Grazie per aver seguito la diretta di Ecuador-Curacao 0-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con i Mondiali 2026.04:01

90'+6' Finisce qui! Ecuador-Curacao 0-0.03:56

90'+5' Che brivido per Curacao! Angulo si inserisce sulla sinistra dell'area e mette un cross forte e rasoterra verso il centro. Floranus interviene in scivolata e rischia l'autogol, ma la deviazione termina in calcio d'angolo. Sarà l'ultima occasione del match.03:56

90'+1' 5° ammonito Curacao: cartellino giallo per Gervane Kastaneer. Il numero 19 commette un fallo in ritardo nel tentativo di interrompere la manovra degli avversari.03:52

90'+1' Segnalati 5 minuti di recupero.03:51

90' Gonzalo Plata si inserisce in area dalla destra e prova a mettere un pallone insidioso al centro. Obispo è provvidenziale in chiusura e, con un intervento tanto fortunato quanto decisivo, devia il pallone sopra la traversa, concedendo soltanto un calcio d'angolo all'Ecuador.03:51

90' Traversa di Preciado! Il numero 17 prova il cross dalla destra, con la parabola che si trasforma in un tiro superando Room: la palla colpisce la traversa e si spegne sul lato opposto.03:50

89' 4a sostituzione Ecuador: esce John Yeboah, entra Jordy Caicedo03:49

84' Valencia spreca tutto! L’attaccante dell’Ecuador riceve palla in area, defilato sulla sinistra, ma indugia al momento del tiro: Gaari interviene in chiusura e lo disturba quel tanto che basta, facendo carambolare il pallone addosso all’avversario, prima che la sfera si perda sul fondo.03:45

84' 5a sostituzione Curacao: esce Livano Comenencia, entra Godfried Roemeratoe03:44

83' 4a sostituzione Curacao: esce Jurgen Locadia, entra Gervane Kastaneer03:44

83' 3a sostituzione Ecuador: esce Alan Franco, entra Angelo Preciado03:43

81' È un vero e proprio assedio dell’Ecuador in questa fase. La selezione di Alfaro ha già concluso 27 volte, con 15 tiri nello specchio, ma il Curacao resiste con grande sacrificio. Room, in particolare, continua a essere insuperabile e tiene in vita i suoi con una serie di interventi decisivi.03:41

80' Pedro Vite triangola in zona trequarti e riceve il pallone di ritorno da Angulo, poi lascia partire una conclusione potente di mancino. Ancora una volta, però, Room è attento e respinge con i guantoni, sventando la minaccia.03:40

77' Pedro Vite tenta la sovrapposizione sulla sinistra e viene servito, poi mette un cross al centro dell’area per Valencia che ci prova di testa, ma Room blocca senza difficoltà..03:38

76' 3a sostituzione Curacao: esce Tahith Chong, entra Jearl Margaritha03:36

76' 2a sostituzione Curacao: esce Deveron Fonville, entra Roshon van Eijma03:36

75' 1a sostituzione Curacao: esce Juninho Bacuna, entra Kenji Gorré03:36

75' 4° ammonito Curacao: cartellino giallo per Jurien Gaari. Il difensore caraibico stende Angulo lanciato in contropiede.03:35

75' Ci prova Juninho Bacuna! Altro contropiede del Curacao, con il numero 7 che conclude dal limite, trovando la risposta a braccio aperto di Galindez.03:35

74' Dagli sviluppi del corner, Hincapié si libera bene della marcatura di Gaari ma di testa mette alto sopra la traversa.03:34

74' Yeboah entra in area dalla destra, se la sposta sul destro e calcia: deviazione e palla in calcio d'angolo.03:34

73' Angulo, appena entrato in campo, riceve sulla sinistra, si accentra e dalla trequarti campo prova un destro potente verso l'angolino basso di sinistra: Room respinge come può.03:33

