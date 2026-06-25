Vittoria di gran carattere quella dell’Ecuador, che di fatto inserisce la formazione guidata da Sebastián Andrés Beccacece a pieno titolo tra le migliori terze con annesso accesso alla fase a eliminazione diretta. Per la seconda volta nella sua storia, l'Ecuador ha vinto una gara della Coppa del Mondo dopo essere passato in svantaggio, dopo il successo per 2-1 contro l'Honduras nel 2014. Dopo la rete subita dopo soli due minuti a firma di Leroy Sané, l’Ecuador ha infatti reagito con determinazione e ha portato a termine una gran rimonta con le reti di Nilson Angulo e Gonzalo Plata. La Germania chiude comunque da prima del girone, appaiata alla Costa d’Avorio (che ha una peggiore differenza reti) e seguita a quota quattro punti dall’Ecuador.