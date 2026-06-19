Grazie per aver seguito la diretta di Messico-Corea del Sud 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con i Mondiali 2026.04:58

90'+6' Finisce qui! Messico batte Corea del Sud per 1-0.04:57

90'+5' Corner battuto al centro dell'area, con Vasquez che spazza lontano il pallone. Il Messico prova a proteggere il vantaggio.04:55

90'+4' Si rinnova l'asse Ji-Sung Eom - Gue-Sung Cho, con il centravanti che colpisce di testa su cross dalla sinistra del compagno di squadra: palla respinta in calcio d'angolo.04:54

90'+2' Corner dalla sinistra battuto da Kang-in Lee verso il centro dell'area dove sbuca Han-Beom Lee che di testa colpisce però male, mandando ampiamente sul fondo alla destra del palo.04:53

90'+1' Segnalati 6 minuti di recupero.04:51

87' La Corea del Sud ad un passo dal pari! Cross dalla sinistra di Eom Ji-sung per il colpo di testa a botta sicura di Cho Gue-sung: Rangel compie un autentico miracolo, respingendo il primo tentativo e rialzandosi con un colpo di reni per salvare sulla linea anche sulla successiva conclusione dell'attaccante sudcoreano.04:49

85' Messico vicino al raddoppio! Pineda dialoga con Vargas, riceve il pallone di ritorno e calcia di prima intenzione dal limite dell'area: Kim Seung-gyu si distende e con un ottimo intervento evita il raddoppio.04:47

84' 5a sostituzione Messico: esce Julián Quinones, entra César Huerta04:45

80' 4a sostituzione Messico: esce Roberto Alvarado, entra Israel Reyes04:40

80' 3a sostituzione Messico: esce Raúl Jiménez, entra Santiago Giménez04:40

78' Kang-in Lee prova a mettersi in proprio, tentando una conclusione dalla lunga distanza: la palla termina alta sopra la traversa.04:39

77' 5a sostituzione Corea del Sud: esce Seung-Ho Paik, entra Gue-Sung Cho04:38

75' Cross dalla trequarti sinistra di Quinones per Jimenez che, sul secondo palo, controlla e conclude in allungo con il destro: stavolta Kim Seung-gyu si fa trovare pronto e respinge il tentativo.04:36

71' 4a sostituzione Corea del Sud: esce Young-Woo Seol, entra Hyun-Jun Yang04:35

71' 3a sostituzione Corea del Sud: esce Moon-Hwan Kim, entra Ji-Sung Eom04:35

71' 2a sostituzione Messico: esce Luis Romo, entra Obed Vargas04:34

71' 1a sostituzione Messico: esce Brian Gutiérrez, entra Orbelín Pineda04:34

68' Cooling break anche nella ripresa: qualche istante di stop per le due squadre.04:28

66' Il Messico prova a riaffacciarsi in avanti, ma dopo una bella progressione palla al piede Quiñones sbaglia la scelta dell'ultimo passaggio e favorisce il recupero della difesa sudcoreana.04:27

61' Superata l'ora di gioco, il Messico conduce sulla Corea del Sud per 1-0 grazie alla rete di Romo sull'errore del portiere Kim Seung-gyu.04:22

58' 2o ammonito Corea del Sud: cartellino giallo per Seung-Ho Paik. Il centrocampista coreano punito per un intervento in netto ritardo ai danni di Gutierrez.04:19

57' 2a sostituzione Corea del Sud: esce Heung-Min Son, entra Hyeon-Gyu Oh04:17

57' 1a sostituzione Corea del Sud: esce Jae-Sung Lee, entra Hee-Chan Hwang04:17

56' Prova a rendersi pericolosa anche la Corea del Sud, ma Son si intestardisce con un dribbling di troppo in area di rigore e, prima di riuscire a calciare, perde il controllo del pallone.04:16

50' GOL! MESSICO-Corea del Sud 1-0! Rete di Romo! Clamoroso errore in uscita di Kim Seung-gyu, che si scontra con il compagno Lee Gi-hyuk e perde il pallone: Romo ne approfitta e deposita comodamente in rete a porta sguarnita.04:12

49' Ripartenza del Messico con Gallardo che riceve sulla sinistra dell'area, si porta il pallone sul mancino e conclude, senza però inquadrare lo specchio della porta.04:10

48' Kim Moon-hwan disegna una palombella alla ricerca dell'inserimento di Jae-sung Lee, ma il pallone sfila in area e termina tra le braccia di Rangel.04:09

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso in favore del Messico.04:05

Vedremo se i due commissari tecnici opteranno per qualche sostituzione in avvio di ripresa per dare una svolta al match. Fin qui il Messico ha fatto la partita nella prima parte del primo tempo, prima di lasciare progressivamente l'iniziativa alla Corea del Sud.03:53

Un primo tempo povero di emozioni, con entrambe le squadre che, fin qui, sembrano accontentarsi del pareggio per mantenere invariate le distanze rispettivamente su Repubblica Ceca e Sudafrica.03:51

45'+5' Finisce il primo tempo: Messico-Corea del Sud 0-0.03:50

45'+1' Cross dalla destra di Hwang In-beom, con la palla che attraversa tutta l'area di rigore per poi essere spazzata dalla difesa del Messico. 03:47

45'+1' Segnalati 4 minuti di recupero.03:47

44' Gi-Hyuk Lee prova un lancio lungo per Jae-sung Lee ma la palla sfila e Rangel blocca in uscita.03:45

41' Imbucata di Kim Moon-hwan per Seol Young-woo che, da posizione defilata sulla sinistra dell'area di rigore, conclude di mancino senza trovare lo specchio della porta.03:43

38' Ora è la Corea del Sud che prova a consolidare il possesso, con il Messico che chiude tutti gli spazi nella propria metà campo.03:39

35' Fase di stallo del match: nessuna delle due squadre riesce a trovare le soluzioni giuste per impensierire l'avversaria.03:36

28' La Corea del Sud fatica a rendersi pericolosa attraverso il fraseggio, ricorrendo spesso ai lanci lunghi alla ricerca della profondità.03:29

23' Giunti a metà del primo tempo, è il momento del cooling break: le due squadre si portano a bordocampo per una breve pausa.03:24

20' Alvarado avanza sulla destra, rientra sul mancino in zona trequarti e crossa al centro: Quinones stacca e colpisce di testa, indirizzando però centralmente dove Kim Seung-gyu blocca senza problemi.03:21

16' Grande occasione per Son, con l'ex attaccante del Tottenham che salta con un pallonetto Rangel e con Alvarez che salva sulla linea in rovesciata: tutto inutile, però, perché il giocatore della Corea del Sud era in posizione irregolare.03:17

15' Poche emozioni in questo avvio di gara: il Messico prova a fare la partita con il possesso, mentre la Corea del Sud si compatta nella sua metà campo pronta a ripartire.03:16

10' Palla profonda sulla fascia per Seol Young-woo, con Sanchez che con il fisico protegge il rinvio dal fondo.03:11

8' Jimenez prova a trovare spazio defilandosi sulla trequarti, riceve e calcia con il destro: conclusione debole e di facile lettura per Kim Seung-gyu.03:09

7' Alvarado approfitta di una respinta corta in zona trequarti, si sistema la palla sul sinistro e tenta la prima conclusione della partita: tiro debole che termina sul fondo alla destra del palo.03:08

4' 1o ammonito Corea del Sud: cartellino giallo per Kang-In Lee. Il giocatore del PSG punito per un fallo a metà campo su Romo.03:05

3' Avvio coraggioso della Corea del Sud: gli uomini di Hong Myung-bo si affidano subito a un pressing feroce nel tentativo di mettere in difficoltà il Messico.03:05

Via al match. Primo possesso per la Corea del Sud.03:01

Le squadre fanno il loro ingresso in campo: a breve gli inni nazionali, poi il calcio d'inizio.02:52

A dirigere l’incontro, con il calcio d’inizio fissato alle 3:00 italiane, quando a Guadalajara saranno le ore 19:00 di giovedì, sarà l’arbitro Gustavo Tejera dell'Uruguay.01:52

Hong Myung-Bo conferma la difesa a tre con Han-Beom Lee e Gi-Hyuk Lee ai lati di Kim-Min-Jae, davanti alla porta difesa da Kim Seung-gyu. In mezzo al campo Hwang In-beom e Seung Ho Paik, con Seol Young-woo e Kim Moon-hwan ad occuparsi delle fasce. Sulla trequarti Kang-in Lee e Jae-sung Lee alle spalle dell’unica punta Son.01:52

FORMAZIONI UFFICIALI: La Corea del Sud risponde con un 3-4-2-1: Kim Seung-gyu - Han-Beom Lee, Kim Min-jae, Gi-Hyuk Lee - Seol Young-woo, Hwang In-beom, Seung Ho Paik, Kim Moon-hwan - Kang-in Lee, Jae-sung Lee - Son Heung-min. All. Hong Myung-Bo01:52

Qualche cambio per Aguirre rispetto all’esordio: non ci sarà lo squalificato Montes, con Alvarez che affianca Vasquez al centro della difesa e con Reyes e Gallardo a completare la difesa a quattro, con Rangel in porta. In mediana Lira affiancato da Romo e Gutierrez, mentre il tridente sarà lo stesso del match contro il Sudafrica: Alvarado e Quinones ai lati di Jimenez.02:34

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Messico scende in campo con un 4-3-3: Rangel - Sanchez, Alvarez, Vasquez, Gallardo - Romo, Lira, Gutierrez - Alvarado, Jimenez, Quinones. All. Javier Aguirre01:51

La Corea del Sud punta a vincere le prime due partite di un Mondiale per la prima volta nella sua storia. In generale, l'ultima volta che i coreani hanno ottenuto due vittorie consecutive nella competizione risale al 2002, quando erano co-ospitanti (contro Portogallo e Italia), edizione in cui chiusero al quarto posto.01:51

Il Messico ha vinto solo una delle tre partite precedenti giocate all'Estadio Guadalajara - 2-0 contro gli Stati Uniti in amichevole nell'ottobre 2024. Gli altri due incontri, entrambi contro l'Ecuador, sono terminati con una sconfitta (1-2 nel settembre 2010) e un pareggio (1-1 nell'ottobre 2025).01:51

Messico e Corea del Sud si affrontano per la terza volta ai Mondiali: il Messico ha vinto entrambi i precedenti nella fase a gironi (3-1 nel 1998, 2-1 nel 2018). Per la Corea del Sud si tratta della prima sfida contro un paese ospitante nella storia della competizione.01:51

Nel girone A dei Mondiali 2026 è già tempo di uno scontro diretto per il primato in classifica: da una parte il Messico, squadra che ha inaugurato il torneo vincendo 2-0 contro il Sudafrica, dall’altra la Corea del Sud, che nel primo turno ha vinto in rimonta per 2-1 contro la Repubblica Ceca.01:51

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Messico e Corea del Sud, gara valida per la 2ª giornata del gruppo A dei Mondiali 2026.01:51

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