70' 2a sostituzione Ecuador: esce Pervis Estupinan, entra Nilson Angulo03:31

68' Cooling break anche nel secondo tempo: squadre a bordocampo.03:28

67' Dagli sviluppi del corner l’Ecuador insiste e crea due nuove occasioni: prima Rodriguez di testa trova la respinta di Room, poi è Yeboah a provarci nello stesso modo, ma l’estremo difensore del Curacao è ancora una volta attento e blocca la conclusione.03:28

66' Valencia di testa! Ennesima occasione per l’Ecuador. Il capitano svetta sul secondo palo sugli sviluppi di un cross dalla destra di Yeboah, ma ancora una volta Room si oppone con un grande intervento, deviando la conclusione in calcio d’angolo.03:27

63' Kevin Rodríguez entra in area dalla sinistra e tenta la conclusione con il mancino: palla che accarezza l'esterno della rete e termina sul fondo.03:23

62' Il match torna a regalare emozioni in questa fase, con occasioni da una parte e dall’altra. Valencia prova la conclusione dal limite dell’area, ma Room è ancora una volta attento e blocca senza problemi.03:23

60' Doppia chance per il Curacao! Contropiede dei caraibici, con Leandro Bacuna che si libera e calcia impegnando Galíndez, bravo a respingere lateralmente. Sulla ribattuta la palla viene rimessa al centro per il destro potente di Comenencia, ma la difesa ecuadoriana si oppone, deviando la conclusione prima di allontanare definitivamente in rimessa laterale.03:23

59' Room salva di nuovo! Dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Gonzalo Plata svetta di testa da distanza ravvicinata, trovando però la pronta risposta del portiere del Curacao, che interviene d’istinto con il guantone e respinge la conclusione.03:20

56' 3° ammonito Curacao: cartellino giallo per Livano Comenencia. Il numero 8 punito per un intervento in gioco pericoloso in mezzo al campo.03:17

53' 2° ammonito Curacao: cartellino giallo per Juninho Bacuna. Il numero 7 colpisce Vite in ritardo, ricevendo il secondo giallo dei suoi, dopo quello del fratello Leandro nel primo tempo.03:14

52' Yeboah rientra dalla destra e crossa teso con il mancino verso il centro dell’area per Kevin Rodríguez, che però manca l’aggancio. La sfera, dopo un rimpallo, finisce comunque tra le braccia di Room, che blocca senza problemi.03:12

50' Il primo tentativo della ripresa porta la firma di Caicedo. Il centrocampista del Chelsea prova la conclusione rasoterra dalla lunga distanza, ma Room si distende sulla sua destra e blocca il pallone senza particolari difficoltà.03:11

48' Un solo cambio in avvio di ripresa dunque, con Beccacece che ha deciso di inserire un attaccante in più (Kevin Rodríguez), per l'unico ammonito dei suoi (Jordy Acivar).03:08

46' Via alla ripresa: possesso per il Curacao.03:05

46' 1a sostituzione Ecuador: esce Jordy Alcívar, entra Kevin Rodríguez03:06

Il copione della gara è rimasto pressoché invariato per tutto il primo tempo: l'Ecuador ha fatto la partita, gestendo oltre il 70% del possesso palla e cercando con pazienza gli spazi nella difesa avversaria. Il Curacao, invece, si è difeso con ordine nella propria metà campo, affidandosi alle ripartenze per provare a sorprendere la retroguardia ecuadoriana.02:53

Primo tempo equilibrato e ricco di occasioni da entrambe le parti. La più nitida arriva però dopo appena due minuti, quando Caicedo pesca in profondità Valencia con un lancio perfetto: l'attaccante controlla splendidamente e si presenta a tu per tu con Room, che resta in piedi fino all'ultimo e lo ipnotizza con un grande intervento, negando all'Ecuador il gol del vantaggio.02:51

45'+4' Finisce il primo tempo: Ecuador-Curacao 0-0.02:50

45'+4' Locadia vince un duello con Estupinan, con il giocatore del Milan che lo trattiene vistosamente in zona trequarti: il Curacao prova a chiudere il primo tempo in avanti.02:49

45'+1' Segnalati 4 minuti di recupero.02:46

42' Ci prova ancora Yeboah: il numero 9 dell'Ecuador riceve al limite dell'area, si sistema il pallone e lascia partire un sinistro potente. Room è attento e respinge con i pugni, prima che la difesa del Curacao allontani definitivamente il pericolo rifugiandosi in rimessa laterale.02:43

39' 1° ammonito Curacao: cartellino giallo per Leandro Bacuna. Come accaduto poco fa, anche il capitano dei caraibici viene sanzionato per aver interrotto un tentativo di contropiede avversario.02:39

38' 1° ammonito Ecuador: cartellino giallo per Jordy Alcívar. Il numero 5 sudamericano ferma un contropiede del Curacao, venendo punito dall'arbitro.02:38

33' Fonville sfonda sulla fascia e arriva sul lato sinistro dell'area, poi serve all'indietro Juninho Bacuna, che controlla e conclude con il destro trovando la respinta della difesa ecuadoriana. Dopo la conclusione, però, il numero 7 del Curacao resta a terra dolorante e chiede immediatamente l'intervento dello staff medico.02:34

28' Ci prova ancora l'Ecuador dalla distanza: Gonzalo Plata si libera con una bella giocata nella zona della trequarti, prende la mira e lascia partire un destro dal limite, ma la conclusione è centrale e Room blocca senza particolari difficoltà.02:29

24' Cooling break: l'arbitro invita i giocatori ad avvicinarsi alle proprie panchine per qualche istante di pausa.02:24

20' Sovrapposizione di Hincapié sulla corsia sinistra, favorita dall'accentramento di Estupinan. Il difensore dell'Arsenal mette un cross teso sul primo palo, dove Valencia si avventa sul pallone e conclude di prima intenzione, trovando però la pronta risposta di Room, che blocca in due tempi.02:21

18' Il Curacao torna a rendersi pericoloso in contropiede. Comenencia sfonda centralmente e serve Chong in area: l'esterno prova la conclusione per due volte, ma viene murato in entrambe le occasioni dalla difesa dell'Ecuador. Nel tentativo di controllare il pallone sulla ribattuta, però, tocca la sfera con un braccio e l'arbitro interrompe il gioco.02:19

16' Brivido per il Curacao: Comenencia perde un pallone sanguinoso al limite della propria area sotto la pressione di Caicedo, giudicata regolare dall'arbitro. La sfera arriva a Gonzalo Plata, che conclude di mancino dal limite, ma Room si fa trovare pronto e blocca il tiro in due tempi.02:17

14' Ecuador a un passo dal vantaggio! Pedro Vite si accentra e penetra in area, finta il dribbling e lascia partire un mancino a giro diretto sul palo lontano: Room resta immobile, ma il pallone sfila a pochi centimetri dal legno e termina sul fondo.02:15

12' Ritmi alti in questo avvio di gara: Yeboah trova spazio sulla corsia destra, si accentra fino al limite dell'area e conclude con il mancino, ma il tiro è centrale e Room blocca senza alcuna difficoltà.02:14

9' Ci prova ancora il Curacao: Floranus sfonda sulla corsia sinistra, entra in area e lascia partire un potente mancino che termina soltanto sull'esterno della rete. Per il momento sta funzionando alla perfezione il piano gara studiato da Advocaat: difesa compatta e ripartenze veloci per mettere in difficoltà l'Ecuador.02:11

8' Ripartenza sprecata dal Curacao: Chong recupera il pallone e lancia un pericolosissimo tre contro due, con Juninho Bacuna che accompagna l'azione sulla sinistra e Locadia sulla destra. L'esterno prova a servire il centravanti, ma Hincapié legge perfettamente la situazione, intercetta il passaggio e sventa la minaccia.02:09

