Grazie per aver seguito la diretta di Svizzera-Bosnia e arrivederci ai prossimi appuntamenti del Mondiale 2026!23:14

Grazie per aver seguito la diretta di Svizzera-Bosnia e arrivederci ai prossimi appuntamenti del Mondiale 2026!23:11

90'+10' Dopo 8' di recupero Pinheiro fischia 3 volte e manda le squadre negli spogliatoi.22:59

90'+7' GOL! SVIZZERA-Bosnia 4-1! Gol su rigore Granit Xhaka. Il capitano elvetico incrocia dal dischetto, Vasilj intuisce ma non può nulla. Passivo pesante dei bosniaci.22:58

90'+6' Tutti e quattro i gol del match sono arrivati dalla panchina. Il record è di cinque (Ungheria - El Salvador del 1982)22:56

90'+3' GOL! Svizzera-BOSNIA 3-1! Gol Ermin Mahmic. Grandissima rete al volo per il classe 2005, che segna il gol della bandiera e rende meno amara la sconfitta dei suoi. 22:55

90'+1' Esce per la Bosnia anche Kerim Alajbegovic ed entra sul terreno di gioco Ermin Mahmic.22:52

90'+1' È la prima volta che la Svizzera realizza tre gol con giocatori subentrati in una partita della Coppa del Mondo FIFA.22:53

90' GOL! SVIZZERA-Bosnia 3-0! Doppietta Johan Manzambi. Impatto devastante del giocatore del Friburgo che in appena 18' minuti segna due reti e regala alla Svizzera un netto successo. Assist di Ruben Vargas che imbuca al centro per il numero 9 che non sbaglia.22:52

89' Esce anche Breel Embolo - che ha propiziato l'espulsione prima di Muharemovic e fornito l'assist poi per la rete di Vargas - ed entra Cedric Itten.22:48

86' Cambi anche la Svizzera che cambia un esausto Silvan Widmer per Luca Jaquez.22:49

86' Ed esce anche Ermedin Demirovic per far spazio a Jovo Lukic.22:47

86' Due cambi per la Bosnia che sostituisce Ivan Sunjic per Amir Hadziahmetovic.22:47

84' GOL! SVIZZERA-Bosnia 2-0! Gol Rubén Vargas. Embolo serve bene in area il giocatore del Siviglia che con il piattone la mette sul secondo palo dove Vasilj non può nulla. Elvetici avanti di due reti grazie ai cambi di Yakin. 22:46

80' Bosnia in 10! Espulso Tarik Muharemovic. Fallo da ultimo uomo del difensore del Sassuolo che tenta un intervento disperato su Embolo lanciato a tu per tu contro Vasilj. Pinheiro non può fare altro che estrarre il rosso.22:41

75' Johan Mazambi è diventato il terzo più giovane marcatore per la Svizzera (20 anni e 247 giorni) in un match della Coppa del Mondo - dietro solo ad Alfred Bickel (20aa e 28gg vs Germania nel 1938) e Charles Antenen (20aa e 241gg vs Messico nel 1950).22:44

74' GOL! SVIZZERA-Bosnia 1-0! Gol Johan Manzambi! Appena entrato al posto di Ndoye, il numero 9 elvetico dopo una respinta di testa di Muharemovic colpisce al volo e trafigge Vasilj. Bellissimo gesto tecnico del giocatore del Friburgo che porta avanti nel punteggio la sua squadra.22:37

72' Infine esce il più ispirato della Svizzera, Dan Ndoye, per Johan Manzambi.22:32

72' Esce Michel Aebischer e fa il suo ingresso Djibril Sow.22:34

71' Triplo cambio per la Svizzera: esce Fabian Rieder ed entra Rubén Vargas.22:33

71' Secondo hydration break del match.22:31

70' Conclusione di Dedic e Kobel deve smanacciare lateralmente. Torna ad affacciarsi anche la Bosnia.22:29

65' Ammonizione anche tra le fila della Svizzera. Nico Elvedi entra scomposto su Kolasinac e Pinheiro estrae il terzo cartellino giallo del match.22:26

64' Termina anche il match del capitano, Edin Dzeko, ed entra Esmir Bajraktarevic.22:24

63' Prime due sostituzioni per la Bosnia. Esce Benjamin Tahirovic e fa il suo ingresso Ivan Basic.22:24

61' Due cartellini gialli nel giro di due minuti per la Bosnia. Questa volta è Edin Dzeko a beccarsi l'ammonizione per uno step on foot su Akanji.22:22

59' Amar Dedic è il primo ammonito del match. Il bosniaco vistosi superare in velocità da Ndoye decide di spendere il fallo bloccando una potenziale ripartenza della Svizzera.22:20

59' Svizzera che è partita forte in questo secondo tempo, tentando già tre conclusioni in 10 minuti - una in meno di quante quelle registrate in tutta la prima frazione di gioco (quattro, appunto).22:19

58' Dopo un breve consulto con il guardalinee Pinheiro fischia offside e revoca l'angolo alla Svizzera, rimane però il gesto acrobatico di Ndoye.22:17

57' Miracolo di Vasilj! Rovesciata difficilissima di Ndoye e parata sensazionale del bosniaco che alza sopra la traversa.22:16

56' Ancora Dan Ndoye che entra in area di rigore e calcia con il piattone. Angolo per la Svizzera.22:15

55' Bel cross di Rieder che mette in mezzo il pallone ma la spizzata di Aebischer finisce sul fondo. Si riparte con il rinvio di Vasilj.22:14

52' Ndoye prova a sorprendere Vasilj sul suo palo ma il portiere della Bosnia si tuffa e para la conclusione dell'ex Bologna.22:14

51' Secondo tempo che è cominciato più blando rispetto alla prima frazione di gioco.22:10

49' Grande giocata di Dzeko, che con esperienza difende il pallone, si fa fare fallo e consente ai suoi di alzarsi.22:08

46' Riparte il secondo tempo! Primo pallone giocato dalla Svizzera.22:05

Dalle statistiche emerge come la Svizzera stia tentando di vincere il match - soprattutto con giocate di intensità; nettamente avanti la formazione elvetica come percentuale di duelli vinti sia totali (65% v 35%) che aerei (71% v 29%).22:04

Parte meglio la Svizzera - così come era stato nel primo match contro il Qatar - che trova la conclusione con un ispirato Ndoye. Passano i minuti e l'intensità del match va via scemando, lasciando spazio ad errori di misura e qualche imprecisione tecnica nell'ultimo passaggio. Nonostante appena sette conclusioni totali in questa prima frazione di gioco (rispettivamente quattro per gli elvetici e tre per la Bosnia) c'è da registrare il grande lavoro difensivo del pacchetto arretrato dei bosniaci, in particolare di Katic e Muharemovic - sempre attenti a sventare il pericolo svizzero. Negli ultimi 10' di gara prende più coraggio la formazione di Barbarez prima con Memic e poi con Dzeko ma entrambe le conclusioni non recano pericolo alla porta di Kobel.21:58

45'+4' L'arbitro fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi. Finisce 0-0 il 1T di Svizzera-Bosnia.21:51

45'+1' Saranno appena 3 i minuti di recupero.21:46

45' Eccesso di altruismo di Kolasinac che anzichè calciare con il suo piede forte decide di mettere in mezzo per Dzeko. Pallone che finisce in corner.21:45

41' Perde il tempo Alajbegovic che cadendo serve Dzeko. L'ex giocatore di Roma e Inter calcia ma la sua conclusione viene rimpallata - arrabbiandosi vistosamente con il classe 2007 per il ritardo nel passaggio.21:44

38' Dopo più di 35' arriva il secondo tiro totale della Bosnia, il primo nello specchio della porta. Memic si accentra e dalla distanza lascia partire una conclusione telefonata che non impensierisce Kobel.21:40

34' Ancora un cross basso di Ndoye che trova un attentissimo Muharemovic - il difensore del Sassuolo spazza via il pallone e permette alla Bosnia di alzare il proprio baricentro.21:35

32' Imbucata di Alajbegovic per Dzeko. Il capitano della Bosnia la mette morbida sul secondo palo - non trovando nessun compagno a supporto. 21:33

28' Si riaffaccia in avanti la Bosnia con Alajbegovic, il talento di proprietà del Bayer Leverkusen però mette un cross rasoterra debole. Attento Elvedi che allontana il pericolo.21:30

26' Riprende il gioco. Pallone giocato dalla Bosnia.21:26

25' Sono quattro le conclusioni totali tentate dalla Svizzera in questi primi 25' di gioco, tre in meno di quelle registrate a questo punto del match nella prima giornata contro il Qatar (sette).21:27

24' Hydration Break per entrambe le formazioni21:24

23' Ci prova Freuler! Il centrocampista del Bologna lascia partire una conclusione dalla distanza che esce di poco sulla destra di Vasilj. Rimessa dal fondo per la Bosnia.21:24

20' Nettamente meglio la Svizzera in questi primi 20 minuti di gioco, ma Bosnia che regge e si difende ordinatamente.21:20

19' Ancora un'iniziativa di Ndoye che va sul fondo e mette un crosso rasoterra. Katic respinge in fallo laterale.21:20

15' Ottima azione di Memic che lascia sul posto Ricardo Rodrìguez e si invola sulla fascia ma sul più bello lascia partire un cross che si alza sopra la traversa di Kobel. Opportunità gettata alle ortiche dalla Bosnia.21:16

13' Bella imbucata da parte di Rieder che trova Ndoye ma il giocatore del Nott Forest prova ad arrivarci con il tacco senza successo. Allontana la difesa bosniaca.21:14

10' Ci prova Ndoye! Il mancino dell'ex Bologna finisce sul fondo, Vasilj era sulla traiettoria.21:11

10' Bosnia tutta chiusa nella propria metà campo.21:10

8' Ci prova dalla distanza Xhaka con il mancino da 25 metri, Katic con coraggio ci mette la testa e la sfera finisce nuovamente in angolo.21:08

7' Angolo per la Svizzera, Ricardo Rodìguez la mette in mezzo ma Edin Dzeko la respinge nuovamente in corner.21:07

6' E' partita meglio la Svizzera in questi primi 5 minuti, sicuramente più aggressiva la formazione di Yakin.21:07

2' Edin Dzeko diventa questa il quarto giocatore di movimento di 40 anni o più a disputare una partita della Coppa del Mondo FIFA, dopo Roger Milla nel 1994 e Luka Modric e Cristiano Ronaldo entrambi nel match di ieri.21:09

1' Si parte! Primo pallone giocato dalla Bosnia.21:04

Si parte con l'inno nazionale svizzero, toccherà poi a quello della Bosnia.21:06

Le formazioni entrano sul terreno di gioco.20:53

Arbitro dell'incontro è il portoghese Joao Pedro Pinheiro, direttore di gara della semifinale di ritorno di Champions disputata tra PSG e Bayern Monaco e terminata 1-1, il 6 maggio scorso.20:23

La Bosnia risponde con un 4-4-2: Vasilj; Kolasinac, Katic, Muharemovic, Dedic; Alajbegovic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Dzeko (c), Demirovic. All. Sergej Barbarez20:20

La Svizzera si schiera con un 4-3-3: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodrìguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Rider, Embolo, Ndoye. All. Murat Yakin.20:19

Svizzera e Bosnia-Erzegovina si affrontano per la prima volta ai Mondiali. L'unico precedente tra le due nazionali risale a un'amichevole giocata a Zurigo nel marzo 2016, terminata 2-0 per i bosniaci con le reti di Edin Džeko e Miralem Pjanić. 20:17

Entrambe le squadre sono alla ricerca dei primi 3 punti in questa edizione della Coppa del Mondo. Dopo che sia la Svizzera contro il Qatar che la Bosnia contro il Canada avevano pareggiato il match inaugurale - entrambi per 1-1.20:12

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Svizzera - Bosnia ed Herzegovina, gara che dà inizio alla seconda giornata del Gruppo B di questi Mondiali FIFA 2026. Fischio d'inizio alle ore 21 italiane: si gioca al SoFi's Stadium di Inglewood (California).20:10

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