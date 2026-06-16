La Nuova Zelanda è andata avanti nel punteggio due volte ma l'Iran con grande caparbietà è riuscito a pareggiare in entrambi i tempi. Da sottolineare la prestazione del neozelandese Just, autore di una doppietta.
La situazione del gruppo G è dunque in totale equilibrio, con tutte e quattro le squadre a quota un punto (dopo l’1-1 tra Belgio ed Egitto).
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match. Appuntamento alle prossime partite della Coppa del Mondo 2026.05:08
90'+6'
FINE DEL MATCH: IRAN-NUOVA ZELANDA 2-2!05:03
90'+5'
Ghaedi tenta un cross in mezzo ma la difesa neozelandese libera e si salva.05:02
90'+2'
Quinto ed ultimo cambio della Nuova Zelanda: Bindon prende il posto di Stamenic.05:00
90'+2'
Quarta sostituzione della Nuova Zelanda: esce Singh ed entra Randall.04:59
90'+1'
Ci saranno cinque minuti di recupero.04:58
89'
Hajisafi riceve il primo cartellino giallo del match per un fallo su Just in contropiede.04:57
84'
Gioco parecchio spezzettato adesso con interventi fallosi. Ancora nessun cartellino però.04:52
80'
Quarta sostituzione dell'Iran: Hosseinzadeh prende il posto di Taremi.04:48
78'
Terza sostituzione per la Nuova Zelanda: esce Payne ed entra Elliot.04:46
75'
Momento decisivo del match! Entrambe le formazioni faranno di tutto per provare a vincere.04:43
73'
Ghaedi cerca un compagno in area con un cross ma i difensori neozelandesi sono attenti e riescono a liberare.04:41
70'
Il secondo hydration break della gara è in corso, è tempo per le squadre di rinfrescarsi.04:37
68'
Secondo cambio per la Nuova Zelanda: Old prende il posto di Cacace.04:36
68'
Prima sostituzione della Nuova Zelanda: esce McCowatt ed entra Thomas.04:35
65'
Terzo cambio per l'Iran: esce Ghoddos ed entra Hajisafi.04:34
64'
GOL! IRAN-Nuova Zelanda 2-2: rete di Mohebbi! Rezaeian fa partire un cross dalla destra che trova al centro dell'area Mohebbi. Il numero 8 insacca di testa in rete, punteggio nuovamente in parità!04:33
61'
Singh prova a colpire da fuori area. L'estremo difensore iraniano però non si fa sorprendere.04:30
58'
Mohebbi è ben piazzato su un cross e di testa colpisce un pallone velenoso verso il centro della porta, il portiere Crocombe è però attento e para. 04:26
54'
GOL! Iran-NUOVA ZELANDA 1-2: rete di Just! Altro fraseggio tra Just e Wood, quest'ultimo serve il numero 11 che con grande freddezza incrocia, firma una doppietta e riporta in vantaggio la Nuova Zelanda.04:25
53'
Seconda sostituzione dell'Iran: Alipour prende il posto di Moghanloo.04:21
51'
Moghanlou tenta la conclusione con un tiro dal limite che però non ottiene i risultati sperati. Palla ampiamente sopra la traversa con la Nuova Zelanda che avrà una rimessa dal fondo.04:20
48'
Wood con caparbia riconquista il pallone e decide di concludere dalla lunga distanza, il pallone termina alto sopra la traversa.04:15
46'
Si riparte con il secondo tempo!04:13
46'
Prima sostituzione del match! Per l'Iran entra Ghayedi ed esce Yousefi.04:13
Vedremo se nel secondo una delle due nazionali riuscità a prevalere e a vincere per portarsi in testa nel girone G.03:59
Partita molto equilibrata fin qui, giocata a buon ritmo e piena di ribaltamenti. Alla rete iniziale neozelandese di Just ha risposto a fine primo tempo il gol di Rezaeian.03:58
45'+7'
Duplice fischio di Ramos Palazuelos: 1-1 il punteggio alla fine del 1° tempo.03:56
45'+6'
GOL ANNULLATO! La rete di Nemati dell'Iran non viene convalidata in quanto il numero 15 si trovava in fuorigioco.03:55
45'+4'
Moghanlou si fa spazio in area per colpire di testa ma il suo tiro termina di poco sopra la traversa.03:53
45'+1'
Ci saranno sei minuti di recupero in questo primo tempo.03:49
44'
Wood calcio da una punizione laterale. La conclusione è centrale e Beiranvand blocca il pallone.03:48
40'
Gioco momentaneamente fermo: Mohebbi sta ricevendo le cure dallo staff medico per un colpo al petto.03:45
36'
Singh fa partire un cross in area ma la difesa iraniana allontana la sfera in sicurezza.03:41
32'
GOL! IRAN-Nuova Zelanda 1-1: rete di Rezaeian! Moghanloo si libera in area, la sua conclusione viene ribattuta e finisce sui piedi di Rezaeian, che con un tocco d'esterno destro pareggia.03:43
31'
Partita giocata a buon ritmo e molto divertente fin qui, piena di ribaltamenti continui.03:35
29'
Crocombe rischia il rinvio e colpisce pallone e Moghanloo, la sfera finisce a Ghoddos che però non trova la porta da 25 metri.03:34
25'
Il primo cooling break della gara è in corso, è tempo per le squadre di rinfrescarsi e ripassare la tattica di gioco.03:28
23'
PALO DELL'IRAN! Taremi si fa 50 metri palla al piede in contropiede e conclude, il suo tiro centra in pieno il palo alla sinistra del portiere! La Nuova Zelanda si salva.03:27
20'
Surman trova Singh libero sulla trequarti. Il numero 10 neozelandese tenta il tiro di sinistro ma Beiranvand è attento e para in due tempi.03:24
18'
Surman e Moghanloo si spingono in area dopo un lancio dell'Iran in profondità. Per l'arbitro non c'è niente di irregolare.03:22
15'
Moghanlou tenta un cross dalla sinistra ma non è sufficiente per sorprendere i difensori avversari. Prova subito a rispondere l'Iran.03:20
11'
Altra sponda di Wood, in questo caso per Singh. Il numero 10 neozelandese calcia ma la sua conclusione termina ampiamente sul fondo.03:16
7'
GOL! Iran-NUOVA ZELANDA 0-1: rete di Elijah Just! Ottima triangolazione tra Wood e Just, il numero 11 porta in vantaggio la formazione neozelandese con un preciso tiro di destro da dentro l'area sotto la traversa.03:29
6'
Yousefi riceve da posizione laterale, si accentra e prova il tiro. La sua conclusione centrale viene parata senza troppa difficoltà da Crocombe.03:11
3'
Rezaeian prova un cross invitante ma la difesa neozelandese intercetta il pallone. 03:07
Si comincia! Primo possesso affidato alla Nuova Zelanda.03:04
Le squadre entrano sul terreno di gioco. È ora il momento degli inni nazionali.02:56
Si gioca al Los Angeles Stadium e a dirigere il match è l’arbitro messicano César Arturo Ramos Palazuelos.02:33
Il gruppo G si è aperto con il pareggio tra Belgio ed Egitto, che dà dunque la possibilità ad Iran e Nuova Zelanda di portarsi da sole in testa alla classifica del girone in caso di successo.02:31
La Nuova Zelanda risponde con un 4-2-3-1: Crocombe; Payn, Surman, Boxall, Cacace; Stamenic, Bell; McCowatt, Singh, Just; Wood.02:28
L’Iran si schiera con un 4-4-2: Beiranvand; Rezaeian, Ali Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi; Yousefi, Ghoddos, Ezatolahi, Mohebbi; Taremi, Moghanloo.02:28
Benvenuti alla diretta di Iran-Nuova Zelanda, gara della prima giornata del gruppo G della Coppa del Mondo 2026.02:11
Dove si gioca la partita:
Stadio: Los Angeles Stadium Città: Inglewood, California Capienza: 70000 spettatori02:11
Formazioni Iran - Nuova Zelanda
Iran
Nuova Zelanda
TITOLARI IRAN
(1) ALIREZA BEIRANVAND (P)
(5) MILAD MOHAMMADI (D)
(19) ALI NEMATI (D)
(23) RAMIN REZAEIAN (D)
(4) SHOJA KHALILZADEH (D)
(8) MOHAMMAD MOHEBBI (C)
(14) SAMAN GHODDOS (C)
(6) SAEID EZATOLAHI (C)
(17) ARYA YOUSEFI (C)
(9) MEHDI TAREMI (A)
(20) SHAHRIYAR MOGHANLOO (A)
PANCHINA IRAN
(26) AMIR MOHAMMAD RAZZAGHINIA (C)
(18) AMIRHOSSEIN HOSSEINZADEH (A)
(7) ALIREZA JAHANBAKHSH (A)
(10) MEHDI GHAYEDI (A)
(12) PAYAM NIAZMAND (P)
(21) MOHAMMAD GHORBANI (C)
(24) DENNIS DARGAHI (A)
(22) HOSSEIN HOSSEINI (P)
(15) ROOZBEH CHESHMI (C)
(25) DANIAL EIRI (D)
(11) ALI ALIPOUR (A)
(16) MEHDI TORABI (C)
(2) SALEH HARDANI (D)
(3) EHSAN HAJISAFI (D)
(13) HOSSEIN KANANI (D)
ALLENATORE IRAN
Amir Ghalenoei
TITOLARI NUOVA ZELANDA
(1) MAX CROCOMBE (P)
(16) FINN SURMAN (D)
(2) TIM PAYNE (D)
(13) LIBERATO CACACE (D)
(5) MICHAEL BOXALL (D)
(11) ELIJAH JUST (C)
(6) JOE BELL (C)
(10) SARPREET SINGH (C)
(8) MARKO STAMENIC (C)
(20) CALLUM MCCOWATT (C)
(9) CHRIS WOOD (A)
PANCHINA NUOVA ZELANDA
(19) BEN OLD (A)
(26) TOMMY SMITH (D)
(3) FRANCIS DE VRIES (D)
(12) ALEX PAULSEN (P)
(22) MICHAEL WOUD (P)
(15) NANDO PIJNAKER (D)
(21) JESSE RANDALL (A)
(24) CALLAN ELLIOT (D)
(18) BEN WAINE (A)
(23) RYAN THOMAS (C)
(4) TYLER BINDON (D)
(25) LACHLAN BAYLISS (C)
(17) KOSTA BARBAROUSES (A)
(14) ALEX RUFER (C)
ALLENATORE NUOVA ZELANDA
Darren Bazeley
PREPARTITA
Iran - Nuova Zelanda è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 16 giugno alle ore 03:00 allo stadio Los Angeles Stadium di Inglewood, California. Arbitro di Iran - Nuova Zelanda sarà César Arturo Ramos Palazuelos. Al VAR invece ci sarà Erick Yair Miranda Galindo.
Dove vedere Iran-Nuova Zelanda di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Iran-Nuova Zelanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 03:00 (mezz'ora prima) del 16 giugno. Iran-Nuova Zelanda verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Iran - Nuova Zelanda sulla Guida TV.