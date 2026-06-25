90'+7' Finisce qui! il Messico vince 3-0 contro la Repubblica Ceca.04:58

90'+4' GOL! Repubblica Ceca-MESSICO 0-3. Rete di Álvaro Fidalgo. Il Messico la chiude con Fidalgo che è bravo a sfruttare l'appoggio di Alvarado, dopo che Kovar aveva respinto il tiro di Giménez.04:58

90'+3' La Repubblica Ceca ci prova con Doudera che, al volo, tira fuori un cross dalla destra.04:54

90' Sei minuti di recupero.04:52

89' Messico che gestisce il possesso spinti anche dall'entusiasmo dei tifosi.04:51

87' Tomás Soucek costretto a uscire dopo aver messo male il ginocchio, al suo posto entra Alexandr Sojka.04:48

87' Fuori Lukás Cerv e dentro Tomás Chory.04:47

84' Il Messico attacca ancora, ma Fidalgo sbaglia la rifinitura e Kovar la fa sua.04:45

80' Guillermo Ochoa è il settimo calciatore di almeno 40 anni a scendere in campo in questi Mondiali. Nelle prime 22 edizioni della competizione erano stati solo sette i calciatori quarantenni con almeno una gara nel torneo.04:41

78' Fuori anche Raúl Rangel e dentro Guillermo Ochoa. Per il portiere messicano si tratta del suo sesto Mondiale.04:40

78' Altri due cambi per il Messico: esce Mateo Chávez e dentra Jesús Gallardo.04:39

75' Repubblica Ceca che prova ad attaccare e conquista un altro calcio d'angolo che, ancora una volta, viene respinto dalla difesa messicana.04:37

72' Cambio per il Messico: esce Gilberto Mora ed entra Álvaro Fidalgo.04:34

68' Secondo hydration break.04:29

68' Altro corner per la Repubblica Ceca messo fuori dalla difesa messicana, la palla arriva a Doudera che tenta il tiro da fuori ma la palla termina alta.04:29

64' Fuori anche Tomás Holes ed entra Tomás Soucek.04:26

64' Altri due cambi per la Repubblica Ceca: esce Adam Hlozek ed entra Patrik Schick.04:26

64' Ammonito Edson Álvarez dopo un fallo a metà campo su Hlozek.04:27

63' Esce anche Luis Romo, al suo posto entra Obed Vargas.04:25

63' Doppia sostituzione per il Messico: esce Guillermo Martínez ed entra Santiago Giménez.04:25

61' GOL! Repubblica Ceca-MESSICO 0-2. Rete di Julián Quiñones. In contropiede il Messico raddoppia. Da una punizione della Repubblica Ceca, Mora recupera palla e serve Sanchez che si ritrova davanti a Kovar in uscita, la palla rimane vacante in area e Quiñones è il più rapido a ribadire in rete.04:24

56' Primo cambio per la Repubblica Ceca: fuori Denis Visinsky e dentro Lukás Provod.04:19

55' GOL! Repubblica Ceca-MESSICO 0-1.Rete di Mateo Chávez. Romo tiene una palla difficile in mezzo a tre giocatori della Repubblica Ceca e riesce a servire nello spazio Chávez che, prima salta l'intervento in scivolata di un difensore e poi apre il sinistro superando Kovar.04:18

54' Punizione per la Repubblica Ceca e la difesa messicana la devia in angolo. Sul corner battuto da Sadilek, Rangel respinge fuori.04:15

51' Azione verticale del Messico ma, ancora una volta, viene sbagliata la rifinitura e la Repubblica Ceca si rifugia in rimessa laterale.04:13

49' Messico che si affaccia in avanti, ma la palla morbida di Quinones non è capita dai compagni e la palla termina sul fondo.04:10

46' Solita rimessa lunga, la palla rimane in area e Cerv riesce ad andare al tiro, che viene deviato e bloccato facilmente da Rangel.04:08

45' Inizia il secondo tempo. La Repubblica Ceca lancia subito lungo e poi guadagna una rimessa laterale.04:07

Partita che si accende a sprazzi, e che ancora non si è sbloccata. La Repubblica Ceca ha iniziato meglio il match, andando vicino al gol con Visinsky dopo appena otto minuti; col passare del tempo, il Messico è uscito fuori creando un paio di situazioni pericolose anche se è mancata la precisione. 03:52

45'+4' Finisce qui il primo tempo! Squadre che rientrano negli spogliatoi col punteggio fermo ancora sullo 0-0.03:50

45'+3' Il Messico chiude in attacco. Azione sviluppata a sinistra e palla che arriva a Quinones, l'esterno rientra sul destro e va al tiro che è potente, ma non preciso.03:49

45' Quattro minuti di recupero.03:46

43' Holes d'esperienza conquista una punizione nella metà campo del Messico, ma il cross viene poi respinto dalla difesa dei messicani. 03:45

40' Occasione Messico! Triangolo tra Alvarado e Mora, il fantasista messicano prova il tiro a giro col mancino ma alza troppo la traiettoria e la palla esce.03:42

39' Ancora Messico pericoloso. Al termine di un'azione elaborata, Sanchez riesce ad andare al tiro e Kovar respinge.03:41

37' Primo tiro del Messico in questo match. Punizione centrale dalla trequarti per la squadra di Pérez: cross morbido e, dopo una sponda, Reyes prova la rovesciata che esce di poco a lato.03:40

34' Alvarado tenta un cross dalla destra col suo mancino, ma termina tra le braccia di Kovar.03:36

32' Azione insistita sulla destra della Repubblica Ceca, Coufal tenta il cross per Hlozek ma è troppo lungo.03:33

30' La Repubblica Ceca prova uno schema su rimessa laterale, ma il cross di Doudera è impreciso e termina fuori.03:31

27' Visinsky viene servito in profondità, si riesce a liberare di un avversario, ma al momento del tiro viene respinto.03:28

26' Riprende il gioco, Martínez prova a legare il gioco del Messico, ma non riesce a proteggere palla e alla fine commette fallo.03:27

23' Primo hydration break.03:24

22' Punizione dalla trequarti per il Messico. Il cross di Alvarado viene respinto in fallo laterale dalla difesa della Repubblica Ceca.03:23

18' La Repubblica Ceca esce bene dal fondo sulla pressione del Messico e trova Cerv che si era inserito sulla sinistra, Álvarez in copertura ferma tutto.03:20

17' Cross di Doudera dalla sinistra per Hlozek che però commette fallo.03:18

15' Altra conclusione della Repubblica Ceca con Visinsky. Il trequartista è stato bravo a farsi trovare tra le linee e ha provato la conclusione dai 20 metri: palla fuori.03:16

13' Rimessa lunga della Cechia, sulla respinta del Messico arriva Sadilek che al volo da dentro l'area non colpisce bene la palla che termina fuori.03:14

12' Cross a rientrare di Mora dalla destra, Martínez non ci arriva e lamenta una trattenuta Hranac. Per l'arbitro Pérez non c'è niente e si riparte da una rimessa dal fondo per la Repubblica Ceca.03:13

10' Il Messico riparte in contropiede ma, nonostante la Repubblica Ceca non sia ben posizionata, non riesce a tirare e l'azione si interrompe con un fallo di Álvarez.03:12

8' Occasione Repubblica Ceca! Bella combinazione sulla destra tra Coufal e Sulc, col trequartista che la mette dietro per Visinsky che calcia fuori di poco.03:10

6' Krejci rimane a terra dopo uno scontro con Martínez. Si riparte con un lancio lungo di Kovar e Repubblica Ceca guadagna una rimessa.03:08

3' Azione manovrata del Messico che prima trova Quinones in profondità a sinistra e poi cerca di attaccare sul lato opposto, la Repubblica Ceca è veloce a rientrare e a concedere solo una rimessa laterale.03:05

Si comincia! Primo pallone gestito dal Messico.03:01

Tutto pronto allo stadio Azteca di Città del Messico, le squadre si apprestano ad entrare in campo.02:53

Il Messico invece, già sicuro del passaggio del turno, cambia ben cinque giocatori rispetto al successo contro la Corea del Sud. Davanti a Rangel, la linea a quattro è composta da Sanchez e Chávez sugli esterni, mentre la coppia centrale è formata da Reyes e Montes. Álvarez gioca davanti alla difesa e al suo fianco ci sono Romo e Mora; tridente offensivo con Alvarado e Quinones in fascia e Martínez come unica punta.02:30

Rispetto al pareggio contro il Sudafrica, Koubek cambia tre giocatori: confermato il trio difensivo composto da Hranac, Holes e Krejci davanti a Kovar; sulle fasce agiranno Coufal e la prima novità, Doudera, mentre i due mediani sono Sadilek e Cerv. Davanti spazio a Sulc e Visinsky dietro Hlozek. 02:26

Il Messico, invece, si schiera con il solito 4-3-3: Rangel; Sanchez, Reyes, Montes, Chávez; Romo, Álvarez, Mora; Alvarado, Martínez, Quinones.02:26

Formazioni ufficiali e Repubblica Ceca in campo col 3-4-2-1: Kovar; Hranac, Holes, Krejci; Coufal, Sadilek, Cerv, Doudera; Sulc, Visinsky; Hlozek.02:26

Repubblica Ceca e Messico si affrontano per la prima volta ai Mondiali dopo la scissione della Cecoslovacchia. La squadra di Aguirre è già sicura del passaggio del turno e guida il Girone A con sei punti; la Cechia, invece, deve obbligatoriamente vincere e sperare in un risultato favorevole tra Sudafrica e Corea del Sud per andare ai sedicesimi del torneo come seconda del girone.02:20

Si gioca a Città del Messico, alle ore 20 locali (3:00 italane). Dirige la sfida l’arbitro Yael Falcón Pérez.02:12

Benvenuti alla diretta di Repubblica Ceca-Messico, terza giornata del Girone A del Mondiale FIFA 2026.02:09

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