Lo attendevano ed è arrivato. Il Portogallo, trascinato da un CR7 rinato, passeggia per 5-0 sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro che nulla può contro la superiorità tecnica degli uomini di Roberto Martinez. Cristiano Ronaldo va a segno due volte nel primo tempo e manca la tripletta in altre due occasioni a 20' dalla fine, murato prima da Ashurmatov e poi da Nematov, autore anche di un'autorete. Al festival del gol partecipano anche Nuno Mendes e Rafael Leão, che va a referto dopo soltanto quattro minuti dal suo ingresso in campo. Un successo importante che proietta i lusitani in testa alla classifica del girone K, con 4 punti sul pallottoliere; si fa dura invece per la squadra di Fabio Cannavaro, ultima con zero punti in cascina e una differenza reti di -7 (una segnata e ben otto subite).
Da Houston è tutto. Portogallo e Uzbekistan scenderanno di nuovo in campo domenica 28 giugno, rispettivamente contro la Colombia e la Repubblica Democratica del Congo, in entrambi i casi all'1.30 ora italiana.
Finisce qui! Allo Houston Stadium il Portogallo travolge per 5-0 l'Uzbekistan, con doppietta di Cristiano Ronaldo e reti di Nuno Mendes, autogol di Nematov e sigillo finale del neo entrato Rafael Leão.21:04
90'+4'
TRINCAO! Percussione di Nuno Mendes sulla sinistra, scarico al centro per Trincao che di destro spedisce di poco a lato alla sinistra di Nematov.21:04
90'+2'
Ultimi due slot per Fabio Cannavaro. Dentro Esanov e Jiyanov, fuori Karimov e Shokurov.21:00
90'
Cinque i minuti di recupero concessi da Jayed.20:55
87'
GOL! PORTOGALLO-Uzbekistan 5-0! Rete di Rafel Leão. Manita dei lusitani. A referto l'attaccante del Milan che arriva a rimorchio su un cross dalla destra di Semedo e spedisce la palla sotto la traversa.
Accelerata improvvisa del Portogallo: rasoiata dalla lunga distanza di Bruno Fernandes, si allunga Nematov alla sua destra, allontana palla l'Uzbekistan.20:49
83'
Altro cambio per Martinez: esce Vitinha, tra l'ovazione del pubblico, entra Rafael Leão.20:48
78'
Shomurodov prova a rompere il monopolio del gioco dei lusitani, con un destro di prima da dentro l'area, ma la palla termina di poco fuori dallo specchio difeso da Diogo Costa.20:45
76'
Nel Portogallo, staffetta tra Joao Neves e Bernardo Silva. 20:43
73'
Altra girandola di cambi nell'Uzbekistan, con Fayzullaev che lascia il posto a Sergeev.20:41
73'
DOPPIO CRISTIANO RONALDO! CR7 vuole la tripletta, ma prima Ashurmatov gli mura il sinistro, poi Nematov respinge la botta al volo di sinistro diretta sul primo palo. 20:40
72'
Gioco ripreso. Palla manovrata dall'Uzbekistan.20:36
70'
Cooling break. Fabio Cannavaro prova a tenere i suoi sul pezzo in questi ultimi 20 minuti più recupero.20:36
68'
Continua ad accumulare cartellini gialli il Portogallo. Questa volta a essere ammonito è Renato Veiga per fallo di ostruzione sulla ripartenza di G'aniev.20:34
64'
Altro cambio per Martínez: João Félix fa spazio a Trincão.20:29
60'
GOL! PORTOGALLO-Uzbekistan 4-0! Autogol di Nematov. Poker dei lusitani. Angolo dalla destra, flipper in area uzbeka, con palla che carambola su Nematov findendo alle sue spalle. Pesante ora il passivo per la squadra di Fabio Camavaro.20:29
60'
Punizione in favore del Portogallo per intervento falloso di Abdullaev su Cristiano Ronaldo. Spettacolare pallonetto di Bruno Fernandes a scavalcare la barriera, CR7 scatta sul filo del fuorigioco, tenta la conclusione al volo, ma il suo destro si schianta contro Nematov in uscita disperata con palla che termina in angolo.20:30
55'
CI PROVA FAYZULLAEV! L'attaccante delll'Uzbekistan rientra sul destro, ma la conclusione è troppo centrale per impensierire Diogo Costa.20:40
51'
