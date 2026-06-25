Il Messico esce alla distanza contro la Repubblica Ceca e, dopo un primo tempo sotto tono, gli uomini di Aguirre hanno sfruttato le occasioni create nella seconda frazione. Grande festa per Ochoa che, molto probabilmente, ha giocato la sua ultima partita con la nazionale e ha annunciato il ritiro al termine del torneo. Ora il Messico si appresta ad affrontare i sedicesimi con grande consapevolezza dopo aver chiuso il girone con tre vittorie e zero gol subiti. Repubblica Ceca che invece è eliminata e da cui ci si aspettava qualcosa in più.
Per questo incontro è davvero tutto: l'appuntamento è ai prossimi entusiasmanti match del Mondiale 2026.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+7'
Finisce qui! il Messico vince 3-0 contro la Repubblica Ceca.04:58
90'+4'
GOL! Repubblica Ceca-MESSICO 0-3. Rete di Álvaro Fidalgo. Il Messico la chiude con Fidalgo che è bravo a sfruttare l'appoggio di Alvarado, dopo che Kovar aveva respinto il tiro di Giménez.04:58
90'+3'
La Repubblica Ceca ci prova con Doudera che, al volo, tira fuori un cross dalla destra.04:54
90'
Sei minuti di recupero.04:52
89'
Messico che gestisce il possesso spinti anche dall'entusiasmo dei tifosi.04:51
87'
Tomás Soucek costretto a uscire dopo aver messo male il ginocchio, al suo posto entra Alexandr Sojka.04:48
87'
Fuori Lukás Cerv e dentro Tomás Chory.04:47
84'
Il Messico attacca ancora, ma Fidalgo sbaglia la rifinitura e Kovar la fa sua.04:45
80'
Guillermo Ochoa è il settimo calciatore di almeno 40 anni a scendere in campo in questi Mondiali. Nelle prime 22 edizioni della competizione erano stati solo sette i calciatori quarantenni con almeno una gara nel torneo.04:41
78'
Fuori anche Raúl Rangel e dentro Guillermo Ochoa. Per il portiere messicano si tratta del suo sesto Mondiale.04:40
78'
Altri due cambi per il Messico: esce Mateo Chávez e dentra Jesús Gallardo.04:39
75'
Repubblica Ceca che prova ad attaccare e conquista un altro calcio d'angolo che, ancora una volta, viene respinto dalla difesa messicana.04:37
72'
Cambio per il Messico: esce Gilberto Mora ed entra Álvaro Fidalgo.04:34
68'
Secondo hydration break.04:29
68'
Altro corner per la Repubblica Ceca messo fuori dalla difesa messicana, la palla arriva a Doudera che tenta il tiro da fuori ma la palla termina alta.04:29
64'
Fuori anche Tomás Holes ed entra Tomás Soucek.04:26
64'
Altri due cambi per la Repubblica Ceca: esce Adam Hlozek ed entra Patrik Schick.04:26
64'
Ammonito Edson Álvarez dopo un fallo a metà campo su Hlozek.04:27
63'
Esce anche Luis Romo, al suo posto entra Obed Vargas.04:25
63'
Doppia sostituzione per il Messico: esce Guillermo Martínez ed entra Santiago Giménez.04:25
61'
GOL! Repubblica Ceca-MESSICO 0-2. Rete di Julián Quiñones. In contropiede il Messico raddoppia. Da una punizione della Repubblica Ceca, Mora recupera palla e serve Sanchez che si ritrova davanti a Kovar in uscita, la palla rimane vacante in area e Quiñones è il più rapido a ribadire in rete.04:24
56'
Primo cambio per la Repubblica Ceca: fuori Denis Visinsky e dentro Lukás Provod.04:19
55'
GOL! Repubblica Ceca-MESSICO 0-1.Rete di Mateo Chávez. Romo tiene una palla difficile in mezzo a tre giocatori della Repubblica Ceca e riesce a servire nello spazio Chávez che, prima salta l'intervento in scivolata di un difensore e poi apre il sinistro superando Kovar.04:18
54'
Punizione per la Repubblica Ceca e la difesa messicana la devia in angolo. Sul corner battuto da Sadilek, Rangel respinge fuori.04:15
51'
Azione verticale del Messico ma, ancora una volta, viene sbagliata la rifinitura e la Repubblica Ceca si rifugia in rimessa laterale.04:13
49'
Messico che si affaccia in avanti, ma la palla morbida di Quinones non è capita dai compagni e la palla termina sul fondo.04:10
