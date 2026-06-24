Grazie per aver seguito la diretta di Panama-Croazia 0-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Coppa del Mondo 2026.03:02

90'+5' Finisce qui! Vittoria importante per la Croazia, che sale a quota tre punti e si giocherà il passaggio del turno nell'ultimo match del girone contro il Ghana.02:56

90'+3' Nulla di fatto sugli sviluppi della punizione, con Murillo che va direttamente verso la porta, ma calcia alto.02:53

90'+2' Primo ammonito del match nella Croazia: entrata dura al limite dell'area di P. Sučić, con Panama che adesso potrà usufruire di un calcio di punizione da una posizione interessante.02:52

90' Fuori anche Blackman e dentro Davis nella nazionale panamense.02:50

90' Terzo cambio per Panama: entra T. Rodríguez al posto di Bárcenas. 02:50

90' Saranno cinque i minuti di recupero che ci separano da qui alla fine del mach.02:51

87' Sempre Panama in avanti alla ricerca degli spazi giusti per provare a realizzare il gol del pareggio che rimetterebbe tutto in discussione, ma la Croazia si difende bene in questa fase.02:48

83' Secondo cambio per Panama: fuori Fajardo e dentro Londoño.02:43

83' Corner anche per la Croazia, ma sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, la difesa di Panama riesce ad allontanare.02:42

81' Quinto cambio nella Croazia: esce anche Modrić ed entra Mario Pašalić.02:41

79' Sugli sviluppi di un corner per Panama, ancora Harvey protagonista: trovato sul secondo palo, il numero 14 panamense calcia forte sul primo palo da posizione molto angolato, colpendo l'esterno della rete.02:40

77' Primo cambio anche per Panama: fuori Ramos e dentro Waterman.02:36

73' Si riparte con una rimessa in favore della Croazia.02:32

72' Altri due cambi nella Croazia: fuori Marco Pašalić e Kovačić, dentro L. Sučić e P. Sučić.02:34

68' Arriva il momento dell'Hydration Break di questo secondo tempo, con la Croazia che ha la possibilità di riorganizzarsi dopo un ottimo momento di Panama, sempre più pericoloso alla ricerca del gol del pareggio.02:30

68' Occasione per Panama sugli sviluppi di un corner: grande intervento di Livaković sulla conclusione di testa dal limite dell'area piccola tentata da Harvey!02:35

65' Dopo il vantaggio della Croazia, Panama ha alzato la pressione alla ricerca del pareggio, ma fin qui non è quasi mari riuscita a concludere verso la porta difesa da Livaković.02:27

61' Arriva il primo giallo del match: ammonito Bárcenas per un fallo su Modrić in mezzo al campo.02:20

60' Torna a farsi vedere in avanti Panama con un'azione insistita, alla ricerca del pareggio, ma ancora una volta la difesa croata riesce ad allontanare la minaccia.02:19

57' Occasionissima sprecata dalla Croazia! Con Marco Pašalić che si trova a tu per tu con Mosquera in contropiede e tenta lo scavetto, respinto però dall'estremo difensore panamense. Il classe 2000 ha comunque una seconda occasione, ma calcia altissimo sopra la traversa.02:18

54' GOL! Panama-CROAZIA 0-1! Rete di Ante Budimir! Buona costruzione a destra della Croazia con Stanišić che duetta con Marco Pašalić e mette un cross perfetto sul secondo palo, dove il neo entrato Budimir si fa trovare pronto e insacca alle spalle di Mosquera per il vantaggio croato.02:20

52' Corner battuto corto da Martínez, con Panama che non riesce ad incidere sugli sviluppi dello stesso.02:45

51' Calcio d'angolo per Panama, che conquista una buona occasione dalla bandierina. 02:44

46' Inizia il secondo tempo! È Panama a dare il via ai secondi 45' di gioco.02:04

45' Doppio cambio per la Croazia all'intervallo: fuori Musa e Gvardiol e dentro Budimir e Kramaric.02:34

Vedremo se i due allenatori proveranno a ricorrere ai cambi per cambiare l'inerzia di questa partita, che fino ad ora non ha regalato grandi emozioni in zona gol.01:55

Partita bloccata in questi primi 45' di gioco, con la Croazia che fa la partita e Panama che si difende bene e riparte in contropiede appena ne ha l'occasione, mettendo spesso in mezzo cross pericolosi ma, fino ad ora, mai sfruttati dagli attaccanti panamensi. Il primo intervento di Mosquera arriva solo nel recupero: Baturina - tra i migliori finora nel match - calcia da fuori, con l'estremo difensore panamense che sceglie di allontanare in angolo anche se la conclusione del croato sarebbe comunque finita fuori dallo specchio. È l'unico brivido di un primo tempo che si chiude sullo 0-0, in attesa della seconda frazione di gioco.02:22

45'+3' Finisce il primo tempo! Si va all'intervallo sul punteggio di 0-0 tra Panama e Croazia.01:48

45'+2' Arriva adesso il primo intervento di Mosquera: Baturina calcia forte rasoterra dalla distanza, e il portiere panamense allontana in corner un tiro che sarebbe comunque finito fuori dallo specchio della porta.02:16

45' Saranno tre i minuti di recupero che ci separano dalla fine della prima frazione di gioco.01:45

43' A pochi minuti dalla fine del primo tempo non è ancora arrivato alcun tiro nello specchio della porta da parte di entrambe le squadre, che in generale hanno tentato solo una conclusione a testa fin qui nel match.01:45

38' Panama cerca nuovamente di creare pericoli affidandosi ai cross, ma ancora una volta non riesce a trovare il tocco decisivo per andare alla conclusione.01:39

34' Continua il possesso della Croazia, che però è poco incisiva e non riesce a costruire occasioni pericolose.01:36

30' Calcio di punizione per la Croazia vicino alla bandierina del calcio d'angolo alla destra della porta difesa da Mosquera: Modrić mette in mezzo un cross, ma ancora una volta la difesa di Panama allontana.01:32

26' Si riparte con un rinvio dal fondo in favore della Croazia.01:27

24' È il momento dell'Hydration Break: occasione per le due squadre di rifiatare e per gli allenatori di dare alcune indicazioni ai propri giocatori.01:27

23' Potenziale occasione per Panama con Murillo che dal fondo trova J. Rodríguez al centro: colpo di testa e traversa dopo una grande parata di Livaković. Ma l'arbitro ferma tutto perché al momento del cross il pallone era già uscito dal campo.01:34

22' Ancora in avanti in velocità Panama: Cristian Martínez arriva sul fondo e tenta un altro cross in mezzo, ma il pallone è troppo sul portiere e Livaković blocca.01:22

18' Buona azione offensiva di Panama che arriva al cross basso da sinistra: Andrade prende il fondo e prova a metterla a rimorchio, ma nessun compagno arriva con i tempi giusti per battere verso la porta difesa da Livaković.01:19

16' Prova a farsi rivedere nell'area avversaria la Croazia, ma il cross di Marco Pašalić è troppo alto e termina direttamente sul fondo.01:16

12' È la Croazia a fare la partita fin qui, ma Panama chiude bene gli spazi per poi ripartire velocemente in contropide appena ne ha l'occasione.01:13

10' Nulla di fatto sul cross di Bárcenas da palla inattiva, con la difesa della Croazia che respinge la minaccia.01:11

8' Panama guadagna un buon calcio di punizione dalla trequarti, Bárcenas sul punto di battuta.01:10

4' Prima conclusione anche per Panama: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Amir Murillo prova a calciare con il destro, ma la difesa croata allontana.01:06

2' Prima sortita offensiva del match da parte della Croazia: cross in mezzo dalla destra e colpo di testa di Modrić in inserimento, ma il pallone termina fuori di molto.01:03

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Croazia.01:00

Le squadre stanno entrando sul terreno di gioco: è il momento degli inni nazionali. Manca pochissimo al fischio d'inizio di questa sfida tra Panama e Croazia!00:52

Ci siamo quasi! Tra pochi minuti (01:00 ora italiana, 19:00 ora locale), l'arbitro gabonese Pierre Ghislain Atcho darà il via a questa sfida, che si giocherà al Toronto Stadium.00:46

Nella Croazia parte ancora titolare in mezzo al campo il capitano Luka Modrić, che raggiunge oggi lo storico traguardo delle 200 presenze con la maglia della nazionale croata.00:31

Al centro della difesa di Panama Thomas Christiansen conferma José Córdoba, dopo che nel match contro il Ghana il classe 2001 è stato il perno del gioco della propria nazionale, stabilendo il record di passaggi effettuati da un giocatore panamense in un singolo match di Coppa del Mondo (101).00:32

Per la prima volta in assoluto tra tutte le competizioni Panama e Croazia scenderanno in campo l’una contro l’altra.00:30

FORMAZIONI UFFICIALI: La Croazia risponde con un 4-2-3-1: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Modrić, Kovačić - Marco Pašalić, Baturina, Perišić - Musa. A disposizione: Budimir, Erlić, Fruk, Jakić, Kotarski, Kramarić, Matanović, Moro, Pandur, Mario Pašalić, P. Sučić. L. Sučić, Vlašić, Vušković, Ćaleta-Car.00:30

FORMAZIONI UFFICIALI: Panama scende in campo con un 3-4-3: Mosquera - Ramos, Córdoba, Andrade - Murillo, Harvey, Bárcenas, Blackman - Martínez, Fajardo, J. Rodriguez. A disposizione: Carrasquilla, Davis, Díaz, Escobar, Fariña, Godoy, Gutiérrez, Londoño, Mejía, Miller, Quintero, T. Rodríguez, Samudio, Waterman, Yanis.00:24

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Panama-Croazia, match valido per la 2ª giornata del Gruppo L.00:14

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