24 anni dopo gli Stati Uniti tornano a superare un turno a eliminazione diretta della Coppa del Mondo FIFA. Gli USA affronteranno il Belgio agli ottavi di finale nel rematch del 2014, il 7 luglio a Seattle dove i padroni di casa hanno già vinto con l'Australia nei gironi. Per stanotte è tutto, grazie per averci seguito!04:18

90'+10' Finisce qui. Un gol per tempo basta agli Stati Uniti. Decisive le reti di Balogun e Tillman per il 2-0 finale.04:17

90'+9' Doppia conclusione nel giro di due minuti per Mahmic. Entrambe sibilano vicino ai pali di Freese. 04:06

90'+5' Out Weston McKennie, tra i migliori, dentro Giovanni Reyna04:01

90'+3' Ora sembrano divertirsi gli Stati Uniti. Gestione del palleggio sicuro e di qualità.04:01

90'+2' Per poco non la riapre Alajbegovic! Lampo del bosniaco che rientra sul destro e fa girare sul secondo palo. Fuori per un soffio!03:59

90'+1' Assegnati 10 minuti di recupero03:57

88' Bene anche Christian Pulisic che lascia il posto a Ricardo Pepi03:54

87' Primi cambi anche per gli USA. Out un ottimo Sergiño Dest, dentro Sebastian Berhalter03:54

82' GOL! USA-Bosnia-Erzegovina 2-0! Rete di Malik Tillman! Punizione perfetta! Destro dal limite che gira sopra la barriera, Vasilj tocca ma non basta! Stati Uniti a un passo dagli ottavi!03:52

80' Cartellino giallo per Stjepan Radeljic che, saltato nettamente da Dest, lo placca. Inevitabile il primo giallo del match.03:47

79' ANNULLATO IL 2-0 USA! Ripartenza letale con Tillman e McKennie che combinano bene, la palla arriva in area da Pulisic che però è in fuorigioco prima di spingere in porta!03:46

77' Bosnia tutta in avanti ora! Alajbegovic spara una gran botta con il sinistro dal limite, murato!03:44

75' Esce anche Nikola Katic, dentro Amar Memic03:41

75' Out Sead Kolasinac, dentro Haris Tabakovic03:41

72' Si riparte. 20 minuti più recupero alla fine. Tutti da vivere.03:38

69' Hydration break anche nella ripresa. USA che sfrutteranno questi tre minuti di pausa per riorganizzarsi dopo l'espulsione.03:36

66' LA BOSNIA CI CREDE! Gli ospiti partono subito all'assalto dopo l'espulsione di Balogun. Demirovic si libera al tiro e lascia partire una conclusione potente, ma centrale: Freese è ben piazzato e blocca senza difficoltà.03:38

64' CARTELLINO ROSSO PER BALOGUN! Durissimo scontro con Muharemovic: dopo l'on field review, Claus rivede al monitor la pericolosa torsione della caviglia del difensore bosniaco e cambia decisione, estraendo il cartellino rosso per Balogun per fallo grave di gioco.03:35

60' Decisamente più bassi i ritmi in questo primo quarto d'ora della seconda frazione. L'infortunio di Dzeko non ha aiutato.03:26

57' Si fanno vedere timidamente in avanti gli States, McKennie in profondità arriva a crossare ma viene contenuto bene dalla linea difensiva bosniaca.03:28

51' Infine fuori Ivan Sunjic, dentro Benjamin Tahirovic03:18

51' Il cambio per la Bosnia è triplo. Esce anche Armin Gigovic, entra Esmir Bajraktarevic03:17

51' Non ce la fa Edin Dzeko che lascia il posto a Ermin Mahmic03:17

50' Gioco fermo, problema al ginocchio per Dzeko che si è già tolto la fascia di capitano.03:17

46' Si riparte! Via al secondo tempo. Nessun cambio.03:11

Gli Stati Uniti vanno al riposo sull'1-0 dopo un primo tempo dominato sul piano del gioco e delle occasioni. Scatenato Balogun: si vede annullare una rete per fuorigioco, segna il gol del vantaggio e colpisce anche una traversa, trascinando un attacco che ha messo costantemente in difficoltà la Bosnia.03:02

45'+11' Finisce qui il primo tempo. Stati Uniti avanti 1-0 grazie alla firma di Balogun al 45'.02:56

45'+8' A UN PASSO DALLA DOPPIETTA BALOGUN! Ancora da destra, stavolta Dest trova Balogun che anticipa il suo diretto marcatore ma stampa il 2-0 sulla traversa!02:57

