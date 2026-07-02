Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match. Arrivederci alle prossime partite del Mondiale FIFA 2026.23:03

90'+6' Finisce qui! Spagna-Austria 3-0.22:59

90'+5' Ferran Torres scatta sul filo del fuorigioco ma poi arrivato in area di rigore mastica la conclusione.22:57

90'+3' Cambio per la Spagna, dentro Pubill al posto di Laporte.22:55

90'+3' Sostituzione per la Spagna, entra Fabián Ruiz ed esce Pedri.22:55

90'+1' Sei minuti di recupero.22:53

89' GOL! SPAGNA-Austria 3-0! Rete di Oyarzabal. Cucurella da sinistra pesca nei pressi del dischetto Oyarzabal che conta i passi e con un preciso piatto destro cala il tris spagnolo e la doppietta personale.22:52

85' Cambio per l'Austria, dentro Prass per Posch.22:48

85' Sostituzione per la Spagna, entra Gavi per Yamal.22:48

85' Occasione Spagna! Yamal calcia in area da ottima posizione ma trova nei pressi della linea di porta Alaba che evita il tris spagnolo.22:48

83' Cartellino giallo a Posch per un intervento falloso ai danni di Cucurella.22:46

82' Posch svetta su Cucurella e colpisce di testa da dentro l'area di rigore. Sfera che termina ancora a lato ma cresce l'Austria.22:45

79' Azione in velocita dell'Austria che porta Chukwuemeka alla conclusione in area di rigore. Pallone largo ma spunto interessante da parte degli austriaci.22:42

78' Corner di Yamal che spiove sul secondo palo. Torres impatta la sfera di testa ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.22:40

77' Merino scambia con Torres e poi cerca il cross al centro. La difesa austriaca si chiude e concede il corner.22:40

73' Ferran Torres prova subito a rendersi pericoloso ma dopo aver ricevuto palla in area tergiversa troppo e perde il possesso della sfera.22:35

71' Secondo cambio per la Spagna, entra Merino ed esce Olmo.22:33

71' Primo cambio per la Spagna, entra Ferran Torres ed esce Baena.22:32

68' Hydration break. Timeout in campo per i due allenatori.22:31

66' GOL! SPAGNA-Austria 2-0! Rete di Pedro Porro. Cucurella in area per Baena che controlla in posizione defilata e crossa al centro per l'accorrente Porro che libero da marcature sigla il raddoppio con un preciso colpo di testa.22:31

63' Unai Simon esce in anticipo su Arnautovic e poi frana sull'attaccante ex Inter e Bologna. Sembra comunque poter proseguire l'attaccante austriaco.22:26

61' Subito squillo di Kalajdzic che impatta bene un traversone di Sabitzer. Pallone che termina sopra la traversa.22:23

60' Cambio per l'Austria, entra Arnautovic al posto di Gregoritsch.22:22

60' Sostituzione per l'Austria, entra Kalajdzic per Schmid.22:22

59' Pedri per Yamal che entra in area dalla destra e calcia verso la porta. Rimpallo col muro difensivo avversario che sfavorisce lo spagnolo.22:22

56' Prolungato possesso palla della Spagna che però non porta ad azioni offensive degne di nota.22:19

53' Sbaglia in uscita l'Austria. Spagna che cerca di approfittare del momento favorevole.22:16

52' Corner di Baena e colpo di testa a centro area di Oyarzabal che non trova lo specchio della porta.22:14

49' Yamal tenta l'azione personale ma poi commette fallo. Sugli sviluppi riconquista spagnola che porta Oyarzabal al tiro dalla distanza ma Schlager para a terra.22:12

46' Inizia la ripresa! Primo pallone mosso dall'Austria.22:08

45' Secondo cambio per l'Austria, dentro Chukwuemeka per Seiwald.22:08

45' Sostituzione nell'Austria, entra Grillitsch ed esce X Schlager.22:08

La Spagna chiude la prima frazione in vantaggio grazie alla rete di Oyarzabal. Spagnoli che, dopo un avvio a ritmo basso, alzano l'intensità col passare dei minuti e prima trovano il vantaggio con l'attaccante numero 21 e poi creano i presupposti per il raddoppio con la traversa di Baena e la successiva occasione di Yamal.21:52

45'+5' Finisce il primo tempo. Spagna-Austria 1-0.21:50

45'+2' Traversa della Spagna! Calcio piazzato di Baena dai 25 metri che aggira la barriera e poi dopo la leggera deviazione di Schlager termina sulla traversa. Sugli sviluppi grande occasione per Yamal che calcia da pochi passi trovando però ancora la pronta risposta del portiere austriaco.21:49

45'+1' Quattro minuti di recupero.21:46

43' X.Schlager ruba palla in mezzo al campo ma poi arrivato al limite dell'area subisce il ritorno di Olmo. 21:45

