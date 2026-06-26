0-0 tra Paraguay e Australia. Nulla da segnalare in particolare se non una bella prestazione dell'australiano Bos, il migliore del match. Socceroos che staccano il pass per i sedicesimi passando come secondi del girone mentre l'Albirroja forte dei suoi 4 punti dovrà comunque attendere per avere la certezza di essere tra le migliori terze.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Obiettivo raggiunto per l'Australia che affronterà la seconda classificata del gruppo G, il 3 luglio mentre il Paraguay dovrà attendere i risultati degli altri gironi. Grazie per averci seguito, alla prossima.06:08
90'+5'
Finisce qui. 0-0 tra Paraguay e Australia. Socceroos ai sedicesimi direttamente mentre l'Albirroja dovrà attendere i risultati degli altri gironi.06:00
90'+4'
Risponde l'Australia, anche Yengi arriva a calciare da dentro l'area ma anche lui non trova la conclusione vincente.05:58
90'+3'
Occasione per l'1-0 Paraguay! Mai così vicina alla rete l'Albirroja con Mauricio che arriva a calciare all'altezza del dischetto ma non riesce ad angolare. Blocca senza problemi Beach.05:57
90'+2'
Fuori anche Matías Galarza, dentro Júnior Alonso05:55
90'+2'
Esce Diego Gómez, entra Damián Bobadilla05:54
90'+1'
Assegnati 5 minuti di recupero05:54
90'
Ancora super giocata di Bos! Spezza il raddoppio e poi cerca il palo più lontano con il solito sinistro ma non lo trova.05:53
85'
Fuori anche Nestory Irankunda, dentro Tete Yengi05:48
84'
Doppio cambio nell'Australia. Fuori Jackson Irvine per Paul Okon-Engstler05:49
84'
Costretto al cambio Omar Alderete per un problema fisico, dentro José Canale05:47
82'
Fa tutto bene Bos. Ancora dalla destra rientra sul sinistro, calcia ma arriva debole tra le braccia di Beach.05:46
82'
Enciso il più attivo dei suoi. Va alla conclusione due volte in una manciata di secondi ma non trova mai la porta.05:45
77'
Numero di Bos sulla destra, spende il cartellino giallo Diego Gómez. Diffidato salterà l'eventuale sedicesimo di finale.05:41
76'
Come nel primo tempo emerge un po' di nervosismo e la partita si spezzetta.05:39
73'
Paraguay con il pallino del gioco in mano in questo momento. Imprecisa però l'Albirroja nell'ultimo passaggio.05:38
71'
Si riparte. 20 minuti più recupero alla fine. 05:34
69'
Hydration break anche nella ripresa. Tre minuti di pausa.05:32
67'
Fuori Gabriel Ávalos, dentro Álex Arce05:32
62'
Ha ripreso coraggio l'Australia. Un'altra conclusione dalla distanza, stavolta del nuovo entrato Hrustic. Fa muro il Paraguay.05:26
60'
Ancora Irankunda alla conclusione, stavolta dalla distanza ma viene murato da Gustavo Gomez 05:24
59'
Irankunda sgasa sulla destra ma affretta la conclusione che si spegne sul fondo.05:30
58'
Esce Cristian Volpato, il migliore dei suoi nel primo tempo, fa il suo esordio in questo mondiale il numero 10 Ajdin Hrustic05:26
57'
Paraguay che ora gestisce il possesso, ritmo che rimane sempre basso.05:21
55'
Sembra essere più in palla il Paraguay in questa seconda frazione. L'Australia si difende comunque bene e aspetta il momento giusto per ripartire.05:19
54'
Non sfrutta l'occasione il Paraguay. Il corner viene prontamente allontanato dalla difesa australiana.05:20
51'
Pasticcio della difesa dell'Australia. Non si capiscono Behich e Beach che deve regalare un calcio d'angolo.05:17
49'
Break a centrocampo di Mauricio che si invola verso la porta. Il tentativo dalla distanza viene bloccato senza problemi da Beach.05:14
47'
Tentativo velleitario per il Paraguay. Sulla respinta di Herrington arriva Cubas che conclude dalla distanza ma trova solo la potenza. Palla sul fondo.05:12
46'
Primo cartellino giallo del match. Jackson Irvine in ritardo su un buono spunto di Enciso05:10
46'
Primo cambio per il Paraguay, Alexandro Maidana lascia il posto a Mauricio Magalhães Prado05:09
46'
Si riparte! Via al secondo tempo di Paraguay-Australia. 05:08
Primo tempo noioso a San Francisco. Unica nota positiva l'out di destra dell'Australia con Volpato e Bos che hanno fatto vedere le poche cose interessanti del match. Vedremo se cambierà qualcosa dopo l'intervallo. 04:55
45'+6'
Finisce qui il primo tempo. 0-0 e ritmi bassissimi.04:51
45'+3'
Ancora in avanti l'Australia. Spiove il pallone in area ma il colpo di testa di Irvine finisce altissimo sopra la traversa.04:49
45'+2'
Occasione per Volpato! Bella combinazione tra lui e Bos sulla destra. Il giocatore del Sassuolo rientra sul sinistro, fa girare il pallone ma la traiettoria è troppo centrale e viene respinto da Gill.04:58
