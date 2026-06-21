Grazie per aver seguito la diretta di Belgio-Iran 0-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Coppa del Mondo 2026.23:09

90'+7' Finisce il match. La gara si chiude a porte inviolate.23:01

90'+6' OCCASIONE BELGIO! Dodi Lukébakio si porta al limite dell'area dalla destra, da posizione defilata, rientra sul sinistro e scaglia una gran conclusione sul palo lontano che finisce di poco a lato!23:01

90'+4' Sono cinque i minuti di recupero concessi dall'arbitro.22:59

90'+1' Youri Tielemans tenta di girare di testa un pallone carambolato al centro, a pochi passi dalla porta avversaria, ma la sfera è troppo alta e non riesce ad impattarla22:56

87' Esce anche Kevin De Bruyne per Matias Fernandez-Pardo.22:54

87' OCCASIONE BELGIO! Ancora un tentativo ravvicinato di Maxim De Cuyper, tirando di prima intenzione su una palla arrivata rasoterra dalla destra, ma anche questa volta Alireza Beiranvand compie un grande intervento e sbarra la propria porta.22:52

85' Fuori Saeid Ezatolahi e dentro Amirhossein Hosseinzadeh per l'Iran.22:50

85' De Bruyne crossa al centro dalla destra, dalla battuta di un calcio piazzato, ma il pericolo viene scacciato via dalla difesa iraniana.22:50

82' Conclusione dalla distanza di Saeid Ezatolahi, dopo aver rubato palla a De Bruyne, ma Courtois si distende sulla sua destra e para sicuro.22:47

79' Altro cambio nell'Iran: fuori Saman Ghoddos per Shahriyar Moghanloo.22:44

78' Il Belgio ha abbassato drasticamente il ritmo di gioco, rispetto a quanto fatto registrare prima dell'espulsione subita.22:43

76' L'Iran adesso cerca di affacciarsi con più frequenza nella trequarti avversaria, sfruttando la superiorità numerica.22:40

73' Esce Romelu Lukaku per Arthur Theate nel Belgio. Fuori dunque la prima punta per un difensore centrale.22:38

71' Siamo al secondo hydration break della gara, tempo utile per Rudi Garcia per mettere a punto una strategia alternativa.22:36

71' Dopo un forsennato forcing offensivo il Belgio adesso dovrà ridimensionare la sua tattica, ritrovandosi con un uomo in meno.22:35

67' ESPULSIONE PER IL BELGIO! Nathan Ngoy sbaglia un retropassaggio verso il portiere, dosando con poca forza il tocco, così Taremi si avventa sul pallone per involarsi verso la porta ma il difensore lo strattona per la maglia: fallo da ultimo uomo e cartellino rosso!22:33

67' Fuori anche Ehsan Hajisafi per Milad Mohammadi.22:31

66' Esce Mohammad Mohebbi per Mehdi Torabi.22:31

66' L'Iran riesce a liberarsi momentaneamente della pressione belga, trovando un calcio d'angolo che fa salire la squadra.22:30

61' OCCASIONE BELGIO! Maxim De Cuyper va al tiro da posizione ravvicinata approfittando del portiere a terra, a seguito di un cross dalla sinistra di De Bruyne che aveva impegnato l'estremo difensore nell'uscita, ma Alireza Beiranvand compie una parata maestosa con un gram riflesso da terra. 22:28

59' Infine fuori Nicolas Raskin per Hans Vanaken.22:24

59' Esce anche Alexis Saelemaekers per Dodi Lukébakio.22:24

58' Il Belgio cambia le carte in tavola con tre sostituzioni: fuori Thomas Meunier per Timothy Castagne.22:23

55' Lukaku riceve palla spalle alla porta, all'altezza del dischetto, ma non riesce a girarsi e a concludere a rete.22:20

53' Gran girata al volo di Mehdi Taremi ma Courtois è ben piazzato e sventa il pericolo con una parata decisa.22:22

52' Suggerimento aereo di De Bruyne per Trossard, che dal limite dell'area di rigore cerca la testa dell'attaccante dell'Arsenal ma il cross è troppo forte per essere impattato a dovere di testa.22:17

51' Bella conclusione al volo di Alexis Saelemaekers, sugli sviluppi di un corner battuto da De Bruyne, ma il tiro in acrobazia dell'esterno del Milan si spegne sull'esterno della rete.22:16

49' Gioco fermo per uno scontro ruvido tra Trossard e Jahanbakhsh, che lascia il giocatore belga dolorante a terra.22:14

47' Riparte la gara! Primo possesso gestito dall'Iran.22:21

46' Sostituzione per l'Iran: fuori Saleh Hardani e dentro Alireza Jahanbakhsh.22:20

Vedremo se nella ripresa il Belgio riuscirà a trovare la via della rete e se l'Iran continuerà ad impostare una strategia piuttosto difensiva.21:56

Il Belgio ha portato avanti un elevato forcing offensivo per tutto il primo tempo ma senza trovare la via del gol, nonostante diverse occasioni pericolose, come quella capitata sui piedi prima di De Bruyne e poi di De Cuyper dopo 10 minuti. Per la quarta volta di fila la squadra belga non è riuscita a segnare nei primi 45’ nella Coppa del Mondo, a testimonianza di una certa difficoltà a sbloccare i match.21:54

45'+9' Finisce il primo tempo, con il risultato sullo 0-0.21:53

45'+6' Siamo alle battute finali del primo tempo e l'Iran alza il baricentro prima dell'intervallo.21:51

