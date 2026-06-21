Per questo incontro è davvero tutto! L'appuntamento è ai prossimi entusiasmanti match dei Mondiali 2026.20:07

90'+9' FINISCE QUI! La Spagna stavolta non sbaglia e strapazza 4-0 l'Arabia Saudita, centrando il primo successo nel suo Mondiale 2026.20:02

90'+5' Gol annullato a Ferran Torres, partito in fuorigioco di pochi centimetri su un bellissimo pallone forte e teso messo nell'area piccola da Pedro Porro.19:58

90' Sostituzione Arabia Saudita: esce Nasser Al Dawsari, entra Al Ghannam19:53

90' Concessi sei minuti di recupero.19:54

85' Cross da destra di Abdulhamid, spazza l'area di testa Laporte.19:49

81' Primo tiro in porta dell'Arabia Saudita: ci prova dalla distanza Al Hamddan, blocca senza problemi Unai Simon.19:45

77' Spagna che continua a far girare il pallone aspettando di fatto solo il fischio finale dell'incontro: l'obiettivo, a successo archiviato, è il secondo clean sheet consecutivo.19:41

73' Arabia Saudita che va a caccia di un gol potenzialmente importante per il discorso differenza reti: ora la nazionale asiatica ha se non altro alzato il pressing.19:37

70' Sostituzione Spagna: fuori Pedri, dentro Fabian Ruiz19:34

67' Possesso palla arioso e ben costruito della Spagna, che sta trovando in questa partita fiducia e geometrie: un segnale importante in vista dei prossimi impegni.19:30

65' OCCASIONE SPAGNA! Super palla di Merino in profondità per Ferran Torres, che con l'esterno si divora la rete del 5-0.19:28

61' Sostituzione Spagna: fuori Álex Baena, entra Nico Williams19:25

61' Sostituzione Spagna: esce Dani Olmo, entra Mikel Merino19:25

60' Sostituzione Arabia Saudita: esce Al Buraikan, entra Al Shamat19:25

60' Sostituzione Arabia Saudita: fuori Al Amri, dentro Al Hejji19:25

60' Cartellino giallo per l'Arabia Saudita: ammonito Kanno per una gomitata su Rodri.19:23

57' Non ci sono da un po' scossoni alla gara: il ritmo ora è bassissimo.19:25

52' Partita totalmente in ghiaccio per la Spagna, che non rinuncia però a provare ad attaccare nonostante il largo risultato.19:20

51' OCCASIONE SPAGNA! Pedro Porro corre come un treno a destra e si presenta davanti ad Al Owais, che è bravo a respingere con reattività il destro violento dell'esterno spagnolo.19:21

49' GOL! SPAGNA-Arabia Saudita 4-0, autorete di Al Tambakti. Su azione di calcio d'angolo conclude al volo Cucurella, Al Owais interviene stavolta in modo non impeccapite e la respinge di fatto addosso ad Al Tambakti, col pallone che finisce di conseguenza in porta.19:13

46' Sostituzione Arabia Saudita: esce Al Juwahi, entra Al Hamddan19:10

46' Sostituzione Arabia Saudita: esce Al Khaibari, entra Kanno19:08

46' Sostituzione Spagna: esce Mikel Oyarzabal, entra Ferran Torres19:07

46' Sostituzione Spagna: esce Lamine Yamal, entra Yéremy Pino19:07

45' PARTITI! Iniziato il secondo tempo tra Spagna e Arabia Saudita.19:07

Yamal segna al debutto da titolare in questo Mondiale, Oyarzabal dimentica la prova da incubo con Capo Verde servendo prima un assist e poi realizzando una doppietta: la Spagna è tornata con una prova di forza straordinaria contro l'Arabia Saudita. Per la Roja 17 tiri e un dominio incontrastato: la risposta giusta alle critiche arrivate dopo il deludente esordio nel torneo.18:53

45'+5' FINE PRIMO TEMPO! Dominio Spagna ad Atlanta: sblocca Yamal, poi doppio Oyarzabal per il 3-0 sull'Arabia Saudita.18:51

45'+1' Con un tiro di Rodri dalla distanza la Spagna è arrivata a quota 17 in questo primo tempo, secondo dato più alto in una singola frazione di gioco ai Mondiali per la Roja.18:48

45'+1' Concessi 5 minuti di recupero.18:47

42' OCCASIONE SPAGNA! Oyarzabal servito di tacco da Pedri sfrutta un rimpallo e calcia forte rasoterra, stavolta spedendo a lato.18:44

41' Palla insidiosa di Abdulhamid su cui interviene in scivolata nella sua area Cubarsì, che anticipa anche Unai Simon.18:42

39' Spagna ancora totalmente padrona del campo: Arabia Saudita praticamente inerme di fronte alla qualità della formazione iberica.18:40

36' OCCASIONE SPAGNA! Stavolta bravo Al-Owais, che respinge il bel sinistro di Yamal.18:37

36' OCCASIONE SPAGNA! Svarione di Al-Owais e conseguente trivela di Oyarzabal, che bacia la parte alta della traversa: poteva essere il gol più bello del Mondiale.18:37

34' Palla profonda a cercare Al Dawsari, grande chiusura di Cubarsì.18:35

33' Spagna che ora visto anche il risultato ha abbassato fisiologicamente i ritmi, senza però rinunciare ad attaccare.18:34

30' Cartellino giallo per l'Arabia Saudita: step-on-foot per il capitano Salem Al Dawsari.18:31

29' Risposta esemplare della Spagna dopo il brutto 0-0 contro Capo Verde:la Roja oggi ha cambiato completamente marcia e in neanche mezzora ha già chiuso la partita.18:30

26' Oyarzabal con questa doppietta ha toccato quota 27 gol in nazionale e ben 21 di essi sono arrivati sotto la gestione di Luis De La Fuente.18:27

24' GOL! SPAGNA-Arabia Saudita 3-0, rete di Oyarzabal. Decisamente la giornata perfetta per il centravanti della Real Sociedad, che realizza una doppietta in due minuti dopo l'assist per la rete di Yamal. Stavolta è Dani Olmo a servire di testa un gran pallone per l'attaccante della Roja, che da due passi chiude definitivamente la partita.18:26

21' GOL! SPAGNA-Arabia Saudita 2-0, rete di Oyarzabal. Il centravanti spagnolo è il più lesto di tutti ad arrivare sul pallone ed è poi bravo a freddare Al-Owais con l'esterno sinistro. Assist di Laporte.18:24

21' Grande intervento in scivolata di Lajami, che ferma Oyazrabak lanciato verso la porta.18:22

19' Tiro cross forte e teso al centro di Oyarzabal, sul quale però non ci sono compagni pronti a intervenire in tap-in.18:20

17' OCCASIONE SPAGNA! Bordata dal limite col destro di Oyarzabal, attento e reattivo Al-Owais.18:18

17' Cross di Yamal sul primo palo, attento in uscita Al-Owais. La Spagna però sta letteralmente dominando questa partita.18:18

13' Grande palla filtrante di Yamal per Baena, sulla quale si avventa in uscita Al-Owais. Sul pallone vagante si avventa poi Pedri, che calcia però alle stelle.18:15

10' GOL! Spagna-Arabia Saudita 1-0, rete di Lamine Yamal. Taglio in area di rigore con i tempi giusti di Oyrzabal, che si allarga leggermente e mette poi al centro un gran pallone per il fenomeno del Barcellona, che si fa trovare puntuale all'appuntamento col pallone e da due passi realizza la rete del vantaggio.18:15

10' Terzo tentativo della Spagna: Yamal, ancora triplicato, scarica al limite dell'area per Pedro Porro che prova di collo pieno, senza però trovare il bersaglio.18:11

7' Al-Buraikan prova a duettare con Al-Dawsari dopo una buona ripartenza, ma i due non riescono a dialogare nello stretto.18:08

4' Primo vero squillo di Yamal, che porta a spasso tre avversari e poi tenta la botta col mancino dalla distanza: palla alta sopra la traversa.18:05

4' Lancio in area di rigore di Yamal a cercare ancora Baena, sulla cui sponda di testa esce bene Al-Owais.18:05

2' Baena si accentra e calcia, conclusione deviata: sarà corner per la Spagna.18:03

PARTITI! Iniziata la sfida tra Spagna e Arabia Saudita, primo pallone mosso18:01

Squadre in campo ad Atlanta! A brve gli inni nazionali, poi il fischio di inizio di Spagna-Arabia Saudita.17:54

La Spagna non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite ai Mondiali (3N, 1P), eguagliando la propria peggior striscia senza successi nella competizione; la Roja ha vinto solo due delle nove gare disputate nelle ultime tre edizioni del torneo (6N, 1P).17:46

Ad arbitrare la partita tra Spagna e Arabia Saudita sarà il brasiliano Raphael Claus, con Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo come assistenti e Andrés Rojas come Quarto Ufficiale.17:36

Si gioca come detto ad Atlanta al Mercedes-Benz Stadium, uno degli impianti più belli dell'intera competizione.17:35

Spagna che dovrà ritrovare la brillantezza degli ultimi Europei, dopo l'enorme sofferenza con il blocco basso imposto da Capo Verde nella prima giornata. Occhi ovviamente puntati su Lamine Yamal, entrato nel secondo tempo della gara d'esordio e capace di essere comunque l'uomo più pericoloso dei suoi.17:33

A disposizione per l'Arabia Saudita: Alaqidi, Alkassar, Majrashi, Yahya, Alshehri, Washl, Kadish, Aljohani, Alghannam, Alhajji, Alhamddan, Mandash, Kanno, Thikri, Alshamat 17:29

A disposizione per la Spagna: Raya, Garcia, Pubill, Grimaldo, Garcia, Llorente, Merino, Ferran Torres, Fabian Ruiz, Gavi, Pino, Nico Williams, Zubimendi, Munoz, Borja Iglesias17:27

Risponde con un 5-3-2 l' Arabia Saudita, queste le scelte: Al Owais; Abdulhamid, Lajami, Al-Amri, Al Tambakti, Al-Harbi; Al Juwayr, Al Khaibari, Al Dawsari N.; Al Buraikan, Al Dawsari S. CT: Donis19:14

Classico 4-3-3 per la Spagna con questi interpreti: Unai Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena. CT: De La Fuente17:21

Deludente 0-0 per la Roja alla prima giornata, mentre i sauditi hanno strappato un punto importante riuscendo anche a giocarsela alla pari per larghi tratti un'avversaria sulla carta decisamente più attrezzata.17:22

Bentornati ai Mondiali 2026! Sfida cruciale per le sorti del Gruppo H tra Spagna e Arabia Saudita, che scendono in campo ad Atlanta dopo i pareggi al primo turno con Capo Verde e Uruguay. 17:18

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