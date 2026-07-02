Vittoria convincente della Spagna che supera l'Austria al termine di un match per lunghi tratti dominato. Sblocca il punteggio Oyarzabal nel primo tempo, nella ripresa il raddoppio di Pedro Porro e il tris di Oyarzabal che festeggia la doppietta personale. Nel mezzo e nel finale tanta Spagna e troppo poca Austria per poter mettere in discussione l'esito del match.
Spagna che si qualifica per gli ottavi di finale dove affronterà la vincente della sfida tra Portogallo e Croazia. Match che si disputerà a Dallas il prossimo 6 luglio alle 21:00 italiane.
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match. Arrivederci alle prossime partite del Mondiale FIFA 2026.23:03
90'+6'
Finisce qui! Spagna-Austria 3-0.22:59
90'+5'
Ferran Torres scatta sul filo del fuorigioco ma poi arrivato in area di rigore mastica la conclusione.22:57
90'+3'
Cambio per la Spagna, dentro Pubill al posto di Laporte.22:55
90'+3'
Sostituzione per la Spagna, entra Fabián Ruiz ed esce Pedri.22:55
90'+1'
Sei minuti di recupero.22:53
89'
GOL! SPAGNA-Austria 3-0! Rete di Oyarzabal. Cucurella da sinistra pesca nei pressi del dischetto Oyarzabal che conta i passi e con un preciso piatto destro cala il tris spagnolo e la doppietta personale.22:52
85'
Cambio per l'Austria, dentro Prass per Posch.22:48
85'
Sostituzione per la Spagna, entra Gavi per Yamal.22:48
85'
Occasione Spagna! Yamal calcia in area da ottima posizione ma trova nei pressi della linea di porta Alaba che evita il tris spagnolo.22:48
83'
Cartellino giallo a Posch per un intervento falloso ai danni di Cucurella.22:46
82'
Posch svetta su Cucurella e colpisce di testa da dentro l'area di rigore. Sfera che termina ancora a lato ma cresce l'Austria.22:45
79'
Azione in velocita dell'Austria che porta Chukwuemeka alla conclusione in area di rigore. Pallone largo ma spunto interessante da parte degli austriaci.22:42
78'
Corner di Yamal che spiove sul secondo palo. Torres impatta la sfera di testa ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.22:40
77'
Merino scambia con Torres e poi cerca il cross al centro. La difesa austriaca si chiude e concede il corner.22:40
73'
Ferran Torres prova subito a rendersi pericoloso ma dopo aver ricevuto palla in area tergiversa troppo e perde il possesso della sfera.22:35
71'
Secondo cambio per la Spagna, entra Merino ed esce Olmo.22:33
71'
Primo cambio per la Spagna, entra Ferran Torres ed esce Baena.22:32
68'
Hydration break. Timeout in campo per i due allenatori.22:31
66'
GOL! SPAGNA-Austria 2-0! Rete di Pedro Porro. Cucurella in area per Baena che controlla in posizione defilata e crossa al centro per l'accorrente Porro che libero da marcature sigla il raddoppio con un preciso colpo di testa.22:31
63'
Unai Simon esce in anticipo su Arnautovic e poi frana sull'attaccante ex Inter e Bologna. Sembra comunque poter proseguire l'attaccante austriaco.22:26
61'
Subito squillo di Kalajdzic che impatta bene un traversone di Sabitzer. Pallone che termina sopra la traversa.22:23
60'
Cambio per l'Austria, entra Arnautovic al posto di Gregoritsch.22:22
60'
Sostituzione per l'Austria, entra Kalajdzic per Schmid.22:22
59'
Pedri per Yamal che entra in area dalla destra e calcia verso la porta. Rimpallo col muro difensivo avversario che sfavorisce lo spagnolo.22:22
56'
Prolungato possesso palla della Spagna che però non porta ad azioni offensive degne di nota.22:19
53'
Sbaglia in uscita l'Austria. Spagna che cerca di approfittare del momento favorevole.22:16
52'
Corner di Baena e colpo di testa a centro area di Oyarzabal che non trova lo specchio della porta.22:14
49'
