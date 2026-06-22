La magia di Ferrara
L'evento dell'anno che trasforma la città in un palcoscenico a cielo apertoLEGGI
Argentina ai sedicesimi. Le squadre torneranno in campo il 28 giugno, l'Albiceleste contro la Giordania, mentre l’Austria sfiderà l’Algeria. Grazie per averci seguito, alla prossima.21:06
Lionel Messi trascina l'Argentina al successo contro l'Austria con una straordinaria doppietta. Il capitano albiceleste prima fallisce un calcio di rigore, poi si riscatta firmando il gol che gli vale il record di reti ai Mondiali, salendo a quota 17 e superando Miroslav Klose. Nel finale arriva anche il secondo sigillo personale: sono già cinque i gol di Messi in questa Coppa del Mondo. L'Argentina domina la gara e conquista tre punti pesantissimi.21:06
FINISCE QUI! 2-0 Argentina. Decide la doppietta di Messi. 21:05
GOL! ARGENTINA-Austria 2-0! Ancora rete di Lionel Messi! Contropiede perfetto dell'Albiceleste. Messi lancia Alvarez, che si presenta davanti a Schlager ma trova la respinta del portiere austriaco. Sulla ribattuta Paredes apparecchia per Messi, respinta, carambola, ancora palla al Diez che trova finalmente il varco giusto e buca la difesa austriaca. Doppietta per il capitano argentino, che mette il sigillo sulla partita.21:04
Sponda di testa di Danso, terzo tempo di Wimmer che anticipa tutti in area ma la palla finisce larga. 21:00
Cartellino giallo per Leandro Paredes, fallo su Chukwuemeka20:57
Assegnati 5 minuti di recupero.20:57
Spreca l'Argentina in ripartenza. Prima NICO GONZALEZ calcia addosso a Danso, poi anche Fernandez viene murato dalla difesa austriaca.20:53
Anche l'Austria esaurisce i cambi. Esce Michael Gregoritsch ed entra Carney Chukwuemeka.20:50
Ripartenza sprecata da Nico Gonzalez dopo una fantastica apertura di Lionel Messi. L'ex Juventus lo ricerca forzando la giocata e sbaglia.20:49
Austria che non molla ed è ancora in partita. L'Argentina gestisce il ritmo senza accelerare.20:48
Argentina che esaurisce i cambi, fuori anche Facundo Medina e dentro Nicolás Tagliafico20:47
Uno stanco Rodrigo De Paul lascia il posto a Leandro Paredes20:47
Fuori Romano Schmid, dentro Patrick Wimmer.20:43
AMMONITI LAIMER e MEDINA. Nervi tesi tra i due.20:42
Ad un passo dal 2-0 l'Argentina! NICO GONZALEZ anticipa tutti di testa sugli sviluppi di un corner battuto alla perfezione da Messi. Palla a un soffio dal palo. 20:40
Si riparte. 20 minuti più recupero alla fine. Tutti da vivere.20:37
Cooling break anche nella ripresa, 3 minuti di pausa.20:36
Infine esce David Alaba per far posto a Marco Friedl20:33
Entra Marko Arnautovic al posto di Paul Wanner.20:32
Fuori Stefan Posch, che era anche stato ammonito, dentro Alexander Prass20:32
Caparbia l'Austria che recupera un pallone sulla sinistra. Da qui una bella iniziativa di Sabitzer porta a un colpo di testa di Gregoritsch che però finisce alto.20:36
Dentro anche Nico González per Lautaro Martínez.20:29
E' il momento di Julián Alvarez che entra al posto di Thiago Almada.20:29
Un'ottima ora di gioco per Enzo Fernandez, sempre nel vivo della manovra: il centrocampista ci prova anche dalla distanza, ma la sua conclusione viene respinta.20:31
Primo cambio per Scaloni. Esce Cristian Romero, entra Nicolás Otamendi.20:23
Punizione insidiosa di SABITZER, da posizione laterale. Respinge un attento Dibu Martinez. 20:25
Il ritmo di questa partita lo sta dettando Lionel Messi. Un'altra accelerazione impressionante, fermato da un fallo il capitano dell'Argentina.20:21
Conclusione di Marcel Sabitzer, non pericolosa da fuori area. L'Austria però è partita forte e spinge dalle fasce in questi primi cinque minuti della seconda frazione.20:19
Si riparte! Via al secondo tempo di Argentina-Austria. Nessun cambio.20:09
Primo tempo nel segno di Lionel Messi. Il capitano dell'Argentina prima si fa ipnotizzare dal dischetto, calciando a lato il rigore che avrebbe potuto sbloccare la sfida, poi si riscatta nel finale firmando l'1-0. Con il suo 17° gol ai Mondiali supera Miro Klose e riscrive ancora una volta la storia diventando il miglior marcatore della Coppa del Mondo.19:58
Finisce qui il primo tempo. Argentina avanti 1-0 grazie alla firma di Messi al 38'.19:54
Ritmi blandi, prova ad addormentare il gioco l'Argentina che con il palleggio gestisce l'1-0.19:52
