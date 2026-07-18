Grazie per avere seguito con noi la diretta di Francia-Inghilterra. Appuntamento a domani per la finale che vedrà la Spagna contrapporsi all'Argentina.01:09

Quinta partita nella storia dei Mondiali FIFA in cui entrambe le squadre segnano 4 o più gol.01:04

90'+9' Dopo 8 minuti di recupero l'arbitro fischia 3 volte e manda le squadre negli spogliatoi con un pirotecnico 6-4 in favore dei Tre Leoni.01:03

90'+8' GOOOL! Francia-INGHILTERRA 4-6! La chiude Jude Bellingham con una cavalcata poderosa e dopo 45 metri percorsi palla al piede infila Maignan. 01:02

90'+6' GOOOL! FRANCIA-Inghilterra 4-5! Francia rientra in partita con il guizzo di Ousmane Dembélé che trafigge Henderson e porta i suoi a -1 dal pareggio e con ancora 2 minuti da giocare.01:00

90'+4' Francia che non molla. Dembèlè va alla conclusione di destro ma strozza troppo e la conclusione viene rimpallata. 00:57

90'+3' Altro cambio per Tuchel: esce Marc Guéhi ed entra Trevoh Chalobah.00:56

90'+1' Cambio per la Francia. Esce Malo Gusto che ha causato il rigore poi segnato da Saka ed entra Jules Koundé.00:54

90'+1' Saranno 7 i minuti di recupero.00:54

89' Bukayo Saka è il secondo giocatore inglese a segnare una tripletta in una partita della fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo FIFA, dopo Geoff Hurst nella finale del 1966.00:52

87' GOOOOL! Francia-INGHILTERRA 3-5! Rigore perfetto di Bukayo Saka che spiazza Maignan e riporta i Tre Leoni sul doppio vantaggio e scaccia la paura per la formazione di Tuchel.00:51

86' Sul pallone va Bukayo Saka.00:49

86' Intervento scellerato di Malo Gusto nella propria area di rigore. Valenzuela decreta il rigore per l'inghilterra.00:49

84' Ci prova ancora Mbappè dalla distanza. Ma il suo tiro arriva debole tra le mani di Henderson.00:48

83' Altro cambio per Tuchel: esce un dolorante Jarell Quansah per Reece James.00:47

81' Incredibile errore per Olise che poteva realizzare la rete del pareggio, ma col destro calcia clamorosamente a lato.00:44

79' Ed esce anche l'autore dell'assist per la rete di Saka, Eberechi Eze, per Jude Bellingham.00:43

79' Doppio cambio per Tuchel. Esce Ivan Toney ed entra Elliot Anderson.00:42

75' Olise vicino al gol del pareggio. Ma la sua conclusione sull'assist di Malo Gusto finisce a lato del palo di Henderson. 00:38

74' La Francia è la prima squadra a segnare almeno 3 gol in una partita della Coppa del Mondo FIFA in cui si trovava anche in svantaggio di 4 o più reti nel match (0-4 all'intervallo) - dai tempi del Paraguay nell ko per 3-7 proprio contro Le Bleues nel 1958.00:37

71' Kylian Mbappé è il primo giocatore ad andare in doppia cifra di reti in una singola Coppa del Mondo FIFA dai tempi di Gerd Müller nel 1970 (10 anche in quel caso).00:34

69' Hydration break.00:32

66' GOOOOL! FRANCIA-Inghilterra 3-4! Accorcia lo svantaggio la Francia ancora con Kylian Mbappé che, servito nuovamente da Olise, imbuca per la terza volta Henderson e porta Le Bleues a 1 rete di distanza dal pareggio. 2T sontuoso dei Galletti.00:32

66' Ci prova dalla distanza anche Upamecano che trova però un attento Henderson che devia lateralmente il pallone.00:29

64' Rientra sul mancino Dembèlè, dopo il passaggio filtrante di Mbappè ma la sua conclusione è debole e diventa facile presa per Henderson.00:28

61' Kylian Mbappé ha eguagliato il record per il maggior numero di partecipazioni a gol in una singola edizione dei Mondiali dal 1966, con 13 (nove centri, quattro assist), un bottino precedentemente raggiunto solo da Gerd Müller nel 1970 (10+3).00:24

59' Inghilterra che dovrà ora mantenere la calma per evitare un altro gol della Francia che riaprirebbe definitivamente il match.00:23

54' GOOOOL! FRANCIA-Inghilterra 2-4! Ci crede ora la Francia che accorcia e dimezza lo svantaggio con Bradley Barcola che viene servito ottimamente da Mbappè e infila Henderson per la seconda volta in questi primi 10 minuti di gara.00:19

54' Giocatona di Eze che dribbla quattro avversari e va via in velocità e sbilanciato calcia sul fondo.00:17

52' Altro squillo della Francia, Rabiot calcia al volo ma la sua conclusione esce sul fondo.00:15

51' Michael Olise è il primo giocatore a registrare sei assist in una singola edizione della Coppa del Mondo FIFA dai tempi del brasiliano Pelé nel 1970 (anche lui con 6 passaggi vincenti).00:14

50' Kylian Mbappé è il primo giocatore a segnare nove gol in una singola Coppa del Mondo FIFA dai tempi di Gerd Müller nel 1970 (10)00:13

48' GOOOOL! FRANCIA-Inghilterra 1-4!.Gol della bandiera per Kylian Mbappé che servito da Olise - ennesimo assist del suo Mondiale - non sbaglia e accorcia il punteggio.00:12

46' Cambio anche per Tuchel che toglie Marcus Rashford per Ollie Watkins.00:11

46' Infine esce Ibrahima Konaté per far posto a Dayot Upamecano.00:10

46' Fuori Théo Hernández, prestazione opaca, per Lucas Digne.00:10

46' Esce anche Désiré Doué per Bradley Barcola.00:09

46' Quattro cambi per la Francia. Esce Rayan Cherki per Ousmane Dembélé.00:09

46' Riparte il 2T! Pallone affidato agli inglesi.00:08

Francia che va negli spogliatoi nello sconforto più totale. La squadra di Deschamps dovrà riorganizzare le idee quanto meno per evitare un passivo ancora più ampio. Punteggio all'intervallo che recita 0-4 per l'Inghilterra - nemmeno il più ottimista avrebbe immaginato questo parziale all'half-time.23:53

45'+5' Dopo quasi 5 minuti di recupero, Valenzuela fischia 2 volte e manda le squadre negli spogliatoi.23:50

45'+1' GOOOL! Francia-INGHILTERRA 0-4! Incredibile a Miami. Eze imbuca per Bukayo Saka come fatto in precedenza che non viene seguito da Theo Hernandez e infila per l'ennesima volta Mike Maignan. Francia irriconoscibile.23:49

45'+1' Saranno 4 i minuti di recupero.23:46

43' Francia che non riesce a reagire nonostante le 3 reti prese in appena 37' di gioco.23:44

41' È solo la quarta volta che la Francia si trova in svantaggio di 3 o più gol sotto la guida di Didier Deschamps: Contro il Brasile il 9 giugno 2013 (3-0); contro il Belgio il 7 giugno 2015 (3-0, poi 4-1 e 4-3 alla fine) e contro la Spagna il 5 giugno 2025 (3-0 - 5-4 alla fine).23:41

37' GOOOL! Francia-INGHILTERRA 0-3! Notte fonda per la Francia. Bukayo Saka ci prova due volte, nel mezzo anche la conclusione di Marcus Rashford - dopo vari tentativi l'attaccante dei Gunners riesce a trovare la via della rete.23:39

34' Giocata sublime di Rashford che si libera con un tunnel di Zaire-Emery e calcia un bolide sul quale Maignan smanaccia, ma c'era forse posizione irregolare dell'ex Barcellona.23:35

29' Declan Rice è il primo giocatore inglese a realizzare due assist da calcio d'angolo nella stessa edizione della Coppa del Mondo FIFA dai tempi di David Beckham nel 2002.23:29

28' Salvataggio sulla linea di Guehi sul tiro di Mbappè, ma il guardalinee alza la bandierina. Fuorigioco Francia.23:28

23' Hydration Break.23:23

22' Ci prova Mbappè a caricarsi la Francia sulle spalle ma la sua conclusione finisce larga dai pali difesi da Henderson.23:23

19' Quello di Konsa è il 5o gol di testa segnato dall'Inghilterra - record in questi Mondiali FIFA.23:24

18' GOOOL! Francia-INGHILTERRA 0-2! Raddoppio dei Tre Leoni con Ezri Konsa che sul corner battuto da Declan Rice sovrasta di testa Rabiot e infila Maignan per la seconda volta. 23:20

18' Imbucata perfetta di Eze per Saka. L'attaccante dei Gunners si accentra e calcia ma trova sulla traiettoria Lacroix che devia in angolo. 23:18

12' Gol annullato giustamente all'Inghilterra per fuorigioco netto di Bukayo Saka.23:13

11' Primo tiro nello specchio della porta anche per la Francia. Cherki riceve da buona posizione ma trova pronto Dean Henderson che smanaccia, la sfera arriva tra i piedi di Zaire-Emery ma il centrocampista del PSG non trova la porta.23:12

10' Ancora Inghilterra a mantenere il pallino del gioco con la Francia che non riesce nemmeno a ripartire in contropiede. 23:10

7' Francia totalmente in bambola. Rashford riceve da dentro l'area di rigore e calcia senza pensarci due volte ma la sua conclusione viene deviata da un difensore avversario in angolo.23:07

4' Declan Rice ha segnato il secondo gol più veloce nella storia della Coppa del Mondo FIFA per l'Inghilterra (2:14), secondo solo al gol di Bryan Robson contro la Francia dopo 28 secondi nel 1982.23:15

3' GOOL! Francia-INGHILTERRA 0-1! Declan Rice. Douè perde un pallone sanguioso nella propria metà campo e serve Declan Rice che porta palla fino ai 25 metri e lascia partire un bolide che si insacca alle spalle di Maignan. Le Bleues già a rincorrere.23:06

Si parte! Primo pallone giocato dalla Francia.23:01

Inni nazionali e poi si partirà.22:59

Arbitro per la finale 3o-4o posto sarà il venezuelano Jeùs Valenzuela che in questi Mondiali ha già diretto: Australia-Turchia (2-0), Bosnia-Qatar (3-1) e Costa D'Avorio-Norvegia (1-2).22:17

L'Inghilterra risponde con un 4-1-2-3: Henderson; Spence, Konsa, Guehi, Quansah; Rice; Eze, Rogers; Rashford, Toney, Saka. All. Tuchel22:12

La Francia si schiera con un 4-2-3-1: Maignan; Gusto, Konatè, Lacroix, T. Hernandèz; Rabiot, Zaire-Emery; Olise, Cherki, Douè; Mbappè. All. Deschamps.22:10

Quarto confronto ai Mondiali FIFA tra Francia e Inghilterra; i Tre Leoni hanno vinto i primi due (2-0 nel 1966, 3-1 nel 1982), mentre i transalpini hanno avuto la meglio (2-1) nella sfida più recente, ovvero nei quarti di finale del 2022.22:09

Il match andrà in scena all'Hard Rock Stadium di Miami alle 23:00 ore italiane - le 17:00 locali.22:07

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Francia-Inghilterra, match valevole per il 3o posto di questi Mondiali FIFA 2026.22:04

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