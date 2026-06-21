Grazie per aver seguito la diretta di Uruguay-Capo Verde e arrivederci ai prossimi appuntamenti del Mondiale FIFA 2026. 02:10

90'+8' Triplice fischio a Miami: Uruguay-Capo Verde finisce 2-2 con i gol di Araujo e Canobbio da una parte e di Pina e Varela dall'altra. 02:06

90'+5' Scivolata rischiosissima ma efficace di Bentancur che manda il pallone in corner. 02:04

90'+4' Metà del recupero se n'è andato: punteggio ancora in equilibrio. 02:00

90'+3' Cartellino giallo per Diney Borges.02:00

90'+2' Occasione Uruguay: Darwin Núñez si porta il pallone sulla linea di fondo, si smarca bene e crossa in mezzo, ma nessuno dei compagni ci arriva. 01:59

90' Saranno otto i minuti di recupero.01:56

89' Punizione calciata da Valverde: destro potente ma il pallone si alza sopra la traversa. 01:56

88' Forcing dell'Uruguay ora, che ci prova ancora da corner. Sugli sviluppi dell'azione Semedo commette fallo su de la Cruz dal limite ed è punizione per gli 11 di Bielsa. 01:55

86' Altra chance da calcio d'angolo per la squadra di Bielsa, ma tiene Capo Verde. 01:53

85' Schermato Rodriguez! Dopo l'imbucata da destra l'attaccante classe 2000 ci prova di prima intenzione ma la difesa avversaria gli nega il 3-2. 01:52

84' Chance dalla bandierina per l'Uruguay: Brian Rodriguez si incarica della battuta ma la parabola è corta. Possesso Capo Verde. 01:51

83' Partita più frammentata ora. 01:49

81' Sostituzione Uruguay: out Maxi Araújo, rilevato da Brian Rodríguez.01:48

80' Sostituzione Capo Verde: Jamiro Monteiro lascia il posto a Yannick Semedo.01:48

79' Intervento provvidenziale di Varela (Uruguay) che sventa un'imbucata per vie centrali di Capo Verde. 01:45

75' Corner per Capo Verde: respinge la difesa uruguaiana. 01:42

72' Secondo cooling break della gara. 01:38

71' Sostituzione Capo Verde: l'autore della prima rete del match Kevin Pina lascia il posto a Laros Duarte.01:37

70' Sostituzione Uruguay: Manuel Ugarte lascia il posto a Nicolás de la Cruz.01:36

70' Sostituzione Uruguay: out Federico Viñas, entra al suo posto Darwin Núñez.01:36

67' Annullato il 3-2 all'Uruguay: dopo il check del VAR confermata la chiamata del guardalinee: Araujo in posizione di fuorigioco. 01:35

63' Monteiro tenta il sorpasso: la conclusione del classe '93 sorvola di poco la traversa. Uruguay in difficoltà dopo il pari. 01:32

61' GOOOL! Uruguay-CAPO VERDE 2-2. Rete di Hélio Varela: scellerata rimessa laterale dell'Uruguay con Oliveira che non si intende con Muslera; l'attaccante del Maccabi Tel Aviv si inserisce e deposita in porta il pallone. 01:33

59' Gioco fermo ora: Vinas dolorante dopo un contrasto. 01:25

58' Sostituzione Capo Verde: out Garry Rodrigues, al suo posto Hélio Varela.01:25

58' Sostituzione Capo Verde: Gilson Benchimol lascia il posto a Nuno da Costa.01:24

58' Cartellino giallo per Mathías Olivera, in netto ritardo su Benchimol lanciato verso la porta difesa da Muslera. 01:24

53' Occasione Capo Verde: conclusione potente di Cabral che esce di pochissimo.01:21

49' Buon avvio di Capo Verde che cerca di tenere il possesso del pallone. 01:17

47' Al via il secondo tempo: si riparte dal 2-1 a favore dell'Uruguay.01:13

46' Sostituzione Capo Verde: Telmo Arcanjo lascia il posto per infortunio a Deroy Duarte.01:13

Uruguay in vantaggio al termine del primo tempo: alla rete di Pina su punizione diretta rispondono prima Araujo e poi Canobbio. La squadra di Bielsa rimonta soprattutto grazie al contributo del difensore dello Sporting, secondo uruguaiano, dopo Juan Martín Mugica (contro Israele nel 1970), ad aver realizzato un gol e servito un assist nella stessa partita in un Mondiale FIFA.01:02

45'+8' Duplice fischio a Miami: le squadre vanno a riposo sul 2-1 per l'Uruguay. 00:55

45'+7' Siamo ben oltre i cinque di recupero a Miami. 00:54

45'+6' GOL! URUGUAY-Capo Verde 2-1. Rete di Agustín Canobbio, che sfrutta la sponda di Araujo e con il destro trafigge Vozinha. 00:53

45'+1' Maxi Araújo ha segnato quattro gol per l'Uruguay nei principali tornei internazionali: due in Coppa America e due nella Coppa del Mondo FIFA. L'Uruguay è rimasto imbattuto quando il giocatore dello Sporting è andato a bersaglio: due vittorie e un pareggio.00:50

45' Saranno cinque i minuti di recupero. 00:47

44' GOL! URUGUAY-Capo Verde 1-1. Rete di Maxi Araújo, che si avventa di testa sul pallone respinto inizialmente dal palo e sigla il pareggio. 00:46

41' Aione prolungata dell'Uruguay sulla trequarti avversaria, ma la squadra di Bielsa non trova gli spazi. 00:43

39' Corner per Capo Verde: Lopes Cabral dalla bandierina cerca la porta ma il pallone colpisce l'esterno della rete. 00:40

37' Gomitata di Canobbio su Cabral e punizione per Capo Verde.00:44

36' Qualche errore di impostazione ora per l'Uruguay, che dopo il gol sembra troppo frettoloso. 00:37

35' Sanabria spreca una chance in ripartenza: il passaggio in diagonale è troppo corto e il pallone viene comodamente intercettato. 00:39

33' Palla velenosa persa dall'Uruguay, ma Benchimol tenta di sfondare in dribbling e alla fine Muslera rinvia. 00:35

30' Valverde prova a scambiare con Canobbio al limite dell'area di Capo Verde, ma la retroguardia avversaria è compatta e il pallone non passa. 00:32

27' Ci prova ancora Valverde, ma il suo destro sorvola la traversa. 00:29

25' Primo cooling break del match. 00:27

22' Quello di Kevin Pina è il secondo gol su punizione diretta nella Coppa del Mondo FIFA 2026, dopo quello del canadese Nathan Saliba, e del primo per una nazione africana nel torneo dai tempi di Kalu Uche per la Nigeria contro la Grecia nel 2010.00:27

21' GOL! Uruguay-CAPO VERDE 0-1. Rete di Kevin Pina, che con un destro su punizione trova un varco nella barriera e piazza il pallone in porta. Si tratta della prima rete della nazionale capoverdiana ai Mondiali. 00:25

20' Punizione Capo Verde: sulla battuta va Pina, centrocampista del Krasnodar. 00:24

20' Cartellino giallo per Rodrigo Bentancur.00:20

14' Chance Uruguay: taglio perfetto di Vinas che spalanca la porta a Valverde, ma il centrocampista del Real calcia male. 00:17

11' Altro calcio d'angolo per l'Uruguay: Araujo crossa in mezzo dalla bandierina, Vinas fa la sponda ma Capo Verde riesce a ripartire dopo una serie di rimpalli. 00:14

9' Ancora Uruguay: la nazionale di Bielsa sta aumentando i giri, ma al momento Capo Verde non concede troppi spazi. 00:12

6' Bella azione in verticale dell'Uruguay, che guadagna il primo corner del match. 00:07

5' Cartellino giallo per Sidny Lopes Cabral: punito l'intervento in netto ritardo su Bentancur. 00:06

2' Ci prova subito l'Uruguay con Canobbio che cerca l'imbucata sulla corsia di destra, ma l'attaccante del Fluminense commette fallo su Cabral e l'arbitro fischia punizione per Capo Verde. 00:05

1' Partiti a Miami, primo pallone toccato da Capo Verde. 00:01

Tutto pronto a Miami: squadre in campo e inni nazionali. 23:56

Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Uruguay e Capo Verde.23:42

Capo Verde ha schierato tre giocatori di almeno 35 anni in questo XI titolare, eguagliando il record ai Mondiali FIFA a partire dal 1966 (è la settima volta, la seconda oggi dopo l'Iran).23:33

Manuel Neuer (21) e Hugo Lloris (20) sono gli unici portieri con più presenze rispetto a Fernando Muslera (18 oggi, come Cláudio Taffarel e Josef Maier) nella Coppa del Mondo FIFA.23:31

Formazione ufficiale Capo Verde (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Pina; Mendes, Arcanjo, Monteiro, Rodrigues; Benchimol. All: Bubista. 00:36

Formazione ufficiale Uruguay (4-2-3-1): Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Sanabria; Ugarte, Bentancur; Canobbio, Valverde, M. Araujo; Vinas. All: Bielsa. 23:38

Il match tra Uruguay e Capo Verde, in diretta dall'Hard Rock Stadium di Miami, avrà inizio alle 00.00 italiane e sarà diretto dall'arbitro norvegese Espen Eskås, coadiuvato dai connazionali Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin. Quarto ufficiale Tori Penso (Stati Uniti), al VAR Willy Delajod (Francia), assistente VAR Jérôme Brisard (Francia) e support VAR Dennis Higler (Olanda).23:41

Benvenuti alla diretta di Uruguay-Capo Verde, match valido per la seconda giornata del Girone H del Mondiale 2026. 23:08

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp