Prova di riscatto per la Bosnia in una gara alla sua portata, dopo un avvio di Mondiale deludente. Prestazione maiuscola di Kerim Alajbegovic, ma tutta la squadra ha iniziato a giocare in modo più sciolto dopo la sua rete.
Discorso diverso per il Qatar, che saluta il Mondiale con solo un punto conquistato. Nonostante il guizzo d'orgoglio firmato Al Haydos nel primo tempo, la nazionale di Lopetegui si è dimostrata fragile in difesa e priva di idee in fase propositiva.
Si chiude così il Gruppo B del Mondiale 2026, le prossime sfide in programma saranno Marocco-Haiti e Scozia-Brasile (Gruppo C), che inizieranno in contemporanea a mezzanotte italiana.
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Grazie per aver seguito la diretta di Bosnia Herzegovina-Qatar e arrivederci ai prossimi appuntamenti del Mondiale 2026!23:07
La Bosnia ed Erzegovina cala il tris, conquista tre punti fondamentali e sale a quota 4 nel girone, tenendo vive le speranze di qualificazione tra le migliori terze del Mondiale. Dopo un primo tempo scoppiettante - sbloccato dalla perla di Kerim Alajbegovic, seguito dall'autogol di Mahmud Abunada e dalla risposta qatariota con Hassan Al Haydos - nella ripresa i ritmi sono calati. A chiudere definitivamente i giochi all'ottantesimo ci ha pensato il neoentrato Ermin Mahmic, lesto a risolvere un batti e ribatti in area sugli sviluppi di un corner. Il Qatar saluta il torneo, mentre la formazione di Sergej Barbarez resta aggrappata al sogno sedicesimi di finale.23:01
90'+6'
Fischio finale a Seattle! La Bosnia ed Erzegovina supera il Qatar per 3-1.23:00
90'+6'
Proprio sul finale palla profonda per Almoez Ali, che non riesce ad arrivare sul pallone.23:00
90'+4'
Bolide dalla distanza di Pedro Miguel: Vasilj respinge in corner.22:58
90'+2'
Il Qatar prova a finire l'incontro in avanti.22:54
90'
Ci saranno sei minuti di recupero.22:54
88'
Gioco nuovamente fermo, Stjepan Radeljic è a terra.22:51
86'
Ci prova anche Ahmed Al Ganehi sugli sviluppi di un calcio di punizione indiretto: servito da Akram Afif, conta i passi e scaglia un tiro da fuori area, che però finisco alto sopra la traversa.22:51
82'
Ultimo cambio anche per la Bosnia: Dzenis Burnic entra al posto di Kerim Alajbegovic.22:46
82'
Ammonito Amar Memic che si toglie la maglia nei festeggiamenti per il gol.22:46
80'
GOL! BOSNIA HERZEGOVINA -Qatar 3-1! Rete di Ermin Mahmic. Batti e ribatti caotico negli sviluppi di un calcio d’angolo, ne approfitta Ermin Mahmic che si fionda sul pallone e insacca al centro dell'area giusto pochi minuti dopo essere entrato sul terreno di gioco.22:49
80'
Ci prova la Bosnia! Si accentra sul sinistro Kerim Alajbegovic, che con una botta da fuori costringe Mahmoud Abunada a respingere il pallone in calcio d'angolo.22:48
79'
Ultima sostituzione per Lopetegui: esce Edmílson Junior e al suo posto entra Ahmed Alaa.22:45
79'
Sostituzione Ahmed Fathy Mansi Abdoulla Mohammad Al Manai.22:44
78'
Intervento in ritardo di Ahmed Fathy su Alajbegovic, l'arbitro estrae il cartellino giallo.22:41
76'
La conclusione fuori misura di Esmir Bajraktarevic non impensierisce il portiere qatariota.22:40
74'
Nel frattempo c'è il gol del Canada, che accorcia le distanze portandosi sull'1-2 contro la Svizzera, rendendo ancora più improbabile il sorpasso in classifica della Bosnia.22:40
73'
Riprende la gara per l'ultimo quarto dell'incontro.22:35
72'
Sostituzione in casa Qatar: entra Almoez Ali al posto di Karim Boudiaf.22:35
70'
Secondo hydration break dell'incontro.22:32
64'
Quello della Bosnia è un doppio cambio, entra infatti anche Ermin Mahmic al posto di Edin Dzeko, che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.22:28
63'
Finisce proprio la partita di Nikola Katic, al suo posto entra Dennis Hadzikadunic.22:27
62'
Il gioco è fermo per uno scontro tra Nikola Katic e Nikola Vasilj, con il portiere che sembra aver subito la peggio. Nel frattempo le due squadre ne approfittano per dissetarsi.22:28
61'
In questo momento, con il successo della Svizzera per 2-0, Bosnia e Canada sono a pari punti a quota 4 nel girone. Tuttavia, i canadesi sono secondi in classifica per differenza reti (+4 contro -2 dei bosniaci).22:25
58'
Akram Afif! Improvvisa accelerazione del Qatar, che con tre passaggi porta Afif in area di rigore sulla sinistra, il suo tiro però colpisce l'esterno della rete.22:22
57'
Alajbegovic è il giocatore più pericoloso finora in questo incontro, ora tenta un'accelerazione sulla sinistra, però nessuno riesce a incornare sul suo cross.22:23
56'
Hassan Al Haydos non ce la fa a continuare, l'autore del gol esce e al suo posto entra Ahmed Al Ganehi.22:18
55'
Gioco momentaneamente fermo, Hassan Al Haydos è a terra.22:17
51'
Lancio lungo a cercare Ermedin Demirovic, che la spizza di testa per Edin Dzeko, il quale però non riesce ad arrivare sul pallone.22:15
50'
Ripresa iniziata a ritmi bassi.22:12
50'
Alajbegovic mette in mezzo un cross invitante dalla trequarti, Mahmoud Abunada blocca la sfera senza problemi.22:12
46'
Inizia il secondo tempo di Bosnia Herzegovina-Qatar. Primo pallone toccato dai qatarioti.22:07
45'
Un cambio anche tra le fila del Qatar: Lopetegui toglie Jassem Gaber, al suo posto entra Abdulaziz Hatem. 22:10
45'
Rimane negli spogliatoi anche Arjan Malic, entra invece Amar Memic. 22:10
45'
Primi aggiustamenti tattici dell'incontro, esce Ivan Sunjic, al suo posto entra Benjamin Tahirovic22:10
Vedremo se nel secondo tempo la squadra di Lopetegui riuscirà a mettere in difficoltà l'avversaria e a ribaltare l'incontro; dall'altra parte, la formazione di Barbarez ha assolutamente bisogno dei tre punti per sperare di terminare tra le migliori terze.21:59
Un primo tempo partito a ritmi bassi e stappato improvvisamente dall'estro di Kerim Alajbegovic, che porta avanti la Bosnia con una splendida azione personale. Da lì le due squadre si sono improvvisamente allungate, il che ha portato a un raddoppio - un autogol fortunoso - e a una rete del Qatar, che ancora non vuol dire addio al Mondiale.21:57
45'+6'
Finisce il primo tempo sul punteggio di 2-1 a favore della Bosnia.21:53
45'+3'
Altra occasione per il Qatar! Pedro Miguel centra un palo, con un tentativo dalla destra!21:52
45'
Ci saranno 5 minuti di recupero.21:49
45'
Prova la botta da fuori Boualem Khoukhi, il tiro finisce ampiamente fuori alla destra di Nikola Vasilj.21:48
42'
GOL! Bosnia Herzegovina-QATAR 2-1! Rete di Hassan Al Haydos. Nessuno riesce a impattare sul cross dalla destra di Pedro Miguel; Edmílson Junior sul secondo palo rimette la palla dentro rasoterra e stavolta Hassan Al Haydos anticipa tutti, permettendo al Qatar di accorciare le distanze alla prima vera occasione del match.21:49
