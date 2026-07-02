Delirio USA a Santa Clara! Gli Stati Uniti staccano il pass per gli ottavi di finale grazie a questo 2-0 sulla Bosnia-Erzegovina. Nei primi 65 minuti fa tutto Balogun con il gol a fine primo tempo e l'espulsione a inizio ripresa. Nonostante l'inferiorità numerica però gli americani riescono a stringere i denti e a chiudere i conti nel finale grazie alla perla di Tillman su punizione.
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24 anni dopo gli Stati Uniti tornano a superare un turno a eliminazione diretta della Coppa del Mondo FIFA. Gli USA affronteranno il Belgio agli ottavi di finale nel rematch del 2014, il 7 luglio a Seattle dove i padroni di casa hanno già vinto con l'Australia nei gironi. Per stanotte è tutto, grazie per averci seguito!04:18
90'+10'
Finisce qui. Un gol per tempo basta agli Stati Uniti. Decisive le reti di Balogun e Tillman per il 2-0 finale.04:17
90'+9'
Doppia conclusione nel giro di due minuti per Mahmic. Entrambe sibilano vicino ai pali di Freese. 04:06
90'+5'
Out Weston McKennie, tra i migliori, dentro Giovanni Reyna04:01
90'+3'
Ora sembrano divertirsi gli Stati Uniti. Gestione del palleggio sicuro e di qualità.04:01
90'+2'
Per poco non la riapre Alajbegovic! Lampo del bosniaco che rientra sul destro e fa girare sul secondo palo. Fuori per un soffio!03:59
90'+1'
Assegnati 10 minuti di recupero03:57
88'
Bene anche Christian Pulisic che lascia il posto a Ricardo Pepi03:54
87'
Primi cambi anche per gli USA. Out un ottimo Sergiño Dest, dentro Sebastian Berhalter03:54
82'
GOL! USA-Bosnia-Erzegovina 2-0! Rete di Malik Tillman! Punizione perfetta! Destro dal limite che gira sopra la barriera, Vasilj tocca ma non basta! Stati Uniti a un passo dagli ottavi!03:52
80'
Cartellino giallo per Stjepan Radeljic che, saltato nettamente da Dest, lo placca. Inevitabile il primo giallo del match.03:47
79'
ANNULLATO IL 2-0 USA! Ripartenza letale con Tillman e McKennie che combinano bene, la palla arriva in area da Pulisic che però è in fuorigioco prima di spingere in porta!03:46
77'
Bosnia tutta in avanti ora! Alajbegovic spara una gran botta con il sinistro dal limite, murato!03:44
75'
Esce anche Nikola Katic, dentro Amar Memic03:41
75'
Out Sead Kolasinac, dentro Haris Tabakovic03:41
72'
Si riparte. 20 minuti più recupero alla fine. Tutti da vivere.03:38
69'
Hydration break anche nella ripresa. USA che sfrutteranno questi tre minuti di pausa per riorganizzarsi dopo l'espulsione.03:36
66'
LA BOSNIA CI CREDE! Gli ospiti partono subito all'assalto dopo l'espulsione di Balogun. Demirovic si libera al tiro e lascia partire una conclusione potente, ma centrale: Freese è ben piazzato e blocca senza difficoltà.03:38
64'
CARTELLINO ROSSO PER BALOGUN! Durissimo scontro con Muharemovic: dopo l'on field review, Claus rivede al monitor la pericolosa torsione della caviglia del difensore bosniaco e cambia decisione, estraendo il cartellino rosso per Balogun per fallo grave di gioco.03:35
60'
Decisamente più bassi i ritmi in questo primo quarto d'ora della seconda frazione. L'infortunio di Dzeko non ha aiutato.03:26
57'
Si fanno vedere timidamente in avanti gli States, McKennie in profondità arriva a crossare ma viene contenuto bene dalla linea difensiva bosniaca.03:28
51'
Infine fuori Ivan Sunjic, dentro Benjamin Tahirovic03:18
51'
Il cambio per la Bosnia è triplo. Esce anche Armin Gigovic, entra Esmir Bajraktarevic03:17
51'
