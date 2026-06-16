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Francia-Senegal: 3-1 - Mondiali 2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio New York New Jersey Stadium di East Rutherford, New Jersey
16 Giugno 2026 ore 21:00
Francia
3
Senegal
1
Partita finita
Arbitro: Alireza Faghani
  1. 66' 1-0 Kylian Mbappé
  2. 82' 2-0 Bradley Barcola
  3. 90+5' 2-1 Ibrahim Mbaye
  4. 90+6' 3-1 Kylian Mbappé
0'
45'
90'
90'
99'

Inizia con il piede giusto il Mondiale della Francia di Deschamps: a New York, dopo un primo tempo sottotono e con troppi spazi lasciati al Senegal (palo di Jakcson e due gol divorati da Sarr), i transalpini si portano in vantaggio al 66' con Mbappé, raddoppiano all'82' con Barcola e in pieno recupero, dopo l'1-2 di Mbaye, chiudono il match con la magia di Mbappé da distanza siderale.

La Francia conquista tre punti al debutto in questo Mondiale e si porta in testa al Gruppo I, nell'attesa che scendano in campo Norvegia e Iraq (fischio d'inizio alle 00.00 italiane).

Le Pagelle

  1. Grazie per aver seguito la diretta di Francia-Senegal e arrivederci ai prossimi appuntamenti del Mondiale 2026!23:19

  2. 90'+9'

    Finisce qui: la Francia batte 3-1 il Senegal grazie alla doppietta di Mbappé e al gol di Barcola e inaugura al meglio il suo Mondiale. 23:06

  3. 90'+8'

    Senegal vicino al secondo gol: Mbaye mette dentro e Tchouameni rischia l'autogol, ma Maignan fa suo il pallone e riesce a ternerlo al di qua della linea. 23:09

  4. 90'+6'

    GOOL!! FRANCIA-Senegal 3-1. Rete di Kylian Mbappé: magia del capitano della Francia, che mette il punto esclamativo con una prodezza da 30 metri. 23:03

  5. 90'+5'

    GOOL! Francia-SENEGAL 2-1. Rete di Ibrahim Mbaye, che lascia sul posto Theo Hernandez e calcia forte sul primo palo bucando un Maignan non impeccabile.23:02

  7. 90'+3'

    Possesso per il Senegal, ma la Francia è compatta e non concede spazi. 22:58

  8. 90'

    Concessi otto minuti di recupero. 22:57

  9. 89'

    Chance dalla bandierina per il Senegal, che prova a riaprire il match. 22:55

  10. 88'

    Sostituzione Senegal: out Idrissa Gueye, al suo posto Pathé Ciss.22:52

  11. 87'

    Sostituzione Francia: Désiré Doué lascia il posto a Rayan Cherki.22:52

  13. 83'

    Sostituzione Senegal: Nicolas Jackson lascia il posto a Bamba Dieng.22:48

  14. 83'

    Sostituzione Senegal: fuori Pape Gueye, dentro Iliman Ndiaye.22:48

  15. 82'

    GOOOL!!! FRANCIA-Senegal 2-0. Rete di Bradley Barcola, che sfrutta l'assist chirurgico di Rabiot e con un delizioso tocco sotto scavalca Mendy e sigla il raddoppio per le Bleus. 22:48

  16. 80'

    Sostituzione Francia: out Ousmane Dembélé, al suo posto Bradley Barcola. 22:44

  17. 79'

    Pericolo per la Francia: traversone di Pape Gueye dalla corsia di sinistra per Jackson, che però non trova la porta. 22:45

  19. 76'

    Sostituzione Senegal: Lamine Camara lascia il posto a Habib Diarra.22:41

  20. 75'

    Sostituzione Senegal: Ismaïla Sarr lascia il posto a Ibrahim Mbaye.22:40

  21. 74'

    Ci prova anche Doué per la Francia, ma il sinistro sul primo palo si scontra ancora con un attentissimo Mendy che devia in corner. 22:40

  22. 73'

    Corner per il Senegal: la parabola di Diouf attraversa tutta l'area e non crea pericoli. 22:39

  23. 69'

    Secondo cooling break del match. 22:37

  25. 68'

    Pareggio annullato al Senegal: destro sotto la traversa di Jackson, ma la posizione di partenza era in netto fuorigioco. 22:36

  26. 67'

    Kylian Mbappé ha raggiunto Olivier Giroud come miglior marcatore di sempre della nazionale francese (57 gol) e Just Fontaine (13) come miglior marcatore della Francia ai Mondiali.22:34

  27. 66'

    GOOOL!!! FRANCIA-Senegal 1-0. Rete di Kylian Mbappé: l'attaccante del Real raccoglie l'assist al bacio di Olise, scappa a Koulibaly in area e con un diagonale di prima trafigge Mendy. 22:34

  28. 61'

    Niente calcio di rigore per la Francia: l'arbitro conferma la sua decisione iniziale. 22:27

  29. 60'

    On-field review per Faghani. L'arbitro australiano va a rivedere il contatto al monitor dopo il richiamo del VAR. 22:41

  31. 58'

    Intervento rischioso di Mané su Mbappé nell'area di rigore del Senegal. L'arbitro indica la bandierina ma poi il gioco si ferma per un possibile calcio di rigore. 22:24

  32. 57'

    Altro salvataggio di Mendy, questa volta su Mbappé servito a perfezione da Olise. Il portiere del Senegal ci mette lo stinco e concede un altro giro dalla bandierina. 22:22

  33. 55'

    Imbucata del Senegal: Jackson si smarca bene sulla trequarti francese ma Upamecano fa buona guardia e favorisce la presa sicura di Maignan. 22:20

  34. 52'

    Salvataggio clamoroso di Mendy su Olise: il talento del Bayern supera Koulibaly nell'area piccola e calcia forte in porta, trovando però la deviazione in corner del portiere senegalese. 22:19

  35. 51'

    Avanzata della Francia quattro contro quattro, ma Koulibaly recupera egregiamente; sul ribaltamento di fronte si distingue con un intervento chirurgico sul pallone anche Saliba. 22:17

  37. 48'

    Subito squillo della Francia a inizio ripresa: Doué ci prova sul suggerimento di Upamecano, ma il pallone termina a lato. 22:13

  38. 46'

    Si riparte dallo 0-0 a East Rutherford. Nessun cambio per le due formazioni. 22:14

  39. Punteggio in equilibrio a East Rutherford, ma la Francia è apparsa in difficoltà e con poche idee: gli undici di Deschamps dovranno cambiare passo per evitare di subire come nella prima frazione. 22:02

  40. Nessun gol nella prima frazione di gara tra Francia e Senegal, ma a fare la partita finora è la squadra di Thiaw, che colpisce un palo con Jackson e spreca due ottime occasioni con Sarr. 21:59

  41. 45'+7'

    Termina qui il primo tempo di Francia-Senegal: squadre a riposo sullo 0-0. 21:57

  43. 45'+6'

    Altra clamorosa chance per il Senegal: Mané dalla sinistra mette in mezzo per Sarr che da posizione comodissima calcia alto. 21:57

  44. 45'+4'

    Theo Hernandez prova a lanciare in profondità Mbappé, ma il pallone è fuori misura. 21:53

  45. 45'+3'

    Metà recupero giocato: è sempre il Senegal a far girare la palla. 21:52

  46. 45'

    Saranno sei i minuti di recupero di questo primo tempo. 21:49

  47. 44'

    Due piazzati nel giro di poco per la Francia, ma gli uomini di Deschamps non si rendono pericolosi né su punizione né sul calcio d'angolo battuto da Olise. 21:49

  49. 40'

    Dopo il tentativo di Mané arriva una chance anche per la Francia con Koundé che crossa in mezzo, trovando però l'opposizione della retroguardia senegalese. 21:46

  50. 38'

    Ci prova Mané dalla distanza, ma la sua conclusione è troppo centrale: Maignan blocca senza problemi.21:45

  51. 35'

    Primi 35' di gara andati: la Francia fatica a trovare spazi e il Senegal non sfrutta due grandi occasioni. 21:42

  52. 31'

    Altra occasione per il Senegal: Jackson serve Sarr ma la conclusione dell'attaccante del Crystal Palace è alta. 21:34

  53. 29'

    Si riparte: Niakhaté pronto per la rimessa laterale. 21:35

  55. 26'

    Primo cooling break del match. 21:31

  56. 25'

    Palo di Jackson! L'attaccante del Bayern calcia forte sul primo palo, il pallone rimbalza sul tacco di Maignan e poi si spegne sul fondo. Francia graziata.21:29

  57. 24'

    Che rischio per Mendy: il portiere del Senegal tenta il dribbling su Mbappé e l'intervento di Pape Gueye è provvidenziale. 21:37

  58. 23'

    Avanzata di Rabiot che scambia con Mbappé al limite; intervento provvidenziale di Diatta che scombina i piani dei francesi. 21:26

  59. 21'

    Corner Francia, ma Tchouameni sotto porta spinge il pallone oltre la linea: rimessa dal fondo per Mendy. 21:24

  61. 19'

    Chance sprecata da Sarr che crossa totalmente fuori misura dalla bandierina di sinistra: il pallone attraversa l'area e si spegne sul fondo. 21:23

  62. 18'

    Ci prova Dembelé dalla distanza, ma la difesa senegalese non si lascia sorprendere e respinge. 21:22

  63. 13'

    Lancio in profondità di Dembelé per Mbappé, ma il pallone è troppo lungo e interviene Mendy. 21:18

  64. 10'

    Meglio il Senegal in avvio, ma la Francia da qualche minuto ha alzato il baricentro. 21:18

  65. 8'

    Combinazione efficace tra Sarr e Jackson per vie centrali, ma Upamecano interviene ed evita rischi. 21:11

  67. 6'

    Prova a distendersi il Senegal sulla corsia di sinistra, ma alla fine si torna indietro e il pallone lo gestisce Mendy. 21:10

  68. 4'

    Gioco pericoloso di Rabiot in zona d'attacco e punizione per il Senegal. 21:08

  69. 3'

    Niente di fatto per il Senegal su calcio d'angolo, mentre rimane a terra Maignan per un pestone di Tchouameni nel tentativo di arginare Jackson. 21:07

  70. 2'

    Primo guizzo del Senegal con Diouf sulla sinistra: Theo Hernandez interviene di testa e concede una chance dalla bandierina agli avversari. 21:15

  71. 1'

    Al via Francia-Senegal, con il primo pallone giocato dalla nazionale di Deschamps. 21:05

  73. Tutto pronto al New York New Jersey Stadium: squadre in campo per gli inni nazionali. Si parte con quello francese, poi quello senegalese. 20:57

  74. Formazione ufficiale Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; I. Gueye, Camara, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mané. All. Thiaw. 20:15

  75. Formazione ufficiale Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembelé, Doué; Mbappé. All. Deschamps. 20:15

  76. Nella cornice del New York New Jersey Stadium, alle ore 15:00 locali, le due squadre si sfideranno sotto la direzione arbitrale di Alireza Faghani.20:06

  77. Il Senegal si è qualificato per la quarta volta alla Coppa del Mondo, dopo le edizioni del 2002 (quarti di finale), 2018 (fase a gironi) e 2022 (ottavi di finale); si tratta della terza partecipazione consecutiva.20:04

  79. Per la Francia sarà la 17ª partecipazione ai Mondiali, l'ottava consecutiva: si tratta della striscia più lunga nella storia dei Bleus. 20:03

  80. Francia e Senegal si affronteranno per la seconda volta nella storia della Coppa del Mondo. Il primo precedente tra le due squadre risale alla fase a gironi del 2002, in cui la Nazionale africana vinse per 1-0 nella sua prima partita in assoluto nel torneo.20:03

  81. Benvenuti alla diretta di Francia-Senegal, primo match del Girone I del Mondiale 2026. 22:52

  83. Dove si gioca la partita:

    Stadio: New York New Jersey Stadium
    Città: East Rutherford, New Jersey
    Capienza: 82500 spettatori22:52

    New York New Jersey Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Francia - Senegal

Francia
Senegal
TITOLARI FRANCIA
  • (16) MIKE MAIGNAN (P)
  • (17) WILLIAM SALIBA (D)
  • (19) THÉO HERNÁNDEZ (D)
  • (4) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (5) JULES KOUNDÉ (D)
  • (14) ADRIEN RABIOT (C)
  • (8) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)
  • (11) MICHAEL OLISE (C)
  • (20) DÉSIRÉ DOUÉ (C)
  • (7) OUSMANE DEMBÉLÉ (C)
  • (10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
PANCHINA FRANCIA
  • (24) RAYAN CHERKI (C)
  • (1) BRICE SAMBA (P)
  • (23) ROBIN RISSER (P)
  • (18) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
  • (15) IBRAHIMA KONATÉ (D)
  • (6) MANU KONÉ (C)
  • (22) JEAN-PHILIPPE MATETA (A)
  • (21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
  • (2) MALO GUSTO (D)
  • (12) BRADLEY BARCOLA (A)
  • (9) MARCUS THURAM (A)
  • (25) MAGHNES AKLIOUCHE (C)
  • (3) LUCAS DIGNE (D)
  • (26) MAXENCE LACROIX (D)
  • (13) N'GOLO KANTÉ (C)
ALLENATORE FRANCIA
  • Didier Deschamps
TITOLARI SENEGAL
  • (16) ÉDOUARD MENDY (P)
  • (15) KRÉPIN DIATTA (D)
  • (25) EL HADJI MALICK DIOUF (D)
  • (3) KALIDOU KOULIBALY (D)
  • (19) MOUSSA NIAKHATÉ (D)
  • (18) ISMAÏLA SARR (C)
  • (8) LAMINE CAMARA (C)
  • (5) IDRISSA GUEYE (C)
  • (10) SADIO MANÉ (C)
  • (26) PAPE GUEYE (C)
  • (11) NICOLAS JACKSON (A)
PANCHINA SENEGAL
  • (17) PAPE MATAR SARR (C)
  • (14) ISMAIL JAKOBS (D)
  • (9) BAMBA DIENG (A)
  • (20) IBRAHIM MBAYE (A)
  • (6) PATHÉ CISS (C)
  • (21) HABIB DIARRA (C)
  • (7) ASSANE DIAO (A)
  • (23) MORY DIAW (P)
  • (13) ILIMAN NDIAYE (A)
  • (12) CHERIF NDIAYE (A)
  • (2) MAMADOU SARR (D)
  • (4) ABDOULAYE SECK (D)
  • (24) ANTOINE MENDY (D)
  • (1) YEHVANN DIOUF (P)
  • (22) BARA SAPOKO NDIAYE (C)
ALLENATORE SENEGAL
  • Pape Thiaw
PREPARTITA

Francia - Senegal è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 16 giugno alle ore 21:00 allo stadio New York New Jersey Stadium di East Rutherford, New Jersey.
Arbitro di Francia - Senegal sarà Alireza Faghani. Al VAR invece ci sarà Abdullah Atif Abdulrhman Al Shehri.

Dove vedere Francia-Senegal di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Francia-Senegal si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 giugno.
Francia-Senegal verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Francia - Senegal sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026 Francia - Senegal Live

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