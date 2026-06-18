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Repubblica Ceca-Sudafrica: 1-1 - Mondiali 2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Atlanta Stadium di Atlanta, Georgia
18 Giugno 2026 ore 18:00
Repubblica Ceca
1
Sudafrica
1
Partita finita
Arbitro: Tori Penso
  1. 6' 1-0 Michal Sadílek
  2. 83' 1-1 Teboho Mokoena (R)
0'
45'
90'
90'
96'

Termina in pareggio la sfida tra Repubblica Ceca e Sudafrica che lascia tutto aperto in vista dell'ultima giornata e in attesa del risultato tra Messico e Corea del Sud. La Repubblica Ceca è partita forte trovando subito il vantaggio con Sadílek, anche se non è mai riuscita a chiudere il match. Infatti col passare dei minuti il controllo del gioco è stato del Sudafrica che è riuscito a pareggiare all'83° grazie a un calcio di rigore trasformato da Mokoena.

Sia la Repubblica Ceca che il Sudafrica possono ancora sperare in una qualificazione, e si deciderà tutto all'ultima giornata in cui i cechi affronteranno il Messico, mentre i Bafana Bafana sfideranno la Corea del Sud.

  1. Grazie per aver seguito la diretta di Repubblica Ceca-Sudafrica e arrivederci ai prossimi appuntamenti del Mondiale 2026!20:05

  2. 90'+7'

    Finisce qui! Termina 1-1 la partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica.19:59

  3. 90'+7'

    Ultima azione col Sudafrica che attacca, ma Mbokazi viene murato al momento del tiro.19:58

  4. 90'+6'

    Dall'altra parte ci prova Makgopa in girata, col suo destro che viene bloccato da Kovar. 19:57

  5. 90'+4'

    Contropiede della Repubblica Ceca con Sulc che la mette in mezzo ma la difesa del Sudafrica respinge, sulla seconda palla poi arriva Provod ma il suo mancino termina a lato.19:56

  7. 90'+1'

    Punizione della Repubblica Ceca che non viene sfruttata per un fuorigioco di Soucek.19:53

  8. 90'

    Sette minuti di recupero.19:51

  9. 88'

    CI prova ancora il Sudafrica con Mofokeng che tira dalla distanza e Kovar blocca in due tempi.19:50

  10. 84'

    Altro cambio per il Sudafrica: fuori Thapelo Maseko e dentro Kamogelo Sebelebele.19:46

  11. 83'

    GOL! Repubblica Ceca-SUDAFRICA 1-1! Gol su rigore di Teboho Mokoena. Mokoena incrocia con il destro e spiazza Kovar, trovando il pareggio per il Sudafrica.19:46

  13. 81'

    Calcio di rigore per il Sudafrica! Maseko si accentra e il suo tiro colpisce la mano di Sulc dentro l'area.19:44

  14. 79'

    Palla filtrante per Appollis che sbaglia il controllo e Krejci riesce ad intervenire e a conquistare una rimessa dal fondo.19:41

  15. 78'

    Ultimo cambio per la Repubblica Ceca: fuori Lukás Cerv e dentro David Zima.19:39

  16. 76'

    Schema su punizione del Sudafrica per una conclusione da fuori, ma il tiro viene respinto dalla difesa ceca.19:38

  17. 75'

    Ammonito Ladislav Krejcí che interviene in ritardo su Maseko.19:37

  19. 73'

    Iniziativa del Sudafrica con Appollis che prova a metterla in mezzo ma la difesa ceca respinge. 19:35

  20. 69'

    Seconda hydration break.19:30

  21. 68'

    Solita rimessa lunga della Repubblica Ceca con Krejci che ci prova di testa, la palla rimane in area e poi Mbokazi spazza via.19:29

  22. 67'

    Inoltre Koubek cambia anche il compagno di reparto di Schick: al posto di Adam Hlozek entra Lukás Provod.19:29

  23. 67'

    Altri due cambi per la Repubblica Ceca: esce Michal Sadílek per fare spazio a Tomás Soucek.19:28

  25. 66'

    Altro cambio per il Sudafrica: fuori Iqraam Rayners e dentro Evidence Makgopa.19:28

  26. 64'

    Repubblica Ceca che esce dal pressing del Sudafrica col fraseggio e sviluppa pazientemente. Hlozek viene servito in profondità, ma commette fallo su Mudau.19:26

  27. 62'

    Mokoena serve Mudau, altro intervento di Krejci che recupera palla e poi conquista anche un fallo.19:23

  28. 60'

    Filtrante di Zeleny per Sulc che scarica per Sadilek, ma il suo tiro viene respinto da Mbatha.19:22

  29. 57'

    Scontro di gioco tra Cerv e Maseko, con il giocatore ceco che resta momentaneamente a terra. Si riparte con palla alla Repubblica Ceca.19:21

  31. 55'

    Esce anche Alexandr Sojka, autore dell'assist per Sadilek, ed entra Jaroslav Zeleny.19:17

  32. 55'

    Primo cambio per la Repubblica Ceca: esce Vladimír Darida ed entra Pavel Sulc.19:16

  33. 54'

    Possesso del Sudafrica che porta al tiro Maseko che termina alto. 19:16

  34. 52'

    Rimessa lunga della Repubblica Ceca e Mbokazi di testa la mette in angolo. Sul corner questa volta è Krejci a colpire, ma il suo tiro termina alto.19:14

  35. 51'

    Palla persa dalla Repubblica Ceca e prezioso intervento di Sadilek in copertura che ferma l'azione e conquista un fallo nella propria area.19:13

  37. 49'

    Risponde subito il Sudafrica, con Mudau che viene trovato in profondità e conquista un angolo.19:12

  38. 49'

    Sull'angolo Schick ci prova di testa ma il colpo è centrale e Williams blocca.19:10

  39. 47'

    Doppia occasione per la Repubblica Ceca: prima Schick serve in area Darida ma il suo tiro viene respinto, sulla seconda palla si avventa Cerv che ci prova dalla distanza e Williams respinge in angolo.19:10

  40. 46'

    Subito un cambio per il Sudafrica: esce Jayden Adams, al suo posto Relebohile Mofokeng.19:06

  41. 45'

    Inizia il secondo tempo. Sudafrica che gestice il possesso e poi va lungo ma la Repubblica Ceca recupera il pallone.19:07

  43. Le squadre sono tornate sul terreno di gioco, tra pochissimo inizierà il secondo tempo dell'incontro.19:05

  44. Repubblica Ceca che sta conducendo per 1-0 grazie al gol iniziale di Sadilek che sfrutta l'assist di Sojka dopo una disattenzione della difesa del Sudafrica. Nei primi 10 minuti di gioco sono i cechi ad essere più propositivi ma poi, col passare dei minuti, i Bafana Bafana riescono ad avere il controllo del gioco anche se senza creare particolari pericoli; solo allo scadere del quarto minuto di recupero, il Sudafrica ha una grande occasione con Maseko che cerca di sfruttare l'errore di Kovar, ma Krejci repinge il tiro a botta sicura dell'esterno.18:54

  45. 45'+6'

    Termina qui il primo tempo! Squadre che rientrano negli spogliatori con la Repubblica Ceca in vantaggio per 1-0.18:51

  46. 45'+4'

    Occasione Sudafrica allo scadere del primo tempo. Tiro cross di Modiba, Kovar non trattiene e Maseko prova a concludere in porta ma in scivolata Krejci ferma tutto.18:50

  47. 45'+3'

    Sudafrica che prova ad attaccare in questi minuti finali di primo tempo. Lancio lungo per Mudau che non riesce a tenere la palla e si riparte con una rimessa dal fondo per la Repubblica Ceca.18:49

  49. 45'+1'

    Quattro minuti di recupero.18:46

  50. 45'

    Tiro dalla distanza di Mokoena dopo la sponda di Adams, la conclusione del 4 del Sudafrica è potente ma non precisa.18:45

  51. 44'

    Buono spunto di Maseko sulla destra e Krejci chiude in angolo. Corner corto del Sudafrica e la difesa ceca riesce a intercettare e a mettere la palla in fallo laterale.18:44

  52. 42'

    Sulla punizione va Hlozek, ma il suo tiro termina sopra la traversa.18:42

  53. 40'

    Altro cartellino giallo per il Sudafrica, questa volta per Thalente Mbatha per un fallo su Schick.18:41

  55. 39'

    La Repubblica Ceca conquista una rimessa laterale dopo una forte pressione che ha costretto il Sudafrica a perdere il possesso. Sulla rimessa lunga di Coufal Okon respinge.18:40

  56. 37'

    Azione pericolosa del Sudafrica con Rayners che allarga per Maseko che prova a metterla morbida dietro ma la difesa ceca respinge in angolo.18:38

  57. 35'

    Appollis perde una palla pericolosa nella propria metà campo, ma Hlozek sbaglia la rifinitura per Holes e l'azione termina sul fondo.18:36

  58. 33'

    Teboho Mokoena è il primo ammonito del match, per un intervento in ritardo su Cerv.18:34

  59. 32'

    Holes cerca in verticale Darida ma Mbokazi è bravo a recuperare palla e a cercare subito in avanti Appollis che viene fermato da Holes con un fallo.18:33

  61. 30'

    Punizione conquistata dal Sudafrica sulla trequarti della Repubblica Ceca dopo il fallo di Hranac.18:30

  62. 27'

    Lungo possesso palla del Sudafrica, che alla fine è costretto ad andare lungo, Hranac interviene e conquista una rimessa a favore della Repubblica Ceca.18:29

  63. 23'

    Hydration break. Negli ultimi minuti il Sudafrica ha tenuto di più il pallone ma la Repubblica Ceca è compatta e non lascia spazi. I Bafana Bafana stanno cercando coi cambi gioco di scardinare la difesa ceca.18:26

  64. 21'

    Cambio gioco per Modiba che la mette in mezzo, e Holes respinge in fallo laterale.18:23

  65. 19'

    Lancio lungo di Williams per le punte, ma Krejci ha la meglio e la Repubblica Ceca recupera facilmente il pallone.18:19

  67. 15'

    Occasione Sudafrica! Cross di Modiba per Rayners che, dall'area piccola, non riesce a deviare in porta.18:18

  68. 12'

    Il Sudafrica recupera palla nella trequarti della Repubblica Ceca, Appollis viene servito tra le linee e prova subito il tiro che, deviato, termina sull'esterno della rete. 18:13

  69. 10'

    Ancora pericolosa la Repubblica Ceca che fraseggia bene e trova Coufal in profondità, cross dell'esterno dentro l'area ma l'azione viene interrotta per fuorigioco del 5 ceco.18:10

  70. 6'

    GOL! REPUBBLICA CECA-Sudafrica 1-0! Gol Michal Sadílek. Rimessa laterale lunga per Hlozek che dalla destra mette la palla al limite dell'area per Sojka, l'esterno l'appoggià per Sadilek che da dentro l'area supera Williams.18:09

  71. 5'

    Punizione di Sadilek sul secondo palo per Coufal che la mette in mezzo e la difesa del Sudafrica respinge in angolo. Sul seguente angolo lo stesso Sadilek prova a concludere ma la palla termina fuori.18:05

  73. 2'

    Subito un'occasione per la Repubblica Ceca. Cross di Krejci sul secondo palo per Schick che, completamente solo, schiaccia di testa debolmente e Williams blocca.18:02

  74. 1'

    Inizia la partita! Calcio di inizio affidato alla Repubblica Ceca.18:00

  75. Squadre che entrano sul terreno di gioco. Inni nazionali e poi si comincia!17:52

  76. La partita verrà disputata all’Atlanta Stadium, nella città di Atlanta, alle ore 12:00 locali (18:00 italiane), arbitrata dal direttore di gara Tori Penso.17:27

  77. Anche il Sudafrica ha effettuato tre cambi rispetto all’esordio, inoltre Broos dovrà fare a meno sia di Sithole che di Zwane, espulsi nella gara contro il Messico. Davanti a Williams linea a quattro con Mudau e Modiba sulle fasce e coppia centrale formata da Okon e Mbokazi. A centrocampo Mokoena e Adams agiranno a fianco di Mbatha potendo passare facilmente anche a un 4-2-3-1. Il tridente offensivo, invece, è composto da Maseko, Rayners e Appollis.17:17

  79. Rispetto alla gara contro la Corea del Sud, Koubek ha effettuato ben cinque cambi. Nel terzetto difensivo davanti a Kovar, infatti, c’è Holes insieme ai confermati Hranac e Krejci; sulle fasce partono nuovamente dall’inizio sia Coufal che Sojka, mentre è cambiato tutto il centrocampo che vede la presenza di Sadilek, Darida e Cerv. Infine, in attacco, a fare coppia con Schick c’è Hlozek.17:16

  80. 4-3-3 invece per il Sudafrica: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Mbatha, Adams; Maseko, Rayners, Appollis.17:10

  81. Formazioni ufficiali e Repubblica Ceca in campo col 3-5-2: Kovar; Hranac, Holes, Krejci; Coufal, Sadilek, Darida, Cerv, Sojka; Hlozek, Schick.17:09

  82. Repubblica Ceca e Sudafrica si affrontano per la prima volta in un Mondiale. Il loro unico precedente risale alla Confederations Cup del 1997, terminato 2-2 con una doppietta di Vladimír Šmicer.17:06

  83. Entrambe le squadre sono in cerca di riscatto dopo che la Repubblica Ceca è stata sconfitta dalla Corea del Sud (2-1), mentre il Sudafrica ha perso contro il Messico la gara inaugurale del torneo (2-0). Infatti, al momento, la classifica del gruppo A vede Messico e Corea del Sud primi a quota tre punti, mentre Repubblica Ceca e Sudafrica sono fermi a zero.17:02

  85. Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Repubblica Ceca-Sudafrica, gara che dà inizio alla seconda giornata dei Mondiali.16:58

  87. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Atlanta Stadium
    Città: Atlanta, Georgia
    Capienza: 75000 spettatori16:58

    Atlanta Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Repubblica Ceca - Sudafrica

Repubblica Ceca
Sudafrica
TITOLARI REPUBBLICA CECA
  • (1) MATEJ KOVÁR (P)
  • (4) ROBIN HRANÁC (D)
  • (3) TOMÁS HOLES (D)
  • (7) LADISLAV KREJCÍ (D)
  • (18) MICHAL SADÍLEK (C)
  • (24) ALEXANDR SOJKA (C)
  • (12) LUKÁS CERV (C)
  • (8) VLADIMÍR DARIDA (C)
  • (5) VLADIMÍR COUFAL (C)
  • (10) PATRIK SCHICK (A)
  • (9) ADAM HLOZEK (A)
PANCHINA REPUBBLICA CECA
  • (20) JAROSLAV ZELENY (D)
  • (16) JINDRICH STANEK (P)
  • (22) TOMÁS SOUCEK (C)
  • (26) DENIS VISINSKY (C)
  • (17) LUKÁS PROVOD (C)
  • (2) DAVID ZIMA (D)
  • (23) LUKÁS HORNÍCEK (P)
  • (25) HUGO SOCHUREK (C)
  • (15) PAVEL SULC (C)
  • (13) MOJMÍR CHYTIL (A)
  • (21) DAVID DOUDERA (C)
  • (11) JAN KUCHTA (A)
  • (6) STEPÁN CHALOUPEK (D)
  • (19) TOMÁS CHORY (A)
ALLENATORE REPUBBLICA CECA
  • Miroslav Koubek
TITOLARI SUDAFRICA
  • (1) RONWEN WILLIAMS (P)
  • (21) IME OKON (D)
  • (6) AUBREY MODIBA (D)
  • (20) KHULISO MUDAU (D)
  • (14) MBEKEZELI MBOKAZI (D)
  • (23) JAYDEN ADAMS (C)
  • (5) THALENTE MBATHA (C)
  • (4) TEBOHO MOKOENA (C)
  • (7) OSWIN APPOLLIS (A)
  • (12) THAPELO MASEKO (A)
  • (15) IQRAAM RAYNERS (A)
PANCHINA SUDAFRICA
  • (8) TSHEPANG MOREMI (A)
  • (25) KAMOGELO SEBELEBELE (C)
  • (24) OLWETHU MAKHANYA (D)
  • (26) BRADLEY CROSS (D)
  • (3) KHULUMANI NDAMANE (D)
  • (22) RICARDO GOSS (P)
  • (19) NKOSINATHI SIBISI (D)
  • (17) EVIDENCE MAKGOPA (A)
  • (18) SAMUKELE KABINI (D)
  • (16) SIPHO CHAINE (P)
  • (10) RELEBOHILE MOFOKENG (A)
  • (9) LYLE FOSTER (A)
  • (2) THABANG MATULUDI (D)
ALLENATORE SUDAFRICA
  • Hugo Broos
PREPARTITA

Repubblica Ceca - Sudafrica è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 18 giugno alle ore 18:00 allo stadio Atlanta Stadium di Atlanta, Georgia.
Arbitro di Repubblica Ceca - Sudafrica sarà Tori Penso. Al VAR invece ci sarà Tatiana Guzman.

Dove vedere Repubblica Ceca-Sudafrica di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Repubblica Ceca-Sudafrica si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 18 giugno.
Repubblica Ceca-Sudafrica verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Repubblica Ceca - Sudafrica sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026 Repubblica Ceca - Sudafrica Live

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