Il Canada domina un match col Qatar mai veramente in discussione. Primo tempo che si chiude sul 3-0 grazie alla marcatura di Larin e la doppietta di David. Nella ripresa il Qatar, dopo il rosso ad Ahmed nella prima frazione, rimane in nove per l'espulsione di Madibo e subisce altre tre reti con Saliba (su punizione), l'autogol di Manai e il sigillo di David autore alla fine di una tripletta.
Il Canada raggiunge la Svizzera in testa al girone con quattro punti mentre rimane a quota uno il Qatar in compagnia della Bosnia ed Erzegovina. Nell'ultimo turno del Gruppo B grande attesa per le sfide che andranno in scena tra le squadre a pari punti.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci alle prossime partite del Mondiale FIFA 2026.02:10
90'+10'
Finisce qui! Canada-Qatar 6-0.02:02
90'+8'
Cross di Johnston di poco alto per le punte canadesi che già pregustavano la deviazione vincente.02:00
90'+6'
Continua a collezionare corner il Canada che continua a spingere a testa bassa.01:57
90'+2'
GOL! CANADA-Qatar 6-0! Rete di David. Conclusione da fuori area di Saliba che trova sulla sua traiettoria David. L'attaccante controlla la sfera e conclude alle spalle di Abunada.
Corner guadagnato da David, pescato in area di rigore da Saliba. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina lo stesso David si vede ribattere un cross a centro area.01:52
87'
Sostituzione nel Qatar, entra Mendes per Fathy.01:49
85'
Cinque minuti al termine del match. Partita che si gioca stabilmente nella metà campo difensiva del Qatar.01:47
83'
Sostituzione per il Canada, entra Sigur al posto di Buchanan.01:45
82'
Cross forte e teso di Johnston allontanato coi piedi da Abunada. Prosegue però il forcing del Canada.01:44
79'
Altro corner guadagnato dal Canada. Momento davvero difficile per il Qatar che prova a non perdere completamente la bussola.01:41
75'
GOL! CANADA-Qatar 5-0! Autogol di Manai. Conclusione da dentro l'area di Buchanan deviata da Manai, pallone che diventa buono per Shaffelburg che calcia in porta trovando ancora una deviazione di Manai, questa volta verso la propria porta.01:42
74'
Eustachio scodella sul secondo palo per David che arriva sulla sfera ma fallisce il pieno controllo. Pallone che termina oltre la linea di fondo.01:36
71'
Sostituzione nel Canada, spazio per Oluwaseyi al posto di Ahmed.01:34
71'
Sostituzione per il Canada, entra Shaffelburg ed esce De Fougerolles.01:34
68'
Squadre che raggiungono le due panchine per l'ormai noto break.01:30
66'
Problemi alla spalla sinistra per Abunada. Staff medico del Qatar chiamato sul terreno di gioco.01:28
64'
GOL! CANADA-Qatar 4-0! Rete di Saliba. Calcio di punizione di Saliba dai 20 metri che aggira la barriera e si insacca, con l'aiuto del palo, alla sinistra di Abunada.01:27
62'
Cartellino giallo a Fathy per gioco falloso.01:24
59'
Sostituzione per il Qatar, entra Al Hussain al posto di Afif.01:21
58'
Si riprende a giocare col Qatar costretto in nove uomini.01:20
57'
Sostituzione per il Canada, entra Saliba ed esce l'infortunato Koné.01:19
57'
Koné lascia il campo in barella tranquillizzando però il pubblico di casa.01:19
53'
Ancora a terra Koné dopo il fallo subito da Madibo. Sembra piuttosto serio l'infortunio patito dal centrocampista canadese.01:25
53'
Cartellino rosso per Madibo, autore di un intervento falloso ai danni di Koné. Inizialmente il numero 23 era stato ammonito dal direttore di gara ma il VAR ha cambiato la decisione di campo presa da Garay.01:24
51'
Corner di Eustachio che attraversa tutta l'area di rigore. Canada che però recupera immediatamente il possesso della sfera.01:13
48'
Seconda frazione che inizia come era terminata la prima, col Canada a stazionare stabilmente nella trequarti avversaria.01:11
46'
Inizia il secondo tempo col primo pallone giocato dal Qatar.01:07
45'
Cambio nel Qatar, entra Manai ed esce Gaber.01:10
45'
Sostituzione nel Qatar, entra Fathy ed esce Edmilson Junior.01:09
45'
Sostituzione per il Canada, entra Bombito ed esce Cornelius.01:08
Il Canada domina la prima frazione grazie alla rete di Larin e la doppietta di David. Per il Qatar oltre alle tre marcature subite anche l'espulsione di Ahmed a complicare ulteriormente la partita.00:54
45'+7'
Finisce il primo tempo. Canada-Qatar 3-0.00:52
45'+3'
GOL! CANADA-Qatar 3-0! Rete di David. Colpo di testa di Larin su cui risponde presente Abunada. David è però ben appostato e con una deviazione acrobatica realizza la sua personale doppietta.