Yamal tenta l'azione personale ma poi commette fallo. Sugli sviluppi riconquista spagnola che porta Oyarzabal al tiro dalla distanza ma Schlager para a terra.22:12
46'
Inizia la ripresa! Primo pallone mosso dall'Austria.22:08
45'
Secondo cambio per l'Austria, dentro Chukwuemeka per Seiwald.22:08
45'
Sostituzione nell'Austria, entra Grillitsch ed esce X Schlager.22:08
La Spagna chiude la prima frazione in vantaggio grazie alla rete di Oyarzabal. Spagnoli che, dopo un avvio a ritmo basso, alzano l'intensità col passare dei minuti e prima trovano il vantaggio con l'attaccante numero 21 e poi creano i presupposti per il raddoppio con la traversa di Baena e la successiva occasione di Yamal.21:52
45'+5'
Finisce il primo tempo. Spagna-Austria 1-0.21:50
45'+2'
Traversa della Spagna! Calcio piazzato di Baena dai 25 metri che aggira la barriera e poi dopo la leggera deviazione di Schlager termina sulla traversa. Sugli sviluppi grande occasione per Yamal che calcia da pochi passi trovando però ancora la pronta risposta del portiere austriaco.21:49
45'+1'
Quattro minuti di recupero.21:46
43'
X.Schlager ruba palla in mezzo al campo ma poi arrivato al limite dell'area subisce il ritorno di Olmo. 21:45
40'
CInque minuti al termine del primo tempo con la Spagna che continua a tenere in mano le redini del gioco.21:42
38'
Porro per Olmo che controlla e serve Oyarzabal a centro area, questa volta però l'attaccante perde un tempo di gioco e si vede ribattere la conclusione.21:40
36'
GOL! SPAGNA-Austria 1-0! Rete di Oyarzabal. Cucurella riceve sulla sinistra e poi serve a centro area Oyarzabal che si stacca dalla marcatura avversaria e con un preciso rasoterra mancino porta in vantaggio la Spagna.21:38
35'
Si affaccia in attacco l'Austria con Alaba che arriva su un pallone vagante e libera il mancino dalla distanza. Pallone molto lontano dalla porta spagnola.21:35
33'
Occasione Spagna! Oyarzabal protegge palla in area di rigore e poi lascia partire un diagonale mancino che costringe Schlager alla deviazione in corner.21:34
29'
Gol annullato alla Spagna! Sugli sviluppi di un corner, mancino di Cucurella che termina in rete. L'arbitro però annulla per una carica di Cubarsi ai danni di Schlager.21:31
29'
Pedri per Olmo che con un controllo orientato si libera di Danso ma poi viene chiuso in corner.21:29
27'
Si riprende a giocare con una rimessa laterale in favore della Spagna.21:27
24'
Hydration break in campo. Squadre che si avvicinano alle rispettive panchine.21:24
22'
Pallone in profondità per Oyarzabal che si muove bene in area di rigore ma poi subisce la chiusura difensiva di Danso.21:23
19'
Yamal per Porro che si sposta la palla sul sinistro e scodella verso il secondo palo. Schlager esce dai pali e blocca in presa alta.21:20
18'
Cross di Sabitzer verso il secondo palo. Gregoritsch svetta su Cubarsi ma per un soffio manca l'impatto con la sfera.21:19
16'
Chiusura difensiva di Porro che poi subisce anche fallo. Si riparte con la Spagna in possesso palla.21:16
13'
Prova ad aumentare il proprio possesso palla l'Austria ma la Spagna non concede spazi e facili giocate agli avversari.21:14
10'
Alza la pressione la Spagna, ora stabilmente nella trequarti avversaria.21:10
8'
Cross di Porro e conclusione al volo di Olmo che colpisce Oyarzabal. Sigli sviluppi però altro corner guadagnato dalla Spagna.21:08
5'
Combinazione tra Baena e Yamal che genera un corner. Occupano l'area di rigore le torri spagnole.21:05
2'
Primo spunto personale di Yamal che si presenta palla al piede al limite dell'area e libera il mancino. Para Schlager.21:02
Inizia la partita! Primo pallone giocato dalla Spagna.21:01
Le squadre entrano sul terreno di gioco. Inni nazionali e poi il via al match.20:51
A dirigere l'incontro l'arbitro svedese Glenn Nyberg.20:12
Rispetto alla gara contro l'Uruguay, la Spagna si schiera con Olmo al posto di Merino e Porro per Llorente sull'out di destra. Per il resto conferma in mediana per Pedri e Rodri e per la coppia Cubarsi-Laporte al centro della difesa. Nell'Austria, Gregoritsch al centro dell'attacco con Schmid, Wanner e Sabitzer a supporto mentre davanti a Schlager spazio per Alaba e Danso.20:11
Formazioni ufficiali e Spagna in campo col 4-1-2-3: Unai Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri - Pedri, Olmo - Yamal, Oyarzabal, Baena.21:02
La Spagna è stata eliminata in ciascuna delle ultime due partite nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali: agli ottavi di finale contro la Russia nel 2018 e contro il Marocco nel 2022, in entrambi i casi alla lotteria dei rigori. Dall'altra parte questa contro la Spagna sarà la prima partita dell'Austria nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali a partire dal 1954.10:05
La Spagna è rimasta imbattuta nelle ultime cinque sfide contro l'Austria (4V, 1N) e ha vinto ciascuna delle due più recenti con quattro gol di scarto. Tuttavia, gli spagnoli hanno perso l'unico precedente contro gli austriaci ai Mondiali (1-2 nel 1978).10:02
Sfida tra la prima classifica del Gruppo H, la Spagna (sette punti), e la seconda classificata del raggruppamento J, l'Austria (quattro punti come l'Algeria, alle spalle dell'Argentina).10:01
Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Spagna e Austria, match valevole per i sedicesimi di finale del Mondiale FIFA 2026. Si gioca alle 21:00 ore italiane (12:00 locali) al Los Angeles Stadium.09:56
Dove si gioca la partita:
Stadio: Los Angeles Stadium Città: Inglewood, California Capienza: 70000 spettatori09:56
Formazioni Spagna - Austria
Spagna
Austria
TITOLARI SPAGNA
(23) UNAI SIMÓN (P)
(12) PEDRO PORRO (D)
(14) AYMERIC LAPORTE (D)
(24) MARC CUCURELLA (D)
(22) PAU CUBARSÍ (D)
(19) LAMINE YAMAL (C)
(16) RODRI (C)
(10) DANI OLMO (C)
(20) PEDRI (C)
(15) ÁLEX BAENA (C)
(21) MIKEL OYARZABAL (A)
PANCHINA SPAGNA
(8) FABIÁN RUIZ (C)
(9) GAVI (C)
(25) VÍCTOR MUÑOZ (A)
(26) BORJA IGLESIAS (A)
(11) YÉREMY PINO (C)
(5) MARCOS LLORENTE (C)
(17) NICO WILLIAMS (A)
(3) ALEJANDRO GRIMALDO (D)
(1) DAVID RAYA (P)
(18) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
(6) MIKEL MERINO (C)
(2) MARC PUBILL (D)
(13) JOAN GARCÍA (P)
(7) FERRAN TORRES (A)
(4) ERIC GARCÍA (D)
ALLENATORE SPAGNA
Luis de la Fuente
TITOLARI AUSTRIA
(1) ALEXANDER SCHLAGER (P)
(5) STEFAN POSCH (D)
(8) DAVID ALABA (D)
(20) KONRAD LAIMER (D)
(3) KEVIN DANSO (D)
(4) XAVER SCHLAGER (C)
(9) MARCEL SABITZER (C)
(24) PAUL WANNER (C)
(6) NICOLAS SEIWALD (C)
(18) ROMANO SCHMID (C)
(11) MICHAEL GREGORITSCH (A)
PANCHINA AUSTRIA
(17) CARNEY CHUKWUEMEKA (C)
(25) MICHAEL SVOBODA (D)
(15) PHILIPP LIENHART (D)
(26) ALESSANDRO SCHÖPF (C)
(7) MARKO ARNAUTOVIC (A)
(10) FLORIAN GRILLITSCH (C)
(19) DEJAN LJUBICIC (C)
(12) FLORIAN WIEGELE (P)
(2) DAVID AFFENGRUBER (D)
(21) PATRICK WIMMER (C)
(14) SASA KALAJDZIC (A)
(13) PATRICK PENTZ (P)
(23) MARCO FRIEDL (D)
(16) PHILLIPP MWENE (D)
(22) ALEXANDER PRASS (D)
ALLENATORE AUSTRIA
Ralf Rangnick
PREPARTITA
Spagna - Austria è valevole per i sedicesimi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 2 luglio alle ore 21:00 allo stadio Los Angeles Stadium di Inglewood, California. Arbitro di Spagna - Austria sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
Dove vedere Spagna-Austria di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Spagna-Austria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 2 luglio. Spagna-Austria verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Spagna - Austria sulla Guida TV.