E per poco Nematov non la combina grossa! Eccesso di sicurezza sul rinvio, Cristiano Ronaldo si avventa sulla palla e per poco non gliela ruba. L'estremo numero uno degli uzbeki si rigugia in fallo laterale. 20:18
51'
L'Uzbekistan prova a portare un po' di pressione per infastidire il primo giro palla del Portogallo.20:15
46'
Doppio cambio anche nelle file del Portogallo. Escono Neto e Cancelo, al loro posto Semedo e Francisco Conceição.20:13
46'
Nell'intervallo, doppia sostituzione per Fabio Cannavaro. Fuori Nasrullaev e Khamrobekov, dentro Alijonov e Mozgovoy.20:11
46'
Inizia il secondo tempo! Si riparte dal 3-0 in favore del Portogallo.20:13
Cristiano Ronaldo è tornato, o forse non è mai andato via. L'attaccante dei lusitani prende per mano il Portogallo e lo porta sopra nel punteggio dopo soltanto sei minuti di gioco alla prima vera occasione creata dagli uomini di Roberto Martínez, diventando così il primo giocatore a trovare il gol in sei edizioni differenti della Coppa del Mondo. Al 39', CR7 concede il bis bruciando Nematov con un diagonale dalla destra su filtrante al bacio di Bruno Fernandes. Nel mezzo, la punizione tesa di Nuno Mendes per il raddoppio dei portoghesi e la rete di G'aniev, annullata alla squadra di Fabio Cannavaro dopo la revisione al VAR, per un fallo precedente di Fayzullaev su Cancelo. 20:05
45'+7'
Finisce qui il primo tempo. Portogallo in vantaggio per 3-0 sull'Uzbekistan, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e al gol di Nuno Mendes.19:55
45'+7'
A UN CENTIMETRO DAL TERZO GOL CR7! Palla bassa dalla destra di Cancelo, CR7 prova il tocco da sotto con Nematov in uscita, Khusanov salva in spaccata a pochi centrimetri dalla linea di porta. Che Portogallo, che Cristiano Ronaldo! 20:40
45'+2'
Prova a riannodare i fili l'Uzbekistan: Shomurodov apparecchia al limite per Khamrobekov, Veiga salva in scivolata.19:51
45'
Sono sei i minuti concessi dal fischietto marocchino, Jalal Jayed.19:47
43'
Spreca Joao Felix! Lancio di Vitinha, l'ex attaccante del Milan prova una conclusione al volo in equilibrio precario, senza centrare lo specchio della porta.19:48
39'
GOL! PORTOGALLO-Uzbekistan 3-0! Rete di Cristiano Ronaldo. E, nel momento in cui l'Uzbekistan stava rialzando la testa, Bruno Fernandes serve un filtrante col contagiri per CR7 che, con un diagonale, la mette alla destra di Nematov e zittisce le polemiche della prima giornata. Lo Houston Stadium è una bolgia e il Siu esplode nell'aria.19:49
37'
E come spesso sta accadendo in questo Mondiale, dopo il cooling break sembrano variare gli equilibri in campo. Ora è l'Uzbekistan a rendersi pericoloso dalle parti di Diogo Costa, questa volta con Shomurodov che al limite apre sulla destra per G'aniev, provvidenziale il recupero in extremis di Nuno Mendes.19:38
31'
GOL ANNULLATO ALL'UZBEKISTAN! Dopo lo splendido gesto tecnico di G'aniev che scarica un missile da fuori area battendo Diogo Costa, l'arbitro Jalal Jayed viene richiamato al VAR e dopo l'on field review annulla la rete per un precedente fallo in fase di recupero palla commesso da Fayzullaev su Cancelo.20:40
26'
Si riprende a giocare. L'Uzbekistan prova a recuperare un po' di serenità.19:27
23'
È il momento del cooling break.19:23
22'
Si sta divertendo il Portogallo. Scuro in volto Fabio Cannavaro in panchina: non si sarebbe forse aspettato di essere sotto già di due gol dopo 20 minuti.19:28
20'
Tenta la reazione l'Uzbekistan. Tentativo di Nasrullaev, lanciato in campo aperto da Shomurodov, ma il suo mancino è debole e centrale.19:21
17'
GOL! PORTOGALLO-Uzbekistan 2-0! Rete di Nuno Mendes. E quando tutti si aspettano il tiro di Cristiano Ronaldo pensando a dove la metterà, arriva a sorpresa il siluro di sinistro di Nuno Mendes che la piazza alla destra di Nematov.19:19
14'
Primo cartellino della partita. Sul taccuino ci finisce Khamrobekov per fallo tattico al limite dell'area su Neto. Posizione invitante per CR7 che sistema la palla e prende la rincorsa.19:16
13'
Portogallo ora padrone del gioco. Manovra palla con lucidità la squadra lusitana per mandare fuori giri il motore dell'Uzbekistan.19:14
12'
PILLOLA STATISTICA. Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore a segnare in sei Mondiali differenti. Siu!19:12
6'
GOL! PORTOGALLO-Uzbekistan 1-0! Rete di Cristiano Ronaldo! E alla prima vera occasione CR7 castiga l'Uzbekistan. Cancelo a rimorchio crossa in mezzo, Cristiano Ronaldo attacca il primo palo e brucia di destro Nematov. 19:11
5'
Ancora Portogallo. Nuno Mendes sgasa sulla sinistra, mette al centro per Cristiano Ronaldo che liscia per una questione di centimetri. Buon avvio dei lusitani.19:06
2'
OCCASIONE PORTOGALLO! I lusitani attaccano il lato destro dell'area di rigore dell'Uzbekistan. Bruno Fernandes si gira su stesso, si porta palla sul mancino, ma la difesa uzbeka si salva in angolo.20:40
PRONTI, VIA! È iniziata Portogallo-Uzbekistan. Primo pallone giocato dagli uzbeki.19:00
È tutto pronto per l’inizio della sfida allo Houston Stadium. Sulla panchina dell'Uzbekistan anche un pezzo di Italia con i fratelli Cannavaro - Fabio e Paolo - ct e vice ct.18:59
Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo. È il momento degli inni nazionali. Si parte con quello dei lusitani, poi sarà la volta di quello uzbeko.18:55
A dirigere la sfida tra Portogallo e Uzbekistan allo Houston Stadium sarà il marocchino Jalal Jayed. Fischio d’inizio fissato per le ore 19 italiane (le 12 locali).18:12
Tre invece i cambi nella formazione di partenza dell’Uzbekistan. Fabio Cannavaro mette tra i pali Abduvohid Nematov al posto di Utkir Yusupov, partito titolare contro la Colombia; un innesto anche a centrocampo con Odiljon Khamrobekov che vince il ballottaggio con Akmal Mozgovoy. Davanti, Abbosbek Fayzullayev e Azizjon G’aniev, preferito a Oston Orunov, agiranno alle spalle dell’unica punta Eldor Shomurodov.18:10
Nonostante le critiche ricevute dopo la prestazione opaca contro il Congo nella prima giornata di questo Mondiale, sarà dunque ancora Cristiano Ronaldo a guidare l’attacco del Portogallo. In difesa, Ruben Dias al posto di Ronald Araújo a fare da coppia centrale con Renato Veiga, mentre partono ancora dalla panchina Francisco Conceição e Rafael Leão.18:09
L’Uzbekistan si schiera invece con un 3-4-2-1: Nematov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Khamrobekov, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullayev, G'aniev; Shomurodov. All. Cannavaro18:08
FORMAZIONI UFFICIALI. Il Portogallo si dispone sul campo con un 4-2-3-1: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo. All. Martinez18:08
Prima sfida in assoluto a un Mondiale tra le due squadre. Dopo il deludente pareggio per 1-1, nella gara d’esordio contro la Repubblica Popolare del Congo, il Portogallo di Cristiano Ronaldo cerca a Houston i primi tre punti contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro, sconfitto nel primo turno per 3-1 dalla Colombia.18:07
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Portogallo-Uzbekistan, gara valida per la 2ª giornata del girone K di questo Mondiale.18:06
Portogallo - Uzbekistan è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 23 giugno alle ore 19:00 allo stadio Houston Stadium di Houston, Texas. Arbitro di Portogallo - Uzbekistan sarà Jalal Jayed. Al VAR invece ci sarà Leodán González.
Dove vedere Portogallo-Uzbekistan di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Portogallo-Uzbekistan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:00 (mezz'ora prima) del 23 giugno. Portogallo-Uzbekistan verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Portogallo - Uzbekistan sulla Guida TV.