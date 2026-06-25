Grazie per aver seguito la diretta di Sudafrica-Corea del Sud 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con i Mondiali 2026.04:59

90'+6' Finisce qui! Sudafrica-Corea del Sud 1-0.04:57

90'+3' Cross con l’esterno destro di Castrop alla ricerca di Park Jin-Seob, che di testa manca il pallone per un soffio: alle sue spalle Williams interviene e blocca.04:54

90'+2' Sponda aerea di Cho Gue-Sung in area, con Sithole che si immola e di testa mette in calcio d'angolo.04:53

90'+1' Segnalati 6 minuti di recupero.04:52

88' Ora è sostanzialmente attacco contro difesa: tolto il portiere, la Corea del Sud è stabilmente nella metà campo offensiva, mentre il Sudafrica si difende con tutti gli effettivi a protezione della propria area.04:49

86' Altro corner per la Corea del Sud: questa volta arriva la conclusione di Seo Young-Woo, ma il suo destro termina abbondantemente alto sopra la traversa.04:47

85' Il corner viene respinto con i pugni da Williams, bravo e coraggioso nell’uscita nonostante la presenza di un avversario pronto a intervenire di testa.04:47

85' Seol Young-Woo arriva sul fondo di destra, crossa al centro alla ricerca di un compagno ma Sithole colpisce di testa mettendo in calcio d'angolo.04:46

81' Troppo lenta la manovra della Corea del Sud in questa fase per riuscire a impensierire il Sudafrica: i minuti scorrono e cresce la sensazione di ansia nella formazione asiatica.04:42

80' 3a sostituzione Sudafrica: esce Relebohile Mofokeng, entra Jayden Adams04:41

79' 1° cartellino giallo per la Corea del Sud: ammonito Gue-Sung Cho. Intervento a gamba tesa del numero 9 su un avversario.04:40

76' Ritmi più compassati dopo il cooling break: gioco spezzettato e Sudafrica raccolto nella propria metà campo, a protezione del gol qualificazione, con l’obiettivo di chiudere ogni varco.04:37

75' 2a sostituzione Sudafrica: esce Thapelo Maseko, entra Iqraam Rayners04:36

74' 5a sostituzione Corea del Sud: esce Hyeon-Gyu Oh, entra Gue-Sung Cho04:36

73' 1° cartellino giallo per il Sudafrica: ammonito Aubrey Modiba. Il terzino colpisce in netto ritardo Lee Kang-In nella zona laterale del centrocampo.04:34

69' Cooling break: squadre a bordocampo per qualche istante anche in questo secondo tempo.04:29

65' 4a sostituzione Corea del Sud: esce Min-Jae Kim, entra Jin-Seob Park05:24

65' Con il gol di Maseko e il contemporaneo vantaggio del Messico sulla Repubblica Ceca, ora sul 2-0, il Sudafrica sale al secondo posto del girone con 4 punti, scavalcando proprio la Corea del Sud, che al momento scivola in terza posizione a quota 3.04:27

63' GOL! SUDAFRICA-Corea del Sud 1-0! Rete di Thapelo Maseko! Ennesima ripartenza orchestrata alla perfezione dai Bafana Bafana: Moremi, appena entrato, rientra sul destro al limite dell'area e serve Maseko sul lato opposto. Il numero 12 controlla, si porta il pallone sul sinistro e lascia partire una conclusione potente sul primo palo. Kim Seung-Gyu riesce a toccare la sfera, ma non quanto basta per evitare il gol.04:25

62' 1a sostituzione Sudafrica: esce Oswin Appollis, entra Tshepang Moremi04:23

61' Bella azione manovrata della Corea del Sud: Lee Kang-In apre sulla destra per Seol Young-Woo, che mette un cross preciso al centro per Oh Hyeon-Gyu. L'attaccante colpisce di testa, ma Williams si distende e blocca senza problemi.04:22

58' Lee Kang-In prova ad imbucare per Son, con l'ex Tottenham che non riesce però ad agganciare in area: recupera poi la difesa del Sudafrica.04:19

56' Intanto arrivano notizie positive dall’altro campo per le due squadre: il Messico è passato in vantaggio contro la Repubblica Ceca, un risultato che al momento favorirebbe sia il Sudafrica sia la Corea del Sud, entrambe avvantaggiate dall’eventuale sconfitta dei cechi.04:18

53' Lee Kang-In prova il cross a rientrare con il mancino dalla trequarti sinistra alla ricerca di Castrop verso il palo lontano: la palla sfila e termina sul fondo.04:14

51' Si rinnova l’asse Mofokeng-Maseko: il primo serve il compagno aprendogli un corridoio invitante verso la porta, ma l’esterno sudafricano perde l’attimo per la conclusione e permette alla difesa sudcoreana di chiudere tempestivamente.04:12

49' Son prova subito a mettersi in mostra sulla trequarti: finta il tiro con il mancino e allarga per Castrop, che però lascia sfilare il pallone senza riuscire poi a raggiungerlo prima che termini fuori.04:10

47' Mini rivoluzione da parte di Myung-Bo Hong nel corso dell'intervallo, con il ct della Corea del Sud che decide di effettuare tre sostituzioni. Tra queste presente anche Son, il quale non prende però il posto di Oh Hyeon-Gyu, bensì quello di Hwang Hee-Chan sulla trequarti sinistra.04:08

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per il Sudafrica.04:06

46' 3a sostituzione Corea del Sud: esce Tae-Seok Lee, entra Jens Castrop04:07

46' 2a sostituzione Corea del Sud: esce Seung-Ho Paik, entra Jin-Gyu Kim04:07

46' 1a sostituzione Corea del Sud: esce Hee-Chan Hwang, entra Heung-Min Son04:06

Soprattutto nella seconda metà del primo tempo, la Corea del Sud è sembrata più concentrata nel difendere il pareggio che nel cercare il vantaggio, consapevole che un punto sarebbe bastato per garantirsi la certezza del secondo posto.03:53

Partita intensa soprattutto nella prima mezz’ora, con occasioni da entrambe le parti. La Corea del Sud prova a fare la gara attraverso il possesso del pallone, mentre il Sudafrica si rende pericoloso sfruttando le ripartenze, fin qui la sua arma più efficace.03:53

45'+5' Finisce il primo tempo: Sudafrica-Corea del Sud 0-0.03:51

45'+5' Dagli sviluppi del corner, Modiba prova un sinistro al volo da fuori area: conclusione imprecisa che termina direttamente sul fondo.03:50

45'+4' Maseko trova una deviazione sul fondo e dunque un calcio d'angolo: il Sudafrica chiude in avanti il primo tempo.03:50

45'+1' Segnalati 4 minuti di recupero.03:46

42' Mofokeng si fa trovare nuovamente pronto in zona trequarti, se la sistema sul destro e calcia: palla larga rispetto al palo di destra.03:43

39' Altra transizione offensiva da parte del Sudafrica: Mofokeng pesca in profondità sulla trequarti Maseko che, solo contro due avversari, rientra sul mancino e calcia di potenza alla ricerca dell'incrocio dei pali. La palla termina alta sopra la traversa.03:40

38' Lee Kang-In cambia gioco per Lee Tae-Seok, che affonda sulla sinistra e prova a mettere il pallone in mezzo. Il suo cross, però, è impreciso e si spegne direttamente sul fondo.03:39

35' Hwang Hee-Chan prova a fare tutto da solo: riceve sulla trequarti sinistra, si accentra con spazio per avanzare e lascia partire una conclusione di destro che termina sul fondo, alla sinistra della porta.03:36

34' Continua a spingere il Sudafrica: Appollis scambia in area sulla sinistra con Mofokeng, con Paik-Seung-Ho che legge bene e riconsolida il possesso.03:35

30' Che occasione per il Sudafrica! Mbatha lascia partire una conclusione potente dalla distanza, costringendo Kim Seung-Gyu a una respinta corta. Sul pallone si avventa Makgopa, che da pochi passi prova il tap-in vincente ma centra clamorosamente il portiere sudcoreano. In ogni caso, resta qualche dubbio sulla posizione del centravanti sudafricano al momento della ribattuta.03:34

28' Il corner battuto dalla destra dalla Corea del Sud non produce effetti: la difesa sudafricana allontana il pallone, che viene poi rimesso in area con un cross sul secondo palo senza trovare alcun compagno. La sfera si perde direttamente sul fondo.03:29

27' Si riparte con la Corea prova subito a spingere dalla destra: Mofokeng ripiega anche in fase difensiva e respinge in corner il tentativo di cross di Seol Young-Woo.03:28

23' Cooling break: squadre a bordocampo per idratarsi.03:23

20' Dagli sviluppi del corner arriva la conclusione dal limite dell'area da parte di Appollis: blocca senza problemi Kim Seung-Gyu.03:21

19' Ripartenza fulminea del Sudafrica: Mofokeng lancia in profondità Maseko, scattato sul filo del fuorigioco. Il numero 12 entra in area e calcia con il destro, ma Lee Gi-Hyuk salva tutto con una provvidenziale scivolata, deviando il pallone in calcio d'angolo.03:21

16' Schema su punizione del Sudafrica: Appollis pesca Mofokeng in area con uno scavetto, ma il numero 10 è sfortunato nel rimpallo e il pallone termina sul fondo.03:17

14' Cross dalla trequarti sinistra di Modiba per il colpo di testa di Makgopa in anticipo su Lee Gi-Hyuk: la palla sfila sul fondo, larga rispetto al palo di destra.03:15

13' Lee Tae-Seok avanza sulla fascia sinistra e prova il cross, ma un rimpallo sfortunato gli fa carambolare il pallone addosso prima che termini sul fondo: rinvio dal fondo per Williams.03:14

10' Mofokeng si allarga sulla trequarti sinistra, riceve palla e tenta l'imbucata in area per Makgopa, ma Kim Seung-Gyu legge bene la situazione e blocca in uscita.03:11

8' Corea del Sud vicina al vantaggio! Cross rasoterra dalla sinistra verso il dischetto del rigore di Lee Tae-Seok per Lee Kang-In, che calcia di prima intenzione con il mancino, sfiorando il palo alla destra del portiere.03:09

7' Nulla da fare sul successivo corner: la Corea del Sud riconsolida il possesso.03:07

6' Dagli sviluppi del corner, arriva la conclusione mancina da fuori area di Mofokeng: palla deviata nuovamente in calcio d'angolo.03:07

6' Palla persa in fase di impostazione da parte della Corea del Sud, con Gi-Hyuk che recupera temporaneamente non riuscendo però ad evitare il calcio d'angolo.03:07

3' Ci prova Kim! Corner dalla sinistra battuto da Lee Kang-In verso il primo palo dove Kim Min-Jae colpisce di testa a botta sicura, trovando però la respinta sulla linea di porta da parte di Modiba, che con il petto annulla lo 0-1.03:04

2' Subito avanti la Corea del Sud: Okon devia in calcio d'angolo un cross dalla sinistra.03:03

Inizia il match. Primo possesso per la Corea del Sud.03:01

Le squadre fanno il loro ingresso in campo: prima gli inni nazionali, poi il fischio d'inizio.02:54

A dirigere l’incontro, con il calcio d’inizio fissato alle 3:00 italiane, quando a Monterrey saranno le ore 19:00 di mercoledì, sarà l’arbitro argentino Facundo Tello.02:15

Qualche novità nella formazione proposta da Hong Myung-Bo: partono dalla panchina Lee Jae-Sung e soprattutto Son Heung-Min, sempre titolari fin qui. Al loro posto, sulla trequarti Hwang Hee-Chan accanto a Lee Kang-In, mentre davanti Oh Hyeon-Gyu. A centrocampo Seung Ho Paik e Hwang In-beom, con Seol Young-woo e Lee Tae-Seok sugli esterni. In difesa confermati Lee Han-Beom e Lee Gi-Hyuk ai lati di Kim Min-Jae, con Kim Seung-Gyu in porta.02:15

FORMAZIONI UFFICIALI: La Corea del Sud risponde con un 3-4-2-1: Kim Seung-gyu - Han-Beom Lee, Kim Min-jae, Gi-Hyuk Lee - Seol Young-woo, Seung Ho Paik, Hwang In-beom, Lee Tae-Seok - Kang-in Lee, Hwang Hee-Chan - Oh Hyeon Gyu. All. Hong Myung-Bo02:15

Hugo Broos opta per una difesa a quattro, con Mudau e Modiba ai lati di Okon e Mbokazi e con Williams tra i pali. In mediana la coppia formata da Mbatha e Sithole, mentre in zona trequarti - alle spalle dell’unica punta Makgopa - ecco Maseko, Mokoena e Appollis.02:42

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sudafrica scende in campo con un 4-2-3-1: Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mbatha, Sithole - Maseko, Mokoena, Appollis - Makgopa. All. Hugo Broos02:10

Dopo aver superato il girone nel 2022, la Corea del Sud punta a raggiungere la fase a eliminazione diretta dei Mondiali per due edizioni consecutive per la prima volta nella sua storia. Prima del 2022, infatti, era riuscita a superare la fase a gironi solo due volte su 10 tentativi.02:07

La Corea del Sud ha vinto solo una delle quattro partite giocate ai Mondiali contro avversarie africane, contro il Togo nel 2006 (2-1). Da allora, ha registrato un pareggio (2-2 contro la Nigeria nel 2010) e due sconfitte (2-4 contro l'Algeria nel 2014 e 2-3 contro il Ghana nel 2022).02:07

Il Sudafrica non è mai riuscito a superare la fase a gironi nelle sue tre precedenti partecipazioni ai Mondiali, nel 1998, 2002 e 2010. La formazione guidata da Hugo Broos è quindi chiamata a conquistare i tre punti per interrompere questa striscia negativa, superando una Corea del Sud che affronta per la prima volta nella sua storia.02:06

Sudafrica e Corea del Sud chiudono la loro fase a gironi affrontandosi allo stadio BBVA di Monterrey, in Messico. La formazione africana è obbligata a vincere per continuare il proprio cammino nel torneo, mentre la selezione asiatica, forte dei tre punti conquistati finora proprio contro la Repubblica Ceca, può accontentarsi anche di un pareggio, che le garantirebbe il secondo posto.03:18

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sudafrica e Corea del Sud, gara valida per la 3ª giornata del gruppo A dei Mondiali 2026.02:06

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