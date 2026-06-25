Dal Philadelphia Stadium è tutto. Grazie per avere seguito la diretta testuale di Curaçao-Costa d'Avorio.00:10

90'+7' È finita! Al Philadelphia Stadium la Costa d'Avorio batte per 2-0 Curaçao e vola ai sedicesimi di finale.00:01

90'+1' Sei minuti di recupero.23:53

90' Ultimo slot per Advocaat. Sambo e Kuwas rilevano Locadia e Brenet.23:59

90' NOSLIN! Prova la soluzione dalla lunga distanza, Fofana risponde presente e alza sopra la traversa.23:53

89' CHE OCCASIONE WAHI! Antonisse perde palla, destro pieno di, Room in uscita disperata si oppone. Costa d'Avorio vicina al terzo gol. 23:52

87' BRIVIDO PER CURAÇAO! Nel tentativo di frenare la corsa di Wahi, Obispo va in spaccata disperata rischiando l'autogol.23:49

84' Cross velenoso dalla sinistra per Kastaneer, esce coi pugni Fofana che allontana la minaccia.23:47

83' Sul taccuino del norvegese Nyberg finisce anche Kastaneer ammonito.23:48

82' Nell'altro match del girone E intanto la Germania sta perdendo per 2-1 contro l'Ecuador che in virtù di questo momentaneo successo si porta a quota 4 in classifica e si propone come una delle migliori terze per ambire alla qualificazione ai sedicesimi di finale. 23:44

80' 10 minuti più recupero al termine dei giochi. Si affievoliscono sempre più le speranze per la Nazionale caraibica.23:42

77' Negli arancioni esce tra l'ovazione dei tifosi arancioni Franck Kessie, entra Seri.23:41

77' Doppia sostituzione in casa Curaçao: fuori Gaari e Fonville, dentro Noslin e Kastaneer.23:40

75' Ammonizione per Juninho Bacuna: fallo su Oulaï.23:38

74' Si propone Chong con un sinistro dal limite, bloccato in due tempi da Fofana. Di gran lunga per distacco il migliore tra i giocatori di Curaçao.23:37

73' PILLOLA STATISTICA. Nicolas Pépé, all'età di 31 anni e 27 giorni, è diventato il secondo giocatore africano più anziano a realizzare una doppietta in una partita di Coppa del Mondo, dopo Roger Milla (due doppiette a 38 anni nel 1990).23:34

72' Gioco ripreso. Palla ai caraibici che dovranno provare a restare aggrappati alla partita.23:33

68' Cooling break. Tre minuti di pausa.23:32

67' Triplo cambio per Fae. Escono il one man show Nicolas Pépé, oltre a Bonny e Yan Diomande; fanno il loro ingresso in campo Wahi, Touré e Diakité.23:32

64' GOL! Curaçao-COSTA D’AVORIO 0-2. Rete di Nicolas Pépé. Ancora lui, ancora dalla sua mattonella. Imbucata straordinaria di Sangaré, controllo dell'ex Arsenal, sguardo alla porta e sinistro a giro che si infila alla destra di Room. E ora gli arancioni hanno già la testa ai sedicesimi di finale. 23:29

62' Primo cambio anche per Dick Advocaat. Comenencia lascia il posto ad Antonisse.23:24

59' Prova a ritrovare il ritmo la Nazionale arancione. Uno-due Diomande-Opéri, Obispo capisce tutto e recupera palla.23:21

57' E ora la formazione di Advocaat ha capito che se attacca alto, la Costa d'Avorio va in difficoltà23:19

56' RISPONDE CURAÇAO! Floranus prova la soluzione di sinistro da fuori, palla di poco alta sopra la traversa. Il difensore olandese è la scheggia impazzita dei caraibici.23:25

52' A UN PASSO DAL 2-0 LA COSTA D'AVORIO! Suggerimento di Diomande per Kessie che si porta palla sul sinistro dal limite, deviazione provvidenziale di Comenencia, con palla che finisce in angolo sfiorando il pallo alla sinistra di Room.23:23

49' Detta i tempi della manovra la Costa d'Avorio che ha tutto l'interesse ad abbassare i ritmi di gioco.23:10

47' Iniziata la ripresa. Si riparte dall'1-0 per la Costa d'Avorio.23:11

46' Un cambio nelle file degli Elefanti. Fuori Diallo dentro Oulaï.23:23

La zampata di Nicolas Pépé, un'occasione di Diallo poco prima del 20' per la squadra africana e Chong sulla sponda opposta a tentare di pungere la retroguardia degli arancioni. Tutto qui il primo tempo di Curaçao-Costa d'Avorio che nella seconda parte ha regalato ben poche emozioni. Nella ripresa, gli uomini di Dick Advocaat dovranno provare a ribaltare la situazione per continuare a sperare. Questo riultato infatti costerebbe l'eliminazione dal Mondiale alla Nazionale caraibica, mentre gli Elefanti, con sei punti in cassaforte, sarebbero qualificati alla fase a eliminazione diretta come seconda forza del girone E dopo la Germania.23:10

45'+5' Finisce il primo tempo al Philadelphia Stadium. Costa d'Avorio in vantaggio per 1-0 su Curaçao, grazie al gol di Nicolas Pépé dopo soltanto sette minuti dal fischio d'inizio.22:52