7' Come da pronostico, è l'Ecuador a prendere in mano il pallino del gioco fin dalle prime battute. Il Curacao, invece, si compatta nella propria metà campo, difende con ordine e prova a rendersi pericoloso affidandosi alle ripartenze.02:08

3' Subito miracolo di Room! Caicedo pesca alla perfezione la profondità con un lancio millimetrico per Valencia, che controlla in corsa e si presenta a tu per tu con il portiere del Curacao. L'estremo difensore, però, è bravissimo a chiudere lo specchio e a neutralizzare quello che è a tutti gli effetti un rigore in movimento, deviando il pallone in calcio d'angolo.02:04

Via al match. Primo possesso per l'Ecuador.02:00

A dirigere l’incontro, con il calcio d’inizio fissato alle 2:00 italiane, quando a Kansas City saranno le ore 19:00 di sabato, sarà l’arbitro cinese Ma Ning.01:17

Advocaat sceglie una formazione iniziale molto prudente, schierando una difesa a cinque con Brenet e Fonville sugli esterni e il trio composto da Gaaru, Obispo e Floranus al centro, mentre tra i pali viene confermato Room. A centrocampo, Chong agirà sulla fascia destra, mentre Comenencia affiancherà Leandro Bacuna in posizione centrale. Sulla corsia sinistra troverà spazio il fratello di Leandro, Juninho Bacuna. In attacco, infine, Locadia sarà l'unico riferimento offensivo.01:16

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Curacao risponde con un 5-4-1: Room - Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville - Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna - Locadia. Ct: Advocaat.01:14

Beccacece cambia qualcosa rispetto all’esordio contro la Costa d’Avorio: tra i pali sempre Galindez, con Franco, Pacho e Hincapié a comporre la linea a tre. In mezzo al campo Alcivar affiancato da Caicedo e Vite, con Yeboah a destra e il milanista Estupinan sulla sinistra. Davanti coppia d’attacco formata da Plata e Valencia.01:11

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Ecuador scende in campo con un 3-5-2: Galindez - Franco, Pacho, Hincapié - Yeboah, Caicedo, Alcivar, Vite, Estupinan - Plata, Valencia. Ct: Beccacece01:09

L'Ecuador ha interrotto una striscia di 20 partite senza sconfitte in tutte le competizioni (8 vittorie, 12 pareggi), cedendo 1-0 alla Costa d'Avorio nella gara d'esordio di questo Mondiale. L'ultima volta che la nazionale sudamericana ha perso due incontri consecutivi risale addirittura al giugno 2024.01:02

Nella gara d'esordio contro la Germania, Curacao è diventata la seconda nazionale a subire almeno sette gol nella sua prima partita in assoluto ai Mondiali, dopo la Corea del Sud, sconfitta 0-9 dall'Ungheria nel 1954. Le uniche squadre ad aver incassato 10 o più reti nelle prime due gare della fase finale sono Haiti (10 nel 1974), Repubblica Democratica del Congo (11 nel 1974) e Corea del Sud (16 nel 1954).01:01

Il Curacao, che affronta l’Ecuador per la prima volta nella sua storia, ha perso solo una delle ultime tre sfide contro squadre della CONMEBOL (una vittoria e un pareggio), anche se è stata una sconfitta per 7-0 in amichevole contro l'Argentina nel marzo 2023, partita in cui Messi ha realizzato una tripletta.01:01

Ecuador e Curacao tornano in campo al Kansas City Stadium, nel Missouri, a pochi giorni dalle sconfitte rimediate rispettivamente contro Costa d'Avorio (0-1) e Germania (1-7). L'obiettivo è conquistare i primi punti in questo Mondiale e continuare a coltivare le speranze di qualificazione ai sedicesimi di finale.01:01

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Ecuador e Curacao, gara valida per la 2ª giornata del gruppo E dei Mondiali 2026.01:01

Le squadre fanno il loro ingresso in campo: prima gli inni nazionali, poi il calcio d'inizio.01:53

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