Si riprende a giocare con una rimessa dal fondo in favore del Qatar.00:28
25'
Hydratation break per le due squadre che si avvicinano verso le rispettive panchine.00:25
22'
Problemi per Khoukhi, a terra dolorante dopo un contrasto aereo con Cornelius. Gioco momentaneamente interrotto.00:23
20'
Prova a riorganizzarsi il Qatar anche se il Canada continua a stazionare nella trequarti avversaria.00:21
16'
GOL! CANADA-Qatar 1-0! Rete di Larin. Sugli sviluppi di un cross di Johnston, conclusione di David verso lo specchio della porta. Abunada non trattiene e sul pallone vagante arriva prima di tutti Larin che sigla il vantaggio.00:20
15'
Calcio di punizione di Ahmed allontanato dalla difesa del Qatar, sugli sviluppi però altro corner guadagnato dai padroni di casa.00:16
12'
Calcio di punizione guadagnato da Buchanan. Fischio importante per i canadesi che cercano di rialzare il baricentro.00:13
9'
Cartellino giallo a Cornelius per un intervento falloso su Afif.00:09
7'
Conclusione di prima intenzione di David che chiama Abunada al primo intervento della sua partita. Spinge il Canada.00:08
6'
Cross di Johnston deviato in corner. Occupano l'area di rigore le torri canadesi.00:07
4'
Azione personale di Laryea che porta palla fino al limite dell'area e poi cade dopo un contatto coi difensori avversari. Garay lascia correre.00:05
3'
Avvio molto vivace con le due squadre che si affrontano a viso aperto.00:03
Inizia il match! Primo pallone giocato dal Canada.00:01
Squadre che entrano sul terreno di gioco. Inni nazionali e poi il via di Canada-Qatar.23:52
L'arbitro del match sarà il cileno Cristian Garay.00:01
Nel Canada due cambi rispetto alla formazione vista alla prima giornata con Ahmed titolare a centrocampo al posto di Millar e Larin in luogo di Oluwaseyi nel tandem d'attacco con David. Stesso 11 visto contro la Svizzera invece per il Qatar che conferma quindi Edmilson Junior Madibo e Afif nel terzetto offensivo alle spalle di Abdurisag.00:02
Il Qatar risponde con un 4-2-3-1: Abunada - Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Homam Ahmed - Gaber, Laye - Edmilson Junior, Madibo, Afif - Abdurisag.00:02
Formazioni ufficiali e Canada in campo col 4-4-2: Crepeau - Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, Eustaquio, Kone, Ahmed - Larin, David.23:06
Questa è la quarta volta che una nazione ospitante dei Mondiali affronta una squadra asiatica; i padroni di casa hanno vinto tutti e tre i precedenti: Messico-Iraq 1-0 (1986), Francia-Arabia Saudita 4-0 (1998) e Russia-Arabia Saudita 5-0 (2018).12:08
Questo sarà il primo incontro tra Canada e Qatar ai Mondiali. L'unico precedente risale a un'amichevole del settembre 2022 a Vienna, vinta dal Canada per 2-0 (reti di Cyle Larin e Jonathan David).12:06
Squadre che si presentano a questo secondo turno reduci da un pareggio per 1-1 alla prima giornata contro Bosnia ed Erzegovina (il Canada) e Svizzera (il Qatar). Nel match appena concluso tra le due squadre europee del girone, successo per 4-1 della Svizzera, ora in testa al raggruppamento con 4 punti.23:00
Benvenuti alla diretta scritta di Canada-Qatar, match della seconda giornata del Gruppo B di questi Mondiali FIFA 2026. Fischio d'inizio alle ore 0:00 italiane (15:00 ora locale): si gioca al BC Place Stadium di Vancouver.11:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: BC Place Vancouver Città: Vancouver Capienza: 54000 spettatori11:59
Formazioni Canada - Qatar
Canada
Qatar
TITOLARI CANADA
(16) MAXIME CRÉPEAU (P)
(22) RICHIE LARYEA (D)
(13) DEREK CORNELIUS (D)
(2) ALISTAIR JOHNSTON (D)
(4) LUC DE FOUGEROLLES (D)
(17) TAJON BUCHANAN (C)
(7) STEPHEN EUSTAQUIO (C)
(8) ISMAËL KONÉ (C)
(20) ALI AHMED (C)
(9) CYLE LARIN (A)
(10) JONATHAN DAVID (A)
PANCHINA CANADA
(25) NATHAN SALIBA (C)
(1) DAYNE ST. CLAIR (P)
(14) JACOB SHAFFELBURG (A)
(18) OWEN GOODMAN (P)
(6) MATHIEU CHOINIÈRE (C)
(5) JOEL WATERMAN (D)
(15) MOÏSE BOMBITO (D)
(11) LIAM MILLAR (A)
(21) JONATHAN OSORIO (C)
(19) ALPHONSO DAVIES (D)
(24) PROMISE DAVID (A)
(23) NIKO SIGUR (C)
(26) JAYDEN NELSON (A)
(12) TANI OLUWASEYI (A)
ALLENATORE CANADA
Jesse Marsch
TITOLARI QATAR
(1) MAHMOUD ABUNADA (P)
(14) HOMAM EL AMIN (D)
(2) PEDRO MIGUEL (D)
(13) AYOUB AL OUI (D)
(16) BOUALEM KHOUKHI (D)
(23) ASSIM MADIBO (C)
(5) JASSEM GABER (C)
(4) ISSA LAYE (C)
(8) EDMÍLSON JUNIOR (A)
(11) AKRAM AFIF (A)
(15) YUSUF ABDURISAG (A)
PANCHINA QATAR
(3) LUCAS MENDES (D)
(26) MOHAMMAD AL MANAI (C)
(24) TAHSIN MOHAMMED (A)
(9) MOHAMMED MUNTARI (A)
(22) MESHAAL BARSHAM (P)
(10) HASSAN AL HAYDOS (A)
(21) SALAH ZAKARIA (P)
(20) AHMED FATHY (C)
(19) ALMOEZ ALI (A)
(25) AL HASHMI AL HUSSAIN (D)
(7) AHMED ALAA (A)
(17) AHMED AL GANEHI (A)
(18) SULTAN AL BRAKE (D)
(12) KARIM BOUDIAF (C)
(6) ABDULAZIZ HATEM (C)
ALLENATORE QATAR
Julen Lopetegui
PREPARTITA
Canada - Qatar è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 19 giugno alle ore 00:00 allo stadio BC Place Vancouver di Vancouver. Arbitro di Canada - Qatar sarà Cristian Garay. Al VAR invece ci sarà Juan Lara.
Dove vedere Canada-Qatar di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Canada-Qatar si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 00:00 (mezz'ora prima) del 19 giugno. Canada-Qatar verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Canada - Qatar sulla Guida TV.