45'
Assegnati 6 minuti di recupero.04:45
39'
Fatica a decollare il match. Passivo l'atteggiamento del Paraguay, qualche fiammata per l'Australia ma niente di più.04:40
35'
Scambiano bene Volpato e Bos sulla destra. Quest'ultimo si accentra e fa partitre il sinistro dalla distanza senza però trovare potenza e precisione. Blocca Gill.04:38
30'
Fasciatura vistosa in testa per Metcalfe che però sembra in grado di proseguire il match. Partita ripresa.04:31
30'
Gioco subito fermo di nuovo, problemi alla testa per Metcalfe dopo un duro scontro di gioco.04:31
25'
Ripartita la sfida. Australia che gestisce il possesso, Paraguay che si difende bene.04:27
24'
E' il momento di idratarsi, tre minuti di pausa del match. Sempre 0-0 finora, ritmi bassissimi.04:24
23'
Ancora Volpato che apparecchia per Metcalfe. Sinistro dalla distanza che viene respinto dal muro del Paraguay.04:24
20'
Altro corner per l'Australia. Il cross di Volpato però non supera il primo palo e viene spazzato via.04:21
19'
Cross pericoloso di Bos dopo un ottimo spunto sulla destra. Il pallone attraversa tutta l'area ma nessuno raccoglie l'invito e la difesa del Paraguay allontana.04:33
19'
Un po' di tensione. Tanti falli, partita spezzettata.04:19
11'
Ritmi bassi. Australia che gestisce il possesso, Paraguay che si difende attentamente.04:18
10'
Conclusione da fuori di O'Neill, palla che si spegne sul fondo.04:10
9'
Già due i corner per l'Australia, sfruttati però male. Attenta la difesa del Paraguay.04:10
8'
Buon impatto di Volpato, dribbla sulla destra ma poi viene rimontato e fermato in corner.04:09
4'
Primo squillo Australia! Conclusione secca di Irvine dopo un'imbucata di Volpato, reattivo Gill che mette in corner.04:05
PARTITI! Via al match, si comincia.04:00
Squadre in campo, tutto pronto per gli inni nazionali. Si parte con quello del Paraguay.03:54
Fischio d'inizio alle 4 della notte italiana (le 19 locali). Si gioca nella cornice di Santa Clara, fuori San Francisco. Tra poco si parte.03:33
Arbitro di Paraguay-Australia sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard. 03:33
Australia e Paraguay si giocano la qualificazione in questa sfida. Con gli USA già passati, chi vince tra le due stacca il pass diretto. In caso di pareggio, favorita l'Australia dall'attuale migliore differenza reti — ma entrambe spererebbero nella wild card.03:34
Buonanotte e benvenuti alla diretta scritta di Paraguay-Australia, match valido per la 3a giornata del girone D.03:09
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Francisco Bay Area Stadium Città: Santa Clara, California Capienza: 71000 spettatori03:09
Formazioni Paraguay - Australia
Paraguay
Australia
TITOLARI PARAGUAY
(12) ORLANDO GILL (P)
(26) ALEXANDRO MAIDANA (D)
(15) GUSTAVO GÓMEZ (D)
(4) JUAN JOSÉ CÁCERES (D)
(2) GUSTAVO VELÁZQUEZ (D)
(3) OMAR ALDERETE (D)
(14) ANDRÉS CUBAS (C)
(8) DIEGO GÓMEZ (C)
(23) MATÍAS GALARZA (C)
(19) JULIO ENCISO (A)
(21) GABRIEL ÁVALOS (A)
PANCHINA PARAGUAY
(16) DAMIÁN BOBADILLA (C)
(22) GASTÓN OLVEIRA (P)
(7) RAMÓN SOSA (A)
(5) FABIÁN BALBUENA (D)
(17) ALEJANDRO ROMERO (C)
(9) ANTONIO SANABRIA (A)
(11) MAURICIO (C)
(24) GUSTAVO CABALLERO (A)
(1) ROBERTO FERNÁNDEZ (P)
(25) ISIDRO PITTA (A)
(18) ÁLEX ARCE (A)
(6) JÚNIOR ALONSO (D)
(13) JOSÉ CANALE (D)
(20) BRAIAN OJEDA (C)
ALLENATORE PARAGUAY
Gustavo Alfaro
TITOLARI AUSTRALIA
(18) PATRICK BEACH (P)
(3) ALESSANDRO CIRCATI (D)
(25) LUCAS HERRINGTON (D)
(19) HARRY SOUTTAR (D)
(16) AZIZ BEHICH (C)
(13) AIDEN O'NEILL (C)
(5) JORDAN BOS (C)
(22) JACKSON IRVINE (C)
(20) CRISTIAN VOLPATO (A)
(17) NESTORY IRANKUNDA (A)
(8) CONNOR METCALFE (A)
PANCHINA AUSTRALIA
(1) MATHEW RYAN (P)
(24) PAUL OKON-ENGSTLER (C)
(15) KAI TREWIN (D)
(11) AWER MABIL (C)
(10) AJDIN HRUSTIC (C)
(12) PAUL IZZO (P)
(14) CAMERON DEVLIN (C)
(21) CAMERON BURGESS (D)
(6) JASON GERIA (D)
(9) MOHAMED TOURÉ (A)
(2) MILOS DEGENEK (D)
(26) TETE YENGI (A)
(23) NISHAN VELUPILLAY (A)
ALLENATORE AUSTRALIA
Tony Popovic
PREPARTITA
Paraguay - Australia è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 26 giugno alle ore 04:00 allo stadio San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, California. Arbitro di Paraguay - Australia sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.
Dove vedere Paraguay-Australia di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Paraguay-Australia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 04:00 (mezz'ora prima) del 26 giugno. Paraguay-Australia verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Paraguay - Australia sulla Guida TV.