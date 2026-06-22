Non sono bastati i fulmini che si sono abbattuti sul Philadelphia Stadium, e che hanno portato a uno stop di oltre due ore tra il primo e secondo tempo, per fermare la Francia di Didier Deschamps. I Blues hanno travolto per 3-0 l'Iraq, trascinati dal loro capitano, Kylian Mbappé, che con la doppietta contro la Nazionale asiatica ha raggiunto quota 16 gol, agganciando Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori ai Mondiali. Con questo successo, i transalpini si portano a quota sei nel loro girone conquistando così il pass per i sedicesimi di finale.
Dal Philadelphia Stadium è tutto. Francia e Iraq torneranno di nuovo in campo venerdì 26 giugno alle ore 21 rispettivamente contro Norvegia e Senegal.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+6'
Finisce qui. Al Philadelphia Stadium la Francia ha battuto l'Iraq per 3-0 con doppietta di Kylian Mbappé e sigillo finale di Ousmane Dembélé.02:52
90'+1'
Ed è arrivato anche il suo momento. Didier Deschamps concede l'ovazione del pubblico a Kylian Mbappé che lascia il campo per Marcus Thuram.02:50
90'+1'
Due i minuti di recupero concessi dal fischietto canadese.02:51
90'
Ancora Mbappé. Recupera palla, mette il turbo, s'invola verso Basil, ma al momento di concludere sbaglia tutto.02:49
88'
Dalle retrovie Upamecano lancia Mbappé, ma il piattone centrale è facile preda di Basil.02:47
84'
Iraq all'angolo. Gli asiatici sembrano attendere solo il fischio finale. Barcola fa il bello e cattivo tempo sulla sinistra, mette in mezzo, ma Mbappé non attacca l'area, si salvano in angolo gli asiatici.03:09
83'
Altri cambi nelle file della Francia. Koundé e Barcola fanno spazio a Malo Gusto e Akliouche.02:42
81'
Iraq sotto assedio. Incontenibile Mbappé che prova ancora il sinistro da dentro l'area, ma svirgola e la palla finisce di poco a lato.02:39
80'
Altre proteste da parte della Francia: Mbappé va giù in area dopo avere sbattuto control Sher, ma Fischer lascia proseguire il gioco.02:36
76'
Prova un accenno di reazione l'Iraq. Cross dalla sinistra di Farji per Al Hamadi che in scivolata prova a metterla centro con la punta del piede, Maignan c'è e lascia sfilare fuori la palla.02:34
68'
Doppia sostituzione anche per Didier Descamps: fuori Dembélé e Barcola, spazio a Cherki e Doué.02:28
68'
Altri cambi in casa irachena. Al Ammari e Bayesh lasciano il posto a Cher e Farji.02:27
66'
GOL! FRANCIA-Iraq 3-0! Rete di Ousmane Dembélé. E i Blues calano il tris. Olise recupera palla, pesca Dembélé libero, che con un diagonale chirurgico fulmina Basil.02:26
60'
Doppia sostituzione per Arnold. Fuori Tahseen e Ismael, dentro Amyn e Sulaka.02:19
60'
Non alza il piede dall'acceleratore la Francia. Olise sgasa sulla destra, palla per l'accorrente Dembelé che conclude, ma Basil respinge, arriva Rabiot che di testa mette di poco a lato.02:22
58'
Ancora Francia show. Altro numero di Mbappé in area irachena, lascia sul posto due avversari, serve Olise, ma il sinistro centra la traversa.02:17
55'
PILLOLA STATISTICA. Quattro dei cinque assist di Ousmane Dembélé con la Francia hanno propiziato un gol di Kylian Mbappé: tre di questi passaggi vincenti sono arrivati in Coppa del Mondo.02:44
54'
GOL! FRANCIA-Iraq 2-0! Kylian Mbappé concede il bis. Incredibile errore della difesa irachena. Sulla rimessa dal fondo incomprensione tra Tahseen e Basil, ne approfitta Dembélé che recupera palla, la cede a Mbappé che da due passi deposita in rete.02:15
51'
Il canovaccio è quello de primo tempo. Francia che palleggia da una parte all'altra del campo alla ricerca dell'accelerazione decisiva, Iraq che si difende e punta sulle ripartenze.02:07
46'
