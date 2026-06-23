Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Giordania-Algeria: 1-2 - Mondiali 2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, California
23 Giugno 2026 ore 05:00
Giordania
1
Algeria
2
Partita finita
Arbitro: Slavko Vincic
  1. 36' 1-0 Nizar Al Rashdan
  2. 69' 1-1 Nadhir Benbouali
  3. 82' 1-2 Amine Gouiri
0'
45'
90'
90'
97'

Due calci d'angolo permettono all'Algeria di ribaltare una partita che si era complicata tantissimo: alla rete di Al Rashdan rispondono nella ripresa prima Benbouali e poi Gouiri. Le palle inattive, ancora una volta, come nella gara contro l'Austria hanno fatto la differenza in negativo per la Giordania.

Un risultato che elimina la Giordania: inutile a questo punto il match contro l'Argentina, già certa del primo posto, domenica 28 giugno alle 4 di notte. Allo stesso orario l'Algeria si giocherà invece il secondo posto contro l'Austria e sarà obbligata a vincere a causa della differenza reti peggiore.

Per questa sfida è davvero tutto! L'appuntamento è con i prossimi entusiasmanti match del Mondiale 2026.

  1. 90'+8'

    FINISCE QUI! La vince in rimonta l'Algeria: 2-1 alla Giordania a San Francisco.07:01

  2. 90'+6'

    Un minuto e mezzo di speranze per la Giordania, che ha bisogno almeno di un pareggio per evitare l'eliminazione.06:59

  3. 90'+2'

    Sostituzione Giordania: dentro Abu Zraiq06:57

  4. 90'+1'

    Sostituzione Giordania: esce Abu Dahab, in campo Obaid06:57

  6. 90'+1'

    Concessi 7 minuti di recupero.06:53

  7. 86'

    Sostituzione Algeria: esce Gouiri, entra Belaïd06:48

  8. 85'

    Sostituzione Algeria: esce Aït-Nouri, entra Hadjam06:48

  9. 85'

    Sostituzione Giordania; esce Abu Taha, in campo Hasheesh06:47

  10. 84'

    Sostituzione Giordania: fuori Al Tamari, dentro Azaizeh06:48

  12. 82'

    GOL! Giordania-ALGERIA 1-2, rete di Gouiri. La ribaltano i nordafricani con il centravanti del Marsiglia, che spinge in porta un pallone rimasto vacante nell'area piccola su un'altra situazione di palla inattiva.06:46

  13. 80'

    OCCASIONE ALGERIA! Subito chance per il neo entrato Moussa, che chiude un'ottima azione manovrata con una conclusione deviata in area: sarà corner per gli africani.06:43

  14. 76'

    Sostituzione Giordania: fuori Al Mardi, in campo Fakhoury06:39

  15. 76'

    Sostituzione Algeria: lascia il campo Mahrez, dentro Moussa06:39

  16. 74'

    Bordata da fuori area di Chaibi, blocca senza problemi centralmente Abulaila.06:36

  18. 69'

    GOL! Giordania-ALGERIA 1-1, rete di Benbouali. Alla fine arriva la rete del pari per la nazionale nordafricana: a segno di testa l'attaccante del Gyori su assist di Mahrez, grazie anche a un chiaro errore stavolta da parte di Abulaila che calcola male i tempi di uscita.06:46

  19. 67'

    Sta spingendo forte ora l'Algeria, alla disperata ricerca del gol del pareggio.06:29

  20. 64'

    Cartellino giallo per la Giordania: ammonito Abu Dahab per un intervento duro su Mahrez.06:27

  21. 62'

    OCCASIONE GIORDANIA! Al Rawabdeh si accentra e calcia a giro, palla fuori di pochissimo.06:26

  22. 60'

    Ancora Maza, certamente il migliore dei suoi in questa ripresa: sortita centrale palla al piede e mancino potente ma impreciso, conclusione altissima sopra la traversa.06:23

  24. 58'

    Al Tamari trova un varco e si lancia in area di rigore, poi viene chiuso al momento del tiro.06:20

  25. 54'

    OCCASIONE ALGERIA! Maza si mette in proprio e calcia dalla distanza, bravo Abulaila a respingere in tuffo a guantoni aperti.06:17

  26. 51'

    Bella punizione calciata da Mahrez, Abulaila esce e sventa la minaccia.06:14

  27. 48'

    Maza si incunea tra due avversari da destra in area di rigore, poi si fa respingere il passaggio al centro: corner per l'Algeria.06:10

  28. 46'

    Sostituzione Algeria: esce Boudaoui, entra Benbouali06:08

  30. 46'

    Sostituzione Algeria: fuori Zerrouki, dentro Bentaleb06:07

  31. 45'

    SI RICOMINCIA! Iniziata la ripresa di Giordania-Algeria a San Francisco.06:07

  32. Dopo un inizio promettente da parte dell'Algeria, la Giordania ha preso campo e fiducia ed è riuscita a sfruttare un errore della nazionale nordafricana per colpire con Al Rashdan. Da ravvisare anche due grandi chance sprecate da Mahrez, tra le principali delusioni di questo primo tempo..05:52

  33. 45'+5'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! Al Rashdan decide al momento la sfida tra Giordania e Algeria.05:51

  34. 45'+1'

    Concessi 5 minuti di recupero.05:46

  36. 44'

    Cartellino giallo per l'Algeria: Zerrouki ferma Al Rashdan lanciato in campo aperto, ammonizione inevitabile.05:44

  37. 42'

    Giordania che non arretra e continua ad attaccare: Bidaoui deve impegnarsi in estirata per chiudere su un pallone molto pericoloso indirizzato ad Ali Olwan.05:43

  38. 36'

    GOL! GIORDANIA-Algeria 1-0, rete di Al Rashdan. Quinta rete in nazionale per il centrocampista del Qatar SC, che si avventa su un pallone a rimorchio messo anche piuttosto casualmente da Al Tamari in area di rigore scarica un esterno destro preciso rasoterra che batte Zidane.05:39

  39. 33'

    OCCASIONE ALGERIA! Altra imbucata per Mahrez, che stavolta riesce a calciare in estirata ma trova una grande risposta i'uscita di Abulaila.05:34

  40. 32'

    Zerrouki stende Al Mardi sulla sinistra: buon calcio di punizione per la Giordania, che può respirare dopo gli assalti algerini.05:32

  42. 29'

    Si accentra da sinistra e calcia dal limite Gouiri, blocca senza problemi Abulaila.05:29

  43. 28'

    Si riparte a San Francisco.05:28

  44. 24'

    Solito momento dell'Hydration Break: ci si ferma per tre minuti.05:25

  45. 22'

    Chaïbi calcia dal limite dell'area di rigore, respinge Al Arab.05:22

  46. 20'

    OCCASIONE ALGERIA! Grande chance per Mahrez, che lanciato a tu per tu con Abulaila incespica sul pallone e finisce per farsi rimontare dalla difesa giordana.05:21

  48. 19'

    Proprio Ait-Nouri si lancia sulla sinistra e riesce a mettere al centro un pallone insidioso. sul quale tuttavia è molto attento in uscita Abulaila.05:20

  49. 17'

    Problemi per Ait-Nouri: l'esterno del Manchester City sembra aver accusato un problema muscolare, ma almeno per il momento è in grado di proseguire.05:19

  50. 16'

    Algeria che cerca di coinvolgere il più possibile gli esterni, soffocati finora dall'aggressività della difesa giordana: capitan Mahrez, in particolare, si è visto poco.05:16

  51. 13'

    Ci prova dalla distanza Al Tamari, blocca centralmente Zidane.05:13

  52. 12'

    Belghali prova a inserirsi a destra e a entrare in area di rigore, lo ferma Abutaha.05:12

  54. 9'

    Solita pressione asfissiante ad alta intensità per la Giordania, vero marchio di fabbrica della selezione mediorientale.05:10

  55. 6'

    Gara iniziata su buoni ritmi, con entrambe le formazioni che hanno optato per un approccio vivace: dopo lo spavento iniziale l'Algeria sta provando a imporre la sua qualità tecnica superiore.05:06

  56. 3'

    Risponde l'Algeria con Gouiri, che si accentra e prova a stringere sul primo palo ciccando però di fatto la conclusione con il destro.05:04

  57. Prima chance per la Giordania: zuccata di Al Rashdan su calcio di punizione, palla fuori non di molto.05:04

  58. SI COMINCIA! Primo pallone mosso dalla Giordania.05:01

  60. Squadre in campo a San Francisco: ora gli inni nazionali, poi il fischio d'inizio di Giordania-Algeria.04:54

  61. Fischietto d'eccezione per questa sfida: arbitra infatti lo sloveno Slavko Vincic, che in carriera vanta la direzione della finale di Europa League del 2022 tra Eintracht Francoforte e Rangers e soprattutto quella della finale di Champions League del 2024 tra Borussia Dortmund e Real Madrid.04:40

  62. Nell'altra sfida del girone J l'Argentina ha superato per 2-0 l'Austria con doppietta di un infinito Lionel Messi, al momento miglior marcatore della storia dei Mondiali con 18 gol, due in più di Klose e Mbappé. L'Albiceleste ha così già staccato il pass per i sedicesimi di finale.04:37

  63. Diversi volti noti soprattutto tra le fila algerine: il leader è ovviamente l'ex Leicester e Manchester City Mahrez, che a 35 anni e 121 giorni diventa il giocatore più anziano a disputare un match di un Mondiale da titolare con la nazionale nordafricana. Sempre nel Manchester City gioca invece Ait Nouri. Occhio anche a Belghali, apprezzato in Italia quest'anno in maglia Hellas Verona, al centravanti del Marsiglia Gouiri e al portiere figlio d'arte Luca Zidane oggetto di feroci critiche nel corso della prima giornata..05:18

  64. Risponde così l'Algeria: Abada, Boulbina, Hadj Moussa, Ghedjemis, Aouar, Hadjam, Mastil, Tougai, Bentaleb, Benbouali, Benbot, Chergui, Titraoui, Belaïd.04:31

  66. A disposizione per la Giordania: Al Fakhori, Azaizeh, Jamous, Badawi, Sadeh, Abu Ghoush, Abu Hasheesh, Abu Zraiq, Abu Al Nadi, Al Daoud, Bani Ateyah, Fakhoury, Ayed, Al Rosan, Obaid.04:30

  67. Risponde con questo 4-3-3 l'Algeria: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri; Boudaoui, Zerrouki, Maza; Mahrez, Gouiri, Chaïbi. Ct: Petkovic 04:27

  68. Questo il 3-4-2-1 con cui scende in campo la Giordania: Abulaila; Nasib, Al Arab, Abu Dahab; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abutaha; Olwan, Al Mardi; Al Tamari. Ct: Sellami04:26

  69. Siamo infatti nel gruppo J ed entrambe le formazioni sono uscite sconfitte dai rispettivi match della prima giornata: la tripletta di Messi ha steso l'Algeria, mentre la Giordania è stata sconfitta 3-1 dall'Austria.04:18

  70. Bentornati ai Mondiali 2026! Alle ore 05:00 italiane di martedì 23 giugno scendono in campo al Levi’s Stadium di San Francisco la Giordania e l’Algeria, in una sfida per entrambe da ultima spiaggia dopo i risultati della prima giornata.04:16

  72. Dove si gioca la partita:

    Stadio: San Francisco Bay Area Stadium
    Città: Santa Clara, California
    Capienza: 71000 spettatori04:16

    San Francisco Bay Area Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Giordania - Algeria

Giordania
Algeria
TITOLARI GIORDANIA
  • (1) YAZEED ABULAILA (P)
  • (5) YAZAN AL ARAB (D)
  • (4) HUSAM ABU DAHAB (D)
  • (3) ABDALLAH NASIB (D)
  • (20) MOHANNAD ABU TAHA (C)
  • (8) NOOR AL RAWABDEH (C)
  • (23) EHSAN HADDAD (C)
  • (21) NIZAR AL RASHDAN (C)
  • (10) MOUSA AL TAMARI (A)
  • (9) ALI OLWAN (A)
  • (13) MAHMOUD AL MARDI (A)
PANCHINA GIORDANIA
  • (18) MOHAMMAD ABU GHOUSH (D)
  • (15) IBRAHIM SADEH (C)
  • (17) SALEEM OBAID (D)
  • (16) MOHAMMAD ABU AL NADI (D)
  • (22) ABDALLAH AL FAKHORI (P)
  • (2) MOHAMMAD ABU HASHEESH (D)
  • (14) RAJA'EI AYED (C)
  • (12) NOUR BANI ATEYAH (P)
  • (24) ALI AZAIZEH (A)
  • (6) AMER JAMOUS (C)
  • (25) MOHAMMAD AL DAOUD (C)
  • (11) ODEH FAKHOURY (A)
  • (7) MOHAMMAD ABU ZRAIQ (A)
  • (26) ANAS BADAWI (D)
  • (19) SAED AL ROSAN (D)
ALLENATORE GIORDANIA
  • Jamal Sellami
TITOLARI ALGERIA
  • (23) LUCA ZIDANE (P)
  • (21) RAMY BENSEBAINI (D)
  • (2) AÏSSA MANDI (D)
  • (17) RAFIK BELGHALI (D)
  • (15) RAYAN AÏT-NOURI (D)
  • (10) FARÈS CHAÏBI (C)
  • (7) RIYAD MAHREZ (C)
  • (14) HICHAM BOUDAOUI (C)
  • (6) RAMIZ ZERROUKI (C)
  • (22) IBRAHIM MAZA (C)
  • (9) AMINE GOUIRI (A)
PANCHINA ALGERIA
  • (8) HOUSSEM AOUAR (C)
  • (16) OUSSAMA BENBOT (P)
  • (13) JAOUEN HADJAM (D)
  • (1) MELVIN MASTIL (P)
  • (19) NABIL BENTALEB (C)
  • (20) ADIL BOULBINA (A)
  • (3) ACHREF ABADA (D)
  • (26) SAMIR CHERGUI (D)
  • (4) MOHAMED AMINE TOUGAI (D)
  • (24) YACINE TITRAOUI (C)
  • (25) FARÈS GHEDJEMIS (A)
  • (12) NADHIR BENBOUALI (A)
  • (11) ANIS HADJ MOUSSA (A)
  • (5) ZINEDDINE BELAÏD (D)
ALLENATORE ALGERIA
  • Vladimir Petkovic
PREPARTITA

Giordania - Algeria è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 23 giugno alle ore 05:00 allo stadio San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, California.
Arbitro di Giordania - Algeria sarà Slavko Vincic. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Dove vedere Giordania-Algeria di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Giordania-Algeria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 05:00 (mezz'ora prima) del 23 giugno.
Giordania-Algeria verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Giordania - Algeria sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026 Giordania - Algeria Live

Ferrara Summer Festival

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio