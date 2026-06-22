Lionel Messi trascina l'Argentina al successo contro l'Austria con una straordinaria doppietta. Il capitano albiceleste prima fallisce un calcio di rigore, poi si riscatta firmando il gol che gli vale il record di reti ai Mondiali, salendo a quota 17 e superando Miroslav Klose. Nel finale arriva anche il secondo sigillo personale: sono già cinque i gol di Messi in questa Coppa del Mondo. L'Argentina domina la gara e conquista tre punti pesantissimi.21:06

Conclusione di Marcel Sabitzer, non pericolosa da fuori area. L'Austria però è partita forte e spinge dalle fasce in questi primi cinque minuti della seconda frazione.20:19

Primo tempo nel segno di Lionel Messi. Il capitano dell'Argentina prima si fa ipnotizzare dal dischetto, calciando a lato il rigore che avrebbe potuto sbloccare la sfida, poi si riscatta nel finale firmando l'1-0. Con il suo 17° gol ai Mondiali supera Miro Klose e riscrive ancora una volta la storia diventando il miglior marcatore della Coppa del Mondo.19:58

GOL! ARGENTINA-Austria 1-0! Rete di Lionel Messi! Azione perfetta dell'Albiceleste: Medina sfonda a sinistra e mette un pallone rasoterra al centro, velo intelligente di Almada e al centro dell'area con il sinistro arriva lui. Il Diez. Il miglior marcatore in solitaria della storia dei Mondiali, superato Klose.19:52

SALVANO TUTTO ALABA E SCHLAGER! Sfonda centralmente l'Albiceleste: Messi si trova in area, ma il numero 10 perde l'attimo per il tiro. Provvidenziale Alaba, che nel tentativo di liberare colpisce verso la propria porta. Decisivo Schlager, reattivo nel respingere e salvare i suoi.19:25

Primo incontro fra Argentina e Austria in un Mondiale. L'Albiceleste è imbattuta nei due precedenti, entrambi amichevoli disputati a Vienna: una vittoria per 5-1 nel 1980, in cui Diego Maradona ha realizzato la sua unica tripletta in nazionale, e un pareggio per 1-1 nel 1990.18:51