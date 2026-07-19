Grazie per aver seguito con noi la diretta di Spagna-Argentina, terminata 1-0 dopo i tempi supplementari, e per averci accompagnato durante tutti i Mondiali 2026.00:11

120'+5' Finisce qui! La Spagna batte l'Argentina 1-0 ed è Campione del Mondo!00:02

120'+5' Fallo su Otamendi ancora a metà campo: tutta avanti l'Argentina, probabilmente ultima occasione del match.00:01

120'+4' Punizione a metà campo per l'Argentina: va Messi a batterla, ma consegna direttamente nelle mani di Unai Simon.00:00

120'+2' Simeone manda alto! Altra super occasione per l'Argentina: corner di Messi verso il primo palo, Medina sfiora e la palla arriva sul dischetto dove Simeone con il destro di prima intenzione manda incredibilmente sopra la traversa.23:58

120'+1' 5 minuti di recupero.23:57

120' L'Argentina sfiora il pari! Messi serve Simeone sul fondo a destra, con l’attaccante che mette al centro un cross fortissimo. Medina è pronto all’appoggio, ma Cubarsi interviene con un tocco decisivo e devia in calcio d’angolo.23:57

118' Messi ci prova da fuori con il mancino potente, colpendo in pieno volto Merino, che resta a terra. L'arbitro fischia prima che il pallone finisca in calcio d'angolo, facendo arrabbiare i giocatori dell'Argentina.23:55

116' Contropiede della Spagna, con Nico Williams che guida un tre contro due. Entrato in area, però, l’esterno incespica sul pallone e perde il possesso, facendo infuriare Ferran Torres e Yamal, liberi ai suoi lati.23:54

115' Corner per l'Argentina da destra: Messi scambia con Paredes e crossa di prima intenzione verso il secondo palo, sfiorando l'incrocio dei pali lontano.23:52

114' Gol annullato alla Spagna! Ferran Torres scatta sul filo del fuorigioco, si presenta a tu per tu con Emiliano Martinez e lo batte con il destro. L’attaccante spagnolo viene però fermato per offside e, dopo il controllo del VAR, l’annullamento della rete viene confermato.23:51

113' Ora è la Spagna a gestire il possesso tra gli olé del pubblico. L'Argentina appare ormai senza energie e non riesce più a organizzare un pressing efficace.23:49

111' 4° ammonito Argentina: cartellino giallo per Alexis Mac Allister. Intervento in ritardo ai danni di Cucurella.23:48

109' Parabola morbida di Paredes verso l'area, con Otamendi che fa sponda di testa: Unai Simon esce e blocca.23:45

108' Occasione per l'Argentina: calcio di punizione dalla metà campo per Paredes, pronto a crossare verso il centro dell'area.23:45

106' GOL! SPAGNA-Argentina 1-0! Rete di Ferran Torres! Cross profondo dalla destra di Pedro Porro per Nico Williams, che fa da sponda di testa verso il centro. Sul pallone arriva Ferran Torres, che con il destro scarica sotto la traversa e buca la difesa dell’Albiceleste.23:44

106' Via al secondo tempo supplementare. 23:42

Non cambia il copione: la Spagna attacca, l'Argentina difende. 23:39

105'+3' Finisce il primo tempo supplementare. Spagna-Argentina 0-0.23:38

105'+2' Messi tiene palla in mezzo al campo e libera Mac Allister sulla corsia mancina: chiude Pedro Porro, obbligato a mettere in fallo laterale. Respira l'Argentina.23:37

105'+1' Segnalati 3 minuti di recupero.23:36

105' Doppia protesta dell’Argentina: prima per un contatto tra Cucurella e Simeone, poi per un intervento di Yamal su Tagliafico a bordo campo, quando il pallone era già uscito. Nel frattempo Scaloni viene ammonito per proteste.23:35

103' Merino di testa! Cross dalla sinistra di Nico Williams per il colpo di testa di Merino sul secondo palo: palla fuori di poco.23:33

102' 6a sostituzione Argentina: esce Julián Alvarez, entra Marcos Senesi23:33

101' Schema da parte della Spagna: Zubimendi controlla al limite dell’area e lascia lì per Yamal, che arriva alla conclusione di prima intenzione con il mancino a giro. Il tiro è completamente impreciso e termina lontanissimo dalla porta difesa da Emiliano Martinez.23:33

99' 5a sostituzione Spagna: esce Aymeric Laporte, entra Eric García23:30

99' 4a sostituzione Spagna: esce Rodri, entra Martín Zubimendi23:29

96' Gol annullato alla Spagna! Merino si libera di Otamendi e conclude, trovando la respinta di Emiliano Martinez. Sul pallone arriva Nico Williams, che insacca a porta vuota, ma l’arbitro annulla la rete per il precedente contatto dell’attaccante spagnolo sul difensore argentino.23:28

93' Ancora il Dibu Martinez! Cross dal limite dell'area di Pedri con il mancino per Nico Williams, che sfiora appena di testa: il portiere argentino ci mette il guantone e dice no.23:24

90' Via al primo tempo supplementare. Possesso per la Spagna.23:20

I tempi regolamentari non bastano per decidere la finale del Mondiale. La Spagna continua a dominare, mentre l’Argentina si difende e affronterà i supplementari in dieci uomini dopo l’espulsione di Enzo Fernandez in pieno recupero.23:18

90'+9' Finiscono i tempi regolamentari: Spagna-Argentina 0-0, si va ai supplementari.23:16

90'+9' Vola Emiliano Martinez! Yamal si incarica della punizione e calcia verso il palo di destra. Il portiere argentino si distende e respinge in calcio d'angolo.23:16

90'+7' Sulla palla Yamal e Pedro Porro: potrebbe essere l'ultima giocata dei tempi regolamentari.23:14

90'+6' Intervento in ritardo di Paredes ai danni di Ferran Torres al limite dell'area: calcio di punizione per la Spagna in zona centrale.23:13

90'+5' Messi protesta con l’arbitro dopo che Cucurella gli ha rivolto alcune parole coprendosi la bocca con la mano. Il direttore di gara segnala di essersi confrontato con il VAR, ma non arriva alcuna sanzione per lo spagnolo.23:13

90'+3' Cartellino rosso per Enzo Fernández! Il centrocampista argentino arriva in ritardo su un contrasto con Cubarsi e riceve il secondo giallo della sua partita, lasciando i suoi in 10.23:11

90'+3' Veloce ripartenza della Spagna, con Nico Williams che avanza sulla destra. Invece di servire Yamal sul lato opposto, sceglie la conclusione verso la porta: tiro centrale, respinto con i pugni da Emiliano Martinez.23:10

90'+3' Cross basso dalla destra da parte di Giuliano Simeone: blocca a terra Unai Simon.23:09

90'+1' Laporte ferma Messi con un blocco a centrocampo. Vibranti le proteste dell'Argentina, che chiedeva il cartellino giallo per il difensore spagnolo.23:09

90'+1' Segnalati 4 minuti di recupero.23:07

89' Rodri riceve al limite dell’area con tanto spazio a disposizione. Invece di servire un compagno, sceglie la conclusione di destro, ma colpisce il pallone sbilanciato all’indietro e spedisce alto sopra la traversa.23:07

87' Scavetto di Merino in area per Ferran Torres, che prova il destro al volo in girata. Il pallone termina però sul fondo, con Emiliano Martinez comunque attento sul primo palo.23:04

86' Ritmi bassi in questa fase finale del match: si attende la giocata del singolo per sbloccare il risultato.23:03

82' 3° ammonito Argentina: cartellino giallo per Enzo Fernandez. Il centrocampista viene ammonito per proteste.22:59

81' Corner battuto corto sulla destra da parte della Spagna, con Nico Williams che arriva il cross da fondo campo: colpo di testa di Laporte, bloccato dal Dibu Martinez.22:58

80' Cross dalla destra di Pedro Porro: Tagliafico ci mette la gamba e devia in calcio d'angolo.22:57

79' Il corner battuto dalla sinistra di Nico Williams attraversa tutta l'area di rigore e si spegne in fallo laterale.22:56

78' Conclusione da fuori di Cubarsi, con Emiliano Martinez ancora incerto nella respinta. Merino arriva sul pallone vagante, ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Sul proseguimento dell’azione, la Spagna conquista comunque un calcio d’angolo.22:55

77' Pedri riceve al limite dell’area, si gira in un fazzoletto e, con molto spazio davanti a sé, prova la conclusione con il mancino. Una leggera spinta di Alvarez lo sbilancia e il tiro, centrale, viene bloccato da Emiliano Martinez.22:54

75' 4a sostituzione Spagna: esce Dani Olmo, entra Mikel Merino22:52

75' 3a sostituzione Spagna: esce Alex Baena, entra Nico Williams22:52

74' Yamal lascia sul posto Tagliafico sulla destra, poi prova un esterno mancino in profondità per Ferran Torres. L’attaccante, però, era venuto incontro e il pallone sfila sul fondo: rinvio per l’Argentina.22:52

71' Ultimi due cambi nei tempi regolamentari per l'Argentina: Romero è costretto a uscire per un problema fisico, mentre lascia il campo anche De Paul. Al loro posto entrano Medina e Simeone.22:48

70' 5a sostituzione Argentina: esce Rodrigo De Paul, entra Giuliano Simeone22:47

70' 4a sostituzione Argentina: esce Cristian Romero, entra Facundo Medina22:47

68' Hydration break: qualche attimo di pausa.22:45

67' Prova Ferran Torres di testa! Dopo il calcio d’angolo, Yamal va via in mezzo a due avversari sulla destra e crossa con il destro verso il centro. Ferran Torres colpisce di testa, ma Emiliano Martinez è ben posizionato e blocca centralmente.22:44

66' Cross profondo con il mancino di Baena dalla destra: Tagliafico non si fida e di testa mette in calcio d'angolo.22:43

66' Questa volta sul pallone, dalla sinistra, va Baena: il suo cross viene respinto dalla difesa Albiceleste, che allontana il pericolo.22:43

65' Corner battuto male da Yamal, che però riceve nuovamente il pallone e mette al centro un cross insidioso. Provvidenziale il colpo di testa di Paredes, che devia ancora in calcio d’angolo per la Spagna.22:42

64' L’arbitro concede il vantaggio alla Spagna dopo due falli sulla trequarti. Il pallone arriva così a Dani Olmo, che prova la conclusione da fuori: il tiro è centrale, ma Emiliano Martinez respinge in maniera incerta e concede il calcio d’angolo.22:42

62' 2a sostituzione Spagna: esce Fabián Ruiz, entra Pedri22:39

62' 1a sostituzione Spagna: esce Mikel Oyarzabal, entra Ferran Torres22:39

61' Yamal calcia direttamente contro la barriera, poi ci prova anche Baena: il pallone carambola due volte e termina in rimessa laterale per l’Argentina.22:38

60' Pedro Porro porta palla sulla trequarti destra, si ferma e serve Yamal ma viene travolto dallo sgambetto di Paredes: punizione per la Spagna.22:36

58' 3a sostituzione Argentina: esce Gonzalo Montiel, entra Nahuel Molina22:35

57' La Spagna batte corto il calcio d’angolo sulla destra, fino ad arrivare sulla trequarti, dove Baena crossa di prima intenzione. Otamendi prende posizione davanti a Laporte e lascia sfilare il pallone sul fondo.22:35

56' Cubarsi trova in profondità Dani Olmo, che mette un pallone all’indietro verso il dischetto. Cucurella sta per arrivare alla conclusione, ma Montiel interviene provvidenzialmente e devia in calcio d’angolo.22:34

55' Ripartenza della Spagna, con Oyarzabal che scambia con Fabian Ruiz. Il trequartista restituisce il pallone di prima all'attaccante, che però non riesce ad arrivare all'appuntamento dalla zona del dischetto del rigore.22:33

52' 2° ammonito Argentina: cartellino giallo per Leandro Paredes. Nella mischia, il centrocampista spinge a terra Dani Olmo, proprio però davanti all'arbitro che lo sanziona con il cartellino.22:29

51' Momenti di tensione in campo dopo un fallo a palla lontana di Paredes ai danni di Rodri.22:29

48' Corner dalla destra battuto da Messi verso il primo palo: devia Tagliafico direttamente sul fondo.22:25

46' Subito un errore in fase di impostazione di Paredes, che serve orizzontalmente Baena. L'ala spagnola avanza fino al limite dell'area e cerca l'angolino basso di destra, ma Emiliano Martinez è bravo ad allungarsi e a bloccare.22:24

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per la Spagna.22:22

46' 2a sostituzione Argentina: esce Nico Gonzalez, entra Leandro Paredes22:22

Finisce lo spettacolo. Qualche minuto per sgomberare il terreno di gioco e si riparte con il secondo tempo.22:14

Nel corso dell’intervallo spazio al tanto atteso spettacolo: a esibirsi, in uno show della durata di 11 minuti, saranno Madonna, Shakira, Justin Bieber e i BTS, affiancati da Burna Boy, Coldplay, Gustavo Dudamel e dal coro PS22.21:59

Pillola statistica. Soltanto due tiri complessivi in questo primo tempo: è il dato più basso registrato da Opta, dal 1966, nella prima frazione di una finale di Coppa del Mondo. Il precedente minimo era di sei conclusioni.21:58

Poche emozioni in questo primo tempo. È la Spagna a provare a fare la partita: gli uomini di de la Fuente hanno tentato tre conclusioni, due delle quali nello specchio, contro le zero dell’Argentina, che fatica a rendersi pericolosa nella trequarti avversaria.21:57

