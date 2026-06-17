Inizia con un successo il Mondiale dell'Austria che regola alla distanza una Giordania coriacea e sempre in partita. Primo tempo che si chiude con la nazionale europea avanti grazie al gol di Schmid; nella ripresa il momentaneo pareggio di Olwan ma poi sale in cattedra Arnautovic che prima si vede annullare una rete, poi propizia l'autogol di Al Arab e nel finale realizza dal dischetto il definitivo 3-1.
Austria che raggiunge l'Argentina in testa al Gruppo J e la sfiderà nella seconda giornata del girone. Programma che verrà completato dalla sfida tra le due sconfitte del primo turno, Giordania e Algeria.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match. Arrivederci alle prossime partite del Mondiale FIFA 2026.08:14
90'+13'
Finisce qui! Austria-Giordania 3-1.08:09
90'+12'
GOL! AUSTRIA-Giordania 3-1! Rete di Arnautovic. Esecuzione glaciale di Arnautovic che chiude di destro e spiazza Abulaila.08:08
90'+12'
Calcio di rigore per l'Austria! Beida opta per la massima punizione dopo l'on field review.08:07
90'+10'
Altro on field review per un possibile calcio di rigore in favore dell'Austria. Possibile tocco di braccio di Obaid su cross di Arnautovic.08:06
90'+8'
Sabitzer sfonda sulla sinistra e crossa in area di rigore. Arnautovic si coordina ma viene anticipato poco prima della conclusione.08:04
90'+6'
Pressing di Sabitzer che consente all'Austria di guadagnare una rimessa laterale. Alza la linea difensiva la nazionale austriaca.08:02
90'+3'
Azaizeh controlla ai 25 metri e lascia partire una conclusione mancina. Pallone che termina un metro largo dalla porta di Schlager.07:59
90'+2'
Arnautovic approfitta di un pallone controllato male dalla difesa giordana e calcia verso la porta avversaria da ottime posizione. Intervento di Abulaila che evita il tris avversario e tiene a galla i suoi.07:58
90'+1'
10 minuti di recupero.07:55
90'
Proprio Fakhoury si era reso protagonista, poco prima di uscire, di un contrasto aereo con Posch, rimasto a terra dolorante.07:55
89'
Cambio per la Giordania, dentro Ali Azaizeh per Fakhoury.07:54
88'
Sostituzione per la Giordania, entra Al Daoud ed esce Al Tamari.07:53
86'
Ci prova la Giordania anche se dopo una lunga azione non arriva nessuna azione degna di nota dalle parti di Schlager.07:52
83'
Sostituzione per l'Austria, entra Wimmer al posto di Schmid.07:48
81'
Cambio per la Giordania, entra Al Mardi al posto di Haddad.07:48
81'
Sostituzione per la Giordania, entra Nasib ed esce Al Rosan.07:46
80'
Fuorigioco di Arnautovic che interrompe una lunga azione austriaca. Molto attivo però l'ex calciatore di Bologna e Inter.07:46
79'
Lungo possesso palla dell'Austria che continua a spingere sulla trequarti avversaria.07:45
77'
Cartellino giallo per Sabitzer. 07:44
76'
GOL! AUSTRIA-Giordania 2-1! Autogol di Al Arab. Sugli sviluppi di un corner di Sabitzer, deviazione sfortunata di Al Arab che batte il proprio portiere.07:43
75'
Ultimi quindici minuti di gioco. Previsto però un robusto recupero.07:41
72'
Sostituzione per la Giordania, entra Obaid al posto di Al Nadi.07:39
72'
Si rimane quindi sul punteggio di 1-1 con le due squadre che si avvicinano alle due panchine per il consueto break.07:38
67'
Gol annullato all'Austria! Sugli sviluppi di un corner, uscita a vuoto di Abulaila che propizia la rete di Arnautovic. Prima della rete però tocco col braccio di Posch verificato dal direttore di gara con l'on field review.07:40
66'
Si riprende a giocare dopo i soccorsi in campo per Abulaila.07:31
65'
Chukwuemeka calcia quasi a botta sicura sugli sviluppi di un contrasto tra Arnautovic e Abulaila. Si immola Abu Taha che salva i suoi.07:30
63'
Il triplo cambio austriaco sembra aver fatto ritrovare ritmo alla formazione europea. Aumentano però gli spazi per le ripartenze della Giordania.07:28
60'
Cross di Sabitzer per Arnautovic che però non riesce nella deviazione vincente. Sulla palla vagante arriva in corsa Posch che calcia senza però trovare lo specchio della porta.07:26
59'
Cambio per l'Austria, spazio per Chukwuemeka al posto di X.Schlager.07:25
59'
Sostituzione per l'Austria, dentro Danso per Alaba.07:24
59'
Sostituzione per l'Austria, entra Wanner ed esce Mwene.07:24
56'
Haddad riceve sulla destra e crossa di prima intenzione verso il cuore dell'area di rigore. Blocca in due tempi Schlager.07:21
55'
Al Tamari lavora palla in area e serve Olwan che carica il destro. Il muro difensivo austriaco sventa la minaccia.07:20
53'
Tutto da rifare per l'Austria che riprende a muovere la sfera.07:18
50'
GOL! Austria-GIORDANIA 1-1! Rete di Ali Olwan. Al Rawabdeh recupera palla e lancia Olwan in campo aperto. Il numero 9 entra in area dalla sinistra e calcia verso il secondo palo. Pallone che sbatte sul montante e termina alle spalle di Schlager.07:17
49'
Azione personale di Mwene che guadagna il fondo ma poi si trascina palla fuori. Si riparte con la Giordania in possesso.07:14
46'
Inizia la ripresa! Primo pallone giocato dalla Giordania.07:10
46'
Sostituzione per l'Austria, entra Arnautovic ed esce Kalajdzic.07:11
Primo tempo che si chiude quindi con l'Austria in vantaggio grazie alla rete di Schmid. Austriaci più manovrieri ma formazione giordana che si difende con ordine e sfiora la rete del pareggio con la traversa colpita da Olwan.06:56
45'+5'
Finisce il primo tempo. Austria-Giordania 1-0.06:52
45'+3'
Al Tamari entra in area dalla destra ma poi perde il possesso della sfera. Molto attivo però il numero 10 giordano in questa fase finale di primo tempo.06:52
45'+1'
Quattro minuti di recupero.06:48
44'
Proprio Al Tamari cerca la porta dal piazzato. Allontana la difesa austriaca.06:47
43'
Altro calcio piazzato guadagnato dalla Giordania. Provano a chiudere la prima frazione in avanti Al Tamari e compagni.06:46
42'
Corner guadagnato dalla Giordania sugli sviluppi di un calcio piazzato di Haddad.06:45
41'
Calcio di punizione di Alaba che spiove sul secondo palo. Azione però interrotta per un fallo in attacco da parte degli austriaci.06:44
38'
Alza il baricentro la Giordania che prova a trovare coraggio sugli sviluppi della doppia occasione appena creata.06:41
34'
Doppia occasione per la Giordania, prima è Olwan a chiamare Schlager all'intervento poi sugli sviluppi Al Tamari calcia quasi a botta sicura trovando la deviazione di Lienhart.06:38
32'
Inserimento centrale di Laimer che nonostante la pressione avversaria riesce ad entrare in area di rigore palla al piede. Il 20 però poi incespica e perde il possesso della sfera.06:35
30'
Manovra avvolgente dell'Austria che porta Mwene al cross. Kalajdzic può però soltanto deviare la sfera in una zona povera di compagni.06:33
27'
Si riparte con una rimessa laterale in favore della Giordania.06:29
24'
Squadre che si fermano per l'ormai consueto break. Occasione per i due tecnici per parlare con le rispettive squadre.06:29
22'
Traversa della Giordania! Colpo di testa di Olwan nei pressi del primo palo. Schlager viene superato ma il montante salva l'Austria.06:28
21'
GOL! AUSTRIA-Giordania 1-0! Rete di Schmid. X.Schlager serve nei pressi della lunetta Schmid che controlla e lascia partire un destro a giro che si insacca sul palo lontano.07:24
19'
Laimer entra in area dalla sinistra e propizia la conclusione di Kalajdzic. Gioco fermo però per la segnalazione di fuorigioco dello stesso Laimer.06:22
17'
Occasione Giordania! Fakhoury porta palla centralmente e poi una volta al limite dell'area calcia col destro. Conclusione potente alzata sopra la traversa da Schlager.06:21
16'
Sponda area di Kalajdzic per l'accorrente Posch. Pallone però allontanato in corner.06:19
14'
Traversone di Sabitzer allontanato dalla difesa giordana. Austria che continua a tenere in mano il pallino del gioco.06:18
11'
Mwene in area per Kalajdzic che opta per una spizzata di testa. Suggerimento che però non trova compagni.06:14
9'
Ci prova dalla distanza Al Tamari. Conclusione debole che non crea problemi a Schlager.06:12
9'
Primo prolungato possesso palla da parte della Giordania che guadagna una rimessa laterale ai 30 metri.06:12
5'
Come da previsioni è l'Austria a fare la partita con la Giordania tutta raccolta nella propria trequarti.06:08
2'
Prima occasione per la Giordania con Haddad che calcia da buona posizione sull'esterno della rete. 06:05
Inizia la partita! Primo pallone giocato dall'Austria.06:03
Squadre che entrano sul terreno di gioco. Inni nazionali e poi il via al match.05:55
Arbitro del match sarà il signor Dahane Beida, fischietto della Mauritania.05:45
Nell'Austria spazio per Kalajdzic da punta centrale con Arnautovic in panchina. Alle spalle del numero 14, terzetto formato da Laimer, Schmid e Sabitzer. Nella Giordania tridente d'attacco con Al Tamari e Fakhoury a supporto di Olwan.06:13
La Giordania risponde con un 3-4-3: Abulaila - Nasib, Alarab, Abualnadi - Haddad, Alrawabdeh, Abutaha, Alrashdan - Olwan, Al Tamari, Fakhoury.06:13
Formazioni ufficiali e Austria in campo col 4-2-3-1: A.Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - X.Schlager, Seiwald - Schmid, Sabitzer, Laimer - Kalajdzic.06:07
La Giordania invece è al debutto nella Coppa del Mondo FIFA ed è stata una delle tre nazionali AFC a qualificarsi a questa edizione della competizione rimanendo imbattuta in trasferta (4V, 4N), insieme ad Australia e Corea del Sud.11:44
L'Austria, alla prima partecipazione ad un Mondiale dal 1998, si è qualificata per l'ottava volta alla Coppa del Mondo FIFA dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone nelle qualificazioni UEFA davanti alla Bosnia-Erzegovina.11:02
Quella di oggi sarà la prima sfida in assoluto tra Austria e Giordania e prima per la squadra europea contro una nazionale dell'AFC nella storia della Coppa del Mondo FIFA.10:58
Nel primo match del Girone J, disputato alle 3 italiane e appena terminato, successo dell'Argentina ai danni dell'Algeria per 3 a 0.05:01
Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Austria-Giordania, secondo match del Gruppo J di questi Mondiali FIFA 2026. Fischio d'inizio alle ore 6:00 italiane (21:00 ora locale): si gioca al San Francisco Bay Area Stadium.11:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Francisco Bay Area Stadium Città: Santa Clara, California Capienza: 71000 spettatori11:52
Formazioni Austria - Giordania
Austria
Giordania
TITOLARI AUSTRIA
(1) ALEXANDER SCHLAGER (P)
(5) STEFAN POSCH (D)
(16) PHILLIPP MWENE (D)
(8) DAVID ALABA (D)
(15) PHILIPP LIENHART (D)
(6) NICOLAS SEIWALD (C)
(9) MARCEL SABITZER (C)
(20) KONRAD LAIMER (C)
(4) XAVER SCHLAGER (C)
(18) ROMANO SCHMID (C)
(14) SASA KALAJDZIC (A)
PANCHINA AUSTRIA
(3) KEVIN DANSO (D)
(26) ALESSANDRO SCHÖPF (C)
(13) PATRICK PENTZ (P)
(7) MARKO ARNAUTOVIC (A)
(12) FLORIAN WIEGELE (P)
(22) ALEXANDER PRASS (D)
(23) MARCO FRIEDL (D)
(24) PAUL WANNER (C)
(19) DEJAN LJUBICIC (C)
(17) CARNEY CHUKWUEMEKA (C)
(10) FLORIAN GRILLITSCH (C)
(25) MICHAEL SVOBODA (D)
(11) MICHAEL GREGORITSCH (A)
(21) PATRICK WIMMER (C)
(2) DAVID AFFENGRUBER (D)
ALLENATORE AUSTRIA
Ralf Rangnick
TITOLARI GIORDANIA
(1) YAZEED ABULAILA (P)
(3) ABDALLAH NASIB (D)
(5) YAZAN AL ARAB (D)
(16) MOHAMMAD ABU AL NADI (D)
(23) EHSAN HADDAD (C)
(21) NIZAR AL RASHDAN (C)
(20) MOHANNAD ABU TAHA (C)
(8) NOOR AL RAWABDEH (C)
(10) MOUSA AL TAMARI (A)
(9) ALI OLWAN (A)
(11) ODEH FAKHOURY (A)
PANCHINA GIORDANIA
(24) ALI AZAIZEH (A)
(26) ANAS BADAWI (D)
(25) MOHAMMAD AL DAOUD (C)
(19) SAED AL ROSAN (D)
(22) ABDALLAH AL FAKHORI (P)
(15) IBRAHIM SADEH (C)
(18) MOHAMMAD ABU GHOUSH (D)
(12) NOUR BANI ATEYAH (P)
(7) MOHAMMAD ABU ZRAIQ (A)
(6) AMER JAMOUS (C)
(14) RAJA'EI AYED (C)
(4) HUSAM ABU DAHAB (D)
(13) MAHMOUD AL MARDI (A)
(17) SALEEM OBAID (D)
(2) MOHAMMAD ABU HASHEESH (D)
ALLENATORE GIORDANIA
Jamal Sellami
PREPARTITA
Austria - Giordania è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 17 giugno alle ore 06:00 allo stadio San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, California. Arbitro di Austria - Giordania sarà Dahane Beida. Al VAR invece ci sarà Mahmoud Ashour.
Dove vedere Austria-Giordania di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Austria-Giordania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 06:00 (mezz'ora prima) del 17 giugno. Austria-Giordania verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Austria - Giordania sulla Guida TV.