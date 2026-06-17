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Austria-Giordania: 3-1 - Mondiali 2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, California
17 Giugno 2026 ore 06:00
Austria
3
Giordania
1
Partita finita
Arbitro: Dahane Beida
  1. 21' 1-0 Romano Schmid
  2. 50' 1-1 Ali Olwan
  3. 76' 2-1 Yazan Al Arab (A)
  4. 90+12' 3-1 Marko Arnautovic (R)
0'
45'
90'
90'
102'

Inizia con un successo il Mondiale dell'Austria che regola alla distanza una Giordania coriacea e sempre in partita. Primo tempo che si chiude con la nazionale europea avanti grazie al gol di Schmid; nella ripresa il momentaneo pareggio di Olwan ma poi sale in cattedra Arnautovic che prima si vede annullare una rete, poi propizia l'autogol di Al Arab e nel finale realizza dal dischetto il definitivo 3-1.

Austria che raggiunge l'Argentina in testa al Gruppo J e la sfiderà nella seconda giornata del girone. Programma che verrà completato dalla sfida tra le due sconfitte del primo turno, Giordania e Algeria.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match. Arrivederci alle prossime partite del Mondiale FIFA 2026.08:14

  2. 90'+13'

    Finisce qui! Austria-Giordania 3-1.08:09

  3. 90'+12'

    GOL! AUSTRIA-Giordania 3-1! Rete di Arnautovic. Esecuzione glaciale di Arnautovic che chiude di destro e spiazza Abulaila.08:08

  4. 90'+12'

    Calcio di rigore per l'Austria! Beida opta per la massima punizione dopo l'on field review.08:07

  5. 90'+10'

    Altro on field review per un possibile calcio di rigore in favore dell'Austria. Possibile tocco di braccio di Obaid su cross di Arnautovic.08:06

  7. 90'+8'

    Sabitzer sfonda sulla sinistra e crossa in area di rigore. Arnautovic si coordina ma viene anticipato poco prima della conclusione.08:04

  8. 90'+6'

    Pressing di Sabitzer che consente all'Austria di guadagnare una rimessa laterale. Alza la linea difensiva la nazionale austriaca.08:02

  9. 90'+3'

    Azaizeh controlla ai 25 metri e lascia partire una conclusione mancina. Pallone che termina un metro largo dalla porta di Schlager.07:59

  10. 90'+2'

    Arnautovic approfitta di un pallone controllato male dalla difesa giordana e calcia verso la porta avversaria da ottime posizione. Intervento di Abulaila che evita il tris avversario e tiene a galla i suoi.07:58

  11. 90'+1'

    10 minuti di recupero.07:55

  13. 90'

    Proprio Fakhoury si era reso protagonista, poco prima di uscire, di un contrasto aereo con Posch, rimasto a terra dolorante.07:55

  14. 89'

    Cambio per la Giordania, dentro Ali Azaizeh per Fakhoury.07:54

  15. 88'

    Sostituzione per la Giordania, entra Al Daoud ed esce Al Tamari.07:53

  16. 86'

    Ci prova la Giordania anche se dopo una lunga azione non arriva nessuna azione degna di nota dalle parti di Schlager.07:52

  17. 83'

    Sostituzione per l'Austria, entra Wimmer al posto di Schmid.07:48

  19. 81'

    Cambio per la Giordania, entra Al Mardi al posto di Haddad.07:48

  20. 81'

    Sostituzione per la Giordania, entra Nasib ed esce Al Rosan.07:46

  21. 80'

    Fuorigioco di Arnautovic che interrompe una lunga azione austriaca. Molto attivo però l'ex calciatore di Bologna e Inter.07:46

  22. 79'

    Lungo possesso palla dell'Austria che continua a spingere sulla trequarti avversaria.07:45

  23. 77'

    Cartellino giallo per Sabitzer. 07:44

  25. 76'

    GOL! AUSTRIA-Giordania 2-1! Autogol di Al Arab. Sugli sviluppi di un corner di Sabitzer, deviazione sfortunata di Al Arab che batte il proprio portiere.07:43

  26. 75'

