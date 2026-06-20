Per questo incontro è davvero tutto! L'appuntamento è ai prossimi entusiasmanti match dei Mondiali 2026.04:33

FINISCE QUI! Basta un tempo al Brasile, che si sbarazza con un agile 3-0 di Haiti e vince la prima partita del suo Mondiale.04:31

90'+4' OCCASIONE HAITI! Simon calcia dai 25 metri, trovando i guantoni di un attento Alisson.04:29

90'+3' Tifosi del Brasile in festa a Philadelphia: Verdeoro a un passo dalla vittoria.04:28

90'+1' OCCASIONE BRASILE! Martinelli scappa sulla sinistra e mette dentro per Ederson, che si calcia il pallone addosso al momento di ribadire in rete.04:27

90'+1' Concessi 5 minuti di recupero.04:26

87' OCCASIONE HAITI! Isidor scappa a Marquinhos a sinstra e prova a sorprendere Alisson, che in uscita si salva.04:23

86' Gara che scivola lentamente verso la fine: il Brasile sta per coquistare il suo primo successo in questo Mondiale.04:21

81' Sostituzione Haiti: fuori Bellegarde, in campo Etienne04:17

81' Sostituzione Brasile: esce Bruno Guimarães, entra Ederson04:17

81' Sostituzione Brasile: esce Vinícius Júnior, in campo Danilo Santos 04:16

78' Aveva segnato Endrick, bravissimo a tagliare e a convertire un gran pallone filtrante di Rayan, ma l'attaccante era partito in posizione irregolare.04:14

76' OCCASIONE BRASILE! Rayan manda in porta con un gran pallone Douglas Santos, che calcia alto col mancino da ottima posizione.04:12

72' Cartellino giallo Haiti: punito con l'amonizione un intervento duro di Jean Jacques su Martinelli04:08

71' Sostituzione Haiti: esce Providence, dentro Joseph04:06

68' OCCCASIONE BRASILE! Azione stupenda della Selecao, con Martinelli che chiude un fraseggio splendido nello stretto con una botta di collo destro che si stampa sulla traversa anche grazie al tocco di Placide. Tutto era comunque viziato da un probabile fuorigioco.04:05

65' Cartellino giallo Brasile: ammonito Douglas Santos 04:03

64' Sostituzione Brasile: fuori Matheus Cunha, in campo Endrick 04:00

64' Sostituzione Brasile: esce Paquetà, dentro Martinelli04:00

63' OCCASIONE HAITI! Bel riflesso di Alisson sul colpo di testa di Adé che stacca in anticipo su situazione di corner.03:59

62' Sostituzione Haiti: fuori Casimir, in campo Deedson03:58

58' Grande chance per Rayan, che a ridosso della porta non arriva di pochissimo su un bel pallone messo al centro da Vinicius.03:54

56' Bel contropiede di Haiti con palla a rimorchio di Providence per Bellegarde, che viene però rimontato appena prima di calciare.03:52

55' Haiti prova con coraggio a farsi vedere sulla trequarti, ma manca nell'ultimo passaggio. Brasile che per ora ha concesso un solo tiro agli avversari.03:51

51' Brasile che ora non ha alcun interesse ad alzare i ritmi di una partita di fatto già chiusa nel primo tempo.03:47

49' Sbaglia Danilo, Isidor riconquista e calcia dal limite: respinge Gabriel.03:44

46' Sostituzione Haiti: esce Pierrot, dentro Isidor03:41

46' Sostituzione Haiti: fuori Arcus, dentro Simon03:41

45' SI RIPARTE! Haiti muove il primo pallone della ripresa.03:39

Tutto troppo facile per la Selecao, che sfrutta alla grande i troppi spazi lasciati dalla difesa di Haiti e colpisce in ben tre occasioni. Dopo la doppietta di Matheus Cunha, è Vinicius a firmare il terzo gol in una serata in cui ha brillato finora, servendo anche un assist. In tutte e tre le marcature verdeoro c'è lo zampino di un delizioso Paqueta.03:26

FINE PRIMO TEMPO! Dominio Brasile, avanti 3-0 su Haiti all'intervallo dopo un grande primo tempo.03:25

45'+4' Cartellino giallo Haiti: ammonito Pierrot per una netta sbracciata su Gabriel.03:23

45'+3' GOL! BRASILE-Haiti 3-0, rete di Vinicius. Alla partita numero 500 in carriera gol e assist per la stella del Real Madrid, che sfrutta tutto il campo lasciatogli dalla difesa di Haiti e con una conclusione precisa che passa sotto le gambe di Delcroix firma il terzo gol. Lancio perfetto di Paqueta a innescare il compagno.03:24

45'+2' Altra splendida giocata di Vinicius, che se ne va a sinistra e mette poi al centro un bel cross su cui, stavolta, allontana Duverne.03:20

45'+1' Concessi sei minuti di recupero.03:18

44' Brasile che continua a mantenere saldamente in mano il pallino del gioco: la doppietta di Cunha ha sbloccato mentalmente la Selecao, che ora gioca sul velluto.03:17

40' Sostituzione Brasile: fuori Raphinha, dentro Rayan.03:13

39' Brasile in grande apprensione per le condizioni di Raphinha, chinato in mezzo al campo visibilmente in difficoltà: potrebbe esserci bisogno del cambio.03:12

36' GOL! BRASILE-Haiti 2-0, rete di Matheus Cunha. Doppietta servita per l'attaccante del Manchester United, che chiude con un sinistro potentissimo sotto la traversa un contropiede perfetto della Selecao. Splendido il pallone filtrante di Vinicius che ha spianato la strada al compagno.03:11

