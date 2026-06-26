Arbitro di Paraguay-Australia sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard. 03:33

Scambiano bene Volpato e Bos sulla destra. Quest'ultimo si accentra e fa partitre il sinistro dalla distanza senza però trovare potenza e precisione. Blocca Gill.04:38

Occasione per Volpato! Bella combinazione tra lui e Bos sulla destra. Il giocatore del Sassuolo rientra sul sinistro, fa girare il pallone ma la traiettoria è troppo centrale e viene respinto da Gill.04:58

Primo tempo noioso a San Francisco. Unica nota positiva l'out di destra dell'Australia con Volpato e Bos che hanno fatto vedere le poche cose interessanti del match. Vedremo se cambierà qualcosa dopo l'intervallo. 04:55

PREPARTITA

Paraguay - Australia è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026

La partita è in programma il giorno 26 giugno alle ore 04:00 allo stadio San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, California.

Arbitro di Paraguay - Australia sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Dove vedere Paraguay-Australia di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming

Paraguay-Australia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 04:00 (mezz'ora prima) del 26 giugno.

Paraguay-Australia verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.

Guarda chi trasmetterà Paraguay - Australia sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026