    Ultimi quindici minuti di gioco. Previsto però un robusto recupero.07:41

  27. 72'

    Sostituzione per la Giordania, entra Obaid al posto di Al Nadi.07:39

  28. 72'

    Si rimane quindi sul punteggio di 1-1 con le due squadre che si avvicinano alle due panchine per il consueto break.07:38

  29. 67'

    Gol annullato all'Austria! Sugli sviluppi di un corner, uscita a vuoto di Abulaila che propizia la rete di Arnautovic. Prima della rete però tocco col braccio di Posch verificato dal direttore di gara con l'on field review.07:40

  31. 66'

    Si riprende a giocare dopo i soccorsi in campo per Abulaila.07:31

  32. 65'

    Chukwuemeka calcia quasi a botta sicura sugli sviluppi di un contrasto tra Arnautovic e Abulaila. Si immola Abu Taha che salva i suoi.07:30

  33. 63'

    Il triplo cambio austriaco sembra aver fatto ritrovare ritmo alla formazione europea. Aumentano però gli spazi per le ripartenze della Giordania.07:28

  34. 60'

    Cross di Sabitzer per Arnautovic che però non riesce nella deviazione vincente. Sulla palla vagante arriva in corsa Posch che calcia senza però trovare lo specchio della porta.07:26

  35. 59'

    Cambio per l'Austria, spazio per Chukwuemeka al posto di X.Schlager.07:25

  37. 59'

    Sostituzione per l'Austria, dentro Danso per Alaba.07:24

  38. 59'

    Sostituzione per l'Austria, entra Wanner ed esce Mwene.07:24

  39. 56'

    Haddad riceve sulla destra e crossa di prima intenzione verso il cuore dell'area di rigore. Blocca in due tempi Schlager.07:21

  40. 55'

    Al Tamari lavora palla in area e serve Olwan che carica il destro. Il muro difensivo austriaco sventa la minaccia.07:20

  41. 53'

    Tutto da rifare per l'Austria che riprende a muovere la sfera.07:18

  43. 50'

    GOL! Austria-GIORDANIA 1-1! Rete di Ali Olwan. Al Rawabdeh recupera palla e lancia Olwan in campo aperto. Il numero 9 entra in area dalla sinistra e calcia verso il secondo palo. Pallone che sbatte sul montante e termina alle spalle di Schlager.07:17

  44. 49'

    Azione personale di Mwene che guadagna il fondo ma poi si trascina palla fuori. Si riparte con la Giordania in possesso.07:14

  45. 46'

    Inizia la ripresa! Primo pallone giocato dalla Giordania.07:10

  46. 46'

    Sostituzione per l'Austria, entra Arnautovic ed esce Kalajdzic.07:11

  47. Primo tempo che si chiude quindi con l'Austria in vantaggio grazie alla rete di Schmid. Austriaci più manovrieri ma formazione giordana che si difende con ordine e sfiora la rete del pareggio con la traversa colpita da Olwan.06:56

  49. 45'+5'

    Finisce il primo tempo. Austria-Giordania 1-0.06:52

  50. 45'+3'

    Al Tamari entra in area dalla destra ma poi perde il possesso della sfera. Molto attivo però il numero 10 giordano in questa fase finale di primo tempo.06:52

  51. 45'+1'

    Quattro minuti di recupero.06:48

  52. 44'

    Proprio Al Tamari cerca la porta dal piazzato. Allontana la difesa austriaca.06:47

  53. 43'

    Altro calcio piazzato guadagnato dalla Giordania. Provano a chiudere la prima frazione in avanti Al Tamari e compagni.06:46

  55. 42'

    Corner guadagnato dalla Giordania sugli sviluppi di un calcio piazzato di Haddad.06:45

  56. 41'

    Calcio di punizione di Alaba che spiove sul secondo palo. Azione però interrotta per un fallo in attacco da parte degli austriaci.06:44

  57. 38'

    Alza il baricentro la Giordania che prova a trovare coraggio sugli sviluppi della doppia occasione appena creata.06:41

  58. 34'

    Doppia occasione per la Giordania, prima è Olwan a chiamare Schlager all'intervento poi sugli sviluppi Al Tamari calcia quasi a botta sicura trovando la deviazione di Lienhart.06:38

  59. 32'

    Inserimento centrale di Laimer che nonostante la pressione avversaria riesce ad entrare in area di rigore palla al piede. Il 20 però poi incespica e perde il possesso della sfera.06:35

  61. 30'

    Manovra avvolgente dell'Austria che porta Mwene al cross. Kalajdzic può però soltanto deviare la sfera in una zona povera di compagni.06:33

  62. 27'

    Si riparte con una rimessa laterale in favore della Giordania.06:29

  63. 24'

    Squadre che si fermano per l'ormai consueto break. Occasione per i due tecnici per parlare con le rispettive squadre.06:29

  64. 22'

    Traversa della Giordania! Colpo di testa di Olwan nei pressi del primo palo. Schlager viene superato ma il montante salva l'Austria.06:28

  65. 21'

    GOL! AUSTRIA-Giordania 1-0! Rete di Schmid. X.Schlager serve nei pressi della lunetta Schmid che controlla e lascia partire un destro a giro che si insacca sul palo lontano.07:24

  67. 19'

    Laimer entra in area dalla sinistra e propizia la conclusione di Kalajdzic. Gioco fermo però per la segnalazione di fuorigioco dello stesso Laimer.06:22

  68. 17'

    Occasione Giordania! Fakhoury porta palla centralmente e poi una volta al limite dell'area calcia col destro. Conclusione potente alzata sopra la traversa da Schlager.06:21

  69. 16'

    Sponda area di Kalajdzic per l'accorrente Posch. Pallone però allontanato in corner.06:19

  70. 14'

    Traversone di Sabitzer allontanato dalla difesa giordana. Austria che continua a tenere in mano il pallino del gioco.06:18

  71. 11'

    Mwene in area per Kalajdzic che opta per una spizzata di testa. Suggerimento che però non trova compagni.06:14

  73. 9'

    Ci prova dalla distanza Al Tamari. Conclusione debole che non crea problemi a Schlager.06:12

  74. 9'

    Primo prolungato possesso palla da parte della Giordania che guadagna una rimessa laterale ai 30 metri.06:12

  75. 5'

    Come da previsioni è l'Austria a fare la partita con la Giordania tutta raccolta nella propria trequarti.06:08

  76. 2'

    Prima occasione per la Giordania con Haddad che calcia da buona posizione sull'esterno della rete. 06:05

  77. Inizia la partita! Primo pallone giocato dall'Austria.06:03

  79. Squadre che entrano sul terreno di gioco. Inni nazionali e poi il via al match.05:55

  80. Arbitro del match sarà il signor Dahane Beida, fischietto della Mauritania.05:45

  81. Nell'Austria spazio per Kalajdzic da punta centrale con Arnautovic in panchina. Alle spalle del numero 14, terzetto formato da Laimer, Schmid e Sabitzer. Nella Giordania tridente d'attacco con Al Tamari e Fakhoury a supporto di Olwan.06:13

  82. La Giordania risponde con un 3-4-3: Abulaila - Nasib, Alarab, Abualnadi - Haddad, Alrawabdeh, Abutaha, Alrashdan - Olwan, Al Tamari, Fakhoury.06:13

  83. Formazioni ufficiali e Austria in campo col 4-2-3-1: A.Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - X.Schlager, Seiwald - Schmid, Sabitzer, Laimer - Kalajdzic.06:07

  85. La Giordania invece è al debutto nella Coppa del Mondo FIFA ed è stata una delle tre nazionali AFC a qualificarsi a questa edizione della competizione rimanendo imbattuta in trasferta (4V, 4N), insieme ad Australia e Corea del Sud.11:44

  86. L'Austria, alla prima partecipazione ad un Mondiale dal 1998, si è qualificata per l'ottava volta alla Coppa del Mondo FIFA dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone nelle qualificazioni UEFA davanti alla Bosnia-Erzegovina.11:02

  87. Quella di oggi sarà la prima sfida in assoluto tra Austria e Giordania e prima per la squadra europea contro una nazionale dell'AFC nella storia della Coppa del Mondo FIFA.10:58

