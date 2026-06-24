Colombia ai sedicesimi! Due vittorie su due nella fase a gironi, con Daniel Muñoz a segno in entrambe le partite. 1-0 un po' stretto dati i 20 tiri di oggi per i Cafeteros che comunque staccano meritatamente il pass per la seconda fase.
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Statistiche
Grande festa dei tifosi colombiani a Guadalajara. Le squadre torneranno in campo il 28 giugno, la Colombia contro il Portogallo, mentre la Repubblica Democratica del Congo sfiderà l’Uzbekistan. Grazie per averci seguito, alla prossima.06:07
90'+7'
Finisce qui. 2/2 per la Colombia. Di nuovo decisivo Munoz. Repubblica Democratica del Congo ko.06:03
90'+4'
Cartellino giallo per Jefferson Lerma05:55
90'+3'
Cartellino giallo per Charles Pickel05:56
90'+1'
Assegnati 6 minuti di recupero.05:56
90'+1'
Dagli sviluppi girata di testa di Mbemba. La tiene Vargas.05:57
89'
Congo più attivo che mai! Tutti in avanti, palla che arriva a Mbuku che spara da fuori. Risponde a mano aperta di Vargas che mette in corner.05:54
86'
Ancora Puerta! Dagli sviluppi del corner la palla finisce di nuovo al limite dell'area sui piedi del colombiano che stavolta trova la porta ma Mpasi è attento.05:49
86'
Puerta calcia forte dal limite dell'area ma trova la deviazione di Pickel in calcio d'angolo.05:47
83'
Altro fuorigioco per la Colombia, stavolta di Cordoba. Tantissimi gli offsides per i colombiani. 05:46
82'
Altro cambio, finisce la partita di Samuel Moutoussamy, al suo posto dentro Nathanaël Mbuku05:43
80'
Due gol annullati a Luis Diaz in due minuti! Troppo avanti in entrambe le occasioni il giocatore del Bayern Monaco.05:43
77'
Fuori Jhon Arias, dentro Richard Ríos05:41
76'
GOL! COLOMBIA-Repubblica Democratica del Congo 1-0! Rete di Daniel Muñoz! Ancora lui! Cordoba lavora benissimo di fisico e scarica per il macino di Munoz. La deviazione è decisiva e la Colombia è avanti.05:41
74'
Occasione per Wissa! Sono entrati bene i cambi del Congo che ripartono e trovano Wissa in area. Conclusione murata da Davinson Sanchez.05:41
73'
Meno feroce la Colombia nel cercare il gol in questa seconda frazione. Il Congo ha trovato la quadra giusta e si difende con ordine.05:37
73'
Fuori anche Edo Kayembe, dentro Charles Pickel05:33
72'
Esce Arthur Masuaku, entra Joris Kayembe05:33
71'
Si riparte. 20 minuti più recupero alla fine. Tutti da vivere. 05:33
68'
Cooling break anche nella ripresa. Tre minuti di pausa.05:30
64'
Cross insidiioso di Mojica, intervento stilisticamente non perfetto di Mpasi ma efficace. Anticipato Munoz in agguato sul secondo palo.05:28
62'
Ritmi decisamente più bassi in questo secondo tempo. Continua comunque a spingere la Colombia e prova a ripartire il Congo.05:24
59'
Fuori anche James Rodríguez per Juan Fernando Quintero05:21
58'
Doppio cambio per la Colombia. Fuori Luis Suárez, dentro Jhon Córdoba05:20
57'
Secondo cambio per il Congo. Esce Cédric Bakambu, dentro Simon Banza05:23
56'
Fallo di Jhon Lucumí. Primo ammonito del match.05:22
53'
Prima volta in cui riesce a ripartire il Congo. Bene Wan Bissaka che conduce e cambia gioco. Moutoussamy si accontenta della conclusione da fuori e spreca calciando altissimo.05:17
50'
Si salva ancora il Congo, sempre con Mpasi! Controllo e tiro di Luis Diaz e parata da portiere di futsal dell'estremo difensore del Congo che con il parastinco dice no! Poi Arias spedisce a lato con il mancino.05:24
49'
Possesso palla continuato della Colombia. Fa fatica il Congo.05:10
48'
Stesso canovaccio tattico in questi primi minuti del secondo tempo. La Colombia gestisce il possesso palla e il Congo attende.05:09
46'
Si riparte! Via al secondo tempo di Colombia-Repubblica del Congo05:07
45'
Prova a cambiare qualcosa il Congo. Un non brillantissimo Ngal'ayel Mukau fa spazio a Noah Sadiki05:08
Colombia padrona del gioco nel primo tempo, ma fermata da un super Mpasi. I Cafeteros chiudono con 14 conclusioni, un palo colpito da Muñoz e ben 9 giocatori diversi al tiro; spicca il solito Luis Díaz, il più attivo di tutti.04:59
45'+6'
Finisce qui il primo tempo. 0-0 stretto alla Colombia.04:51
45'+3'
Colombia che chiude in avanti. Un'altra conclusione da fuori area di Puerta non arriva al limite.04:51
45'+1'
Assegnati 5 minuti di recupero.04:46
45'+1'
Isolato Luis Diaz che va di nuovo alla conclusione. Ancora murato.04:46
43'
Manca solo Jefferson Lerma a calciare in questo primo tempo. Nove dei dieci giocatori di movimento colombiani hanno infatti già tentato almeno un tiro.04:43
40'
Errore in fase di costruzione per il Congo, Suarez punta l'area e calcia ma la sua conclusione viene respinta dal muro avversario.04:42
39'
Punizione di James Rodriguez dalla trequarti che scodella in mezzo, il colpo di testa di Davinson Sanchez però si spegne tra le braccia di Mpasi.04:40
35'
Si affaccia nella metà campo avversaria il Congo che si guadagna il primo coner del suo match. Dagli sviluppi l'intervento decisivo è di Davinson Sanchez.04:38
32'
Murato Luis Diaz! Terzo tiro per lui in mezz'ora, sicuramente tra i più intraprendenti dei suoi.04:34
26'
Ripartita la sifda, sempre la Colombia con il possesso palla. Congo che si difende bassissimo.04:31
23'
E' il momento di idratarsi, tre minuti di pausa del match. 04:24
22'
Una sola squadra in campo in questi primi 20 minuti. Fatica a ripartire il Congo.04:22
20'
Colombia che si sta affidando tanto alle conclusioni da fuori. Stavolta Puerta a trovare i guantoni di Mpasi. 04:20
18'
Già cinque tiri in porta per la Colombia in questi primi 15 minuti di gioco. Congo che si sta salvando grazie agli interventi di Mpasi.04:19
16'
Sta parando di tutto Mpasi in questo primo quarto d'ora! Luis Diaz dribbla e si accentra in area ma sul suo destro risponde ancora presente il portiere del Congo.04:17
15'
Altro intervento da parte di Mpasi, ancora dalla distanza la Colombia con Mojica04:16
12'
Dagli sviluppi del corner, Lucumi colpisce di testa in tuffo ma il pallone si spegne sul fondo.04:12
11'
Ci prova anche James Rodriguez dalla distanza! Bella risposta in corner di Mpasi, assoluto protagonista di questi primi 10 minuti di gioco.04:18
9'
Ancora protagonista Muñoz! Il terzino stavolta trova la rete dopo una straordinaria parata di Mpasi su un suo colpo di testa ma il gol viene annullato per fuorigioco.04:18
4'
Risposta immediata della Colombia! Sviluppo del gioco da destra a sinistra con Díaz che serve Arias in area, il cui tiro viene respinto. Sulla ribattuta Muñoz, a porta praticamente spalancata, colpisce il palo sprecando una grande occasione.04:10
Primo squillo! Ci ha provato Kayembe con un tiro dalla distanza che non è uscito di molto. 04:04
PARTITI! Via al match, si comincia. 04:00
Squadre in campo, tutto pronto per gli inni nazionali. Si parte con quello colombiano. 03:53
Che bel clima a Guadalajara, tifosi calorosissimi! Tra poco si parte.03:46
Fischio d'inizio alle ore 4 italiane (le 20 locali). Si gioca all'Estadio Akron di Guadalajara, in Messico. 03:45
Arbitro di Colombia-Repubblica Democratica del Congo sarà il nostro Mariani, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. 03:27
Repubblica Democratica del Congo e Colombia schierano la stessa formazione vista nella prima giornata. Curiosità, è la terza partita di questi Mondiali in cui entrambe le squadre confermano lo stesso XI, dopo Nuova Zelanda-Egitto e Norvegia-Senegal.03:23
Colombia - Congo è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 24 giugno alle ore 04:00 allo stadio Estadio Guadalajara di Guadalajara. Arbitro di Colombia - Congo sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Maurizio Mariani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
146
Fuorigioco
14
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
22
Espulsioni
2
Cartellini per partita
5.0
Falli per cartellino
5.8
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie B: 5 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
13-09-2025
Serie B
Sampdoria-Cesena 1-2
01-11-2025
Serie B
Virtus Entella-Empoli 1-0
07-02-2026
Serie B
Frosinone-Venezia 1-2
01-05-2026
Serie B
Bari-Virtus Entella 2-0
19-05-2026
Serie B
Monza-Juve Stabia 2-1
Dove vedere Colombia-Congo di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Colombia-Congo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 04:00 (mezz'ora prima) del 24 giugno. Colombia-Congo verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Colombia - Congo sulla Guida TV.