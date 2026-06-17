L'Argentina inizia benissimo il Mondiale da campione in carica. Trascinata da un clamoroso Lionel Messi, la squadra di Scaloni si sbarazza facilmente di una spenta Algeria e si prende i primi tre punti del suo torneo. Perfetta l'Albiceleste in ogni fase e con quel numero 10 lì, che a 38 anni è ancora in grado di fornire prestazioni del genere. Tripletta da record, eguagliato il primato di Klose (16 reti ai Mondiali).
Argentina quindi al comando nel girone J e con un messaggio chiaro alle rivali. Algeria rimandata alla prossima sfida contro la Giordania il 23 giugno. L'Albiceleste invece sfiderà l'Austria il 22.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+6'
Finisce qui. 3-0 Argentina, ottimo debutto. Decide la super tripletta di Lionel Messi.05:01
90'+4'
Non accade nulla nel recupero. Pura accademia argentina. Algeria scomparsa.04:58
90'
Assegnati 6 minuti di recupero.04:54
88'
Poco alla fine, con le ultime energie ci prova l'Algeria. Argentina invece in modalità risparmio energetico.04:54
84'
Ormai pochissimo alla fine. L'Algeria cerca almeno il gol della bandiera.04:47
82'
Fuori anche un deludente Ibrahim Maza, dentro Ramiz Zerrouki04:52
81'
Due cambi anche nell'Algeria. Esce Nabil Bentaleb, entra Adil Boulbina04:47
80'
Esce anche Cristian Romero, entra Nicolás Otamendi04:47
80'
Esce tra gli applausi l'alieno Lionel Messi, entra Nico Paz04:46
76'
GOL! ARGENTINA-Algeria 3-0. Tripletta di Lionel Messi. Grande ripartenza dell'Argentina, palla a destra per Nico Gonzalez, poi al limite per il 10, che piazza il mancino. 3-0 e tripletta clamorosa della leggenda argentina.04:46
74'
Si riparte e Messi si lamenta per un contatto in area. Non c'è nulla. Algeria sempre poco coesa.04:37
70'
Cooling break di tre minuti, l'ultima pausa del match04:33
69'
Destro dal limite di poco largo di Houssem Aouar, servito da Amoura. Pericolosa qui l'Algeria.04:33
66'
Parata super di Zidane stavolta: negata la tripletta a Messi. Con il mancino aveva calciato bene la Pulce, ma bella risposta del figlio d'arte.04:29
64'
Infine esce Anis Hadj Moussa ed entra Riyad Mahrez04:28
64'
Fuori anche Amine Gouiri, entra Mohammed Amoura04:28
64'
Tre cambi per l'Algeria. Fuori Hicham Boudaoui, dentro Houssem Aouar04:27
60'
GOL! ARGENTINA-Algeria 2-0. Rete di Lionel Messi. Doppietta per lui. Tiro da fuori di Mac Allister, respinge malissimo Zidane, Messi arriva con il destro e insacca facilmente il raddoppio. 15 reti ai Mondiali per lui.04:25
60'
Bel salvataggio di Mandi, che anticipa Nico Gonzalez sul cross insidioso di De Paul.04:23
59'
Quasi un'ora di gioco. Gara abbastanza monocorde. L'Algeria non reagisce.04:21
55'
Esce anche Thiago Almada, entra Nico González.04:19
55'
Due cambi nell'Argentina. Fuori Lautaro Martínez, dentro Julián Alvarez.04:18
55'
Continua la costruzione paziente e precisa dell'Argentina. Algeria innocua.04:17
54'
Destro incrociato di Lautaro Martinez, che calcia bene. Bella risposta in tuffo di Zidane.04:17
51'
Ci riprova Leo Messi da fuori dopo un break di De Paul. Conclusione alta.04:14
48'
Sempre troppo lenta la manovra algerina. L'Argentina è ripartita molto concentrata.04:11
47'
Fuori Gonzalo Montiel, dentro Nahuel Molina. Terzino destro per terzino destro.04:09
46'
Via al secondo tempo. Si riparte, c'è un cambio nell'Argentina.04:08
A tra poco nella ripresa, vedremo se Petkovic si giocherà la carta Mahrez per rimettere in corsa la sua squadra. Argentina perfetta finora e difficile da colpire.03:56
Un'Argentina concentrata, motivata, solida. Chi voleva risposte sulle velleità dei campioni del mondo in carica, le ha avute. Messi, decisamente in forma, ha sbloccato la sfida con una prodezza delle sue. Sono 14 i suoi gol ai Mondiali. Algeria pericolosa solo nel finale, ma troppo sterile. In avvio annullate due reti, una proprio a Messi, una a Chaibi.03:55
45'+4'
Finisce qui il primo tempo. Argentina avanti 1-0 grazie alla prodezza iniziale di Messi.03:53
45'+3'
Hadj Moussa dribbla a destra e poi crossa col mancino, ma Gouiri in mezzo non controlla bene e l'occasione sfuma.03:52
45'
Assegnati quattro minuti di recupero. Algeria in avanti.03:49
43'
Chaibi, sempre lui. Finta al limite e tentativo dalla distanza. Palla alta, ma quantomeno il 10 dell'Algeria dà segnali di vita.03:47
42'
Conclusione potente, ma decisamente imprecisa, di Almada. Palla out.03:45
41'
Fase finale del primo tempo, un po' calata l'Argentina. Cross di Chaibi da destra, respinto in corner dal Dibu Martinez.03:43
37'
Messi ci prova su punizione da lontanissimo, tentando di sorprendere Zidane. Palla alta, ma buon tentativo.03:40
34'
La fase di pressing dell'Argentina funziona sempre bene. Molto mobile lo stesso Messi, che si abbassa molto. 03:36
31'
Argentina bella, vibrante, elegante. Centrocampo dell'Albiceleste che sta brillando stasera.03:34
27'
Si riprende a giocare. L'Algeria, però, deve fare qualcosina in più per sorprendere questa Argentina solida e tosta.03:31
24'
Cooling break. Ci si ferma per tre minuti. Molto bene questo esordio dell'Argentina finora.03:28
23'
Metà del primo tempo. L'Algeria non riesce a pressare un'Argentina fin qui perfetta. Possesso sempre sudamericano.03:27
20'
Argentina sulle ali dell'entusiasmo per la prodezza del suo capitano. Ora dominio albiceleste, Algeria in difficoltà.03:24
17'
GOL! ARGENTINA-Algeria 1-0. Rete di Lionel Messi. E che gol. De Paul tocca al numero 10, che accelera centralmente e dal limite lascia partire un sinistro spaziale all'incrocio. Che film. 03:21
15'
Quarto d'ora di gioco. Argentina sempre ben messa in campo, l'Algeria invece fatica a distendersi.03:17
12'
Ritmi che si sono alzati. Già due gol annullati. L'Algeria gioca e attacca, l'Argentina per adesso controlla.03:14
8'
Aveva segnato il numero 10 algerino Chaibi, ma anche qui viene fischiato fuorigioco. Millimetrico. Gol annullato dal VAR. Si rimane 0-0.03:13
5'
Messi era andato a segno, ma viene annullato. Lautaro imbuca per il 10, che colpisce subito col mancino. Ma è fuorigioco.03:09
4'
Ci prova subito Lautaro MARTINEZ, ma la sua conclusione è centrale. E viene anche fischiato fuorigioco.03:07
3'
Ritmi abbastanza blandi in avvio. L'Argentina gestisce il possesso, l'Algeria molto ordinata. 03:05
Si comincia! Via al match, inizia Argentina-Algeria. Palla all'Albiceleste.03:03
Inni Nazionali. Si parte con quello argentino, poi quello argentino. Atmosfera elettrica.02:57
Argentina e Algeria si affronteranno per la prima volta in un Mondiale; l'unico precedente è un'amichevole del giugno 2007, vinta dall'Argentina per 4-3 al Camp Nou di Barcellona, match in cui Lionel Messi ha realizzato la sua prima doppietta in nazionale. La prima partita dell'Argentina contro una nazionale africana ai Mondiali si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Camerun nel 1990; da allora, ha vinto ognuno dei sei incontri successivi contro squadre africane, cinque dei quali contro la Nigeria.02:33
Arbitro di Argentina-Algeria sarà il polacco Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski. Quasi tutto pronto a Kansas City.02:28
Scaloni punta su Lautaro Martinez in coppia con Lionel Messi. La leggenda con il numero 10 colleziona oggi la 200ª presenza con l'Argentina, a 20 anni dal suo debutto ai Mondiali: la vittoria per 6-0 contro la Serbia e Montenegro nel 2006, partita in cui segnò anche il suo 1° gol nella competizione. Questo sarà il suo 6° Mondiale: primo giocatore di sempre a disputarne sei differenti edizioni. Nell'Algeria titolare il talento Maza. Punto di riferimento offensivo Gouiri. Mahrez, invece, inizia in panchina.02:32
ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Montiel, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Almada; Messi, La. Martinez. All. Scaloni01:57
L'Albiceleste quattro anni fa in Qatar ha trionfato battendo la Francia in finale. In questo esordio sfida le "Volpi del deserto" dell'Algeria. Si gioca a Kansas City, all'Arrowhead Stadium, sede dei Kansas City Chiefs. Fischio d'inizio alle ore 20 locali, le 3 italiane.01:06
Buonanotte e benvenuti alla diretta live di Argentina-Algeria, match valido per il girone J ai Mondiali 2026. L'esordio della Nazionale campione del mondo in carica.01:02
Dove si gioca la partita:
Stadio: Kansas City Stadium Città: Kansas City, Missouri Capienza: 73000 spettatori01:02
Formazioni Argentina - Algeria
Argentina
Algeria
TITOLARI ARGENTINA
(23) EMILIANO MARTÍNEZ (P)
(13) CRISTIAN ROMERO (D)
(25) FACUNDO MEDINA (D)
(6) LISANDRO MARTÍNEZ (D)
(4) GONZALO MONTIEL (D)
(20) ALEXIS MAC ALLISTER (C)
(24) ENZO FERNÁNDEZ (C)
(16) THIAGO ALMADA (C)
(7) RODRIGO DE PAUL (C)
(22) LAUTARO MARTÍNEZ (A)
(10) LIONEL MESSI (A)
PANCHINA ARGENTINA
(3) NICOLÁS TAGLIAFICO (D)
(8) VALENTÍN BARCO (C)
(11) GIOVANI LO CELSO (C)
(26) NAHUEL MOLINA (D)
(2) MARCOS SENESI (D)
(21) JOSÉ MANUEL LÓPEZ (A)
(5) LEANDRO PAREDES (C)
(14) EXEQUIEL PALACIOS (C)
(18) NICO PAZ (A)
(12) GERÓNIMO RULLI (P)
(15) NICO GONZÁLEZ (A)
(17) GIULIANO SIMEONE (A)
(1) JUAN MUSSO (P)
(19) NICOLÁS OTAMENDI (D)
(9) JULIÁN ALVAREZ (A)
ALLENATORE ARGENTINA
Lionel Scaloni
TITOLARI ALGERIA
(23) LUCA ZIDANE (P)
(21) RAMY BENSEBAINI (D)
(2) AÏSSA MANDI (D)
(17) RAFIK BELGHALI (D)
(15) RAYAN AÏT-NOURI (D)
(22) IBRAHIM MAZA (C)
(19) NABIL BENTALEB (C)
(14) HICHAM BOUDAOUI (C)
(9) AMINE GOUIRI (A)
(11) ANIS HADJ MOUSSA (A)
(10) FARÈS CHAÏBI (A)
PANCHINA ALGERIA
(13) JAOUEN HADJAM (D)
(5) ZINEDDINE BELAÏD (D)
(1) MELVIN MASTIL (P)
(20) ADIL BOULBINA (A)
(16) OUSSAMA BENBOT (P)
(24) YACINE TITRAOUI (C)
(7) RIYAD MAHREZ (A)
(3) ACHREF ABADA (D)
(25) FARÈS GHEDJEMIS (A)
(18) MOHAMMED AMOURA (A)
(6) RAMIZ ZERROUKI (C)
(26) SAMIR CHERGUI (D)
(12) NADHIR BENBOUALI (A)
(8) HOUSSEM AOUAR (C)
(4) MOHAMED AMINE TOUGAI (D)
ALLENATORE ALGERIA
Vladimir Petkovic
PREPARTITA
Argentina - Algeria è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 17 giugno alle ore 03:00 allo stadio Kansas City Stadium di Kansas City, Missouri. Arbitro di Argentina - Algeria sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
Dove vedere Argentina-Algeria di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Argentina-Algeria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 03:00 (mezz'ora prima) del 17 giugno. Argentina-Algeria verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Argentina - Algeria sulla Guida TV.