Grazie per avere seguito la diretta di Norvegia-Francia con noi. Arrivederci ai prossimi appuntamenti di questi Mondiali FIFA.23:05

90'+6' Dopo 5' Oliver fischia tre volte e dichiara terminato il match. Francia travolge la Norvegia 4-1.23:01

90'+4' GOL! Norvegia-FRANCIA 1-4! Chiude i giochi Désiré Doué che sul cross di Barcola la piazza di testa sul palo lungo, Selvik sfiora ma non riesce a salvare la conclusione.22:59

90'+1' Come per il 1T anche in questo caso saranno 5 i minuti di recupero.22:55

87' Ed esce anche Kylian Mbappé, che questa sera non ha trovato la rete, ed entra Jean-Philippe Mateta.22:51

87' Cambi terminati anche per la Francia! Esce Jules Koundé per Malo Gusto.22:51

83' Sostituzioni terminate per Solbakken. Esce Oscar Bobb ed entra Jens Petter Hauge.23:05

83' Sostituzione Oscar Bobb Antonio Nusa23:05

78' Francia che ha rallentato il pressing in questo momento e sta concedendo il pallino del gioco alla Norvegia.22:43

76' Altro cambio per la Francia! Esce Dayot Upamecano ed entra il colega di reparto Ibrahima Konaté.22:40

74' Il secondo ammonito del match è Aurélien Tchouaméni che entra in ritardo su Aasgaard.22:38

72' Occasione Norvegia! Bravissimo Bobb che va alla conclusione e Maignan come per il rigore si fa trovare pronto. Angolo per i Vichinghi.22:37

68' Secondo Hydration break della partita. Consueta interruzione di 3 minuti per consentire ai giocatori di idratarsi.22:33

66' Altro cambio per la Norvegia. Esce Henrik Falchener ed entra Sondre Langås.22:31

65' Esce anche Michael Olise ed entra sul terreno di gioco Rayan Cherki.22:30

65' Ovazione per Ousmane Dembélé, autore della tripletta, che esce per far spazio a Bradley Barcola.22:30

64' Ci prova e riprova Mbappè che dopo i due assist forniti per le reti di Dembèlè vorrebbe trovare la gioia del gol e salire così a quota cinque in questo Mondiale.22:29

57' Ci prova Mbappè che si fa servire da Douè e prova con un tiro a giro dalla distanza. Palla che esce non di molto - si riprenderà così con una rimessa dal fondo affidata a Selvik.22:22

55' Sale in cielo Ostigard che la spizza da angolo ma la sua conclusione finisce sul fondo. Norvegia che ha iniziato con un piglio differente.22:19

51' Mike Maignan è diventato solo il secondo portiere francese a parare un penalty ai Mondiali FIFA dal 1966 (esclusa la lotteria dei rigori), dopo Joel Bats (contro il Brasile nel 1986).22:21

50' Rigore parato da Mike Maignan! Non una conclusione bellissima quella di Strand Larsen, ma meriti che ovviamente vanno al portiere del Milan che intuisce il lato del penalty.22:16

48' Rigore per la Norvegia. Slalom ubriacante di Oscar Bobb che in area di rigore avversaria ne salta due e si fa sgambettare da Theo Hernandez. Oliver non ci pensa due volte e decreta il penalty.22:13

46' Esce anche Fredrik Bjørkan e fa il suo ingresso Marcus Pedersen.22:10

46' Primi cambi per Solbakken. Esce Kristian Thorstvedt per far spazio a Morten Thorsby.22:10

46' Inizia il 2T! Pallone affidato, ora, alla Francia!22:09

La Francia ha tentato 14 conclusioni totali nella prima frazione di gioco contro la Norvegia e l'ultima volta che ne aveva effettuate così tante dopo i primi 45' di gara di un Mondiale risaliva al 2006 (vs Togo, 14 anche in quel caso).22:01

Primo tempo che termina e vede una Francia nettamente superiore nonostante una Norvegia totalmente rivoluzionata nel suo XI titolare. Francesi che partono subito a mille e colpiscono la traversa dopo appena 24'' con Mbappè. Tripletta per Ousmane Dembèlè in poco più di 30 minuti, grazie a 3 assist forniti da giocatori del Real Madrid - due che portano la firma del numero 10 e uno di Tchouameni. In mezzo la rete di Aasgaard che accorcia le distanza e sigla, al momento, il gol della bandiera per i Vichinghi. Dopo 5' di recupero Michael Oliver fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi.21:58

45'+5' Sul rinvio di Selvik. L'arbitro decreterà la fine del 1T. Squadre che prenderanno la via degli spogliatoi.23:13

45'+1' 5' minuti di recupero decisi da Oliver.21:51

45' Ancora Selvik che sventa il pericolo della Francia. Dopo l'uno-due Mbappè-Konè il centrocampista della Roma prova a saltare il portiere norvegese che è nuovamente attento a sventare il pericolo.21:48

42' Erroraccio di Falchener che regala il pallone in area a Douè, ma il giocatore del PSG prova a scartare Selvik che è bravo a calamitare il pallone. Pericolo sventato per la Norvegia.21:45

