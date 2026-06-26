1-1 tra Giappone e Svezia. Succede tutto tra il 56° e il 62° quando alla rete di Maeda ha subito risposto Elanga. Nipponici che chiudono al secondo posto il girone F e affronteranno il Brasile ai sedicesimi. In attesa del prossimo avversario invece la Svezia che avanza alla prossima fase tra le migliori terze.