  88. Nel primo match del Girone J, disputato alle 3 italiane e appena terminato, successo dell'Argentina ai danni dell'Algeria per 3 a 0.05:01

  89. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Austria-Giordania, secondo match del Gruppo J di questi Mondiali FIFA 2026. Fischio d'inizio alle ore 6:00 italiane (21:00 ora locale): si gioca al San Francisco Bay Area Stadium.11:52

  91. Dove si gioca la partita:

    Stadio: San Francisco Bay Area Stadium
    Città: Santa Clara, California
    Capienza: 71000 spettatori11:52

    San Francisco Bay Area Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Austria - Giordania

Austria
Giordania
TITOLARI AUSTRIA
  • (1) ALEXANDER SCHLAGER (P)
  • (5) STEFAN POSCH (D)
  • (16) PHILLIPP MWENE (D)
  • (8) DAVID ALABA (D)
  • (15) PHILIPP LIENHART (D)
  • (6) NICOLAS SEIWALD (C)
  • (9) MARCEL SABITZER (C)
  • (20) KONRAD LAIMER (C)
  • (4) XAVER SCHLAGER (C)
  • (18) ROMANO SCHMID (C)
  • (14) SASA KALAJDZIC (A)
PANCHINA AUSTRIA
  • (3) KEVIN DANSO (D)
  • (26) ALESSANDRO SCHÖPF (C)
  • (13) PATRICK PENTZ (P)
  • (7) MARKO ARNAUTOVIC (A)
  • (12) FLORIAN WIEGELE (P)
  • (22) ALEXANDER PRASS (D)
  • (23) MARCO FRIEDL (D)
  • (24) PAUL WANNER (C)
  • (19) DEJAN LJUBICIC (C)
  • (17) CARNEY CHUKWUEMEKA (C)
  • (10) FLORIAN GRILLITSCH (C)
  • (25) MICHAEL SVOBODA (D)
  • (11) MICHAEL GREGORITSCH (A)
  • (21) PATRICK WIMMER (C)
  • (2) DAVID AFFENGRUBER (D)
ALLENATORE AUSTRIA
  • Ralf Rangnick
TITOLARI GIORDANIA
  • (1) YAZEED ABULAILA (P)
  • (3) ABDALLAH NASIB (D)
  • (5) YAZAN AL ARAB (D)
  • (16) MOHAMMAD ABU AL NADI (D)
  • (23) EHSAN HADDAD (C)
  • (21) NIZAR AL RASHDAN (C)
  • (20) MOHANNAD ABU TAHA (C)
  • (8) NOOR AL RAWABDEH (C)
  • (10) MOUSA AL TAMARI (A)
  • (9) ALI OLWAN (A)
  • (11) ODEH FAKHOURY (A)
PANCHINA GIORDANIA
  • (24) ALI AZAIZEH (A)
  • (26) ANAS BADAWI (D)
  • (25) MOHAMMAD AL DAOUD (C)
  • (19) SAED AL ROSAN (D)
  • (22) ABDALLAH AL FAKHORI (P)
  • (15) IBRAHIM SADEH (C)
  • (18) MOHAMMAD ABU GHOUSH (D)
  • (12) NOUR BANI ATEYAH (P)
  • (7) MOHAMMAD ABU ZRAIQ (A)
  • (6) AMER JAMOUS (C)
  • (14) RAJA'EI AYED (C)
  • (4) HUSAM ABU DAHAB (D)
  • (13) MAHMOUD AL MARDI (A)
  • (17) SALEEM OBAID (D)
  • (2) MOHAMMAD ABU HASHEESH (D)
ALLENATORE GIORDANIA
  • Jamal Sellami
PREPARTITA

Austria - Giordania è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 17 giugno alle ore 06:00 allo stadio San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, California.
Arbitro di Austria - Giordania sarà Dahane Beida. Al VAR invece ci sarà Mahmoud Ashour.

Dove vedere Austria-Giordania di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Austria-Giordania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 06:00 (mezz'ora prima) del 17 giugno.
Austria-Giordania verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Austria - Giordania sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026 Austria - Giordania Live

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