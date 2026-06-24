Festeggia il Marocco dopo il successo contro Haiti nell'ultimo match della fase a gironi. La nazionale nordafricana chiude al secondo posto il Gruppo C e affronterà ai sedicesimi la prima del Gruppo F, in cui militano Olanda, Giappone, Tunisia e Svezia.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta di Marocco-Haiti e arrivederci ai prossimi appuntamenti di questo Mondiale. 02:03
90'+8'
Finisce qui: il Marocco batte 4-2 Haiti e chiude il Girone C a 7 punti come il Brasile ma al secondo posto per differenza reti. 02:02
90'+6'
Gioco fermo ad Atlanta: sugli sviluppi di un calcio d'angolo per Haiti Amrabat prende una pallonata sul volto e resta a terra. Staff medico in campo. 02:01
90'+4'
Punizione velenosa di Haiti: destro potentissimo e ben indirizzato di Nazon, ma Bounou ci mette il guanto e riesce a disinnescarlo.01:59
90'+3'
Cartellino giallo per Josué Casimir, in netto ritardo. 01:57
90'+1'
Makkelie conferma la rete del 4-2 per il Marocco, regolare perché il pallone non era uscito completamente prima del cross di Rahimi.01:57
90'
Saranno cinque i minuti di recupero. 01:57
90'
VAR in corso dopo il gol del 4-2: il pallone crossato da Rahimi potrebbe infatti essere uscito oltre la linea di fondo prima del traversone.01:55
89'
GOOOL! MAROCCO-Haiti 4-2. Rete di Gessime Yassine, che appoggia in porta il pallone crossato da Rahimi dalla linea di fondo. 01:53
89'
Punizione velenosa di Hakimi: Placide smanaccia in corner. 01:51
85'
Ancora in avanti il Marocco che sviluppa l'azione sull'out di sinistra, ma la retroguardia avversaria recupera. 01:50
83'
Sostituzione Marocco: out Neil El Aynaoui, in Samir El Mourabet.01:46
83'
Sostituzione Haiti: Lenny Joseph lascia spazio a Frantzdy Pierrot.01:46
83'
Sostituzione Marocco: out Anass Salah-Eddine, in Noussair Mazraoui.01:46
80'
Cartellino giallo per Duckens Nazon, il primo della sfida. 01:50
80'
Sostituzione Haiti: Jean-Kévin Duverne lascia il posto a Carlens Arcus. 01:44
80'
Sostituzione Haiti: Danley Jean Jacques lascia il posto a Dominique Simon.01:44
79'
Cartellino Giallo Johny Placide01:50
78'
GOOL!!! MAROCCO-Haiti 3-2. Rete di Soufiane Rahimi, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo riceve palla, controlla e batte Placide tra i pali. 01:43
77'
Provvidenziale la chiusura di Adé sul traversione di El Khannouss, ma il Marocco spinge. 01:45
74'
Punizione Marocco sulla trequarti haitiana: calcia Hakimi ma centra in pieno la barriera. 01:37
71'
Si riparte. 01:35
70'
Sostituzione Marocco: out Ayoub El Kaabi, rilevato da Gessime Yassine.01:34
70'
Sostituzione Marocco: Ismael Saibari lascia il posto a Soufiane Rahimi.01:33
70'
Sostituzione Marocco: Brahim Díaz lascia spazio a Azzedine Ounahi.01:33
70'
Secondo cooling break del match. 01:33
67'
Sostituzione Haiti: Wilson Isidor lascia il posto a Louicius Deedson.01:31
67'
Sostituzione Haiti: out Ruben Providence, in Duckens Nazon.01:30
64'
Punizione sul lato sinistro dell'area di rigore marocchina per Haiti, ma Bellegarde si scontra con la barriera rivale. 01:28
62'
Percussione di Bellegarde verso l'area di rigore del Marocco, ma alla fine recupera Brahim Diaz.01:26
59'
Insiste il Marocco con El Khannouss che calcia preciso verso la porta di Haiti, ma Placide non si lascia sorprendere. 01:24
58'
Episodio dubbio nell'area di rigore di Haiti, ma alla fine l'intervento al limite di Bellegarde viene considerato troppo leggero per concedere il penalty. 01:22
57'
Clamorosa occasione per Saibari che colpisce in scivolata il pallone ma per una manciata di centimetri non trova la porta. Tutto fermo per fuorigioco però. 01:19
54'
Si ricomincia a giocare. 01:18
53'
Gioco fermo: Casimir colpito alla testa durante uno scontro e staff medico in campo come da prassi. 01:17
49'
Azione in avanti del Marocco: Amrabat serve El Khannous che a sua volta mette in mezzo per El Kaabi, ma il pallone è fuori misura. 01:14
46'
Si riparte ad Atlanta: nessun cambio all'intervallo. 01:13
Ad Atlanta va in scena un primo tempo ad alti ritmi e ricco di occasioni da entrambe le parti. Il punteggio lo sblocca Haiti grazie all'autogol di Bounou, a cui risponde Hakimi al 39'. Isidor con una magia dalla distanza riporta avanti la formazione di Migné, ma nel recupero Saibari sigilla il parziale sul 2-2. 00:56
45'+5'
Duplice fischio ad Atlanta: squadre a riposo sul 2-2. 00:52
45'+4'
Punizione di Hakimi dentro l'area e girata di testa di ElAynaoui: Placide blocca senza problemi. 00:52
45'+3'
Chance per il 3-2 del Marocco sprecata da Brahim Diaz, che sfiora l'incrocio dei pali da posizione invitantissima. L'ex Milan avrebbe potuto fare meglio. 00:50
45'+1'
GOOL! MAROCCO-Haiti 2-2. Rete di Ismael Saibari: destro comodo da centro area del classe 2001 del PSV, che sfrutta l'assist al bacio di Hakimi e agguanta il pareggio. 00:49
45'
Saranno cinque i minuti di recupero. 00:50
43'
GOOOL!! Marocco-HAITI 1-2. Rete di Wilson Isidor: prodezza da fuori area per il classe 2000 del Sunderland, che riceve da Duverne e non lascia scampo a Bounou. 00:46
40'
Achraf Hakimi ha segnato il suo primo gol in assoluto ai Mondiali FIFA alla sua tredicesima presenza nella competizione con la maglia del Marocco.00:42
39'
GOOOL!!! MAROCCO-Haiti 1-1. Rete di Achraf Hakimi, che si avventa sotto porta sul pallone inizialmente smanacciato da Placide e rimette tutto in parità. 00:43
35'
Tentativo di Saibari per il Marocco, ma il 2001 calcia sopra la traversa. 00:39
34'
Ci prova Joseph per Haiti, ma la sua conclusione è alta. 00:38
32'
Gioco fermo: Salah-Eddine è a terra dolorante dopo un contrasto con Jean Jacques.00:35
30'
Doppia parata clamorosa di Placide, che dice di no prima a Hakimi inseritosi a perfezione sul binario centrale, e poi ad El Kaabi che calcia bene di sinistro trovando una deviazione in corner. 00:36
27'
Cross teso di Hakimi girato di testa da El Kaabi, ma nessun rischio concreto per Haiti. 00:33
26'
Si riparte dopo il cooling break. 00:30
23'
Primo cooling break ad Atlanta. 00:24
22'
Pressing costante del Marocco sulla trequarti di Haiti: alla fine ci prova Saibari, ma Placide blocca a terra il pallone. 00:27
21'
Pallone velenoso perso da Duverne sul pressing di El Khannous, ma il classe 2004 non trova nessun compagno nell'area avversaria.00:26
19'
Brahim Diaz prova a piazzare il pallone in porta dall'interno dell'area di rigore haitiana, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. 00:21
15'
Corner per il Marocco con Hakimi alla bandierina; il talento del PSG crossa in mezzo all'area un pallone invitante, ma Delcroix rinvia. 00:17
14'
Haiti è solo la seconda nazionale della CONCACAF ad aver segnato un gol contro il Marocco in un Mondiale FIFA; la prima era stata il Canada durante la fase a gironi dei Mondiali del 2022.00:20
13'
Prova a rispondere subito il Marocco: El Khannnouss sfreccia sulla linea di fondo e mette un bel pallone per Saibari a rimorchio, ma il centrocampista del PSV calcia alto da ottima posizione. 00:18
12'
Reazione immediata del Marocco al gol di Joseph, ma El Kaabi calcia alto. 00:19
10'
GOL! Marocco-HAITI 0-1. Autoete di Yassine Bounou, che dopo il tacco di Joseph devia il pallone nella propria porta. 00:35
8'
Chance anche per Haiti su calcio piazzato di Bellegarde, ma il pallone va fuori di poco. 00:10
6'
Ancora Marocco in avanti, che prova a raggiungere l'area di rigore avversaria per vie centrali: decisivo il tocco di Delcroix sul tiro-cross da sinistra di El Khannnouss. 00:09
5'
