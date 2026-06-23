La situazione del gruppo L vede ora Inghilterra e Ghana entrambe con 4 punti. Croazia e Panama invece si sfideranno tra circa un'ora alla ricerca dei primi punti.

Buonissima prova del Ghana! L'Inghilterra non va oltre lo 0-0 in questa seconda gara del Mondiale 2026. Gli inglesi ci hanno provato intensamente negli ultimi minuti ma la formazione allenata da Queiroz è riuscita a evitare di prendere gol.

Il gruppo L vede al momento Inghilterra e Ghana a punteggio pieno con una vittoria a testa; mentre Croazia e Penama a quota zera, che si sfideranno nella notte alle ore 01:00.21:18

Si gioca al Boston Stadium e a dirigere il match è l’arbitro honduregno Héctor Saíd Martínez Sorto.21:18

Rice vince un contrasto sulla fascia e tocca dietro per Gordon, che a sua volte offre il pallone ad Anderson. Il Ghana ribatte anche questa conclusione e libera.22:17

Il primo hydration break della gara è in corso, è tempo per le squadre di ripassare la tattica di gioco.22:26

Semenyo prova un filtrante da fuori area verso un compagno ma la difesa inglese è reattiva e riesce ad allontanare.22:45

L'Inghilterra è stata padrona del gioco ma non ha creato alcuna grande occasione da gol. Il Ghana ha impostato questo primo tempo su linee difensive molto compatte. Vedremo nel secondo tempo se qualcuno troverà lo spunto per rompere questo equilibrio.22:55

PREPARTITA

Inghilterra - Ghana è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026

La partita è in programma il giorno 23 giugno alle ore 22:00 allo stadio Boston Stadium di Foxborough, Massachusetts.

Arbitro di Inghilterra - Ghana sarà Saíd Martínez. Al VAR invece ci sarà Armando Villarreal.

Dove vedere Inghilterra-Ghana di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming

Inghilterra-Ghana si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 22:00 (mezz'ora prima) del 23 giugno.

Inghilterra-Ghana verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.

Guarda chi trasmetterà Inghilterra - Ghana sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026