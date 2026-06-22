L'Egitto vince la sua prima storia partita ai Mondiali al termine di un match ribaltato nel corso della ripresa. Nel primo tempo gli africani fanno la partita ma chiudono sotto di un gol per la rete di Surman. Nel secondo tempo la Nuova Zelanda abbassa ulteriormente il baricentro e l'Egitto prende definitivamente in mano le redini della contesa grazie alle reti di Zico, Salah e Trezeguet.
Egitto che si prende la testa del Gruppo G con quattro punti mentre chiude il raggruppamento proprio la Nuova Zelanda che rimane a quota uno. Nella prossima decisiva giornata, l'Egitto sfiderà l'Iran mentre la Nuova Zelanda affronterà il Belgio.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci alle prossime partite del Mondiale FIFA 2026.05:06
90'+11'
Finisce qui! Nuova Zelanda-Egitto 1-3.05:01
90'+9'
Sostituzione per l'Egitto entra Abdelmomem ed esce Abdelmaguid.05:01
90'+8'
Occasione Nuova Zelanda! Bindon devia da pochi passi verso la porta ma esalta i riflessi di Shobeir che risponde presente.04:59
90'+5'
A terra anche Abdelmaguid. Recupero destinato a prolungarsi.04:55
90'+3'
Zizo salta Crocombe ma poi cincischia troppo e fallisce il poker calciando sul portiere avversario in recupero. Grande occasione sprecata dall'Egitto.04:54
90'+2'
Scontro aereo tra Bindon e Shobeir. Il portiere egiziano accusa le conseguenze peggiori ma rimane sul terreno di gioco.04:53
90'
Sette minuti di recupero.04:51
88'
Tira fuori l'orgoglio la Nuova Zelanda che ora prova a riaffacciarsi in zona offensiva.04:48
85'
Cambio per la Nuova Zelanda, dentro Bindon per Payne.04:48
85'
Sostituzione per la Nuova Zelanda, entra Francis de Vries per Just.04:47
85'
Cambio nell'Egitto, entra Zizo per Ashour.04:47
85'
Sostituzione per l'Egitto, entra Hossam Abdelmaguid ed esce Salah.04:46
82'
GOL! Nuova Zelanda-EGITTO 1-3! Rete di Trezeguet. Corner di Salah e colpo di testa in anticipo di Trezeguet che batte Crocombe e sigla il tris per l'Egitto.04:43
82'
Assist Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly04:42
81'
Azione personale di Fatouh che dopo una finta libera il destro da poco dentro l'area di rigore. Blocca a terra Crocombe.04:42
79'
Fallo in attacco di Wood ai danni di Ibrahim. Si interrompe sul nascere una potenziale occasione per la Nuova Zelanda.04:40
76'
Altro cambio per l'Egitto, Trezeguet prende il posto di Marmoush.04:38
76'
Sostituzione per l'Egitto, entra Hamza Abdelkarim al posto di Zico.04:38
76'
Cambio per la Nuova Zelanda, dentro Thomas per Singh.04:37
76'
Sostituzione per la Nuova Zelanda, entra Randall ed esce Cacace.04:36
73'
Hydration break per le due squadre. Movimenti anche per quanto riguarda le due panchine.04:33
72'
Marmoush cade al limite dell'area di rigore. Lascia correre il direttore di gara.04:32
70'
Venti minuti al termine con l'Egitto che è riuscito a ribaltare lo svantaggio.04:31
67'
GOL! Nuova Zelanda-EGITTO 1-2! Rete di Salah. Salah entra in area dalla destra e dopo un uno-due con Zico batte Crocombe con una precisa conclusione mancina che si insacca sul palo lontano.04:29
66'
Sostituzione per la Nuova Zelanda, entra Old ed esce McCowatt.04:26
64'
Prolungato possesso palla della Nuova Zelanda che cerca di abbassare il ritmo e limitare il momento favorevole avversario.04:24
61'
Ashour guadagna un calcio di punizione sull'out di destra. Cerca di cavalcare il momento positivo la formazione africana.04:23
58'
GOL! Nuova Zelanda-EGITTO 1-1! Rete di Zico. Cross dal fondo di Hany che spiove in area. Zico impatta di testa con la giusta forza e batte Crocombe che si oppone ma non riesce ad evitare la rete.04:20