45'+3' Lukaku tenta l'azione di sfondamento palla al piede, ma all'ingresso in area ben tre avversari lo ostacolano e gli impediscono di avanzare.21:48

45'+1' Sono ben otto i minuti di recupero concessi dall'arbitro, a causa di diverse interruzioni di gioco.21:46

45' Continua il forcing offensivo del Belgio, constantemente alla ricerca del gol.21:45

44' Conclusione al volo di Maxim De Cuyper, che si era inserito in area di rigore dalla sinistra, ma l'angolo di tiro è ristretto e il portiere ben piazzato sul primo palo respinge.21:44

41' De Bruyne a pochi passi dalla porta tenta di girare un pallone al volo verso il centro all'accorrente Lukaku, ma il pallone alto provenite da dietro è difficile da gestire.21:43

38' De Bruyne guadagna un fallo nella trequarti avversaria, dopo un bel movimento trasversale palla al piede.21:38

36' Incornata di Lukaku, su un cross proveniente da sinistra, ma l'attaccante del Napoli impatta male la palla che finisce sopra la traversa.21:37

33' Cartellino giallo a Saeid Ezatolahi per un intervento scomposto.21:34

30' Siamo all'hydration break, le squadre ne approfittano per rinfrescarsi.21:29

27' Dalla battuta del calcio di punizione, Mehdi Taremi aveva ricevuto il pallone tra le maglie avversarie e segnato un gran gol, con un tiro forte e preciso all'angolo basso, ma la sua posizione di partenza era irregolare e il VAR ha annullato la rete.21:28

24' Nicolas Raskin commette un'ingenuità e toccando la palla con la mano regala una punizione sulla trequarti all'Iran.21:25

23' Tentativo sbilenco di Nathan Ngoy, che dal centro dell'area tenta una conclusione al volo, dopo un cacio d'angolo battutto da De Bruyne, ma la palla finisce lontano dalla porta.21:23

19' Cross interessante da fondo campo, dal lato destro, messo al centro da Thomas Meunier dopo una triangolazione con Alexis Saelemaekers, ma il portiere avversario blocca con una presa alta.21:19

17' Bel filtrante da centrocampo per Lukaku da parte di Nicolas Raskin, ma il suo passaggio è leggermente forte e la palla non arriva a destinazione.21:18

14' OCCASIONE IRAN! Alla prima vera avanzata dell'Iran, Hossein Kanani va al tiro appena dentro l'area di rigore, dopo aver ricevuto la palla a seguito di una carambola: la sua giarata è forte e ben piazzata, ma Courtois compie un gran intervento, di istinto, e respinge.21:15

12' Il Belgio sta schiacciando l'Iran nella sua metà campo, con un possesso palla insistito che si attesta sul 75%.21:12

10' DOPPIA OCCASIONE BELGIO! De Bruyne va di nuovo al tiro, questa volta da posizione centrale e all'altezza del dischetto, la sua conclusione viene ribattuta dalla difesa iraniana e De Cuyper si ritrova la palla sui piede, ma il suo tiro di prima intenzione viene parato dal portiere.21:12

8' Kevin De Bruyne arriva alla conclusione da posizione defilata al limite dell'area ma il suo tiro a giro finisce alto sulla traversa.21:09

6' Beiranvand sembra aver recuperato e si appresta a rimettere la palla in gioco.21:07

5' Il portiere Alireza Beiranvand è ancora dolorante dopo lo scontro e il possibile sostituto inizia il riscaldamento dalla panchina.21:05

3' Cartellino giallo a Romelu Lukaku per gioco pericoloso ai danni del portiere iraniano.21:04

3' Palla insidiosa messa al centro dall'out di destra da parte di De Bruyne, con il portiere avversario che nell'uscire impatta contro Lukaku.21:04

2' In avvio di partita il Belgio si fa subito vedere in avanti.21:02

Si parte! Primo possesso affidato al Belgio.21:00

Le squadre sono schierate in campo per cantare gli inni nazionali. Siamo vicini al calcio di inizio al Los Angeles Stadium, dove sarà Darío Herrera alle ore 12:00 locali a dirigere il match.20:56

L’Iran risponde con un prudente 5-4-1, formato da: Beiranvand – Hardani, Kanani, Khalilzadeh, Nemati, Hajisafi – Rezaeian, Ghoddos, Ezatolahi, Mohebi - Taremi.20:30

Il Belgio si schiera con un 4-2-3-1, composto da: Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Raskin, Tielemans - Salemaekers, De Bruyne, Trossard - Lukaku.20:28

L'Iran ha vinto solo una delle 10 partite (2N, 7P) di Coppa del Mondo contro avversarie europee; tuttavia, questo successo è arrivato proprio nella sfida più recente: 2-0 contro il Galles nella fase a gironi del 2022.20:25

Il Belgio è a caccia di una vittoria che manca da tre partite (2N, 1P) nella Coppa del Mondo, dopo che aveva strappato il successo in ben 11 delle precedenti 13 gare nel torneo (2P).20:24

Il gruppo G è in totale equilibrio al momento, con le quattro squadre tutte appaiate a quota un punto. Sia Belgio che Iran dunque hanno la possibilità con un successo di portarsi da sole in testa alla classifica.20:23

Benvenuti alla diretta di Belgio-Iran, gara valida per la seconda giornata del gruppo G della Coppa del Mondo 2026.20:20

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