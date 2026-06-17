Grazie per aver seguito la diretta di Inghilterra-Croazia e arrivederci ai prossimi appuntamenti del Mondiale 2026!00:09

90'+6' Finisce la partita! L'Inghilterra supera la Croazia per 4 a 2.00:01

90'+4' Occasione per la Croazia, con Josko Gvardiol nei minuti di recupero! Sugli sviluppi di calcio d'angolo si trova in posizione invidiabile: Harry Kane si immola e respinge il pallone!00:10

90'+1' In questi minuti finali è l'Inghilterra che cerca di fare possesso.23:56

90' Ci saranno sei minuti di recupero.23:54

87' L'Inghilterra cambia uno dei due centrali difensivi: esce John Stones, al suo posto entra Marc Guéhi.23:51

85' GOL!!! INGHILTERRA-Croazia 4-2. Gol di Marcus Rashford. Contropiede dell’Inghilterra che non lascia scampo alla Croazia: l’attaccante viene servito sulla sinistra, dribbling e tiro su cui Livakovic, stavolta, non può far nulla.23:50

84' Occasione per Mateo Kovacic, il suo tiro però non preoccupa Pickford, che blocca il pallone.23:48

82' Occasione per Djed Spence: viene servito in seguito a una grande progressione senza palla, Livakovic esce in maniera impeccabile e respinge il pericolo.23:48

81' Preme ancora la Croazia: su una respinta di Pickford, Petar Sucic prova la conclusione da fuori, alta.23:45

80' Finisce la partita di Jude Bellingham, al suo posto entra Djed Spence.23:44

79' Esce anche Mario Pasalic, che viene sostituito da Andrej Kramaric.23:44

78' La Croazia finisce i propri cambi: entra infatti Nikola Vlasic al posto di Martin Baturina.23:43

77' Dopo l'assalto inglese nei primi minuti della ripresa, ora è la Croazia che cerca di portare l'inerzia del match dalla propria parte.00:11

77' Ancora la Croazia, l'attaccante del Friburgo Igor Matanovic prova il tiro da fuori, facile per Pickford.23:41

75' Occasione per la Croazia! Marco Pasalic trova uno spiraglio per far partire il suo sinistro, Pickford respinge!00:10

72' Cambia anche la freccia sulla destra: dentro Bukayo Saka al posto di Noni Madueke.23:39

72' Esordio in questo Mondiale per Marcus Rashford, che entra al posto di Anthony Gordon.23:38

72' Al termine del cooling break, Thomas Tuchel cambia tre giocatori: Morgan Rogers prende il posto di Declan Rice.23:38

69' Secondo cooling break della gara.23:33

68' Tenta il tiro anche Anthony Gordon, la sua conclusione di destro al volo però colpisce in piano Stanisic.23:37

66' Esce inoltre l'autore del secondo gol della Croazia Petar Musa e al suo posto entra Igor Matanovic.23:31

66' Doppio cambio Croazia: esce Marco Pasalic ed entra al suo posto Luka Vuskovic.23:31

62' La Croazia prova ora a riprendere il controllo del gioco dopo uno sfogo dell'Inghilterra, che, oltre alla rete, ha portato a diverse occasioni pericolose, che il portiere della Croazia Livakovic è riuscito ad assorbire.23:37

60' In questi primi 15 minuti del secondo tempo l'Inghilterra ha effettuato ben OTTO tiri nello specchio. Nello stesso periodo la Croazia non ne ha registrato nessuno.23:25

58' Primo cambio dell'incontro! Staffetta in casa Croazia: fuori Luka Modric, dentro Mateo Kovacic.23:22

57' LIVAKOVIC! Sta salvando il risultato con due parate in successione sui tiri di Harry Kane.23:24

55' Che parata di Livakovic! Ancora una volta l'Inghilterra è pericolosa da calcio d'angolo, anche in questa occasione con Nico O'Reilly: stavolta il difensore inglese trova lo specchio con una conclusione potente, il portiere croato però riesce a respingere.23:21

52' Pressione dell'Inghilterra, che trova ancora una volta la conclusione, stavolta il tiro a giro di Declan Rice viene deviato in corner da Livakovic.23:17

49' Ancora occasione per l'Inghilterra! Nico O'Reilly tenta un colpo di testa su calcio d'angolo, a lato!23:18

48' Altra opportunità per Bellingham! Stavolta para Livakovic. Recupero palla inglese e palla al giocatore del Real Madrid, il suo tiro però stavolta e centrale e il portiere croato respinge.23:15

47' GOL!!! INGHILTERRA-Croazia 3-2. Rete di Jude Bellingham. Gran conduzione dalla destra di Jude Bellingham, che avanza e si accentra fino a trovarsi a tu per tu con il portiere da posizione defilata, con un colpo da biliardo sul secondo palo batte Livakovic.23:44

47' Assist Elliot Anderson23:44

45' Inizia il secondo tempo di Inghilterra-Croazia. Primo pallone toccato dai croati.23:10

Partita che non sta deludendo le attese ed è stata finora spietata per i due portieri: tutti e quattro i tiri nello specchio effettuati in questo incontro si sono trasformati in gol.23:09

Le squadre sono tornate sul terreno di gioco, tra pochissimo inizierà il secondo tempo dell'incontro.23:07

Tra le tante statistiche emerse finora in questa gara, non si può non parlare di Ivan Perisic: infatti con l'assist a Petar Musa ha partecipato, tra gol e assist, a 12 centri ai Mondiali, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altro giocatore croato.23:06

Primo tempo di spettacolo ed emozioni al Dallas Stadium, Texas. Batti e ribatti tra Inghilterra e Croazia, con i Tre Leoni che sono andati due volte in vantaggio con Harry Kane e due volte sono stati raggiunti. Se da un lato stiamo vedendo tutta la qualità della squadra inglese sia in fase offensiva che difensiva, dall'altra parte i croati stanno ribattendo colpo su colpo e, con grande qualità, stanno sfruttando le poche sbavature lasciate dalla squadra di Thomas Tuchel.23:11

45'+6' Termina qui il primo tempo di Inghilterra-Croazia: squadre a riposo sul 2-2. 22:52

45'+5' GOL!!! Inghilterra-CROAZIA 2-2. Rete di Petar Musa. Imbucata di Mario Pasalic che trova Ivan Perisic al centro dell’area di rigore, che fa da sponda per Petar Musa, sul lato sinistro, e con un tiro al volo ravvicinato mette la palla in rete.22:54

45'+4' Mario Pasalic tenta la conclusione dalla distanza, fuori.22:49

45'+3' In questo momento Harry Kane ha eguagliato Gary Lineker come miglior marcatore nella storia dell'Inghilterra ai Mondiali FIFA, con 10 reti a testa.22:48

45'+1' Tentativo su calcio di punizione di Reece James, palla che viene respinta da Luka Modric.22:47

45' Cinque minuti di recupero.22:47

45' Momento favorevole per gli inglesi che continuano ad attaccare, grande ingenuità sulle marcature per la Croazia nel calcio d'angolo che ha portato al gol Kane.22:45

42' GOL!!! INGHILTERRA-Croazia 2-1. Rete di Harry Kane. Calcio d’angolo da manuale: Declan Rice la mette dentro a uscire e proprio da centro area spunta Harry Kane sorprendentemente libero e incorna in maniera impeccabile riportando i Tre Leoni in vantaggio.23:35

36' GOL!!! Inghilterra-CROAZIA 1-1. Rete di Martin Baturina. Avanzata rapida della Croazia che coglie fuori posizione la difesa inglese; Petar Sucic dal lato destro dell’area di rigore finta la conclusione e poi appoggia dolcemente la palla per Martin Baturina che, appena da fuori area, fa partire un tiro potente a incrociare che Pickford può solo toccare.



Guarda la scheda del giocatore Martin Baturina22:39

35' L'Inghilterra si fa vedere nuovamente avanti, soprattutto dal lato destro con Madueke e Reece James, che con i propri cross sono ripetutamente alla ricerca della testa di Harry Kane.22:35

31' Occasione Inghilterra! Madueke sciabola un pallone velenoso dalla destra, Jude Bellingham al centro dell'area di rigore non ci arriva per pochissimo.22:31

31' Prima mezzora di gioco agli archivi, i ritmi al momento sono bassi e la Croazia ha il pallino di gioco.22:31

29' Harry Kane perde una palla velenosa nella propria metà campo, Luka Vuskovic però non ne approfitta e finisce per commettere fallo.22:30

28' La Croazia sta provando ora a dettare i ritmi di gioco.22:27

26' Si riprende con la seconda parte di questo primo tempo.22:26

23' Cooling break! 22:23

21' Harry Kane, a segno per l'80ª volta con la maglia dei Tre Leoni, è il giocatore che ha segnato il maggior numero di gol su rigore (esclusa la lotteria dei rigori) nella storia della Coppa del Mondo FIFA (5).22:22

20' Ora la Croazia prova a fare la partita.22:20

15' OCCASIONE CROAZIA! Opportunità per Petar Musa che riceve palla da Petar Sucic al centro dell'area di rigore, il suo sinistro però finisce a lato.22:17

12' GOL DI HARRY KANE SU RIGORE! INGHILTERRA 1 Croazia 0! Kane si ripresenta sul dischetto, però stavolta è di ghiaccio: stesso lato, ma il suo tiro è più potente e preciso, mentre Livakovic si tuffa dall’altra parte.22:24

12' Rigore da ripetere, dopo un'ottima parata di Dominik Livakovic! Harry Kane tira sul lato destro a mezza altezza e il portiere croato indovina il lato e respinge la conclusione. Però il portiere croato non aveva entrambi i piedi sulla linea, tutto da rifare.22:26

9' Rigore a favore dell'Inghilterra! Entrata in ritardo di Luka Modric su Madueke, nulla da contestare.22:09

8' Primo colpo di Harry Kane, che appena ha trovato lo spazio per girarsi ha fatto partire un destro di potenza, deviato in angolo.22:08

3' Il pressing della Croazia produce il primo calcio d'angolo della partita, battuto verso Sutalo, che con un destro al volo manda la palla fuori.22:07

Si parte! Primo pallone giocato dall'Inghilterra, in completo bianco.22:00

Momento degli inni nazionali. Si comincia con quello inglese, per passare poi al croato.21:54

Atmosfera suggestiva e due generazioni a confronto in questa gara: da un lato una giovane certezza come Jude Bellingham, dall'altra l'esperienza di Luka Modric, che si appresta a disputare il suo quinto Mondiale.21:54

Le due squadre e il congiunto arbitrale stanno entrando nel terreno di gioco. Nonostante le alte temperature, il Dallas Stadium è completamente chiuso e climatizzato.21:52

L'arbitro dell'incontro sarà il francese Clément Turpin, fischietto di grande esperienza internazionale, avendo diretto già cinque gare di Mondiali tra il 2018 (due) e il 2022 (tre).21:30

Dall’altra parte, l’XI iniziale della Croazia (3-4-2-1): Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol; Josip Stanisic, Luka Modric, Petar Sucic, Ivan Perisic; Mario Pasalic, Martin Baturina; Petar Musa.21:28

Ecco come si presenterà l’Inghilterra (4-2-3-1): Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.21:26

Percorso netto per i Tre Leoni nelle qualificazioni che hanno portato a questo Mondiale, essendo l'unica formazione che non ha subito neanche una rete nel percorso. Ottimo ruolino di marcia anche per la Croazia, che ha vinto sette gare su otto, meno solo della Norvegia e proprio dell'Inghilterra (otto su otto).21:24

Settima partecipazione ai Mondiali FIFA invece per la Croazia, quarta consecutiva; il miglior risultato per questa nazionale è la finale raggiunta nel 2018 persa contro la Francia per 4-2.21:21

Questa è la 17ª partecipazione alla Coppa del Mondo per l'Inghilterra, l'ottava consecutiva; si tratta della striscia più lunga per la nazionale inglese da quando mancò la qualificazione nel 1994, edizione in cui il torneo si tenne per l'ultima volta negli Stati Uniti.21:17

A Dallas alle 15:00 ore locali andrà in scena una delle partite più attese della prima giornata della fase a gironi dei Mondiali, che metterà subito di fronte due colossi del calcio europeo, non a caso due delle prime tre in ordine di tempo (insieme alla Francia) a strappare il pass per la Coppa del Mondo nelle qualificazioni tra le formazioni della confederazione UEFA.21:11

Benvenuti alla diretta di Inghilterra-Croazia, primo match del Girone L del Mondiale FIFA 2026.20:56

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