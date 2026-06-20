Per questo incontro è davvero tutto! Grazie per aver seguito la diretta di Turchia-Paraguay e arrivederci ai prossimi appuntamenti del Mondiale 2026!07:14

90'+10' Finisce qui! Il Paraguay vince contro la Turchia 1-0 dopo aver giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica.07:07

90'+9' Ultima chance per la Turchia con Uzun che conquista una punizione. Sale anche Cakir. Cross di Guler e Gill respinge, la palla arriva a Calhanoglu che calcia fuori.07:06

90'+7' Altra occasione per Demiral! Cross di Guler per il centrale che di testa la gira fuori di un soffio.07:52

90'+5' Cross di Velázquez, la difesa turca respinge e poi conquista una punizione. La squadra di Montella ha ancora due minuti per provare a recuperare.07:52

90'+2' Infine esce Matías Galarza ed entra José Canale.06:59

90'+2' Ultimi due cambi per il Paraguay: esce Julio Enciso per Gabriel Ávalos.06:59

90' Sette minuti di recupero.07:00

90' Grande occasione Turchia! Yilmaz sulla destra la mette dietro sul dischetto per Uzun che tira centrale e Gill para, sulla respinta Gül, forse in fuorigioco, non riesce a inquadrare la porta da due passi06:58

88' Fallo ingenuo di Elmali e Galarza che conquista una punizione vicino alla bandierina.06:55

86' Ultimo cambio per Montella: fuori Abdülkerim Bardakci ed entra Orkun Kökçü.06:53

86' Bel cross di Yilmaz dalla destra, Uzun manca la palla che attraversa l'area piccola e termina in fallo laterale.06:53

84' Enciso conquista una preziosa punizione per il Paraguay sulla trequarti della Turchia. Proprio lui va a battere e trova Alonso, ma Cakir para. Anche se il giocatore del Paraguay era in fuorigioco e si riparte con una punizione per la squadra di Montella.07:51

82' Yıldız da sinistra l'appoggia per Uzun che calcia fuori sul primo palo.06:49

81' Cambio per il Paraguay. Esce un esausto Juan José Cáceres ed entra Alexandro Maidana.06:48

80' Manovra avvolgente della Turchia che porta al cross basso di Müldür, la palla arriva a Demiral che calcia fuori.07:50

78' Altro cross di Bardakci sul primo palo e deviazione di Müldür che termina fuori.07:50

75' Turchia che ha conquistato tre angoli nell'ultimo minuto, ma il Paraguay difende sempre bene queste situazioni di gioco e la squadra di Montella non riesce a creare pericoli.06:43

74' Tiro cross di Bardakci e Gill che respinge in qualche modo.06:41

73' Elmali allarga per Yilmaz che dalla destra tira una volta arrivato nei pressi dell'area di rigore, ma la sua conclusione termina alta.06:40

71' Subito ammonito Eren Elmali per un fallo su Caceres.06:38

70' Altro cambio per la Turchia: fuori Ferdi Kadioglu e dentro Eren Elmali.06:39

68' Seconda ed ultima hydration break.06:34

67' Cambio per il Paraguay: esce un claudicante Diego Gómez ed entra al suo posto Gustavo Velázquez.06:33

66' Altro tiro dalla distanza di Demiral, ma stavolta il difensore non inquadra lo specchio della porta e conclude alto.07:49

63' Ancora Yildiz! Triangola con Uzun, e poi da dentro l'area prova il destro sul secondo palo, ma la palla non gira e termina fuori.06:31

62' Risponde subito la Turchia. Yildiz la mette morbida sulla testa per Gül, ma l'incornata è debole e Gill blocca facilmente.07:49

61' Occasione Paraguay! Enciso riesce a smarcarsi da due avversari sulla destra e ad entrare in area, ma il suo sinistro esce a lato.06:28

60' Esce anche Yunus Akgün, al suo posto entra Deniz Gül.06:27

60' Altri due cambi per Montella: fuori Ismail Yüksek e dentro Can Uzun.06:27

59' Ancora Demiral dalla distanza, Gill respinge corto e Akgün prova in qualche modo a metterla in mezzo, ma il portiere del Paraguay è reattivo e riesce a fare sua la sfera.06:26

56' Paraguay compatto con nove giocatori sotto la linea della palla che fanno densità in mezzo al campo. L'unica soluzione per la Turchia è il cross, come in questo caso di Kadioglu che però attraversa tutta l'area e si spegne sul fondo.07:47

53' Manovra avvolgente della Turchia ma Müldür perde palla e Galarza parte in contropiede, l'autore del gol punta Bardakci che vince il duello e ferma l'azione.06:22

51' Turchia che è partita subito forte e sta provando coi cross a impensierire il Paraguay, anche se con poco successo.06:18

48' Ancora Yildiz che prova a sorprendere Gill sul suo palo, ma la palla termina sull'esterno della rete.06:15

47' Ci prova subito dalla distanza Demiral e Gill para in due tempi.06:14

46' Inizia il secondo tempo. Paraguay che calcia direttamente in fallo laterale.06:13

46' Un cambio anche per la Turchia: esce Kerem Aktürkoglu ed entra Baris Alper Yilmaz.06:15

45' Il Paraguay toglie Isidro Pitta, al suo posto Damián Bobadilla.07:46

Le squadre sono tornate sul terreno di gioco, tra pochissimo inizierà il secondo tempo dell'incontro.06:11

La partita si mette subito in discesa per il Paraguay che passa in vantaggio con un gran gol di Galarza dalla distanza dopo appena 64 secondi. Dopo la rete, la Albirroja lascia il possesso alla Turchia che però colpisce solo una traversa con Müldür su punizione di Calhanoglu. Nei minuti di recupero, l'episodio che può cambiare l'inerzia del match: Almirón viene espulso dopo una revisione al VAR in cui parla con Müldür e, da regolamento, è rosso diretto. Vedremo se già all'inizio del secondo tempo ci saranno degli aggiustamenti tattici, col Paraguay in 10 che deve stare attento anche all'ammonito Galarza. 07:46

45'+9' Finisce qui il primo tempo! Paraguay che rientra negli spogliatoi in vantaggio, ma con un uomo in meno dopo l'espulsione di Almirón. 05:56

45'+7' Turchia che chiude il primo tempo in attacco, ci prova nuovamente Yuksek dalla distanza, ma strozza troppo il tiro che termina a lato.05:53

45'+5' Altro spunto di Yıldız che passa in mezzo a due avversari e tiene viva l'azione della Turchia. Dopo una serie di passaggi, la palla arriva a Yuksek che ci prova dai 20 metri: tiro fuori.07:44

45'+3' Espulso Miguel Almirón dopo revisione al VAR. Il centrocampista del Paraguay ha messo le mani davanti alla bocca mentre parlava con Müldür e, da regolamento, è rosso diretto.05:49

45' Sei minuti di recupero. Al momento gioco fermo con Pitta a terra dopo un contatto con Yuksek.05:46

43' La Turchia spreca un contropiede dopo che Gill regala palla ad Akgün che però si allunga troppo il pallone e permette alla difesa del Paraguay di intervenire.05:44

42' Guler cerca un compagno tra le linee ma il passaggio è impresico e il Paraguay recupera la palla. L'8 della Turchia, al momento, sta avendo difficoltà a trovare spazio.05:43

39' Altro contropiede Paraguay con Enciso che apre per Gomez, ma Müldür recupera e prova a far ripartre l'azione. Akgün serve Akturkoglu nei pressi dell'area che però cade dopo un contatto con Gomez. Per Cisneros non c'è niente.05:41

38' Paraguay recupera palla, Enciso apre per Caceres che va al tiro e Cakir respinge.05:39

37' Ancora una combinazione tra Kadioglu e Yıldız, col bianconero che va al tiro ma viene respinto, poi contropiede Paraguay con Enciso che strozza il tiro.05:38

35' Traversa della Turchia! Punizione di Calhanoglu dalla destra e Müldür di testa colpisce prima la traversa e poi il palo. Poi la difesa del Paraguay si salva in rimessa laterale.07:43

34' Kadioglu cerca Yıldız nello spazio alle spalle di Caceres, ma Gustavo Gómez interviene in scivolata e ferma tutto.05:34

32' Filtrante di Yıldız per Yuksek in area, e grande intervento di Caceres che riesce a recuperare palla senza commettere fallo.05:32

29' La Turchia ha già battuto cinque corner in questo primo tempo, ma tutti respinti dalla difesa del Paraguay.05:30

