Cartellino rosso per Madibo, autore di un intervento falloso ai danni di Koné. Inizialmente il numero 23 era stato ammonito dal direttore di gara ma il VAR ha cambiato la decisione di campo presa da Garay.01:24

GOL! CANADA-Qatar 3-0! Rete di David. Colpo di testa di Larin su cui risponde presente Abunada. David è però ben appostato e con una deviazione acrobatica realizza la sua personale doppietta. Guarda la scheda del giocatore Jonathan David 00:50

Nel Canada due cambi rispetto alla formazione vista alla prima giornata con Ahmed titolare a centrocampo al posto di Millar e Larin in luogo di Oluwaseyi nel tandem d'attacco con David. Stesso 11 visto contro la Svizzera invece per il Qatar che conferma quindi Edmilson Junior Madibo e Afif nel terzetto offensivo alle spalle di Abdurisag.00:02

Questa è la quarta volta che una nazione ospitante dei Mondiali affronta una squadra asiatica; i padroni di casa hanno vinto tutti e tre i precedenti: Messico-Iraq 1-0 (1986), Francia-Arabia Saudita 4-0 (1998) e Russia-Arabia Saudita 5-0 (2018).12:08