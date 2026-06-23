Lo attendevano ed è arrivato. Il Portogallo, trascinato da un CR7 rinato, passeggia per 5-0 sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro che nulla può contro la superiorità tecnica degli uomini di Roberto Martinez. Cristiano Ronaldo va a segno due volte nel primo tempo e manca la tripletta in altre due occasioni a 20' dalla fine, murato prima da Ashurmatov e poi da Nematov, autore anche di un'autorete. Al festival del gol partecipano anche Nuno Mendes e Rafael Leão, che va a referto dopo soltanto quattro minuti dal suo ingresso in campo. Un successo importante che proietta i lusitani in testa alla classifica del girone K, con 4 punti sul pallottoliere; si fa dura invece per la squadra di Fabio Cannavaro, ultima con zero punti in cascina e una differenza reti di -7 (una segnata e ben otto subite).

Da Houston è tutto. Portogallo e Uzbekistan scenderanno di nuovo in campo domenica 28 giugno, rispettivamente contro la Colombia e la Repubblica Democratica del Congo, in entrambi i casi all'1.30 ora italiana.

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