7 i minuti di recupero.19:46
Primo ammonito del match. Stefan Posch per un fallo su Almada a palla lontana.19:46
GOL! ARGENTINA-Austria 1-0! Rete di Lionel Messi! Azione perfetta dell'Albiceleste: Medina sfonda a sinistra e mette un pallone rasoterra al centro, velo intelligente di Almada e al centro dell'area con il sinistro arriva lui. Il Diez. Il miglior marcatore in solitaria della storia dei Mondiali, superato Klose.19:52
ALABA SALVA ANCORA L'AUSTRIA! Grande occasione per l'Argentina. Messi pesca Enzo Fernandez in area, ma Schlager esce con tempismo e chiude lo specchio. La palla torna sui piedi del numero 10 argentino che calcia a botta sicura con la porta vuota, ma Alaba respinge.19:36
Superata la mezz'ora di gioco. Prova a scuotersi Messi con un'accelerazione ma viene fermato al limite dell'area.19:34
Ripartita la sfida, Argentina che non riesce a prendere in mano il pallino del gioco e accendersi.19:29
E' il momento di idratarsi, tre minuti di pausa del match. Sempre 0-0 finora, meglio l'Austria.19:28
SALVANO TUTTO ALABA E SCHLAGER! Sfonda centralmente l'Albiceleste: Messi si trova in area, ma il numero 10 perde l'attimo per il tiro. Provvidenziale Alaba, che nel tentativo di liberare colpisce verso la propria porta. Decisivo Schlager, reattivo nel respingere e salvare i suoi.19:25
Quarto d'ora di gioco, l'Argentina fatica a scuotersi.19:18
Calciato davvero malissimo il rigore da Messi, prova a sfruttare il contraccolpo e farsi vedere in avanti l'Austria.19:19
E' UMANO ANCHE MESSI! L'argentino calcia fuori. Palla a lato. Chance fallita per l'Albiceleste, che non sblocca il risultato.19:20
RIGORE ARGENTINA! Evidente il fallo di Posch su Lautaro, Messi dagli 11 metri.19:10
Subito Argentina. Imbucata per Lautaro Martinez che rimane a terra in area dopo un doppio intervento in scivolata. Gioco fermo e check del VAR.19:07
PARTITI! Via al match, primo pallone per l'Argentina.19:03
Eccole Argentina e Austria in campo! Si parte con l'inno dell'Albiceleste, a seguire quello austriaco.18:55
Squadre nel tunnel, tra poco gli inni nazionali. Gran bella atmosfera a Dallas.18:52
All’AT&T Stadium di Dallas arbitrerà l’egiziano Amin Mohamed Omar. Fischio d'inizio alle ore 19 italiane (le 12 locali) quindi tra poco si parte.18:51
Primo incontro fra Argentina e Austria in un Mondiale. L'Albiceleste è imbattuta nei due precedenti, entrambi amichevoli disputati a Vienna: una vittoria per 5-1 nel 1980, in cui Diego Maradona ha realizzato la sua unica tripletta in nazionale, e un pareggio per 1-1 nel 1990.18:51
Ovviamente da tenere d'occhio Lionel Messi, che oggi potrebbe diventare sia il miglior marcatore sia il giocatore con più assist in assoluto nella storia della Coppa del Mondo FIFA. Dall'altra parte Marcel Sabitzer fa la 100esima con l'Austria diventando il quinto giocatore a raggiungere questo traguardo nella storia della Nazionale austriaca.18:44
Ancora 4-4-2 per la Seleccion di Scaloni, con Lautaro al fianco di Messi in attacco e in difesa spazio per Molina al posto di Montiel sulla destra. Per l'Austria 4-2-3-1, con Arnautovic inizialmente in panchina a favore di Gregoritsch. Chance per Wanner da titolare sulla trequarti, con Laimer arretrato sulla fascia destra difensiva e Posch centrale. 18:41
AUSTRIA (4-2-3-1): A Schlager; Laimer, Posch, Danso, Alaba; Seiwald, X. Schlager; Wanner; Sabitzer, Schmid; Gregoritsch. CT: Rangnick.18:03
ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, La. Martinez. CT: Scaloni. 18:03
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Argentina-Austria, match valido per la 2a giornata del girone J. 17:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: Dallas Stadium
Città: Arlington, Texas
Capienza: 94000 spettatori17:59
Argentina - Austria è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 22 giugno alle ore 19:00 allo stadio Dallas Stadium di Arlington, Texas.
Arbitro di Argentina - Austria sarà Amin Mohamed Omar. Al VAR invece ci sarà Khamis Al Marri.
Dove vedere Argentina-Austria di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Argentina-Austria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:00 (mezz'ora prima) del 22 giugno.
Argentina-Austria verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Argentina - Austria sulla Guida TV.
Il calendario completo di Mondiali 2026
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