Rischio di Amrabat sul pressing avversario nella propria trequarti, ma alla fine rimedia e il Marocco riparte.00:11
2'
Tiene palla il Marocco in avvio, con Hakimi che prova a muovere il gioco da destra a sinistra. 00:43
1'
Si parte: primo pallone toccato dal Marocco. 00:01
Tutto pronto ad Atlanta: squadre in campo e spazio agli inni nazionali. Si parte con quello del Marocco, prima di quello haitiano.23:56
Il Marocco (26 anni e 66 giorni) schiera la terza formazione titolare più giovane nelle prime due giornate della Coppa del Mondo FIFA 2026, dietro all'Australia (25 anni e 88 giorni) e alla Costa d'Avorio (25 anni e 333 giorni).23:56
Questo sarà il primo incrocio tra Marocco e Haiti in assoluto. L'unico precedente del Marocco ai Mondiali contro una squadra della CONCACAF risale alla fase a gironi del 2022, quando vinse 2-1 contro il Canada; per Haiti, invece, si tratta della prima gara contro una nazionale africana nella competizione.23:15
Formazione ufficiale Haiti (4-4-2) Placide; Duverne, Adé, Delcroix, Expériénce; Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Joseph, Isidor. Ct. Migné.23:14
Formazione ufficiale Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Halhal Riad, Salah-Eddine; Ambrabat, El Aynaoui; El Kaabi, Diaz, El Khannouss; Saibari. Ct Ouahbi. 23:13
Marocco-Haiti si gioca ad Atlanta con fischio d'inizio alle 00.00 italiane (18.00 locali). La gara sarà diretta dall'olandese Danny Desmond Makkelie, coadiuvato dai connazionali Steegstra e De Vries; quarto ufficiale Pinheiro, al VAR Higler, da Sane e Van Driessche.23:54
Benvenuti alla diretta di Marocco-Haiti, match del Gruppo C valido per la terza giornata del Mondiale 2026. 23:07
Dove si gioca la partita:
Stadio: Atlanta Stadium Città: Atlanta, Georgia Capienza: 75000 spettatori23:07
Formazioni Marocco - Haiti
Marocco
Haiti
TITOLARI MAROCCO
(1) YASSINE BOUNOU (P)
(25) REDOUANE HALHAL (D)
(2) ACHRAF HAKIMI (D)
(18) CHADI RIAD (D)
(26) ANASS SALAH-EDDINE (D)
(23) BILAL EL KHANNOUSS (C)
(4) SOFYAN AMRABAT (C)
(10) BRAHIM DÍAZ (C)
(24) NEIL EL AYNAOUI (C)
(11) ISMAEL SAIBARI (C)
(20) AYOUB EL KAABI (A)
PANCHINA MAROCCO
(21) AYOUBE AMAIMOUNI-ECHGHOUYAB (A)
(15) SAMIR EL MOURABET (C)
(14) ISSA DIOP (D)
(8) AZZEDINE OUNAHI (C)
(12) MUNIR EL KAJOUI (P)
(17) AMINE SBAÏ (A)
(7) CHEMSDINE TALBI (A)
(13) ZAKARIA EL OUAHDI (D)
(16) GESSIME YASSINE (A)
(3) NOUSSAIR MAZRAOUI (D)
(5) MARWANE SAADANE (D)
(6) AYYOUB BOUADDI (C)
(19) YOUSSEF BELAMMARI (D)
(9) SOUFIANE RAHIMI (A)
(22) AHMED REDA TAGNAOUTI (P)
ALLENATORE MAROCCO
Mohamed Ouahbi
TITOLARI HAITI
(1) JOHNY PLACIDE (P)
(8) MARTIN EXPÉRIENCE (D)
(22) JEAN-KÉVIN DUVERNE (D)
(4) RICARDO ADÉ (D)
(5) HANNES DELCROIX (D)
(10) JEAN-RICNER BELLEGARDE (C)
(21) JOSUÉ CASIMIR (C)
(17) DANLEY JEAN JACQUES (C)
(15) RUBEN PROVIDENCE (C)
(18) WILSON ISIDOR (A)
(16) LENNY JOSEPH (A)
PANCHINA HAITI
(25) DOMINIQUE SIMON (C)
(2) CARLENS ARCUS (D)
(9) DUCKENS NAZON (A)
(13) DUKE LACROIX (D)
(11) LOUICIUS DEEDSON (A)
(7) DERRICK ETIENNE (A)
(19) YASSIN FORTUNÉ (A)
(26) WOODENSKY PIERRE (C)
(20) FRANTZDY PIERROT (A)
(3) KEETO THERMONCY (D)
(23) JOSUÉ DUVERGER (P)
(24) WILGUENS PAUGAIN (D)
(12) ALEXANDRE PIERRE (P)
(14) GARVEN METUSALA (D)
(6) CARL SAINTÉ (C)
ALLENATORE HAITI
Sébastien Migné
PREPARTITA
Marocco - Haiti è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 25 giugno alle ore 00:00 allo stadio Atlanta Stadium di Atlanta, Georgia. Arbitro di Marocco - Haiti sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.
Dove vedere Marocco-Haiti di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Marocco-Haiti si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 00:00 (mezz'ora prima) del 25 giugno. Marocco-Haiti verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Marocco - Haiti sulla Guida TV.