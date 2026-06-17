Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match. Arrivederci alle prossime partite del Mondiale FIFA 2026.08:14

90'+13' Finisce qui! Austria-Giordania 3-1.08:09

90'+12' GOL! AUSTRIA-Giordania 3-1! Rete di Arnautovic. Esecuzione glaciale di Arnautovic che chiude di destro e spiazza Abulaila.08:08

90'+12' Calcio di rigore per l'Austria! Beida opta per la massima punizione dopo l'on field review.08:07

90'+10' Altro on field review per un possibile calcio di rigore in favore dell'Austria. Possibile tocco di braccio di Obaid su cross di Arnautovic.08:06

90'+8' Sabitzer sfonda sulla sinistra e crossa in area di rigore. Arnautovic si coordina ma viene anticipato poco prima della conclusione.08:04

90'+6' Pressing di Sabitzer che consente all'Austria di guadagnare una rimessa laterale. Alza la linea difensiva la nazionale austriaca.08:02

90'+3' Azaizeh controlla ai 25 metri e lascia partire una conclusione mancina. Pallone che termina un metro largo dalla porta di Schlager.07:59

90'+2' Arnautovic approfitta di un pallone controllato male dalla difesa giordana e calcia verso la porta avversaria da ottime posizione. Intervento di Abulaila che evita il tris avversario e tiene a galla i suoi.07:58

90'+1' 10 minuti di recupero.07:55

90' Proprio Fakhoury si era reso protagonista, poco prima di uscire, di un contrasto aereo con Posch, rimasto a terra dolorante.07:55

89' Cambio per la Giordania, dentro Ali Azaizeh per Fakhoury.07:54

88' Sostituzione per la Giordania, entra Al Daoud ed esce Al Tamari.07:53

86' Ci prova la Giordania anche se dopo una lunga azione non arriva nessuna azione degna di nota dalle parti di Schlager.07:52

83' Sostituzione per l'Austria, entra Wimmer al posto di Schmid.07:48

81' Cambio per la Giordania, entra Al Mardi al posto di Haddad.07:48

81' Sostituzione per la Giordania, entra Nasib ed esce Al Rosan.07:46

80' Fuorigioco di Arnautovic che interrompe una lunga azione austriaca. Molto attivo però l'ex calciatore di Bologna e Inter.07:46

79' Lungo possesso palla dell'Austria che continua a spingere sulla trequarti avversaria.07:45

77' Cartellino giallo per Sabitzer. 07:44

76' GOL! AUSTRIA-Giordania 2-1! Autogol di Al Arab. Sugli sviluppi di un corner di Sabitzer, deviazione sfortunata di Al Arab che batte il proprio portiere.07:43

75' Ultimi quindici minuti di gioco. Previsto però un robusto recupero.07:41

72' Sostituzione per la Giordania, entra Obaid al posto di Al Nadi.07:39

72' Si rimane quindi sul punteggio di 1-1 con le due squadre che si avvicinano alle due panchine per il consueto break.07:38

67' Gol annullato all'Austria! Sugli sviluppi di un corner, uscita a vuoto di Abulaila che propizia la rete di Arnautovic. Prima della rete però tocco col braccio di Posch verificato dal direttore di gara con l'on field review.07:40

66' Si riprende a giocare dopo i soccorsi in campo per Abulaila.07:31

65' Chukwuemeka calcia quasi a botta sicura sugli sviluppi di un contrasto tra Arnautovic e Abulaila. Si immola Abu Taha che salva i suoi.07:30

63' Il triplo cambio austriaco sembra aver fatto ritrovare ritmo alla formazione europea. Aumentano però gli spazi per le ripartenze della Giordania.07:28

60' Cross di Sabitzer per Arnautovic che però non riesce nella deviazione vincente. Sulla palla vagante arriva in corsa Posch che calcia senza però trovare lo specchio della porta.07:26

59' Cambio per l'Austria, spazio per Chukwuemeka al posto di X.Schlager.07:25

59' Sostituzione per l'Austria, dentro Danso per Alaba.07:24

59' Sostituzione per l'Austria, entra Wanner ed esce Mwene.07:24

56' Haddad riceve sulla destra e crossa di prima intenzione verso il cuore dell'area di rigore. Blocca in due tempi Schlager.07:21

55' Al Tamari lavora palla in area e serve Olwan che carica il destro. Il muro difensivo austriaco sventa la minaccia.07:20

53' Tutto da rifare per l'Austria che riprende a muovere la sfera.07:18

50' GOL! Austria-GIORDANIA 1-1! Rete di Ali Olwan. Al Rawabdeh recupera palla e lancia Olwan in campo aperto. Il numero 9 entra in area dalla sinistra e calcia verso il secondo palo. Pallone che sbatte sul montante e termina alle spalle di Schlager.07:17

49' Azione personale di Mwene che guadagna il fondo ma poi si trascina palla fuori. Si riparte con la Giordania in possesso.07:14

46' Inizia la ripresa! Primo pallone giocato dalla Giordania.07:10

46' Sostituzione per l'Austria, entra Arnautovic ed esce Kalajdzic.07:11

Primo tempo che si chiude quindi con l'Austria in vantaggio grazie alla rete di Schmid. Austriaci più manovrieri ma formazione giordana che si difende con ordine e sfiora la rete del pareggio con la traversa colpita da Olwan.06:56