55'
Zico calcia quasi a botta sicura nei pressi del dischetto. Surman, ben piazzato, sventa la minaccia.04:16
52'
Occasione Nuova Zelanda! Stamenic scodella in area per l'accorrente McCowatt che devia di testa verso la porta. Shobeir alza la sfera sopra la traversa.04:13
50'
Salah lancia Marmoush che arriva al limite e calcia. Intercetta il muro difensivo avversario.04:11
48'
Monologo egiziano in questo avvio di secondo tempo. Nuova Zelanda che però ora guadagna qualche metro grazie al calcio di punizione guadagnato da Cacace.04:09
46'
Inizia la ripresa! Primo pallone giocato dall'Egitto.04:06
Nuova Zelanda avanti all'intervallo grazie alla rete di Surman su sviluppo di un corner. Egitto che tiene in mano il pallino del gioco ma che alla fine produce poco dalle parti di Crocombe.04:01
45'+5'
Finisce il primo tempo, Nuova Zelanda-Egitto 1-0.03:50
45'+4'
Ultimo minuto del primo tempo con l'Egitto in possesso palla nella metà campo avversaria.03:49
45'+1'
Cross di Zico e deviazione di Ashour che nei pressi della linea della lunetta spedisce a lato. Ottima potenziale occasione per l'Egitto.03:47
45'+1'
Quattro minuti di recupero.03:46
45'
Schema da calcio piazzato che non produce frutti. Allontana la difesa della Nuova Zelanda.03:45
44'
Calcio di punizione guadagnato da Marmoush. Occupano l'area di rigore le torri egiziane.03:44
41'
Sostituzione per l'Egitto, entra Rabia ed esce Fathy per infortunio.03:42
40'
Problemi per Fathy rimasto a terra dolorante. Staff medico egiziano chiamato sul terreno di gioco.03:41
38'
Payne recupera palla sulla trequarti e lancia Wood che lavora palla nel cuore dell'area ma poi, poco prima della trasmissione della sfera, viene fermato per una posizione di fuorigioco.03:39
35'
Schema su calcio piazzato che porta Salah alla conclusione. Sinistro del numero 10 egiziano che termina un metro largo.03:36
34'
Cartellino giallo a McCowatt per un intervento falloso al limite dell'area ai danni di Ashour.03:34
30'
Si difende con ordine la Nuova Zelanda che abbassa il baricentro ma non concede facili sviluppi di gioco all'Egitto.03:31
27'
Ashour appoggia al limite per Marmoush che calcia a giro verso il secondo palo. Crocombe blocca in due tempi.03:27
26'
Si riprende a giocare con una rimessa laterale in favore della Nuova Zelanda.03:26
23'
Squadre che si avvicinano alle rispettive panchine per il consueto break. 03:23
20'
Cartellino giallo a Singh per un fallo su Zico.03:20
17'
Cartellino giallo a Lasheen per gioco falloso.03:18
15'
GOL! NUOVA ZELANDA-Egitto 1-0! Rete di Surman. Corner di Payne che spiove in area di rigore. Surman svetta completamente solo e di testa batte Shobeir.03:20
14'
Occasione Nuova Zelanda! Squillo di Just che chiama Shobeir alla deviazione in calcio d'angolo.03:15
13'
Zico si libera in area di rigore e appoggia per Salah che impatta la sfera senza però trovare lo specchio della porta, complice il ritorno difensivo avversario.03:14
10'
Egitto che prende in mano le redini del gioco dopo una prima fase più equilibrata.03:11
7'
Wood allarga per Cacace che pilota palla sull'out di sinistra e mette al centro per Singh che controlla e calcia dal limite. Pallone sul fondo.03:08
6'
Salah si accende sulla trequarti ma poi il suo suggerimento in profondità non viene raccolto da Marmoush che sbaglia il controllo.03:06
3'
Prima fase di studio con le due squadre che però sembrano partite col giusto piglio.03:03
Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Nuova Zelanda.03:00
Squadre in campo, inni nazionali e poi il fischio d'inizio dell'incontro.02:54
L'arbitro del match sarà Omar Mohamed Al Ali, fischietto degli Emirati Arabi Uniti.02:48
Entrambe le squadre optano per la medesima formazione titolare schierata alla prima giornata. Nella Nuova Zelanda quindi spazio per Wood riferimento offensivo con McCowatt, Singh e Just a supporto mentre nell'Egitto Marmoush punta centrale con Salah, Zico e Ashour a sostegno.02:19
Formazioni ufficiali e Nuova Zelanda in campo col 4-2-3-1: Crocombe - Payne, Surman, Boxall, Cacace - Bell, Stamenic - McCowatt, Singh, Just - Wood.02:06
La Nuova Zelanda ha pareggiato le ultime quattro partite della Coppa del Mondo FIFA e soltanto il Belgio (tra il 1998 e il 2002) ha chiuso in parità cinque match di fila nella fase finale della competizione. Dall'altra parte soltanto l'Honduras ha giocato più partite (nove) ai Mondiali senza mai vincerne alcuna, rispetto all'Egitto (otto - tre pareggi e cinque sconfitte).13:26
Prima sfida ai Mondiali tra Nuova Zelanda ed Egitto, nonché prima partita della Nazionale oceaniana contro una squadra africana in Coppa del Mondo; nelle tre amichevoli disputate tra le due nazionali invece, un pareggio e due successi in favore dell'Egitto.13:16
Dopo i pareggi della prima giornata, 2-2 per la Nuova Zelanda contro l'Iran e 1-1 dell'Egitto contro il Belgio, le due formazioni cercano l'allungo decisivo in chiave qualificazione anche alla luce del pari a reti bianche tra Belgio e Iran, match andato in scena alle ore 21 italiane.01:59
Benvenuti alla diretta scritta di Nuova Zelanda-Egitto, match della seconda giornata del Gruppo G di questi Mondiali FIFA 2026. Fischio d'inizio alle ore 3:00 italiane (18:00 ora locale): si gioca al BC Place Stadium di Vancouver.13:08
Dove si gioca la partita:
Stadio: BC Place Vancouver Città: Vancouver Capienza: 54000 spettatori13:08
Formazioni Nuova Zelanda - Egitto
Nuova Zelanda
Egitto
TITOLARI NUOVA ZELANDA
(1) MAX CROCOMBE (P)
(5) MICHAEL BOXALL (D)
(13) LIBERATO CACACE (D)
(16) FINN SURMAN (D)
(2) TIM PAYNE (D)
(10) SARPREET SINGH (C)
(20) CALLUM MCCOWATT (C)
(11) ELIJAH JUST (C)
(6) JOE BELL (C)
(8) MARKO STAMENIC (C)
(9) CHRIS WOOD (A)
PANCHINA NUOVA ZELANDA
(25) LACHLAN BAYLISS (C)
(7) LOGAN ROGERSON (A)
(22) MICHAEL WOUD (P)
(17) KOSTA BARBAROUSES (A)
(21) JESSE RANDALL (A)
(4) TYLER BINDON (D)
(15) NANDO PIJNAKER (D)
(3) FRANCIS DE VRIES (D)
(26) TOMMY SMITH (D)
(23) RYAN THOMAS (C)
(19) BEN OLD (A)
(12) ALEX PAULSEN (P)
(14) ALEX RUFER (C)
(24) CALLAN ELLIOT (D)
(18) BEN WAINE (A)
ALLENATORE NUOVA ZELANDA
Darren Bazeley
TITOLARI EGITTO
(23) MOSTAFA SHOBEIR (P)
(3) MOHAMED HANY (D)
(14) HAMDI FATHY (D)
(13) AHMED FATOUH (D)
(2) YASSER IBRAHIM (D)
(17) MOHANAD LASHEEN (C)
(11) MOSTAFA ZICO (C)
(8) EMAM ASHOUR (C)
(19) MARWAN ATTIA (C)
(10) MOHAMED SALAH (C)
(22) OMAR MARMOUSH (A)
PANCHINA EGITTO
(26) MOHAMED ALAA (P)
(16) EL MAHDY SOLIMAN (P)
(25) ZIZO (A)
(9) HAMZA ABDELKARIM (A)
(1) MOHAMED EL SHENAWY (P)
(4) HOSSAM ABDELMAGUID (D)
(21) MAHMOUD SABER (C)
(20) IBRAHIM ADEL (A)
(24) TAREK ALAA (D)
(7) TREZEGUET (A)
(12) HAISSEM HASSAN (A)
(6) MOHAMED ABDELMONEM (D)
(5) RAMY RABIA (D)
(15) KARIM HAFEZ (D)
(18) NABIL EMAD DUNGA (C)
ALLENATORE EGITTO
Hossam Hassan Hassanein Hussein
PREPARTITA
Nuova Zelanda - Egitto è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 22 giugno alle ore 03:00 allo stadio BC Place Vancouver di Vancouver. Arbitro di Nuova Zelanda - Egitto sarà Omar Mohamed Ahmed Hassan Al Ali. Al VAR invece ci sarà Mohammed Obaid Khadim.
Dove vedere Nuova Zelanda-Egitto di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Nuova Zelanda-Egitto si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 03:00 (mezz'ora prima) del 22 giugno. Nuova Zelanda-Egitto verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Nuova Zelanda - Egitto sulla Guida TV.