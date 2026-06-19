90'+9' Grande entusiasmo tra i padroni di casa a Seattle. Le squadre torneranno in campo il 26 giugno, gli USA contro la Turchia mentre l’Australia sfiderà il Paraguay. Grazie per averci seguito, alla prossima.23:12

90'+9' "Why not US?", aveva detto Pochettino. E dopo il 2-0 di oggi la risposta sembra arrivata dal campo. Gli Stati Uniti conquistano la seconda vittoria su due partite nel girone e staccano il pass per i sedicesimi di finale, confermandosi una delle squadre da tenere d'occhio in questo torneo.23:10

90'+9' Finisce qui. 2-0 USA che sigillano la vittoria nel primo tempo grazie ad un'autorete e al gol di Freeman. Stati Uniti ai sedicesimi!23:06

90'+6' Anche Weston McKennie esce meritatamente tra gli applausi e lascia il posto a Giovanni Reyna23:02

90'+6' Ovazione per Folarin Balogun, dentro Haji Wright.23:02

90'+5' Gioco ripreso. Punzione per l'Australia che però butta via il pallone.23:02

90'+4' Gioco fermo. Crampi per l'arbitro. Il caldo si fa sentire.22:59

90'+3' Cartellino Giallo Chris Richards che ferma una ripartenza di Irankunda. Entrato bene il giocatore australiano.22:59

90'+1' 6 i minuti di recupero22:58

89' Infine ammonito Folarin Balogun tra gli statunitensi. Sale la tensione in questo finale.23:04

89' Cartellino Giallo anche per Jacob Italiano22:55

88' Mischia a centrocampo.Cartellino giallo per Harry Souttar. 23:04

81' Prova ad attaccare l'Australia ma è disordinata e poco convinta. 22:51

80' Gran partita anche per Antonee Robinson che lascia il posto a Auston Trusty.22:46

80' Fuori un ottimo Sergiño Dest, dentro Joe Scally.22:46

78' Ultimo cambio per l'Australia. Fuori Paul Okon-Engstler, dentro Jackson Irvine al suo terzo Mondiale.22:43

77' Volpato il più intraprendente da quando è entrato. Finta e cross interessante ma è ben posizionata la difesa USA che allontana.22:46

76' I centrocampisti australiani non riescono a trovare i propri compagni. USA ordinati e in gestione del doppio vantaggio.22:48

74' Prima sostituzione per gli USA. Esce Ricardo Pepi, entra Sebastian Berhalter.22:40

69' Si riparte. 20 minuti più recupero alla fine. 22:37

68' Cooling break anche nella ripresa. Tre minuti di pausa.22:34

67' Provano ad abbassare il ritmo gli USA. L'Australia si fa coraggio e alza invece la pressione.22:33

65' Australia che ha alzato il baricentro. Un'altra giocata di Volpato, stavolta di sponda. La conclusione di Metcalfe da fuori non centra lo specchio. 22:32

62' Gran ripartenza del'Australia! Imbucata per Irankunda che si porta sulla linea di fondo e aspetta Volpato. Il giocatore del Sassuolo calcia con il destro ma il pallone vola via.22:31

61' Esordio in questo Mondiale per Cristian Volpato. Entra al posto di un malconcio Mathew Leckie.22:27

56' Cartellino giallo per Antonee Robinson. Italiano arriva nettamente in anticipo e viene steso dal giocatore statunitense.22:23

51' Balogun spreca il potenziale 3-0! Innescato da Adams va a tu per tu con Beach ma si fa rimontare da Circati che lo ferma con un provvidenziale intervento.22:21

49' Riprendono da dove avevano lasciato gli Stati Uniti. Scambio tra Mckennie e Dest sull'out di destra con l'ex Milan che viene atterrato sulla trequarti avversaria.22:16

46' Infine entra Nestory Irankunda al posto di Mohamed Touré.22:11

46' Fuori anche Nishan Velupillay per Connor Metcalfe22:11

46' Fuori l'autore dello sfortunato autogol Cameron Burgess, dentro Jason Geria.22:11

46' Si riparte! Via al secondo tempo di USA-Australia. Triplo cambio per gli australiani.22:10

A tra poco per la ripresa di questo fondamentale match del girone D. Vedremo se l'Australia cambierà qualcosa dopo l'intervallo.22:04

Primo tempo a senso unico per gli Stati Uniti, protagonisti assoluti della gara. La squadra americana ha dato spettacolo mettendo costantemente in difficoltà l'Australia. Il dominio si è tradotto anche nel risultato: USA avanti 2-0 all'intervallo dopo una frazione giocata davvero ad altissimo livello.21:59

45'+9' Finisce qui il primo tempo. Dominio USA che è avanti 2-0 grazie all'autogol di Burgess dopo 11 minuti e al gol di Freeman dopo 43.21:55

45'+7' Dest continua a spingere dalla destra e spara una rasoiata dal limite. Beach si fa trovare pronto e para a terra.22:01

45'+5' Giro palla in controllo per gli USA che ora puntano ad andare negli spogliatoi con il doppio vantaggio.21:51

45'+1' 7 minuti di recupero.21:49

43' GOL! USA-Australia 2-0! Rete di Alex Freeman! Raddoppio meritatissimo per gli Stati Uniti, Freeman è il più pronto a spingere in porta con la testa un pallone che si era impennato dopo la conclusione deviata di Dest. La rete inizialmente viene annullata per presunto fuorigioco ma il VAR corregge la decisione: Bos infatti teneva in gioco Freeman.21:52

42' Si rialzano entrambi i calciatori, si riparte.21:43

40' Anche Paolo Banchero e Zach Lavine, stelle NBA, in tribuna, tantissime le stelle al Seattle Stadium.21:42

39' Durissimo scontro aereo tra Freeman e Okon-Engstler: intervengono gli staff medici.21:42

37' Grande ritmo e intesa tra i giocatori della nazionale statunitense. I giocatori australiani arrivano sempre in ritardo e continuano a commettere un fallo dopo l'altro.21:40

32' Cartellino giallo per Alessandro Circati. Sponda di Balogun per l'inserimento di Tillman che viene fermato fallosamente in tackle del difensore del Parma.22:07

31' Si sta complicando la vita l'Australia, un'incomprensione tra Circati e Italiano in fase di sviluppo regala un corner agli USA.21:32

28' Ripartita la sfida, gli USA ricominciano a gestire il possesso.21:29

25' E' il momento di idratarsi. Tre minuti di pausa del match. 1-0 USA che meglio di così difficilmente potevano iniziare.21:26

23' Anche in impostazione fa fatica l'Australia. Un errore porta Balogun alla conclusione ma viene murato da un attento Circati.21:25

22' Ancora Robinson che innesca Balogun, stavolta è attento Beach che blocca sicuro in uscita.21:23

20' Spettacolo a Seattle sia sulle tribune che sul campo. Gli australiani sono totalmente in balia degli statunitensi. 21:27

17' Dagli sviluppi del calcio di punizione, sempre Mckennie con un tentativo di rovesciata, troppo ambiziosa anche per lo juventino che però oggi sembra molto in forma.21:19

16' Cartellino Giallo Jordan Bos. Ancora uno spunto di Mckennie sulla fascia destra, l'australiano lo stende allargando l'alettone.21:20

16' Non si fa attendere la risposta dell'Australia che arriva alla conclusione con Leckie. Il tentativo con l'esterno si alza però sopra la traversa spegnendosi sul fondo.21:17

11' GOL! USA-Australia 1-0! Autorete di Cameron Burgess! Scatenato Balogun sull'out di sinistra che lanciato da Robinson, sgasa e mette in mezzo il pallone. Goffisimo Burgess che insacca il pallone alle spalle del proprio portiere. Padroni di casa avanti!21:16

10' Prima conclusione per gli USA. Dest triangola bene con Mckennie ma una volta arrivato in area la conclusione viene respinta.21:11

8' Qualche errore di troppo per gli Stati Uniti, già due i possessi persi nella propria metà campo difensiva in questi primi sei minuti.21:09

6' Si propone McKennie con un traversone interessante ma la difesa australiana allontana il pericolo. Gioco poi fermato da un fischio arbitrale.21:07

4' Alza il baricentro la nazionale statunitense. Compatta l'Australia che si chiude in difesa e prova a ripartire.21:06

2' Subito Australia in avanti con un destro di Tourè che va a scaldare i guantoni di Freese. Blocca sicuro il portiere americano.21:03

PARTITI! Via al match, si comincia.21:01

Squadre in campo, tutto pronto per gli inni nazionali. Si parte con quello dell'Australia poi spazio ai padroni di casa. Gran bella atmosfera a Seattle.20:54

Gli USA sono rimasti sulla West Coast: si gioca infatti a Seattle. Fischio d'inizio alle ore 21 italiane (le 15 locali). Arbitrerà il tedesco Felix Zwayer. 20:09

Entrambe arrivano da una vittoria all'esordio: gli USA hanno battuto il Paraguay 4-1, l'Australia ha sorpreso la Turchia 2-0. Passare in testa al girone vorrebbe quindi avere un vantaggio psicologico importante in vista dell'ultima giornata.20:29

Recentemente le due squadre si sono affrontate due volte in amichevole con gli Stati Uniti che hanno vinto entrambi questi incontri. L'ultimo incrocio, il 15 ottobre 2025, ha visto gli USA battere l'Australia 2-1 mentre nel giugno 2010 gli australiani hanno perso in casa 1-3.20:16

FORMAZIONE AUSTRALIA – Sono invece due i cambi apportati dal tecnico australiano rispetto alla formazione che ha affrontato la Turchia nella prima giornata: Mathew Leckie e Nishan Velupillay prendono infatti il posto di Nestory Irankunda e Connor Metcalfe.20:04

FORMAZIONE USA - Gli Stati Uniti apportano una sola modifica rispetto all’esordio contro il Paraguay: dentro Ricardo Pepi al posto di Christian Pulisic. Il giocatore del Milan non ha recuperato da un problema fisico che aveva già tenuto in apprensione lo staff tecnico nei giorni subito dopo il match di esordio.20:04

AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O’Neill, Okon- Engstler, Bos; Leckie, Velupillay; Touré. CT. Popovic20:04

USA (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Balogun. CT. Pochettino 20:03

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di USA-Australia, match valido per la 2a giornata del girone D.20:02

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