46'
Solita rimessa lunga, la palla rimane in area e Cerv riesce ad andare al tiro, che viene deviato e bloccato facilmente da Rangel.04:08
45'
Inizia il secondo tempo. La Repubblica Ceca lancia subito lungo e poi guadagna una rimessa laterale.04:07
Partita che si accende a sprazzi, e che ancora non si è sbloccata. La Repubblica Ceca ha iniziato meglio il match, andando vicino al gol con Visinsky dopo appena otto minuti; col passare del tempo, il Messico è uscito fuori creando un paio di situazioni pericolose anche se è mancata la precisione. 03:52
45'+4'
Finisce qui il primo tempo! Squadre che rientrano negli spogliatoi col punteggio fermo ancora sullo 0-0.03:50
45'+3'
Il Messico chiude in attacco. Azione sviluppata a sinistra e palla che arriva a Quinones, l'esterno rientra sul destro e va al tiro che è potente, ma non preciso.03:49
45'
Quattro minuti di recupero.03:46
43'
Holes d'esperienza conquista una punizione nella metà campo del Messico, ma il cross viene poi respinto dalla difesa dei messicani. 03:45
40'
Occasione Messico! Triangolo tra Alvarado e Mora, il fantasista messicano prova il tiro a giro col mancino ma alza troppo la traiettoria e la palla esce.03:42
39'
Ancora Messico pericoloso. Al termine di un'azione elaborata, Sanchez riesce ad andare al tiro e Kovar respinge.03:41
37'
Primo tiro del Messico in questo match. Punizione centrale dalla trequarti per la squadra di Pérez: cross morbido e, dopo una sponda, Reyes prova la rovesciata che esce di poco a lato.03:40
34'
Alvarado tenta un cross dalla destra col suo mancino, ma termina tra le braccia di Kovar.03:36
32'
Azione insistita sulla destra della Repubblica Ceca, Coufal tenta il cross per Hlozek ma è troppo lungo.03:33
30'
La Repubblica Ceca prova uno schema su rimessa laterale, ma il cross di Doudera è impreciso e termina fuori.03:31
27'
Visinsky viene servito in profondità, si riesce a liberare di un avversario, ma al momento del tiro viene respinto.03:28
26'
Riprende il gioco, Martínez prova a legare il gioco del Messico, ma non riesce a proteggere palla e alla fine commette fallo.03:27
23'
Primo hydration break.03:24
22'
Punizione dalla trequarti per il Messico. Il cross di Alvarado viene respinto in fallo laterale dalla difesa della Repubblica Ceca.03:23
18'
La Repubblica Ceca esce bene dal fondo sulla pressione del Messico e trova Cerv che si era inserito sulla sinistra, Álvarez in copertura ferma tutto.03:20
17'
Cross di Doudera dalla sinistra per Hlozek che però commette fallo.03:18
15'
Altra conclusione della Repubblica Ceca con Visinsky. Il trequartista è stato bravo a farsi trovare tra le linee e ha provato la conclusione dai 20 metri: palla fuori.03:16
13'
Rimessa lunga della Cechia, sulla respinta del Messico arriva Sadilek che al volo da dentro l'area non colpisce bene la palla che termina fuori.03:14
12'
Cross a rientrare di Mora dalla destra, Martínez non ci arriva e lamenta una trattenuta Hranac. Per l'arbitro Pérez non c'è niente e si riparte da una rimessa dal fondo per la Repubblica Ceca.03:13
10'
Il Messico riparte in contropiede ma, nonostante la Repubblica Ceca non sia ben posizionata, non riesce a tirare e l'azione si interrompe con un fallo di Álvarez.03:12
8'
Occasione Repubblica Ceca! Bella combinazione sulla destra tra Coufal e Sulc, col trequartista che la mette dietro per Visinsky che calcia fuori di poco.03:10
6'
Krejci rimane a terra dopo uno scontro con Martínez. Si riparte con un lancio lungo di Kovar e Repubblica Ceca guadagna una rimessa.03:08
3'
Azione manovrata del Messico che prima trova Quinones in profondità a sinistra e poi cerca di attaccare sul lato opposto, la Repubblica Ceca è veloce a rientrare e a concedere solo una rimessa laterale.03:05
Si comincia! Primo pallone gestito dal Messico.03:01
Tutto pronto allo stadio Azteca di Città del Messico, le squadre si apprestano ad entrare in campo.02:53
Il Messico invece, già sicuro del passaggio del turno, cambia ben cinque giocatori rispetto al successo contro la Corea del Sud. Davanti a Rangel, la linea a quattro è composta da Sanchez e Chávez sugli esterni, mentre la coppia centrale è formata da Reyes e Montes. Álvarez gioca davanti alla difesa e al suo fianco ci sono Romo e Mora; tridente offensivo con Alvarado e Quinones in fascia e Martínez come unica punta.02:30
Rispetto al pareggio contro il Sudafrica, Koubek cambia tre giocatori: confermato il trio difensivo composto da Hranac, Holes e Krejci davanti a Kovar; sulle fasce agiranno Coufal e la prima novità, Doudera, mentre i due mediani sono Sadilek e Cerv. Davanti spazio a Sulc e Visinsky dietro Hlozek. 02:26
Il Messico, invece, si schiera con il solito 4-3-3: Rangel; Sanchez, Reyes, Montes, Chávez; Romo, Álvarez, Mora; Alvarado, Martínez, Quinones.02:26
Formazioni ufficiali e Repubblica Ceca in campo col 3-4-2-1: Kovar; Hranac, Holes, Krejci; Coufal, Sadilek, Cerv, Doudera; Sulc, Visinsky; Hlozek.02:26
Repubblica Ceca e Messico si affrontano per la prima volta ai Mondiali dopo la scissione della Cecoslovacchia. La squadra di Aguirre è già sicura del passaggio del turno e guida il Girone A con sei punti; la Cechia, invece, deve obbligatoriamente vincere e sperare in un risultato favorevole tra Sudafrica e Corea del Sud per andare ai sedicesimi del torneo come seconda del girone.02:20
Si gioca a Città del Messico, alle ore 20 locali (3:00 italane). Dirige la sfida l’arbitro Yael Falcón Pérez.02:12
Benvenuti alla diretta di Repubblica Ceca-Messico, terza giornata del Girone A del Mondiale FIFA 2026.02:09
Dove si gioca la partita:
Stadio: Mexico City Stadium Città: Mexico City Capienza: 83000 spettatori02:09
Formazioni Repubblica Ceca - Messico
Repubblica Ceca
Messico
TITOLARI REPUBBLICA CECA
(1) MATEJ KOVÁR (P)
(7) LADISLAV KREJCÍ (D)
(3) TOMÁS HOLES (D)
(4) ROBIN HRANÁC (D)
(21) DAVID DOUDERA (C)
(12) LUKÁS CERV (C)
(18) MICHAL SADÍLEK (C)
(5) VLADIMÍR COUFAL (C)
(9) ADAM HLOZEK (A)
(26) DENIS VISINSKY (A)
(15) PAVEL SULC (A)
PANCHINA REPUBBLICA CECA
(6) STEPÁN CHALOUPEK (D)
(10) PATRIK SCHICK (A)
(24) ALEXANDR SOJKA (C)
(2) DAVID ZIMA (D)
(16) JINDRICH STANEK (P)
(20) JAROSLAV ZELENY (D)
(11) JAN KUCHTA (A)
(17) LUKÁS PROVOD (C)
(25) HUGO SOCHUREK (C)
(22) TOMÁS SOUCEK (C)
(19) TOMÁS CHORY (A)
(13) MOJMÍR CHYTIL (A)
(8) VLADIMÍR DARIDA (C)
(23) LUKÁS HORNÍCEK (P)
ALLENATORE REPUBBLICA CECA
Miroslav Koubek
TITOLARI MESSICO
(1) RAÚL RANGEL (P)
(3) CÉSAR MONTES (D)
(20) MATEO CHÁVEZ (D)
(15) ISRAEL REYES (D)
(2) JORGE SÁNCHEZ (D)
(4) EDSON ÁLVAREZ (C)
(19) GILBERTO MORA (C)
(7) LUIS ROMO (C)
(16) JULIÁN QUIÑONES (A)
(22) GUILLERMO MARTÍNEZ (A)
(25) ROBERTO ALVARADO (A)
PANCHINA MESSICO
(10) ALEXIS VEGA (A)
(13) GUILLERMO OCHOA (P)
(5) JOHAN VÁSQUEZ (D)
(26) BRIAN GUTIÉRREZ (C)
(24) LUIS CHÁVEZ (C)
(18) OBED VARGAS (C)
(17) ORBELÍN PINEDA (C)
(9) RAÚL JIMÉNEZ (A)
(11) SANTIAGO GIMÉNEZ (A)
(12) CARLOS ACEVEDO (P)
(21) CÉSAR HUERTA (C)
(14) ARMANDO GONZÁLEZ (A)
(6) ÉRIK LIRA (C)
(8) ÁLVARO FIDALGO (C)
(23) JESÚS GALLARDO (D)
ALLENATORE MESSICO
Javier Aguirre
PREPARTITA
Repubblica Ceca - Messico è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 25 giugno alle ore 03:00 allo stadio Mexico City Stadium di Mexico City. Arbitro di Repubblica Ceca - Messico sarà Yael Falcón Pérez. Al VAR invece ci sarà Juan Lara.
Dove vedere Repubblica Ceca-Messico di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Repubblica Ceca-Messico si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 03:00 (mezz'ora prima) del 25 giugno. Repubblica Ceca-Messico verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Repubblica Ceca - Messico sulla Guida TV.