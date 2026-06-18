Termina in pareggio la sfida tra Repubblica Ceca e Sudafrica che lascia tutto aperto in vista dell'ultima giornata e in attesa del risultato tra Messico e Corea del Sud. La Repubblica Ceca è partita forte trovando subito il vantaggio con Sadílek, anche se non è mai riuscita a chiudere il match. Infatti col passare dei minuti il controllo del gioco è stato del Sudafrica che è riuscito a pareggiare all'83° grazie a un calcio di rigore trasformato da Mokoena.
Sia la Repubblica Ceca che il Sudafrica possono ancora sperare in una qualificazione, e si deciderà tutto all'ultima giornata in cui i cechi affronteranno il Messico, mentre i Bafana Bafana sfideranno la Corea del Sud.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta di Repubblica Ceca-Sudafrica e arrivederci ai prossimi appuntamenti del Mondiale 2026!20:05
90'+7'
Finisce qui! Termina 1-1 la partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica.19:59
90'+7'
Ultima azione col Sudafrica che attacca, ma Mbokazi viene murato al momento del tiro.19:58
90'+6'
Dall'altra parte ci prova Makgopa in girata, col suo destro che viene bloccato da Kovar. 19:57
90'+4'
Contropiede della Repubblica Ceca con Sulc che la mette in mezzo ma la difesa del Sudafrica respinge, sulla seconda palla poi arriva Provod ma il suo mancino termina a lato.19:56
90'+1'
Punizione della Repubblica Ceca che non viene sfruttata per un fuorigioco di Soucek.19:53
90'
Sette minuti di recupero.19:51
88'
CI prova ancora il Sudafrica con Mofokeng che tira dalla distanza e Kovar blocca in due tempi.19:50
84'
Altro cambio per il Sudafrica: fuori Thapelo Maseko e dentro Kamogelo Sebelebele.19:46
83'
GOL! Repubblica Ceca-SUDAFRICA 1-1! Gol su rigore di Teboho Mokoena. Mokoena incrocia con il destro e spiazza Kovar, trovando il pareggio per il Sudafrica.19:46
81'
Calcio di rigore per il Sudafrica! Maseko si accentra e il suo tiro colpisce la mano di Sulc dentro l'area.19:44
79'
Palla filtrante per Appollis che sbaglia il controllo e Krejci riesce ad intervenire e a conquistare una rimessa dal fondo.19:41
78'
Ultimo cambio per la Repubblica Ceca: fuori Lukás Cerv e dentro David Zima.19:39
76'
Schema su punizione del Sudafrica per una conclusione da fuori, ma il tiro viene respinto dalla difesa ceca.19:38
75'
Ammonito Ladislav Krejcí che interviene in ritardo su Maseko.19:37
73'
Iniziativa del Sudafrica con Appollis che prova a metterla in mezzo ma la difesa ceca respinge. 19:35
69'
Seconda hydration break.19:30
68'
Solita rimessa lunga della Repubblica Ceca con Krejci che ci prova di testa, la palla rimane in area e poi Mbokazi spazza via.19:29
67'
Inoltre Koubek cambia anche il compagno di reparto di Schick: al posto di Adam Hlozek entra Lukás Provod.19:29
67'
Altri due cambi per la Repubblica Ceca: esce Michal Sadílek per fare spazio a Tomás Soucek.19:28
66'
Altro cambio per il Sudafrica: fuori Iqraam Rayners e dentro Evidence Makgopa.19:28
64'
Repubblica Ceca che esce dal pressing del Sudafrica col fraseggio e sviluppa pazientemente. Hlozek viene servito in profondità, ma commette fallo su Mudau.19:26
62'
Mokoena serve Mudau, altro intervento di Krejci che recupera palla e poi conquista anche un fallo.19:23
60'
Filtrante di Zeleny per Sulc che scarica per Sadilek, ma il suo tiro viene respinto da Mbatha.19:22
57'
Scontro di gioco tra Cerv e Maseko, con il giocatore ceco che resta momentaneamente a terra. Si riparte con palla alla Repubblica Ceca.19:21
55'
Esce anche Alexandr Sojka, autore dell'assist per Sadilek, ed entra Jaroslav Zeleny.19:17
55'
Primo cambio per la Repubblica Ceca: esce Vladimír Darida ed entra Pavel Sulc.19:16
54'
Possesso del Sudafrica che porta al tiro Maseko che termina alto. 19:16
52'
Rimessa lunga della Repubblica Ceca e Mbokazi di testa la mette in angolo. Sul corner questa volta è Krejci a colpire, ma il suo tiro termina alto.19:14
51'
Palla persa dalla Repubblica Ceca e prezioso intervento di Sadilek in copertura che ferma l'azione e conquista un fallo nella propria area.19:13
49'
Risponde subito il Sudafrica, con Mudau che viene trovato in profondità e conquista un angolo.19:12
49'
Sull'angolo Schick ci prova di testa ma il colpo è centrale e Williams blocca.19:10
47'
Doppia occasione per la Repubblica Ceca: prima Schick serve in area Darida ma il suo tiro viene respinto, sulla seconda palla si avventa Cerv che ci prova dalla distanza e Williams respinge in angolo.19:10
46'
Subito un cambio per il Sudafrica: esce Jayden Adams, al suo posto Relebohile Mofokeng.19:06
45'
Inizia il secondo tempo. Sudafrica che gestice il possesso e poi va lungo ma la Repubblica Ceca recupera il pallone.19:07
Le squadre sono tornate sul terreno di gioco, tra pochissimo inizierà il secondo tempo dell'incontro.19:05
Repubblica Ceca che sta conducendo per 1-0 grazie al gol iniziale di Sadilek che sfrutta l'assist di Sojka dopo una disattenzione della difesa del Sudafrica. Nei primi 10 minuti di gioco sono i cechi ad essere più propositivi ma poi, col passare dei minuti, i Bafana Bafana riescono ad avere il controllo del gioco anche se senza creare particolari pericoli; solo allo scadere del quarto minuto di recupero, il Sudafrica ha una grande occasione con Maseko che cerca di sfruttare l'errore di Kovar, ma Krejci repinge il tiro a botta sicura dell'esterno.18:54
45'+6'
Termina qui il primo tempo! Squadre che rientrano negli spogliatori con la Repubblica Ceca in vantaggio per 1-0.18:51
45'+4'
Occasione Sudafrica allo scadere del primo tempo. Tiro cross di Modiba, Kovar non trattiene e Maseko prova a concludere in porta ma in scivolata Krejci ferma tutto.18:50
45'+3'
Sudafrica che prova ad attaccare in questi minuti finali di primo tempo. Lancio lungo per Mudau che non riesce a tenere la palla e si riparte con una rimessa dal fondo per la Repubblica Ceca.18:49
45'+1'
Quattro minuti di recupero.18:46
45'
Tiro dalla distanza di Mokoena dopo la sponda di Adams, la conclusione del 4 del Sudafrica è potente ma non precisa.18:45
44'
Buono spunto di Maseko sulla destra e Krejci chiude in angolo. Corner corto del Sudafrica e la difesa ceca riesce a intercettare e a mettere la palla in fallo laterale.18:44
42'
Sulla punizione va Hlozek, ma il suo tiro termina sopra la traversa.18:42
40'
Altro cartellino giallo per il Sudafrica, questa volta per Thalente Mbatha per un fallo su Schick.18:41
39'
La Repubblica Ceca conquista una rimessa laterale dopo una forte pressione che ha costretto il Sudafrica a perdere il possesso. Sulla rimessa lunga di Coufal Okon respinge.18:40
37'
Azione pericolosa del Sudafrica con Rayners che allarga per Maseko che prova a metterla morbida dietro ma la difesa ceca respinge in angolo.18:38
35'
Appollis perde una palla pericolosa nella propria metà campo, ma Hlozek sbaglia la rifinitura per Holes e l'azione termina sul fondo.18:36
33'
Teboho Mokoena è il primo ammonito del match, per un intervento in ritardo su Cerv.18:34
32'
Holes cerca in verticale Darida ma Mbokazi è bravo a recuperare palla e a cercare subito in avanti Appollis che viene fermato da Holes con un fallo.18:33
30'
Punizione conquistata dal Sudafrica sulla trequarti della Repubblica Ceca dopo il fallo di Hranac.18:30
27'
Lungo possesso palla del Sudafrica, che alla fine è costretto ad andare lungo, Hranac interviene e conquista una rimessa a favore della Repubblica Ceca.18:29
23'
Hydration break. Negli ultimi minuti il Sudafrica ha tenuto di più il pallone ma la Repubblica Ceca è compatta e non lascia spazi. I Bafana Bafana stanno cercando coi cambi gioco di scardinare la difesa ceca.18:26
21'
Cambio gioco per Modiba che la mette in mezzo, e Holes respinge in fallo laterale.18:23
19'
Lancio lungo di Williams per le punte, ma Krejci ha la meglio e la Repubblica Ceca recupera facilmente il pallone.18:19
15'
Occasione Sudafrica! Cross di Modiba per Rayners che, dall'area piccola, non riesce a deviare in porta.18:18
12'
Il Sudafrica recupera palla nella trequarti della Repubblica Ceca, Appollis viene servito tra le linee e prova subito il tiro che, deviato, termina sull'esterno della rete. 18:13
10'
Ancora pericolosa la Repubblica Ceca che fraseggia bene e trova Coufal in profondità, cross dell'esterno dentro l'area ma l'azione viene interrotta per fuorigioco del 5 ceco.18:10
6'
GOL! REPUBBLICA CECA-Sudafrica 1-0! Gol Michal Sadílek. Rimessa laterale lunga per Hlozek che dalla destra mette la palla al limite dell'area per Sojka, l'esterno l'appoggià per Sadilek che da dentro l'area supera Williams.18:09
5'
Punizione di Sadilek sul secondo palo per Coufal che la mette in mezzo e la difesa del Sudafrica respinge in angolo. Sul seguente angolo lo stesso Sadilek prova a concludere ma la palla termina fuori.18:05
2'
Subito un'occasione per la Repubblica Ceca. Cross di Krejci sul secondo palo per Schick che, completamente solo, schiaccia di testa debolmente e Williams blocca.18:02
1'
Inizia la partita! Calcio di inizio affidato alla Repubblica Ceca.18:00
Squadre che entrano sul terreno di gioco. Inni nazionali e poi si comincia!17:52
La partita verrà disputata all’Atlanta Stadium, nella città di Atlanta, alle ore 12:00 locali (18:00 italiane), arbitrata dal direttore di gara Tori Penso.17:27
Anche il Sudafrica ha effettuato tre cambi rispetto all’esordio, inoltre Broos dovrà fare a meno sia di Sithole che di Zwane, espulsi nella gara contro il Messico. Davanti a Williams linea a quattro con Mudau e Modiba sulle fasce e coppia centrale formata da Okon e Mbokazi. A centrocampo Mokoena e Adams agiranno a fianco di Mbatha potendo passare facilmente anche a un 4-2-3-1. Il tridente offensivo, invece, è composto da Maseko, Rayners e Appollis.17:17
Rispetto alla gara contro la Corea del Sud, Koubek ha effettuato ben cinque cambi. Nel terzetto difensivo davanti a Kovar, infatti, c’è Holes insieme ai confermati Hranac e Krejci; sulle fasce partono nuovamente dall’inizio sia Coufal che Sojka, mentre è cambiato tutto il centrocampo che vede la presenza di Sadilek, Darida e Cerv. Infine, in attacco, a fare coppia con Schick c’è Hlozek.17:16
4-3-3 invece per il Sudafrica: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Mbatha, Adams; Maseko, Rayners, Appollis.17:10
Formazioni ufficiali e Repubblica Ceca in campo col 3-5-2: Kovar; Hranac, Holes, Krejci; Coufal, Sadilek, Darida, Cerv, Sojka; Hlozek, Schick.17:09
Repubblica Ceca e Sudafrica si affrontano per la prima volta in un Mondiale. Il loro unico precedente risale alla Confederations Cup del 1997, terminato 2-2 con una doppietta di Vladimír Šmicer.17:06
Entrambe le squadre sono in cerca di riscatto dopo che la Repubblica Ceca è stata sconfitta dalla Corea del Sud (2-1), mentre il Sudafrica ha perso contro il Messico la gara inaugurale del torneo (2-0). Infatti, al momento, la classifica del gruppo A vede Messico e Corea del Sud primi a quota tre punti, mentre Repubblica Ceca e Sudafrica sono fermi a zero.17:02
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Repubblica Ceca-Sudafrica, gara che dà inizio alla seconda giornata dei Mondiali.16:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: Atlanta Stadium Città: Atlanta, Georgia Capienza: 75000 spettatori16:58
Formazioni Repubblica Ceca - Sudafrica
Repubblica Ceca
Sudafrica
TITOLARI REPUBBLICA CECA
(1) MATEJ KOVÁR (P)
(4) ROBIN HRANÁC (D)
(3) TOMÁS HOLES (D)
(7) LADISLAV KREJCÍ (D)
(18) MICHAL SADÍLEK (C)
(24) ALEXANDR SOJKA (C)
(12) LUKÁS CERV (C)
(8) VLADIMÍR DARIDA (C)
(5) VLADIMÍR COUFAL (C)
(10) PATRIK SCHICK (A)
(9) ADAM HLOZEK (A)
PANCHINA REPUBBLICA CECA
(20) JAROSLAV ZELENY (D)
(16) JINDRICH STANEK (P)
(22) TOMÁS SOUCEK (C)
(26) DENIS VISINSKY (C)
(17) LUKÁS PROVOD (C)
(2) DAVID ZIMA (D)
(23) LUKÁS HORNÍCEK (P)
(25) HUGO SOCHUREK (C)
(15) PAVEL SULC (C)
(13) MOJMÍR CHYTIL (A)
(21) DAVID DOUDERA (C)
(11) JAN KUCHTA (A)
(6) STEPÁN CHALOUPEK (D)
(19) TOMÁS CHORY (A)
ALLENATORE REPUBBLICA CECA
Miroslav Koubek
TITOLARI SUDAFRICA
(1) RONWEN WILLIAMS (P)
(21) IME OKON (D)
(6) AUBREY MODIBA (D)
(20) KHULISO MUDAU (D)
(14) MBEKEZELI MBOKAZI (D)
(23) JAYDEN ADAMS (C)
(5) THALENTE MBATHA (C)
(4) TEBOHO MOKOENA (C)
(7) OSWIN APPOLLIS (A)
(12) THAPELO MASEKO (A)
(15) IQRAAM RAYNERS (A)
PANCHINA SUDAFRICA
(8) TSHEPANG MOREMI (A)
(25) KAMOGELO SEBELEBELE (C)
(24) OLWETHU MAKHANYA (D)
(26) BRADLEY CROSS (D)
(3) KHULUMANI NDAMANE (D)
(22) RICARDO GOSS (P)
(19) NKOSINATHI SIBISI (D)
(17) EVIDENCE MAKGOPA (A)
(18) SAMUKELE KABINI (D)
(16) SIPHO CHAINE (P)
(10) RELEBOHILE MOFOKENG (A)
(9) LYLE FOSTER (A)
(2) THABANG MATULUDI (D)
ALLENATORE SUDAFRICA
Hugo Broos
PREPARTITA
Repubblica Ceca - Sudafrica è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 18 giugno alle ore 18:00 allo stadio Atlanta Stadium di Atlanta, Georgia. Arbitro di Repubblica Ceca - Sudafrica sarà Tori Penso. Al VAR invece ci sarà Tatiana Guzman.
Dove vedere Repubblica Ceca-Sudafrica di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Repubblica Ceca-Sudafrica si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 18 giugno. Repubblica Ceca-Sudafrica verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Repubblica Ceca - Sudafrica sulla Guida TV.