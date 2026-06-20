Si chiude qui una gara che dal risultato parrebbe a senso unico ma che invece ha vissuto di fiammate da entrambe le parti, con la Svezia che dopo il doppio svantaggio ha cominciato a macinare gioco e produrre numerose conclusioni verso la porta di Verbruggen - anche se non è bastato. Risultato, questo, che iscrive di diritto l'Olanda tra le possibili favorite di questo Mondiale.
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questa gara! Appuntamento ai prossimi match di questo Mondiale FIFA.21:02
90'+6'
Dopo 5' di recupero Michael Oliver fischia tre volte e determina la fine del match.20:58
90'+3'
Cambio per la Svezia. Esce l'ammonito Gabriel Gudmundsson per Elliot Stroud.20:54
90'
Cambio tra le fila dell'Olanda. Esce Cody Gakpo ed entra in campoi Noa Lang.20:52
89'
GOL! OLANDA-Svezia 5-1! Crysencio Summerville che dopo l'assist per la rete di Gakpo trova anche la gioia del gol. Notte fonda per la Svezia. 20:51
85'
Svezia che vista la mole di occasioni create dalle parti di Verbruggen forse non meritava un passivo così largo.20:47
84'
Ci prova Isak. Dalla distanza l'attaccante svedese calcia bene e ancora pronto nell'intervento Verbruggen.20:46
80'
Terzo ammonito in casa Svezia. Giallo per l'appena entrato Lucas Bergvall.20:42
79'
Esce l'ammonito Yasin Ayari e fa il suo ingresso Taha Ali.20:40
76'
Olanda che sta ora gestendo pallone ed energie senza affondare troppo il colpo.20:37
75'
Seconda ammonizione per la Svezia. Cartellino giallo ricevuto da Ayari che trattiene vistosamente per la maglia Gravenberch.20:37
72'
Cambia ancora Koeman. Che sostituisce l'autore della doppietta Brian Brobbey per Memphis Depay.20:34
69'
Hydration break. Secondo cooling break per le due formazioni.20:30
68'
Numero di Elanga, che finta di calciare e si libera di van de Hecke con il tacco. Mette il pallone al centro che viene liberato dalla difesa olandese. Impatto devastante di Elanga sulla gara, peccato sia entrato solo al 2T.20:30
59'
Inoltre esce Tijjani Reijnders per Guus Til.20:22
59'
Duplice cambio per l'Olanda. Esce Frenkie de Jong per Teun Koopmeiners.20:22
59'
GOL! Olanda-SVEZIA 4-1! Gol Anthony Elanga. C'è gloria anche per la Svezia con la rete di Elanga che lanciato in velocità da Isak trafigge Verbruggen che questa volta non può davvero nulla.20:21
57'
Infine esce anche Benjamin Nygren per far spazio a Lucas Bergvall.20:19
56'
Fuori anche Alexander Bernhardsson per Anthony Elanga.20:19
55'
Tripla sostituzione per la Svezia. Esce Jesper Karlström per Besfort Zeneli.20:19
54'
GOL! OLANDA-Svezia 4-0! Ancora Cody Gakpo. Come per Brobbey anche Gakpo trova la doppietta. Difesa della Svezia in bambola e l'esterno del Liverpool ne approfitta per trafiggere Nordfeldt per la 4a volta. 20:22
53'
Primo cartellino giallo del match. Lo riceve Gabriel Gudmundsson per un fallo in ritardo.20:16
48'
Denzel Dumfries ha fornito due assist in una partita della Coppa del Mondo FIFA per la seconda volta, dopo averlo fatto anche contro gli Stati Uniti negli ottavi di finale del 2022.20:14
47'
GOL! OLANDA-Svezia 3-0! Gol Cody Gakpo. Ancora Dumfries che serve in mezzo Gakpo che si fa trovare in linea e pronto a battere in rete. Olanda travolgente,20:12
46'
Sostituzione tra le fila dell'Olanda. Esce Donyell Malen per Crysencio Summerville.20:07
46'
SI riparte con il 2T! Calcio d'inizio affidato alla Svezia.20:06
Con questo risultato Olanda che sarebbe momentaneamente prima in classifica con 4 punti, in attesa del Giappone che giocherà alle ore 06:00 italiane contro la Tunisia.19:56
Ottimo primo tempo dell'Olanda che poco dopo il 15' minuto di gioco si trova già sul doppio vantaggio grazie al cinismo di Brian Brobbey (doppietta). Poco dopo la mezz'ora è la Svezia che esce allo scoperto e con Gyokeres prima e Ayari dopo prova ad accorciare lo svantaggio - trovando sulla propria strada un ottimo Verbruggen sempre pronto a sventare i pericoli avversari. Verso il 42' da segnalare anche un gol annullato agli svedesi per un fuorigioco di Lagerbielke sulla punizione di Ayari.19:54
45'+6'
L'arbitro fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi. Finisce 2-0 il 1T di Olanda-Svezia.19:51
45'+5'
Calcia benissimo Ayari! Trova l'angolino basso e Verbruggen ancora una volta reattivo. 19:50
45'+3'
Sul pallone va Gyokeres e terzo intervento di Verbruggen che devia in fallo laterale.19:48
45'+2'
Altro fallo subito da Ayari al limite dell'area di rigore. Buona occasione per la Svezia.19:47
45'+1'
4' di recupero. Dopo la rete annullata giustamente per fuorigioco alla Svezia.19:46
41'
Botta terrificante di Ayari! Ancora Isak in versione assist-man, il giocatore del Brighton lascia partire il destro ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa di Verbruggen.19:42
37'
Ormai è una duello personale tra Gyokeres e Verbruggen. L'attaccante calcia bene di piatto sul secondo palo, trovando ancora pronto l'estremo difensore Oranje.19:38
35'
Invenzione di De Jong. Il centrocampista olandese scodella in mezzo per Malen che in allungo può solo toccare con la punta. Pallone che esce sul fondo.19:36
33'
Ancora Gyokeres! Isak serve Gyokeres che con troppa fretta calcia - ma la sua conclusione viene smorzata da un attento van Hecke. 19:34
29'
Prova Gyokeres a prendersi la squadra sulle spalle. L'attaccante dell'Arsenal prova ad inventare e crossa in mezzo all'area di rigore - a supporto arriva Ayari che stoppa di petto ma il pallone sfila sul fondo. Rimessa per Verbruggen.19:31
26'
Riprende il gioco.19:26
23'
Hydration Break. Si ripartirà tra 3 minuti.19:23
18'
Quella di Brian Brobbey (5' e 17') è la doppietta più veloce messa a segno da un giocatore dell'Olanda in una Coppa del Mondo.19:24
18'
Brian Brobbey è solo il secondo giocatore olandese a segnare una doppietta al debutto da titolare nella Coppa del Mondo FIFA, dopo Johnny Rep contro l'Uruguay nel 1974.19:22
17'
GOL! OLANDA-Svezia 2-0! Ancora Brian Brobbey. In stato di grazia il giocatore del Sunderland. Questa volta il cross arriva dal lato destro, Dumfries si incunea e crossa al centro dell'area di rigore - il suo traversone, deviato da un difensore avversario, arriva preciso all'attaccante olandese che in spaccata calcia sul palo lontano. Oranje sul velluto.19:32
11'
Sguscia via Malen sulla fascia e lascia partire un cross morbido, Gakpo la colpisce debolmente di testa, senza impensierire Nordfeldt.19:12
8'
Risponde subito presente la Svezia poco dopo il gol subito. Gyokeres calcia defilato e trova pronto Verbruggen che devia in angolo. Ritmi già alti in questo avvio di match.19:10
6'
Dopo 04:58'', Brian Bobbey ha segnato il secondo gol più veloce per l'Olanda in un Mondiale a partire dal XXI secolo, dopo quello di Robin van Persie contro il Brasile nel 2014 (2:32'' in quel caso).19:15
5'
GOL! OLANDA-Svezia 1-0! Gol Brian Brobbey. Brobbey avvia l'azione e serve Reijnders che fa partire sulla fascia Gakpo, il giocatore del Liverpool fa partire un cross rasoterra al centro dell'area di rigore che trova pronto a battere in rete il 2002 del Sunderland.19:08
4'
Partita meglio l'Olanda in questi primissimi minuti di gioco, la Svezia si difende bene.19:04
Si parte! Primo pallone giocato dall'Olanda.19:00
Si parte con l'inno olandese, poi toccherà a quello svedese.18:55
Le squadre stanno entrando sul terreno di gioco. Poi sarà il momento degli inni nazionali.18:53
Olanda e Svezia si affrontano per la seconda volta ai Mondiali: il loro primo incontro, nella fase a gironi del 1974, terminò 0-0 e vide protagonista la celebre "finta" di Johan Cruyff, uno degli 11 dribbling riusciti del giocatore in quella partita - nessun giocatore ne completò di più in un singolo match di quell'edizione. 18:35
La Svezia risponde con un 3-5-2: Nordfeldt; Lindelof, Hien, Lagerbielke; Gudmundsson, Ayari, Karlstrom, Nygren, Bernhardsson; Isak, Gyokeres. All. Graham Potter.19:00
L'Olanda si schiera con un 4-3-3: Verbruggen; Dumfries, van Dijk, van Hecke, van de Ven; Gravenberch, de Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo. All. Ronald Koeman.18:26
La Svezia prova a confermare il proprio ruolino di marcia dopo il successo convincente per 5-1 contro la Tunisia alla prima giornata; dall'altra parte, l'Olanda è alla ricerca dei primi 3 punti dopo il pareggio per 2-2 contro il Giappone.18:24
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Olanda-Svezia, gara che dà inizio alla seconda giornata del Gruppo F di questi Mondiali FIFA 2026. Fischio d'inizio alle ore 19:00 italiane: si gioca al NGR Stadium di Houston (Texas).18:21
Olanda - Svezia è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 20 giugno alle ore 19:00 allo stadio Houston Stadium di Houston, Texas. Arbitro di Olanda - Svezia sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.
Dove vedere Olanda-Svezia di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Olanda-Svezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:00 (mezz'ora prima) del 20 giugno. Olanda-Svezia verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Olanda - Svezia sulla Guida TV.