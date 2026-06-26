1-1 tra Giappone e Svezia. Succede tutto tra il 56° e il 62° quando alla rete di Maeda ha subito risposto Elanga. Nipponici che chiudono al secondo posto il girone F e affronteranno il Brasile ai sedicesimi. In attesa del prossimo avversario invece la Svezia che avanza alla prossima fase tra le migliori terze.
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Obiettivo raggiunto sia per il Giappone che per la Svezia. Grazie per averci seguito, alla prossima.03:04
90'+7'
Finisce qui. 1-1, alla rete di Maeda ha risposto subito Elanga.02:59
90'+4'
Ancora Svezia! Ayari da corner trova Isak sul primo palo che gira di testa. Risponde di nuovo presente Suzuki.02:55
90'+3'
Occasione per Elanga che sfonda sulla destra e conclude con il piede debole. Bravo Suzuki a farsi trovare pronto.02:54
90'+1'
Assegnati 7 minuti di recupero02:52
88'
Fuori anche Gabriel Gudmundsson, dentro Benjamin Nygren02:49
87'
Out Victor Lindelöf per un problema muscolare, dentro Carl Starfelt02:49
85'
Cartellino giallo per Viktor Gyökeres. Abbattuto Kamada.02:46
83'
Elanga perde un sanguinoso pallone che viene subito messo in mezzo dove Ogawa ci arriva in estirada. Palla alta sopra la traversa.02:45
81'
Punizione di Ayari che trova Lagerbielke in area. Colpo di testa che finisce largo.02:42
80'
Dopo il gol il Giappone ha perso campo e non riesce a ripartire. Più intraprendente la Svezia.02:41
79'
Dagli sviluppi del corner respinge Suzuki sui piedi di Sema che calcia al volo ma trova il muro del Giappone.02:40
78'
Sembra averne di più la Svezia. Conclusione di Svensson da fuori deviata in corner.02:39
77'
Cartellino giallo per Shogo Taniguchi che stende Gyokeres 02:38
75'
Esce anche Elliot Stroud, entra Ken Sema02:36
75'
Fuori Alexander Bernhardsson, dentro Daniel Svensson02:36
75'
Fuori Keito Nakamura, dentro Yuto Nagatomo al suo quinto mondiale.02:36
71'
Si riparte. 20 minuti più recupero alla fine. Tutti da vivere.02:31
68'
Hydration break anche nella ripresa. Tre minuti di pausa.02:29
67'
Fuori anche l'autore dell'assist Ritsu Doan che lascia spazio a Junya Ito02:28
66'
Fuori Ayase Ueda, dentro Koki Ogawa02:28
65'
Ora ci crede la Svezia! Regalo in fase di costruzione del Giappone con Isak che calcia subito forte e preciso, si fa perdonare Sukuki che respinge in corner.02:43
62'
GOL! Giappone-SVEZIA 1-1! Rete di Anthony Elanga! Sorpreso Suzuki. L'attaccante svedese riceve sulla sinistra, converge verso il centro e calcia. Il portiere del Giappone reagisce con un attimo di ritardo e non riesce a evitare l'immediato 1-1.02:28
56'
GOL! GIAPPONE-SVEZIA 1-0! Rete di Daizen Maeda! Azione corale di altissimo livello del Giappone: Doan serve Ueda, che restituisce subito al numero 10, quindi l'assist perfetto per Maeda, freddissimo nel battere il portiere.02:21
53'
Arriva facilmente al limite il Giappone. Un'altra conclusione da fuori, stavolta di Ueda, murato.02:15
50'
Come nel primo tempo è uscita bene dagli spogliatoi la Svezia. Due corner in due minuti, sfruttati però male.02:13
48'
Subito uno spunto di Tanaka che si libera bene alla conclusione dal limite. Palla alta sopra la traversa. 02:12
46'
Si riparte! Via al secondo tempo di Giappone-Svezia. Nessun cambio.02:06
Primo tempo equilibrato e ancora senza reti, con il Giappone che fa la partita. Poche le occasioni da gol, la più limpida con il destro a giro di Nakamura a cui ha risposto in bello stile Zetterstrom.02:07
45'+6'
Finisce qui il primo tempo. 0-0, regna l'equilibrio.01:51
45'+5'
Chiude in avanti la Svezia ma il Giappone è ordinato e si chiude bene dietro.01:50
45'+4'
Dopo un rimpallo arriva il pirmo pallone giocabile per Gyokeres. L'attaccante si gira e calcia subito da fuori, palla deviata in angolo.01:49
45'+1'
Assegnati 5 minuti di recupero01:48
44'
Prima occasione per il Giappone! Nakamura combina bene con Maeda, rientra e piazza il destro a giro. Zetterstrom a mano aperta in calcio d'angolo. 02:07
43'
Partita molto spezzettata. Ritmo bassissimo in questo finale di primo tempo.01:43
40'
Il Giappone è più reattivo sulle seconde palle. Recupera e calcia da lontanissimo Sugawara, blocca Zetterstrom.02:07
39'
Cambio anche per il Giappone con Ko Itakura che lascia il posto a Shogo Taniguchi01:39
37'
Out Isak Hien per un problema muscolare, dentro Lucas Bergvall.01:37
32'
Spunto di Ueda che va via palla al piede, Hien sbraccia. Primo cartellino giallo nel match. 01:32
30'
Nonostante la supremazia nel possesso, il Giappone non ha ancora calciato in porta in questa prima mezz'ora. Manca l'ultimo passaggio.01:31
26'
Ripartita la sfida, squadre che faticano a cambiare ritmo. Ci prova il Giappone che gestisce il possesso.01:27
23'
E' il momento di idratarsi, tre minuti di pausa del match. Sempre 0-0 finora, poco ritmo.01:26
20'
Ha aumentato il ritmo il Giappone. Girata di testa di Maeda, palla alta sopra la traversa.01:22
15'
Si affaccia il Giappone in avanti. Lancio lungo di Suzuki, sulla seconda palla arriva Doan che prova la conclusione da fuori ma viene murato da Gudmundsson.01:16
10'
Faticano a prendere il controllo del gioco sia Giappone che Svezia. Molto imprecise in questi primi 10 minuti di gioco.01:12
6'
Attacca bene la Svezia. Bernhardsson arriva a concludere dal limite ma la palla si spegne debole tra le braccia di Suzuki.01:07
3'
Battuto corto e basso il corner, allontana il Giappone.01:08
2'
Cross insidioso, la allunga Suzuki sui piedi di Elanga. Uno contro uno e altro calcio d'angolo.01:03
Subito una buona giocata di Stroud sulla sinistra. Primo corner per la Svezia01:01
PARTITI! Via al match, si comincia.01:00
Squadre in campo, tutto pronto per gli inni nazionali. Si parte con quello del Giappone.00:54
Arbitro di Giappone-Svezia sarà il salvadoregno Ivan Barton. Fischio d'inizio all’1 della notte italiana (le 18 locali). Tra poco si parte.00:28
Gruppo F ancora apertissimo! All'AT&T Stadium di Dallas sono gli svedesi a giocarsi tutto: con una vittoria volerebbero agli ottavi salendo a quota 6 punti e scavalcando proprio il Giappone, mentre il pareggio terrebbe vive le speranze della Svezia di passare tra le migliori terze.00:50
Novant'anni dopo l'ultima sfida su un grande palcoscenico internazionale, Giappone e Svezia si ritrovano una di fronte all'altra. Il precedente risale alle Olimpiadi del 1936, con il successo dei nipponici per 3-2.00:59
Giappone - Svezia è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 26 giugno alle ore 01:00 allo stadio Dallas Stadium di Arlington, Texas. Arbitro di Giappone - Svezia sarà Iván Barton. Al VAR invece ci sarà Nicolás Gallo Barragán.
Dove vedere Giappone-Svezia di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Giappone-Svezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 01:00 (mezz'ora prima) del 26 giugno. Giappone-Svezia verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Giappone - Svezia sulla Guida TV.