Due calci d'angolo permettono all'Algeria di ribaltare una partita che si era complicata tantissimo: alla rete di Al Rashdan rispondono nella ripresa prima Benbouali e poi Gouiri. Le palle inattive, ancora una volta, come nella gara contro l'Austria hanno fatto la differenza in negativo per la Giordania.
Un risultato che elimina la Giordania: inutile a questo punto il match contro l'Argentina, già certa del primo posto, domenica 28 giugno alle 4 di notte. Allo stesso orario l'Algeria si giocherà invece il secondo posto contro l'Austria e sarà obbligata a vincere a causa della differenza reti peggiore.
Per questa sfida è davvero tutto! L'appuntamento è con i prossimi entusiasmanti match del Mondiale 2026.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+8'
FINISCE QUI! La vince in rimonta l'Algeria: 2-1 alla Giordania a San Francisco.07:01
90'+6'
Un minuto e mezzo di speranze per la Giordania, che ha bisogno almeno di un pareggio per evitare l'eliminazione.06:59
90'+2'
Sostituzione Giordania: dentro Abu Zraiq06:57
90'+1'
Sostituzione Giordania: esce Abu Dahab, in campo Obaid06:57
Sostituzione Giordania; esce Abu Taha, in campo Hasheesh06:47
84'
Sostituzione Giordania: fuori Al Tamari, dentro Azaizeh06:48
82'
GOL! Giordania-ALGERIA 1-2, rete di Gouiri. La ribaltano i nordafricani con il centravanti del Marsiglia, che spinge in porta un pallone rimasto vacante nell'area piccola su un'altra situazione di palla inattiva.06:46
80'
OCCASIONE ALGERIA! Subito chance per il neo entrato Moussa, che chiude un'ottima azione manovrata con una conclusione deviata in area: sarà corner per gli africani.06:43
76'
Sostituzione Giordania: fuori Al Mardi, in campo Fakhoury06:39
76'
Sostituzione Algeria: lascia il campo Mahrez, dentro Moussa06:39
74'
Bordata da fuori area di Chaibi, blocca senza problemi centralmente Abulaila.06:36
69'
GOL! Giordania-ALGERIA 1-1, rete di Benbouali. Alla fine arriva la rete del pari per la nazionale nordafricana: a segno di testa l'attaccante del Gyori su assist di Mahrez, grazie anche a un chiaro errore stavolta da parte di Abulaila che calcola male i tempi di uscita.06:46
67'
Sta spingendo forte ora l'Algeria, alla disperata ricerca del gol del pareggio.06:29
64'
Cartellino giallo per la Giordania: ammonito Abu Dahab per un intervento duro su Mahrez.06:27
62'
OCCASIONE GIORDANIA! Al Rawabdeh si accentra e calcia a giro, palla fuori di pochissimo.06:26
60'
Ancora Maza, certamente il migliore dei suoi in questa ripresa: sortita centrale palla al piede e mancino potente ma impreciso, conclusione altissima sopra la traversa.06:23
58'
Al Tamari trova un varco e si lancia in area di rigore, poi viene chiuso al momento del tiro.06:20
54'
OCCASIONE ALGERIA! Maza si mette in proprio e calcia dalla distanza, bravo Abulaila a respingere in tuffo a guantoni aperti.06:17
51'
Bella punizione calciata da Mahrez, Abulaila esce e sventa la minaccia.06:14
48'
Maza si incunea tra due avversari da destra in area di rigore, poi si fa respingere il passaggio al centro: corner per l'Algeria.06:10
Sostituzione Algeria: fuori Zerrouki, dentro Bentaleb06:07
45'
SI RICOMINCIA! Iniziata la ripresa di Giordania-Algeria a San Francisco.06:07
Dopo un inizio promettente da parte dell'Algeria, la Giordania ha preso campo e fiducia ed è riuscita a sfruttare un errore della nazionale nordafricana per colpire con Al Rashdan. Da ravvisare anche due grandi chance sprecate da Mahrez, tra le principali delusioni di questo primo tempo..05:52
45'+5'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Al Rashdan decide al momento la sfida tra Giordania e Algeria.05:51
45'+1'
Concessi 5 minuti di recupero.05:46
44'
Cartellino giallo per l'Algeria: Zerrouki ferma Al Rashdan lanciato in campo aperto, ammonizione inevitabile.05:44
42'
Giordania che non arretra e continua ad attaccare: Bidaoui deve impegnarsi in estirata per chiudere su un pallone molto pericoloso indirizzato ad Ali Olwan.05:43
36'
GOL! GIORDANIA-Algeria 1-0, rete di Al Rashdan. Quinta rete in nazionale per il centrocampista del Qatar SC, che si avventa su un pallone a rimorchio messo anche piuttosto casualmente da Al Tamari in area di rigore scarica un esterno destro preciso rasoterra che batte Zidane.05:39
33'
OCCASIONE ALGERIA! Altra imbucata per Mahrez, che stavolta riesce a calciare in estirata ma trova una grande risposta i'uscita di Abulaila.05:34
32'
Zerrouki stende Al Mardi sulla sinistra: buon calcio di punizione per la Giordania, che può respirare dopo gli assalti algerini.05:32
29'
Si accentra da sinistra e calcia dal limite Gouiri, blocca senza problemi Abulaila.05:29
28'
Si riparte a San Francisco.05:28
24'
Solito momento dell'Hydration Break: ci si ferma per tre minuti.05:25
22'
Chaïbi calcia dal limite dell'area di rigore, respinge Al Arab.05:22
20'
OCCASIONE ALGERIA! Grande chance per Mahrez, che lanciato a tu per tu con Abulaila incespica sul pallone e finisce per farsi rimontare dalla difesa giordana.05:21
19'
Proprio Ait-Nouri si lancia sulla sinistra e riesce a mettere al centro un pallone insidioso. sul quale tuttavia è molto attento in uscita Abulaila.05:20
17'
Problemi per Ait-Nouri: l'esterno del Manchester City sembra aver accusato un problema muscolare, ma almeno per il momento è in grado di proseguire.05:19
16'
Algeria che cerca di coinvolgere il più possibile gli esterni, soffocati finora dall'aggressività della difesa giordana: capitan Mahrez, in particolare, si è visto poco.05:16
13'
Ci prova dalla distanza Al Tamari, blocca centralmente Zidane.05:13
12'
Belghali prova a inserirsi a destra e a entrare in area di rigore, lo ferma Abutaha.05:12
9'
Solita pressione asfissiante ad alta intensità per la Giordania, vero marchio di fabbrica della selezione mediorientale.05:10
6'
Gara iniziata su buoni ritmi, con entrambe le formazioni che hanno optato per un approccio vivace: dopo lo spavento iniziale l'Algeria sta provando a imporre la sua qualità tecnica superiore.05:06
3'
Risponde l'Algeria con Gouiri, che si accentra e prova a stringere sul primo palo ciccando però di fatto la conclusione con il destro.05:04
Prima chance per la Giordania: zuccata di Al Rashdan su calcio di punizione, palla fuori non di molto.05:04
SI COMINCIA! Primo pallone mosso dalla Giordania.05:01
Squadre in campo a San Francisco: ora gli inni nazionali, poi il fischio d'inizio di Giordania-Algeria.04:54
Fischietto d'eccezione per questa sfida: arbitra infatti lo sloveno Slavko Vincic, che in carriera vanta la direzione della finale di Europa League del 2022 tra Eintracht Francoforte e Rangers e soprattutto quella della finale di Champions League del 2024 tra Borussia Dortmund e Real Madrid.04:40
Nell'altra sfida del girone J l'Argentina ha superato per 2-0 l'Austria con doppietta di un infinito Lionel Messi, al momento miglior marcatore della storia dei Mondiali con 18 gol, due in più di Klose e Mbappé. L'Albiceleste ha così già staccato il pass per i sedicesimi di finale.04:37
Diversi volti noti soprattutto tra le fila algerine: il leader è ovviamente l'ex Leicester e Manchester City Mahrez, che a 35 anni e 121 giorni diventa il giocatore più anziano a disputare un match di un Mondiale da titolare con la nazionale nordafricana. Sempre nel Manchester City gioca invece Ait Nouri. Occhio anche a Belghali, apprezzato in Italia quest'anno in maglia Hellas Verona, al centravanti del Marsiglia Gouiri e al portiere figlio d'arte Luca Zidane oggetto di feroci critiche nel corso della prima giornata..05:18
A disposizione per la Giordania: Al Fakhori, Azaizeh, Jamous, Badawi, Sadeh, Abu Ghoush, Abu Hasheesh, Abu Zraiq, Abu Al Nadi, Al Daoud, Bani Ateyah, Fakhoury, Ayed, Al Rosan, Obaid.04:30
Risponde con questo 4-3-3 l'Algeria: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri; Boudaoui, Zerrouki, Maza; Mahrez, Gouiri, Chaïbi. Ct: Petkovic 04:27
Questo il 3-4-2-1 con cui scende in campo la Giordania: Abulaila; Nasib, Al Arab, Abu Dahab; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abutaha; Olwan, Al Mardi; Al Tamari. Ct: Sellami04:26
Siamo infatti nel gruppo J ed entrambe le formazioni sono uscite sconfitte dai rispettivi match della prima giornata: la tripletta di Messi ha steso l'Algeria, mentre la Giordania è stata sconfitta 3-1 dall'Austria.04:18
Bentornati ai Mondiali 2026! Alle ore 05:00 italiane di martedì 23 giugno scendono in campo al Levi’s Stadium di San Francisco la Giordania e l’Algeria, in una sfida per entrambe da ultima spiaggia dopo i risultati della prima giornata.04:16
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Francisco Bay Area Stadium Città: Santa Clara, California Capienza: 71000 spettatori04:16
Formazioni Giordania - Algeria
Giordania
Algeria
TITOLARI GIORDANIA
(1) YAZEED ABULAILA (P)
(5) YAZAN AL ARAB (D)
(4) HUSAM ABU DAHAB (D)
(3) ABDALLAH NASIB (D)
(20) MOHANNAD ABU TAHA (C)
(8) NOOR AL RAWABDEH (C)
(23) EHSAN HADDAD (C)
(21) NIZAR AL RASHDAN (C)
(10) MOUSA AL TAMARI (A)
(9) ALI OLWAN (A)
(13) MAHMOUD AL MARDI (A)
PANCHINA GIORDANIA
(18) MOHAMMAD ABU GHOUSH (D)
(15) IBRAHIM SADEH (C)
(17) SALEEM OBAID (D)
(16) MOHAMMAD ABU AL NADI (D)
(22) ABDALLAH AL FAKHORI (P)
(2) MOHAMMAD ABU HASHEESH (D)
(14) RAJA'EI AYED (C)
(12) NOUR BANI ATEYAH (P)
(24) ALI AZAIZEH (A)
(6) AMER JAMOUS (C)
(25) MOHAMMAD AL DAOUD (C)
(11) ODEH FAKHOURY (A)
(7) MOHAMMAD ABU ZRAIQ (A)
(26) ANAS BADAWI (D)
(19) SAED AL ROSAN (D)
ALLENATORE GIORDANIA
Jamal Sellami
TITOLARI ALGERIA
(23) LUCA ZIDANE (P)
(21) RAMY BENSEBAINI (D)
(2) AÏSSA MANDI (D)
(17) RAFIK BELGHALI (D)
(15) RAYAN AÏT-NOURI (D)
(10) FARÈS CHAÏBI (C)
(7) RIYAD MAHREZ (C)
(14) HICHAM BOUDAOUI (C)
(6) RAMIZ ZERROUKI (C)
(22) IBRAHIM MAZA (C)
(9) AMINE GOUIRI (A)
PANCHINA ALGERIA
(8) HOUSSEM AOUAR (C)
(16) OUSSAMA BENBOT (P)
(13) JAOUEN HADJAM (D)
(1) MELVIN MASTIL (P)
(19) NABIL BENTALEB (C)
(20) ADIL BOULBINA (A)
(3) ACHREF ABADA (D)
(26) SAMIR CHERGUI (D)
(4) MOHAMED AMINE TOUGAI (D)
(24) YACINE TITRAOUI (C)
(25) FARÈS GHEDJEMIS (A)
(12) NADHIR BENBOUALI (A)
(11) ANIS HADJ MOUSSA (A)
(5) ZINEDDINE BELAÏD (D)
ALLENATORE ALGERIA
Vladimir Petkovic
PREPARTITA
Giordania - Algeria è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 23 giugno alle ore 05:00 allo stadio San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, California. Arbitro di Giordania - Algeria sarà Slavko Vincic. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.
Dove vedere Giordania-Algeria di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Giordania-Algeria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 05:00 (mezz'ora prima) del 23 giugno. Giordania-Algeria verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Giordania - Algeria sulla Guida TV.