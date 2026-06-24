90'+7' Finisce qui. 3-0 di un gran bel Brasile. Scozia battuta.02:02

90'+5' Vinícius Júnior è il primo giocatore nella storia (dal 1966) ad aver registrato un valore di Expected Goals pari o superiore a 3,00 in una singola partita della Coppa del Mondo FIFA.02:00

90'+4' Gestione totale del possesso palla del Brasile, che sta dominando in questo finale. 3-0 eloquente.01:59

90'+1' Assegnati 6 minuti di recupero01:58

90'+1' Esce anche John McGinn, entra Findlay Curtis01:56

90'+1' Esce un deludente Shankland, entra l'attaccante del Torino Ché Adams01:56

89' Ammonito Ryan Christie. Fallo su Neymar.01:54

88' Si attende il recupero. La Scozia con questo passivo rischia seriamente di non essere ripescata.01:54

85' Finale di gioco, partita chiusa. Benissimo il Brasile nella gestione. Cerca il poker la squadra di Ancelotti.01:50

83' Ammonito Fábinho, fallo evitabile a metà campo.01:50

82' Esce anche Rayan, entra Endrick01:49

82' Due cambi anche nel Brasile: esce Douglas Santos, entra Alex Sandro01:49

82' Fuori anche Ben Gannon-Doak e dentro Ryan Christie01:50

82' Due cambi nella Scozia. Fuori Nathan Patterson e dentro Anthony Ralston01:48

78' Vinicius vicino alla tripletta. Destro pericoloso e fuori di poco.01:45

76' Cambio attesissimo nel Brasile. Esce Cunha ed entra Neymar, al suo 4° Mondiale. Torna a vestire la maglia della Nazionale 980 giorni dopo l'ultima volta.01:42

74' Due cross pericolosi per la Scozia. Ci prova la Nazionale britannica. Un colpo di testa alto di poco di Shankland01:41

71' Si riprende a giocare. Meno di 20 minuti più recupero. Sta per entrare Neymar.01:38

68' Cooling break anche in questa ripresa. Pausa di 3 minuti.01:35

66' Fuori anche Paquetà e dentro Martinelli.01:31

65' Due cambi nel Brasile. Fuori Casemiro, dentro Fabinho.01:31

64' Occasione Scozia. Cross di Tierney, impatta bene di testa McTominay, ma è bravissimo ALISSON a salvare.01:31

62' Ammonito Danilo, fallo in ritardo su Tierney.01:28

60' GOL! Scozia-BRASILE 0-3. Rete di Cunha. Casemiro verticalizza per Bruno Guimaraes: gran giocata e assist facile per Cunha, che col destro a porta vuota insacca.01:27

59' Paquetà vicino al gol. Riceve al limite, finta sul sinistro, va sul destro, ma calcia troppo alto.01:25

57' Non si intendono Vinicius e Cunha in mezzo. La Scozia si salva. Britannici sempre troppo passivi però.01:23

54' Vinicius ci prova dalla distanza, centrale, para Gunn.01:19

51' Occasione Brasile. Paquetà verticalizza per Vinicius, che vola in velocità, ma poi con il destro calcia centralmente e Gunn respinge in uscita.01:17

49' Squillo Scozia. Cross da sinistra di Tierney, stacco a centro area di McTominay, para centralmente Alisson.01:15

48' Brasile che gestisce bene il possesso, Scozia che non reagisce. Andamento lento in questo avvio di ripresa.01:14

46' Esce Andy Robertson, entra Kieran Tierney01:10

46' Si riparte! Via al secondo tempo, c'è un cambio nella Scozia.01:10

A tra poco per la ripresa. Brasile che vuole il primo posto nel girone C, anche perché il Marocco sta facendo 2-2 con Haiti.00:56

Un Brasile convincente, solido, brillante. Meritato 2-0 per la squadra di Ancelotti in questo primo tempo. Grande protagonista del match Vinicius Junior, autore di una doppietta. All'esterno del Real è anche stato annullato un gol a seguito di revisione VAR.00:55

45'+7' Finisce qui il primo tempo. Brasile avanti 2-0 grazie alla doppietta di Vinicius. 00:54

45'+6' Rayan si divora il 3-0. Grandissima giocata personale, ma poi a tu per tu si fa ipnotizzare da Gunn, che salva e para.00:53

45'+3' GOL! Scozia-BRASILE 0-2. Vinicius Junior. Doppietta per lui. Gran cross di Bruno Guimaraes sul secondo palo, Patterson perde il movimento dell'attaccante del Real, che di testa insacca sul secondo palo.00:51

45' Assegnati 6 minuti di recupero.00:48

45' Brasile vicinissimo al 2-0. Vinicius va via a destra e crossa basso, Cunha interviene in spaccata, respinge sulla linea Hendry. Si salva la Scozia.00:46

