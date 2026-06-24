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Colombia-Congo: 1-0 - Mondiali 2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estadio Guadalajara di Guadalajara
24 Giugno 2026 ore 04:00
Colombia
1
Congo
0
Partita finita
Arbitro: Maurizio Mariani
  1. 76' 1-0 Daniel Muñoz
0'
45'
90'
90'
96'

Colombia ai sedicesimi! Due vittorie su due nella fase a gironi, con Daniel Muñoz a segno in entrambe le partite. 1-0 un po' stretto dati i 20 tiri di oggi per i Cafeteros che comunque staccano meritatamente il pass per la seconda fase.

  1. Grande festa dei tifosi colombiani a Guadalajara. Le squadre torneranno in campo il 28 giugno, la Colombia contro il Portogallo, mentre la Repubblica Democratica del Congo sfiderà l’Uzbekistan. Grazie per averci seguito, alla prossima.06:07

  2. 90'+7'

    Finisce qui. 2/2 per la Colombia. Di nuovo decisivo Munoz. Repubblica Democratica del Congo ko.06:03

  3. 90'+4'

    Cartellino giallo per Jefferson Lerma05:55

  4. 90'+3'

    Cartellino giallo per Charles Pickel05:56

  5. 90'+1'

    Assegnati 6 minuti di recupero.05:56

  6. 90'+1'

    Dagli sviluppi girata di testa di Mbemba. La tiene Vargas.05:57

  8. 89'

    Congo più attivo che mai! Tutti in avanti, palla che arriva a Mbuku che spara da fuori. Risponde a mano aperta di Vargas che mette in corner.05:54

  9. 86'

    Ancora Puerta! Dagli sviluppi del corner la palla finisce di nuovo al limite dell'area sui piedi del colombiano che stavolta trova la porta ma Mpasi è attento.05:49

  10. 86'

    Puerta calcia forte dal limite dell'area ma trova la deviazione di Pickel in calcio d'angolo.05:47

  11. 83'

    Altro fuorigioco per la Colombia, stavolta di Cordoba. Tantissimi gli offsides per i colombiani. 05:46

  12. 82'

    Altro cambio, finisce la partita di Samuel Moutoussamy, al suo posto dentro Nathanaël Mbuku05:43

  14. 80'

    Due gol annullati a Luis Diaz in due minuti! Troppo avanti in entrambe le occasioni il giocatore del Bayern Monaco.05:43

  15. 77'

    Fuori Jhon Arias, dentro Richard Ríos05:41

  16. 76'

    GOL! COLOMBIA-Repubblica Democratica del Congo 1-0! Rete di Daniel Muñoz! Ancora lui! Cordoba lavora benissimo di fisico e scarica per il macino di Munoz. La deviazione è decisiva e la Colombia è avanti.05:41

  17. 74'

    Occasione per Wissa! Sono entrati bene i cambi del Congo che ripartono e trovano Wissa in area. Conclusione murata da Davinson Sanchez.05:41

  18. 73'

    Meno feroce la Colombia nel cercare il gol in questa seconda frazione. Il Congo ha trovato la quadra giusta e si difende con ordine.05:37

  20. 73'

    Fuori anche Edo Kayembe, dentro Charles Pickel05:33

  21. 72'

    Esce Arthur Masuaku, entra Joris Kayembe05:33

  22. 71'

    Si riparte. 20 minuti più recupero alla fine. Tutti da vivere. 05:33

  23. 68'

    Cooling break anche nella ripresa. Tre minuti di pausa.05:30

  24. 64'

    Cross insidiioso di Mojica, intervento stilisticamente non perfetto di Mpasi ma efficace. Anticipato Munoz in agguato sul secondo palo.05:28

  26. 62'

    Ritmi decisamente più bassi in questo secondo tempo. Continua comunque a spingere la Colombia e prova a ripartire il Congo.05:24

  27. 59'

    Fuori anche James Rodríguez per Juan Fernando Quintero05:21

  28. 58'

    Doppio cambio per la Colombia. Fuori Luis Suárez, dentro Jhon Córdoba05:20

  29. 57'

    Secondo cambio per il Congo. Esce Cédric Bakambu, dentro Simon Banza05:23

  30. 56'

    Fallo di Jhon Lucumí. Primo ammonito del match.05:22

  32. 53'

    Prima volta in cui riesce a ripartire il Congo. Bene Wan Bissaka che conduce e cambia gioco. Moutoussamy si accontenta della conclusione da fuori e spreca calciando altissimo.05:17

  33. 50'

    Si salva ancora il Congo, sempre con Mpasi! Controllo e tiro di Luis Diaz e parata da portiere di futsal dell'estremo difensore del Congo che con il parastinco dice no! Poi Arias spedisce a lato con il mancino.05:24

