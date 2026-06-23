Grazie per aver seguito la diretta di Norvegia-Senegal e arrivederci ai prossimi match di questo Mondiale 2026.04:02

90'+9' Finisce qui: la Norvegia batte 3-2 il Senegal e si qualifica per i sedicesimi. Decisiva la doppietta di Haaland dopo la rete di Pedersen per la nazionale scandinava. Al Senegal invece non basta la doppietta di Sarr.04:05

90'+8' Altro giro dalla bandierina per il Senegal, con Jakobs che mette un bel cros in mezzo pescando bene Sarr, la cui girata di testa termina però alta. 03:59

90'+7' Corner per il Senegal: traversone di Jakobs dalla bandierina e stacco imperioso di Pathé Ciss, che però commette fallo. Punizione Norvegia. 03:57

90'+6' Senegal in fiducia ora: Mané crossa forte dall'out di sinistra ma una serie di rimpalli grazia la difesa norvegese. 03:56

90'+3' GOOL! Norvegia-SENEGAL 3-2. Rete di Ismaïla Sarr, che trafigge Nyland sfruttando l'assist di Jackson. Sarr diventa il terzo giocatore senegalese a segnare almeno due reti in una partita della Coppa del Mondo FIFA dopo Henri Camara contro la Svezia nel 2002 e Papa Bouba Diop contro l'Uruguay, sempre nel 2002.04:15

90'+2' Senegal vicino al 2-3: Sarr ci prova da distanza siderale, il pallone viene deviato e alla fine Nyland riesce a respingere. 03:53

90' Saranno nove i minuti di recupero. 03:51

89' Pathé Ciss salva il Senegal dal gol del 4-1: provvidenziale l'intervento del centrocampista del Rayo Vallecano, che concede il corner. 03:50

88' Ci prova ancora Haaland, ma la sua conclusione di sinistro questa volta viene respinta da Niakhaté.03:48

87' Mané tenta un cross rasoterra dalla corsia di sinistra, ma la difesa norvegese controlla e riparte palla al piede. 03:46

85' Iniziano a festeggiare sugli spalti i tifosi norvegesi, con l'ormai consueta "Viking Row".03:46

84' Sostituzione Norvegia: out Alexander Sørloth, al suo posto Oscar Bobb.03:43

84' Sostituzione Norvegia: Torbjørn Heggem lascia spazio a Leo Østigård.03:43

83' Rovesciata di Sarr e tentativo di Jackson a due passi dalla porta, ma il gioco è fermo per fuorigioco. 03:43

81' Jackson sfida Ajer nel tentativo di involarsi verso la porta, ma il difensore norvegese ha la meglio. 03:41

79' Incursione di Ødegaard per vie centrali: il 10 norvegese viene fermato irregolarmente e guadagna un calcio di punizione nei pressi della trequarti avversaria. 03:39

74' Episodio nell'area di rigore della Norvegia: contatto sospetto tra Wolfe e Gueye. Il Senegal vorrebbe il calcio di rigore, ma dopo un silent check si può proseguire. 03:36

72' Sostituzione Senegal: Kalidou Koulibaly lascia il posto a Pape Matar Sarr.03:32

71' Sostituzione Norvegia: Antonio Nusa esce per Andreas Schjelderup.03:32

68' Secondo cooling break del match. 03:29

63' Sostituzione Senegal: out Lamine Camara, che lascia il posto a Pathé Ciss.03:23

63' Sostituzione Senegal: non ce la fa Édouard Mendy, al suo posto tra i pali Mory Diaw.03:23

61' Gioco fermo: Mendy a terra dolorante e staff medico in campo. 03:21

58' GOOL! NORVEGIA-Senegal 3-1. Rete di Erling Haaland, che dal centro dell'area riceve da Berg e con un piattone in volo batte Mendy riportando la formazione scandinava a +2 nella conta delle reti. 03:27

54' Sostituzione Senegal: out Pape Gueye, in Ibrahim Mbaye.03:16

54' Sostituzione Senegal: Malick Diouf lascia il posto a Ismail Jakobs.03:15

53' GOOL! Norvegia-SENEGAL 2-1. Rete di Ismaïla Sarr, che resiste a Wolfe nell'area piccola e cadendo riesce ad accorciare le distanze sfruttando l'assist di Sadio Mané. 03:22

52' Colpo di testa di Jackson sul cross di Diatta dalla corsia di destra: para Nyland. 03:13

48' GOL! NORVEGIA-Senegal 2-0. Rete di Erling Haaland: contropiede letale della squadra di Solbakken e destro vincente dell'attaccante del City, servito a perfezione da Ødegaard. Non bene nemmeno in questo caso Koulibaly.03:12

47' Si riparte a New York.03:05

46' Sostituzione Norvegia: Fredrik Aursnes lascia il posto a Patrick Berg.03:04

Al MetLife Stadium di New York la Norvegia è in vantaggio dopo i primi 45 di gara grazie alla rete di Pedersen, subentrato a Ryerson dopo soli 13 minuti. Meglio nel complesso la squadra di Solbakken, che nella conta delle occasioni da gol primeggia nettamente pur scontrandosi con un ottimo Mendy. 02:58

45'+5' Finisce qui il primo tempo di Norvegia-Senegal: scandinavi in vantaggio grazie alla rete di Pedersen al 43'. 02:51

45'+4' Doppia clamorosa chance per Haaland: l'attaccante del City prima colpisce il palo da posizione defilata e poi di testa trova la respinta di Mendy. 02:51

45' Saranno quattro i minuti di recupero.02:46

45' Uno contro uno di Jackson contro Ajer al limite dell'area norvegese: è il difensore scandinavo ad avere la meglio. 02:46

44' Marcus Pedersen è il sesto giocatore subentrato ad aver segnato un gol nel primo tempo ai Mondiali e il primo da Denis Cheryshev, che andò a bersaglio con la maglia della Russia contro l'Arabia Saudita nel 2014.02:45

43' GOL! NORVEGIA-Senegal 1-0. Rete di Marcus Pedersen: regalo di Koulibaly all'esterno del Torino, che si porta avanti il pallone e col destro supera Mendy. Leggerezza imperdonabile per il difensore dell'Al-Hilal.



