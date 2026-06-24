Grazie per aver seguito la diretta di Bosnia Herzegovina-Qatar e arrivederci ai prossimi appuntamenti del Mondiale 2026!23:07

La Bosnia ed Erzegovina cala il tris, conquista tre punti fondamentali e sale a quota 4 nel girone, tenendo vive le speranze di qualificazione tra le migliori terze del Mondiale. Dopo un primo tempo scoppiettante - sbloccato dalla perla di Kerim Alajbegovic, seguito dall'autogol di Mahmud Abunada e dalla risposta qatariota con Hassan Al Haydos - nella ripresa i ritmi sono calati. A chiudere definitivamente i giochi all'ottantesimo ci ha pensato il neoentrato Ermin Mahmic, lesto a risolvere un batti e ribatti in area sugli sviluppi di un corner. Il Qatar saluta il torneo, mentre la formazione di Sergej Barbarez resta aggrappata al sogno sedicesimi di finale.23:01

90'+6' Fischio finale a Seattle! La Bosnia ed Erzegovina supera il Qatar per 3-1.23:00

90'+6' Proprio sul finale palla profonda per Almoez Ali, che non riesce ad arrivare sul pallone.23:00

90'+4' Bolide dalla distanza di Pedro Miguel: Vasilj respinge in corner.22:58

90'+2' Il Qatar prova a finire l'incontro in avanti.22:54

90' Ci saranno sei minuti di recupero.22:54

88' Gioco nuovamente fermo, Stjepan Radeljic è a terra.22:51

86' Ci prova anche Ahmed Al Ganehi sugli sviluppi di un calcio di punizione indiretto: servito da Akram Afif, conta i passi e scaglia un tiro da fuori area, che però finisco alto sopra la traversa.22:51

82' Ultimo cambio anche per la Bosnia: Dzenis Burnic entra al posto di Kerim Alajbegovic.22:46

82' Ammonito Amar Memic che si toglie la maglia nei festeggiamenti per il gol.22:46

80' GOL! BOSNIA HERZEGOVINA -Qatar 3-1! Rete di Ermin Mahmic. Batti e ribatti caotico negli sviluppi di un calcio d’angolo, ne approfitta Ermin Mahmic che si fionda sul pallone e insacca al centro dell'area giusto pochi minuti dopo essere entrato sul terreno di gioco.22:49

80' Ci prova la Bosnia! Si accentra sul sinistro Kerim Alajbegovic, che con una botta da fuori costringe Mahmoud Abunada a respingere il pallone in calcio d'angolo.22:48

79' Ultima sostituzione per Lopetegui: esce Edmílson Junior e al suo posto entra Ahmed Alaa.22:45

79' Sostituzione Ahmed Fathy Mansi Abdoulla Mohammad Al Manai.22:44

78' Intervento in ritardo di Ahmed Fathy su Alajbegovic, l'arbitro estrae il cartellino giallo.22:41

76' La conclusione fuori misura di Esmir Bajraktarevic non impensierisce il portiere qatariota.22:40

74' Nel frattempo c'è il gol del Canada, che accorcia le distanze portandosi sull'1-2 contro la Svizzera, rendendo ancora più improbabile il sorpasso in classifica della Bosnia.22:40

73' Riprende la gara per l'ultimo quarto dell'incontro.22:35

72' Sostituzione in casa Qatar: entra Almoez Ali al posto di Karim Boudiaf.22:35

70' Secondo hydration break dell'incontro.22:32

64' Quello della Bosnia è un doppio cambio, entra infatti anche Ermin Mahmic al posto di Edin Dzeko, che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.22:28

63' Finisce proprio la partita di Nikola Katic, al suo posto entra Dennis Hadzikadunic.22:27

62' Il gioco è fermo per uno scontro tra Nikola Katic e Nikola Vasilj, con il portiere che sembra aver subito la peggio. Nel frattempo le due squadre ne approfittano per dissetarsi.22:28

61' In questo momento, con il successo della Svizzera per 2-0, Bosnia e Canada sono a pari punti a quota 4 nel girone. Tuttavia, i canadesi sono secondi in classifica per differenza reti (+4 contro -2 dei bosniaci).22:25

