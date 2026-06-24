Dal BC Place di Vancouver è tutto. Grazie per avere seguito la nostra diretta.23:14

90'+7' È finita a Vancouver! La Svizzera ha battuto il Canada per 2-1, grazie ai gol di Vargas e Manzambi nella ripresa. A nulla è servita la rete di Promise David che ha dimezzato lo svantaggio. 23:01

90'+7' JOHNSTON! Il Canada attacca con tutti i suoi uomini. Su traversone col contagiri dalla sinistra, Johnston salta più alto di tutti, ma il suo colpo di testa è centrale, Kobel c'è.22:59

90'+3' Ci crede il Canada. Rimessa laterale, Promise David la tocca di testa, ma Kobel si accartoccia e blocca a terra la sfera.22:56

90'+1' CORNELIUS! Canada vicino al pareggio. Palla lenta dalla destra di Johnston a scavalcare anche Kobel, il difensore dei padroni di casa manca l'inzuccata per il tocco precedente di Promise David che lo manda a vuoto. 22:53

90' Sei minuti di recupero per le speranze del Canada.22:54

87' Sul taccuino di Abatti finisce anche Millar che si becca un giallo per intervento falloso su Ndoye.22:49

85' Altro doppio cambio per la Svizzera. Dentro Fassnacht e Itten, fuori Manzambi ed Embolo.22:46

83' Ultimo slot per Marsch. Finisce qui la partita per Laryea. Entra al suo posto Shaffelburg.22:47

80' Terza sostituzione tra le fila degli elvetici. Rubén Vargas lascia il posto a Ndoye22:41

79' Il Canada vuole il pareggio. Il BC Place di Vancouver è diventato una bolgia. Punizione a cercare la testa di Cornelius, che però viene disturbato al momento dello stacco, palla di poco a lato.22:44

76' GOL! Svizzera-CANADA 2-1. Rete di Promise David. Torna in partita il Canada. Saliba scavalca l'avversario e mette in mezzo per Promise David che di destro in scivolata accorcia le distanze col primo pallone giocato.22:40

75' Quarta sostituzione per il Canada. Buchanan fa spazio a Promise David.22:37

74' Doppio cambio anche per Yanik. Entrano Widmer e Aebischer al posto di Jaquez e Sow.22:36

71' Cooling break. Occasione per il Canada di serrare le fila e ritrovare morale.22:31

68' Si riaccende il pubblico canadese sugli spalti. Jonathan David prova la battuta di sinistro a colpo sicuro da dentro l'area, ma sulla conclusione arriva Elvedi in scivolata, con palla che finisce in angolo. 22:30

66' PILLOLA STATISTICA. Johan Manzambi è uno dei soli tre giocatori in questo secolo con almeno quattro partecipaizoni al gol (tre reti, un assist) in un torneo della Coppa del Mondo FIFA, prima di compiere 21 anni, dopo Kylian Mbappé nel 2018 (quattro) e Thomas Müller nel 2010 (otto).22:27

58' Marsch tenta di dare una scossa alla sua squadra. Tripla sostituzione nelle file del Canada. Fuori Choinière, Larin e Ahmed, dentro Millar, Eustaquio e Oluwaseyi.22:23

57' GOL! SVIZZERA-Canada 2-0. Rete di Johan Manzambi. Ancora un attacco alla profondità della squadra di Yakin, ancora una pessima difesa con Cornelius e Fougerolles per margherite. Embolo lanciato dalle retrovie apparecchia per Manzambi, destro potente, Crepeau si fa passare la palla sotto le braccia.22:21

54' Ammutolito il BC Place di fede canadese.22:13

49' In questo momento, la Svizzera è prima nel suo girone con 7 punti, il Canada secondo con 4, al pari della Bosnia, ma in vantaggio per differenza reti (+5 vs -2).22:13

46' GOL! SVIZZERA-Canada 1-0. Rete di Rubén Vargas. Sono bastati soltanto 39 secondi agli elvetici per sbloccare il risultato nella ripresa. Manzambi va via sulla destra, mette in mezzo, palla che attraversa tutta l'area di rigore canadese, Vargas controlla e fulmina Crépeau sul secondo palo. 22:10

46' Inizia il secondo tempo. In campo gli stessi 22 dei primi 45 minuti.22:06

Nella ripresa, vedremo se le due squadre riusciranno a sbloccare il risultato o si accontenteranno del pareggio, che proietterebbe entrambe ai sedicesimi di finale.22:00

Nessun gol dunque nei primi 45 minuti di gioco tra Svizzera e Canada al BC Place di Vancouver. Gli elvetici si sono resi pericolosi con Embolo, che solo in area ha centrato Crepeau, e Manzambi che sulla respinta ha concluso venendo murato da Cornelius. La risposta del Canada è affidata a Larin che al 35' non riesce ad angolare abbastanza una conclusione bloccata a terra da Kobel, e ad Ahmed che al 41' ci prova col mancino, ma anche in questo caso il numero uno della Svizzera si distende e salva in angolo.21:58

45'+4' A Vancouver, Svizzera e Canada chiudono il primo tempo sullo 0-0. Nell'altra partita del Girone B invece la Bosnia va al riposo in vantaggio per 2-1 sul Qatar.21:52

45'+4' Affondo della Svizzera. Combinazione in area tra Vargas che di tacco serve Embolo, ma Jonathan David ci mette una pezza anche in difesa, subendo fallo.21:50

45' Sono quattro i minuti di recupero concessi da Ramon Abatti.21:48

44' Spinge il Canada! Buchanan per Jonathan David che sgancia il sinistro dal limite dell'area elvetica, fuori di poco alla destra di Kobel. 21:47

41' AHMED! Bravo a smarcarsi Jonathan David che scarica su Ahmed, mancino dal vertice sinistro dell'area, ma Kobel si distende e salva in angolo. Padroni di casa che sembrano avere preso il controllo del gioco.21:44

40' Si fa vedere il Canada. Johnston prova la botta dalla distanza, palla in curva.21:41

39' A Seattle, la Bosnia ha raddoppiato, grazie all'autorete di Al-Brake. Qatar sotto di due gol.21:40

37' Xhaka apre per Vargas, ma il tentativo di imbeccata è impreciso e l'attaccante del Siviglia non ci arriva: palla che sfila sul fondo.21:38

35' OCCASIONE CANADA! Larin scatta sulla sinistra su lancio al bacio di David, ma la sua conclusione è poco angolata, Kobel blocca a terra senza problemi.21:36

32' Un cartellino giallo a testa per Xhaka e Larin. Il primo tenta la battuta a sorpresa su calcio di punizione, il secondo gli sposta il pallone. Per il fischietto brasiliano sono colpevoli entrambi.22:24

30' Intanto, nell'altra sfida del Gruppo B, la Bosnia-Erzegovina è passata in vantaggio con il gol di Alajbegović.21:32

27' Vargas al limite dell'area canadese prova a fare da sponda aerea per Manzambi, ma Cornelius è onnipresente e allontana la minaccia.21:29

26' Il gioco è ripreso. Canada in attacco.21:25

23' È il momento del cooling break. Giocatori che si dirigono verso le rispettive panchine.21:23

19' Ancora Svizzera in avanti. Questa volta a scaldare i guantoni di Crepeau è Embolo con un mancino in fase di caduta, troppo lento per impensierire l'estremo del Canada che blocca in presa bassa.21:25

17' Sgasata sulla destra di Manzambi che dentro l'area però si fa cadere toccato da Laryea. Abatti gli fa segno di rialzarsi.21:18

15' Pronta la reazione del Canada con Larin che si trova a tu per tu con Kobel, ma Abatti fischia il fuorigioco.21:16

11' DOPPIA OCCASIONE SVIZZERA! Prima Embolo solo in area spara addosso a Crepeau con un tiro centrale, poi Manzambi si avventa sulla respinta, ma la sua conclusione è murata da Cornelius.21:14

6' Lancio a scavalcare il centrocampo di Jaquez per Akanji sull'out di destra, ma Ahmed legge bene in ripiegamento. Riparte la Svizzera.21:10

3' Pimo calcio di punizione da posizione pericolosa per il Canada. Dalla sinistra, Choiniere batte bene in mezzo, David non riesce a impattare, allontana la difesa della Svizzera.21:05

PARTITI! È iniziata Svizzera-Canada. Primo pallone giocato dai padroni di casa.21:00

Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo. È il momento degli inni nazionali. Si parte con quello della Svizzera. Sarà poi la volta dell'inno canadese.20:58

A dirigere la sfida tra Svizzera e Canada al BC Place di Vancouver sarà il brasiliano Ramon Abatti. Fischio d’inizio fissato per le ore 21 italiane (le 12 locali).20:42

Jesse Marsch, invece, dopo il 6-0 del suo Canada contro il Qatar, sostituisce due pedine nell'XI di partenza, entrambe a centrocampo: Nathan Saliba e Mathieu Choiniere al posto di Stephen Eustaquio e Ismaël Koné. Nel dettaglio, tre dei quattro cambi nella formazione titolare dei padroni di casa in questo Mondiale sono stati effettuati da Marsch nella linea mediana del campo (due contro i qatarioti e due in questo match contro gli elvetici). 20:40

Ampio turnover quindi nelle file degli elvetici. Rispetto all'undici titolare impiegato contro la Bosnia-Erzegovina, Murat Yakin manda in campo dal primo minuto Luca Jaquez a presidiare la fascia destra della difesa; il tandem Djibril Sow-Ruben Vargas sulla trequarti, e Johan Manzambi a supportare l'unica punta Breel Embolo. Il centrocampista del Friburgo, all'età di 20 anni e 253 giorni, diventa così il secondo giocatore svizzero più giovane a iniziare una partita della Coppa del Mondo FIFA in questo secolo, dopo Johan Djorou nel 2006 contro l'Ucraina (19 anni e 159 giorni).20:34

Il Canada risponde schierandosi con un 4-4-2: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Choiniere, Saliba, Ahmed; David, Larin. All. Marsch.20:24

FORMAZIONI UFFICIALI. La Svizzera si dispone in campo con un 4-2-3-1: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Manzambi, Sow, Vargas; Embolo. All. Yakin20:21

Svizzera a Canada, che si affrontano per la prima volta in assoluto ai Mondiali, si giocano il primo posto del Girone B. Entrambe le squadre condividono la vetta della classifica con quattro punti a testa. Xhaka e compagni sono reduci dalla rotonda vittoria per 4-1 contro la Bosnia-Erzegovina, mentre i padoni di casa arrivano all’appuntamento dopo il successo per 6-0 ai danni del Qatar.20:15

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Svizzera-Canada, gara valida per l'ultima giornata del girone B di questo Mondiale.20:56

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