  34. 49'

    Possesso palla continuato della Colombia. Fa fatica il Congo.05:10

  35. 48'

    Stesso canovaccio tattico in questi primi minuti del secondo tempo. La Colombia gestisce il possesso palla e il Congo attende.05:09

  36. 46'

    Si riparte! Via al secondo tempo di Colombia-Repubblica del Congo05:07

  38. 45'

    Prova a cambiare qualcosa il Congo. Un non brillantissimo Ngal'ayel Mukau fa spazio a Noah Sadiki05:08

  39. Colombia padrona del gioco nel primo tempo, ma fermata da un super Mpasi. I Cafeteros chiudono con 14 conclusioni, un palo colpito da Muñoz e ben 9 giocatori diversi al tiro; spicca il solito Luis Díaz, il più attivo di tutti.04:59

  40. 45'+6'

    Finisce qui il primo tempo. 0-0 stretto alla Colombia.04:51

  41. 45'+3'

    Colombia che chiude in avanti. Un'altra conclusione da fuori area di Puerta non arriva al limite.04:51

  42. 45'+1'

    Assegnati 5 minuti di recupero.04:46

  44. 45'+1'

    Isolato Luis Diaz che va di nuovo alla conclusione. Ancora murato.04:46

  45. 43'

    Manca solo Jefferson Lerma a calciare in questo primo tempo. Nove dei dieci giocatori di movimento colombiani hanno infatti già tentato almeno un tiro.04:43

  46. 40'

    Errore in fase di costruzione per il Congo, Suarez punta l'area e calcia ma la sua conclusione viene respinta dal muro avversario.04:42

  47. 39'

    Punizione di James Rodriguez dalla trequarti che scodella in mezzo, il colpo di testa di Davinson Sanchez però si spegne tra le braccia di Mpasi.04:40

  48. 35'

    Si affaccia nella metà campo avversaria il Congo che si guadagna il primo coner del suo match. Dagli sviluppi l'intervento decisivo è di Davinson Sanchez.04:38

  50. 32'

    Murato Luis Diaz! Terzo tiro per lui in mezz'ora, sicuramente tra i più intraprendenti dei suoi.04:34

  51. 26'

    Ripartita la sifda, sempre la Colombia con il possesso palla. Congo che si difende bassissimo.04:31

  52. 23'

    E' il momento di idratarsi, tre minuti di pausa del match. 04:24

  53. 22'

    Una sola squadra in campo in questi primi 20 minuti. Fatica a ripartire il Congo.04:22

  54. 20'

    Colombia che si sta affidando tanto alle conclusioni da fuori. Stavolta Puerta a trovare i guantoni di Mpasi. 04:20

  56. 18'

    Già cinque tiri in porta per la Colombia in questi primi 15 minuti di gioco. Congo che si sta salvando grazie agli interventi di Mpasi.04:19

  57. 16'

    Sta parando di tutto Mpasi in questo primo quarto d'ora! Luis Diaz dribbla e si accentra in area ma sul suo destro risponde ancora presente il portiere del Congo.04:17

  58. 15'

    Altro intervento da parte di Mpasi, ancora dalla distanza la Colombia con Mojica04:16

  59. 12'

    Dagli sviluppi del corner, Lucumi colpisce di testa in tuffo ma il pallone si spegne sul fondo.04:12

  60. 11'

    Ci prova anche James Rodriguez dalla distanza! Bella risposta in corner di Mpasi, assoluto protagonista di questi primi 10 minuti di gioco.04:18

  62. 9'

    Ancora protagonista Muñoz! Il terzino stavolta trova la rete dopo una straordinaria parata di Mpasi su un suo colpo di testa ma il gol viene annullato per fuorigioco.04:18

  63. 4'

    Risposta immediata della Colombia! Sviluppo del gioco da destra a sinistra con Díaz che serve Arias in area, il cui tiro viene respinto. Sulla ribattuta Muñoz, a porta praticamente spalancata, colpisce il palo sprecando una grande occasione.04:10

  64. Primo squillo! Ci ha provato Kayembe con un tiro dalla distanza che non è uscito di molto. 04:04

  65. PARTITI! Via al match, si comincia. 04:00

  66. Squadre in campo, tutto pronto per gli inni nazionali. Si parte con quello colombiano. 03:53

  68. Che bel clima a Guadalajara, tifosi calorosissimi! Tra poco si parte.03:46

  69. Fischio d'inizio alle ore 4 italiane (le 20 locali). Si gioca all'Estadio Akron di Guadalajara, in Messico. 03:45

  70. Arbitro di Colombia-Repubblica Democratica del Congo sarà il nostro Mariani, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. 03:27

  71. Repubblica Democratica del Congo e Colombia schierano la stessa formazione vista nella prima giornata. Curiosità, è la terza partita di questi Mondiali in cui entrambe le squadre confermano lo stesso XI, dopo Nuova Zelanda-Egitto e Norvegia-Senegal.03:23

  72. CONGO RD (5-3-2): Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Kayembe, Motoussamy, Mukau; Bakambu, Wissa. CT: Desabre.03:35

  74. COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez. CT: Lorenzo. 03:14

  75. Buonanotte e benvenuti alla diretta scritta di Colombia-Repubblica Democratica del Congo, match valido per la 2a giornata del girone K.03:06

  77. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estadio Guadalajara
    Città: Guadalajara
    Capienza: 48000 spettatori03:06

    Estadio Guadalajara Fonte: Gettyimages

Formazioni Colombia - Congo

Colombia
Congo
TITOLARI COLOMBIA
  • (12) CAMILO VARGAS (P)
  • (2) DANIEL MUÑOZ (D)
  • (3) JHON LUCUMÍ (D)
  • (17) JOHAN MOJICA (D)
  • (23) DAVINSON SÁNCHEZ (D)
  • (14) GUSTAVO PUERTA (C)
  • (16) JEFFERSON LERMA (C)
  • (11) JHON ARIAS (C)
  • (7) LUIS DÍAZ (A)
  • (10) JAMES RODRÍGUEZ (A)
  • (25) LUIS SUÁREZ (A)
PANCHINA COLOMBIA
  • (21) JAMINTON CAMPAZ (C)
  • (19) CUCHO HERNÁNDEZ (A)
  • (24) ÁLVARO MONTERO (P)
  • (13) YERRY MINA (D)
  • (6) RICHARD RÍOS (C)
  • (18) WILLER DITTA (D)
  • (8) JORGE CARRASCAL (C)
  • (26) ANDRÉS GÓMEZ (A)
  • (22) DEIVER MACHADO (D)
  • (1) DAVID OSPINA (P)
  • (4) SANTIAGO ARIAS (D)
  • (9) JHON CÓRDOBA (A)
  • (15) JUAN PORTILLA (C)
  • (20) JUAN FERNANDO QUINTERO (C)
  • (5) KEVIN CASTAÑO (C)
ALLENATORE COLOMBIA
  • Néstor Lorenzo
TITOLARI CONGO
  • (1) LIONEL MPASI (P)
  • (3) STEVE KAPUADI (D)
  • (22) CHANCEL MBEMBA (D)
  • (4) AXEL TUANZEBE (D)
  • (26) ARTHUR MASUAKU (D)
  • (2) AARON WAN-BISSAKA (D)
  • (6) NGAL'AYEL MUKAU (C)
  • (8) SAMUEL MOUTOUSSAMY (C)
  • (25) EDO KAYEMBE (C)
  • (17) CÉDRIC BAKAMBU (A)
  • (20) YOANE WISSA (A)
PANCHINA CONGO
  • (15) AARON TSHIBOLA (C)
  • (21) MATTHIEU EPOLO (P)
  • (10) THÉO BONGONDA (C)
  • (16) TIMOTHY FAYULU (P)
  • (11) GAËL KAKUTA (C)
  • (18) CHARLES PICKEL (C)
  • (9) BRIAN CIPENGA (A)
  • (23) SIMON BANZA (A)
  • (13) MESCHACK ELIA (A)
  • (24) GÉDÉON KALULU (D)
  • (12) JORIS KAYEMBE (D)
  • (14) NOAH SADIKI (C)
  • (5) DYLAN BATUBINSIKA (D)
  • (19) FISTON MAYELE (A)
  • (7) NATHANAËL MBUKU (A)
ALLENATORE CONGO
  • Sébastien Desabre
PREPARTITA

Colombia - Congo è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 24 giugno alle ore 04:00 allo stadio Estadio Guadalajara di Guadalajara.
Arbitro di Colombia - Congo sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Maurizio Mariani

Statistiche Stagionali
Partite dirette5
Falli fischiati146
Fuorigioco14
Rigori assegnati0
Ammonizioni22
Espulsioni2
Cartellini per partita5.0
Falli per cartellino5.8

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 5 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2
01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0
07-02-2026 Serie B Frosinone-Venezia 1-2
01-05-2026 Serie B Bari-Virtus Entella 2-0
19-05-2026 Serie B Monza-Juve Stabia 2-1

Dove vedere Colombia-Congo di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Colombia-Congo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 04:00 (mezz'ora prima) del 24 giugno.
Colombia-Congo verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Colombia - Congo sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026 Colombia - Congo Live

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