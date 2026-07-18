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Francia-Inghilterra: 4-6 - Mondiali 2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Miami Stadium di Miami Gardens, Florida
18 Luglio 2026 ore 23:00
Francia
4
Inghilterra
6
Partita finita
Arbitro: Jesús Valenzuela
  1. 3' 0-1 Declan Rice
  2. 18' 0-2 Ezri Konsa
  3. 37' 0-3 Bukayo Saka
  4. 45+1' 0-4 Bukayo Saka
  5. 48' 1-4 Kylian Mbappé
  6. 54' 2-4 Bradley Barcola
  7. 66' 3-4 Kylian Mbappé
  8. 87' 3-5 Bukayo Saka (R)
  9. 90+6' 4-5 Ousmane Dembélé
  10. 90+8' 4-6 Jude Bellingham
0'
45'
90'
90'
98'

Quella di questa sera è la partita con il maggior numero di gol ai Mondiali FIFA dal 1982 (Ungheria 10-1 El Salvador in quel caso).

In aggiunta questa è stata la partita con il maggior numero di gol, tiri in porta e xG in questa edizione del Mondiale 2026.

Inghilterra che si aggiudica la medaglia di bronzo grazie ad un roboante 6-4; Francia, invece, che mastica amaro e saluta il proprio CT, Deschamps.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Francia-Inghilterra. Appuntamento a domani per la finale che vedrà la Spagna contrapporsi all'Argentina.01:09

  2. Quinta partita nella storia dei Mondiali FIFA in cui entrambe le squadre segnano 4 o più gol.01:04

  3. 90'+9'

    Dopo 8 minuti di recupero l'arbitro fischia 3 volte e manda le squadre negli spogliatoi con un pirotecnico 6-4 in favore dei Tre Leoni.01:03

  4. 90'+8'

    GOOOL! Francia-INGHILTERRA 4-6! La chiude Jude Bellingham con una cavalcata poderosa e dopo 45 metri percorsi palla al piede infila Maignan. 01:02

  6. 90'+6'

    GOOOL! FRANCIA-Inghilterra 4-5! Francia rientra in partita con il guizzo di Ousmane Dembélé che trafigge Henderson e porta i suoi a -1 dal pareggio e con ancora 2 minuti da giocare.01:00

  7. 90'+4'

    Francia che non molla. Dembèlè va alla conclusione di destro ma strozza troppo e la conclusione viene rimpallata. 00:57

  8. 90'+3'

    Altro cambio per Tuchel: esce Marc Guéhi ed entra Trevoh Chalobah.00:56

  9. 90'+1'

    Cambio per la Francia. Esce Malo Gusto che ha causato il rigore poi segnato da Saka ed entra Jules Koundé.00:54

  10. 90'+1'

    Saranno 7 i minuti di recupero.00:54

  12. 89'

    Bukayo Saka è il secondo giocatore inglese a segnare una tripletta in una partita della fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo FIFA, dopo Geoff Hurst nella finale del 1966.00:52

  13. 87'

    GOOOOL! Francia-INGHILTERRA 3-5! Rigore perfetto di Bukayo Saka che spiazza Maignan e riporta i Tre Leoni sul doppio vantaggio e scaccia la paura per la formazione di Tuchel.00:51

  14. 86'

    Sul pallone va Bukayo Saka.00:49

  15. 86'

    Intervento scellerato di Malo Gusto nella propria area di rigore. Valenzuela decreta il rigore per l'inghilterra.00:49

  16. 84'

    Ci prova ancora Mbappè dalla distanza. Ma il suo tiro arriva debole tra le mani di Henderson.00:48

  18. 83'

    Altro cambio per Tuchel: esce un dolorante Jarell Quansah per Reece James.00:47

  19. 81'

    Incredibile errore per Olise che poteva realizzare la rete del pareggio, ma col destro calcia clamorosamente a lato.00:44

  20. 79'

    Ed esce anche l'autore dell'assist per la rete di Saka, Eberechi Eze, per Jude Bellingham.00:43

  21. 79'

    Doppio cambio per Tuchel. Esce Ivan Toney ed entra Elliot Anderson.00:42

  22. 75'

    Olise vicino al gol del pareggio. Ma la sua conclusione sull'assist di Malo Gusto finisce a lato del palo di Henderson. 00:38

  24. 74'

    La Francia è la prima squadra a segnare almeno 3 gol in una partita della Coppa del Mondo FIFA in cui si trovava anche in svantaggio di 4 o più reti nel match (0-4 all'intervallo) - dai tempi del Paraguay nell ko per 3-7 proprio contro Le Bleues nel 1958.00:37

  25. 71'

    Kylian Mbappé è il primo giocatore ad andare in doppia cifra di reti in una singola Coppa del Mondo FIFA dai tempi di Gerd Müller nel 1970 (10 anche in quel caso).00:34

  26. 69'

    Hydration break.00:32

  27. 66'

    GOOOOL! FRANCIA-Inghilterra 3-4! Accorcia lo svantaggio la Francia ancora con Kylian Mbappé che, servito nuovamente da Olise, imbuca per la terza volta Henderson e porta Le Bleues a 1 rete di distanza dal pareggio. 2T sontuoso dei Galletti.00:32

  28. 66'

    Ci prova dalla distanza anche Upamecano che trova però un attento Henderson che devia lateralmente il pallone.00:29

  30. 64'

    Rientra sul mancino Dembèlè, dopo il passaggio filtrante di Mbappè ma la sua conclusione è debole e diventa facile presa per Henderson.00:28

  31. 61'

    Kylian Mbappé ha eguagliato il record per il maggior numero di partecipazioni a gol in una singola edizione dei Mondiali dal 1966, con 13 (nove centri, quattro assist), un bottino precedentemente raggiunto solo da Gerd Müller nel 1970 (10+3).00:24

  32. 59'

    Inghilterra che dovrà ora mantenere la calma per evitare un altro gol della Francia che riaprirebbe definitivamente il match.00:23

  33. 54'

    GOOOOL! FRANCIA-Inghilterra 2-4! Ci crede ora la Francia che accorcia e dimezza lo svantaggio con Bradley Barcola che viene servito ottimamente da Mbappè e infila Henderson per la seconda volta in questi primi 10 minuti di gara.00:19

  34. 54'

    Giocatona di Eze che dribbla quattro avversari e va via in velocità e sbilanciato calcia sul fondo.00:17

  36. 52'

    Altro squillo della Francia, Rabiot calcia al volo ma la sua conclusione esce sul fondo.00:15

  37. 51'

    Michael Olise è il primo giocatore a registrare sei assist in una singola edizione della Coppa del Mondo FIFA dai tempi del brasiliano Pelé nel 1970 (anche lui con 6 passaggi vincenti).00:14

  38. 50'

    Kylian Mbappé è il primo giocatore a segnare nove gol in una singola Coppa del Mondo FIFA dai tempi di Gerd Müller nel 1970 (10)00:13

  39. 48'

    GOOOOL! FRANCIA-Inghilterra 1-4!.Gol della bandiera per Kylian Mbappé che servito da Olise - ennesimo assist del suo Mondiale - non sbaglia e accorcia il punteggio.00:12

  40. 46'

    Cambio anche per Tuchel che toglie Marcus Rashford per Ollie Watkins.00:11

  42. 46'

    Infine esce Ibrahima Konaté per far posto a Dayot Upamecano.00:10

  43. 46'

    Fuori Théo Hernández, prestazione opaca, per Lucas Digne.00:10

  44. 46'

    Esce anche Désiré Doué per Bradley Barcola.00:09

  45. 46'

    Quattro cambi per la Francia. Esce Rayan Cherki per Ousmane Dembélé.00:09

  46. 46'

    Riparte il 2T! Pallone affidato agli inglesi.00:08

  48. Francia che va negli spogliatoi nello sconforto più totale. La squadra di Deschamps dovrà riorganizzare le idee quanto meno per evitare un passivo ancora più ampio. Punteggio all'intervallo che recita 0-4 per l'Inghilterra - nemmeno il più ottimista avrebbe immaginato questo parziale all'half-time.23:53

  49. 45'+5'

    Dopo quasi 5 minuti di recupero, Valenzuela fischia 2 volte e manda le squadre negli spogliatoi.23:50

  50. 45'+1'

    GOOOL! Francia-INGHILTERRA 0-4! Incredibile a Miami. Eze imbuca per Bukayo Saka come fatto in precedenza che non viene seguito da Theo Hernandez e infila per l'ennesima volta Mike Maignan. Francia irriconoscibile.23:49

  51. 45'+1'

    Saranno 4 i minuti di recupero.23:46

  52. 43'

    Francia che non riesce a reagire nonostante le 3 reti prese in appena 37' di gioco.23:44

  54. 41'

    È solo la quarta volta che la Francia si trova in svantaggio di 3 o più gol sotto la guida di Didier Deschamps: Contro il Brasile il 9 giugno 2013 (3-0); contro il Belgio il 7 giugno 2015 (3-0, poi 4-1 e 4-3 alla fine) e contro la Spagna il 5 giugno 2025 (3-0 - 5-4 alla fine).23:41

  55. 37'

    GOOOL! Francia-INGHILTERRA 0-3! Notte fonda per la Francia. Bukayo Saka ci prova due volte, nel mezzo anche la conclusione di Marcus Rashford - dopo vari tentativi l'attaccante dei Gunners riesce a trovare la via della rete.23:39

  56. 34'

    Giocata sublime di Rashford che si libera con un tunnel di Zaire-Emery e calcia un bolide sul quale Maignan smanaccia, ma c'era forse posizione irregolare dell'ex Barcellona.23:35

  57. 29'

    Declan Rice è il primo giocatore inglese a realizzare due assist da calcio d'angolo nella stessa edizione della Coppa del Mondo FIFA dai tempi di David Beckham nel 2002.23:29

  58. 28'

    Salvataggio sulla linea di Guehi sul tiro di Mbappè, ma il guardalinee alza la bandierina. Fuorigioco Francia.23:28

  60. 23'

    Hydration Break.23:23

  61. 22'

    Ci prova Mbappè a caricarsi la Francia sulle spalle ma la sua conclusione finisce larga dai pali difesi da Henderson.23:23

  62. 19'

    Quello di Konsa è il 5o gol di testa segnato dall'Inghilterra - record in questi Mondiali FIFA.23:24

  63. 18'

    GOOOL! Francia-INGHILTERRA 0-2! Raddoppio dei Tre Leoni con Ezri Konsa che sul corner battuto da Declan Rice sovrasta di testa Rabiot e infila Maignan per la seconda volta. 23:20

  64. 18'

    Imbucata perfetta di Eze per Saka. L'attaccante dei Gunners si accentra e calcia ma trova sulla traiettoria Lacroix che devia in angolo. 23:18

  66. 12'

    Gol annullato giustamente all'Inghilterra per fuorigioco netto di Bukayo Saka.23:13

  67. 11'

    Primo tiro nello specchio della porta anche per la Francia. Cherki riceve da buona posizione ma trova pronto Dean Henderson che smanaccia, la sfera arriva tra i piedi di Zaire-Emery ma il centrocampista del PSG non trova la porta.23:12

  68. 10'

    Ancora Inghilterra a mantenere il pallino del gioco con la Francia che non riesce nemmeno a ripartire in contropiede. 23:10

  69. 7'

    Francia totalmente in bambola. Rashford riceve da dentro l'area di rigore e calcia senza pensarci due volte ma la sua conclusione viene deviata da un difensore avversario in angolo.23:07

  70. 4'

    Declan Rice ha segnato il secondo gol più veloce nella storia della Coppa del Mondo FIFA per l'Inghilterra (2:14), secondo solo al gol di Bryan Robson contro la Francia dopo 28 secondi nel 1982.23:15

  72. 3'

    GOOL! Francia-INGHILTERRA 0-1! Declan Rice. Douè perde un pallone sanguioso nella propria metà campo e serve Declan Rice che porta palla fino ai 25 metri e lascia partire un bolide che si insacca alle spalle di Maignan. Le Bleues già a rincorrere.23:06

  73. Si parte! Primo pallone giocato dalla Francia.23:01

  74. Inni nazionali e poi si partirà.22:59

  75. Arbitro per la finale 3o-4o posto sarà il venezuelano Jeùs Valenzuela che in questi Mondiali ha già diretto: Australia-Turchia (2-0), Bosnia-Qatar (3-1) e Costa D'Avorio-Norvegia (1-2).22:17

  76. L'Inghilterra risponde con un 4-1-2-3: Henderson; Spence, Konsa, Guehi, Quansah; Rice; Eze, Rogers; Rashford, Toney, Saka. All. Tuchel22:12

  78. La Francia si schiera con un 4-2-3-1: Maignan; Gusto, Konatè, Lacroix, T. Hernandèz; Rabiot, Zaire-Emery; Olise, Cherki, Douè; Mbappè. All. Deschamps.22:10

  79. Quarto confronto ai Mondiali FIFA tra Francia e Inghilterra; i Tre Leoni hanno vinto i primi due (2-0 nel 1966, 3-1 nel 1982), mentre i transalpini hanno avuto la meglio (2-1) nella sfida più recente, ovvero nei quarti di finale del 2022.22:09

  80. Il match andrà in scena all'Hard Rock Stadium di Miami alle 23:00 ore italiane - le 17:00 locali.22:07

  81. Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Francia-Inghilterra, match valevole per il 3o posto di questi Mondiali FIFA 2026.22:04

  83. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Miami Stadium
    Città: Miami Gardens, Florida
    Capienza: 65000 spettatori22:04

    Miami Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Francia - Inghilterra

Francia
Inghilterra
TITOLARI FRANCIA
  • (16) MIKE MAIGNAN (P)
  • (26) MAXENCE LACROIX (D)
  • (19) THÉO HERNÁNDEZ (D)
  • (2) MALO GUSTO (D)
  • (15) IBRAHIMA KONATÉ (D)
  • (11) MICHAEL OLISE (C)
  • (18) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
  • (14) ADRIEN RABIOT (C)
  • (24) RAYAN CHERKI (C)
  • (20) DÉSIRÉ DOUÉ (C)
  • (10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
PANCHINA FRANCIA
  • (9) MARCUS THURAM (A)
  • (5) JULES KOUNDÉ (D)
  • (22) JEAN-PHILIPPE MATETA (A)
  • (3) LUCAS DIGNE (D)
  • (4) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (17) WILLIAM SALIBA (D)
  • (7) OUSMANE DEMBÉLÉ (A)
  • (23) ROBIN RISSER (P)
  • (13) N'GOLO KANTÉ (C)
  • (1) BRICE SAMBA (P)
  • (12) BRADLEY BARCOLA (A)
  • (6) MANU KONÉ (C)
  • (8) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)
  • (21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
  • (25) MAGHNES AKLIOUCHE (C)
ALLENATORE FRANCIA
  • Didier Deschamps
TITOLARI INGHILTERRA
  • (13) DEAN HENDERSON (P)
  • (25) DJED SPENCE (D)
  • (26) JARELL QUANSAH (D)
  • (6) MARC GUÉHI (D)
  • (2) EZRI KONSA (D)
  • (4) DECLAN RICE (C)
  • (11) MARCUS RASHFORD (C)
  • (7) BUKAYO SAKA (C)
  • (21) EBERECHI EZE (C)
  • (17) MORGAN ROGERS (C)
  • (22) IVAN TONEY (A)
PANCHINA INGHILTERRA
  • (5) JOHN STONES (D)
  • (19) OLLIE WATKINS (A)
  • (8) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (3) NICO O'REILLY (D)
  • (24) REECE JAMES (D)
  • (14) JORDAN HENDERSON (C)
  • (10) JUDE BELLINGHAM (C)
  • (23) JAMES TRAFFORD (P)
  • (18) ANTHONY GORDON (A)
  • (9) HARRY KANE (A)
  • (1) JORDAN PICKFORD (P)
  • (12) TREVOH CHALOBAH (D)
  • (20) NONI MADUEKE (A)
  • (15) DAN BURN (D)
ALLENATORE INGHILTERRA
  • Thomas Tuchel
PREPARTITA

Francia - Inghilterra è valevole per la finale 3/4 posto della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 18 luglio alle ore 23:00 allo stadio Miami Stadium di Miami Gardens, Florida.
Arbitro di Francia - Inghilterra sarà Jesús Valenzuela. Al VAR invece ci sarà Leodán González.

Dove vedere Francia-Inghilterra di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Francia-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 23:00 (mezz'ora prima) del 18 luglio.
Francia-Inghilterra verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Francia - Inghilterra sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026 Francia - Inghilterra Live

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