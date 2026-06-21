Il Giappone con due gol per tempo vince meritatamente contro una Tunisia che non è mai stata in partita. La squadra di Moriyasu ha dominato la partita fin dalle prime battute passando subito in vantaggio con Kamada e poi alla mezz'ora con Ueda. Nel secondo tempo i nipponici hanno gestito maggiormente il possesso, ma senza rinunciare ad attaccare. Al 69° è arrivato il 3-0 con Junya Ito dopo una bella azione verticale e nei minuti finali è arrivata anche la doppietta di Ueda che ha chiuso definitivamente il match.
Con questo successo il Giappone ha agganciato l'Olanda al primo posto, con entrambe le squadre appaiate a quattro punti e la Svezia subito dietro ferma a tre. La Tunisia invece, nonostante il cambio allenatore, è già eliminata dai Mondiali. All'ultima giornata si deciderà tutto con la Tunisia che proverà a fermare l'Olanda, mentre Giappone e Svezia si giocheranno la qualificazione.
Per questo incontro è davvero tutto: l'appuntamento è ai prossimi entusiasmanti match del Mondiale 2026.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+4'
Finisce qui! Il Giappone vince 4-0 contro la Tunisia. 07:57
90'+3'
Tunisia che prova un'ultima azione offensiva ma i giocatori sono fermi e il Giappone recupera facilmente palla.07:54
90'+1'
Infine fuori Ali Abdi per Elias Achouri.07:51
90'+1'
Ultimi due cambi per la Tunisia: fuori Ellyes Skhiri e dentro Rani Khedira.07:51
90'
Sei minuti di recupero.07:51
88'
Il Giappone è la prima nazionale asiatica a segnare quattro gol in una partita dei Mondiali.07:48
84'
Ultimo cambio per il Giappone: fuori l'autore della doppietta Ayase Ueda e dentro al suo posto Keisuke Goto.07:48
83'
GOL! Tunisia-GIAPPONE 0-4: gol Ayase Ueda! Altra bell'azione del Giappone che chiude definitivamente la partita. Combinazione sulla destra Sano-Junya Ito-Sano che mette una palla morbida per Ueda sul secondo palo che in controtempo di testa realizza la sua doppietta personale e il poker dei nipponici.07:47
83'
Giappone che continua a spingersi in avanti, Junya Ito serve Sugawara ma il cross del terzino viene respinto ed è sfortunato nel rimpallo. Si riparte con una rimessa dal fondo per la Tunisia.07:44
79'
Subito uno spunto di Yuito Suzuki che cerca di passare in mezzo a due ma viene fermato in maniera decisa.07:41
79'
Fuori anche Takehiro Tomiyasu ed entra Ayumu Seko07:39
79'
Altri due cambi per il Giappone: esce Keito Nakamura ed entra Yuito Suzuki.07:39
75'
Angolo della Tunisia respinto dal Giappone, la palla arriva ad Abdi che se la sposta sul sinistro e calcia, ma il suo tiro viene respinto nuovamente.07:36
74'
Inoltre esce anche Ritsu Doan, al suo posto Yukinari Sugawara.07:34
73'
Primi cambi per il Giappone: fuori Daichi Kamada e dentro Junnosuke Suzuki.07:34
71'
Secondo ed ultimo hydration break.07:31
69'
GOL! Tunisia-GIAPPONE 0-3: gol Junya Ito! Azione tutta in verticale del Giappone: Ueda di prima serve Junya Ito che si ritrova solo davanti a Dahmen e non sbaglia. 07:31
69'
Assist Ayase Ueda07:29
66'
Giappone che mantiene stabilmente il possesso palla gestendo i ritmi a proprio piacere. Tanaka prova il tiro e viene respinto, la palla arriva a Chaouat che conquista un fallo.07:27
65'
Altro cambio per la Tunisia: esce Sebastian Tounekti ed entra Firas Chaouat.07:25
63'
Altra azione manovrata del Giappone, la palla arriva a Ueda che si vede respinto in angolo il suo tiro. Sul corner la difesa della Tunisia respinge in rimessa laterale.07:23
61'
Intanto spettacolo sugli spalti del Monterrey Stadium con la "ola" di tutto lo stadio.07:21
58'
Azione della Tunisia con Abdi che la mette in mezzo rasoterra, Doan in scivolata ferma tutto e conquista anche un fallo.07:19
56'
Giappone che prova come nel primo tempo a sfruttare le catene laterali, ma la Tunisia sta difendendo meglio ora e non lascia spazi.07:17
53'
La Tunisia recupera un buon pallone nella trequarti del Giappone ma Abdi rovina tutto con un colpo di tacco che regala palla agli avversari.07:13
49'
Si fa vedere anche la Tunisia. Azione manovrata che porta al cross Valery, Mejbri non riesce ad impattare il traversone del compagno.07:11
48'
La prima occasione di questo secondo tempo è del Giappone con Tanaka che ci prova dalla distanza, ma il suo tiro termina fuori di poco.07:08
45'
Inizia il secondo tempo! Giappone in possesso.07:07
45'
Inoltre esce anche Dylan Bronn ed entra Mohamed Amine Ben Hmida.07:07
45'
Cambio per la Tunisia: esce Elias Saad ed entra Ismaël Gharbi.07:04
Le squadre sono tornate sul terreno di gioco, tra pochissimo inizierà il secondo tempo dell'incontro.07:04
Il Giappone sta vincendo meritatamente 2-0 contro la Tunisia. Dopo aver trovato subito il vantaggio con Kamada dopo una bella azione corale, i nipponici hanno avuto altre due occasioni per trovare il 2-0. Al 31° è arrivato, meritatamente il raddoppio con un gran gol di Ueda lasciato colpevolmente solo e libero di tirare. Col doppio vantaggio il Giappone ha continuato a fare la sua partita, sfruttando abilmente le corsie laterali, dall'altra parte la Tunisia non ha mai creato pericoli, vedremo nel secondo tempo cosa cambierà Renard per impensierire la formazione di Moriyasu.06:55
45'+4'
Finisce qui il primo tempo! Giappone che conduce 2-0 contro la Tunisia. La formazione di Renard deve cambiare qualcosa nel secondo tempo per provare a recuperare i nipponici.09:19
45'+2'
Rimessa lunga di Valery per la sponda di un compagno, la palla si impenna e Suzuki in uscita conquista un fallo.06:48
45'
Quattro minuti di recupero.06:46
44'
Punizione di Junya Ito dalla trequarti, Dahmen non esce coi tempi giusti e in qualche modo la difesa della Tunisia libera l'area.09:19
42'
Giappone che sta sfruttando nel migliore dei modi l'ampiezza e le catene laterali. Kamada su una di queste combinazioni cerca una giocata di troppo e viene fermato.09:20
38'
Spunto di Junya Ito che si libera di due avversari ma, al momento del tiro, perde il controllo del pallone e la Tunisia riesce a fermarlo.06:39
36'
Mejbri cerca in profondità la velocità di Valery, ma Nakamura segue bene l'inserimento e fa suo il possesso.06:37
34'
Il Giappone, nonostante il doppio vantaggio, continua ad attaccare e ad essere aggressivo, mentre la Tunisia è in grande difficoltà.06:35
31'
GOL! Tunisia-GIAPPONE 0-2: gol Ayase Ueda. Itakura recupera palla e serve subito Ueda che è lasciato completamente solo, si gira e dallo spigolo destro dell'area di rigore fa partire una rasoiata imprendibile che si insacca alla destra di Dahmen. 06:33
28'
Riprende la partita con Mejbri che allarga per Abdi che però viene fermato. Tunisia che sul prosieguo dell'azione conquista un altro fallo laterale.06:29
24'
Primo hydration break. Nell'ultima azione manovra paziente del Giappone con la Tunisia in blocco basso disposta 5-4-1 a chiudere tutti gli spazi.06:25
20'
Lancio di Ito per l'inserimento di Junya Ito, esce Dahmen che conquista un fallo.06:21
19'
Rekik recupera palla nella metà campo del Giappone e prova a far ripartire l'azione con Saad che però viene accerchiato da quattro giocatori nipponici e alla fine perde palla.06:20
16'
Corner di Saad e Itakura respinge fuori.06:16
14'
Tunisia che ora prova a entrare in partita col possesso palla. Lancio lungo per Tounekti che conquista un angolo.06:15
11'
Corner di Ito e respinta della Tunisia, ma il Giappone insiste con un tiro cross di Ueda e Dahmen con un gran intervento riesce a deviarla in angolo.06:14
9'
Altra occasione per il Giappone. Lancio lungo di Suzuki per Ueda che si libera di Talbi e la mette in mezzo per Kamada ma Bronn con un gran intervento in scivolata la mette in angolo.09:20
7'