Non ce la fa Edin Dzeko che lascia il posto a Ermin Mahmic03:17
50'
Gioco fermo, problema al ginocchio per Dzeko che si è già tolto la fascia di capitano.03:17
46'
Si riparte! Via al secondo tempo. Nessun cambio.03:11
Gli Stati Uniti vanno al riposo sull'1-0 dopo un primo tempo dominato sul piano del gioco e delle occasioni. Scatenato Balogun: si vede annullare una rete per fuorigioco, segna il gol del vantaggio e colpisce anche una traversa, trascinando un attacco che ha messo costantemente in difficoltà la Bosnia.03:02
45'+11'
Finisce qui il primo tempo. Stati Uniti avanti 1-0 grazie alla firma di Balogun al 45'.02:56
45'+8'
A UN PASSO DALLA DOPPIETTA BALOGUN! Ancora da destra, stavolta Dest trova Balogun che anticipa il suo diretto marcatore ma stampa il 2-0 sulla traversa!02:57
45'+1'
Assegnati 5 minuti di recupero.02:47
45'
GOL! USA-Bosnia-Erzegovina 1-0! Rete di Folarin Balogun! Questo è buono! Pasticcio tra Radaric e Muharemovic sull'ennessimo lancio in profondità dalla destra, la palla sfila e Balogun ne approfitta. Sinistro tra le gambe di Vasilj, esultanza alla LeBron James e 1-0 Stati Uniti!02:52
42'
Punizione da posizione interessante per gli USA. Tillman crossa sul primo palo e trova Balogun che però con la punta colpisce male.02:44
40'
Invenzione di Tillman che con il tacco premia l'inserimento di Pulisic in area. L'attaccante del Milan però non dosa bene il cross e Kolasinac allontana.02:42
30'
GOL ANNULLATO AGLI USA! Perde un sanguinoso pallone la Bosnia in costruzione, McKennie verticalizza subito per Balogun che supera il difensore e segna ma era davanti a tutti al momento dell'assist. Si rimane 0-0.02:36
26'
Ripartita la sfida, Stati Uniti che gestiscono il possesso, ma faticano a dare una sterzata al ritmo. Bosnia che difende molto bene.02:28
24'
Stati Uniti che finora hanno attaccato principalmente sulla destra con McKennie tra i migliori finora nei padroni di casa.02:29
23'
E' il momento di idratarsi, 3 minuti di pausa nel match. Sempre 0-0 finora, ma buoni ritmi.02:23
17'
Attacca bene lo spazio in profondità McKennie che crossa teso in area: prima tocco di Vasilj poi testa di Robinson che non ha potuto dosare l'impatto con il pallone. Palla alta sopra la traversa.02:21
15'
Imbucata di McKennie per Robinson, l'esterno crossa di prima verso il centro dell'area dove arriva Balogun che però mastica e strozza il tiro. Palla che si spegne sul fondo.02:16
12'
Risponde di nuovo presente Freese! Stavolta su Alajbegovic che per un pelo non segna il gol olimpico direttamente da corner.02:14
10'
Lampo Bosnia! Direttamente da rinvio da fondo Vasilj trova Dzeko che con una gran giocata apparecchia per la conclusione potente ma centrale di Demirovic! Risponde attento Freese in corner.02:14
5'
Stati Uniti che gestiscono il possesso in questi primi cinque minuti, Bosnia chiusa bene dietro.02:08
5'
Dagli sviluppi del corner ne nasce subito un altro per gli Stati Uniti ma la palla viene nuovamente allontanata dalla Bosnia senza problemi.02:08
4'
Primo squillo di Pulisic! Percussione centrale del giocatore del Milan che conclude da fuori area. Palla deviata in corner.02:07
PARTITI! Via al match, si comincia.02:00
Squadre in campo, tutto pronto per gli inni nazionali. Si parte con quello della Bosnia, poi "The Star-Spangled Banner". Gran bella atmosfera a Santa Clara.01:54
Si gioca al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, in California. Fischio d'inizio alle ore 2 della notte italiana (le 17 locali). Tra poco si parte!01:48
Arbitro di USA-Bosnia-Erzegovina il brasiliano Raphael Claus, assistito da Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo.01:16
Dopo aver affrontato il Canada nella fase a gironi, questa sarà la seconda partita della Bosnia-Erzegovina in questo Mondiale contro una nazione ospitante. In questa Coppa del Mondo è già successo al Sudafrica, che ha affrontato il Messico nel girone e il Canada nei sedicesimi.01:40
Per la Bosnia-Erzegovina si tratta della prima partecipazione in assoluto alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale. Gli Stati Uniti, invece, puntano a ritrovare una vittoria nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo che manca dagli ottavi di finale del 2002, quando superarono il Messico 2-0 grazie alle reti di Brian McBride e Landon Donovan.01:16
Dopo la Norvegia anche gli Stati Uniti cambiano 10 titolari rispetto all'ultima gara dei gironi e ripropongono l'undici visto nel convincente esordio contro il Paraguay, con il ritorno di Pulisic e McKennie a supporto di Balogun. La Bosnia si affida al suo leader tecnico Dzeko mentre dietro, insieme a Kolasinac, torna dalla squalifica Muharemovic. .01:23
Buonanotte e benvenuti alla diretta scritta di USA-Bosnia-Erzegovina, match valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.00:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Francisco Bay Area Stadium Città: Santa Clara, California Capienza: 71000 spettatori00:59
Formazioni USA - Bosnia Erzegovina
USA
Bosnia Erzegovina
TITOLARI USA
(24) MATT FREESE (P)
(16) ALEX FREEMAN (D)
(13) TIM REAM (D)
(5) ANTONEE ROBINSON (D)
(3) CHRIS RICHARDS (D)
(8) WESTON MCKENNIE (C)
(4) TYLER ADAMS (C)
(17) MALIK TILLMAN (C)
(10) CHRISTIAN PULISIC (A)
(2) SERGIÑO DEST (A)
(20) FOLARIN BALOGUN (A)
PANCHINA USA
(21) TIMOTHY WEAH (A)
(14) SEBASTIAN BERHALTER (C)
(9) RICARDO PEPI (A)
(11) BRENDEN AARONSON (C)
(25) CHRIS BRADY (P)
(26) ÁLEX ZENDEJAS (A)
(18) MAX ARFSTEN (C)
(7) GIOVANNI REYNA (C)
(12) MILES ROBINSON (D)
(23) JOE SCALLY (D)
(6) AUSTON TRUSTY (D)
(19) HAJI WRIGHT (A)
(1) MATT TURNER (P)
ALLENATORE USA
Mauricio Pochettino
TITOLARI BOSNIA ERZEGOVINA
(1) NIKOLA VASILJ (P)
(7) AMAR DEDIC (D)
(21) STJEPAN RADELJIC (D)
(18) NIKOLA KATIC (D)
(4) TARIK MUHAREMOVIC (D)
(5) SEAD KOLASINAC (D)
(14) IVAN SUNJIC (C)
(19) KERIM ALAJBEGOVIC (C)
(8) ARMIN GIGOVIC (C)
(10) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
(11) EDIN DZEKO (A)
PANCHINA BOSNIA ERZEGOVINA
(9) SAMED BAZDAR (A)
(15) AMAR MEMIC (C)
(17) DZENIS BURNIC (C)
(25) JOVO LUKIC (A)
(6) BENJAMIN TAHIROVIC (C)
(24) ARJAN MALIC (D)
(13) IVAN BASIC (C)
(2) NIHAD MUJAKIC (D)
(20) ESMIR BAJRAKTAREVIC (A)
(26) ERMIN MAHMIC (C)
(12) MLADEN JURKAS (P)
(23) HARIS TABAKOVIC (A)
(22) MARTIN ZLOMISLIC (P)
(3) DENNIS HADZIKADUNIC (D)
(16) AMIR HADZIAHMETOVIC (C)
ALLENATORE BOSNIA ERZEGOVINA
Sergej Barbarez
PREPARTITA
USA - Bosnia Erzegovina è valevole per i sedicesimi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 2 luglio alle ore 02:00 allo stadio San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, California. Arbitro di USA - Bosnia Erzegovina sarà Raphael Claus. Al VAR invece ci sarà Juan Ernesto Soto Arévalo.
Dove vedere USA-Bosnia Erzegovina di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming USA-Bosnia Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 02:00 (mezz'ora prima) del 2 luglio. USA-Bosnia Erzegovina verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà USA - Bosnia Erzegovina sulla Guida TV.