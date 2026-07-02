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USA-Bosnia Erzegovina: 2-0 - Mondiali 2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, California
2 Luglio 2026 ore 02:00
USA
2
Bosnia Erzegovina
0
Partita finita
Arbitro: Raphael Claus
  1. 45' 1-0 Folarin Balogun
  2. 82' 2-0 Malik Tillman
0'
45'
90'
90'
99'

Delirio USA a Santa Clara! Gli Stati Uniti staccano il pass per gli ottavi di finale grazie a questo 2-0 sulla Bosnia-Erzegovina. Nei primi 65 minuti fa tutto Balogun con il gol a fine primo tempo e l'espulsione a inizio ripresa. Nonostante l'inferiorità numerica però gli americani riescono a stringere i denti e a chiudere i conti nel finale grazie alla perla di Tillman su punizione.

  1. 24 anni dopo gli Stati Uniti tornano a superare un turno a eliminazione diretta della Coppa del Mondo FIFA. Gli USA affronteranno il Belgio agli ottavi di finale nel rematch del 2014, il 7 luglio a Seattle dove i padroni di casa hanno già vinto con l'Australia nei gironi. Per stanotte è tutto, grazie per averci seguito!04:18

  2. 90'+10'

    Finisce qui. Un gol per tempo basta agli Stati Uniti. Decisive le reti di Balogun e Tillman per il 2-0 finale.04:17

  3. 90'+9'

    Doppia conclusione nel giro di due minuti per Mahmic. Entrambe sibilano vicino ai pali di Freese. 04:06

  4. 90'+5'

    Out Weston McKennie, tra i migliori, dentro Giovanni Reyna04:01

  5. 90'+3'

    Ora sembrano divertirsi gli Stati Uniti. Gestione del palleggio sicuro e di qualità.04:01

  6. 90'+2'

    Per poco non la riapre Alajbegovic! Lampo del bosniaco che rientra sul destro e fa girare sul secondo palo. Fuori per un soffio!03:59

  8. 90'+1'

    Assegnati 10 minuti di recupero03:57

  9. 88'

    Bene anche Christian Pulisic che lascia il posto a Ricardo Pepi03:54

  10. 87'

    Primi cambi anche per gli USA. Out un ottimo Sergiño Dest, dentro Sebastian Berhalter03:54

  11. 82'

    GOL! USA-Bosnia-Erzegovina 2-0! Rete di Malik Tillman! Punizione perfetta! Destro dal limite che gira sopra la barriera, Vasilj tocca ma non basta! Stati Uniti a un passo dagli ottavi!03:52

  12. 80'

    Cartellino giallo per Stjepan Radeljic che, saltato nettamente da Dest, lo placca. Inevitabile il primo giallo del match.03:47

  14. 79'

    ANNULLATO IL 2-0 USA! Ripartenza letale con Tillman e McKennie che combinano bene, la palla arriva in area da Pulisic che però è in fuorigioco prima di spingere in porta!03:46

  15. 77'

    Bosnia tutta in avanti ora! Alajbegovic spara una gran botta con il sinistro dal limite, murato!03:44

  16. 75'

    Esce anche Nikola Katic, dentro Amar Memic03:41

  17. 75'

    Out Sead Kolasinac, dentro Haris Tabakovic03:41

  18. 72'

    Si riparte. 20 minuti più recupero alla fine. Tutti da vivere.03:38

  20. 69'

    Hydration break anche nella ripresa. USA che sfrutteranno questi tre minuti di pausa per riorganizzarsi dopo l'espulsione.03:36

  21. 66'

    LA BOSNIA CI CREDE! Gli ospiti partono subito all'assalto dopo l'espulsione di Balogun. Demirovic si libera al tiro e lascia partire una conclusione potente, ma centrale: Freese è ben piazzato e blocca senza difficoltà.03:38

  22. 64'

    CARTELLINO ROSSO PER BALOGUN! Durissimo scontro con Muharemovic: dopo l'on field review, Claus rivede al monitor la pericolosa torsione della caviglia del difensore bosniaco e cambia decisione, estraendo il cartellino rosso per Balogun per fallo grave di gioco.03:35

  23. 60'

    Decisamente più bassi i ritmi in questo primo quarto d'ora della seconda frazione. L'infortunio di Dzeko non ha aiutato.03:26

  24. 57'

    Si fanno vedere timidamente in avanti gli States, McKennie in profondità arriva a crossare ma viene contenuto bene dalla linea difensiva bosniaca.03:28

  26. 51'

    Infine fuori Ivan Sunjic, dentro Benjamin Tahirovic03:18

  27. 51'

    Il cambio per la Bosnia è triplo. Esce anche Armin Gigovic, entra Esmir Bajraktarevic03:17

  28. 51'

    Non ce la fa Edin Dzeko che lascia il posto a Ermin Mahmic03:17

  29. 50'

    Gioco fermo, problema al ginocchio per Dzeko che si è già tolto la fascia di capitano.03:17

  30. 46'

    Si riparte! Via al secondo tempo. Nessun cambio.03:11

  32. Gli Stati Uniti vanno al riposo sull'1-0 dopo un primo tempo dominato sul piano del gioco e delle occasioni. Scatenato Balogun: si vede annullare una rete per fuorigioco, segna il gol del vantaggio e colpisce anche una traversa, trascinando un attacco che ha messo costantemente in difficoltà la Bosnia.03:02

  33. 45'+11'

    Finisce qui il primo tempo. Stati Uniti avanti 1-0 grazie alla firma di Balogun al 45'.02:56

  34. 45'+8'

    A UN PASSO DALLA DOPPIETTA BALOGUN! Ancora da destra, stavolta Dest trova Balogun che anticipa il suo diretto marcatore ma stampa il 2-0 sulla traversa!02:57

  35. 45'+1'

    Assegnati 5 minuti di recupero.02:47

  36. 45'

    GOL! USA-Bosnia-Erzegovina 1-0! Rete di Folarin Balogun! Questo è buono! Pasticcio tra Radaric e Muharemovic sull'ennessimo lancio in profondità dalla destra, la palla sfila e Balogun ne approfitta. Sinistro tra le gambe di Vasilj, esultanza alla LeBron James e 1-0 Stati Uniti!02:52

  38. 42'

    Punizione da posizione interessante per gli USA. Tillman crossa sul primo palo e trova Balogun che però con la punta colpisce male.02:44

  39. 40'

    Invenzione di Tillman che con il tacco premia l'inserimento di Pulisic in area. L'attaccante del Milan però non dosa bene il cross e Kolasinac allontana.02:42

  40. 30'

    GOL ANNULLATO AGLI USA! Perde un sanguinoso pallone la Bosnia in costruzione, McKennie verticalizza subito per Balogun che supera il difensore e segna ma era davanti a tutti al momento dell'assist. Si rimane 0-0.02:36

  41. 26'

    Ripartita la sfida, Stati Uniti che gestiscono il possesso, ma faticano a dare una sterzata al ritmo. Bosnia che difende molto bene.02:28

  42. 24'

    Stati Uniti che finora hanno attaccato principalmente sulla destra con McKennie tra i migliori finora nei padroni di casa.02:29

  44. 23'

    E' il momento di idratarsi, 3 minuti di pausa nel match. Sempre 0-0 finora, ma buoni ritmi.02:23

  45. 17'

    Attacca bene lo spazio in profondità McKennie che crossa teso in area: prima tocco di Vasilj poi testa di Robinson che non ha potuto dosare l'impatto con il pallone. Palla alta sopra la traversa.02:21

  46. 15'

    Imbucata di McKennie per Robinson, l'esterno crossa di prima verso il centro dell'area dove arriva Balogun che però mastica e strozza il tiro. Palla che si spegne sul fondo.02:16

  47. 12'

    Risponde di nuovo presente Freese! Stavolta su Alajbegovic che per un pelo non segna il gol olimpico direttamente da corner.02:14

  48. 10'

    Lampo Bosnia! Direttamente da rinvio da fondo Vasilj trova Dzeko che con una gran giocata apparecchia per la conclusione potente ma centrale di Demirovic! Risponde attento Freese in corner.02:14

  50. 5'

    Stati Uniti che gestiscono il possesso in questi primi cinque minuti, Bosnia chiusa bene dietro.02:08

  51. 5'

    Dagli sviluppi del corner ne nasce subito un altro per gli Stati Uniti ma la palla viene nuovamente allontanata dalla Bosnia senza problemi.02:08

  52. 4'

    Primo squillo di Pulisic! Percussione centrale del giocatore del Milan che conclude da fuori area. Palla deviata in corner.02:07

  53. PARTITI! Via al match, si comincia.02:00

  54. Squadre in campo, tutto pronto per gli inni nazionali. Si parte con quello della Bosnia, poi "The Star-Spangled Banner". Gran bella atmosfera a Santa Clara.01:54

  56. Si gioca al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, in California. Fischio d'inizio alle ore 2 della notte italiana (le 17 locali). Tra poco si parte!01:48

  57. Arbitro di USA-Bosnia-Erzegovina il brasiliano Raphael Claus, assistito da Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo.01:16

  58. Dopo aver affrontato il Canada nella fase a gironi, questa sarà la seconda partita della Bosnia-Erzegovina in questo Mondiale contro una nazione ospitante. In questa Coppa del Mondo è già successo al Sudafrica, che ha affrontato il Messico nel girone e il Canada nei sedicesimi.01:40

  59. Per la Bosnia-Erzegovina si tratta della prima partecipazione in assoluto alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale. Gli Stati Uniti, invece, puntano a ritrovare una vittoria nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo che manca dagli ottavi di finale del 2002, quando superarono il Messico 2-0 grazie alle reti di Brian McBride e Landon Donovan.01:16

  60. Dopo la Norvegia anche gli Stati Uniti cambiano 10 titolari rispetto all'ultima gara dei gironi e ripropongono l'undici visto nel convincente esordio contro il Paraguay, con il ritorno di Pulisic e McKennie a supporto di Balogun. La Bosnia si affida al suo leader tecnico Dzeko mentre dietro, insieme a Kolasinac, torna dalla squalifica Muharemovic. .01:23

  62. BOSNIA-ERZEGOVINA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Radeljic, Sunjic, Gigovic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. Ct. Barbarez01:52

  63. USA (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Antonee Robinson; Tillman, Adams; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun. Ct. Pochettino01:00

  64. Buonanotte e benvenuti alla diretta scritta di USA-Bosnia-Erzegovina, match valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.00:59

  66. Dove si gioca la partita:

    Stadio: San Francisco Bay Area Stadium
    Città: Santa Clara, California
    Capienza: 71000 spettatori00:59

    San Francisco Bay Area Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni USA - Bosnia Erzegovina

USA
Bosnia Erzegovina
TITOLARI USA
  • (24) MATT FREESE (P)
  • (16) ALEX FREEMAN (D)
  • (13) TIM REAM (D)
  • (5) ANTONEE ROBINSON (D)
  • (3) CHRIS RICHARDS (D)
  • (8) WESTON MCKENNIE (C)
  • (4) TYLER ADAMS (C)
  • (17) MALIK TILLMAN (C)
  • (10) CHRISTIAN PULISIC (A)
  • (2) SERGIÑO DEST (A)
  • (20) FOLARIN BALOGUN (A)
PANCHINA USA
  • (21) TIMOTHY WEAH (A)
  • (14) SEBASTIAN BERHALTER (C)
  • (9) RICARDO PEPI (A)
  • (11) BRENDEN AARONSON (C)
  • (25) CHRIS BRADY (P)
  • (26) ÁLEX ZENDEJAS (A)
  • (18) MAX ARFSTEN (C)
  • (7) GIOVANNI REYNA (C)
  • (12) MILES ROBINSON (D)
  • (23) JOE SCALLY (D)
  • (6) AUSTON TRUSTY (D)
  • (19) HAJI WRIGHT (A)
  • (1) MATT TURNER (P)
ALLENATORE USA
  • Mauricio Pochettino
TITOLARI BOSNIA ERZEGOVINA
  • (1) NIKOLA VASILJ (P)
  • (7) AMAR DEDIC (D)
  • (21) STJEPAN RADELJIC (D)
  • (18) NIKOLA KATIC (D)
  • (4) TARIK MUHAREMOVIC (D)
  • (5) SEAD KOLASINAC (D)
  • (14) IVAN SUNJIC (C)
  • (19) KERIM ALAJBEGOVIC (C)
  • (8) ARMIN GIGOVIC (C)
  • (10) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
  • (11) EDIN DZEKO (A)
PANCHINA BOSNIA ERZEGOVINA
  • (9) SAMED BAZDAR (A)
  • (15) AMAR MEMIC (C)
  • (17) DZENIS BURNIC (C)
  • (25) JOVO LUKIC (A)
  • (6) BENJAMIN TAHIROVIC (C)
  • (24) ARJAN MALIC (D)
  • (13) IVAN BASIC (C)
  • (2) NIHAD MUJAKIC (D)
  • (20) ESMIR BAJRAKTAREVIC (A)
  • (26) ERMIN MAHMIC (C)
  • (12) MLADEN JURKAS (P)
  • (23) HARIS TABAKOVIC (A)
  • (22) MARTIN ZLOMISLIC (P)
  • (3) DENNIS HADZIKADUNIC (D)
  • (16) AMIR HADZIAHMETOVIC (C)
ALLENATORE BOSNIA ERZEGOVINA
  • Sergej Barbarez
PREPARTITA

USA - Bosnia Erzegovina è valevole per i sedicesimi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 2 luglio alle ore 02:00 allo stadio San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, California.
Arbitro di USA - Bosnia Erzegovina sarà Raphael Claus. Al VAR invece ci sarà Juan Ernesto Soto Arévalo.

Dove vedere USA-Bosnia Erzegovina di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
USA-Bosnia Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 02:00 (mezz'ora prima) del 2 luglio.
USA-Bosnia Erzegovina verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà USA - Bosnia Erzegovina sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026

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