41' Francia che ha leggermente rallentato i ritrmi, cercando ora di gestire il pallone.21:43

33' La tripletta di Ousmane Dembélé, realizzata in soli 32 minuti, è la seconda più veloce nella storia dei Mondiali FIFA, dopo quella di Erich Probst nel 1954 con l'Austria contro l'allora Cecoslovacchia (24 minuti).21:42

32' GOL! Norvegia-FRANCIA 1-3! Ousmane Dembélé in stato di grazia. Tripletta per il fantasista del PSG in poco più di mezz'ora. Francia che rimette due gol di distanza con i norvegesi.21:36

29' Norvegia che si rende ancora pericolosa dalle parti di Maignan. Strand Larsen non trova però il pallone.21:31

25' Sono già 15 le conclusioni totali in questi primi 23' minuti di gioco. 11 per la Francia e 4 per la Norvegia.21:27

24' Hydration Break. 21:26

21' GOL! NORVEGIA-Francia 1-2! Thelo Aasgaard. Nemmeno il tempo di festeggiare la doppietta di Dembèlè che la Norvegia accorcia subito le distanze con il 2002 dei Rangers beffa Maignan con un siluro dai 15 metri.21:30

20' GOL! Norvegia-FRANCIA 0-2! Rete di Ousmane Dembélé. Azione fotocopia del primo gol, Mbappè supera Ostigard allargando per Dembèlè che con il mancino non lascia scampo a Selvik. Bleues avanti 2-0.21:24

17' Ci prova ancora Mbappè. Attentissimo Selvik che respinge con lo stinco. Francia che non accenna a diminuire l'intensità.21:19

14' Numero di Strand Larsen. Norvegia vicinissima al pareggio. L'attaccante aggancia in maniera sublime il pallone mandando a vuoto l'intervento di Upamecano ma sul più bello sbaglia e calcia alto. Si riparte con una rimessa dal fondo per Maigna.21:17

13' Che occasione per la Francia. Altruista Mbappè che serve Olise di prima ma il giocatore del Bayern Monaco trova sulla sua traiettoria Ostigard che si immola e salva il risultato.21:15

12' Norvegia che sta cercando di prendere coraggio, alzando il baricentro.21:13

10' Prima ammonizione del match, per l'intervento falloso di Patrick Berg.21:13

8' Mbappé ha fornito 35 assist da quando milita in Nazionale, cinque in più di qualsiasi altro giocatore dal 1966.21:18

7' GOL! Norvegia-FRANCIA 0-1! Rete di Ousmane Dembélé. Mbappè trova un corridoio splendido per l'attaccante del PSG che calcia di destro sul secondo palo dove Selvik non può nulla. Francia meritatamente in vantaggio dopo appena 7'.21:10

5' Dominio assoluto della Francia che ha già avuto due nitide occasioni per passare in vantaggio - con Mbappè prima e Konè poi.21:07

4' Ancora Francia in controllo assoluto del match. Manu konè calcia da fuori area e grande riflesso di Selvik che smanaccia.21:07

Traversa clamorosa dopo appena 24'' per Mbappè. Il fantasista del Real va via in progressione e lascia partire un bolide di collo pieno. Traversa che sta ancora tremando. 21:04

Si parte! Calcio d'inizio affidato alla Norvegia.21:04

Minuto di silenzio per le vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela.21:00

E' l'ora degli inni nazionali! Si parte con quello norvegese, poi toccherà a quello francese.20:57

Arbitro dell'incontro sarà l'inglese Michael Oliver che in questo Mondiale ha già diretto Olanda - Svezia del 20 giugno (5-1 per gli Oranje).20:21

La Francia risponde con un 4-2-3-1: Mike Maignan; Theo Hernandez, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Jules Kounde; Manu Kone, Aurelien Tchouameni; Desire Doue, Michael Olise, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe.20:20

La Norvegia si schiera con un 4-3-3: Egil Selvik; Fredrik Bjorkan, Leo Ostigard, Henrik Falchener, Fredrik Aursnes; Patrick Berg, Kristian Thorstvedt; Andreas Schjelderup, Thelo Aasgaard, Oscar Bobb; Jorgen Strand Larsen.20:59

Quella tra Norvegia e Francia sarà la prima sfida in assoluto ai Mondiali. Si tratterà del sedicesimo confronto in generale tra le due nazionali, il primo dopo l'amichevole vinta 4-0 dalla Francia nel maggio 2014 allo Stade de France. 20:18

Entrambe le squadre si sono già qualificate ai sedicesimi di finale dopo aver vinto le prime due partite contro Senegal e Iraq. La Francia è tra le favorite del torneo, ma un successo in questo incontro consentirebbe - solo per la seconda volta - di ottenere i 3 punti in tutte e tre le partite della fase a gironi in un Mondiale, la prima nel 1998, quando si aggiudicò la Coppa in casa, contro il Brasile (3-0).20:16

Buonasera e benvenuti a questa terza ed ultima partita del Gruppo I dei Mondiali 2026 tra Norvegia e Francia al Boston Stadium! Si gioca alle 21 ore italiane, le 15 locali.20:51

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