GOL! Nuova Zelanda-EGITTO 1-3! Rete di Trezeguet. Corner di Salah e colpo di testa in anticipo di Trezeguet che batte Crocombe e sigla il tris per l'Egitto.04:43

Wood allarga per Cacace che pilota palla sull'out di sinistra e mette al centro per Singh che controlla e calcia dal limite. Pallone sul fondo.03:08

Entrambe le squadre optano per la medesima formazione titolare schierata alla prima giornata. Nella Nuova Zelanda quindi spazio per Wood riferimento offensivo con McCowatt, Singh e Just a supporto mentre nell'Egitto Marmoush punta centrale con Salah, Zico e Ashour a sostegno.02:19

La Nuova Zelanda ha pareggiato le ultime quattro partite della Coppa del Mondo FIFA e soltanto il Belgio (tra il 1998 e il 2002) ha chiuso in parità cinque match di fila nella fase finale della competizione. Dall'altra parte soltanto l'Honduras ha giocato più partite (nove) ai Mondiali senza mai vincerne alcuna, rispetto all'Egitto (otto - tre pareggi e cinque sconfitte).13:26