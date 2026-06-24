Punizione velenosa di Haiti: destro potentissimo e ben indirizzato di Nazon, ma Bounou ci mette il guanto e riesce a disinnescarlo.01:59

Makkelie conferma la rete del 4-2 per il Marocco, regolare perché il pallone non era uscito completamente prima del cross di Rahimi.01:57

Haiti è solo la seconda nazionale della CONCACAF ad aver segnato un gol contro il Marocco in un Mondiale FIFA; la prima era stata il Canada durante la fase a gironi dei Mondiali del 2022.00:20

Il Marocco (26 anni e 66 giorni) schiera la terza formazione titolare più giovane nelle prime due giornate della Coppa del Mondo FIFA 2026, dietro all'Australia (25 anni e 88 giorni) e alla Costa d'Avorio (25 anni e 333 giorni).23:56