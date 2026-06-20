Si chiude qui una gara che dal risultato parrebbe a senso unico ma che invece ha vissuto di fiammate da entrambe le parti, con la Svezia che dopo il doppio svantaggio ha cominciato a macinare gioco e produrre numerose conclusioni verso la porta di Verbruggen - anche se non è bastato. Risultato, questo, che iscrive di diritto l'Olanda tra le possibili favorite di questo Mondiale.

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