45'+3' Costa d'Avorio spaccata in due. Chiude in avanti Curaçao. Cross arcuato dalla destra di Chong, Juninho Bacuna controlla di petto, ma al momento della conclusione viene murato in angolo da Kessie.22:50

45' Quattro i minuti di recupero concessi da Nyberg.22:48

44' A un passo dal pareggio il Curaçao. Giocata estemporanea di Leandro Bacuna che buca la difesa arancione dalla sinistra, entra in area, ma il destro sul primo palo colpisce l'esterno della rete. Costa d'Avorio in affanno.22:47

43' Ancora transizione offensiva di Curaçao con Chong che per l'ennesima volta si invola sulla destra, fermato da Kessie.22:50

40' CHONG! Floranus apparecchia per l'attaccante dello Sheffield Utd che dal limite scarica un sinistro in controbalzo, la palla parte bene, ma finisce lontana dai pali alla destra di Fofana. 22:43

38' Impone il ritmo adesso la Costa d'Avorio, palla velenosa dalla sinistra di Diomande che attraversa tutta l'area dei caraibici, ma nessun giocatore degli arancioni ci arriva.22:40

35' Primo cartellino giallo della partita. Sul taccuino del fischietto norvegese finisce Nicolas Pépé per un intervento ruvido ai danni dell'avversario.22:38

35' Pépé cerca la connessione sulla corsia laterale destra con Bonny, la difesa di Curaçao è attenta e recupera palla.22:36

31' Fase di stallo della partita. Spazi molto limitati. Gioco spezzettato per interventi fallosi su entrambi i fronti.22:35

30' PILLOLA STATISTICA. Nicolas Pépé (31 anni e 27 giorni) è solo il secondo giocatore della Costa d'Avorio con più di 30 anni a segnare in un Mondiale, dopo Didier Drogba nel 2010 contro il Brasile (32 anni e 101 giorni).22:31

27' Il gioco è ripreso. Manovra la Costa d'Avorio.22:28

24' Cooling break.22:25

18' OCCASIONE COSTA D'AVORIO. Lancio a pescare Diomande sulla fascia, palla in mezzo per Diallo che svirgola la conclusione. Nulla da fare per gli Elefanti.22:28

14' Ancora Curaçao. Destro dalla lunga distanza di Gaari, che però non centra lo specchio della porta difesa da Fofana.22:25

13' Che numero di magia Juninho Bacuna: tunnel ai danni di Sangarè sull'out di sinistra, ma la Costa d'Avorio riconquista palla e riprende a macinare gioco.22:19

9' Ispirato Pepè che verticalizza per Diallo, sinistro a giro sul secondo pallo, conclusione che si perde sul fondo.22:17

7' GOL! Curaçao-COSTA D’AVORIO 0-1. Rete di Nicolas Pépé. Ingenuità colossale della difesa di Curaçao, ne approfitta Yan Diomande che dal fondo mette in mezzo per l'accorrente Pépé, tap-in e 1-0 per gli Elefanti.22:12

3' Intanto sull'altro campo del girone E, la Germania ha già sbloccato il risultato con un gol di Sané. Ecuador sotto per 1-0.22:05

2' Subito pericolosa la squadra di Advocaat con una botta di sinistro da fuori di Tahith Chong che si muove bene tra le linee, Fofana è ben piazzato e respinge coi pugni.22:07

È INIZIATA CURAÇAO-COSTA D’AVORIO! Primo pallone giocato dagli arancioni.22:01

Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo. È il momento degli inni nazionali. Prima quello di Curaçao, poi sarà la volta dell'inno della Costa d'Avorio.21:55

A dirigere la sfida tra Curaçao e Costa d'Avorio al Philadelphia Stadium sarà lo svedese Glenn Nyberg. Fischio d’inizio fissato per le ore 22 italiane (le 16 locali). 21:46

Nessun indisponibile per Dick Advocaat che conferma l'XI titolare impiegato contro l'Ecuador nell'ultima sfida di questo Mondiale. La Costa d'Avorio, invece, è la squadra che ha effettuato più cambi nell'XI di partenza (nove) rispetto a qualsiasi altra Nazionale nella Coppa del Mondo FIFA 2026, con almeno quattro sostituzioni in ciascuna delle ultime due partite: cinque contro la Germania e quattro questa sera contro Curaçao.21:46

La Costa d'Avorio risponde con il classico 4-4-2: Y. Fofana; Doué, O. Diomande, Kossounou, Opéri; Diallo, Kessié, Sangaré, Y. Diomande; Pépé, Bonny. All. Faé21:36

Curaçao si dispone in campo con un 5-4-1: Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Locadia. All. Advocaat21:34

Una partita che vale la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Dopo la pesante sconfitta per 7-1 contro la Germania all'esordio, i Blu di Dick Advocaat hanno fermato sullo 0-0 l'Ecuador nella seconda giornata di questo Mondiale, tenendo viva la fiammella della speranza di un'intera isola caraibica. Non sarà facile. L'imperativo è vincere, con uno sguardo anche a quello che succede sull'altro campo del girone. La Costa d'Avorio, invece, occupa il secondo posto del gruppo E, avendo superato l'Ecuador prima di cedere ai tedeschi nel secondo turno. Kessié e compagni possono contare, però, su due risultati su tre per consolidare l'attuale posizione di classifica.22:02

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Curaçao-Costa d'Avorio, gara valida per l'ultima giornata del girone E di questo Mondiale.21:10

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp