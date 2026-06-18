Grazie per aver seguito la diretta di Uzbekistan-Colombia 1-3 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con i Mondiali 2026.06:04

90'+11' Finisce qui! La Colombia batte l'Uzbekistan 3-1.06:02

90'+10' Traversa di Karimov! Ultima conclusione del match del numero 24 dell'Uzbekistan, che colpisce una clamorosa traversa dalla lunga distanza.06:02

90'+9' GOL! Uzbekistan-COLOMBIA 1-3! Rete di Campaz! Nell'ultima azione del match, Cucho Hernández ci crede fino in fondo e riesce a tenere in campo un pallone destinato a spegnersi sul fondo. L'attaccante finge di andare verso la bandierina, poi crossa sul secondo palo, dove Campaz svetta di testa e firma il definitivo 3-1.06:01

90'+8' Tentativo da palla inattiva di Shukurov, ma il suo cross si perde sul fondo.05:59

90'+6' Forcing offensivo dell'Uzbekistan: gli uomini di Cannavaro ora ci credono.05:57

90'+3' 5a sostituzione Uzbekistan: esce Eldor Shomurodov, entra Igor Sergeev05:55

90'+3' 5a sostituzione Colombia: esce Jhon Arias, entra Kevin Castaño05:54

90'+3' 4a sostituzione Colombia: esce Luis Díaz, entra Andrés Gómez05:54

90'+3' Protesta vistosamente Shomurodov per un tocco di braccio in area da parte di Mojica, con l'arbitro che valuta non punibile il tocco, con la conferma del VAR tramite silent check.05:56

90'+1' Segnalati 8 minuti di recupero.05:52

90' Grande chance per l'Uzbekistan: Mozgovoy entra in area dalla zona di centro-sinistra, si sistema la palla sul destro e calcia a giro. La palla termina alta sopra l'incrocio dei pali più lontano.05:52

88' Khamdamov prova a mettersi in proprio sulla trequarti, salta un avversario e conclude con il mancino: palla deviata in calcio d'angolo.05:49

87' Campas recupera palla al limite dell'area e prova a concludere con il mancino a giro: palla molto distante dalla porta difesa da Yusupov.05:48

86' Dagli sviluppi del corner arriva la conclusione di Lerma, con la palla che si infrange sull'esterno della rete.05:47

85' Passaggio no look di Luis Díaz per Campaz, che prova a mettere un cross teso al centro: la difesa dell'Uzbekistan riesce soltanto a deviare il pallone in calcio d'angolo.05:47

84' Punizione dalla sinistra per l'Uzbekistan, vicino alla panchina di Cannavaro, con Shukurov che crossa verso il secondo palo dove non c'è nessuno: Vargas fa sfilare sul fondo.05:45

82' Mojica riceve palla in zona trequarti con molto spazio davanti a sé, prende la mira e calcia con il mancino: palla alta sopra la traversa.05:43

80' 3a sostituzione Colombia: esce Luis Suárez, entra Cucho Hernández05:41

80' 2a sostituzione Colombia: esce Gustavo Puerta, entra Richard Ríos05:41

77' 4a sostituzione Uzbekistan: esce Abbosbek Fayzullaev, entra Azizbek Amonov05:38

77' 3a sostituzione Uzbekistan: esce Rustam Ashurmatov, entra Jakhongir Urozov05:38

76' Punizione dalla trequarti sinistra per la Colombia, con Arias che prova a crossare verso il secondo palo dove però non arriva nessuno: palla sul fondo.05:37

72' 1a sostituzione Colombia: esce James Rodríguez, entra Jaminton Campaz05:34

69' Cooling break anche nella ripresa: qualche istante di stop. 05:30

65' GOL! Uzbekistan-COLOMBIA 1-2! Rete di Luis Díaz! La Colombia recupera alto il pallone: Puerta avanza fino alla trequarti e serve sulla sinistra Luis Díaz, che rientra sul destro e batte un non impeccabile Yusupov, riportando immediatamente avanti i sudamericani.05:28

65' Corner dalla destra battuto a rientrare da James Rodriguez, con Sanchez che riesce soltanto a spizzare di testa, mettendo ampiamente sul fondo dalla parte opposta.05:26

64' La Colombia reagisce immediatamente e alza i ritmi, schiacciando l'Uzbekistan nella propria area. Dopo una serie di tentativi, l'ultimo viene respinto dalla difesa, che riesce soltanto a rifugiarsi in calcio d'angolo.05:25

60' GOL! UZBEKISTAN-Colombia 1-1! Rete di Fayzullaev! Incredibile all'Azteca: al primo tiro in porta della sua partita, l'Uzbekistan trova il suo storico primo gol ai Mondiali. Khamdamov pennella un cross dalla sinistra per Shomurodov, che sul secondo palo conclude al volo con il destro. Vargas commette un grave errore respingendo il pallone sulla linea di porta, dove Fayzullaev è il più lesto di tutti e di testa firma l'1-1.05:23

58' La Colombia gestisce il possesso con qualità nella trequarti dell'Uzbekistan, mentre la formazione di Cannavaro arriva sistematicamente con un attimo di ritardo sul pallone.05:19

53' Cross dalla sinistra di Mojica alla ricerca di Suarez, con Ashurmatov che riesce ad anticipare l'attaccante avversario e ad allontanare.05:14

49' Primo corner in questo avvio di ripresa per l'Uzbekistan, con il cross di Fayzullaev che attraversa però tutta l'area di rigore e si perde sul fondo opposto.05:11

47' Due cambi dunque all'intervallo per Cannavaro: fuori Nasrullaev e Urunov per far spazio rispettivamente a Sayfiev e Khamdamov.05:08

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per l'Uzbekistan.05:06

46' 2a sostituzione Uzbekistan: esce Sherzod Nasrullaev, entra Farrukh Sayfiev05:07

46' 1a sostituzione Uzbekistan: esce Oston Urunov, entra Dostonbek Khamdamov05:07

Cannavaro sarà costretto a rivedere qualcosa nei suoi schemi: l'Uzbekistan, infatti, è la prima squadra a chiudere un primo tempo di questo Mondiale senza aver collezionato nemmeno un tocco nell'area avversaria.04:53

Dopo una mezz'ora dai ritmi bassi e di reciproco studio, la partita cambia volto grazie a Luis Díaz. Il fuoriclasse colombiano colpisce prima un palo, poi confeziona uno splendido assist per l'inserimento di Munoz, che in area gira al volo con l'esterno destro e firma l'1-0.04:52

45'+5' Finisce il primo tempo. La Colombia va negli spogliatoi avanti 1-0 sull'Uzbekistan.04:50

45'+4' Luis Díaz, James Rodríguez e Arias dialogano nello stretto all'interno dell'area dell'Uzbekistan. È poi il trequartista del Bayern Monaco a mettere un cross verso il centro, deviato dalla difesa e terminato in calcio d'angolo.04:50

45'+1' Segnalati 5 minuti di recupero.04:47

45' Adesso la Colombia gioca con maggiore fluidità, trovando buoni scambi nello stretto e mostrando crescente sicurezza. James Rodríguez prova quindi a mettersi in proprio, concludendo l'azione con un tiro dalla lunghissima distanza: una soluzione prevedibile, bloccata senza difficoltà da Yusupov.04:46

40' GOL! Uzbekistan-COLOMBIA 0-1! Rete di Munoz! Palla spettacolare di Luis Diaz dalla trequarti sinistra per l'inserimento in area di Munoz che gira al volo con l'esterno destro, bucando sotto la traversa Yusupov.04:42

39' Continua la sfida personale tra Luis Diaz e la retroguardia dell'Uzbekistan: in questa prima frazione è proprio il giocatore del Bayern Monaco il più pericoloso in campo.04:39

34' 1° cartellino giallo per l'Uzbekistan: ammonito Abdukodir Khusanov. Il difensore del Manchester City travolge in netto ritardo Luis Diaz a pochi passi dalla linea laterale.04:35

32' Palo di Luis Díaz! L'esterno della Colombia riceve in area da Arias e, nonostante la posizione defilata sulla sinistra, lascia partire un mancino a incrociare: Yusupov sfiora il pallone con la punta delle dita, quanto basta per mandare sul palo interno.04:34

30' Karimov imbuca per Shomurodov che con un guizzo salta Sanchez puntando la porta difesa da Vargas: alle sue spalle compare però Lucumi, bravo a mettersi davanti e strappargli il pallone.04:31

24' Cooling break: squadre a bordocampo per idratarsi. 04:24

22' Luis Díaz apre sulla destra per Puerta, che si sistema il pallone sul piede forte e mette un cross al centro: la traiettoria è completamente sbagliata e il pallone si spegne sul fondo.04:23

19' Il corner battuto da James Rodriguez trova al centro dell'area Sanchez, con il difensore della Colombia che tenta una sponda di testa per un compagno, trovando però la respinta degli avversari.04:19

18' Alza i ritmi ora la Colombia: cross basso dalla destra di Arias, con Ashurmatov costretto a chiudere in scivolata in calcio d'angolo.04:19

17' Primo squillo della Colombia: Arias riceve sulla trequarti, si sposta la palla sul destro e dal limite dell'area calcia verso il palo di destra, mettendo fuori di pochissimo. Il numero 11 colombiano chiede poi una deviazione, non ravvisata dall'arbitro.04:18

16' Lancio lungo dalla difesa da parte di Lucumi alla ricerca dello scatto di Suarez: Yusupov esce e blocca la sfera. Il portiere dell'Uzbekistan si scontra poi involontariamente con un compagno di squadra e resta a terra, costringendo lo staff medico ad entrare in campo per un minuto.04:16

15' Timido tentativo di contropiede da parte dell'Uzbekistan, con Fayzullaev che prova il cross dalla trequarti destra alla ricerca di Shomurodov, ma la palla è imprecisa e termina direttamente sul fondo.04:15

13' Gara frammentata in questo avvio, con entrambe le squadre che cercano spazi per colpire l'avversaria.04:13

10' Munoz prova il lancio lungo alla ricerca dello scatto in profondità di Luis Diaz, ma il passaggio è impreciso e si perde sul fondo.04:10

7' 1° cartellino giallo per la Colombia: ammonito Johan Mojica. Il terzino sinistro punito per aver interrotto fallosamente un'azione pericolosa di Fayzullaev sulla trequarti.04:08

5' James Rodriguez crossa al centro su punizione, trovando però la respinta del portiere Yusupov, che allontana il pericolo.04:06

5' Pressing falloso di Khusanov su Mojica a pochi passi dall'area di rigore: punizione dalla trequarti sinistra per la Colombia.04:05

2' Subito avanti l'Uzbekistan: punizione dalla trequarti messa al centro da Fayzullaev, respinta fuori dalla difesa, con Arias bravo poi a conquistare una rimessa laterale.04:03

Via al match. Primo possesso per la Colombia.04:00

Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco: ora gli inni nazionali, poi si inizia.03:53

A dirigere l’incontro - con il calcio d’inizio fissato alle 4:00 italiane, quando a Città del Messico saranno le ore 20:00 di mercoledì - sarà l’arbitro inglese Anthony Taylor.02:49

Una sola sorpresa nella Colombia, con Lorenzo che sceglie Puerta in mediana al posto di Rios per affiancare Lerma. Difesa a quattro composta da Munoz e Mojica ai lati di Sanchez e Lucumi, con Vargas tra i pali. Sulla trequarti Rodriguez in zona centrale, con Arias e Diaz ad agire da ali, con Suarez unica punta.02:48

FORMAZIONI UFFICIALI: La Colombia risponde con un 4-2-3-1: Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumí, Mojica - Lerma, Puerta - J.Arias, Rodriguez, Diaz - Suarez. Ct: Lorenzo.02:48

Cannavaro sceglie una difesa a tre formata da Khusanov, Ashurmatov e Abdullaev, davanti alla porta di Yusupov. In mezzo al campo ecco Shukurov e Mozgovoy, mentre sulle fasce Karimov e Nazrullaev. Alle spalle dell’unica punta Shomurodov ci saranno Fayzullaev e Urunov.02:48

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Uzbekistan scende in campo con un 3-4-2-1: Yusupov - Khusanov, Ashurmatov, Abdullaev - Karimov, Shukurov, Mozgovoy, Nazrullaev - Fayzullaev, Urunov - Shomurodov. Ct: Cannavaro.02:48

Alla sua settima partecipazione ai Mondiali, la prima dal 2018, la Colombia si presenta alla Coppa del Mondo FIFA 2026 dopo aver chiuso al terzo posto le qualificazioni CONMEBOL. I Los Cafeteros hanno realizzato 28 reti, un bottino inferiore soltanto a quello dell'Argentina (31).02:47

L'Uzbekistan ha perso solo una delle 16 partite di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026: in trasferta contro il Qatar, con i padroni di casa che hanno segnato il gol vittoria al 12' di recupero (3-2). In quel turno di qualificazione l'Uzbekistan ha chiuso al secondo posto dietro l'Iran, con la miglior difesa nel girone: sette reti in 10 gare.02:47

L'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, al debutto ufficiale nella Coppa del Mondo FIFA, punta a diventare la prima squadra della AFC a raggiungere la fase a eliminazione diretta alla sua prima partecipazione dopo l'Arabia Saudita nel 1994.02:46

Allo stadio Azteca di Città del Messico, Uzbekistan e Colombia fanno il loro esordio ai Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti. Le due nazionali si affrontano inoltre per la prima volta nella loro storia.02:46

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Uzbekistan e Colombia, gara valida per la 1ª giornata del gruppo K dei Mondiali 2026.02:46

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