45'+4' Finisce il primo tempo. Spagna-Argentina 0-0.21:55

45'+1' Lancio lungo dalle retrovie dell’Argentina alla ricerca di Alvarez, ma Unai Simon legge perfettamente la situazione e interviene con tempestività, negando all’attaccante una potenziale occasione da gol.21:52

45'+1' Segnalati 4 minuti di recupero.21:51

44' 1a sostituzione Argentina: esce Lisandro Martínez, entra Nicolás Otamendi21:50

44' Problemi per l'Argentina: Lisandro Martinez resta a terra per un problema muscolare e sarà costretto a lasciare il campo.21:50

44' Baena resta largo, mentre Cucurella ha spazio per puntare l’area dalla sinistra. Il nuovo terzino del Real Madrid prova il mancino a incrociare, ma il pallone termina a lato.21:49

42' Yamal viene incontro sulla trequarti, mentre Cubarsi premia la profondità di Pedro Porro. Il terzino spagnolo crossa verso il secondo palo, dove però non c’è nessuno: Emiliano Martinez esce e fa suo il pallone con le mani.21:49

41' 1° ammonito Argentina: cartellino giallo per Lisandro Martínez. Il difensore interviene da dietro in scivolata su Oyarzabal, che stava provando a dare vita ad un contropiede.21:46

39' Bella azione della Spagna tutta di prima. Fabian Ruiz serve Dani Olmo al limite dell'area, che lascia sfilare il pallone per il mancino di prima intenzione di Oyarzabal: conclusione centrale, bloccata senza problemi da Emiliano Martinez.21:45

37' Enzo Fernandez si prende un rischio in mezzo al campo e perde il pallone, ma Montiel rimedia subito chiudendo su Cucurella.21:43

34' Messi sceglie la battuta corta, ma la Spagna recupera subito il possesso. Dani Olmo protegge il pallone e conquista un fallo nella propria metà campo, permettendo ai suoi di rifiatare.21:40

33' Mac Allister lascia sfilare il pallone sulla linea laterale sinistra e poi protegge la sfera con il corpo, costringendo Rodri al fallo. Punizione dalla trequarti sinistra per l'Argentina, con Messi pronto alla battuta.21:39

31' Yamal riceve sulla destra, se la sposta sul mancino e prova l'imbucata per Dani Olmo in area: la palla sfila e termina sul fondo.21:36

30' Pillola statistica. I primi 25 minuti di questa finale del Mondiale hanno visto un solo tiro (Lamine Yamal della Spagna al 5') – il dato più basso registrato nei primi 25 minuti di una finale del Mondiale FIFA dal 1966 (il precedente minimo era di due tiri in Francia-Croazia nel 2018).21:36

28' Alvarez prova a pressare da solo la difesa della Spagna, con Unai Simon costretto a mettere in fallo laterale.21:34

28' Si riparte.21:33

25' Hydration break: qualche attimo di pausa.21:30

24' Il corner battuto dalla sinistra da Alex Baena viene bloccato senza problemi da Emiliano Martinez.21:29

23' Cucurella prova a sfondare sulla destra, ma un rimpallo gli vale soltanto un calcio d’angolo.21:30

20' Questa volta è l'Argentina a protestare, dopo un intervento in ritardo di Dani Olmo su Enzo Fernandez. Anche in questo caso, però, l'arbitro lascia correre senza estrarre alcun cartellino.21:26

17' Splendido controllo in corsa di Yamal sulla destra: il numero 19 punta Tagliafico, rientra sul mancino e mette un pallone basso al centro, ma Emiliano Martinez è attento e blocca.21:23

17' Punizione dalla trequarti per l'Argentina battuta da De Paul alla ricerca di Nico Gonzalez: il numero 15 non ci arriva e la palla sfila sul fondo.21:22

14' Intervento deciso di Mac Allister su Dani Olmo proprio davanti alla panchina spagnola, che si alza in blocco chiedendo immediatamente il cartellino giallo. Per l'argentino arriva soltanto un richiamo dall'arbitro.21:21

13' Corner dalla destra battuto da Baena verso il secondo palo, dove Dani Olmo ha il tempo di controllare il pallone, prima di essere chiuso da Lisandro Martinez. Il possesso resta alla Spagna, con Yamal che conquista una rimessa laterale sulla destra.21:19

12' Cross radente dalla trequarti sinistra di Fabian Ruiz verso Oyarzabal, che non riesce a intervenire di testa. Alle sue spalle, però, Lisandro Martinez non si fida e devia il pallone in calcio d'angolo.21:18

8' Uno-due tra Pedro Porro e Oyarzabal, con il terzino che riceve il pallone di ritorno nei pressi del limite dell’area, prima di perdere l’equilibrio anche a causa di un contatto con Mac Allister. Per l’arbitro è tutto regolare.21:13

6' Sul tentativo di contropiede, palla lunga in profondità per Messi, che sembra avere campo aperto per puntare da solo verso l’area. A sorpresa, però, sulla trequarti interviene Unai Simon, che allontana il pericolo. Il pallone arriva poi ad Alvarez, che non riesce a controllarlo: avrebbe avuto la porta spalancata.21:12

6' Di nuovo Yamal trovato in area, sempre sulla destra: questa volta il giocatore del Barcellona crossa basso al centro e la difesa argentina allontana.21:11

5' Che occasione per Yamal! Il talento spagnolo dialoga con Dani Olmo, che gli restituisce il pallone mettendolo a tu per tu con Emiliano Martinez. La conclusione di Yamal, deviata, viene però respinta con i piedi dal portiere argentino.21:14

5' Ritmi bassi in questo avvio, condizionati non soltanto dalla tensione della finale, ma anche dalle condizioni meteo. A New York sono le 15 e, in una giornata serena, la temperatura si aggira intorno ai 35 gradi.21:10

2' Errore a centrocampo di Fabian Ruiz, con il centrocampista spagnolo che serve erroneamente Nico Gonzalez: Pedro Porro costretto al fallo tattico.21:07

Inizia la partita. Il primo possesso è per l'Argentina.21:06

Le squadre fanno il loro ingresso in campo: a breve gli inni nazionali, poi finalmente il calcio d'inizio. La finale sta per iniziare!21:03

A dirigere la finale sarà l’arbitro sloveno Slavko Vinčić. Calcio d’inizio alle 21:00 italiane, quando al New York New Jersey Stadium di East Rutherford saranno le ore 15:00.19:53

Mossa a sorpresa di Scaloni, che sceglie Nico Gonzalez dal 1’ sulla fascia sinistra e lascia inizialmente in panchina Paredes. In mediana spazio alla coppia formata da Enzo Fernandez e Mac Allister, con De Paul largo a destra. Davanti a Emiliano Martinez, la linea difensiva a quattro è composta da Montiel, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico. In attacco, al fianco di Messi, c’è Alvarez, vincitore del ballottaggio con Lautaro.19:52

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Argentina risponde con un 4-4-2: Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico Gonzalez; Messi, Alvarez. Ct: Lionel Scaloni.19:49

De la Fuente schiera Unai Simon tra i pali e si affida alla difesa a quattro composta da Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella. Fabián Ruiz vince il ballottaggio con Pedri e affianca Rodri in mediana, mentre al centro della trequarti ecco Dani Olmo. A sinistra confermato Baena, a destra non può mancare Lamine Yamal, mentre davanti c’è il capocannoniere della Spagna: Oyarzabal.19:48

FORMAZIONI UFFICIALI: La Spagna scende in campo con un 4-2-3-1: Unai Simón - Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabián Ruiz - Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena - Oyarzabal. Ct: Luis de la Fuente.19:47

L'Argentina giocherà la sua settima finale nella Coppa del Mondo: solo la Germania ne ha giocate di più (otto). L'Albiceleste ha vinto tre volte il trofeo (1978, 1986, 2022) e ha perso la finale in altrettante occasioni (1930, 1990, 2014).19:47

La Spagna ha vinto cinque finali su sei nei maggiori tornei internazionali (tra Europei e Mondiali), alzando quattro volte il trofeo nelle cinque finali disputate agli Europei (1964, 2008, 2012, 2024; sconfitta nel 1984) e vincendo la sua unica precedente finale di Coppa del Mondo nel 2010 contro l’Olanda.19:46

Finale storica tra Spagna e Argentina: è solo il secondo incrocio mondiale dopo il 1966 e, per la prima volta, i campioni d’Europa affrontano i campioni della Copa América nell’ultimo atto della Coppa del Mondo.19:46

È tutto pronto per l'appuntamento più atteso: la finale del Mondiale 2026 mette di fronte Spagna e Argentina sul prato del New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) di East Rutherford, nel New Jersey. Da una parte il presente e il futuro del calcio, rappresentati dal talento cristallino di Lamine Yamal; dall'altra Lionel Messi, pronto a scrivere l’ennesimo capitolo leggendario di una carriera infinita.19:46

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Spagna e Argentina, gara valida per la finale dei Mondiali 2026.19:44

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