chance sprecata da Sarr che crossa totalmente fuori misura dalla bandierina di sinistra: il pallone attraversa l'area e si spegne sul fondo. 21:23
18'
Ci prova Dembelé dalla distanza, ma la difesa senegalese non si lascia sorprendere e respinge. 21:22
13'
Lancio in profondità di Dembelé per Mbappé, ma il pallone è troppo lungo e interviene Mendy. 21:18
10'
Meglio il Senegal in avvio, ma la Francia da qualche minuto ha alzato il baricentro. 21:18
8'
Combinazione efficace tra Sarr e Jackson per vie centrali, ma Upamecano interviene ed evita rischi. 21:11
6'
Prova a distendersi il Senegal sulla corsia di sinistra, ma alla fine si torna indietro e il pallone lo gestisce Mendy. 21:10
4'
Gioco pericoloso di Rabiot in zona d'attacco e punizione per il Senegal. 21:08
3'
Niente di fatto per il Senegal su calcio d'angolo, mentre rimane a terra Maignan per un pestone di Tchouameni nel tentativo di arginare Jackson. 21:07
2'
Primo guizzo del Senegal con Diouf sulla sinistra: Theo Hernandez interviene di testa e concede una chance dalla bandierina agli avversari. 21:15
1'
Al via Francia-Senegal, con il primo pallone giocato dalla nazionale di Deschamps. 21:05
Tutto pronto al New York New Jersey Stadium: squadre in campo per gli inni nazionali. Si parte con quello francese, poi quello senegalese. 20:57
Formazione ufficiale Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; I. Gueye, Camara, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mané. All. Thiaw. 20:15
Formazione ufficiale Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembelé, Doué; Mbappé. All. Deschamps. 20:15
Nella cornice del New York New Jersey Stadium, alle ore 15:00 locali, le due squadre si sfideranno sotto la direzione arbitrale di Alireza Faghani.20:06
Il Senegal si è qualificato per la quarta volta alla Coppa del Mondo, dopo le edizioni del 2002 (quarti di finale), 2018 (fase a gironi) e 2022 (ottavi di finale); si tratta della terza partecipazione consecutiva.20:04
Per la Francia sarà la 17ª partecipazione ai Mondiali, l'ottava consecutiva: si tratta della striscia più lunga nella storia dei Bleus. 20:03
Francia e Senegal si affronteranno per la seconda volta nella storia della Coppa del Mondo. Il primo precedente tra le due squadre risale alla fase a gironi del 2002, in cui la Nazionale africana vinse per 1-0 nella sua prima partita in assoluto nel torneo.20:03
Benvenuti alla diretta di Francia-Senegal, primo match del Girone I del Mondiale 2026. 22:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: New York New Jersey Stadium Città: East Rutherford, New Jersey Capienza: 82500 spettatori22:52
Formazioni Francia - Senegal
Francia
Senegal
TITOLARI FRANCIA
(16) MIKE MAIGNAN (P)
(17) WILLIAM SALIBA (D)
(19) THÉO HERNÁNDEZ (D)
(4) DAYOT UPAMECANO (D)
(5) JULES KOUNDÉ (D)
(14) ADRIEN RABIOT (C)
(8) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)
(11) MICHAEL OLISE (C)
(20) DÉSIRÉ DOUÉ (C)
(7) OUSMANE DEMBÉLÉ (C)
(10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
PANCHINA FRANCIA
(24) RAYAN CHERKI (C)
(1) BRICE SAMBA (P)
(23) ROBIN RISSER (P)
(18) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
(15) IBRAHIMA KONATÉ (D)
(6) MANU KONÉ (C)
(22) JEAN-PHILIPPE MATETA (A)
(21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
(2) MALO GUSTO (D)
(12) BRADLEY BARCOLA (A)
(9) MARCUS THURAM (A)
(25) MAGHNES AKLIOUCHE (C)
(3) LUCAS DIGNE (D)
(26) MAXENCE LACROIX (D)
(13) N'GOLO KANTÉ (C)
ALLENATORE FRANCIA
Didier Deschamps
TITOLARI SENEGAL
(16) ÉDOUARD MENDY (P)
(15) KRÉPIN DIATTA (D)
(25) EL HADJI MALICK DIOUF (D)
(3) KALIDOU KOULIBALY (D)
(19) MOUSSA NIAKHATÉ (D)
(18) ISMAÏLA SARR (C)
(8) LAMINE CAMARA (C)
(5) IDRISSA GUEYE (C)
(10) SADIO MANÉ (C)
(26) PAPE GUEYE (C)
(11) NICOLAS JACKSON (A)
PANCHINA SENEGAL
(17) PAPE MATAR SARR (C)
(14) ISMAIL JAKOBS (D)
(9) BAMBA DIENG (A)
(20) IBRAHIM MBAYE (A)
(6) PATHÉ CISS (C)
(21) HABIB DIARRA (C)
(7) ASSANE DIAO (A)
(23) MORY DIAW (P)
(13) ILIMAN NDIAYE (A)
(12) CHERIF NDIAYE (A)
(2) MAMADOU SARR (D)
(4) ABDOULAYE SECK (D)
(24) ANTOINE MENDY (D)
(1) YEHVANN DIOUF (P)
(22) BARA SAPOKO NDIAYE (C)
ALLENATORE SENEGAL
Pape Thiaw
PREPARTITA
Francia - Senegal è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 16 giugno alle ore 21:00 allo stadio New York New Jersey Stadium di East Rutherford, New Jersey. Arbitro di Francia - Senegal sarà Alireza Faghani. Al VAR invece ci sarà Abdullah Atif Abdulrhman Al Shehri.
Dove vedere Francia-Senegal di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Francia-Senegal si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 giugno. Francia-Senegal verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Francia - Senegal sulla Guida TV.