58' Akram Afif! Improvvisa accelerazione del Qatar, che con tre passaggi porta Afif in area di rigore sulla sinistra, il suo tiro però colpisce l'esterno della rete.22:22

57' Alajbegovic è il giocatore più pericoloso finora in questo incontro, ora tenta un'accelerazione sulla sinistra, però nessuno riesce a incornare sul suo cross.22:23

56' Hassan Al Haydos non ce la fa a continuare, l'autore del gol esce e al suo posto entra Ahmed Al Ganehi.22:18

55' Gioco momentaneamente fermo, Hassan Al Haydos è a terra.22:17

51' Lancio lungo a cercare Ermedin Demirovic, che la spizza di testa per Edin Dzeko, il quale però non riesce ad arrivare sul pallone.22:15

50' Ripresa iniziata a ritmi bassi.22:12

50' Alajbegovic mette in mezzo un cross invitante dalla trequarti, Mahmoud Abunada blocca la sfera senza problemi.22:12

46' Inizia il secondo tempo di Bosnia Herzegovina-Qatar. Primo pallone toccato dai qatarioti.22:07

45' Un cambio anche tra le fila del Qatar: Lopetegui toglie Jassem Gaber, al suo posto entra Abdulaziz Hatem. 22:10

45' Rimane negli spogliatoi anche Arjan Malic, entra invece Amar Memic. 22:10

45' Primi aggiustamenti tattici dell'incontro, esce Ivan Sunjic, al suo posto entra Benjamin Tahirovic22:10

Vedremo se nel secondo tempo la squadra di Lopetegui riuscirà a mettere in difficoltà l'avversaria e a ribaltare l'incontro; dall'altra parte, la formazione di Barbarez ha assolutamente bisogno dei tre punti per sperare di terminare tra le migliori terze.21:59

Un primo tempo partito a ritmi bassi e stappato improvvisamente dall'estro di Kerim Alajbegovic, che porta avanti la Bosnia con una splendida azione personale. Da lì le due squadre si sono improvvisamente allungate, il che ha portato a un raddoppio - un autogol fortunoso - e a una rete del Qatar, che ancora non vuol dire addio al Mondiale.21:57

45'+6' Finisce il primo tempo sul punteggio di 2-1 a favore della Bosnia.21:53

45'+3' Altra occasione per il Qatar! Pedro Miguel centra un palo, con un tentativo dalla destra!21:52

45' Ci saranno 5 minuti di recupero.21:49

45' Prova la botta da fuori Boualem Khoukhi, il tiro finisce ampiamente fuori alla destra di Nikola Vasilj.21:48

42' GOL! Bosnia Herzegovina-QATAR 2-1! Rete di Hassan Al Haydos. Nessuno riesce a impattare sul cross dalla destra di Pedro Miguel; Edmílson Junior sul secondo palo rimette la palla dentro rasoterra e stavolta Hassan Al Haydos anticipa tutti, permettendo al Qatar di accorciare le distanze alla prima vera occasione del match.21:49

38' PALO DI EDIN DZEKO! L'attaccante bosniaco parte da posizione regolare e tenta un colpo da biliardo a incrociare con il sinistro, stampando però la conclusione sulla base del palo.21:41

38' Ancora Bosnia, break interessante: palla per Kerim Alajbegovic sulla sinistra, che da posizione troppo defilata colpisce l'esterno della rete.21:38

37' La Bosnia ora sembra più leggera, le due reti nel giro di cinque minuti hanno cambiato il morale della formazione di Sergej Barbarez.21:37

34' GOL! BOSNIA HERZEGOVINA-Qatar 2-0! Autogol di Mahmoud Abunada. Cross profondo dalla destra per Edin Dzeko, che tenta di rimettere al volo la palla in mezzo; Sultan Al Brake prova a intercettare il pallone, che però finisce nella porta del Qatar, con l'ultimo tocco del portiere.22:53

29' GOL! BOSNIA HERZEGOVINA-Qatar 1-0! Rete di Kerim Alajbegovic. Grandissima rete del numero 19 bosniaco, che supera in dribbling due giocatori e calcia un bolide dalla distanza su cui Abunada non può nulla. Bosnia in vantaggio!21:33

28' Sugli sviluppi di una punizione calciata in mezzo, Nikola Katic prova ad impattare di testa, ma il suo tiro è fuori misura e termina largo sulla destra.21:29

26' Riprende il gioco, con la Bosnia nuovamente in possesso.21:26

23' Il gioco si ferma per l'hydration break.21:25

23' Punizione potente di Kerim Alajbegovic, che centra in pieno la barriera.21:26

21' Una lunga sequenza di passaggi per la Bosnia si conclude con un calcio di punizione a favore da posizione centrale, appena fuori dall'area di rigore.21:26

17' Tiro da lontanissimo di Basic al termine di un fraseggio bosniaco, la conclusione finisce alta sopra la traversa.21:25

13' Grande occasione per il Qatar! Contropiede perfetto che porta il pallone sui piedi di Akram Afif a campo aperto; Ivan Sunjic riesce però a toccare la sfera quel tanto che basta per farla arrivare al portiere, sventando il pericolo.21:17

12' Arjan Malic guadagna un calcio di punizione da posizione avanzata, defilato sulla destra, simile a un calcio d'angolo corto. Il pallone viene messo in mezzo, ma la difesa devia in scivolata.21:17

7' Ritmi abbastanza bassi in questo avvio, negli ultimi minuti è il Qatar che prova a organizzare la manovra.21:09

5' Akram Afif cerca di imbucare per Edmílson Junior, ma il filtrante è troppo potente e l'esterno qatariota non riesce ad arrivare sul pallone.21:16

3' Ancora Bosnia! Da fuori area, sul centro-sinistra, Ivan Sunjic scaglia un mancino sul secondo palo: Abunada respinge in corner.21:16

2' Ci prova subito la Bosnia! Ermedin Demirovic trova lo spazio per far partire il suo sinistro a incrociare da fuori area, Mahmoud Abunada respinge senza difficoltà.21:03

Si comincia! Primo pallone giocato dalla Bosnia, in maglia blu.21:01

Al Seattle Stadium è arrivato il momento degli inni nazionali: si parte con quello bosniaco, poi toccherà a quello qatariota.21:16

Il venezuelano Jesús Valenzuela sarà l'arbitro dell'incontro, per lui sarà la quarta direzione arbitrale ai Mondiali, la seconda nel 2026.20:51

Sia Bosnia che Qatar si presentano a questa sfida con quattro titolari cambiati rispetto al match precedente. Sergej Barbarez schiera Radeljic, Malic, Bajraktarevic e Basic, fuori dall'XI iniziale Muharemovic (squalificato), Tahirovic, Memic e Dedic. Julen Lopetegui, rispetto all'incontro contro il Canada, si presenta ai blocchi di partenza con Al Brake, Fathy, Boudiaf e Al Haydos al posto di El Amin (squalificato), Madibo (squalificato), Abdurisag e Al Oui.20:49

Il Qatar si dispone con un 4-3-3: Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Issa Laye, Sultan Al Brake; Jassem Gaber, Ahmed Fathy, Karim Boudiaf; Hassan Al Haydos, Akram Afif, Edmílson Junior.20:18

FORMAZIONI UFFICIALI: La Bosnia schiera un 4-4-2: Nikola Vasilj; Stjepan Radeljic, Nikola Katic, Arjan Malic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko.20:16

Sia Bosnia ed Herzegovina che Qatar hanno pareggiato 1-1 nel match d'esordio di questo Mondiale, prima di venire sconfitte nella seconda giornata del torneo.19:58

Si gioca a Seattle la sfida tra due squadre appaiate a quota 1 punto nel girone, entrambe con la speranza di rientrare tra le migliori terze - un secondo posto non è matematicamente escluso, ma resta però molto improbabile. Fischio d'inizio ore 12:00 locali (21:00 italiane).19:58

Benvenuti alla diretta di Bosnia ed Herzegovina-Qatar, terza giornata del Girone B del Mondiale FIFA 2026.19:58

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