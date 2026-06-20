Grazie alle sostituzioni la Germania è riuscita a cambiare la direzione di questa sfida. Undav è stato l'assoluto protagonista con una doppietta. Gli episodi hanno condannato alla sconfitta una buonissima Costa d'Avorio.
La Germania è a punteggio pieno con sei punti ed è già qualificata per i sedicesimi di finale. Vedremo nella notte come finirà l'altra sfida del gruppo E tra Ecuador e Curacao.
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Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match. Appuntamento alle prossime partite della Coppa del Mondo 2026.00:06
90'+8'
FINE DEL MATCH: GERMANIA-COSTA D'AVORIO 2-1!00:01
90'+4'
GOL! GERMANIA-Costa d’Avorio 2-1: rete di Deniz Undav! Nmecha imbuca centralmente per Undav; l'attaccante tedesco stoppa di destro, si gira sul sinistro e insacca in rete! La Germania ha ribaltato il punteggio!23:59
90'+1'
Sono sei i minuti di recupero concessi dall'arbitro.23:54
89'
Germania vicina al vantaggio! Wirtz serve al limite dell'area Brown: il tiro di sinistro a incrociare del terzino tedesco viene salvato con una grande parata di Fofana.23:54
85'
Quinto cambio per la Germania: esce Havertz ed entra Goretzka.23:48
85'
Quinta sostituzione della Costa d'Avorio: esce Yan Diomande ed entra Nicolas Pépé.23:48
82'
Quarto cambio per la Costa d'Avorio: Guéla Doué subentra a Singo.23:46
79'
Singo recupera dopo un duello con Havertz e si ferma a terra. La Costa d'Avorio prova a recuperare le energie.23:44
75'
Terza sostituzione della Costa d'Avorio: esce Amad Diallo ed entra Adingra.23:39
75'
Secondo cambio della Costa d'Avorio: Seko Fofana subentra al posto di Sangaré.23:39
75'
Prima sostituzione della Costa d'Avorio: esce Bonny ed entra Guessand.23:38
73'
È in corso il secondo hydration break del match!23:36
71'
I campi sembrano aver rivitalizzato la Germania! Nella rete del pareggio sono stati protagonisti due tedeschi subentrati.23:34
68'
GOL! GERMANIA-Costa d’Avorio 1-1: rete di Deniz Undav! Il cross di Amiri dalla destra trova solo al centro dell'area Undav. L'attaccante dello Stoccarda colpisce a pochi metri dalla porta di sinistro in rete.23:33
64'
Germania vicina al pareggio! Dal cross su angolo di Kimmich, Fofana sbaglia l'uscita alta ma Havertz di testa non riesce a prendere la porta.23:28
60'
Quarta sostituzione delle Germania: esce Pavlovic ed entra Amiri.23:24
60'
Terzo cambio per la Germania: Undav subentra a Musiala.23:23
60'
Seconda sostituzione per la Germania: esce Sané ed entra Leweling.23:23
58'
Musiala prova a farsi vedere tra le linee. Fin qui è l'unico giocatore tedesco che sta provando a fare qualcosa per impensierire la difesa ivoriana.23:22
54'
La Costa d'Avorio gestisce molto bene il pallone. La Germania è in difficoltà!23:19
50'
Diallo si accentra e seve Inao Oulaï, la conclusione del classe 2006 finisce alta centralmente. 23:15
46'
Si riparte con il secondo tempo!23:09
46'
Prima sostituzione del match: Rüdiger subentra al posto di Schlotterbeck.23:09
Vedremo nel secondo tempo se la difesa della Costa d'Avorio riuscirà a mantenere questo grande livello di attenzione. La Germania proverà sicuramente a rendersi ancora più pericolosa.22:59
Primo tempo molto equilibrato con la Costa d'Avorio che ha approfittato di un episodio e si è portata in vantaggio. Dopo la rete dell'1-0 arrivata al 30° la Germania non ha creato praticamente occasioni per pareggiare.22:57
45'+7'
Duplice fischio di Benítez Mareco: 1-0 per la Costa d’Avorio il punteggio alla fine del 1° tempo.22:53
45'+3'
Musiala dopo due dribbling perde l'equilibrio e dopo un leggero contatto al limite dell'area cade a terra, per l'arbitro non c'è alcun fallo.22:49
45'+1'
Sono sette i minuti di recupero concessi dall'arbitro in questo primo tempo.22:45
41'
A seguito di un altro contropiede, Diallo stoppa perfettamente il pallone e punta Brown nell'uno contro uno. Nmecha aiuta il compagno e salva la Germania.22:43
37'
Diomande sfila il pallone a Pavlovic e serve Bonny. Il giocatore dell'Inter prova il tiro a giro ma la sua conclusione viene bloccata da Neuer.22:39
33'
La Germania sembra aver accusato il colpo del gol mentre la Costa d'Avorio ha aumentato il pressing.22:35
30'
GOL! Germania-COSTA D’AVORIO 0-1: rete di Franck Kessie! Diomande vola sulla fascia sinistra e crossa verso il centro, la prima conclusione di Diallo viene ribattuta da Brown, la sfera finisce sui piedi di Kessie che insacca con un destro a incrociare.22:32
28'
Si riprende a giocare!22:28
25'
Il primo hydration break della gara è in corso, è tempo per le squadre di rinfrescarsi e ripassare la tattica di gioco.22:25
22'
Kimmich crossa da calcio d'angolo, Pavlovic ostacolando Fofana colpisce di testa e segna. L'arbitro ferma subito il gioco per fallo sul portiere.22:23
18'
Fraseggio tra Pavlovic e Musiala. Il numero 10 della Germania prova la conclusione di destro da fuori area che termina fuori di pochissimo alla sinistra del portiere.22:19
15'
Schlotterbeck è a terra dolorante. L'arbitro ha chiamato lo staff medico, vediamo se sarà in grado di proseguire.22:16
12'
La Costa d'Avorio prova a rendersi pericolosa in contropiede. Cross dalla sinistra, la sfera finisce fuori area e Singo tenta una conclusione che viene ribattuto dalla difesa tedesca. 22:15
8'
Kimmich crossa dalla trequarti destra, Havertz colpisce di testa da centro area e Fofana salva in tuffo. La Germania inizia a premere!22:11
4'
Yan Diomande prova un filtrante partendo da sinistra, la difesa tedesca è ben posizionata e Schlotterbeck spazza via il pallone.22:08
Prima occasione del match! Havert riceve una sponda in area e conclude al volo di sinistro. La sua conclusione termina però ampiamente alta.22:06
Si comincia! Primo possesso affidato alla Germania.22:00
Le squadre entrano sul terreno di gioco. È ora il momento degli inni nazionali.21:53
Si gioca al Toronto Stadium e a dirigere il match è l’arbitro paraguaiano Juan Gabriel Benítez Mareco.21:18
Il gruppo E vede al momento Germania e Costa d’Avorio in testa con una vittoria a testa; mentre Ecuador e Curacao a quota zera, che si sfideranno nella notte alle ore 02:00.21:17
La Costa d’Avorio risponde con un 4-4-2: Fofana; Singo, Kossounou, Agbadou, Konan; Diallo, Kessie, Sangaré, Diomande; Bonny, Inao Oulaï.21:15
La Germania schiera la stessa formazione titolare della prima giornata, un 4-2-3-1: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.21:13
Benvenuti alla diretta testuale di Germania-Costa d'Avorio, gara della seconda giornata del Girone E dei Mondiali 2026.21:10
Dove si gioca la partita:
Stadio: Toronto Stadium Città: Toronto Capienza: 45000 spettatori21:10
Formazioni Germania - Costa d'Avorio
Germania
Costa d'Avorio
TITOLARI GERMANIA
(1) MANUEL NEUER (P)
(6) JOSHUA KIMMICH (D)
(18) NATHANIEL BROWN (D)
(15) NICO SCHLOTTERBECK (D)
(4) JONATHAN TAH (D)
(10) JAMAL MUSIALA (C)
(5) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
(17) FLORIAN WIRTZ (C)
(23) FELIX NMECHA (C)
(19) LEROY SANÉ (C)
(7) KAI HAVERTZ (A)
PANCHINA GERMANIA
(24) MALICK THIAW (D)
(14) MAXIMILIAN BEIER (A)
(12) OLIVER BAUMANN (P)
(20) NADIEM AMIRI (C)
(11) NICK WOLTEMADE (A)
(9) JAMIE LEWELING (A)
(8) LEON GORETZKA (C)
(21) ALEXANDER NÜBEL (P)
(26) DENIZ UNDAV (A)
(22) DAVID RAUM (D)
(25) ASSAN OUÉDRAOGO (C)
(13) PASCAL GROSS (C)
(16) ANGELO STILLER (C)
(2) ANTONIO RÜDIGER (D)
(3) WALDEMAR ANTON (D)
ALLENATORE GERMANIA
Julian Nagelsmann
TITOLARI COSTA D'AVORIO
(1) YAHIA FOFANA (P)
(3) GHISLAIN KONAN (D)
(5) WILFRIED SINGO (D)
(7) ODILON KOSSOUNOU (D)
(20) EMMANUEL AGBADOU (D)
(8) FRANCK KESSIE (C)
(18) IBRAHIM SANGARÉ (C)
(11) YAN DIOMANDE (C)
(26) CHRIST INAO OULAÏ (C)
(15) AMAD DIALLO (C)
(9) ANGE-YOAN BONNY (A)
PANCHINA COSTA D'AVORIO
(12) ELYE WAHI (A)
(21) EVAN NDICKA (D)
(4) JEAN MICHAËL SERI (C)
(22) EVANN GUESSAND (A)
(17) GUÉLA DOUÉ (D)
(23) ALBAN LAFONT (P)
(6) SEKO FOFANA (C)
(24) BAZOUMANA TOURÉ (A)
(25) PARFAIT GUIAGON (C)
(13) CHRISTOPHER OPÉRI (D)
(10) SIMON ADINGRA (A)
(14) OUMAR DIAKITÉ (A)
(2) OUSMANE DIOMANDE (D)
(19) NICOLAS PÉPÉ (A)
(16) MOHAMED KONÉ (P)
ALLENATORE COSTA D'AVORIO
Emerse Faé
PREPARTITA
Germania - Costa d'Avorio è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 20 giugno alle ore 22:00 allo stadio Toronto Stadium di Toronto. Arbitro di Germania - Costa d'Avorio sarà Juan Gabriel Benítez. Al VAR invece ci sarà Antonio García.
Dove vedere Germania-Costa d'Avorio di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Germania-Costa d'Avorio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 22:00 (mezz'ora prima) del 20 giugno. Germania-Costa d'Avorio verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Germania - Costa d'Avorio sulla Guida TV.