Buonissima prova del Ghana! L'Inghilterra non va oltre lo 0-0 in questa seconda gara del Mondiale 2026. Gli inglesi ci hanno provato intensamente negli ultimi minuti ma la formazione allenata da Queiroz è riuscita a evitare di prendere gol.
La situazione del gruppo L vede ora Inghilterra e Ghana entrambe con 4 punti. Croazia e Panama invece si sfideranno tra circa un'ora alla ricerca dei primi punti.
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Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match. Appuntamento alle prossime partite della Coppa del Mondo 2026.00:06
90'+7'
FINE DEL MATCH: INGHILTERRA-GHANA 0-0!00:01
90'+5'
Quarto cambio per il Ghana: Baba subentra al posto di Adu.00:00
90'+3'
A seguito di corner doppia sponda di testa degli inglesi, Guéhi colpisce per ultimo ma la difesa ghanese libera.00:01
90'+1'
Saranno 6 i minuti di recupero!23:55
87'
Terza sostituzione per il Ghana: esce Senaya ed entra Oppong.23:52
86'
DOPPIA OCCASIONE INGHILTERRA! O'Reilly colpisce la traversa di testa a seguito di un cross dalla destra, la sfera termina a Kane che spara alto di sinistro da pochi metri.23:56
83'
Quinta sostituzione per l'Inghilterra: Rashford subentra al posto di Madueke.23:47
80'
OCCASIONE GHANA! Adu si invola da destra verso la porta di Pickford. Guéhi prova l'intervento e riesce in qualche modo a salvare. Gioco poi fermato per un successivo fuorigioco di Semenyo, colpito dal tiro di Adu.23:45
77'
Senaya rimane a terra a seguito di una lieve spinta di Kane. Gioco molto spezzettato.23:42
74'
Quarto cambio per l'Inghilterra: esce Anderson ed entra Eze.23:39
73'
Terza sostituzione per l'Inghilterra: Rogers subentra al posto di Bellingham.23:38
72'
È in corso il secondo hydration break!23:36
70'
Madueke crossa da sinistra, Saka sceglie bene il tempo per il colpo di testa ma il suo tiro si spegne sul fondo.23:35
69'
Kane ci prova di sinistro da fuori area, la sua conclusione bassa viene bloccata senza molti problemi da Asare.23:34
67'
Secondo cambio per il Ghana: esce Ayew ed entra Adu.23:32
66'
Prima sostituzione anche per il Ghana: Iñaki Williams viene sostituito da Issahaku.23:31
66'
Secondo cambio per l'Inghilterra: O'Reilly subentra al posto di Spence.23:30
65'
Prima sostituzione del match: esce Gordon ed entra Saka.23:29
64'
A seguito della punizione, Gordon serve Madueke. La conclusione a giro dell'esterno dell'Arsenal finisce ampiamente alla destra della porta di Asare.23:29
63'
Kane guadagna una punizione da circa 25 metri a seguito di un contrasto con Partey.23:27
61'
Cross su punizione per Anderson. Il tiro di testa a botta sicura viene deviato in corner dalla difesa ghanese.23:26
60'
Cartellino giallo per Iñaki Williams. Entrata in ritardo su Gordon a seguito di un cross dalla sinistra.23:24
55'
Doppia occasione per l'Inghilterra! La prima conclusione di Madueke viene ribattuta in scivolata da Adjetey, la sfera finisce poi a Gordon che non riesce a impensierire Asare con una conclusione centrale.23:23
50'
Occasione Ghana! Lancio filtrante di 60 metri per Senaya che stoppa di petto, entra in area ma la sua conclusione non trova la porta.23:16
46'
Si riparte con il secondo tempo!23:11
L'Inghilterra è stata padrona del gioco ma non ha creato alcuna grande occasione da gol. Il Ghana ha impostato questo primo tempo su linee difensive molto compatte. Vedremo nel secondo tempo se qualcuno troverà lo spunto per rompere questo equilibrio.22:55
45'+7'
Duplice fischio di Saíd Martínez: 0-0 il punteggio alla fine del 1° tempo.22:52
45'+4'
Rice serve centralmente Kane. L'attaccante inglese prova ad accendersi ma la sua conclusione di sinistro viene deviata in calcio d'angolo.22:50
45'+1'
Ci saranno 6 minuti di recupero in questo 1° tempo!22:46
43'
Semenyo prova un filtrante da fuori area verso un compagno ma la difesa inglese è reattiva e riesce ad allontanare.22:45
41'
Il primo cartellino giallo del match è per Rice. Il centrocampista inglese calpesta in ritardo il piede di Opoku.22:43
39'
Rice in terzo tempo colpisce di testa in area ma non riesce a tenere il pallone basso che termina alto sopra la traversa.22:40
35'
Gordon punta e salta Senaya sulla fascia sinistra. Il cross del nuovo giocatore del Barcellona viene però intercettato da Partey.22:35
32'
Il Ghana prova a farsi vedere nell'area di Pickford a seguito di una punizione laterale. Fallo però ai danni di Spence.22:34
30'
Si prevedono parecchi minuti di recupero alla fine del 1° tempo per le molteplici interruzioni negli ultimi minuti.22:31
26'
Il primo hydration break della gara è in corso, è tempo per le squadre di ripassare la tattica di gioco.22:26
23'
Il gioco riprende con una fasciatura evidente per Ayew alla testa.22:25
22'
Scontro alla testa in un duello aereo tra James e Ayew. Gioco fermo per qualche minuto.22:24
19'
L'Inghilterra inizia a premere con continuità, la nazionale dei Tre Leoni sta aumentando i giri del motore.22:20
16'
Rice vince un contrasto sulla fascia e tocca dietro per Gordon, che a sua volte offre il pallone ad Anderson. Il Ghana ribatte anche questa conclusione e libera.22:17
14'
Punizione per l'Inghilterra da 30 metri. James tocca la sfera per Rice, la conclusione del centrocampista dell'Arsenal termina alta di circa un metro sopra la traversa.22:15
11'
Bellingham entra in area ma Mensah con un grande intervento anticipa l'inglese al momento del tiro.22:11
9'
Inizia a piovere a Boston. Stadio gremito con tantissimi tifosi inglesi.22:10
5'
Giropalla lento dell'Inghilterra, il Ghana difende con tre linee molto compatte in questo avvio.22:08
Si comincia! Primo possesso affidato all'Inghilterra.22:00
Le nazionali entrano sul terreno di gioco. È ora il momento degli inni nazionali.21:54
Si gioca al Boston Stadium e a dirigere il match è l’arbitro honduregno Héctor Saíd Martínez Sorto.21:18
Il gruppo L vede al momento Inghilterra e Ghana a punteggio pieno con una vittoria a testa; mentre Croazia e Penama a quota zera, che si sfideranno nella notte alle ore 01:00.21:18
Il Ghana risponde con un 4-3-3: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey, Sibo; Iñaki Williams, Ayew, Semenyo.21:16
Benvenuti alla diretta testuale di Inghilterra-Ghana, gara della seconda giornata del girone L dei Mondiali 2026.21:11
Dove si gioca la partita:
Stadio: Boston Stadium Città: Foxborough, Massachusetts Capienza: 65000 spettatori21:11
Formazioni Inghilterra - Ghana
Inghilterra
Ghana
TITOLARI INGHILTERRA
(1) JORDAN PICKFORD (P)
(25) DJED SPENCE (D)
(6) MARC GUÉHI (D)
(2) EZRI KONSA (D)
(24) REECE JAMES (D)
(10) JUDE BELLINGHAM (C)
(20) NONI MADUEKE (C)
(8) ELLIOT ANDERSON (C)
(4) DECLAN RICE (C)
(18) ANTHONY GORDON (C)
(9) HARRY KANE (A)
PANCHINA INGHILTERRA
(22) IVAN TONEY (A)
(23) JAMES TRAFFORD (P)
(14) JORDAN HENDERSON (C)
(3) NICO O'REILLY (D)
(5) JOHN STONES (D)
(13) DEAN HENDERSON (P)
(26) JARELL QUANSAH (D)
(15) DAN BURN (D)
(21) EBERECHI EZE (C)
(7) BUKAYO SAKA (A)
(12) TREVOH CHALOBAH (D)
(16) KOBBIE MAINOO (C)
(17) MORGAN ROGERS (C)
(19) OLLIE WATKINS (A)
(11) MARCUS RASHFORD (A)
ALLENATORE INGHILTERRA
Thomas Tuchel
TITOLARI GHANA
(16) BENJAMIN ASARE (P)
(18) JEROME OPOKU (D)
(4) JONAS ADJETEY (D)
(26) MARVIN SENAYA (D)
(14) GIDEON MENSAH (D)
(8) KWASI SIBO (C)
(11) ANTOINE SEMENYO (C)
(19) IÑAKI WILLIAMS (C)
(3) CALEB YIRENKYI (C)
(5) THOMAS PARTEY (C)
(9) JORDAN AYEW (A)
PANCHINA GHANA
(25) PRINCE ADU (A)
(13) CHRISTOPHER BONSU BAAH (A)
(10) BRANDON THOMAS-ASANTE (A)
(20) AUGUSTINE BOAKYE (C)
(15) ELISHA OWUSU (C)
(21) KOJO PEPRAH OPPONG (D)
(1) LAWRENCE ATI ZIGI (P)
(12) JOSEPH ANANG (P)
(23) DERRICK LUCKASSEN (D)
(22) KAMALDEEN SULEMANA (A)
(2) ALIDU SEIDU (D)
(7) ABDUL FATAWU (A)
(24) ERNEST NUAMAH (A)
(6) ABDUL MUMIN (D)
(17) ABDUL RAHMAN BABA (D)
ALLENATORE GHANA
Carlos Manuel Brito Leal de Queiroz
PREPARTITA
Inghilterra - Ghana è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 23 giugno alle ore 22:00 allo stadio Boston Stadium di Foxborough, Massachusetts. Arbitro di Inghilterra - Ghana sarà Saíd Martínez. Al VAR invece ci sarà Armando Villarreal.
Dove vedere Inghilterra-Ghana di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Inghilterra-Ghana si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 22:00 (mezz'ora prima) del 23 giugno. Inghilterra-Ghana verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Inghilterra - Ghana sulla Guida TV.