45'+5' Finisce il primo tempo. Austria-Giordania 1-0.06:52

45'+3' Al Tamari entra in area dalla destra ma poi perde il possesso della sfera. Molto attivo però il numero 10 giordano in questa fase finale di primo tempo.06:52

45'+1' Quattro minuti di recupero.06:48

44' Proprio Al Tamari cerca la porta dal piazzato. Allontana la difesa austriaca.06:47

43' Altro calcio piazzato guadagnato dalla Giordania. Provano a chiudere la prima frazione in avanti Al Tamari e compagni.06:46

42' Corner guadagnato dalla Giordania sugli sviluppi di un calcio piazzato di Haddad.06:45

41' Calcio di punizione di Alaba che spiove sul secondo palo. Azione però interrotta per un fallo in attacco da parte degli austriaci.06:44

38' Alza il baricentro la Giordania che prova a trovare coraggio sugli sviluppi della doppia occasione appena creata.06:41

34' Doppia occasione per la Giordania, prima è Olwan a chiamare Schlager all'intervento poi sugli sviluppi Al Tamari calcia quasi a botta sicura trovando la deviazione di Lienhart.06:38

32' Inserimento centrale di Laimer che nonostante la pressione avversaria riesce ad entrare in area di rigore palla al piede. Il 20 però poi incespica e perde il possesso della sfera.06:35

30' Manovra avvolgente dell'Austria che porta Mwene al cross. Kalajdzic può però soltanto deviare la sfera in una zona povera di compagni.06:33

27' Si riparte con una rimessa laterale in favore della Giordania.06:29

24' Squadre che si fermano per l'ormai consueto break. Occasione per i due tecnici per parlare con le rispettive squadre.06:29

22' Traversa della Giordania! Colpo di testa di Olwan nei pressi del primo palo. Schlager viene superato ma il montante salva l'Austria.06:28

21' GOL! AUSTRIA-Giordania 1-0! Rete di Schmid. X.Schlager serve nei pressi della lunetta Schmid che controlla e lascia partire un destro a giro che si insacca sul palo lontano.07:24

19' Laimer entra in area dalla sinistra e propizia la conclusione di Kalajdzic. Gioco fermo però per la segnalazione di fuorigioco dello stesso Laimer.06:22

17' Occasione Giordania! Fakhoury porta palla centralmente e poi una volta al limite dell'area calcia col destro. Conclusione potente alzata sopra la traversa da Schlager.06:21

16' Sponda area di Kalajdzic per l'accorrente Posch. Pallone però allontanato in corner.06:19

14' Traversone di Sabitzer allontanato dalla difesa giordana. Austria che continua a tenere in mano il pallino del gioco.06:18

11' Mwene in area per Kalajdzic che opta per una spizzata di testa. Suggerimento che però non trova compagni.06:14

9' Ci prova dalla distanza Al Tamari. Conclusione debole che non crea problemi a Schlager.06:12

9' Primo prolungato possesso palla da parte della Giordania che guadagna una rimessa laterale ai 30 metri.06:12

5' Come da previsioni è l'Austria a fare la partita con la Giordania tutta raccolta nella propria trequarti.06:08

2' Prima occasione per la Giordania con Haddad che calcia da buona posizione sull'esterno della rete. 06:05

Inizia la partita! Primo pallone giocato dall'Austria.06:03

Squadre che entrano sul terreno di gioco. Inni nazionali e poi il via al match.05:55

Arbitro del match sarà il signor Dahane Beida, fischietto della Mauritania.05:45

Nell'Austria spazio per Kalajdzic da punta centrale con Arnautovic in panchina. Alle spalle del numero 14, terzetto formato da Laimer, Schmid e Sabitzer. Nella Giordania tridente d'attacco con Al Tamari e Fakhoury a supporto di Olwan.06:13

La Giordania risponde con un 3-4-3: Abulaila - Nasib, Alarab, Abualnadi - Haddad, Alrawabdeh, Abutaha, Alrashdan - Olwan, Al Tamari, Fakhoury.06:13

Formazioni ufficiali e Austria in campo col 4-2-3-1: A.Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - X.Schlager, Seiwald - Schmid, Sabitzer, Laimer - Kalajdzic.06:07

La Giordania invece è al debutto nella Coppa del Mondo FIFA ed è stata una delle tre nazionali AFC a qualificarsi a questa edizione della competizione rimanendo imbattuta in trasferta (4V, 4N), insieme ad Australia e Corea del Sud.11:44

L'Austria, alla prima partecipazione ad un Mondiale dal 1998, si è qualificata per l'ottava volta alla Coppa del Mondo FIFA dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone nelle qualificazioni UEFA davanti alla Bosnia-Erzegovina.11:02

Quella di oggi sarà la prima sfida in assoluto tra Austria e Giordania e prima per la squadra europea contro una nazionale dell'AFC nella storia della Coppa del Mondo FIFA.10:58

Nel primo match del Girone J, disputato alle 3 italiane e appena terminato, successo dell'Argentina ai danni dell'Algeria per 3 a 0.05:01

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Austria-Giordania, secondo match del Gruppo J di questi Mondiali FIFA 2026. Fischio d'inizio alle ore 6:00 italiane (21:00 ora locale): si gioca al San Francisco Bay Area Stadium.11:52

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