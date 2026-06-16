Ghaedi cerca un compagno in area con un cross ma i difensori neozelandesi sono attenti e riescono a liberare.04:41

Il secondo hydration break della gara è in corso, è tempo per le squadre di rinfrescarsi.04:37

58'

Mohebbi è ben piazzato su un cross e di testa colpisce un pallone velenoso verso il centro della porta, il portiere Crocombe è però attento e para. 04:26