40' CInque minuti al termine del primo tempo con la Spagna che continua a tenere in mano le redini del gioco.21:42

38' Porro per Olmo che controlla e serve Oyarzabal a centro area, questa volta però l'attaccante perde un tempo di gioco e si vede ribattere la conclusione.21:40

36' GOL! SPAGNA-Austria 1-0! Rete di Oyarzabal. Cucurella riceve sulla sinistra e poi serve a centro area Oyarzabal che si stacca dalla marcatura avversaria e con un preciso rasoterra mancino porta in vantaggio la Spagna.21:38

35' Si affaccia in attacco l'Austria con Alaba che arriva su un pallone vagante e libera il mancino dalla distanza. Pallone molto lontano dalla porta spagnola.21:35

33' Occasione Spagna! Oyarzabal protegge palla in area di rigore e poi lascia partire un diagonale mancino che costringe Schlager alla deviazione in corner.21:34

29' Gol annullato alla Spagna! Sugli sviluppi di un corner, mancino di Cucurella che termina in rete. L'arbitro però annulla per una carica di Cubarsi ai danni di Schlager.21:31

29' Pedri per Olmo che con un controllo orientato si libera di Danso ma poi viene chiuso in corner.21:29

27' Si riprende a giocare con una rimessa laterale in favore della Spagna.21:27

24' Hydration break in campo. Squadre che si avvicinano alle rispettive panchine.21:24

22' Pallone in profondità per Oyarzabal che si muove bene in area di rigore ma poi subisce la chiusura difensiva di Danso.21:23

19' Yamal per Porro che si sposta la palla sul sinistro e scodella verso il secondo palo. Schlager esce dai pali e blocca in presa alta.21:20

18' Cross di Sabitzer verso il secondo palo. Gregoritsch svetta su Cubarsi ma per un soffio manca l'impatto con la sfera.21:19

16' Chiusura difensiva di Porro che poi subisce anche fallo. Si riparte con la Spagna in possesso palla.21:16

13' Prova ad aumentare il proprio possesso palla l'Austria ma la Spagna non concede spazi e facili giocate agli avversari.21:14

10' Alza la pressione la Spagna, ora stabilmente nella trequarti avversaria.21:10

8' Cross di Porro e conclusione al volo di Olmo che colpisce Oyarzabal. Sigli sviluppi però altro corner guadagnato dalla Spagna.21:08

5' Combinazione tra Baena e Yamal che genera un corner. Occupano l'area di rigore le torri spagnole.21:05

2' Primo spunto personale di Yamal che si presenta palla al piede al limite dell'area e libera il mancino. Para Schlager.21:02

Inizia la partita! Primo pallone giocato dalla Spagna.21:01

Le squadre entrano sul terreno di gioco. Inni nazionali e poi il via al match.20:51

A dirigere l'incontro l'arbitro svedese Glenn Nyberg.20:12

Rispetto alla gara contro l'Uruguay, la Spagna si schiera con Olmo al posto di Merino e Porro per Llorente sull'out di destra. Per il resto conferma in mediana per Pedri e Rodri e per la coppia Cubarsi-Laporte al centro della difesa. Nell'Austria, Gregoritsch al centro dell'attacco con Schmid, Wanner e Sabitzer a supporto mentre davanti a Schlager spazio per Alaba e Danso.20:11

L'Austria risponde col 4-2-3-1: Schlager - Posch - Danso, Alaba, Laimer - Seiwald, X.Schlager - Schmid, Wanner, Sabitzer - Gregoritsch.21:01

Formazioni ufficiali e Spagna in campo col 4-1-2-3: Unai Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri - Pedri, Olmo - Yamal, Oyarzabal, Baena.21:02

La Spagna è stata eliminata in ciascuna delle ultime due partite nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali: agli ottavi di finale contro la Russia nel 2018 e contro il Marocco nel 2022, in entrambi i casi alla lotteria dei rigori. Dall'altra parte questa contro la Spagna sarà la prima partita dell'Austria nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali a partire dal 1954.10:05

La Spagna è rimasta imbattuta nelle ultime cinque sfide contro l'Austria (4V, 1N) e ha vinto ciascuna delle due più recenti con quattro gol di scarto. Tuttavia, gli spagnoli hanno perso l'unico precedente contro gli austriaci ai Mondiali (1-2 nel 1978).10:02

Sfida tra la prima classifica del Gruppo H, la Spagna (sette punti), e la seconda classificata del raggruppamento J, l'Austria (quattro punti come l'Algeria, alle spalle dell'Argentina).10:01

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Spagna e Austria, match valevole per i sedicesimi di finale del Mondiale FIFA 2026. Si gioca alle 21:00 ore italiane (12:00 locali) al Los Angeles Stadium.09:56

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