43' Intanto il Marocco sta clamorosamente perdendo 2-1 con Haiti. Brasile al momento primo nel girone.00:46

42' Ci prova CUNHA con un destro a giro da fuori. Palla larga di un metro, ma Brasile pericoloso.00:43

40' Il Brasile ci ha provato con Rayan (conclusione molto distante dallo specchio) e in generale ora è tornato a controllare il ritmo del match.00:41

38' PILLOLA STATISTICA - A soli 19 anni e 325 giorni, Rayan è diventato il giocatore più giovane di sempre (dal 1966) ad aver fornito un assist per il Brasile ai Mondiali, superando Müller (20 anni e 132 giorni) che aveva segnato contro l'Irlanda del Nord nel 1986.00:38

35' Ancelotti predica calma, il Brasile prova a rallentare il possesso in questa fase. Scozia che invece pressa altissimo.00:36

31' Cross pericoloso da sinistra di Robertson, respinge in corner Danilo. Ora la Scozia spinge e il Brasile soffre.00:34

28' Si riprende a giocare. Scozia che ora prova a reagire.00:31

24' Cooling break di 3 minuti ora. Proteste del Brasile per il gol annullato.00:28

23' ANNULLATO IL RADDOPPIO DI VINICIUS. In seguito a revisione VAR. Aveva sbagliato tutto Hendry, Vinicius gli aveva rubato palla e aveva segnato il 2-0. Ma l'arbitro messicano César Arturo Ramos Palazuelos ha valutato il fallo del difensore scozzese.00:27

19' Ci prova VINICIUS in diagonale da destra. La palla esce, ma è in condizioni eccellenti il brasiliano del Real.00:21

15' 15 minuti di gioco. Brasile sempre in possesso. Convincente la squadra di Ancelotti in questo avvio.00:18

12' Vinicius Jr è il quinto giocatore brasiliano a segnare in tutte e tre le partite della fase a gironi di una singola edizione della Coppa del Mondo FIFA, dopo Jairzinho nel 1970, Romário nel 1994 e Ronaldo/Rivaldo nel 2002. Il Brasile ha poi vinto il torneo in tutte e tre le occasioni precedenti.00:17

9' Scozia in difficoltà ora. Il Brasile carica, galvanizzato dal vantaggio. Britannici in difficoltà.00:12

7' GOL! Scozia-BRASILE 0-1. Rete di Vinicius Junior. Ma che pasticcio della difesa scozzese. McKenna sbaglia in impostazione e perde il contrasto con Rayan, la palla arriva a Vinicius, che evita Gunn e segna a porta vuota.00:10

3' Brasile che ha iniziato molto basso. Lascia campo e palla alla Scozia la squadra di Ancelotti.00:06

Si comincia! Inizia Scozia-Brasile. Via al match!00:01

Si parte, prima inno brasiliano, poi scozzese. Ci siamo.23:57

Tutto pronto a Miami. Tra poco gli inni Nazionali. Brasile e Scozia si affronteranno per la quinta volta nella storia della Coppa del Mondo (dopo il 1974, 1982, 1990 e 1998). A partire dall'edizione della loro prima sfida (1974), solo Argentina-Olanda (6) è stata giocata più volte nella competizione. Il primo incontro tra Scozia e Brasile in Coppa del Mondo risale al 1974 e terminò con un pareggio a reti bianche. Da allora, il Brasile ha vinto tutti e tre i successivi confronti nel torneo contro gli scozzesi (4-1 nel 1982, 1-0 nel 1990 e 2-1 nel 1998).23:56

Si gioca all’Hard Rock Stadium di Miami. La situazione di classifica è molto aperta: i brasiliani sono primi a pari punti con il Marocco (4, impegnato con Haiti), staccata di poco la Scozia (3). A McTominay e compagni può bastare un pareggio per sperare di passare tra le migliori terze, il Brasile deve vincere per mantenere la testa del girone.23:30

Arbitro di Scozia-Brasile sarà il messicano César Arturo Ramos Palazuelos. Al VAR invece ci sarà il connazionale Guillermo Pacheco Larios. Assistenti Morin-Bisguerra, quarto uomo Eskas.23:27

Nessuna sorpresa nella Selecao. Ancelotti sceglie Rayan per sostituire Raphinha infortunato. Poi solito Brasile, con Vinicius e Cunha davanti. Nella Scozia, molto difensiva, c'è Shankland come unica punta. Panchina per Ché Adams. Dal 1' il talentuoso Gannon-Doak.23:25

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paquetá, Vinicius; Cunha. CT: Ancelotti.23:21

SCOZIA (4-4-1-1): Gunn; Patterson, Hendry, McKenna, Robertson; McGinn, Ferguson, McTominay, McLean; Gannon-Doak; Shankland. CT: Clarke.23:33

Buonasera a benvenuti alla diretta scritta di Scozia-Brasile, match valido per la 3a giornata del girone C ai Mondiali 2026.22:40

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp