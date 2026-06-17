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Per questa sfida è davvero tutto! L'appuntamento è alle prossime grandi emozioni con i Mondiali FIFA 2026.21:05
Portogallo che tornerà in campo contro l'Uzbekistan martedì 23 giugno alle 19 ore italiane. Il Congo invece se la vedrà con la Colombia nella notte tra martedì 23 e mercoled' 24 giugno, alle 4.21:04
Esordio disastroso per il Portogallo, che fa bene di fatto solo i primi 10 minuti di partita prima di cadere preda del blocco basso di un Congo coraggioso e che meritatamente strappa il suo primo storico punto in un Mondiale. Apre Joao Neves al 6', pareggia Wissa sull'ultima palla nel primo tempo. Per i lusitani si tratta della partita ai Mondiali con meno tiri (sette) e meno tiri in porta (uno). Delude anche Ronaldo, tra i pochissimi a salvarsi Conceicao.21:03
FINISCE QUI! Un pessimo Portogallo si fa fermare all'esordio dalla Repubblica Democratica del Congo: finisce 1-1 a Houston.21:00
Cartellino giallo per il Portogallo: ammonito Tomás Araújo, che ferma Wissa lanciato a rete in campo aperto.20:56
Concessi 5 minuti di recupero.20:55
Concusione mancina da fuori area di Bruno Fernandes, palla fuori non di molto.20:54
Cartellino giallo per il Portogallo: ammonito Nélson Semedo.20:52
Sostituzione Congo: esce Cédric Bakambu, entra Simon Banza.20:49
Sostituzione Congo: fuori Aaron Wan-Bissaka, dentro Gédéon Kalulu.20:48
Sostituzione Portogallo: esce Vitinha, entra Gonçalo Ramos.20:47
Regge il muro del Congo, Portogallo che ha alzato i giri senza però finora trovare il gol del vantaggio.20:45
OCCASIONE CONGO! Ripartenza ben condotta dagli africani e chiusa dal piattone destro di Bakambu, che termina alta sopra la traversa.20:41
Araujo provvidenziale: il difensore portoghese si immola su una bella palla filtrante di Wissa per Bakambu, che senza questa interdizione si sarebbe lanciato verso la porta da solo.20:40
Sostituzione Congo: fuori Arthur Masuaku, dentro Joris Kayembe.20:39
Sostituzione Congo:esce Edo Kayembe, dentro Charles Pickel.20:38
OCCASIONE PORTOGALLO! Eccola la grande chance per Cristiano Ronaldo: ancora uno scatenato Conceicao, ancora un pallone a rimorchio per CR7 che stretto nella morsa di due difensori avversari mette fuori.20:38
Sostituzione Portogallo: esce Nuno Mendes, spazio a Nélson Semedo.20:36
Sostituzione Portogallo: esce Pedro Neto, in campo Rafael Leão.20:36
Hydration Break a Houston.20:33
Primo tiro di Cristiano Ronaldo, servito da Conceicao non alla perfezione: pallone troppo a rimorchio e destro svirgolato da CR7, che va lontanissimo dal bersaglio.20:33
Nuno Mendes bravissimo a non cadere nella trappola del raddoppio: il terzino del PSG controlla alla grande e guadagna un fallo sulla trequarti.20:30
Partita che prosegue sullo stesso spartito del primo tempo: la palla la ha solo il Portogallo, che però non ha ancora trovato la chiave per scardinare il blocco basso del Congo.20:26
Sostituzione Congo: esce Ngal'ayel Mukau, in campo Noah Sadiki.20:21
Palo colpito da distanza ravvicinata da parte di Bakambu, che aveva però nella circostanza commesso fallo in attacco.20:21
Grandissima azione del Portogallo chiusa dal gol in rovesciata da due passi di Joao Cancelo su splendida sponda di petto di Joao Neves: il terzino ex Juventus e Inter era però in posizione di fuorigioco.20:20
Bello scambio tra Ronaldo e Nuno Mendes nello stretto sulla sinistra, poi sul pallone forte e teso al centro interviene alla grande Tuanzebe.20:18
Infrazione di cinque secondi su rinvio dal fondo commessa dal Congo: concesso un corner al Portogallo, come prevedono le nuove regole.20:16
Bella conclusione incrociata di Bakambu su cui si mostra reattivo Diogo Costa: la posizione di partenza dell'attaccante congolese era però irregolare.20:15
Cade in area dall'altra parte Conceicao, nessun fallo ravvisato dal direttore di gara.20:13
Wan-Bissaka attacca il fondo, ma non riesce a superare Nuno Mendes: rimessa dal fondo per il Portogallo.20:12
Sostituzione Portogallo: esce Bernardo Silva, entra Francisco Conceição.20:09
SI RIPARTE! Iniziata la ripresa a Houston.20:09
Grande approccio alla partita del Portogallo, che sblocca meritatamente dopo appena sei minuti con un inserimento perfetto in area di Joao Neves, bravo a girare di testa un bel traversone di Pedro Neto. Col passare dei minuti però la gara si addormenta e il blocco basso del Congo regge, fino alla chance che porta alla rete del pareggio di Wissa proprio al termine del recupero.19:55
FINE PRIMO TEMPO! Tutto in equilibrio a Houston, dove per il momento decidono due reti di testa: apre Joao Neves, pareggia Wissa.19:54
GOL! Portogallo-CONGO 1-1, rete di Yoane Wissa. Un altro gol di testa, stavolta del top player della nazionale sub-sahariana all'ultima palla del primo tempo: traversone al bacio di Masuaku e zuccata da due passi su cui non può nulla Diogo Costa.19:53
Concessi 4 minuti di recupero.19:47
Partita che dal gol di Joao Neves si è diramata su ritmi nel complesso molto blandi. Ci avviciniamo intanto alla fine del primo tempo.19:44
Altro grandissimo movimento i profondità di Nuno Mendes, che si fa poi però intercettare il pallone a rimorchio.19:40
Portogallo che si prende saltuariamente qualche piccolo rischio con questa fase estremamente prolungata di possesso palla, obbligatoria per provare a stanare il Congo.19:38
Cartellino giallo per il Congo: sanzionato Chancel Mbemba per un fallo su Pedro Neto.19:34
Altro pallone basso per CR7, stavolta di Cancelo: anche stavolta, Ronaldo non riesce ad arrivare sul pallone.19:31
Cross basso di Pedro Neto a cercare Ronaldo nell'area piccola: bravissimo Mbemba a respingere in scivolata.19:30
Si riprende a giocare a Houston.19:28
Hydration Break a Houston: stop di 3 minuti.19:25
Ritmo ora bassissimo, Portogallo sempre padrone della sfera.19:23
OCCASIONE PORTOGALLO! Attacca la profondità a 100 all'ora Nuno Mendes, bravo Mpasi in uscita a salvare la sua difesa.19:19
Bello scambio tra Ronaldo e Pedro Neto, che non riesce poi a far passare il pallone in area di rigore.19:18
Grande giocata di Bakambu, che si libera nello stretto e scarica un destro poi deviato in corner: cresce eccome il Congo in questa fase.19:15
Cartellino giallo per il Portogallo: Bernardo Silva entra in ritardo su Kayembe, ammonizione inevitabile.19:14
OCCASIONE CONGO! Wissa raccoglie dal limite su una respinta centrale della difesa portoghese e libera un sinistro velenoso, che termina poco distante dalla porta di Diogo Costa.19:12
Portogallo aggressivo in fase di non possesso e finora perfetto nel giropalla: splendido approccio alla gara per i ragazzi di Roberto Martinez.19:11
GOL! PORTOGALLO-Congo 1-0, rete di João Neves! Inserimento perfetto del centrocampista del PSG, che trova il tempo giusto in area di rigore per girare in porta di testa uno splendido cross di Pedro Neto. Lusitani meritatamente avanti dopo un grande inizio di partita.19:09
Già due errori gravi in fase di uscita palla al piede del Congo, di cui però il Portogallo non è riuscito ad approfittare.19:07
Portogallo già in pieno controllo del possesso palla. Blocco basso, invece, per il Congo con una classica difesa a 5.19:04
PARTITI! Inizia Portogallo-Congo a Houston, primo pallone mosso dalla selezione lusitana.19:02
Grande emozione sugli spalti a Houston: è presente infatti anche la famiglia di Diogo Jota, scomparso assieme al fratello André Silva in un incidente d'auto avvenuto poco meno di un anno fa.18:57
Squadre in campo per gli inni nazionali a Houston! Tra poco inizierà la sfida tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo.18:51
Cristiano Ronaldo è attualmente l'unico giocatore ad aver segnato in cinque edizioni dei Mondiali. A 41 anni, inoltre, scendendo in campo in questa sfida diventerà il secondo giocatore di movimento più anziano del torneo, dopo Roger Milla (42).18:44
Arbitra la sfida Abdulrahman Ibrahim Al Jassim, direttore di gara qatariota.18:40
Coppia d'attacco di spessore quella del Congo con Bakambu e Wissa, più sparsi altri ex giocatori della Premier League. In panchina c'è l'ex Cremonese Pickel, ora all'Espanyol, oltre all'ex Lazio Gael Kakuta.18:40
Formazione ricchissima di talento quella portoghese, guidata dal solito Cristiano Ronaldo al sesto Mondiale in carriera. Ci sono anche due talenti della Serie A, entrambi in panchina: il milanista Rafael leao e lo juventino Francisco Conceicao. In campo, invece, tra gli altri l'MVP della Premier League Bruno Fernandes, il neo giocatore del Real Madrid Bernardo Silva e i vincitori della Champions League con il PSG Nuno Mendes, Joao Neves e Vitinha.18:38
In panchina per il Congo: Fayulu, Epolo, Batubinsika, Kayembe, Kalulu, Mbuku, Bongonda, Sadiki, Tshibola, Pickel, Cipenga, Kakuta, Elia, Mayele, Banza.18:34
A disposizione per il Portogallo: Jose Sa, Rui Silva, Semedo, Ruben Dias, Dalot, Inacio, Costa, Nunes, Ruben Neves, Goncalo Ramos, Joao Felix, Trincao, Leao, Guedes, Conceicao.18:33
Il Congo di Desabre risponde invece con questo 5-3-2: Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wissa.18:28
Il Portogallo scende in campo con un 4-2-3-1 così composto: Diogo Costa; Cancelo, Renato Veiga, Araujo, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. Il ct è Roberto Martinez.18:27
I portoghesi hanno preso parte a ciascuna delle ultime cinque edizioni della competizione, mentre gli africani invece sono alla loro seconda storica partecipazione dopo quella del 1974, quando scesero in campo sotto la denominazione di Zaire.18:26
Bentornati ai Mondiali 2026! Inizia anche il gruppo K con la sfida tra il Portogallo, favoritissimo nel girone, e la Repubblica Democratica del Congo. A completare il quadro ci sono Colombia e Uzbekistan, che scenderanno invece in campo nelle prossime ore. Si gioca allo Houston Stadium di Houston.18:21
Dove si gioca la partita:
Stadio: Houston Stadium
Città: Houston, Texas
Capienza: 72000 spettatori18:21
Portogallo - Congo è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 17 giugno alle ore 19:00 allo stadio Houston Stadium di Houston, Texas.
Arbitro di Portogallo - Congo sarà Abdulrahman Ibrahim Al Jassim. Al VAR invece ci sarà Khamis Al Marri.
Dove vedere Portogallo-Congo di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Portogallo-Congo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:00 (mezz'ora prima) del 17 giugno.
Portogallo-Congo verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Portogallo - Congo sulla Guida TV.
Il calendario completo di Mondiali 2026
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