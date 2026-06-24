Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Marocco-Haiti: 4-2 - Mondiali 2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Atlanta Stadium di Atlanta, Georgia
25 Giugno 2026 ore 00:00
Marocco
4
Haiti
2
Partita finita
Arbitro: Danny Makkelie
  1. 10' 0-1 Yassine Bounou (A)
  2. 39' 1-1 Achraf Hakimi
  3. 43' 1-2 Wilson Isidor
  4. 45+1' 2-2 Ismael Saibari
  5. 78' 3-2 Soufiane Rahimi
  6. 89' 4-2 Gessime Yassine
0'
45'
90'
90'
98'

Festeggia il Marocco dopo il successo contro Haiti nell'ultimo match della fase a gironi. La nazionale nordafricana chiude al secondo posto il Gruppo C e affronterà ai sedicesimi la prima del Gruppo F, in cui militano Olanda, Giappone, Tunisia e Svezia.

  1. Grazie per aver seguito la diretta di Marocco-Haiti e arrivederci ai prossimi appuntamenti di questo Mondiale. 02:03

  3. 90'+8'

    Finisce qui: il Marocco batte 4-2 Haiti e chiude il Girone C a 7 punti come il Brasile ma al secondo posto per differenza reti. 02:02

  4. 90'+6'

    Gioco fermo ad Atlanta: sugli sviluppi di un calcio d'angolo per Haiti Amrabat prende una pallonata sul volto e resta a terra. Staff medico in campo. 02:01

  5. 90'+4'

    Punizione velenosa di Haiti: destro potentissimo e ben indirizzato di Nazon, ma Bounou ci mette il guanto e riesce a disinnescarlo.01:59

  6. 90'+3'

    Cartellino giallo per Josué Casimir, in netto ritardo. 01:57

  7. 90'+1'

    Makkelie conferma la rete del 4-2 per il Marocco, regolare perché il pallone non era uscito completamente prima del cross di Rahimi.01:57

  9. 90'

    Saranno cinque i minuti di recupero. 01:57

  10. 90'

    VAR in corso dopo il gol del 4-2: il pallone crossato da Rahimi potrebbe infatti essere uscito oltre la linea di fondo prima del traversone.01:55

  11. 89'

    GOOOL! MAROCCO-Haiti 4-2. Rete di Gessime Yassine, che appoggia in porta il pallone crossato da Rahimi dalla linea di fondo. 01:53

  12. 89'

    Punizione velenosa di Hakimi: Placide smanaccia in corner. 01:51

  13. 85'

    Ancora in avanti il Marocco che sviluppa l'azione sull'out di sinistra, ma la retroguardia avversaria recupera. 01:50

  15. 83'

    Sostituzione Marocco: out Neil El Aynaoui, in Samir El Mourabet.01:46

  16. 83'

    Sostituzione Haiti: Lenny Joseph lascia spazio a Frantzdy Pierrot.01:46

  17. 83'

    Sostituzione Marocco: out Anass Salah-Eddine, in Noussair Mazraoui.01:46

  18. 80'

    Cartellino giallo per Duckens Nazon, il primo della sfida. 01:50

  19. 80'

    Sostituzione Haiti: Jean-Kévin Duverne lascia il posto a Carlens Arcus. 01:44

  21. 80'

    Sostituzione Haiti: Danley Jean Jacques lascia il posto a Dominique Simon.01:44

  22. 79'

    Cartellino Giallo Johny Placide01:50

  23. 78'

    GOOL!!! MAROCCO-Haiti 3-2. Rete di Soufiane Rahimi, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo riceve palla, controlla e batte Placide tra i pali. 01:43

  24. 77'

    Provvidenziale la chiusura di Adé sul traversione di El Khannouss, ma il Marocco spinge. 01:45

  25. 74'

    Punizione Marocco sulla trequarti haitiana: calcia Hakimi ma centra in pieno la barriera. 01:37

  27. 71'

    Si riparte. 01:35

  28. 70'

    Sostituzione Marocco: out Ayoub El Kaabi, rilevato da Gessime Yassine.01:34

  29. 70'

