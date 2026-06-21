Il Giappone con due gol per tempo vince meritatamente contro una Tunisia che non è mai stata in partita. La squadra di Moriyasu ha dominato la partita fin dalle prime battute passando subito in vantaggio con Kamada e poi alla mezz'ora con Ueda. Nel secondo tempo i nipponici hanno gestito maggiormente il possesso, ma senza rinunciare ad attaccare. Al 69° è arrivato il 3-0 con Junya Ito dopo una bella azione verticale e nei minuti finali è arrivata anche la doppietta di Ueda che ha chiuso definitivamente il match.

Con questo successo il Giappone ha agganciato l'Olanda al primo posto, con entrambe le squadre appaiate a quattro punti e la Svezia subito dietro ferma a tre. La Tunisia invece, nonostante il cambio allenatore, è già eliminata dai Mondiali. All'ultima giornata si deciderà tutto con la Tunisia che proverà a fermare l'Olanda, mentre Giappone e Svezia si giocheranno la qualificazione.

Per questo incontro è davvero tutto: l'appuntamento è ai prossimi entusiasmanti match del Mondiale 2026.