38'
PALO DI EDIN DZEKO! L'attaccante bosniaco parte da posizione regolare e tenta un colpo da biliardo a incrociare con il sinistro, stampando però la conclusione sulla base del palo.21:41
38'
Ancora Bosnia, break interessante: palla per Kerim Alajbegovic sulla sinistra, che da posizione troppo defilata colpisce l'esterno della rete.21:38
37'
La Bosnia ora sembra più leggera, le due reti nel giro di cinque minuti hanno cambiato il morale della formazione di Sergej Barbarez.21:37
34'
GOL! BOSNIA HERZEGOVINA-Qatar 2-0! Autogol di Mahmoud Abunada. Cross profondo dalla destra per Edin Dzeko, che tenta di rimettere al volo la palla in mezzo; Sultan Al Brake prova a intercettare il pallone, che però finisce nella porta del Qatar, con l'ultimo tocco del portiere.22:53
29'
GOL! BOSNIA HERZEGOVINA-Qatar 1-0! Rete di Kerim Alajbegovic. Grandissima rete del numero 19 bosniaco, che supera in dribbling due giocatori e calcia un bolide dalla distanza su cui Abunada non può nulla. Bosnia in vantaggio!21:33
28'
Sugli sviluppi di una punizione calciata in mezzo, Nikola Katic prova ad impattare di testa, ma il suo tiro è fuori misura e termina largo sulla destra.21:29
26'
Riprende il gioco, con la Bosnia nuovamente in possesso.21:26
23'
Il gioco si ferma per l'hydration break.21:25
23'
Punizione potente di Kerim Alajbegovic, che centra in pieno la barriera.21:26
21'
Una lunga sequenza di passaggi per la Bosnia si conclude con un calcio di punizione a favore da posizione centrale, appena fuori dall'area di rigore.21:26
17'
Tiro da lontanissimo di Basic al termine di un fraseggio bosniaco, la conclusione finisce alta sopra la traversa.21:25
13'
Grande occasione per il Qatar! Contropiede perfetto che porta il pallone sui piedi di Akram Afif a campo aperto; Ivan Sunjic riesce però a toccare la sfera quel tanto che basta per farla arrivare al portiere, sventando il pericolo.21:17
12'
Arjan Malic guadagna un calcio di punizione da posizione avanzata, defilato sulla destra, simile a un calcio d'angolo corto. Il pallone viene messo in mezzo, ma la difesa devia in scivolata.21:17
7'
Ritmi abbastanza bassi in questo avvio, negli ultimi minuti è il Qatar che prova a organizzare la manovra.21:09
5'
Akram Afif cerca di imbucare per Edmílson Junior, ma il filtrante è troppo potente e l'esterno qatariota non riesce ad arrivare sul pallone.21:16
3'
Ancora Bosnia! Da fuori area, sul centro-sinistra, Ivan Sunjic scaglia un mancino sul secondo palo: Abunada respinge in corner.21:16
2'
Ci prova subito la Bosnia! Ermedin Demirovic trova lo spazio per far partire il suo sinistro a incrociare da fuori area, Mahmoud Abunada respinge senza difficoltà.21:03
Si comincia! Primo pallone giocato dalla Bosnia, in maglia blu.21:01
Al Seattle Stadium è arrivato il momento degli inni nazionali: si parte con quello bosniaco, poi toccherà a quello qatariota.21:16
Il venezuelano Jesús Valenzuela sarà l'arbitro dell'incontro, per lui sarà la quarta direzione arbitrale ai Mondiali, la seconda nel 2026.20:51
Sia Bosnia che Qatar si presentano a questa sfida con quattro titolari cambiati rispetto al match precedente. Sergej Barbarez schiera Radeljic, Malic, Bajraktarevic e Basic, fuori dall'XI iniziale Muharemovic (squalificato), Tahirovic, Memic e Dedic. Julen Lopetegui, rispetto all'incontro contro il Canada, si presenta ai blocchi di partenza con Al Brake, Fathy, Boudiaf e Al Haydos al posto di El Amin (squalificato), Madibo (squalificato), Abdurisag e Al Oui.20:49
Il Qatar si dispone con un 4-3-3: Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Issa Laye, Sultan Al Brake; Jassem Gaber, Ahmed Fathy, Karim Boudiaf; Hassan Al Haydos, Akram Afif, Edmílson Junior.20:18
FORMAZIONI UFFICIALI: La Bosnia schiera un 4-4-2: Nikola Vasilj; Stjepan Radeljic, Nikola Katic, Arjan Malic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko.20:16
Sia Bosnia ed Herzegovina che Qatar hanno pareggiato 1-1 nel match d'esordio di questo Mondiale, prima di venire sconfitte nella seconda giornata del torneo.19:58
Si gioca a Seattle la sfida tra due squadre appaiate a quota 1 punto nel girone, entrambe con la speranza di rientrare tra le migliori terze - un secondo posto non è matematicamente escluso, ma resta però molto improbabile. Fischio d'inizio ore 12:00 locali (21:00 italiane).19:58
Benvenuti alla diretta di Bosnia ed Herzegovina-Qatar, terza giornata del Girone B del Mondiale FIFA 2026.19:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: Seattle Stadium Città: Seattle, Washington Capienza: 69000 spettatori19:58
Formazioni Bosnia Erzegovina - Qatar
Bosnia Erzegovina
Qatar
TITOLARI BOSNIA ERZEGOVINA
(1) NIKOLA VASILJ (P)
(21) STJEPAN RADELJIC (D)
(5) SEAD KOLASINAC (D)
(18) NIKOLA KATIC (D)
(24) ARJAN MALIC (D)
(19) KERIM ALAJBEGOVIC (C)
(20) ESMIR BAJRAKTAREVIC (C)
(14) IVAN SUNJIC (C)
(13) IVAN BASIC (C)
(10) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
(11) EDIN DZEKO (A)
PANCHINA BOSNIA ERZEGOVINA
(25) JOVO LUKIC (A)
(2) NIHAD MUJAKIC (D)
(16) AMIR HADZIAHMETOVIC (C)
(22) MARTIN ZLOMISLIC (P)
(8) ARMIN GIGOVIC (C)
(6) BENJAMIN TAHIROVIC (C)
(17) DZENIS BURNIC (C)
(9) SAMED BAZDAR (A)
(26) ERMIN MAHMIC (C)
(3) DENNIS HADZIKADUNIC (D)
(23) HARIS TABAKOVIC (A)
(7) AMAR DEDIC (D)
(15) AMAR MEMIC (C)
(12) MLADEN JURKAS (P)
ALLENATORE BOSNIA ERZEGOVINA
Sergej Barbarez
TITOLARI QATAR
(1) MAHMOUD ABUNADA (P)
(18) SULTAN AL BRAKE (D)
(16) BOUALEM KHOUKHI (D)
(2) PEDRO MIGUEL (D)
(4) ISSA LAYE (D)
(12) KARIM BOUDIAF (C)
(20) AHMED FATHY (C)
(5) JASSEM GABER (C)
(10) HASSAN AL HAYDOS (A)
(11) AKRAM AFIF (A)
(8) EDMÍLSON JUNIOR (A)
PANCHINA QATAR
(3) LUCAS MENDES (D)
(19) ALMOEZ ALI (A)
(24) TAHSIN MOHAMMED (A)
(25) AL HASHMI AL HUSSAIN (D)
(9) MOHAMMED MUNTARI (A)
(7) AHMED ALAA (A)
(15) YUSUF ABDURISAG (A)
(26) MOHAMMAD AL MANAI (C)
(22) MESHAAL BARSHAM (P)
(21) SALAH ZAKARIA (P)
(6) ABDULAZIZ HATEM (C)
(17) AHMED AL GANEHI (A)
(13) AYOUB AL OUI (D)
ALLENATORE QATAR
Julen Lopetegui
PREPARTITA
Bosnia Erzegovina - Qatar è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 24 giugno alle ore 21:00 allo stadio Seattle Stadium di Seattle, Washington. Arbitro di Bosnia Erzegovina - Qatar sarà Jesús Valenzuela. Al VAR invece ci sarà Tatiana Guzman.
Dove vedere Bosnia Erzegovina-Qatar di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Bosnia Erzegovina-Qatar si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 24 giugno. Bosnia Erzegovina-Qatar verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Bosnia Erzegovina - Qatar sulla Guida TV.