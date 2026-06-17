90'+6' Finisce qui. 3-0 Argentina, ottimo debutto. Decide la super tripletta di Lionel Messi.05:01

90'+4' Non accade nulla nel recupero. Pura accademia argentina. Algeria scomparsa.04:58

90' Assegnati 6 minuti di recupero.04:54

88' Poco alla fine, con le ultime energie ci prova l'Algeria. Argentina invece in modalità risparmio energetico.04:54

84' Ormai pochissimo alla fine. L'Algeria cerca almeno il gol della bandiera.04:47

82' Fuori anche un deludente Ibrahim Maza, dentro Ramiz Zerrouki04:52

81' Due cambi anche nell'Algeria. Esce Nabil Bentaleb, entra Adil Boulbina04:47

80' Esce anche Cristian Romero, entra Nicolás Otamendi04:47

80' Esce tra gli applausi l'alieno Lionel Messi, entra Nico Paz04:46

76' GOL! ARGENTINA-Algeria 3-0. Tripletta di Lionel Messi. Grande ripartenza dell'Argentina, palla a destra per Nico Gonzalez, poi al limite per il 10, che piazza il mancino. 3-0 e tripletta clamorosa della leggenda argentina.04:46

74' Si riparte e Messi si lamenta per un contatto in area. Non c'è nulla. Algeria sempre poco coesa.04:37

70' Cooling break di tre minuti, l'ultima pausa del match04:33

69' Destro dal limite di poco largo di Houssem Aouar, servito da Amoura. Pericolosa qui l'Algeria.04:33

66' Parata super di Zidane stavolta: negata la tripletta a Messi. Con il mancino aveva calciato bene la Pulce, ma bella risposta del figlio d'arte.04:29

64' Infine esce Anis Hadj Moussa ed entra Riyad Mahrez04:28

64' Fuori anche Amine Gouiri, entra Mohammed Amoura04:28

64' Tre cambi per l'Algeria. Fuori Hicham Boudaoui, dentro Houssem Aouar04:27

60' GOL! ARGENTINA-Algeria 2-0. Rete di Lionel Messi. Doppietta per lui. Tiro da fuori di Mac Allister, respinge malissimo Zidane, Messi arriva con il destro e insacca facilmente il raddoppio. 15 reti ai Mondiali per lui.04:25

60' Bel salvataggio di Mandi, che anticipa Nico Gonzalez sul cross insidioso di De Paul.04:23

59' Quasi un'ora di gioco. Gara abbastanza monocorde. L'Algeria non reagisce.04:21

55' Esce anche Thiago Almada, entra Nico González.04:19

55' Due cambi nell'Argentina. Fuori Lautaro Martínez, dentro Julián Alvarez.04:18

55' Continua la costruzione paziente e precisa dell'Argentina. Algeria innocua.04:17

54' Destro incrociato di Lautaro Martinez, che calcia bene. Bella risposta in tuffo di Zidane.04:17

51' Ci riprova Leo Messi da fuori dopo un break di De Paul. Conclusione alta.04:14

48' Sempre troppo lenta la manovra algerina. L'Argentina è ripartita molto concentrata.04:11

47' Fuori Gonzalo Montiel, dentro Nahuel Molina. Terzino destro per terzino destro.04:09

46' Via al secondo tempo. Si riparte, c'è un cambio nell'Argentina.04:08

A tra poco nella ripresa, vedremo se Petkovic si giocherà la carta Mahrez per rimettere in corsa la sua squadra. Argentina perfetta finora e difficile da colpire.03:56

Un'Argentina concentrata, motivata, solida. Chi voleva risposte sulle velleità dei campioni del mondo in carica, le ha avute. Messi, decisamente in forma, ha sbloccato la sfida con una prodezza delle sue. Sono 14 i suoi gol ai Mondiali. Algeria pericolosa solo nel finale, ma troppo sterile. In avvio annullate due reti, una proprio a Messi, una a Chaibi.03:55

45'+4' Finisce qui il primo tempo. Argentina avanti 1-0 grazie alla prodezza iniziale di Messi.03:53

45'+3' Hadj Moussa dribbla a destra e poi crossa col mancino, ma Gouiri in mezzo non controlla bene e l'occasione sfuma.03:52

45' Assegnati quattro minuti di recupero. Algeria in avanti.03:49

43' Chaibi, sempre lui. Finta al limite e tentativo dalla distanza. Palla alta, ma quantomeno il 10 dell'Algeria dà segnali di vita.03:47

42' Conclusione potente, ma decisamente imprecisa, di Almada. Palla out.03:45

41' Fase finale del primo tempo, un po' calata l'Argentina. Cross di Chaibi da destra, respinto in corner dal Dibu Martinez.03:43

37' Messi ci prova su punizione da lontanissimo, tentando di sorprendere Zidane. Palla alta, ma buon tentativo.03:40

34' La fase di pressing dell'Argentina funziona sempre bene. Molto mobile lo stesso Messi, che si abbassa molto. 03:36

31' Argentina bella, vibrante, elegante. Centrocampo dell'Albiceleste che sta brillando stasera.03:34

27' Si riprende a giocare. L'Algeria, però, deve fare qualcosina in più per sorprendere questa Argentina solida e tosta.03:31

24' Cooling break. Ci si ferma per tre minuti. Molto bene questo esordio dell'Argentina finora.03:28

23' Metà del primo tempo. L'Algeria non riesce a pressare un'Argentina fin qui perfetta. Possesso sempre sudamericano.03:27

20' Argentina sulle ali dell'entusiasmo per la prodezza del suo capitano. Ora dominio albiceleste, Algeria in difficoltà.03:24

17' GOL! ARGENTINA-Algeria 1-0. Rete di Lionel Messi. E che gol. De Paul tocca al numero 10, che accelera centralmente e dal limite lascia partire un sinistro spaziale all'incrocio. Che film. 03:21

15' Quarto d'ora di gioco. Argentina sempre ben messa in campo, l'Algeria invece fatica a distendersi.03:17

12' Ritmi che si sono alzati. Già due gol annullati. L'Algeria gioca e attacca, l'Argentina per adesso controlla.03:14

8' Aveva segnato il numero 10 algerino Chaibi, ma anche qui viene fischiato fuorigioco. Millimetrico. Gol annullato dal VAR. Si rimane 0-0.03:13

5' Messi era andato a segno, ma viene annullato. Lautaro imbuca per il 10, che colpisce subito col mancino. Ma è fuorigioco.03:09

4' Ci prova subito Lautaro MARTINEZ, ma la sua conclusione è centrale. E viene anche fischiato fuorigioco.03:07

3' Ritmi abbastanza blandi in avvio. L'Argentina gestisce il possesso, l'Algeria molto ordinata. 03:05

Si comincia! Via al match, inizia Argentina-Algeria. Palla all'Albiceleste.03:03

Inni Nazionali. Si parte con quello argentino, poi quello argentino. Atmosfera elettrica.02:57

Argentina e Algeria si affronteranno per la prima volta in un Mondiale; l'unico precedente è un'amichevole del giugno 2007, vinta dall'Argentina per 4-3 al Camp Nou di Barcellona, match in cui Lionel Messi ha realizzato la sua prima doppietta in nazionale. La prima partita dell'Argentina contro una nazionale africana ai Mondiali si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Camerun nel 1990; da allora, ha vinto ognuno dei sei incontri successivi contro squadre africane, cinque dei quali contro la Nigeria.02:33

Arbitro di Argentina-Algeria sarà il polacco Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski. Quasi tutto pronto a Kansas City.02:28

Scaloni punta su Lautaro Martinez in coppia con Lionel Messi. La leggenda con il numero 10 colleziona oggi la 200ª presenza con l'Argentina, a 20 anni dal suo debutto ai Mondiali: la vittoria per 6-0 contro la Serbia e Montenegro nel 2006, partita in cui segnò anche il suo 1° gol nella competizione. Questo sarà il suo 6° Mondiale: primo giocatore di sempre a disputarne sei differenti edizioni. Nell'Algeria titolare il talento Maza. Punto di riferimento offensivo Gouiri. Mahrez, invece, inizia in panchina.02:32

ALGERIA (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Ait-Nouri, Bensebaini; Bentaleb, Bouadoui; Chaibi, Maza, Hadj Moussa; Gouiri. All. Petkovic02:03

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Montiel, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Almada; Messi, La. Martinez. All. Scaloni01:57

L'Albiceleste quattro anni fa in Qatar ha trionfato battendo la Francia in finale. In questo esordio sfida le "Volpi del deserto" dell'Algeria. Si gioca a Kansas City, all'Arrowhead Stadium, sede dei Kansas City Chiefs. Fischio d'inizio alle ore 20 locali, le 3 italiane.01:06

Buonanotte e benvenuti alla diretta live di Argentina-Algeria, match valido per il girone J ai Mondiali 2026. L'esordio della Nazionale campione del mondo in carica.01:02

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