    Sostituzione Marocco: Ismael Saibari lascia il posto a Soufiane Rahimi.01:33

  30. 70'

    Sostituzione Marocco: Brahim Díaz lascia spazio a Azzedine Ounahi.01:33

  31. 70'

    Secondo cooling break del match. 01:33

  33. 67'

    Sostituzione Haiti: Wilson Isidor lascia il posto a Louicius Deedson.01:31

  34. 67'

    Sostituzione Haiti: out Ruben Providence, in Duckens Nazon.01:30

  35. 64'

    Punizione sul lato sinistro dell'area di rigore marocchina per Haiti, ma Bellegarde si scontra con la barriera rivale. 01:28

  36. 62'

    Percussione di Bellegarde verso l'area di rigore del Marocco, ma alla fine recupera Brahim Diaz.01:26

  37. 59'

    Insiste il Marocco con El Khannouss che calcia preciso verso la porta di Haiti, ma Placide non si lascia sorprendere. 01:24

  39. 58'

    Episodio dubbio nell'area di rigore di Haiti, ma alla fine l'intervento al limite di Bellegarde viene considerato troppo leggero per concedere il penalty. 01:22

  40. 57'

    Clamorosa occasione per Saibari che colpisce in scivolata il pallone ma per una manciata di centimetri non trova la porta. Tutto fermo per fuorigioco però. 01:19

  41. 54'

    Si ricomincia a giocare. 01:18

  42. 53'

    Gioco fermo: Casimir colpito alla testa durante uno scontro e staff medico in campo come da prassi. 01:17

  43. 49'

    Azione in avanti del Marocco: Amrabat serve El Khannous che a sua volta mette in mezzo per El Kaabi, ma il pallone è fuori misura. 01:14

  45. 46'

    Si riparte ad Atlanta: nessun cambio all'intervallo. 01:13

  46. Ad Atlanta va in scena un primo tempo ad alti ritmi e ricco di occasioni da entrambe le parti. Il punteggio lo sblocca Haiti grazie all'autogol di Bounou, a cui risponde Hakimi al 39'. Isidor con una magia dalla distanza riporta avanti la formazione di Migné, ma nel recupero Saibari sigilla il parziale sul 2-2. 00:56

  47. 45'+5'

    Duplice fischio ad Atlanta: squadre a riposo sul 2-2. 00:52

  48. 45'+4'

    Punizione di Hakimi dentro l'area e girata di testa di ElAynaoui: Placide blocca senza problemi. 00:52

  49. 45'+3'

    Chance per il 3-2 del Marocco sprecata da Brahim Diaz, che sfiora l'incrocio dei pali da posizione invitantissima. L'ex Milan avrebbe potuto fare meglio. 00:50

  51. 45'+1'

    GOOL! MAROCCO-Haiti 2-2. Rete di Ismael Saibari: destro comodo da centro area del classe 2001 del PSV, che sfrutta l'assist al bacio di Hakimi e agguanta il pareggio. 00:49

  52. 45'

    Saranno cinque i minuti di recupero. 00:50

  53. 43'

    GOOOL!! Marocco-HAITI 1-2. Rete di Wilson Isidor: prodezza da fuori area per il classe 2000 del Sunderland, che riceve da Duverne e non lascia scampo a Bounou. 00:46

  54. 40'

    Achraf Hakimi ha segnato il suo primo gol in assoluto ai Mondiali FIFA alla sua tredicesima presenza nella competizione con la maglia del Marocco.00:42

  55. 39'

    GOOOL!!! MAROCCO-Haiti 1-1. Rete di Achraf Hakimi, che si avventa sotto porta sul pallone inizialmente smanacciato da Placide e rimette tutto in parità. 00:43

  57. 35'

    Tentativo di Saibari per il Marocco, ma il 2001 calcia sopra la traversa. 00:39

  58. 34'

    Ci prova Joseph per Haiti, ma la sua conclusione è alta. 00:38

  59. 32'

    Gioco fermo: Salah-Eddine è a terra dolorante dopo un contrasto con Jean Jacques.00:35

  60. 30'

    Doppia parata clamorosa di Placide, che dice di no prima a Hakimi inseritosi a perfezione sul binario centrale, e poi ad El Kaabi che calcia bene di sinistro trovando una deviazione in corner. 00:36

  61. 27'

    Cross teso di Hakimi girato di testa da El Kaabi, ma nessun rischio concreto per Haiti. 00:33

  63. 26'

    Si riparte dopo il cooling break. 00:30

  64. 23'

    Primo cooling break ad Atlanta. 00:24

  65. 22'

    Pressing costante del Marocco sulla trequarti di Haiti: alla fine ci prova Saibari, ma Placide blocca a terra il pallone. 00:27

  66. 21'

    Pallone velenoso perso da Duverne sul pressing di El Khannous, ma il classe 2004 non trova nessun compagno nell'area avversaria.00:26

  67. 19'

    Brahim Diaz prova a piazzare il pallone in porta dall'interno dell'area di rigore haitiana, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. 00:21

  69. 15'

    Corner per il Marocco con Hakimi alla bandierina; il talento del PSG crossa in mezzo all'area un pallone invitante, ma Delcroix rinvia. 00:17

  70. 14'

    Haiti è solo la seconda nazionale della CONCACAF ad aver segnato un gol contro il Marocco in un Mondiale FIFA; la prima era stata il Canada durante la fase a gironi dei Mondiali del 2022.00:20

  71. 13'

    Prova a rispondere subito il Marocco: El Khannnouss sfreccia sulla linea di fondo e mette un bel pallone per Saibari a rimorchio, ma il centrocampista del PSV calcia alto da ottima posizione. 00:18

  72. 12'

    Reazione immediata del Marocco al gol di Joseph, ma El Kaabi calcia alto. 00:19

  73. 10'

    GOL! Marocco-HAITI 0-1. Autoete di Yassine Bounou, che dopo il tacco di Joseph devia il pallone nella propria porta. 00:35

  75. 8'

    Chance anche per Haiti su calcio piazzato di Bellegarde, ma il pallone va fuori di poco. 00:10

  76. 6'

    Ancora Marocco in avanti, che prova a raggiungere l'area di rigore avversaria per vie centrali: decisivo il tocco di Delcroix sul tiro-cross da sinistra di El Khannnouss. 00:09

  77. 5'

    Rischio di Amrabat sul pressing avversario nella propria trequarti, ma alla fine rimedia e il Marocco riparte.00:11

  78. 2'

    Tiene palla il Marocco in avvio, con Hakimi che prova a muovere il gioco da destra a sinistra. 00:43

  79. 1'

    Si parte: primo pallone toccato dal Marocco. 00:01

  81. Tutto pronto ad Atlanta: squadre in campo e spazio agli inni nazionali. Si parte con quello del Marocco, prima di quello haitiano.23:56

  82. Il Marocco (26 anni e 66 giorni) schiera la terza formazione titolare più giovane nelle prime due giornate della Coppa del Mondo FIFA 2026, dietro all'Australia (25 anni e 88 giorni) e alla Costa d'Avorio (25 anni e 333 giorni).23:56

  83. Questo sarà il primo incrocio tra Marocco e Haiti in assoluto. L'unico precedente del Marocco ai Mondiali contro una squadra della CONCACAF risale alla fase a gironi del 2022, quando vinse 2-1 contro il Canada; per Haiti, invece, si tratta della prima gara contro una nazionale africana nella competizione.23:15

  84. Formazione ufficiale Haiti (4-4-2) Placide; Duverne, Adé, Delcroix, Expériénce; Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Joseph, Isidor. Ct. Migné.23:14

  85. Formazione ufficiale Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Halhal Riad, Salah-Eddine; Ambrabat, El Aynaoui; El Kaabi, Diaz, El Khannouss; Saibari. Ct Ouahbi. 23:13

  87. Marocco-Haiti si gioca ad Atlanta con fischio d'inizio alle 00.00 italiane (18.00 locali). La gara sarà diretta dall'olandese Danny Desmond Makkelie, coadiuvato dai connazionali Steegstra e De Vries; quarto ufficiale Pinheiro, al VAR Higler, da Sane e Van Driessche.23:54

  88. Benvenuti alla diretta di Marocco-Haiti, match del Gruppo C valido per la terza giornata del Mondiale 2026. 23:07

  90. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Atlanta Stadium
    Città: Atlanta, Georgia
    Capienza: 75000 spettatori23:07

    Atlanta Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Marocco - Haiti

Marocco
Haiti
TITOLARI MAROCCO
  • (1) YASSINE BOUNOU (P)
  • (25) REDOUANE HALHAL (D)
  • (2) ACHRAF HAKIMI (D)
  • (18) CHADI RIAD (D)
  • (26) ANASS SALAH-EDDINE (D)
  • (23) BILAL EL KHANNOUSS (C)
  • (4) SOFYAN AMRABAT (C)
  • (10) BRAHIM DÍAZ (C)
  • (24) NEIL EL AYNAOUI (C)
  • (11) ISMAEL SAIBARI (C)
  • (20) AYOUB EL KAABI (A)
PANCHINA MAROCCO
  • (21) AYOUBE AMAIMOUNI-ECHGHOUYAB (A)
  • (15) SAMIR EL MOURABET (C)
  • (14) ISSA DIOP (D)
  • (8) AZZEDINE OUNAHI (C)
  • (12) MUNIR EL KAJOUI (P)
  • (17) AMINE SBAÏ (A)
  • (7) CHEMSDINE TALBI (A)
  • (13) ZAKARIA EL OUAHDI (D)
  • (16) GESSIME YASSINE (A)
  • (3) NOUSSAIR MAZRAOUI (D)
  • (5) MARWANE SAADANE (D)
  • (6) AYYOUB BOUADDI (C)
  • (19) YOUSSEF BELAMMARI (D)
  • (9) SOUFIANE RAHIMI (A)
  • (22) AHMED REDA TAGNAOUTI (P)
ALLENATORE MAROCCO
  • Mohamed Ouahbi
TITOLARI HAITI
  • (1) JOHNY PLACIDE (P)
  • (8) MARTIN EXPÉRIENCE (D)
  • (22) JEAN-KÉVIN DUVERNE (D)
  • (4) RICARDO ADÉ (D)
  • (5) HANNES DELCROIX (D)
  • (10) JEAN-RICNER BELLEGARDE (C)
  • (21) JOSUÉ CASIMIR (C)
  • (17) DANLEY JEAN JACQUES (C)
  • (15) RUBEN PROVIDENCE (C)
  • (18) WILSON ISIDOR (A)
  • (16) LENNY JOSEPH (A)
PANCHINA HAITI
  • (25) DOMINIQUE SIMON (C)
  • (2) CARLENS ARCUS (D)
  • (9) DUCKENS NAZON (A)
  • (13) DUKE LACROIX (D)
  • (11) LOUICIUS DEEDSON (A)
  • (7) DERRICK ETIENNE (A)
  • (19) YASSIN FORTUNÉ (A)
  • (26) WOODENSKY PIERRE (C)
  • (20) FRANTZDY PIERROT (A)
  • (3) KEETO THERMONCY (D)
  • (23) JOSUÉ DUVERGER (P)
  • (24) WILGUENS PAUGAIN (D)
  • (12) ALEXANDRE PIERRE (P)
  • (14) GARVEN METUSALA (D)
  • (6) CARL SAINTÉ (C)
ALLENATORE HAITI
  • Sébastien Migné
PREPARTITA

Marocco - Haiti è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 25 giugno alle ore 00:00 allo stadio Atlanta Stadium di Atlanta, Georgia.
Arbitro di Marocco - Haiti sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Dove vedere Marocco-Haiti di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Marocco-Haiti si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 00:00 (mezz'ora prima) del 25 giugno.
Marocco-Haiti verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Marocco - Haiti sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026 Marocco - Haiti Live

Ferrara Summer Festival

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio