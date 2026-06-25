Vittoria di gran carattere quella dell’Ecuador, che di fatto inserisce la formazione guidata da Sebastián Andrés Beccacece a pieno titolo tra le migliori terze con annesso accesso alla fase a eliminazione diretta. Per la seconda volta nella sua storia, l'Ecuador ha vinto una gara della Coppa del Mondo dopo essere passato in svantaggio, dopo il successo per 2-1 contro l'Honduras nel 2014. Dopo la rete subita dopo soli due minuti a firma di Leroy Sané, l’Ecuador ha infatti reagito con determinazione e ha portato a termine una gran rimonta con le reti di Nilson Angulo e Gonzalo Plata. La Germania chiude comunque da prima del girone, appaiata alla Costa d’Avorio (che ha una peggiore differenza reti) e seguita a quota quattro punti dall’Ecuador.
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Grazie per aver seguito la diretta di Ecuador-Germania 2-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Coppa del Mondo 2026.00:08
90'+8'
Finisce il match! L'Ecuador batte la Germania per 2-1!23:59
90'+7'
Fallo preziosissimo guadagnato da Gonzalo Plata nella trequarti avversaria, che fa uscire l'Ecuador dalla pressione avversaria.23:57
90'+5'
Forcing offensivo della Germania, con l'Ecuador ben compatto a difendere.23:55
90'+3'
Scalda il sinistro Deniz Undav, che da posizione defilata in area di rigore colpisce l'esterno della rete.23:54
90'+1'
Vengono concessi sette minuti di recupero.23:51
90'+1'
Squadre spaccate in due in questo finale di gara.23:50
89'
Cartellino giallo a Gonzalo Plata per un'entrata irruenta.23:49
88'
La Germania guadagna un fallo interessante ad altezza della bandierina, i tedeschi si portano quasi tutti in avanti.23:48
86'
Il pubblico dell'Ecuador è in visibilio, accarezzando l'idea di una vittoria che era quasi insperata, soprattutto dopo l'avvio del match.23:47
85'
Fuori anche John Yeboah per Félix Torres.23:45
85'
Esce Nilson Angulo per Jordy Caicedo.23:45
84'
La Germania non ci sta, nonostante questo punteggio gli consegnerebbe comunque il primo posto nel girone, e torna ad attaccare.23:44
82'
Grande reazione d'orgoglio dell'Ecuador, che dopo lo svantaggio iniziale nel primo tempo adesso si ritrova addirittura a condurre il punteggio.23:42
77'
GOL DEL VANTAGGIO DELL'ECUADOR! Gol di Gonzalo Plata! Sulla battuta di un calcio d'angolo, Kevin Rodríguez prolunga di testa verso il centro dell'area, dove è ben appostato Gonzalo Plata che anticipa Neuer in uscita e corregge a rete!23:40
77'
Anche la Germania ha la palla del raddoppio, ma Sané dall'interno dell'area non piazza a dovere e la sua conclusione centrale viene bloccata dal portiere.23:37
74'
Esce Florian Wirtz per Pascal Groß.23:34
74'
OCCASIONE ECUADOR! Ecuador vicino al vantaggio, su una palla al centro messa da Moisés Caicedo, sulla quale si avventa Gonzalo Plata che non riesce a tenere il pallone basso, il quale finisce alto sulla traversa.23:34
71'
Esce anche Piero Hincapié per Pervis Estupiñán.23:32
69'
Siamo al secondo hydration break del match.23:29
69'
Florian Wirtz cerca di penetrare in area palla al piede ma all'altezza del dischetto viene respinto dalla difesa ecuadoregna.23:29
68'
In questo momento le due squadre hanno calato il ritmo, in una fase di studio.23:28
66'
Pedro Vite si presenta alla battuta di un calcio di punizione nella trequarti avversaria, da cui può nascere un'azione offensiva.23:27
65'
Esce inoltre Alan Franco per Ángelo Preciado.23:26
65'
Fuori nella Germania Felix Nmecha per Maximilian Beier.23:25
64'
Dopo l'ultima azione, Enner Valencia lascia il posto a Kevin Rodríguez.23:25
63'
Conclusione improssiva e violenta di Enner Valencia, che tira al volo di destro dal limite dell'area, ma il suo tiro è piuttosto centrale e Neuer respinge senza affanno.23:23
62'
Le due squadre inseriscono forze fresche, quando ci addentriamo nell'ultima mezzora di gioco.23:22
61'
Fuori anche Joshua Kimmich per Malick Thiaw.23:21
60'
Esce Kai Havertz ed entra Deniz Undav.23:20
58'
L'Ecuador non manifesta per nulla uno spirito arrendevole, pressando su ogni pallone.23:18
56'
Le due squadre non si risparmiano negli scontri fisici, arrivando spesso al duello.23:16
53'
La Germania amministra il possesso per larghi tratti finora.23:13
52'
La Germania è partita con il piglio giusto, come nel primo tempo.23:12
50'
Cartellino giallo a Alan Franco per aver impedito la ripresa immediata del gioco da fallo laterale.23:11
49'
L'arbitro aveva assegnato rigore alla Germania per un fallo subito da Havertz, ma in avvio di azione Sané aveva falciato Pedro Vite, per questo motivo dopo on field review si riparte con un calcio di punizione per l'Ecuador.23:10
47'
Si riparte! Prima palla della ripresa all'Ecuador.23:07
46'
Sostituzione nell'intervallo: fuori Aleksandar Pavlovic per Angelo Stiller.23:05
Sarà curioso vedere se il secondo tempo si manterrà sugli stessi ritmi della prima frazione.22:51
È stato un primo tempo molto vivace, sin dalle prime battute, con la Germania che ha trovato la rete in maniera immediata con Sané, ma la reazione ecuadoregna non si è fatta attendere e si è materializzata con il gran gol dalla distanza di Angulo. L’Ecuador dopo il pareggio ha attaccato con coraggio, mettendo in difficoltà la Germania in diverse occasioni, con i tedeschi tornati ad attaccare solo verso la fine della prima frazione.22:50
45'+4'
Finisce il primo tempo! Squadre che vanno all'intervallo sull'1-1.22:49
45'+4'
Pedro Vite resta a terra per un po' dopo un contatto brusco con Havertz, giudicato tuttavia regolare.22:48
45'+2'
Vengono concessi quattro minuti di recupero.22:46
45'
La Germania sta chiudendo il primo tempo in proiezione offensiva.22:45
44'
Cartellino giallo a Aleksandar Pavlovic per una trattenuta eccessiva.22:44
43'
Cartellino giallo a Piero Hincapié per intervento irregolare.22:43
41'
Passaggio lungolinea di David Raum per Musiala, che penetra in area dalla sinistra e mette una palla insidiosa al centro, respinta dalla difesa avversaria.22:41
40'
La Germania torna ad affacciarsi sistematicamente in avanti.22:39
37'
Musiala si rende protagonista di un'altra azione, questa volta dal limite dell'area, ma dopo una serie di dribbling viene stoppato dalla difesa ecuadoregna.22:38
35'
Buona occasione per Musiala, che arriva al tiro in area di rigore da posizione defilata, ma il suo sinistro viene neutralizzato da Joel Ordóñez in scivolata.22:35
34'
La Germania amministra il possesso adesso, ma principalmente nella sua metà campo.22:34
32'
Enner Valencia va al tiro in area in avversaria, imbeccato da Angulo dopo una discesa palla al piede, ma viene murato dalla difesa tedesca.22:32
31'
Dopo un avvio rabbioso, la Germania ha decisamente calato il ritmo, soprattutto dopo il pareggio subito.22:31
27'
Siamo al primo hydration break del match.22:27
25'
La Germania esce dalla pressione avversaria e arriva al tiro con un colpo di testa al centro dell'area di Kai Havertz, ma la sua conclusione è centrale e facile presa del portiere.22:25
24'
Piero Hincapié è un fattore di questa prima parte del match con le incursioni palla al piede, di cui la più recente fermata da Sané in area propria ma in maniera regolare.22:24
23'
La Germania è chiusa nella propria trequarti, schiacciata dietro dall'Ecuador.22:23
20'
L'Ecuador adesso occupa con una certa insistenza la metà campo avversaria.22:20
19'
L'Ecuador prende coraggio e alza il suo baricentro.22:18
17'
David Raum cerca di incunearsi nella difesa avversaria in campo aperto, ma viene stoppato.22:17
16'
In questa fase la Germania sta soffrendo a tratti la pressione alta dell'Ecuador, situazione dalla quale è nato anche il gol del pareggio.22:16
15'
Felix Nmecha tenta una conclusione dalla distanza, ma il suo destro di spegne sul fondo, alla sinistra del portiere.22:14
14'
Enner Valencia tenta una discesa palla al piede sulla fascia destra ma viene stoppato, l'Ecuador è salito di giri dopo il gol del pareggio.22:14
12'
La gara si è subito infiammata, con l'Ecuador che ha reagito in maniera decisa allo svantaggio iniziale.22:12
9'
PAREGGIO DELL'ECUADOR! Gol di Nilson Angulo! Pedro Vite ruba una palla nella trequarti avversaria che trasforma subito in assist per Angulo, il quale controlla al limite dell'area e dalla distanza scaglia un destro potente all'angolino, sul quale Neuer non pus davvero nulla.22:11
8'
L'Ecuador imbastisce un giropalla a centrocampo, ma senza trovare spiragli.22:08
7'
L'Ecuador accenna una reazione, ma la Germania è ben compatta dietro.22:06
4'
La Germania nonostante il vantaggio continua il forcing offensivo.22:07
2'
RETE DELLA GERMANIA! Gol di Leroy Sané! Dopo una giocata di prestigio di Aleksandar Pavlovic che si libera in gioco aereo del diretto avversario, il numero 5 tedesco passa in area di rigore a Florian Wirtz che dopo aver addomesticato il pallone mette una palla invitante al centro, rasoterra, che Leroy Sané gira a rete di prima intenzione22:05
2'
Florian Wirtz penetra in area di rigore, ma viene subito respinto dalla difesa dell'Ecuador.22:02
Si parte! Primo possesso gestito dalla Germania.22:00
Le squadre si apprestano ad entrare in campo per gli inni nazionali, nella splendida cornice del New York New Jersey Stadium, dove sarà Mary Victoria Penso a dirigere la sfida alle ore 16:00 locali.21:41
La Germania risponde con un 4-2-3-1, formato da: Neuer - Kimmich, Rudiger, Tah, Raum - Nmecha, Pavlovic - Sané, Musiala, Wirtz - Havertz. 21:40
L’Ecuador si schiera con un 4-4-2, composto da: Gallindez - Franco, Ordonez, Pacho, Hincapié - Yeboah, Vite, Caicedo, Angulo - Plata, Valencia.21:39
Dalla vittoria per 3-2 contro il Portogallo nel febbraio 2013, l'Ecuador non ha vinto alcuna delle successive nove sfide contro avversarie europee (5N 4P).21:00
La Germania punta a vincere tutte le partite della fase a gironi in una Coppa del Mondo per la quarta volta, dopo esserci riuscita in precedenza nel 1970, 1974 e 2006.21:00
La Germania ha vinto entrambi i precedenti contro l'Ecuador: 3-0 nella fase a gironi della Coppa del Mondo 2006 e 4-2 in un'amichevole del maggio 2013 giocata a Boca Raton, in Florida.21:00
L’Ecuador dovrebbe ottenere una vittoria per avere chances di accesso alla fase ad eliminazione diretta, come seconda del girone (in caso di mancato successo della Costa d’Avorio contro Curaçao) o come una delle migliori terze.21:00
La Germania è già certa di partecipare alla fase ad eliminazione diretta, forte delle due vittorie collezionate nelle prime due giornate, e con tutta probabilità chiuderà il girone da prima classificata, dato il vantaggio anche in termini di differenza reti sulla seconda (+7 rispetto alla Costa d’Avorio).21:00
Benvenuti alla diretta testuale di Ecuador-Germania, gara valida per la terza giornata del gruppo E della Coppa del Mondo 2026.20:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: New York New Jersey Stadium Città: East Rutherford, New Jersey Capienza: 82500 spettatori20:59
Formazioni Ecuador - Germania
Ecuador
Germania
TITOLARI ECUADOR
(1) HERNÁN GALÍNDEZ (P)
(21) ALAN FRANCO (D)
(4) JOEL ORDÓÑEZ (D)
(6) WILLIAN PACHO (D)
(3) PIERO HINCAPIÉ (D)
(9) JOHN YEBOAH (C)
(20) NILSON ANGULO (C)
(15) PEDRO VITE (C)
(23) MOISÉS CAICEDO (C)
(19) GONZALO PLATA (A)
(13) ENNER VALENCIA (A)
PANCHINA ECUADOR
(14) ALAN MINDA (A)
(22) GONZALO VALLE (P)
(8) ANTHONY VALENCIA (A)
(11) KEVIN RODRÍGUEZ (A)
(18) DENIL CASTILLO (C)
(10) KENDRY PÁEZ (C)
(5) JORDY ALCÍVAR (C)
(2) FÉLIX TORRES (D)
(24) JEREMY ARÉVALO (A)
(25) JACKSON POROZO (D)
(17) ÁNGELO PRECIADO (D)
(7) PERVIS ESTUPIÑÁN (D)
(16) JORDY CAICEDO (A)
(26) YAIMAR MEDINA (D)
(12) MOISÉS RAMÍREZ (P)
ALLENATORE ECUADOR
Sebastián Beccacece
TITOLARI GERMANIA
(1) MANUEL NEUER (P)
(2) ANTONIO RÜDIGER (D)
(6) JOSHUA KIMMICH (D)
(4) JONATHAN TAH (D)
(5) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
(19) LEROY SANÉ (C)
(22) DAVID RAUM (C)
(23) FELIX NMECHA (C)
(17) FLORIAN WIRTZ (A)
(10) JAMAL MUSIALA (A)
(7) KAI HAVERTZ (A)
PANCHINA GERMANIA
(13) PASCAL GROSS (C)
(11) NICK WOLTEMADE (A)
(12) OLIVER BAUMANN (P)
(24) MALICK THIAW (D)
(26) DENIZ UNDAV (A)
(14) MAXIMILIAN BEIER (A)
(8) LEON GORETZKA (C)
(16) ANGELO STILLER (C)
(21) ALEXANDER NÜBEL (P)
(20) NADIEM AMIRI (C)
(25) ASSAN OUÉDRAOGO (C)
(3) WALDEMAR ANTON (D)
(9) JAMIE LEWELING (A)
ALLENATORE GERMANIA
Julian Nagelsmann
PREPARTITA
Ecuador - Germania è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 25 giugno alle ore 22:00 allo stadio New York New Jersey Stadium di East Rutherford, New Jersey. Arbitro di Ecuador - Germania sarà Tori Penso. Al VAR invece ci sarà Joe Dickerson.
Dove vedere Ecuador-Germania di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Ecuador-Germania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 22:00 (mezz'ora prima) del 25 giugno. Ecuador-Germania verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Ecuador - Germania sulla Guida TV.