34' Prova ad affacciarsi ancora in avanti Haiti, che grazie al pressing si guadagna un inaspettato corner.03:07

32' Bella azione manovrata del Brasile, che con una serie di uno due arriva fino in area di rigore. Sull'ultimo pallone messo dentro da Vinicius, poi, allontana la difesa di Haiti.03:05

29' Raphinha controlla in area di rigore e calcia, ma la sua conclusione è troppo debole: blocca a terra Placide.03:02

29' Si riprende a giocare dopo i tre minuti canonici di Hydration Break..03:01

23' GOL! BRASILE-Haiti 1-0, rete di Matheus Cunha. Vinicius punta in area di rigore e calcia impegnando Placide: sulla sua respinta centrale l'attaccante del Manchester United arriva prima di tutti e con un tap-in ravvicinato porta avanti la Selecao.03:00

22' Se lo era divorato Raphinha, che a tu per tu con Placide l'ha messa fuori con lo scavino. L'attaccante, tuttavia, era ancora una volta in offside.02:55

21' Cross di Danilo nella terra di nessuno, ma Arcus sbaglia e mette in corner non pressato: potenziale regalo per il Brasile.02:54

19' Si fa vedere in avanti anche Haiti, con il cross di Arcus che era però partito in fuorigioco al momento del traversone.02:52

17' Sposta il pallone e calcia forte Vinicius: palla alta complice una deviazione, sarà corner per il Brasile.02:50

16' Grande palla in verticale a cercare Cunha, super chiusura in scivolata di Delcroix che salva i suoi.02:49

15' Questa è la seconda partita di Coppa del Mondo a cui ha preso parte il Brasile in cui nessuna delle due squadre ha tentato alcun tiro nei primi 15 minuti, dopo l’incontro del 2022 contro la Serbia.02:48

12' Palla incredibile di Bruno Guimaraes a trovare Raphinha in area di rigore: l'attaccante del Barcellona controlla e pesca l'angolino, ma era partito in posizione di fuorigioco.02:45

11' Brasile che mantiene il controllo del pallone, ma che ancora non ha effettivamente creato azioni pericolose. Ritmo al momento molto basso.02:44

8' Clamoroso uno contro uno di Vinicius, che scappa via a due avversari ma non riesce poi in area di rigore a rendersi pericoloso.02:41

6' Infrazione di cinque secondi per Placide: corner concesso al Brasile, come raccomandato dalle nuove regole.02:39

4' Cartellino giallo Haiti: step-on-foot per Arcus, ammonizione inevitabile.02:37

3' Fallo subito da Vinicius a ridosso del centrocampo dopo una bella giocata individuale.02:36

SI PARTE! Inizia la partita, è il Brasile, con casacca e pantaloncini blu, a toccare il primo pallone.03:07

Squadre in campo per gli inni nazionali a Philadelphia, tra poco il fischio d'inizio di Brasile-Haiti.02:25

A disposizione di Haiti: Pierre, Duverger, Thermoncy, Sainte, Etienne, Nazon, Deedson, Lacroix, Metusala, Joseph, Isidor, Fortune, Paugain, Simon, Pierre02:17

A disposizione per il Brasile: Weverton, Ederson, Ederson Silva, Alex Sandro, Bremer, Leo Pereira, Fabinho, Danilo Santos, Endrick, Luiz Henrique, Martinelli, Ibanez, Igor Thiago, Rayan02:23

Con un'età media di 30 anni e 190 giorni, il Brasile schiera la sua formazione titolare più anziana in una partita dei Mondiali FIFA dalla finale del 1962 contro la Repubblica Ceca (allora Cecoslovacchia), quando l'età media era di 30 anni e 216 giorni.02:14

Risponde con il 5-4-1 Haiti: Placide; Arcus, Delcroix, Adé, Duverne; Delcroix, Experience; Casimir, Jean Jaques, Bellegarde, Providence; Pierrot. All. Migné.02:35

Questo il 4-2-3-1 con cui scende in campo il Brasile: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Raphinha, Paqueta, Vinícius Júnior; Mateus Cunha. All. Ancelotti. 02:24

Arbitra la sfida il direttore di gara spagnolo Alejandro José Hernández Hernández.02:04

Si gioca alle 2.30 ore italiane: a Philadelphia sono invece le 20.3002:03

Vittoria cruciale nell'altra sfida del girone per il Marocco: l'1-0 sulla Scozia firmato da Saibari regala infatti il primato nel raggruppamento alla nazionale nordafricana con quattro punti, davanti proprio alla Scozia a quota tre, al Brasile con uno e a Haiti con zero.02:00

Bentornati ai Mondiali 2026! Sfida cruciale per le sorti del Gruppo C: al Philadelphia Stadium (originariamente Lincoln Financial Field) di Philadelphia il Brasile prova a dimenticare il brutto esordio contro il Marocco e a scuotersi contro Haiti, avversaria sulla carta abbordabile ma che contro la Scozia ha saputo dimostrare il suo valore al di là della sconfitta.02:24

Due cambi a testa rispetto alla prima giornata. Nel Brasile, in particolare, Ancelotti sceglie Cunha come falso centravanti al posto di un Igor Thiago che contro il Marocco ha faticato tantissimo. Ancora panchina invece per il giovanissimo Endrick. Ovviamente titolare Vinicius jr., che dovrà ancora una volta trascinare i suoi in una sfida sulla carta abbordabile, ma comunque essenziale per il percorso dei verdeoro.02:19

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp