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Uruguay-Capo Verde: 2-2 - Mondiali 2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Miami Stadium di Miami Gardens, Florida
22 Giugno 2026 ore 00:00
Uruguay
2
Capo Verde
2
Partita finita
Arbitro: Espen Eskås
  1. 21' 0-1 Kevin Pina
  2. 44' 1-1 Maxi Araújo
  3. 45+6' 2-1 Agustín Canobbio
  4. 61' 2-2 Hélio Varela
0'
45'
90'
90'
98'

A Miami il 2-2 fa ben sperare Capo Verde, che ha due punti come l'Uruguay ma nell'ultimo turno del Gruppo H affronterà l'Arabia Saudita (uno). Per l'Uruguay invece l'ultimo appuntamento della fase a gironi sarà con la Spagna che guida a quota quattro.

Capo Verde è diventata la prima nazione esordiente a rimanere imbattuta nelle prime due partite della Coppa del Mondo FIFA dal Senegal nel 2002 (1V, 1N).

  1. Grazie per aver seguito la diretta di Uruguay-Capo Verde e arrivederci ai prossimi appuntamenti del Mondiale FIFA 2026. 02:10

  2. 90'+8'

    Triplice fischio a Miami: Uruguay-Capo Verde finisce 2-2 con i gol di Araujo e Canobbio da una parte e di Pina e Varela dall'altra. 02:06

  3. 90'+5'

    Scivolata rischiosissima ma efficace di Bentancur che manda il pallone in corner. 02:04

  4. 90'+4'

    Metà del recupero se n'è andato: punteggio ancora in equilibrio. 02:00

  5. 90'+3'

    Cartellino giallo per Diney Borges.02:00

  7. 90'+2'

    Occasione Uruguay: Darwin Núñez si porta il pallone sulla linea di fondo, si smarca bene e crossa in mezzo, ma nessuno dei compagni ci arriva. 01:59

  8. 90'

    Saranno otto i minuti di recupero.01:56

  9. 89'

    Punizione calciata da Valverde: destro potente ma il pallone si alza sopra la traversa. 01:56

  10. 88'

    Forcing dell'Uruguay ora, che ci prova ancora da corner. Sugli sviluppi dell'azione Semedo commette fallo su de la Cruz dal limite ed è punizione per gli 11 di Bielsa. 01:55

  11. 86'

    Altra chance da calcio d'angolo per la squadra di Bielsa, ma tiene Capo Verde. 01:53

  13. 85'

    Schermato Rodriguez! Dopo l'imbucata da destra l'attaccante classe 2000 ci prova di prima intenzione ma la difesa avversaria gli nega il 3-2. 01:52

  14. 84'

    Chance dalla bandierina per l'Uruguay: Brian Rodriguez si incarica della battuta ma la parabola è corta. Possesso Capo Verde. 01:51

  15. 83'

    Partita più frammentata ora. 01:49

  16. 81'

    Sostituzione Uruguay: out Maxi Araújo, rilevato da Brian Rodríguez.01:48

  17. 80'

    Sostituzione Capo Verde: Jamiro Monteiro lascia il posto a Yannick Semedo.01:48

  19. 79'

    Intervento provvidenziale di Varela (Uruguay) che sventa un'imbucata per vie centrali di Capo Verde. 01:45

  20. 75'

    Corner per Capo Verde: respinge la difesa uruguaiana. 01:42

  21. 72'

    Secondo cooling break della gara. 01:38

  22. 71'

    Sostituzione Capo Verde: l'autore della prima rete del match Kevin Pina lascia il posto a Laros Duarte.01:37

  23. 70'

    Sostituzione Uruguay: Manuel Ugarte lascia il posto a Nicolás de la Cruz.01:36

  25. 70'

    Sostituzione Uruguay: out Federico Viñas, entra al suo posto Darwin Núñez.01:36

  26. 67'

    Annullato il 3-2 all'Uruguay: dopo il check del VAR confermata la chiamata del guardalinee: Araujo in posizione di fuorigioco. 01:35

  27. 63'

    Monteiro tenta il sorpasso: la conclusione del classe '93 sorvola di poco la traversa. Uruguay in difficoltà dopo il pari. 01:32

  28. 61'

    GOOOL! Uruguay-CAPO VERDE 2-2. Rete di Hélio Varela: scellerata rimessa laterale dell'Uruguay con Oliveira che non si intende con Muslera; l'attaccante del Maccabi Tel Aviv si inserisce e deposita in porta il pallone. 01:33

  29. 59'

    Gioco fermo ora: Vinas dolorante dopo un contrasto. 01:25

  31. 58'

    Sostituzione Capo Verde: out Garry Rodrigues, al suo posto Hélio Varela.01:25

  32. 58'

    Sostituzione Capo Verde: Gilson Benchimol lascia il posto a Nuno da Costa.01:24

  33. 58'

    Cartellino giallo per Mathías Olivera, in netto ritardo su Benchimol lanciato verso la porta difesa da Muslera. 01:24

  34. 53'

    Occasione Capo Verde: conclusione potente di Cabral che esce di pochissimo.01:21

  35. 49'

    Buon avvio di Capo Verde che cerca di tenere il possesso del pallone. 01:17

  37. 47'

    Al via il secondo tempo: si riparte dal 2-1 a favore dell'Uruguay.01:13

  38. 46'

    Sostituzione Capo Verde: Telmo Arcanjo lascia il posto per infortunio a Deroy Duarte.01:13

  39. Uruguay in vantaggio al termine del primo tempo: alla rete di Pina su punizione diretta rispondono prima Araujo e poi Canobbio. La squadra di Bielsa rimonta soprattutto grazie al contributo del difensore dello Sporting, secondo uruguaiano, dopo Juan Martín Mugica (contro Israele nel 1970), ad aver realizzato un gol e servito un assist nella stessa partita in un Mondiale FIFA.01:02

  40. 45'+8'

    Duplice fischio a Miami: le squadre vanno a riposo sul 2-1 per l'Uruguay. 00:55

  41. 45'+7'

    Siamo ben oltre i cinque di recupero a Miami. 00:54

  43. 45'+6'

    GOL! URUGUAY-Capo Verde 2-1. Rete di Agustín Canobbio, che sfrutta la sponda di Araujo e con il destro trafigge Vozinha. 00:53

  44. 45'+1'

    Maxi Araújo ha segnato quattro gol per l'Uruguay nei principali tornei internazionali: due in Coppa America e due nella Coppa del Mondo FIFA. L'Uruguay è rimasto imbattuto quando il giocatore dello Sporting è andato a bersaglio: due vittorie e un pareggio.00:50

  45. 45'

    Saranno cinque i minuti di recupero. 00:47

  46. 44'

    GOL! URUGUAY-Capo Verde 1-1. Rete di Maxi Araújo, che si avventa di testa sul pallone respinto inizialmente dal palo e sigla il pareggio. 00:46

  47. 41'

    Aione prolungata dell'Uruguay sulla trequarti avversaria, ma la squadra di Bielsa non trova gli spazi. 00:43

  49. 39'

    Corner per Capo Verde: Lopes Cabral dalla bandierina cerca la porta ma il pallone colpisce l'esterno della rete. 00:40

  50. 37'

    Gomitata di Canobbio su Cabral e punizione per Capo Verde.00:44

  51. 36'

    Qualche errore di impostazione ora per l'Uruguay, che dopo il gol sembra troppo frettoloso. 00:37

  52. 35'

    Sanabria spreca una chance in ripartenza: il passaggio in diagonale è troppo corto e il pallone viene comodamente intercettato. 00:39

  53. 33'

    Palla velenosa persa dall'Uruguay, ma Benchimol tenta di sfondare in dribbling e alla fine Muslera rinvia. 00:35

  55. 30'

    Valverde prova a scambiare con Canobbio al limite dell'area di Capo Verde, ma la retroguardia avversaria è compatta e il pallone non passa. 00:32

  56. 27'

    Ci prova ancora Valverde, ma il suo destro sorvola la traversa. 00:29

  57. 25'

    Primo cooling break del match. 00:27

  58. 22'

    Quello di Kevin Pina è il secondo gol su punizione diretta nella Coppa del Mondo FIFA 2026, dopo quello del canadese Nathan Saliba, e del primo per una nazione africana nel torneo dai tempi di Kalu Uche per la Nigeria contro la Grecia nel 2010.00:27

  59. 21'

    GOL! Uruguay-CAPO VERDE 0-1. Rete di Kevin Pina, che con un destro su punizione trova un varco nella barriera e piazza il pallone in porta. Si tratta della prima rete della nazionale capoverdiana ai Mondiali. 00:25

  61. 20'

    Punizione Capo Verde: sulla battuta va Pina, centrocampista del Krasnodar. 00:24

  62. 20'

    Cartellino giallo per Rodrigo Bentancur.00:20

  63. 14'

    Chance Uruguay: taglio perfetto di Vinas che spalanca la porta a Valverde, ma il centrocampista del Real calcia male. 00:17

  64. 11'

    Altro calcio d'angolo per l'Uruguay: Araujo crossa in mezzo dalla bandierina, Vinas fa la sponda ma Capo Verde riesce a ripartire dopo una serie di rimpalli. 00:14

  65. 9'

    Ancora Uruguay: la nazionale di Bielsa sta aumentando i giri, ma al momento Capo Verde non concede troppi spazi. 00:12

  67. 6'

    Bella azione in verticale dell'Uruguay, che guadagna il primo corner del match. 00:07

  68. 5'

    Cartellino giallo per Sidny Lopes Cabral: punito l'intervento in netto ritardo su Bentancur. 00:06

  69. 2'

    Ci prova subito l'Uruguay con Canobbio che cerca l'imbucata sulla corsia di destra, ma l'attaccante del Fluminense commette fallo su Cabral e l'arbitro fischia punizione per Capo Verde. 00:05

  70. 1'

    Partiti a Miami, primo pallone toccato da Capo Verde. 00:01

  71. Tutto pronto a Miami: squadre in campo e inni nazionali. 23:56

  73. Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Uruguay e Capo Verde.23:42

  74. Capo Verde ha schierato tre giocatori di almeno 35 anni in questo XI titolare, eguagliando il record ai Mondiali FIFA a partire dal 1966 (è la settima volta, la seconda oggi dopo l'Iran).23:33

  75. Manuel Neuer (21) e Hugo Lloris (20) sono gli unici portieri con più presenze rispetto a Fernando Muslera (18 oggi, come Cláudio Taffarel e Josef Maier) nella Coppa del Mondo FIFA.23:31

  76. Formazione ufficiale Capo Verde (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Pina; Mendes, Arcanjo, Monteiro, Rodrigues; Benchimol. All: Bubista. 00:36

  77. Formazione ufficiale Uruguay (4-2-3-1): Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Sanabria; Ugarte, Bentancur; Canobbio, Valverde, M. Araujo; Vinas. All: Bielsa. 23:38

  79. Il match tra Uruguay e Capo Verde, in diretta dall'Hard Rock Stadium di Miami, avrà inizio alle 00.00 italiane e sarà diretto dall'arbitro norvegese Espen Eskås, coadiuvato dai connazionali Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin. Quarto ufficiale Tori Penso (Stati Uniti), al VAR Willy Delajod (Francia), assistente VAR Jérôme Brisard (Francia) e support VAR Dennis Higler (Olanda).23:41

  80. Benvenuti alla diretta di Uruguay-Capo Verde, match valido per la seconda giornata del Girone H del Mondiale 2026. 23:08

  82. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Miami Stadium
    Città: Miami Gardens, Florida
    Capienza: 65000 spettatori23:08

    Miami Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Uruguay - Capo Verde

Uruguay
Capo Verde
TITOLARI URUGUAY
  • (23) FERNANDO MUSLERA (P)
  • (13) GUILLERMO VARELA (D)
  • (25) JUAN MANUEL SANABRIA (D)
  • (16) MATHÍAS OLIVERA (D)
  • (3) SEBASTIÁN CÁCERES (D)
  • (6) RODRIGO BENTANCUR (C)
  • (20) MAXI ARAÚJO (C)
  • (8) FEDERICO VALVERDE (C)
  • (5) MANUEL UGARTE (C)
  • (14) AGUSTÍN CANOBBIO (C)
  • (21) FEDERICO VIÑAS (A)
PANCHINA URUGUAY
  • (1) SERGIO ROCHET (P)
  • (7) NICOLÁS DE LA CRUZ (C)
  • (24) SANTIAGO BUENO (D)
  • (22) JOAQUÍN PIQUEREZ (D)
  • (19) RODRIGO AGUIRRE (A)
  • (17) MATÍAS VIÑA (D)
  • (9) DARWIN NÚÑEZ (A)
  • (12) SANTIAGO MELE (P)
  • (15) EMILIANO MARTÍNEZ (C)
  • (26) RODRIGO ZALAZAR (C)
  • (2) JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ (D)
  • (18) BRIAN RODRÍGUEZ (A)
  • (11) FACUNDO PELLISTRI (C)
ALLENATORE URUGUAY
  • Marcelo Bielsa
TITOLARI CAPO VERDE
  • (1) VOZINHA (P)
  • (22) STEVEN MOREIRA (D)
  • (4) PICO LOPES (D)
  • (13) SIDNY CABRAL (D)
  • (3) DINEY BORGES (D)
  • (11) GARRY RODRIGUES (C)
  • (20) RYAN MENDES (C)
  • (18) TELMO ARCANJO (C)
  • (6) KEVIN PINA (C)
  • (10) JAMIRO MONTEIRO (C)
  • (9) GILSON BENCHIMOL (A)
PANCHINA CAPO VERDE
  • (12) MÁRCIO ROSA (P)
  • (7) JOVANE CABRAL (A)
  • (19) DAILON LIVRAMENTO (A)
  • (14) DEROY DUARTE (C)
  • (21) NUNO DA COSTA (A)
  • (5) LOGAN COSTA (D)
  • (24) WAGNER PINA (D)
  • (16) YANNICK SEMEDO (C)
  • (26) HÉLIO VARELA (A)
  • (15) LAROS DUARTE (C)
  • (25) KELVIN PIRES (D)
  • (8) JOÃO PAULO (C)
  • (23) CJ DOS SANTOS (P)
  • (17) WILLY SEMEDO (A)
  • (2) STOPIRA (D)
ALLENATORE CAPO VERDE
  • Pedro Leitão Brito
PREPARTITA

Uruguay - Capo Verde è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 22 giugno alle ore 00:00 allo stadio Miami Stadium di Miami Gardens, Florida.
Arbitro di Uruguay - Capo Verde sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.

Dove vedere Uruguay-Capo Verde di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Uruguay-Capo Verde si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 00:00 (mezz'ora prima) del 22 giugno.
Uruguay-Capo Verde verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Uruguay - Capo Verde sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026 Uruguay - Capo Verde Live

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