Al via la ripresa. Si riparte dall’1-0 in favore della Francia. Nessun cambio nelle file dei transalpini.02:07
AGGIORNAMENTO: la partita riprenderà all'1.50 ora italiana (le 19.50 locali).01:30
AGGIORNAMENTO: lo stadio di Filadelfia ha cominciato a riempirsi di nuovo, tuttavia non è ancora stato comunicato se e quando la partita riprenderà.01:00
Nel frattempo, la partita è stata sospesa per fulmini durante il diluvio che si è abbattuto sull'impianto da gioco di Philadelphia. Il regolamento prevede in questo caso che tutti, sia giocatori che spettatori, debbano lasciare lo stadio e che si debba attendere per la ripresa del gioco 30 minuti dall'ultimo fulmine nel raggio di 10 chilometri.00:58
Il primo tempo della Francia si può riassumere tutto nel missile da fuori area di Kylian Mbappé che ha sbloccato la partita dopo soltanto 14 minuti di gioco. Per il resto, la manovra della squadra di Didier Deschamps ha fatto fatica a decollare, trovando pochi sbocchi, complice anche un Iraq che fino al cooling break ha pensato più a fare muro che a tentare di ripartire. Poi, il diluvio si è abbattuto sul Philadelphia Stadium. 23:56
45'+4'
Finisce qui il primo tempo. La Francia va al riposo sul risultato di 1-0, grazie al gol di Kylian Mbappé, a segno nel giorno della sua 100ª partita con la Nazionale transalpina.23:51
45'+1'
Tre i minuti di recupero concessi da Fischer.23:47
42'
Cosa stava per fare Mbappé! Prova la ruleta in area irachena lasciando sul posto Ali e Hashim, ma al momento della battuta non riesce a concludere per l'intervento del numero 5 degli asiatici.23:45
41'
Intanto a Filadelifa ha inizato a piovere intensamente.23:42
38'
Prova lo sfondamento per vie centrali Barcola che tenta la palla filtrante per Olice, provvidenziale il tocco di Doski.23:39
33'
Dopo avere rifiatato, la Francia sembra essere tornata in controllo del gioco, ma l'Iraq è tutto rintanato negli ultimi 16 metri. Non si passa.23:35
30'
Il cooling break sembra avere resettato le squadre. Ora è l'Iraq a fare la partita e provarci da palle inattive.23:31
27'
Si fa vedere l'Iraq dalle parti di Maignan. Cross dalla sinistra di Doski, per la testa di Al Hamadi che mette a lato.23:38
26'
Cambio forzato nelle file dell'Iraq dopo soltanto 26' di gioco. Hussein lamenta un dolore muscolare, entra Al Hamadi.23:28
24'
È il momento del cooling break, per rinfrescarsi e riordinare anche le idee.23:25
22'
I pericoli per l'Iraq nascono tutti dalla sinistra. Questa volta a mettere in mezzo per Mbappé è Barcola, ma Basil esce coi pugni e allontana la minaccia.03:06
20'
Francia inarrestabile. Barcola ubriaca la difesa asiatica sull'out di sinistra, scodella al centro, ma Dembélé non ci crede fino in fondo, azione che sfuma.23:21
14'
GOL! FRANCIA-Iraq 1-0! Rete di Kylian Mbappé. Nel giorno della sua 100ª partita con la maglia della Francia, l'attaccante del Real Madrid riceve palla da Olise al limite dell'area e sgancia un missile di sinistro che si infila alla destra di Basil. 03:06
9'
Aumenta la pressione dei transalpini, asiatici in affanno: Olise tenta la battuta, respinta, la palla arriva a Mbappé che prova la botta al volo, conclusione da dimenticare.23:13
8'
Proteste della Francia per un contatto in area irachena ai danni di Upamecano, ma Fischer lascia proseguire.23:09
6'
Primo giallo della gara. Sul taccuino del fischietto canadese finisce Al Ammari.23:08
5'
Partita bloccata a centrocampo. L'Iraq ci prova con lanci lunghi alla ricerca del solito Hussein, senza riuscirci.23:07
Francia subito pericolosa. Digne sfonda a sinistra, mette al centro, rinvio del difensore iracheno che finisce sui piedi di Koné, ma il suo mancino è impreciso e sfila alla sinistra di Basil. 03:06
PARTITI! È iniziata Francia-Iraq. Primo pallone toccato dagli asiatici.23:03
È la volta della Marsigliese. Seguirà l’inno della Nazionale irachena.22:55
Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. A breve risuoneranno gli inni nazionali.22:52
A dirigere la sfida tra Francia e Iraq al Lincoln Financial Field di Philadelphia sarà il canadese Drew Fischer. Fischio d’inizio fissato per le ore 23 italiane (le 17 locali). 22:28
In casa irachena, Arnold sostituisce tra i pali Hassan, che era partito dall’inizio contro la Norvegia, con Basil. A centrocampo, Ismael vince il ballottaggio con Bayesh. In attacco, sarà Al Hamadi a fare coppia col terminale offensivo Hussein.02:30
Didier Deschamps ricorre al turnover rispetto alla prima partita giocata contro il Senegal. Barcola prende il posto di Doué sulla trequarti, mentre Manu Koné viene preferito a Tchouameni. Sulla sinistra, spazio a Digne con Theo Hernandez che si accomoda in panchina. Davanti, intoccabili Dembelé, Olise e Mbappé al centro dell'attacco.22:22
L’Iraq risponde con un 4-4-2: Basil; H. Ali, Tahseen, Hashim, Doski; Bayesh, Iqbal, Alammari, Ismael; Qasem, Hussein. All. Arnold02:20
FORMAZIONI UFFICIALI. La Francia scende in campo con un 4-2-3-1: Maignan; Digne, Upamecano, Koundé, Saliba; Konè, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola; Mbappé. All. Deschamps22:12
I Blues, reduci dal successo per 3-1 contro il Senegal nella prima giornata, proveranno a chiudere stasera il discorso qualificazione ai sedicesimi. L’Iraq, invece, dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro la Norvegia, è chiamata all’impresa per rimanere attaccata al Mondiale.22:06
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Francia-Iraq, gara valida per la 2ª giornata del girone I di questo Mondiale.22:06
Dove si gioca la partita:
Stadio: Philadelphia Stadium Città: Philadelphia, Pennsylvania Capienza: 69000 spettatori22:06
Formazioni Francia - Iraq
Francia
Iraq
TITOLARI FRANCIA
(16) MIKE MAIGNAN (P)
(3) LUCAS DIGNE (D)
(5) JULES KOUNDÉ (D)
(17) WILLIAM SALIBA (D)
(4) DAYOT UPAMECANO (D)
(11) MICHAEL OLISE (C)
(6) MANU KONÉ (C)
(14) ADRIEN RABIOT (C)
(7) OUSMANE DEMBÉLÉ (C)
(12) BRADLEY BARCOLA (C)
(10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
PANCHINA FRANCIA
(13) N'GOLO KANTÉ (C)
(22) JEAN-PHILIPPE MATETA (A)
(1) BRICE SAMBA (P)
(8) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)
(24) RAYAN CHERKI (C)
(21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
(20) DÉSIRÉ DOUÉ (A)
(23) ROBIN RISSER (P)
(9) MARCUS THURAM (A)
(18) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
(25) MAGHNES AKLIOUCHE (C)
(15) IBRAHIMA KONATÉ (D)
(26) MAXENCE LACROIX (D)
(19) THÉO HERNÁNDEZ (D)
(2) MALO GUSTO (D)
ALLENATORE FRANCIA
Didier Deschamps
TITOLARI IRAQ
(22) AHMED BASIL (P)
(5) AKAM HASHIM (D)
(3) HUSSEIN ALI (D)
(4) ZAID TAHSEEN (D)
(23) MERCHAS DOSKI (D)
(11) AHMED QASEM (C)
(16) AMIR AL AMMARI (C)
(14) ZIDANE IQBAL (C)
(24) ZAID ISMAEL (C)
(8) IBRAHIM BAYESH (C)
(18) AYMEN HUSSEIN (A)
PANCHINA IRAQ
(1) FAHAD TALIB (P)
(13) ALI YOUSIF (A)
(25) MUSTAFA SAADOON (D)
(26) FRANS PUTROS (D)
(20) AIMAR SHER (C)
(10) MOHANAD ALI (A)
(12) JALAL HASSAN (P)
(9) ALI AL HAMADI (A)
(2) REBIN SULAKA (D)
(15) AHMED MAKNZI (D)
(19) KEVIN YAKOB (C)
(17) ALI JASIM (A)
(6) MUNAF YOUNUS (D)
(21) MARKO FARJI (C)
(7) YOUSSEF AMYN (A)
ALLENATORE IRAQ
Graham Arnold
PREPARTITA
Francia - Iraq è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 22 giugno alle ore 23:00 allo stadio Philadelphia Stadium di Philadelphia, Pennsylvania. Arbitro di Francia - Iraq sarà Drew Fischer. Al VAR invece ci sarà Joe Dickerson.
Dove vedere Francia-Iraq di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Francia-Iraq si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 23:00 (mezz'ora prima) del 22 giugno. Francia-Iraq verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Francia - Iraq sulla Guida TV.