Grazie per aver seguito la diretta di Iraq-Norvegia 1-4 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con i Mondiali 2026.02:10

90'+7' Finisce qui! La Norvegia vince all'esordio, battendo 4-1 l'Iraq.02:02

90'+6' GOL! Qatar-NORVEGIA 1-4! Autorete di Hussein! All'ultima azione della partita la Norvegia cala il poker. Cross dalla destra dopo gli sviluppi di una punizione battuta a centrocampo, sponda aerea di Haaland per Thorstvedt che non arriva per un soffio, ma alle sue spalle il difensore dell'Iraq è sfortunato e devia verso la sua porta.02:01

90'+5' Si avvicina la fine del tempo di recupero, l'Iraq non riesce più a trovare idee né energie per impensierire la difesa norvegese.01:59

90'+1' Bella iniziativa personale di Schjelderup sulla sinistra, con il norvegese che semina scompiglio nella difesa avversaria prima di servire un pallone verso il centro. Thorstvedt arriva e calcia di prima intenzione con il destro, colpendo però soltanto l'esterno della rete e facendo gridare al gol per un attimo.01:55

90'+1' Segnalati sei minuti di recupero.01:55

86' 1° cartellino giallo per l'Iraq: ammonito Zaid Tahseen per aver interrotto un contropiede della Norvegia01:50

83' Recupero alto della Norvegia, che consente ad Haaland di trovarsi a tu per tu con Hassan. L'attaccante del Manchester City si presenta davanti al portiere da posizione defilata sulla destra e conclude con un mancino rasoterra, ma Hassan è attento e respinge con i piedi, negando la tripletta al centravanti norvegese.01:48

82' La Norvegia prova a rendersi nuovamente pericolosa da calcio piazzato, questa volta con una punizione dalla trequarti sinistra battuta da Ryerson verso il centro dell'area, con Ostigard che stavolta di testa non riesce a concretizzare.01:46

81' 5a sostituzione Norvegia: esce Martin Odegaard, entra Patrick Berg01:44

78' 5a sostituzione Iraq: esce Ibrahim Bayesh, entra Mohanad Ali01:42

76' GOL! Qatar-NORVEGIA 1-3! Rete di Ostigard! Appena entrato in campo, il difensore del Genoa colpisce di testa sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra da Odegaard, non dando scampo ad Hassan.01:40

73' 4a sostituzione Norvegia: esce Alexander Sorloth, entra Oscar Bobb01:41

73' 3a sostituzione Norvegia: esce David Wolfe, entra Leo Ostigard01:41

73' 2a sostituzione Norvegia: esce Fredrik Aursnes, entra Kristian Thorstvedt01:41

73' 1a sostituzione Norvegia: esce Antonio Nusa, entra Andreas Schjelderup01:39

73' 4a sostituzione Iraq: esce Ali Jasim, entra Ahmed Ihab01:39

73' 3a sostituzione Iraq: esce Hussein Ali, entra Mustafa Saadoon 01:37

69' Cooling break: breve pausa anche in questo secondo tempo, come previsto dal protocollo adottato per tutta la durata del Mondiale.01:33

63' L'Iraq continua ad affidarsi ai cross per costruire le proprie azioni offensive. Al-Ammari riceve sulla trequarti sinistra e pennella un traversone profondo verso il secondo palo, dove Ali arriva e conclude di prima intenzione al volo con il destro, senza però inquadrare lo specchio della porta.01:27

59' 2a sostituzione Iraq: esce Ali Al-Hamadi, entra Marko Farji01:23

59' 1a sostituzione Iraq: esce Zaid Ismail, entra Zidane Iqbal01:23

58' Problema fisico per Jasim che resta a terra dolorante all'altezza del collo, chiedendo subito l'intervento dello staff medico: l'arbitro interrompe il gioco.01:22

56' Ora la Norvegia prova ad alzare il baricentro, guadagnando campo e affacciandosi con maggiore continuità nei pressi dell'area avversaria. Nusa sfonda sulla sinistra e mette un cross insidioso, ma la difesa irachena riesce a rifugiarsi in calcio d'angolo.01:20

53' L'Iraq torna a farsi pericoloso con i cross: questa volta è Ali a farsi trovare pronto sulla trequarti di destra. Il terzino destro riceve e alza in area per Hussein, che prova a girare di testa, mettendo però abbondantemente sul fondo.01:17

50' Equilibrio in avvio di secondo tempo, con entrambe le squadre che cercano gli spazi per far male all'avversaria.01:13

46' Inizia la ripresa: si riparte dal possesso in favore della Norvegia.01:09

Nonostante il secondo svantaggio, l'Iraq ha subito provato a rimettere in equilibrio il match, costruendo ben tre occasioni nel recupero, una più pericolosa dell'altra. La Norvegia può quindi dirsi fortunata per come si è chiuso il primo tempo, con Solbakken che dovrà probabilmente rivedere qualcosa nei meccanismi difensivi dei suoi.01:03

Un primo tempo inizialmente bloccato ha cambiato volto dopo il cooling break. Al 29', appena ripreso il gioco, Haaland ha portato in vantaggio la Norvegia con una comoda deviazione a porta vuota sul cross dalla sinistra di Wolfe. L'Iraq ha però trovato a sorpresa il pareggio al 39' grazie all'incornata vincente di Hussein, capace di sfruttare al meglio un cross dalla sinistra di Al-Ammari. La gioia dei Leoni della Mesopotamia dura poco però: al 43', infatti, Haaland firma la sua doppietta personale approfittando di un grave errore in fase di impostazione della difesa irachena, riportando avanti i norvegesi prima dell'intervallo.00:59

45'+7' Finisce il primo tempo. Iraq-Norvegia 1-2.00:55

45'+7' Doppia grande chanche per l'Iraq! Finale di primo tempo incredibile. Prima Ajer salva la Norvegia con una chiusura provvidenziale in calcio d'angolo, anticipando Al-Hamadi che era pronto a calciare a tu per tu con Nyland. Sugli sviluppi del corner, Hashem raccoglie una respinta al limite dell'area e conclude al volo di mancino, sfiorando la traversa e facendo gridare al gol i tifosi iracheni per un istante.00:55

45'+4' Grande occasione per l'Iraq! Cross dalla sinistra verso il secondo palo, dove Bayesh arriva in spaccata e conclude al volo con il destro da pochi passi. Decisivo l'intervento di Wolfe, che respinge salvando praticamente sulla linea. I Leoni della Mesopotamia protestano per un presunto tocco di mano e chiedono il calcio di rigore, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi: si riparte con un calcio d'angolo.00:53

45'+1' Segnalati cinque minuti di recupero.00:47

43' GOL! Iraq-NORVEGIA 1-2! Rete di Haaland! La risposta della Norvegia è immediata. Disastrosa l'impostazione dell'Iraq: Tahseen serve Hassan con un passaggio lento e prevedibile, favorendo l'intercetto di Haaland. Hassan prova a rimediare con una scivolata disperata, ma non riesce a impedire all'attaccante del Manchester City di firmare con facilità la sua doppietta personale.00:47

39' GOL! IRAQ-Norvegia 1-1! Rete di Hussein! A sorpresa arriva il pareggio dell'Iraq. Al-Ammari pennella un cross dalla sinistra per Hussein, che svetta in area e indirizza di testa il pallone nell'angolo alla destra di Nyland, lasciando il portiere norvegese senza possibilità d'intervento. Tutto da rifare per la Norvegia.00:42

37' Sembra essersi sbloccata la Norvegia, che ora riesce a far circolare il pallone con maggiore tranquillità. Haaland appoggia per Sorloth sulla trequarti, il quale serve di prima Odegaard: il fantasista dell'Arsenal si coordina e calcia col mancino dalla distanza, senza però trovare lo specchio della porta, mandando il pallone largo alla destra del portiere.00:39

34' Corner dalla sinistra battuto da Ryerson, con Hassan che prova ad uscire nella mischia, colpendo di pugno ma restando però a terra e guadagnando fallo.00:35

32' La Norvegia prova subito a raddoppiare: Haaland conduce palla sulla trequarti, se la sposta sul sinistro facendo pensare al tiro, ma all'ultimo serve Sorloth in area. L'attaccante dell'Atletico Madrid controlla e perde però un tempo di gioco, permettendo a Tahseen di intervenire in scivolata e chiudere l'azione.00:34

29' GOL! Iraq-NORVEGIA 0-1! Rete di Haaland! Bella azione manovrata della Norvegia: Nusa riceve sulla trequarti, si accentra attirando la pressione e liberando spazio per Wolfe sulla corsia sinistra. Il terzino mette un cross teso sul secondo palo, dove Haaland arriva in spaccata e deposita il pallone in rete a porta sguarnita.00:32

25' Cooling break: qualche attimo di riposo per le due squadre in campo.00:26

24' Punizione battuta da Ryerson verso il centro dell'area, dove Sorloth colpisce di testa, concludendo però piano e centralmente: blocca senza problemi Hassan.00:25

22' Grande giocata di Nusa, che con un dribbling si infila tra due avversari prima di essere travolto da Ismail nel tentativo di fermarne la progressione: calcio di punizione per la Norvegia dalla trequarti sinistra.00:24

20' Il corner battuto dalla sinistra da parte di Aursnes viene impattato al centro dell'area dal colpo di testa di Haaland, che non riesce però ad indirizzare mandando molto alto sopra la traversa.00:22

20' Nusa prova a sfondare palla al piede, poi una serie di rimpalli favorevoli concedono il primo calcio d'angolo del match per la Norvegia.00:21

17' Piano gara chiaro per gli uomini di Arnold: pressione a uomo sugli attaccanti e sui centrocampisti avversari, concedendo alla Norvegia soltanto un agevole possesso palla in orizzontale.00:20

13' La prima vera palla gol è per l'Iraq: Al-Hamadi arriva prima di Heggem su un pallone in area, calciando con il destro. La palla si perde sopra la traversa, ma che brivido per la Norvegia.00:15

10' Ritmi non particolarmente elevati in questo avvio di partita: la Norvegia prova a mantenere il possesso palla, con l'Iraq che alza il pressing nella metà campo avversaria.00:12

7' Haaland guadagna il fondo in velocità sulla destra, prova il cross basso al centro ma non trova nessun compagno, con Hassan che blocca a terra.00:08

5' L'Iraq prova a rendersi pericoloso da palla inattiva, con una punizione battuta da centrocampo verso il centro dell'area: sponda aerea di Al-Hamadi per Hussein, che di testa mette alto sopra la traversa.00:07

3' Prova a rispondere la Norvegia, a sua volta con un lancio per Haaland, con l'attaccante del Manchester City che perde però il duello fisico con Tahseen. Esce e blocca a terra poi Hassan.00:04

Primo lancio lungo da parte dell'Iraq alla ricerca della profondità offerta da Al-Hamadi: esce e blocca Nyland.00:02

Via al match. Primo possesso per l'Iraq.00:01

Squadre in campo: prima gli inni nazionali, poi il calcio d'inizio.23:54

A dirigere l’incontro, con il calcio d’inizio fissato a mezzanotte tra il 16 e il 17 giugno (ore 00:00 italiane, quando a Foxborough saranno le ore 18:00 di martedì), sarà l’arbitro gabonese Pierre Ghislain Atcho.23:12

Qualche novità rispetto alle formazioni ipotizzate alla vigilia: Ostigard parte dalla panchina, mentre al centro della difesa Ajer affianca Heggem. Il reparto arretrato è completato da Ryerson sulla destra e Wolfe sulla sinistra, con l'immancabile Nyland tra i pali. A centrocampo c'è Berge, affiancato da Odegaard a destra e Aursnes a sinistra. Quest'ultimo ha vinto il ballottaggio con Berg. In attacco, invece, nessuna sorpresa: confermato il tridente formato da Sorloth, Haaland e Nusa.23:11

FORMAZIONI UFFICIALI: La Norvegia risponde con un 4-3-3: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe - Odegaard, Berge, Aursnes - Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Solbakken.23:11

Arnold decide di schierare una difesa a quattro con Hussein Ali e Doski ai lati di Tahseen e Hashem, davanti alla porta difesa da Hassan. In mediana Al-Ammari e Zaid Ismail, con Bayesh e Ali Jasim ad occupare le corsie laterali di centrocampo. Davanti la coppia formata da Aymen Hussein e Ali Al Hamadi.23:52

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Iraq scende in campo con un 4-4-2: Hassan - Hussein Ali, Tahseen, Hashem, Doski - Bayesh, Al-Ammari, Zaid Ismail, Ali Jasim - Aymen Hussein, Ali Al Hamadi. Ct. Arnold.23:52

La Norvegia, alla sua quarta partecipazione mondiale, è stata insieme all’Inghilterra una delle sole due nazionali europee a chiudere le qualificazioni con il 100% di vittorie (8 su 8). Inoltre, con 37 reti segnate in otto partite (4.6 di media a incontro), ha fatto registrare la più alta media gol mai realizzata da una squadra europea in una singola campagna di qualificazione ai Mondiali tra quelle con almeno quattro gare disputate.22:59

L'Iraq, alla sua seconda partecipazione mondiale dopo quella del 1986, è stata l'ultima delle 48 nazionali a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026. Il percorso verso il torneo è stato il più lungo di tutti: 21 partite di qualificazione, culminate con il successo per 2-1 sulla Bolivia negli spareggi intercontinentali disputati in Messico.22:59

Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Iraq e Norvegia. Per gli scandinavi si tratterà inoltre della prima sfida contro una nazionale della confederazione AFC in Coppa del Mondo.22:59

Al Gillette Stadium di Foxborough, in Massachusetts, la Norvegia - dominatrice del girone di qualificazione condiviso con l’Italia, chiuso a punteggio pieno grazie a otto vittorie in altrettante partite - si prepara al debutto mondiale. La nazionale scandinava torna infatti a disputare una Coppa del Mondo dopo 28 anni e farà il suo esordio contro l’Iraq.22:59

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Iraq e Norvegia, gara valida per la 1ª giornata del gruppo I dei Mondiali 2026.22:58

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