Non sono bastati i fulmini che si sono abbattuti sul Philadelphia Stadium, e che hanno portato a uno stop di oltre due ore tra il primo e secondo tempo, per fermare la Francia di Didier Deschamps. I Blues hanno travolto per 3-0 l'Iraq, trascinati dal loro capitano, Kylian Mbappé, che con la doppietta contro la Nazionale asiatica ha raggiunto quota 16 gol, agganciando Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori ai Mondiali. Con questo successo, i transalpini si portano a quota sei nel loro girone conquistando così il pass per i sedicesimi di finale.

Dal Philadelphia Stadium è tutto. Francia e Iraq torneranno di nuovo in campo venerdì 26 giugno alle ore 21 rispettivamente contro Norvegia e Senegal.