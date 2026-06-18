Grazie per aver seguito la diretta di Ghana-Panama e arrivederci ai prossimi appuntamenti del Mondiale 2026!03:16

Inizia nel migliore dei modi il Mondiale per ll Ghana che, nonostante qualche difficoltà, è riuscito ad ottenere i tre punti e ad agganciare l'Inghilterra. Dopo un primo tempo al di sotto delle aspettative, le Black Stars hanno approcciato bene il secondo tempo creando diverse occasioni per segnare. Determinanti gli ingressi di Fatawu e di Asante che hanno dato più imprevidibilità sulle fasce. Proprio da una di queste situazioni è nato il gol della vittoria, con Asante che ha fornito l'assist per la rete di Yirenkyi nel finale.03:08

90'+11' Finisce la partita! Il Ghana supera Panama grazie alla rete di Caleb Yirenkyi al 95° minuto.03:04

90'+9' Punizione del Panama e colpo di testa di Ismael Díaz ma Asare blocca. Carlos Harvey calcia il portiere del Ghana quando era già in possesso del pallone e viene ammonito.03:02

90'+8' Ora Panama tutto in avanti alla ricerca del pareggio. Rimessa lunga di Murillo, respinta della difesa del Ghana ma un'ingenuità di Prince Adu regala un'ultima punizione a Panama.03:00

90'+5' GOL!!! GHANA-Panama 1-0. Semenyo serve Asante sul filo del fuorigioco, Cordoba sbaglia il tempo della scivolata e permette al 10 del Ghana di entrare in area e metterla in mezzo per Yirenkyi che da due passi porta in vantaggio le Black Stars.02:58

90'+2' Contropiede Ghana, Fatawu aspetta Semenyo e poi lo serve per il cross ma Panama respinge in rimessa laterale.02:55

90'+1' Sei minuti di recupero.02:53

90' Cambio anche per Panama: esce César Blackman e fa il debutto in questo Mondiale Aníbal Godoy, il giocatore con più presenze nella storia della nazionale panamense.02:52

87' Ultimo cambio per il Ghana: esce Jordan Ayew ed entra Prince Adu.02:50

85' Ottima partita di Ramos che ferma nuovamente Ayew e permette a Panama di ripartire. Cross di Andrade, la difesa del Ghana respinge male e Ismael Díaz prova subito a girarsi, ma il suo tiro è debole e centrale. 02:48

81' Il Ghana ha alzato il proprio baricentro anche se non riesce ad essere preciso nell'ultimo passaggio, e deve stare attento a non scoprirsi troppo perchè il Panama può essere pericoloso in contropiede.02:44

78' Forze fresche a centrocampo per il Ghana: esce Elisha Owusu ed entra Kwasi Sibo.02:40

76' Cross di Andrade dopo un azione insistita del Panama, Asare esce col tempo giusto e blocca la sfera.02:38

74' Altro cambio per Panama: esce José Luis Rodríguez ed entra Ismael Díaz. 02:36

73' Sulla seguente punizione gran palla di Ayew per Adjetey che però non inquadra lo specchio della porta.02:36

72' Ammonito Blackman che è costretto a fermare Fatawu dal suo lato dopo essere stato dribblato dall'esterno del Ghana.02:35

71' Fatawu serve Semenyo che incrocia col destro e Mosquera blocca a terra.02:34

67' Ramos che si rende pericoloso anche in avanti tentanto il tiro da fuori, la palla esce di poco a lato.02:29

66' Prima vera occasione per il Ghana! Filtrante di Fatawu per Asante, cross basso del neo-subentrato e chiusura fondamentale di Ramos che anticipa Ayew e devia in angolo.02:29

64' Altra conclusione del Panama. Blackman viene servito sulla sinistra, rientra sul destro e calcia, con Asare che blocca facilmente.02:27

63' Inoltre, entra Azarías Londoño al posto di Cristian Martínez, che proprio poco fa ha avuto l'occasione per segnare, . 02:25

63' Primo cambio per Panama, esce Cecilio Waterman ed entra al suo posto José Fajardo.02:24

60' Occasione Panama! Solito inserimento sulla sinistra di Rodriguez che prova a metterla in mezzo, la palla arriva a Harvey che non calcia bene ma serve Martinez che dall'area piccola calcia alto.02:23

58' Inoltre esce anche Ernest Nuamah per Abdul Fatawu. Rimane in campo Ayew che, con 34 anni e 280 giorni è diventato questa sera il giocatore più anziano a prendere parte ad un match per il Ghana nella Coppa del Mondo.02:22

58' Cambia il reparto offensivo con Thomas-Asante al posto di Kamaldeen Sulemana.02:20

55' Ghana più propositivo in questo inizio di secondo tempo dopo che per la seconda volta nella sua storia aveva chiuso un 1° tempo della Coppa del Mondo senza nemmeno effettuare un tiro (la prima nel novembre 2022 contro il Portogallo).02:18

53' Risponde subito il Panama con Rodriguez che la mette in mezzo e la difesa del Ghana respinge in calcio d'angolo. Sul seguente corner Asare respinge di pugno il cross panamense.02:15

51' Altra conclusione del Ghana. Questa volta a provare il tiro è Yirenkyi che dopo un inserimento non inquadra lo specchio della porta.02:14

48' Primo tiro nello specchio del Ghana. Punizione dalla trequarti con Mensah che allarga per Sulemana sulla sinistra, l'atalantino rientra sul destro e la mette in mezzo per Adjetey che di testa la schiaccia troppo e Mosquera blocca a terra.02:12

46' Cambio forzato per il Ghana. Ati Zigi costretto a uscire e fa il suo esordio in questo Mondiale Benjamin Asare.02:06

45' Inizia il secondo tempo, con Panama che ora gestisce il possesso.02:07

Le squadre sono tornate sul terreno di gioco, tra pochissimo inizierà il secondo tempo dell'incontro.02:05

Primo tempo tattico da parte delle due squadre. Il Panama è partito forte nei primi 10 minuti rendendosi subito pericoloso con Waterman. Col passare dei minuti la partita ha perso d'intensità con i Canaleros che hanno mantenuto di più la palla anche se non si sono resi pericolosi, se non con un tiro alto di Ramos. 01:56

45'+6' Termina qui il primo tempo. Le squadre rientrano negli spogliatoi col risultato fermo sullo 0-0.01:53

45'+6' Chiude in avanti il Ghana che prova a sfruttare una punizione ma Owusu perde il contrasto e la palla termina sul fondo.01:52

45'+1' Vengono ufficializzati cinque minuti di recupero.01:47

45' Nuamah sulla destra si accentra e scarica per Senaya che col controllo si alza la palla e tenta un tiro al volo che termina lontano dalla porta.01:47

42' Ati-Zigi si mette a terra dolorante ed è costretta a intervenire i'area medica del Ghana. Si scalda Asare anche se il numero uno delle Black Stars prova a restare in campo e il gioco riprende.01:45

40' Imbucata di Harvey per Murillo. Esce Ati-Zigi che respinge a lato, la recupera Martinez che cerca Waterman ma la difesa ghanese respinge.01:42

38' Altro cross dalla destra di Martinez e altra respinta di Ati-Zigi, sulla seconda palla si avventa Ramos che tira di controbalzo alto.01:40

34' Cross di Andrade in area, Ati-Zigi respinge di pugno, ma viene travolto da Harvey e resta a terra. Ripreso il gioco il Ghana non riesce a mantenere il possesso01:39

33' Panama gestisce il possesso e cerca di provocare l'uscita del Ghana che però attende a trequarti compatto.01:35

29' Punizione conquistata dal Ghana, con Harvey costretto a commettere fallo dopo aver perso una palla sulla trequarti. Punizione morbida di Ayew a cercare una sponda ma la difesa del Panama respinge.01:33

24' Cooling break. Negli ultimi minuti il Ghana è riuscito a mantenere di più la palla anche se non ha creato pericoli alla difesa panamense.01:25

20' Possesso palla insistito del Ghana con Sulemana che serve Mensah. L'esterno la mette in mezzo e la difesa del Panama allontana in fallo laterale.01:22

16' Ammonito Caleb Yirenkyi. Azione insistita del Ghana che però non riesce a sfondare centralmente; il Panama recupera palla e prova a partire in contropiede ma il centrocampista ferma tutto e si vede estrarre il cartellino giallo.01:18

12' Ancora Panama pericoloso: Rodriguez riesce a liberarsi sulla sinistra e ad effettuare un cross tagliato che però attraversa tutta l'area piccola e si spegne in rimessa laterale.01:14

9' Panama che cerca di sfruttare le fasce. Cambio gioco per Blackman che però perde il contrasto con Senaya e si riparte con una rimessa dal fondo per il Ghana.01:11

5' Panama che è partito subito forte imponendo il proprio gioco. Sulla sinistra Rodriguez la mette in mezzo sul secondo palo, Murillo sbaglia lo stop e la difesa del Ghana allontana.01:07

2' Subito pericoloso il Panama. Cross di Murillo per Waterman che gira di prima e Ati-Zigi respinge a lato.01:15

Si comincia! Primo pallone gestito dal Ghana.01:02

Squadre che entrano sul terreno di gioco. Inni nazionali e poi si comincia!00:53

La partita verrà disputata al Toronto Stadium, nella città di Toronto, alle ore 19:00 locali (01:00 italiane), arbitrata dal direttore di gara Glenn Nyberg.00:36

Mentre il Panama scende in campo con un 3-4-3: Mosquera; Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman; Martinez, Rodriguez, Waterman.01:09

Ecco le formazioni ufficiali. Il Ghana si schiera con un 4-4-1-1: Ati-Zigi; Senaya, Opoku, Adjety, Mensah; Nuamah, Yirenki, Owusu, Semenyo; Sulemana; Ayew.01:24

Mentre Panama è alla sua seconda partecipazione alla Coppa del Mondo; nel 2018 ha chiuso all'ultimo posto nel girone, perdendo tutte e tre le partite e subendo 11 gol.00:18

Il Ghana partecipa per la quinta volta alla Coppa del Mondo, sempre nel XXI secolo. Il miglior risultato resta il quarto di finale del 2010, perso ai rigori contro l'Uruguay, mentre nelle ultime due edizioni (2014 e 2022) è stato eliminato nella fase a gironi.00:18

Questa sarà la prima sfida in assoluto tra Ghana e Panama. Sono tre i precedenti delle Black Stars ai Mondiali contro squadre della CONCACAF, tutti contro gli Stati Uniti: due vittorie nel 2006 e nel 2010 e una sconfitta nel 2014). Per Panama, invece, l'unica sfida nella competizione contro una nazionale africana è stata contro la Tunisia nella fase a gironi del 2018: sconfitta per 2-1.00:16

Nel primo match del gruppo L, giocato alle 22 italiane e appena terminato, successo per l’Inghilterra contro la Croazia per 4-2 con Harry Kane in grande spolvero.00:14

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Ghana-Panama, seconda partita della fase a gironi del gruppo L della Coppa del Mondo 2026.00:12

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