45'+1' Assegnati 5 minuti di recupero.02:47

45' GOL! USA-Bosnia-Erzegovina 1-0! Rete di Folarin Balogun! Questo è buono! Pasticcio tra Radaric e Muharemovic sull'ennessimo lancio in profondità dalla destra, la palla sfila e Balogun ne approfitta. Sinistro tra le gambe di Vasilj, esultanza alla LeBron James e 1-0 Stati Uniti!02:52

42' Punizione da posizione interessante per gli USA. Tillman crossa sul primo palo e trova Balogun che però con la punta colpisce male.02:44

40' Invenzione di Tillman che con il tacco premia l'inserimento di Pulisic in area. L'attaccante del Milan però non dosa bene il cross e Kolasinac allontana.02:42

30' GOL ANNULLATO AGLI USA! Perde un sanguinoso pallone la Bosnia in costruzione, McKennie verticalizza subito per Balogun che supera il difensore e segna ma era davanti a tutti al momento dell'assist. Si rimane 0-0.02:36

26' Ripartita la sfida, Stati Uniti che gestiscono il possesso, ma faticano a dare una sterzata al ritmo. Bosnia che difende molto bene.02:28

24' Stati Uniti che finora hanno attaccato principalmente sulla destra con McKennie tra i migliori finora nei padroni di casa.02:29

23' E' il momento di idratarsi, 3 minuti di pausa nel match. Sempre 0-0 finora, ma buoni ritmi.02:23

17' Attacca bene lo spazio in profondità McKennie che crossa teso in area: prima tocco di Vasilj poi testa di Robinson che non ha potuto dosare l'impatto con il pallone. Palla alta sopra la traversa.02:21

15' Imbucata di McKennie per Robinson, l'esterno crossa di prima verso il centro dell'area dove arriva Balogun che però mastica e strozza il tiro. Palla che si spegne sul fondo.02:16

12' Risponde di nuovo presente Freese! Stavolta su Alajbegovic che per un pelo non segna il gol olimpico direttamente da corner.02:14

10' Lampo Bosnia! Direttamente da rinvio da fondo Vasilj trova Dzeko che con una gran giocata apparecchia per la conclusione potente ma centrale di Demirovic! Risponde attento Freese in corner.02:14

5' Stati Uniti che gestiscono il possesso in questi primi cinque minuti, Bosnia chiusa bene dietro.02:08

5' Dagli sviluppi del corner ne nasce subito un altro per gli Stati Uniti ma la palla viene nuovamente allontanata dalla Bosnia senza problemi.02:08

4' Primo squillo di Pulisic! Percussione centrale del giocatore del Milan che conclude da fuori area. Palla deviata in corner.02:07

PARTITI! Via al match, si comincia.02:00

Squadre in campo, tutto pronto per gli inni nazionali. Si parte con quello della Bosnia, poi "The Star-Spangled Banner". Gran bella atmosfera a Santa Clara.01:54

Si gioca al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, in California. Fischio d'inizio alle ore 2 della notte italiana (le 17 locali). Tra poco si parte!01:48

Arbitro di USA-Bosnia-Erzegovina il brasiliano Raphael Claus, assistito da Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo.01:16

Dopo aver affrontato il Canada nella fase a gironi, questa sarà la seconda partita della Bosnia-Erzegovina in questo Mondiale contro una nazione ospitante. In questa Coppa del Mondo è già successo al Sudafrica, che ha affrontato il Messico nel girone e il Canada nei sedicesimi.01:40

Per la Bosnia-Erzegovina si tratta della prima partecipazione in assoluto alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale. Gli Stati Uniti, invece, puntano a ritrovare una vittoria nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo che manca dagli ottavi di finale del 2002, quando superarono il Messico 2-0 grazie alle reti di Brian McBride e Landon Donovan.01:16

Dopo la Norvegia anche gli Stati Uniti cambiano 10 titolari rispetto all'ultima gara dei gironi e ripropongono l'undici visto nel convincente esordio contro il Paraguay, con il ritorno di Pulisic e McKennie a supporto di Balogun. La Bosnia si affida al suo leader tecnico Dzeko mentre dietro, insieme a Kolasinac, torna dalla squalifica Muharemovic. .01:23

BOSNIA-ERZEGOVINA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Radeljic, Sunjic, Gigovic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. Ct. Barbarez01:52

USA (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Antonee Robinson; Tillman, Adams; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun. Ct. Pochettino01:00

Buonanotte e benvenuti alla diretta scritta di USA-Bosnia-Erzegovina, match valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.00:59

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