Il Giappone è partito subito forte in questo match: quello di Daichi Kamada è il gol più veloce segnato dai nipponici al Mondiale.06:08
4'
GOL! Tunisia-GIAPPONE 0-1: gol Daichi Kamada. Azione corale del Giappone che parte da destra per poi cambiare gioco a sinistra per Nakamura; l'esterno entra in area e la mette in mezzo per Kamada che da dentro l'area piccola anticipa tutti e porta in vantaggio il Giappone.09:20
4'
Occasione Tunisia! Mejbri dalla sinistra prova il tiro sul secondo palo, palla che esce sopra la traversa.06:04
2'
Skhiri rischia l'intervento in area, per Kovacs non ci sono gli estremi per un rigore. 06:03
Si comincia! Primo pallone gestito dalla Tunisia.06:01
Questa sarà la 1000ª partita nella storia della Coppa del Mondo, disputata 96 anni dopo i primi incontri del torneo, quando Montevideo ospitò Francia-Messico (4-1) e Stati Uniti-Belgio (3-0).05:53
Tutto pronto al Monterrey Stadium (Messico), le squadre si apprestano ad entrare in campo. Sarà Istvan Kovacs a dirigere la gara, alle ore 23:00 locali (6:00 italiane).05:51
Il Giappone ha cambiato quattro giocatori rispetto alla gara contro l’Olanda: davanti a Suzuki, in difesa partono dal primo minuto Tomiyasu e Itakura, insieme al confermato Ito. A centrocampo Moriyasu ripropone la linea a quattro vista contro gli Orange, con Doan, e Nakamura sulle fasce e Sano e Kamada in mezzo. Davanti, invece, sono due le novità: dietro alla punta Ueda, agiranno Tanaka e Junya Ito.05:23
Questa è solo la quinta volta nella storia dei Mondiali che una squadra utilizza più di un allenatore in una singola edizione; le precedenti quattro squadre non hanno vinto la loro prima partita dopo aver sostituito il tecnico (3N, 1P).05:18
Tunisia che ha cambiato allenatore dopo la sconfitta all’esordio contro la Svezia, al posto di Lamouchi è subentrato Hervé Renard. Il tecnico francese, rispetto alla prima gara, ha cambiato tre giocatori ma soprattutto modulo di partenza. Difesa a tre con Rekik, Talbi e Bronn davanti a Dahmen; sulle fasce Valery e Abdi, mentre in mezzo al campo agiranno Skhiri e Mejbri. Davanti Saad e Tounekti dietro a Ben Slimane.05:18
Stesso modulo anche per il Giappone: Suzuki; Tomiyasu, Itakura, Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Tanaka, Junya Ito; Ueda.05:13
Formazioni ufficiali e Tunisia in campo col 3-4-2-1: Dahmen; Rekik, Talbi, Bronn; Valery, Skhiri, Mejbri, Abdi; Saad, Tounekti; Ben Slimane.05:09
Tunisia e Giappone si affrontano per la seconda volta in una Coppa del Mondo FIFA. Il primo precedente risale alla fase a gironi del 2002, quando il Giappone vinse 2-0 in casa in una partita che vide anche l'unico gol di Hidetoshi Nakata nella competizione.05:04
Il Giappone, invece, è reduce dal pareggio in rimonta contro l’Olanda alla prima giornata e, in caso di successo, raggiungerebbe proprio gli Orange al vertice del gruppo F.05:03
La Tunisia deve riscattare la sconfitta all’esordio contro la Svezia per tenere vivo il sogno qualificazione, soprattutto dopo la cinquina dell’Olanda contro gli scandinavi nell’altra gara del gruppo F. Al momento la classifica di questo girone vede gli Orange primi a quattro punti, poi Svezia a tre, Giappone a uno e infine la Tunisia, ancora ferma a zero.05:02
Benvenuti alla diretta di Tunisia-Giappone, gara del gruppo F valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026.04:59
Tunisia - Giappone è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 21 giugno alle ore 06:00 allo stadio Estadio Monterrey di Guadalupe. Arbitro di Tunisia - Giappone sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.
Dove vedere Tunisia-Giappone di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Tunisia-Giappone si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 06:00 (mezz'ora prima) del 21 giugno. Tunisia-Giappone verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Tunisia - Giappone sulla Guida TV.