Guarda la scheda del giocatore Marcus Pedersen02:49

40' Tentativo di Camara da distanza impensabile: palla fuori.02:43

38' Altra parata clamorosa di Mendy: il portiere del Senegal accorcia su Ødegaard e riesce a murare il tiro del centrocampista dell'Arsenal. 02:39

37' Fraseggio prolungato della Norvegia nella metà campo del Senegal, che però non concede spazi. 02:37

35' Tentativo di incursione del Senegal, ma il pallone in profondità per Sarr è troppo lungo e si spegne sul fondo: si riparte con la rimessa per il portiere norvegese. 02:36

32' Sarr e Koulibaly si ostacolano a vicenda sulla trequarti norvegese: sfuma così una buona chance in attacco per gli undici di Thiaw. 02:33

30' Se n'è andata la prima mezz'ora di gioco a New York: dopo un avvio più intenso per la Norvegia ora regna l'equilibrio. 02:31

27' Ci prova Jackson: destro a giro alto per l'attaccante del Bayern Monaco. 02:28

26' Ripartiti! 02:26

23' Primo cooling break al MetLife Stadium. 02:23

20' Fallo di Aursnes su Niakhaté e punizione sulla propria trequarti per il Senegal. Ammonimento dell'arbitro al giocatore norvegese.02:22

18' Haaland prova a lanciare in profondità Sørloth, ma il pallone è troppo lungo e lo raggiunge prima di tutti Niakhaté.02:20

16' Combinazione efficace nell'area di rigore norvegese tra Sarr e Jackson, ma alla fine la retroguardia scandinava controlla il pallone e riparte. 02:18

14' Chance per Ødegaard, ma il centrocampista dell'Arsenal calcia altissimo da ottima posizione. 02:17

13' Sostituzione Norvegia: Julian Ryerson abbandona il campo per infortunio, lasciando il posto a Marcus Pedersen.02:14

10' Tentativo di pressing di Haaland che prova a lanciarsi verso la porta avversaria in solitaria, ma Mendy lo anticipa. 02:12

6' Primo squillo anche per il Senegal: Nyland esce bene e anticipa Jackson. 02:09

4' La Norvegia è la prima squadra a conquistare quattro calci d'angolo nei primi quattro minuti di una partita di un Mondiale FIFA dal 1966.02:06

3' Clamorosa parata di Mendy sul terzo corner della Norvegia: il portiere del Senegal con un grande riflesso risponde presente al colpo di testa di Ajer a due passi dalla porta. Sarà ancora calcio d'angolo. 02:05

3' Altra deviazione e altro corner per gli scandinavi. 02:02

2' Primo giro dalla bandierina per la Norvegia. 02:01

1' Si parte al MetLife Stadium di New York: primo pallone toccato dalla Norvegia. 02:00

Squadre in campo e tutto pronto per gli inni nazionali. Si parte con quello della Norvegia, a cui seguirà quello del Senegal. 01:55

I tre giocatori con il maggior numero di presenze ai Mondiali FIFA con la nazionale del Senegal figurano tutti nella formazione titolare di questo match: Ismaila Sarr (9), Kalidou Koulibaly (9), Idrissa Gueye (8).01:47

Questa è la decima partita in assoluto della Norvegia ai Mondiali FIFA e la terza a East Rutherford, nel New Jersey. Nell'edizione del 1994, perse contro l'Italia e pareggiò contro la Repubblica d'Irlanda, non riuscendo a segnare in nessuna delle due gare.01:46

Quella tra Norvegia e Senegal sarà la prima sfida in assoluto ai Mondiali. L'unico precedente tra le due nazionali risale a un'amichevole giocata a Dakar nel marzo 2006, terminata 2-1 per il Senegal.01:44

Formazione ufficiale Senegal (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Idrissa Gueye, P. Gueye; Sarr, Camara, Mané; Jackson. All: Thiaw.03:17

Formazione ufficiale Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Aursnes; Sørloth, Haaland, Nusa. All: Solbakken. 01:43

A dirigere il match tra Norvegia e Senegal sarà il brasiliano Wilton Sampaio, coadiuvato dai connazionali Pires-Boschilia; IV ufficiale Kawana-Waugh (Nuova Zelanda), al VAR il brasiliano Toski, assistenti VAR Lara (Cile) e Kwoatkowski (Polonia). 01:32

Il fischio d'inizio di Norvegia-Senegal è previsto per le 2.00 italiane dal MetLife Stadium di New York, ma al momento la FIFA sta monitorando la situazione meteo, dato che il servizio meteorologico statunitense ha diramato un'allerta maltempo che coinvolge anche alcune zone del New Jersey. 01:22

Benvenuti alla diretta di Norvegia-Senegal, match del Gruppo I valido per la seconda giornata del Mondiale 2026. 00:59

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp