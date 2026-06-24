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Scozia-Brasile: 0-3 - Mondiali 2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Miami Stadium di Miami Gardens, Florida
25 Giugno 2026 ore 00:00
Scozia
0
Brasile
3
Partita finita
Arbitro: César Arturo Ramos Palazuelos
  1. 7' 0-1 Vinícius Júnior
  2. 45+3' 0-2 Vinícius Júnior
  3. 60' 0-3 Matheus Cunha
0'
45'
90'
90'
97'

Il Brasile chiude al 1° posto il girone C, a quota 7 punti come il Marocco, ma con una migliore differenza reti. Missione compiuta per Ancelotti, che sta trovando risposte dai suoi giocatori. Migliore in campo Vinicius Junior, autore di una doppietta e già a quota quattro gol in questo Mondiale. Nel finale anche l'ingresso di Neymar, a completare la festa verdeoro.

  1. 90'+7'

    Finisce qui. 3-0 di un gran bel Brasile. Scozia battuta.02:02

  3. 90'+5'

    Vinícius Júnior è il primo giocatore nella storia (dal 1966) ad aver registrato un valore di Expected Goals pari o superiore a 3,00 in una singola partita della Coppa del Mondo FIFA.02:00

  4. 90'+4'

    Gestione totale del possesso palla del Brasile, che sta dominando in questo finale. 3-0 eloquente.01:59

  5. 90'+1'

    Assegnati 6 minuti di recupero01:58

  6. 90'+1'

    Esce anche John McGinn, entra Findlay Curtis01:56

  7. 90'+1'

    Esce un deludente Shankland, entra l'attaccante del Torino Ché Adams01:56

  9. 89'

    Ammonito Ryan Christie. Fallo su Neymar.01:54

  10. 88'

    Si attende il recupero. La Scozia con questo passivo rischia seriamente di non essere ripescata.01:54

  11. 85'

    Finale di gioco, partita chiusa. Benissimo il Brasile nella gestione. Cerca il poker la squadra di Ancelotti.01:50

  12. 83'

    Ammonito Fábinho, fallo evitabile a metà campo.01:50

  13. 82'

    Esce anche Rayan, entra Endrick01:49

  15. 82'

    Due cambi anche nel Brasile: esce Douglas Santos, entra Alex Sandro01:49

  16. 82'

    Fuori anche Ben Gannon-Doak e dentro Ryan Christie01:50

  17. 82'

    Due cambi nella Scozia. Fuori Nathan Patterson e dentro Anthony Ralston01:48

  18. 78'

    Vinicius vicino alla tripletta. Destro pericoloso e fuori di poco.01:45

  19. 76'

    Cambio attesissimo nel Brasile. Esce Cunha ed entra Neymar, al suo 4° Mondiale. Torna a vestire la maglia della Nazionale 980 giorni dopo l'ultima volta.01:42

  21. 74'

    Due cross pericolosi per la Scozia. Ci prova la Nazionale britannica. Un colpo di testa alto di poco di Shankland01:41

  22. 71'

    Si riprende a giocare. Meno di 20 minuti più recupero. Sta per entrare Neymar.01:38

  23. 68'

    Cooling break anche in questa ripresa. Pausa di 3 minuti.01:35

  24. 66'

    Fuori anche Paquetà e dentro Martinelli.01:31

  25. 65'

    Due cambi nel Brasile. Fuori Casemiro, dentro Fabinho.01:31

  27. 64'

    Occasione Scozia. Cross di Tierney, impatta bene di testa McTominay, ma è bravissimo ALISSON a salvare.01:31

  28. 62'

    Ammonito Danilo, fallo in ritardo su Tierney.01:28

  29. 60'

    GOL! Scozia-BRASILE 0-3. Rete di Cunha. Casemiro verticalizza per Bruno Guimaraes: gran giocata e assist facile per Cunha, che col destro a porta vuota insacca.01:27

  30. 59'

    Paquetà vicino al gol. Riceve al limite, finta sul sinistro, va sul destro, ma calcia troppo alto.01:25

  31. 57'

    Non si intendono Vinicius e Cunha in mezzo. La Scozia si salva. Britannici sempre troppo passivi però.01:23

  33. 54'

    Vinicius ci prova dalla distanza, centrale, para Gunn.01:19

  34. 51'

    Occasione Brasile. Paquetà verticalizza per Vinicius, che vola in velocità, ma poi con il destro calcia centralmente e Gunn respinge in uscita.01:17

  35. 49'

    Squillo Scozia. Cross da sinistra di Tierney, stacco a centro area di McTominay, para centralmente Alisson.01:15

  36. 48'

    Brasile che gestisce bene il possesso, Scozia che non reagisce. Andamento lento in questo avvio di ripresa.01:14

  37. 46'

    Esce Andy Robertson, entra Kieran Tierney01:10

  39. 46'

    Si riparte! Via al secondo tempo, c'è un cambio nella Scozia.01:10

  40. A tra poco per la ripresa. Brasile che vuole il primo posto nel girone C, anche perché il Marocco sta facendo 2-2 con Haiti.00:56

  41. Un Brasile convincente, solido, brillante. Meritato 2-0 per la squadra di Ancelotti in questo primo tempo. Grande protagonista del match Vinicius Junior, autore di una doppietta. All'esterno del Real è anche stato annullato un gol a seguito di revisione VAR.00:55

  42. 45'+7'

    Finisce qui il primo tempo. Brasile avanti 2-0 grazie alla doppietta di Vinicius. 00:54

  43. 45'+6'

    Rayan si divora il 3-0. Grandissima giocata personale, ma poi a tu per tu si fa ipnotizzare da Gunn, che salva e para.00:53

  45. 45'+3'

    GOL! Scozia-BRASILE 0-2. Vinicius Junior. Doppietta per lui. Gran cross di Bruno Guimaraes sul secondo palo, Patterson perde il movimento dell'attaccante del Real, che di testa insacca sul secondo palo.00:51

  46. 45'

    Assegnati 6 minuti di recupero.00:48

  47. 45'

    Brasile vicinissimo al 2-0. Vinicius va via a destra e crossa basso, Cunha interviene in spaccata, respinge sulla linea Hendry. Si salva la Scozia.00:46

  48. 43'

    Intanto il Marocco sta clamorosamente perdendo 2-1 con Haiti. Brasile al momento primo nel girone.00:46

  49. 42'

    Ci prova CUNHA con un destro a giro da fuori. Palla larga di un metro, ma Brasile pericoloso.00:43

  51. 40'

    Il Brasile ci ha provato con Rayan (conclusione molto distante dallo specchio) e in generale ora è tornato a controllare il ritmo del match.00:41

  52. 38'

    PILLOLA STATISTICA - A soli 19 anni e 325 giorni, Rayan è diventato il giocatore più giovane di sempre (dal 1966) ad aver fornito un assist per il Brasile ai Mondiali, superando Müller (20 anni e 132 giorni) che aveva segnato contro l'Irlanda del Nord nel 1986.00:38

  53. 35'

    Ancelotti predica calma, il Brasile prova a rallentare il possesso in questa fase. Scozia che invece pressa altissimo.00:36

  54. 31'

    Cross pericoloso da sinistra di Robertson, respinge in corner Danilo. Ora la Scozia spinge e il Brasile soffre.00:34

  55. 28'

    Si riprende a giocare. Scozia che ora prova a reagire.00:31

  57. 24'

    Cooling break di 3 minuti ora. Proteste del Brasile per il gol annullato.00:28

  58. 23'

    ANNULLATO IL RADDOPPIO DI VINICIUS. In seguito a revisione VAR. Aveva sbagliato tutto Hendry, Vinicius gli aveva rubato palla e aveva segnato il 2-0. Ma l'arbitro messicano César Arturo Ramos Palazuelos ha valutato il fallo del difensore scozzese.00:27

  59. 19'

    Ci prova VINICIUS in diagonale da destra. La palla esce, ma è in condizioni eccellenti il brasiliano del Real.00:21

  60. 15'

    15 minuti di gioco. Brasile sempre in possesso. Convincente la squadra di Ancelotti in questo avvio.00:18

  61. 12'

    Vinicius Jr è il quinto giocatore brasiliano a segnare in tutte e tre le partite della fase a gironi di una singola edizione della Coppa del Mondo FIFA, dopo Jairzinho nel 1970, Romário nel 1994 e Ronaldo/Rivaldo nel 2002. Il Brasile ha poi vinto il torneo in tutte e tre le occasioni precedenti.00:17

  63. 9'

    Scozia in difficoltà ora. Il Brasile carica, galvanizzato dal vantaggio. Britannici in difficoltà.00:12

  64. 7'

    GOL! Scozia-BRASILE 0-1. Rete di Vinicius Junior. Ma che pasticcio della difesa scozzese. McKenna sbaglia in impostazione e perde il contrasto con Rayan, la palla arriva a Vinicius, che evita Gunn e segna a porta vuota.00:10

  65. 3'

    Brasile che ha iniziato molto basso. Lascia campo e palla alla Scozia la squadra di Ancelotti.00:06

  66. Si comincia! Inizia Scozia-Brasile. Via al match!00:01

  67. Si parte, prima inno brasiliano, poi scozzese. Ci siamo.23:57

  69. Tutto pronto a Miami. Tra poco gli inni Nazionali. Brasile e Scozia si affronteranno per la quinta volta nella storia della Coppa del Mondo (dopo il 1974, 1982, 1990 e 1998). A partire dall'edizione della loro prima sfida (1974), solo Argentina-Olanda (6) è stata giocata più volte nella competizione. Il primo incontro tra Scozia e Brasile in Coppa del Mondo risale al 1974 e terminò con un pareggio a reti bianche. Da allora, il Brasile ha vinto tutti e tre i successivi confronti nel torneo contro gli scozzesi (4-1 nel 1982, 1-0 nel 1990 e 2-1 nel 1998).23:56

  70. Si gioca all’Hard Rock Stadium di Miami. La situazione di classifica è molto aperta: i brasiliani sono primi a pari punti con il Marocco (4, impegnato con Haiti), staccata di poco la Scozia (3). A McTominay e compagni può bastare un pareggio per sperare di passare tra le migliori terze, il Brasile deve vincere per mantenere la testa del girone.23:30

  71. Arbitro di Scozia-Brasile sarà il messicano César Arturo Ramos Palazuelos. Al VAR invece ci sarà il connazionale Guillermo Pacheco Larios. Assistenti Morin-Bisguerra, quarto uomo Eskas.23:27

  72. Nessuna sorpresa nella Selecao. Ancelotti sceglie Rayan per sostituire Raphinha infortunato. Poi solito Brasile, con Vinicius e Cunha davanti. Nella Scozia, molto difensiva, c'è Shankland come unica punta. Panchina per Ché Adams. Dal 1' il talentuoso Gannon-Doak.23:25

  73. BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paquetá, Vinicius; Cunha. CT: Ancelotti.23:21

  75. SCOZIA (4-4-1-1): Gunn; Patterson, Hendry, McKenna, Robertson; McGinn, Ferguson, McTominay, McLean; Gannon-Doak; Shankland. CT: Clarke.23:33

  76. Buonasera a benvenuti alla diretta scritta di Scozia-Brasile, match valido per la 3a giornata del girone C ai Mondiali 2026.22:40

  78. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Miami Stadium
    Città: Miami Gardens, Florida
    Capienza: 65000 spettatori22:40

    Miami Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Scozia - Brasile

Scozia
Brasile
TITOLARI SCOZIA
  • (1) ANGUS GUNN (P)
  • (13) JACK HENDRY (D)
  • (26) SCOTT MCKENNA (D)
  • (22) NATHAN PATTERSON (D)
  • (3) ANDY ROBERTSON (D)
  • (17) BEN GANNON-DOAK (C)
  • (23) KENNY MCLEAN (C)
  • (7) JOHN MCGINN (C)
  • (4) SCOTT MCTOMINAY (C)
  • (19) LEWIS FERGUSON (C)
  • (20) LAWRENCE SHANKLAND (A)
PANCHINA SCOZIA
  • (10) CHÉ ADAMS (A)
  • (25) FINDLAY CURTIS (A)
  • (6) KIERAN TIERNEY (D)
  • (14) ROSS STEWART (A)
  • (5) GRANT HANLEY (D)
  • (8) TYLER FLETCHER (C)
  • (2) AARON HICKEY (D)
  • (18) GEORGE HIRST (A)
  • (24) ANTHONY RALSTON (D)
  • (11) RYAN CHRISTIE (C)
  • (16) DOMINIC HYAM (D)
  • (9) LYNDON DYKES (A)
  • (21) CRAIG GORDON (P)
  • (15) JOHN SOUTTAR (D)
  • (12) LIAM KELLY (P)
ALLENATORE SCOZIA
  • Steve Clarke
TITOLARI BRASILE
  • (1) ALISSON BECKER (P)
  • (4) MARQUINHOS (D)
  • (3) GABRIEL MAGALHÃES (D)
  • (16) DOUGLAS SANTOS (D)
  • (13) DANILO (D)
  • (20) LUCAS PAQUETÁ (C)
  • (8) BRUNO GUIMARÃES (C)
  • (5) CASEMIRO (C)
  • (9) MATHEUS CUNHA (A)
  • (26) RAYAN (A)
  • (7) VINÍCIUS JÚNIOR (A)
PANCHINA BRASILE
  • (12) WEVERTON (P)
  • (17) FABINHO (C)
  • (2) ÉDERSON SILVA (C)
  • (10) NEYMAR (A)
  • (22) GABRIEL MARTINELLI (A)
  • (15) LÉO PEREIRA (D)
  • (21) LUIZ HENRIQUE (A)
  • (19) ENDRICK (A)
  • (18) DANILO SANTOS (C)
  • (24) ROGER IBAÑEZ (D)
  • (6) ALEX SANDRO (D)
  • (23) EDERSON (P)
  • (25) IGOR THIAGO (A)
  • (14) BREMER (D)
ALLENATORE BRASILE
  • Carlo Ancelotti
PREPARTITA

Scozia - Brasile è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 25 giugno alle ore 00:00 allo stadio Miami Stadium di Miami Gardens, Florida.
Arbitro di Scozia - Brasile sarà César Arturo Ramos Palazuelos. Al VAR invece ci sarà Guillermo Pacheco Larios.

Dove vedere Scozia-Brasile di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Scozia-Brasile si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 00:00 (mezz'ora prima) del 25 giugno.
Scozia-Brasile verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Scozia - Brasile sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026 Scozia - Brasile Live

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