26' Primo hydration break del match. Turchia che è stabilmente nella metà campo avversaria, col Paraguay compatto e pronto a ripartire in contropiede.05:26

22' Molto attivo Yıldız in questi primi 20 minuti di gioco, il 10 bianconero conquista una punizione laterale. Tiro-cross di Calhanoglu e Turchia che conquista un altro angolo. Corner che, nuovamente, viene respinto da Gustavo Gómez.05:24

21' Müldür perde una palla pericolosa e il Paraguay riparte in contropiede, ma Pitta sbaglia la rifinitura e la Turchia recupera palla.05:22

18' Combinazione sulla sinistra tra Yıldız e Kadioglu e la Turchia guadagna un angolo. Corner di Calhanoglu e, ancora una volta, Gomez respinge.05:19

16' Si accende Yıldız che con un dribbling riesce ad andare al tiro che viene respinto. Sulla seconda palla il Paraguay prova a partire in contropiede ma Pitta viene pescato in fuorigioco.05:17

15' Angolo della Turchia dopo che Gill ci ha messo troppo a battere il rinvio dal fondo. Sul seguente corner la difesa del Paraguay respinge e la Turchia deve ripartire da Cakir.05:16

13' Occasione Turchia in contropiede. La squadra di Montella recupera palla e serve in profondità Akturkoglu che la scarica dietro per Guler che da dentro l'area tira alto.05:15

11' Ci prova nuovamente dalla distanza il Paraguay, prima con Alderete, ma il suo tiro viene respinto, poi sulla ribattuta ci riprova Gomez: conclusione potente, ma alta.07:41

9' Cerca di scuotersi la Turchia, cambio gioco di Guler per Yıldız che prova il cross e guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco.05:10

7' PILLOLA STATISTICA. Il gol di Matías Galarza, realizzato dopo un minuto e quattro secondi, è il più veloce segnato da una squadra sudamericana in un Mondiale dal 1998, quando Celso Ayala, sempre col Paraguay, andò a segno dopo 52 secondi contro la Nigeria.07:39

4' Subito ammonito l'autore del gol, Matías Galarza, per un fallo in ritardo su Akgün nel cerchio di centrocampo.05:05

2' GOL! Turchia-PARAGUAY 0-1. Gran gol di Matías Galarza! Sponda di Enciso per Galarza che dai 25 metri incrocia col mancino e la infila nell'angolino basso alla sinistra del portiere.07:39

Si comincia! Primo pallone gestito dalla Turchia.05:00

Squadre che entrano sul terreno di gioco. Inni nazionali e poi si comincia!04:53

Anche il Paraguay ha cambiato due giocatori rispetto alla gara contro gli Stati Uniti: in mezzo al campo c'è Galarza al posto di Bobadilla e, inoltre, a fianco di Enciso gioca Pitta al posto di Sanabria.04:25

Vincenzo Montella ha effettuato tre cambi rispetto all'esordio amaro contro l'Australia: infatti come terzino destro gioca Müldür al posto di Celik, ma soprattutto il tecnico italiano ha cambiato due dei tre trequartisti alle spalle di Akturkoglu. Insieme al confermato Guler, spazio ad Akgün e ad Yıldız.04:22

Stesso modulo anche per il Paraguay: Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; D. Gomez, Cubas, Galarza, Almiron; Enciso, Pitta.04:20

Formazioni ufficiali e Turchia in campo col 4-2-3-1: Cakir; Müldür, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Yuksek; Akgün, Guler, Yıldız; Akturkoglu.04:16

Si gioca alle 5 ore italiane: a San Francisco sono invece le 20. Dirige il match Ivan Arcides Barton Cisneros.04:14

Entrambe le squadre sono in cerca di riscatto dopo che la Turchia è stata sconfitta dall’Australia, mentre il Paraguay ha perso contro gli Stati Uniti. Inoltre, per entrambe le formazioni c’è la possibilità di agganciare l’Australia al secondo posto dopo che i Socceroos sono stati sconfitti dagli USA ieri sera.04:11

Bentornati ai Mondiali 2026! Partita decisiva per le sorti del gruppo D: al San Francisco Bay Area Stadium di San Francisco si affrontano Turchia e Paraguay.04:08

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