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Iran-Nuova Zelanda: 2-2 - Mondiali 2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Los Angeles Stadium di Inglewood, California
16 Giugno 2026 ore 03:00
Iran
2
Nuova Zelanda
2
Partita finita
Arbitro: César Arturo Ramos Palazuelos
  1. 7' 0-1 Elijah Just
  2. 32' 1-1 Ramin Rezaeian
  3. 54' 1-2 Elijah Just
  4. 64' 2-2 Mohammad Mohebbi
0'
45'
90'
90'
95'

La Nuova Zelanda è andata avanti nel punteggio due volte ma l'Iran con grande caparbietà è riuscito a pareggiare in entrambi i tempi. Da sottolineare la prestazione del neozelandese Just, autore di una doppietta.

La situazione del gruppo G è dunque in totale equilibrio, con tutte e quattro le squadre a quota un punto (dopo l’1-1 tra Belgio ed Egitto).

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match. Appuntamento alle prossime partite della Coppa del Mondo 2026.05:08

  2. 90'+6'

    FINE DEL MATCH: IRAN-NUOVA ZELANDA 2-2!05:03

  3. 90'+5'

    Ghaedi tenta un cross in mezzo ma la difesa neozelandese libera e si salva.05:02

  4. 90'+2'

    Quinto ed ultimo cambio della Nuova Zelanda: Bindon prende il posto di Stamenic.05:00

  5. 90'+2'

    Quarta sostituzione della Nuova Zelanda: esce Singh ed entra Randall.04:59

  7. 90'+1'

    Ci saranno cinque minuti di recupero.04:58

  8. 89'

    Hajisafi riceve il primo cartellino giallo del match per un fallo su Just in contropiede.04:57

  9. 84'

    Gioco parecchio spezzettato adesso con interventi fallosi. Ancora nessun cartellino però.04:52

  10. 80'

    Quarta sostituzione dell'Iran: Hosseinzadeh prende il posto di Taremi.04:48

  11. 78'

    Terza sostituzione per la Nuova Zelanda: esce Payne ed entra Elliot.04:46

  13. 75'

    Momento decisivo del match! Entrambe le formazioni faranno di tutto per provare a vincere.04:43

  14. 73'

    Ghaedi cerca un compagno in area con un cross ma i difensori neozelandesi sono attenti e riescono a liberare.04:41

  15. 70'

    Il secondo hydration break della gara è in corso, è tempo per le squadre di rinfrescarsi.04:37

  16. 68'

    Secondo cambio per la Nuova Zelanda: Old prende il posto di Cacace.04:36

  17. 68'

    Prima sostituzione della Nuova Zelanda: esce McCowatt ed entra Thomas.04:35

  19. 65'

    Terzo cambio per l'Iran: esce Ghoddos ed entra Hajisafi.04:34

  20. 64'

    GOL! IRAN-Nuova Zelanda 2-2: rete di Mohebbi! Rezaeian fa partire un cross dalla destra che trova al centro dell'area Mohebbi. Il numero 8 insacca di testa in rete, punteggio nuovamente in parità!04:33

  21. 61'

    Singh prova a colpire da fuori area. L'estremo difensore iraniano però non si fa sorprendere.04:30

  22. 58'

    Mohebbi è ben piazzato su un cross e di testa colpisce un pallone velenoso verso il centro della porta, il portiere Crocombe è però attento e para. 04:26

  23. 54'

    GOL! Iran-NUOVA ZELANDA 1-2: rete di Just! Altro fraseggio tra Just e Wood, quest'ultimo serve il numero 11 che con grande freddezza incrocia, firma una doppietta e riporta in vantaggio la Nuova Zelanda.04:25

  25. 53'

    Seconda sostituzione dell'Iran: Alipour prende il posto di Moghanloo.04:21

  26. 51'

    Moghanlou tenta la conclusione con un tiro dal limite che però non ottiene i risultati sperati. Palla ampiamente sopra la traversa con la Nuova Zelanda che avrà una rimessa dal fondo.04:20

  27. 48'

    Wood con caparbia riconquista il pallone e decide di concludere dalla lunga distanza, il pallone termina alto sopra la traversa.04:15

  28. 46'

    Si riparte con il secondo tempo!04:13

  29. 46'

    Prima sostituzione del match! Per l'Iran entra Ghayedi ed esce Yousefi.04:13

  31. Vedremo se nel secondo una delle due nazionali riuscità a prevalere e a vincere per portarsi in testa nel girone G.03:59

  32. Partita molto equilibrata fin qui, giocata a buon ritmo e piena di ribaltamenti. Alla rete iniziale neozelandese di Just ha risposto a fine primo tempo il gol di Rezaeian.03:58

  33. 45'+7'

    Duplice fischio di Ramos Palazuelos: 1-1 il punteggio alla fine del 1° tempo.03:56

  34. 45'+6'

    GOL ANNULLATO! La rete di Nemati dell'Iran non viene convalidata in quanto il numero 15 si trovava in fuorigioco.03:55

  35. 45'+4'

    Moghanlou si fa spazio in area per colpire di testa ma il suo tiro termina di poco sopra la traversa.03:53

  37. 45'+1'

    Ci saranno sei minuti di recupero in questo primo tempo.03:49

  38. 44'

    Wood calcio da una punizione laterale. La conclusione è centrale e Beiranvand blocca il pallone.03:48

  39. 40'

    Gioco momentaneamente fermo: Mohebbi sta ricevendo le cure dallo staff medico per un colpo al petto.03:45

  40. 36'

    Singh fa partire un cross in area ma la difesa iraniana allontana la sfera in sicurezza.03:41

  41. 32'

    GOL! IRAN-Nuova Zelanda 1-1: rete di Rezaeian! Moghanloo si libera in area, la sua conclusione viene ribattuta e finisce sui piedi di Rezaeian, che con un tocco d'esterno destro pareggia.03:43

  43. 31'

    Partita giocata a buon ritmo e molto divertente fin qui, piena di ribaltamenti continui.03:35

  44. 29'

    Crocombe rischia il rinvio e colpisce pallone e Moghanloo, la sfera finisce a Ghoddos che però non trova la porta da 25 metri.03:34

  45. 25'

    Il primo cooling break della gara è in corso, è tempo per le squadre di rinfrescarsi e ripassare la tattica di gioco.03:28

  46. 23'

    PALO DELL'IRAN! Taremi si fa 50 metri palla al piede in contropiede e conclude, il suo tiro centra in pieno il palo alla sinistra del portiere! La Nuova Zelanda si salva.03:27

  47. 20'

    Surman trova Singh libero sulla trequarti. Il numero 10 neozelandese tenta il tiro di sinistro ma Beiranvand è attento e para in due tempi.03:24

  49. 18'

    Surman e Moghanloo si spingono in area dopo un lancio dell'Iran in profondità. Per l'arbitro non c'è niente di irregolare.03:22

  50. 15'

    Moghanlou tenta un cross dalla sinistra ma non è sufficiente per sorprendere i difensori avversari. Prova subito a rispondere l'Iran.03:20

  51. 11'

    Altra sponda di Wood, in questo caso per Singh. Il numero 10 neozelandese calcia ma la sua conclusione termina ampiamente sul fondo.03:16

  52. 7'

    GOL! Iran-NUOVA ZELANDA 0-1: rete di Elijah Just! Ottima triangolazione tra Wood e Just, il numero 11 porta in vantaggio la formazione neozelandese con un preciso tiro di destro da dentro l'area sotto la traversa.03:29

  53. 6'

    Yousefi riceve da posizione laterale, si accentra e prova il tiro. La sua conclusione centrale viene parata senza troppa difficoltà da Crocombe.03:11

  55. 3'

    Rezaeian prova un cross invitante ma la difesa neozelandese intercetta il pallone. 03:07

  56. Si comincia! Primo possesso affidato alla Nuova Zelanda.03:04

  57. Le squadre entrano sul terreno di gioco. È ora il momento degli inni nazionali.02:56

  58. Si gioca al Los Angeles Stadium e a dirigere il match è l’arbitro messicano César Arturo Ramos Palazuelos.02:33

  59. Il gruppo G si è aperto con il pareggio tra Belgio ed Egitto, che dà dunque la possibilità ad Iran e Nuova Zelanda di portarsi da sole in testa alla classifica del girone in caso di successo.02:31

  61. La Nuova Zelanda risponde con un 4-2-3-1: Crocombe; Payn, Surman, Boxall, Cacace; Stamenic, Bell; McCowatt, Singh, Just; Wood.02:28

  62. L’Iran si schiera con un 4-4-2: Beiranvand; Rezaeian, Ali Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi; Yousefi, Ghoddos, Ezatolahi, Mohebbi; Taremi, Moghanloo.02:28

  63. Benvenuti alla diretta di Iran-Nuova Zelanda, gara della prima giornata del gruppo G della Coppa del Mondo 2026.02:11

  65. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Los Angeles Stadium
    Città: Inglewood, California
    Capienza: 70000 spettatori02:11

    Los Angeles Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Iran - Nuova Zelanda

Iran
Nuova Zelanda
TITOLARI IRAN
  • (1) ALIREZA BEIRANVAND (P)
  • (5) MILAD MOHAMMADI (D)
  • (19) ALI NEMATI (D)
  • (23) RAMIN REZAEIAN (D)
  • (4) SHOJA KHALILZADEH (D)
  • (8) MOHAMMAD MOHEBBI (C)
  • (14) SAMAN GHODDOS (C)
  • (6) SAEID EZATOLAHI (C)
  • (17) ARYA YOUSEFI (C)
  • (9) MEHDI TAREMI (A)
  • (20) SHAHRIYAR MOGHANLOO (A)
PANCHINA IRAN
  • (26) AMIR MOHAMMAD RAZZAGHINIA (C)
  • (18) AMIRHOSSEIN HOSSEINZADEH (A)
  • (7) ALIREZA JAHANBAKHSH (A)
  • (10) MEHDI GHAYEDI (A)
  • (12) PAYAM NIAZMAND (P)
  • (21) MOHAMMAD GHORBANI (C)
  • (24) DENNIS DARGAHI (A)
  • (22) HOSSEIN HOSSEINI (P)
  • (15) ROOZBEH CHESHMI (C)
  • (25) DANIAL EIRI (D)
  • (11) ALI ALIPOUR (A)
  • (16) MEHDI TORABI (C)
  • (2) SALEH HARDANI (D)
  • (3) EHSAN HAJISAFI (D)
  • (13) HOSSEIN KANANI (D)
ALLENATORE IRAN
  • Amir Ghalenoei
TITOLARI NUOVA ZELANDA
  • (1) MAX CROCOMBE (P)
  • (16) FINN SURMAN (D)
  • (2) TIM PAYNE (D)
  • (13) LIBERATO CACACE (D)
  • (5) MICHAEL BOXALL (D)
  • (11) ELIJAH JUST (C)
  • (6) JOE BELL (C)
  • (10) SARPREET SINGH (C)
  • (8) MARKO STAMENIC (C)
  • (20) CALLUM MCCOWATT (C)
  • (9) CHRIS WOOD (A)
PANCHINA NUOVA ZELANDA
  • (19) BEN OLD (A)
  • (26) TOMMY SMITH (D)
  • (3) FRANCIS DE VRIES (D)
  • (12) ALEX PAULSEN (P)
  • (22) MICHAEL WOUD (P)
  • (15) NANDO PIJNAKER (D)
  • (21) JESSE RANDALL (A)
  • (24) CALLAN ELLIOT (D)
  • (18) BEN WAINE (A)
  • (23) RYAN THOMAS (C)
  • (4) TYLER BINDON (D)
  • (25) LACHLAN BAYLISS (C)
  • (17) KOSTA BARBAROUSES (A)
  • (14) ALEX RUFER (C)
ALLENATORE NUOVA ZELANDA
  • Darren Bazeley
PREPARTITA

Iran - Nuova Zelanda è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 16 giugno alle ore 03:00 allo stadio Los Angeles Stadium di Inglewood, California.
Arbitro di Iran - Nuova Zelanda sarà César Arturo Ramos Palazuelos. Al VAR invece ci sarà Erick Yair Miranda Galindo.

Dove vedere Iran-Nuova Zelanda di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Iran-Nuova Zelanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 03:00 (mezz'ora prima) del 16 giugno.
Iran-Nuova Zelanda verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Iran - Nuova Zelanda sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026 Iran - Nuova Zelanda Live

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