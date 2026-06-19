Grazie per aver seguito la diretta di Scozia-Marocco 0-1, al termine della quale gli africani si portano in testa da soli al loro girone a quota 4 punti e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Coppa del Mondo.02:10

90'+9' Finisce la partita! Il Marocco batte la Scozia per 1-0!02:00

90'+7' Sono ancora i marocchini a rendersi pericolosi, questa volta con una bella conclusione a giro sul palo lontano di Ayoube Amaimouni-Echghouyab, che finisce di poco al lato.01:59

90'+5' La Scozia cerca di accelerare nel finale, quando mancano un paio di giri di orologio.01:57

90'+4' Ci prova Chemsdine Talbi con una conclusione potente di sinistro, da posizione defilata, ma il suo tiro termina alto sulla traversa.01:55

90'+2' Vengono concessi sei minuti di recupero.01:53

90' Nel Marocco esce Azzedine Ounahi per Samir El Mourabet.01:53

90' Fuori anche John McGinn per Ross Stewart.01:52

89' Sostituzione nella Scozia: fuori Nathan Patterson per Anthony Ralston.01:52

88' John McGinn mette un cross al centro dalla sinistra, su cui si avventa Scott McTominay con una sforbiciata aerea, con la quale però non impatta la palla. 01:50

86' Tentativo di Scott McTominay, che tira da posizione defilata all'interno dell'area ma la sua conclusione viene deviata e finisce sull'esterno della rete.01:48

85' Esce inoltre Bilal El Khannouss per Chemsdine Talbi.01:47

85' Fuori anche Brahim Díaz per Amaimouni-Echghouyab.01:46

84' Esce Ismael Saibari per Soufiane Rahimi.01:46

83' Scott McTominay riceve palla da Robertson a limite dell'area e penetra palla al piede ma poi finisce a terra, lamentando un contatto che non porta però all'assegnazione di un calcio di rigore.01:45

82' Movimento sulla panchina marocchina, pronti ben tre cambi.01:46

79' Azione personale di Jack Hendry dalla destra, che supera due diretti avversari e entra in area di rigore, ma al momento del cross al centro viene ostacolato e bloccato dalla difesa marocchina.01:41

77' La Scozia cerca di aumentare i giri ma il Marocco è ben schierato e non lascia spazi.01:38

75' Ci addentriamo nell'ultimo quarto d'ora di gioco e la Scozia non ha ancora tentato alcun tiro nello specchio.01:36

72' Così come Ryan Christie per Kenny McLean.01:34

71' Esce Ché Adams per Lyndon Dykes sella Scozia.01:33

70' Siamo al secondo hydration break del match.01:31

69' Brahim Díaz cerca un filtrante dal limite dell'area, ma il suo passaggio non arriva a destinazione.01:30

68' Palleggio insistito del Marocco nella trequarti avversaria, ma senza affondare il colpo.01:29

65' Cartellino giallo a Andy Robertson per un intervento scorretto.01:28

65' Ryan Christie va alla conclusione dal limite dell'area, ma il suo piattone destro finisce sopra la traversa.01:26

64' Conclusione a giro dal limite dell'area di rigore per Achraf Hakimi, che da posizione defilata cerca il palo lontano ma manca la precisione per impensierire il portiere.01:25

60' Sostituzione per Kieran Tierney, costretto a lasciare il campo per infortunio: al suo posto Ben Gannon-Doak01:22

59' Fase vivace della partita, con entrambe le squadre che si gettano all'attacco appena conquistano il possesso della palla.01:20

57' L'arbitro sta lasciando giocare su diversi scontri ruvidi, come quello che ha appena visto protagonista Ferguson, spinto a terra da un avversario, sbattendo con la faccia sul manto erboso.01:19

55' Fase di palleggio al centro del campo, con la Scozia che cerca qualche spiraglio.01:16

52' TRAVERSA DEL MAROCCO! Saibari gira di prima intenzione una palla arrivata dalla fascia sinistra, a pochi metri dalla porta la sua conclusione viene sporcata da un difensore che lo ostacola in scivolata, mandando la sfera sulla traversa.01:15

50' Bella palla recuperata da John McGinn a centrocampo, che poi si invola palla al piede fino all'area avversaria, subendo un contatto da Neil El Aynaoui: la Scozia lamenta a gran voce un calcio di rigore, ma l'arbitro non è d'accordo.01:13

48' La Scozia fa densità nella trequarti avversaria, con un giropalla insistito.01:09

46' Si riparte! La Scozia muove il primo pallone della ripresa.01:07

Sarà curioso vedere nella seconda frazione se il Marocco proseguirà sulla scia del primo tempo e se la Scozia proverà qualcosa di più concreto per trovare la via del gol.00:55

Nel primo tempo il Marocco ha sovrastato la Scozia per larghi tratti, partendo in maniera decisa e trovando il vantaggio dopo poco più di un minuto con Saibari, gran protagonista della prima frazione, tra gol e suggerimenti per i compagni. La Scozia ha accennato una reazione nel finale, ma senza mai rendersi realmente temibile.01:04

45'+5' Finisce il primo tempo. Il Marocco conduce per 1-0.00:50

45'+4' Il Marocco chiude la prima frazione amministrando il possesso, con un ottimo giropalla.00:50

45'+2' Sono stati concessi cinque minuti di recupero.00:47

45'+1' Andy Robertson mette un cross forte e teso dalla sinistra, che trova John McGinn sul palo opposto, ma il traversone è troppo violento e difficile da addomesticare.00:47

43' Lewis Ferguson mette una palla al centro dalla destra, dalla battuta di un piazzato, ma nessuno dei saltatori scozzesi riesce ad impattare la palla in area di rigore.00:44

41' Serie di duelli fisici al centro del campo, con le due squadre che non lesinano sui contatti corpo a corpo.00:42

39' La Scozia guadagna un calcio di punizione da metà campo, che gli consente di portare quasi tutti i suoi uomini davanti, ma non ne nasce alcuna azione pericolosa.00:40

36' OCCASIONE MAROCCO! El Khannouss si ritrova a pochi passi dalla porta, da posizione defilata, con una palla invitante servitagli da Saibari dal limite, ma al momento del tiro non tiene bassa la palla che finisce ben altra sulla traversa.00:38

34' Bella azione sviluppata sull'out di sinistra del Marocco, che porta Mazraoui a mettere una palla insidiosa al centro che viene allontanata dalla difesa scozzese.00:35

29' Altra occasione per il Marocco, nata ancora dai piedi illuminanti di Brahim Díaz, che guadagno il fondo dopo una bella serpentina e scarica all'indietro per l'accorrente Neil El Aynaoui, che tuttavia tira alto sopra la traversa.00:31

28' Appena la Scozia arriva nella trequarti avversaria viene respinta dal muro difensivo marocchino, impenetrabile finora.00:29

24' Siamo all'hydration break, le squadre ne approfittano per rinfrescarsi.00:24

23' Cartellino giallo a Issa Diop per aver ostacolato vistosamente una chiara occasione da gol.00:23

21' Fase di studio della partita, con la Scozia che adesso amministra il giropalla.00:22

18' OCCASIONE MAROCCO! Grande chance capitata sui piedi di Achraf Hakimi, che in volata verso la porta arriva ad un passo dal portiere avversario che in uscita riesce a respingere la sua conclusione con il piede destro.00:19

16' La Scozia prova ad imbastire un'azione offensiva ma il Marocco fa buona guardia.00:17

14' I marocchini per adesso registrano un possesso palla del 77%, a testimonianza della loro supremazia territoriale.00:15

13' Il Marocco è in controllo della partita in questa prima parte di gara.00:14

10' Ancora il Marocco pericoloso e anche questa volta con Saibari, che mette una palla velenosa al centro, rasoterra, che attraversa tutta l'area ma non trova El Aynaoui, che sbilanciato non riesce ad arpionare la palla.00:11

9' L'ultima volta che la Scozia ha vinto una partita dei Mondiali dopo aver subito il primo gol del match è stata contro la Jugoslavia nel 1978 (successo per 3-2).00:10

7' La strada si fa subito in salita per la Scozia, che adesso prova ad affacciarsi in avanti.00:09

5' Quello di Saibari (1:10) è stato il secondo gol più veloce per una nazione africana nella storia dei Mondiali, dopo quello di Asamoah Gyan (con il Ghana) contro la Repubblica Ceca nel 2006 (1:08).00:06

2' RETE DEL MAROCCO! Gol di Ismael Saibari! Vantaggio fulmineo del Marocco, alla prima sortita offensiva della partita: Brahim Díaz scodella una palla verso l'area di rigore, Ismael Saibari parte sul filo del fuorigioco e da posizione defilata lascia rimbalzare il pallone al suo fianco, per poi girarlo a rete sul lalo lontano con una gran conclusion al volo.00:05

Si parte! Primo possesso affidato al Marocco.00:01

Tutto pronto al Boston Stadium, le squadre si apprestano ad entrare in campo. Sarà Ilgiz Tantashev a dirigere la gara, alle ore 18:00 locali.23:52

Il Marocco risponde con un 4-2-3-1, formato da: Bounou - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi - Diaz, Ounahi, El Khannouss - Saibari.23:16

La Scozia si schiera con un 3-4-2-1, composto da: Gunn - Hanley, Hendry, Tierney - Patterson, McTominay, Ferguson, Robertson - McGinn, Christie - Adams.23:15

Tuttavia, il Marocco è imbattuto nelle ultime cinque partite della fase a gironi della Coppa del Mondo (2V, 3N), eguagliando la miglior striscia di sempre per una nazionale africana, registrata dal Camerun tra il 1982 e il 1990 e il Senegal tra il 2002 e il 2018.23:15

Dopo il successo per 1-0 contro Haiti, la Scozia punta a vincere due partite consecutive in una singola edizione di un maggiore torneo internazionale per la prima volta nella sua storia.23:15

La Scozia è l’unica squadra a punteggio pieno nel suo girone, dopo il successo alla prima giornata ai danni di Haiti, e ha l’occasione oggi di mantenere il primato solitario nel gruppo C. L'unico precedente tra Scozia e Marocco risale alla fase a gironi della Coppa del Mondo 1998, quando gli africani vinsero 3-0.23:15

Si parte! Primo possesso affidato al Marocco.00:00

Benvenuti alla diretta di Scozia-Marocco, gara del gruppo C valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026.23:15

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