Grazie per aver seguito la diretta di Repubblica Ceca-Sudafrica e arrivederci ai prossimi appuntamenti del Mondiale 2026!20:05

90'+7' Finisce qui! Termina 1-1 la partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica.19:59

90'+7' Ultima azione col Sudafrica che attacca, ma Mbokazi viene murato al momento del tiro.19:58

90'+6' Dall'altra parte ci prova Makgopa in girata, col suo destro che viene bloccato da Kovar. 19:57

90'+4' Contropiede della Repubblica Ceca con Sulc che la mette in mezzo ma la difesa del Sudafrica respinge, sulla seconda palla poi arriva Provod ma il suo mancino termina a lato.19:56

90'+1' Punizione della Repubblica Ceca che non viene sfruttata per un fuorigioco di Soucek.19:53

90' Sette minuti di recupero.19:51

88' CI prova ancora il Sudafrica con Mofokeng che tira dalla distanza e Kovar blocca in due tempi.19:50

84' Altro cambio per il Sudafrica: fuori Thapelo Maseko e dentro Kamogelo Sebelebele.19:46

83' GOL! Repubblica Ceca-SUDAFRICA 1-1! Gol su rigore di Teboho Mokoena. Mokoena incrocia con il destro e spiazza Kovar, trovando il pareggio per il Sudafrica.19:46

81' Calcio di rigore per il Sudafrica! Maseko si accentra e il suo tiro colpisce la mano di Sulc dentro l'area.19:44

79' Palla filtrante per Appollis che sbaglia il controllo e Krejci riesce ad intervenire e a conquistare una rimessa dal fondo.19:41

78' Ultimo cambio per la Repubblica Ceca: fuori Lukás Cerv e dentro David Zima.19:39

76' Schema su punizione del Sudafrica per una conclusione da fuori, ma il tiro viene respinto dalla difesa ceca.19:38

75' Ammonito Ladislav Krejcí che interviene in ritardo su Maseko.19:37

73' Iniziativa del Sudafrica con Appollis che prova a metterla in mezzo ma la difesa ceca respinge. 19:35

69' Seconda hydration break.19:30

68' Solita rimessa lunga della Repubblica Ceca con Krejci che ci prova di testa, la palla rimane in area e poi Mbokazi spazza via.19:29

67' Inoltre Koubek cambia anche il compagno di reparto di Schick: al posto di Adam Hlozek entra Lukás Provod.19:29

67' Altri due cambi per la Repubblica Ceca: esce Michal Sadílek per fare spazio a Tomás Soucek.19:28

66' Altro cambio per il Sudafrica: fuori Iqraam Rayners e dentro Evidence Makgopa.19:28

64' Repubblica Ceca che esce dal pressing del Sudafrica col fraseggio e sviluppa pazientemente. Hlozek viene servito in profondità, ma commette fallo su Mudau.19:26

62' Mokoena serve Mudau, altro intervento di Krejci che recupera palla e poi conquista anche un fallo.19:23

60' Filtrante di Zeleny per Sulc che scarica per Sadilek, ma il suo tiro viene respinto da Mbatha.19:22

57' Scontro di gioco tra Cerv e Maseko, con il giocatore ceco che resta momentaneamente a terra. Si riparte con palla alla Repubblica Ceca.19:21

55' Esce anche Alexandr Sojka, autore dell'assist per Sadilek, ed entra Jaroslav Zeleny.19:17

55' Primo cambio per la Repubblica Ceca: esce Vladimír Darida ed entra Pavel Sulc.19:16

54' Possesso del Sudafrica che porta al tiro Maseko che termina alto. 19:16

52' Rimessa lunga della Repubblica Ceca e Mbokazi di testa la mette in angolo. Sul corner questa volta è Krejci a colpire, ma il suo tiro termina alto.19:14

51' Palla persa dalla Repubblica Ceca e prezioso intervento di Sadilek in copertura che ferma l'azione e conquista un fallo nella propria area.19:13

49' Risponde subito il Sudafrica, con Mudau che viene trovato in profondità e conquista un angolo.19:12

49' Sull'angolo Schick ci prova di testa ma il colpo è centrale e Williams blocca.19:10

47' Doppia occasione per la Repubblica Ceca: prima Schick serve in area Darida ma il suo tiro viene respinto, sulla seconda palla si avventa Cerv che ci prova dalla distanza e Williams respinge in angolo.19:10

46' Subito un cambio per il Sudafrica: esce Jayden Adams, al suo posto Relebohile Mofokeng.19:06

45' Inizia il secondo tempo. Sudafrica che gestice il possesso e poi va lungo ma la Repubblica Ceca recupera il pallone.19:07

Le squadre sono tornate sul terreno di gioco, tra pochissimo inizierà il secondo tempo dell'incontro.19:05

Repubblica Ceca che sta conducendo per 1-0 grazie al gol iniziale di Sadilek che sfrutta l'assist di Sojka dopo una disattenzione della difesa del Sudafrica. Nei primi 10 minuti di gioco sono i cechi ad essere più propositivi ma poi, col passare dei minuti, i Bafana Bafana riescono ad avere il controllo del gioco anche se senza creare particolari pericoli; solo allo scadere del quarto minuto di recupero, il Sudafrica ha una grande occasione con Maseko che cerca di sfruttare l'errore di Kovar, ma Krejci repinge il tiro a botta sicura dell'esterno.18:54

45'+6' Termina qui il primo tempo! Squadre che rientrano negli spogliatori con la Repubblica Ceca in vantaggio per 1-0.18:51

45'+4' Occasione Sudafrica allo scadere del primo tempo. Tiro cross di Modiba, Kovar non trattiene e Maseko prova a concludere in porta ma in scivolata Krejci ferma tutto.18:50

45'+3' Sudafrica che prova ad attaccare in questi minuti finali di primo tempo. Lancio lungo per Mudau che non riesce a tenere la palla e si riparte con una rimessa dal fondo per la Repubblica Ceca.18:49

45'+1' Quattro minuti di recupero.18:46

45' Tiro dalla distanza di Mokoena dopo la sponda di Adams, la conclusione del 4 del Sudafrica è potente ma non precisa.18:45

44' Buono spunto di Maseko sulla destra e Krejci chiude in angolo. Corner corto del Sudafrica e la difesa ceca riesce a intercettare e a mettere la palla in fallo laterale.18:44

42' Sulla punizione va Hlozek, ma il suo tiro termina sopra la traversa.18:42

40' Altro cartellino giallo per il Sudafrica, questa volta per Thalente Mbatha per un fallo su Schick.18:41

39' La Repubblica Ceca conquista una rimessa laterale dopo una forte pressione che ha costretto il Sudafrica a perdere il possesso. Sulla rimessa lunga di Coufal Okon respinge.18:40

37' Azione pericolosa del Sudafrica con Rayners che allarga per Maseko che prova a metterla morbida dietro ma la difesa ceca respinge in angolo.18:38

35' Appollis perde una palla pericolosa nella propria metà campo, ma Hlozek sbaglia la rifinitura per Holes e l'azione termina sul fondo.18:36

33' Teboho Mokoena è il primo ammonito del match, per un intervento in ritardo su Cerv.18:34

32' Holes cerca in verticale Darida ma Mbokazi è bravo a recuperare palla e a cercare subito in avanti Appollis che viene fermato da Holes con un fallo.18:33

30' Punizione conquistata dal Sudafrica sulla trequarti della Repubblica Ceca dopo il fallo di Hranac.18:30

27' Lungo possesso palla del Sudafrica, che alla fine è costretto ad andare lungo, Hranac interviene e conquista una rimessa a favore della Repubblica Ceca.18:29

23' Hydration break. Negli ultimi minuti il Sudafrica ha tenuto di più il pallone ma la Repubblica Ceca è compatta e non lascia spazi. I Bafana Bafana stanno cercando coi cambi gioco di scardinare la difesa ceca.18:26

21' Cambio gioco per Modiba che la mette in mezzo, e Holes respinge in fallo laterale.18:23

19' Lancio lungo di Williams per le punte, ma Krejci ha la meglio e la Repubblica Ceca recupera facilmente il pallone.18:19

15' Occasione Sudafrica! Cross di Modiba per Rayners che, dall'area piccola, non riesce a deviare in porta.18:18

12' Il Sudafrica recupera palla nella trequarti della Repubblica Ceca, Appollis viene servito tra le linee e prova subito il tiro che, deviato, termina sull'esterno della rete. 18:13

10' Ancora pericolosa la Repubblica Ceca che fraseggia bene e trova Coufal in profondità, cross dell'esterno dentro l'area ma l'azione viene interrotta per fuorigioco del 5 ceco.18:10

6' GOL! REPUBBLICA CECA-Sudafrica 1-0! Gol Michal Sadílek. Rimessa laterale lunga per Hlozek che dalla destra mette la palla al limite dell'area per Sojka, l'esterno l'appoggià per Sadilek che da dentro l'area supera Williams.18:09

5' Punizione di Sadilek sul secondo palo per Coufal che la mette in mezzo e la difesa del Sudafrica respinge in angolo. Sul seguente angolo lo stesso Sadilek prova a concludere ma la palla termina fuori.18:05

2' Subito un'occasione per la Repubblica Ceca. Cross di Krejci sul secondo palo per Schick che, completamente solo, schiaccia di testa debolmente e Williams blocca.18:02

1' Inizia la partita! Calcio di inizio affidato alla Repubblica Ceca.18:00

Squadre che entrano sul terreno di gioco. Inni nazionali e poi si comincia!17:52

La partita verrà disputata all’Atlanta Stadium, nella città di Atlanta, alle ore 12:00 locali (18:00 italiane), arbitrata dal direttore di gara Tori Penso.17:27

Anche il Sudafrica ha effettuato tre cambi rispetto all’esordio, inoltre Broos dovrà fare a meno sia di Sithole che di Zwane, espulsi nella gara contro il Messico. Davanti a Williams linea a quattro con Mudau e Modiba sulle fasce e coppia centrale formata da Okon e Mbokazi. A centrocampo Mokoena e Adams agiranno a fianco di Mbatha potendo passare facilmente anche a un 4-2-3-1. Il tridente offensivo, invece, è composto da Maseko, Rayners e Appollis.17:17

Rispetto alla gara contro la Corea del Sud, Koubek ha effettuato ben cinque cambi. Nel terzetto difensivo davanti a Kovar, infatti, c’è Holes insieme ai confermati Hranac e Krejci; sulle fasce partono nuovamente dall’inizio sia Coufal che Sojka, mentre è cambiato tutto il centrocampo che vede la presenza di Sadilek, Darida e Cerv. Infine, in attacco, a fare coppia con Schick c’è Hlozek.17:16

4-3-3 invece per il Sudafrica: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Mbatha, Adams; Maseko, Rayners, Appollis.17:10

Formazioni ufficiali e Repubblica Ceca in campo col 3-5-2: Kovar; Hranac, Holes, Krejci; Coufal, Sadilek, Darida, Cerv, Sojka; Hlozek, Schick.17:09

Repubblica Ceca e Sudafrica si affrontano per la prima volta in un Mondiale. Il loro unico precedente risale alla Confederations Cup del 1997, terminato 2-2 con una doppietta di Vladimír Šmicer.17:06

Entrambe le squadre sono in cerca di riscatto dopo che la Repubblica Ceca è stata sconfitta dalla Corea del Sud (2-1), mentre il Sudafrica ha perso contro il Messico la gara inaugurale del torneo (2-0). Infatti, al momento, la classifica del gruppo A vede Messico e Corea del Sud primi a quota tre punti, mentre Repubblica Ceca e Sudafrica sono fermi a zero.17:02

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Repubblica Ceca-Sudafrica, gara che dà inizio alla seconda giornata dei Mondiali.16:58

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