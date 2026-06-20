Grazie alle sostituzioni la Germania è riuscita a cambiare la direzione di questa sfida. Undav è stato l'assoluto protagonista con una doppietta. Gli episodi hanno condannato alla sconfitta una buonissima Costa d'Avorio.

La Germania è a punteggio pieno con sei punti ed è già qualificata per i sedicesimi di finale. Vedremo nella notte come finirà l'altra sfida del gruppo E tra Ecuador e Curacao.