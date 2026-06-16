La Francia conquista tre punti al debutto in questo Mondiale e si porta in testa al Gruppo I, nell'attesa che scendano in campo Norvegia e Iraq (fischio d'inizio alle 00.00 italiane).

Inizia con il piede giusto il Mondiale della Francia di Deschamps: a New York, dopo un primo tempo sottotono e con troppi spazi lasciati al Senegal (palo di Jakcson e due gol divorati da Sarr), i transalpini si portano in vantaggio al 66' con Mbappé, raddoppiano all'82' con Barcola e in pieno recupero, dopo l'1-2 di Mbaye, chiudono il match con la magia di Mbappé da distanza siderale.

Il Senegal si è qualificato per la quarta volta alla Coppa del Mondo, dopo le edizioni del 2002 (quarti di finale), 2018 (fase a gironi) e 2022 (ottavi di finale); si tratta della terza partecipazione consecutiva.20:04

Lancio in profondità di Dembelé per Mbappé, ma il pallone è troppo lungo e interviene Mendy. 21:18

Che rischio per Mendy: il portiere del Senegal tenta il dribbling su Mbappé e l'intervento di Pape Gueye è provvidenziale. 21:37

Saranno sei i minuti di recupero di questo primo tempo. 21:49

Nessun gol nella prima frazione di gara tra Francia e Senegal, ma a fare la partita finora è la squadra di Thiaw, che colpisce un palo con Jackson e spreca due ottime occasioni con Sarr. 21:59

Punteggio in equilibrio a East Rutherford, ma la Francia è apparsa in difficoltà e con poche idee: gli undici di Deschamps dovranno cambiare passo per evitare di subire come nella prima frazione. 22:02

Kylian Mbappé ha raggiunto Olivier Giroud come miglior marcatore di sempre della nazionale francese (57 gol) e Just Fontaine (13) come miglior marcatore della Francia ai Mondiali.22:34

GOOOL!!! FRANCIA-Senegal 2-0. Rete di Bradley Barcola, che sfrutta l'assist chirurgico di Rabiot e con un delizioso tocco sotto scavalca Mendy e sigla il raddoppio per le Bleus. 22:48

Possesso per il Senegal, ma la Francia è compatta e non concede spazi. 22:58

Senegal vicino al secondo gol: Mbaye mette dentro e Tchouameni rischia l'autogol, ma Maignan fa suo il pallone e riesce a ternerlo al di qua della linea. 23:09

Finisce qui: la Francia batte 3-1 il Senegal grazie alla doppietta di Mbappé e al gol di Barcola e inaugura al meglio il suo Mondiale. 23:06

PREPARTITA

Francia - Senegal è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026

La partita è in programma il giorno 16 giugno alle ore 21:00 allo stadio New York New Jersey Stadium di East Rutherford, New Jersey.

Arbitro di Francia - Senegal sarà Alireza Faghani. Al VAR invece ci sarà Abdullah Atif Abdulrhman Al Shehri.

Dove vedere Francia-Senegal di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming

Francia-Senegal si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 giugno.

Francia-Senegal verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.

Guarda chi trasmetterà Francia - Senegal sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026