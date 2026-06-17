Per questa sfida è davvero tutto! L'appuntamento è alle prossime grandi emozioni con i Mondiali FIFA 2026.21:05

Esordio disastroso per il Portogallo, che fa bene di fatto solo i primi 10 minuti di partita prima di cadere preda del blocco basso di un Congo coraggioso e che meritatamente strappa il suo primo storico punto in un Mondiale. Apre Joao Neves al 6', pareggia Wissa sull'ultima palla nel primo tempo. Per i lusitani si tratta della partita ai Mondiali con meno tiri (sette) e meno tiri in porta (uno). Delude anche Ronaldo, tra i pochissimi a salvarsi Conceicao.21:03

Partita che prosegue sullo stesso spartito del primo tempo: la palla la ha solo il Portogallo, che però non ha ancora trovato la chiave per scardinare il blocco basso del Congo.20:26

Grandissima azione del Portogallo chiusa dal gol in rovesciata da due passi di Joao Cancelo su splendida sponda di petto di Joao Neves: il terzino ex Juventus e Inter era però in posizione di fuorigioco.20:20

Bello scambio tra Ronaldo e Nuno Mendes nello stretto sulla sinistra, poi sul pallone forte e teso al centro interviene alla grande Tuanzebe.20:18

Grande approccio alla partita del Portogallo, che sblocca meritatamente dopo appena sei minuti con un inserimento perfetto in area di Joao Neves, bravo a girare di testa un bel traversone di Pedro Neto. Col passare dei minuti però la gara si addormenta e il blocco basso del Congo regge, fino alla chance che porta alla rete del pareggio di Wissa proprio al termine del recupero.19:55

Formazione ricchissima di talento quella portoghese, guidata dal solito Cristiano Ronaldo al sesto Mondiale in carriera. Ci sono anche due talenti della Serie A, entrambi in panchina: il milanista Rafael leao e lo juventino Francisco Conceicao. In campo, invece, tra gli altri l'MVP della Premier League Bruno Fernandes, il neo giocatore del Real Madrid Bernardo Silva e i vincitori della Champions League con il PSG Nuno Mendes, Joao Neves e Vitinha.18:38