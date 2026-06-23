90'+8' FINISCE QUI! La vince in rimonta l'Algeria: 2-1 alla Giordania a San Francisco.07:01

90'+6' Un minuto e mezzo di speranze per la Giordania, che ha bisogno almeno di un pareggio per evitare l'eliminazione.06:59

90'+2' Sostituzione Giordania: dentro Abu Zraiq06:57

90'+1' Sostituzione Giordania: esce Abu Dahab, in campo Obaid06:57

90'+1' Concessi 7 minuti di recupero.06:53

86' Sostituzione Algeria: esce Gouiri, entra Belaïd06:48

85' Sostituzione Algeria: esce Aït-Nouri, entra Hadjam06:48

85' Sostituzione Giordania; esce Abu Taha, in campo Hasheesh06:47

84' Sostituzione Giordania: fuori Al Tamari, dentro Azaizeh06:48

82' GOL! Giordania-ALGERIA 1-2, rete di Gouiri. La ribaltano i nordafricani con il centravanti del Marsiglia, che spinge in porta un pallone rimasto vacante nell'area piccola su un'altra situazione di palla inattiva.06:46

80' OCCASIONE ALGERIA! Subito chance per il neo entrato Moussa, che chiude un'ottima azione manovrata con una conclusione deviata in area: sarà corner per gli africani.06:43

76' Sostituzione Giordania: fuori Al Mardi, in campo Fakhoury06:39

76' Sostituzione Algeria: lascia il campo Mahrez, dentro Moussa06:39

74' Bordata da fuori area di Chaibi, blocca senza problemi centralmente Abulaila.06:36

69' GOL! Giordania-ALGERIA 1-1, rete di Benbouali. Alla fine arriva la rete del pari per la nazionale nordafricana: a segno di testa l'attaccante del Gyori su assist di Mahrez, grazie anche a un chiaro errore stavolta da parte di Abulaila che calcola male i tempi di uscita.06:46

67' Sta spingendo forte ora l'Algeria, alla disperata ricerca del gol del pareggio.06:29

64' Cartellino giallo per la Giordania: ammonito Abu Dahab per un intervento duro su Mahrez.06:27

62' OCCASIONE GIORDANIA! Al Rawabdeh si accentra e calcia a giro, palla fuori di pochissimo.06:26

60' Ancora Maza, certamente il migliore dei suoi in questa ripresa: sortita centrale palla al piede e mancino potente ma impreciso, conclusione altissima sopra la traversa.06:23

58' Al Tamari trova un varco e si lancia in area di rigore, poi viene chiuso al momento del tiro.06:20

54' OCCASIONE ALGERIA! Maza si mette in proprio e calcia dalla distanza, bravo Abulaila a respingere in tuffo a guantoni aperti.06:17

51' Bella punizione calciata da Mahrez, Abulaila esce e sventa la minaccia.06:14

48' Maza si incunea tra due avversari da destra in area di rigore, poi si fa respingere il passaggio al centro: corner per l'Algeria.06:10

46' Sostituzione Algeria: esce Boudaoui, entra Benbouali06:08

46' Sostituzione Algeria: fuori Zerrouki, dentro Bentaleb06:07

45' SI RICOMINCIA! Iniziata la ripresa di Giordania-Algeria a San Francisco.06:07

Dopo un inizio promettente da parte dell'Algeria, la Giordania ha preso campo e fiducia ed è riuscita a sfruttare un errore della nazionale nordafricana per colpire con Al Rashdan. Da ravvisare anche due grandi chance sprecate da Mahrez, tra le principali delusioni di questo primo tempo..05:52

45'+5' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Al Rashdan decide al momento la sfida tra Giordania e Algeria.05:51

45'+1' Concessi 5 minuti di recupero.05:46

44' Cartellino giallo per l'Algeria: Zerrouki ferma Al Rashdan lanciato in campo aperto, ammonizione inevitabile.05:44

42' Giordania che non arretra e continua ad attaccare: Bidaoui deve impegnarsi in estirata per chiudere su un pallone molto pericoloso indirizzato ad Ali Olwan.05:43

36' GOL! GIORDANIA-Algeria 1-0, rete di Al Rashdan. Quinta rete in nazionale per il centrocampista del Qatar SC, che si avventa su un pallone a rimorchio messo anche piuttosto casualmente da Al Tamari in area di rigore scarica un esterno destro preciso rasoterra che batte Zidane.05:39

33' OCCASIONE ALGERIA! Altra imbucata per Mahrez, che stavolta riesce a calciare in estirata ma trova una grande risposta i'uscita di Abulaila.05:34

32' Zerrouki stende Al Mardi sulla sinistra: buon calcio di punizione per la Giordania, che può respirare dopo gli assalti algerini.05:32

29' Si accentra da sinistra e calcia dal limite Gouiri, blocca senza problemi Abulaila.05:29

28' Si riparte a San Francisco.05:28

24' Solito momento dell'Hydration Break: ci si ferma per tre minuti.05:25

22' Chaïbi calcia dal limite dell'area di rigore, respinge Al Arab.05:22

20' OCCASIONE ALGERIA! Grande chance per Mahrez, che lanciato a tu per tu con Abulaila incespica sul pallone e finisce per farsi rimontare dalla difesa giordana.05:21

19' Proprio Ait-Nouri si lancia sulla sinistra e riesce a mettere al centro un pallone insidioso. sul quale tuttavia è molto attento in uscita Abulaila.05:20

17' Problemi per Ait-Nouri: l'esterno del Manchester City sembra aver accusato un problema muscolare, ma almeno per il momento è in grado di proseguire.05:19

16' Algeria che cerca di coinvolgere il più possibile gli esterni, soffocati finora dall'aggressività della difesa giordana: capitan Mahrez, in particolare, si è visto poco.05:16

13' Ci prova dalla distanza Al Tamari, blocca centralmente Zidane.05:13

12' Belghali prova a inserirsi a destra e a entrare in area di rigore, lo ferma Abutaha.05:12

9' Solita pressione asfissiante ad alta intensità per la Giordania, vero marchio di fabbrica della selezione mediorientale.05:10

6' Gara iniziata su buoni ritmi, con entrambe le formazioni che hanno optato per un approccio vivace: dopo lo spavento iniziale l'Algeria sta provando a imporre la sua qualità tecnica superiore.05:06

3' Risponde l'Algeria con Gouiri, che si accentra e prova a stringere sul primo palo ciccando però di fatto la conclusione con il destro.05:04

Prima chance per la Giordania: zuccata di Al Rashdan su calcio di punizione, palla fuori non di molto.05:04

SI COMINCIA! Primo pallone mosso dalla Giordania.05:01

Squadre in campo a San Francisco: ora gli inni nazionali, poi il fischio d'inizio di Giordania-Algeria.04:54

Fischietto d'eccezione per questa sfida: arbitra infatti lo sloveno Slavko Vincic, che in carriera vanta la direzione della finale di Europa League del 2022 tra Eintracht Francoforte e Rangers e soprattutto quella della finale di Champions League del 2024 tra Borussia Dortmund e Real Madrid.04:40

Nell'altra sfida del girone J l'Argentina ha superato per 2-0 l'Austria con doppietta di un infinito Lionel Messi, al momento miglior marcatore della storia dei Mondiali con 18 gol, due in più di Klose e Mbappé. L'Albiceleste ha così già staccato il pass per i sedicesimi di finale.04:37

Diversi volti noti soprattutto tra le fila algerine: il leader è ovviamente l'ex Leicester e Manchester City Mahrez, che a 35 anni e 121 giorni diventa il giocatore più anziano a disputare un match di un Mondiale da titolare con la nazionale nordafricana. Sempre nel Manchester City gioca invece Ait Nouri. Occhio anche a Belghali, apprezzato in Italia quest'anno in maglia Hellas Verona, al centravanti del Marsiglia Gouiri e al portiere figlio d'arte Luca Zidane oggetto di feroci critiche nel corso della prima giornata..05:18

Risponde così l'Algeria: Abada, Boulbina, Hadj Moussa, Ghedjemis, Aouar, Hadjam, Mastil, Tougai, Bentaleb, Benbouali, Benbot, Chergui, Titraoui, Belaïd.04:31

A disposizione per la Giordania: Al Fakhori, Azaizeh, Jamous, Badawi, Sadeh, Abu Ghoush, Abu Hasheesh, Abu Zraiq, Abu Al Nadi, Al Daoud, Bani Ateyah, Fakhoury, Ayed, Al Rosan, Obaid.04:30

Risponde con questo 4-3-3 l'Algeria: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri; Boudaoui, Zerrouki, Maza; Mahrez, Gouiri, Chaïbi. Ct: Petkovic 04:27

Questo il 3-4-2-1 con cui scende in campo la Giordania: Abulaila; Nasib, Al Arab, Abu Dahab; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abutaha; Olwan, Al Mardi; Al Tamari. Ct: Sellami04:26

Siamo infatti nel gruppo J ed entrambe le formazioni sono uscite sconfitte dai rispettivi match della prima giornata: la tripletta di Messi ha steso l'Algeria, mentre la Giordania è stata sconfitta 3-1 dall'Austria.04:18

Bentornati ai Mondiali 2026! Alle ore 05:00 italiane di martedì 23 giugno scendono in campo al Levi’s Stadium di San Francisco la Giordania e l’Algeria, in una sfida per entrambe da ultima spiaggia dopo i risultati della prima giornata.04:16

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